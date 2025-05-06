Тествахме най-добрия софтуер за управление на човешките ресурси в Малта

Малта е страна с възходяща тенденция в сектора на човешките ресурси. Има нарастващо търсене на талантливи специалисти по човешки ресурси, а организациите са готови да платят повече за най-добрите. Наблюдава се и бързо развиващ се фокус върху интеграцията на изкуствен интелект и стратегическото управление на работната сила.

Но секторът все още се сблъсква с предизвикателства.

Проучване на Lovin Malta установи, че 20% от анкетираните се чувстват изтощени на работното място, което подчертава нарастващия стрес, с който се сблъскват HR специалистите в Малта.

Има много причини, които увеличават отговорностите на мениджъра по човешки ресурси и водят до изчерпване:

Компаниите може да започнат масивно наемане на персонал, което да доведе до увеличение на новопостъпилите служители и административната работа.

Служителите може да очакват нещо повече от просто заплата, например по-инклузивна работна среда.

Възходът на моделите за дистанционна и хибридна работа може да наложи на HR да разработи нови политики и процедури.

Глобалното наемане на персонал може да добави сложност към HR процесите с фактори като спазване на изискванията за плащане и управление на данъците.

Но добрата новина е, че много HR платформи могат да отговорят на тези изисквания.

В тази публикация в блога, моят екип и аз проучихме 10 от най-добрите софтуери за управление на човешките ресурси в Малта, за да ви помогнем да решите най-належащите предизвикателства в областта на човешките ресурси и да разберете кой е най-подходящият за вашите процеси.

Какво да търсите в софтуера за управление на човешките ресурси?

Ако има един екип, който е всеобщо затрупан с административна работа и оперативни работни процеси, то това е отделът по човешки ресурси. Ако прекарвате прекалено много време в работа с таблици и документи, ние имаме решение за вас.

Докато тествахме тези софтуерни платформи за управление на човешките ресурси, се фокусирахме основно върху петте задължителни фактора, които могат да ви спестят време:

Портал за служители : Служителите имат достъп до своите фишове и могат да актуализират данни като присъствие и заявки за отпуск, без да е необходимо вие да играете ролята на посредник.

Автоматизация : Опитайте се да възложите повтарящите се задачи на външни изпълнители, за да не се затрупвате с ръчни процеси.

Данни и отчети : Подробните отчети ви дават незабавен достъп до важни показатели като тенденции в посещаемостта, сравнителни данни за заплатите и проценти на разнообразието.

Съответствие с GDPR : Тъй като Малта е част от Европейския съюз (ЕС) и следователно подлежи на GDPR, моят екип и аз дадохме предимство на платформите, които са направили допълнителни усилия, за да останат в съответствие с най-новите регулации.

Леснота на използване: С толкова много задачи, последното, от което се нуждаете, е платформа с трудна крива на обучение. В идеалния случай тя трябва да е лесна за използване и да не изисква допълнително обучение. Но ако не е така, то поне трябва да предлага добра поддръжка при започването на работа с нея.

Също така сме подчертали някои от най-забележителните функции на всяка платформа, като например AI възможности и поддръжка, специфична за дадено местоположение, за да можете да изберете най-подходящия инструмент в зависимост от структурата на вашата компания и целите на HR екипа.

10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси

Нека разгледаме 10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси в Малта и да разберем как те могат да ви помогнат да подобрите работните си процеси и да спестите време.

1. ClickUp: Най-добър за управление на HR проекти

Провеждайте анкети, управлявайте процеса на набиране на персонал и централизирайте данните за служителите с ClickUp.

В кариерата си научих, че наличието на едно място за управление на по-голямата част от работата ви спестява много време. И ClickUp прави точно това!

ClickUp е комбинирана платформа за управление на проекти, документи и комуникации, която може да помогне на HR специалистите да планират проекти, да следят целите си и да документират работните си процеси.

Тъй като ClickUp намалява изолираността на данните, обединявайки цялата информация за компанията и служителите, той улеснява и въвеждането на нови служители.

Ето няколко начина, по които HR решението и шаблоните на ClickUp могат да ви помогнат:

Документирайте процесите си

Създавайте публични и частни страници и уикита, сътрудничете си с екипи по протоколи за наемане на персонал и създавайте централизирани HR ресурси като наръчници за служители с ClickUp Docs.

За начало можете да създадете изчерпателни уики страници за различни аспекти на процеса на наемане, като интервюта, въвеждане в работата и оценки на представянето, като използвате ClickUp Docs. Тази функция за управление на документи осигурява прозрачност и дава на всички екипи представа за това как се извършва наемането във вашата компания и към кого трябва да се обърнат.

Освен това, функциите за сътрудничество на ClickUp Docs, като съвместно създаване, съвместно редактиране и коментари, улесняват споделянето на тези документи с ръководството за преглед и одобрение. Друг начин, по който можете да използвате Docs, е като създадете наръчник за служителите — с подробности като протоколи на компанията, политики за отпуски, функции на отделите и планове за социални придобивки.

Изтеглете този шаблон Персонализирайте шаблона на базата от знания на ClickUp с данните на вашата компания и го споделете със служителите и новите попълнения.

Шаблонът за база от знания на ClickUp е един от нашите фаворити за тази цел! Той позволява на нашия отдел по човешки ресурси да определя политиките на компанията и да дефинира основните ценности на едно централно и лесно достъпно място. Той ви помага да:

Създайте напълно персонализирано ръководство за служителите с подробности като кодекс за поведение, политики за отпуски и правни изисквания. с подробности като кодекс за поведение, политики за отпуски и правни изисквания.

Сътрудничество с финансовия екип или ръководителите на отдели , за да могат те да добавят конкретни подробности, като например процеса на изплащане на заплатите или политиките за пътувания.

Направете базата от знания публично достъпна и я споделете с потенциалните кандидати , за да им дадете представа за работната култура в компанията.

Централизирайте данните за служителите

Ако използвате различни софтуери за управление на човешките ресурси, набиране на персонал, облачни софтуери за изчисляване на заплати и счетоводни софтуери, има голяма вероятност да се появят изолирани масиви от данни, дублиране и объркване. Но тъй като ClickUp се интегрира с повечето HRIS системи и разполага с възможности за автоматизация, можете да съберете всички данни в един табло, създавайки централна база данни за служителите.

Например, можете да настроите автоматичен тригер, който да добавя новите служители към директорията на служителите или организационната структура в ClickUp, когато бъдат добавени към платформата за заплати. Според нашия опит, шаблонът за директория на служителите в ClickUp е чудесен ресурс в този случай.

Изтеглете този шаблон Централизирайте всички записи за служителите, като създадете лесно достъпна база данни с помощта на шаблона за директория на служителите на ClickUp.

С този шаблон можете да:

Създайте персонализирани етикети за различни типове служители – на пълно работно време, на свободна практика, стажанти

Добавете лични данни като рожден ден на служителя, годишнина от постъпването на работа и др. (и настройте автоматизация, за да им пожелавате поздравления на тези дни)

бързо намерят подходящия DRI в различни екипи за Дайте на вашите служители възможност дав различни екипи за междуфункционално сътрудничество.

Управлявайте процеса на набиране на персонал

Създавайте задачи, подзадачи и списъци за проверка, за да следите етапите на набиране на персонал за различни позиции с ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks е чудесен за управление на всички HR задачи на едно място, разделени по проекти или етапи на изпълнение. Използвайте тази функция, за да създавате проекти за различни роли, заедно с подзадачи и списъци за проверка. Можете също да използвате автоматизации, за да премествате кандидатите през различните етапи на интервюто или да напомняте на интервюиращите за следващите стъпки.

Направете въвеждането безпроблемно

Подобрете процеса на въвеждане в работата, като създадете нов проект за въвеждане в работата за всеки нов служител с контролен списък със задачи в ClickUp — инструментите, до които трябва да имат достъп, документите, които трябва да прочетат, и др.

Новите служители (и техните мениджъри) също могат да използват функцията ClickUp Goals, за да проследяват задачите си по въвеждането в работата. Аз например използвам тази функция, за да задавам цели от типа „да/не“, които новите служители в екипа ми могат да отбелязват, докато преминават през процеса на въвеждане в работата.

Друга идея е да създадете обща цел за всяка група новоназначени служители, за да получите обща представа за напредъка им.

Задайте прости цели от типа „да/не“ или на база проценти, за да проследявате напредъка в адаптирането на новите служители с ClickUp Goals.

Намалете натовареността с AI

Създавайте чернови, търсете информация и локализирайте комуникациите с ClickUp Brain.

AI възможностите на ClickUp Brain могат да спестят време на HR екипите и да оптимизират работните процеси. Можете да го използвате, за да обобщавате дълги документи, да изготвяте политики, като задавате необходимите детайли, и да намирате бързо нужната информация от вашите задачи и проекти.

Глобалните екипи могат да използват и неговите преводачески възможности, за да създават локализирани политики, фактури и формуляри. Ето още няколко начина, по които ClickUp Brain може да повиши производителността на вашия HR екип:

Подобрено самообслужване на служителите: Оборудвайте служителите с база от знания, задвижвана от изкуствен интелект. Мозъкът може да отговаря на често задавани въпроси относно ползи, политики и процеси на назначаване, като по този начин се намалява натоварването на HR от рутинни запитвания.

Създайте самообслужваща база от знания, която дава възможност на вашите служители да се развиват, като използвате ClickUp Brain.

По-интелигентно въвеждане в работата : Използвайте Brain, за да автоматизирате и персонализирате задачите по въвеждането в работата. Той може да генерира персонализирани имейли за добре дошли, да води новите служители през стъпките по въвеждането в работата и да предлага подходящи материали за обучение.

Намалена пристрастност при набирането на персонал : Мозъкът може да помогне при прегледа на автобиографии и кандидатури за работа въз основа на предварително определени критерии, като минимизира несъзнателната пристрастност в началните етапи на набирането на персонал.

Проактивно решаване на проблеми: ClickUp Brain може да анализира настроенията на служителите въз основа на вътрешни проучвания и обратна връзка. Това позволява на HR отдела да идентифицира потенциални проблеми на ранен етап и да предприеме мерки за тяхното разрешаване, преди да се влошат.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте процесите по набиране на персонал : Използвайте : Използвайте ClickUp Hierarchy , за да персонализирате работното си пространство с специални папки или списъци за различни функции като набиране и назначаване на персонал, управление на заплатите, управление на производителността, напускане на работа и др. Развивайте ги, като създавате конкретни задачи и ги възлагате на съответните членове на екипа, за да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо.

Назначаване на служители : Създавайте наръчници за служители, организационни диаграми и персонализирани проекти за назначаване на всеки служител, за да гарантирате гладък процес на назначаване.

Спестете време с ClickUp Automations : Настройте автоматизации, за да информирате мениджърите по наемането за етапа на интервюто, синхронизирайте данни от HRIS инструменти и дори поздравете служителите за рождения им ден.

Извършвайте оценки на представянето : Използвайте : Използвайте безплатните шаблони за оценка на представянето на ClickUp , за да планирате годишни оценки и да следите кариерното развитие на служителите.

Получете обратна връзка от служителите: Използвайте : Използвайте ClickUp Forms , за да провеждате анкети и да измервате нагласите на служителите към работната култура, организационните политики, работната среда и др.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са съобщили за стръмна крива на обучение.

ClickUp Brain все още не може да извършва сложни числови анализи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Paychex Flex: Най-подходящ за компании, които се нуждаят от управление на бизнес застраховки

чрез Paychex Flex

Paychex Flex е платформа за управление на човешките ресурси, която се отличава с поддръжката си за управление на застраховки. Тя поддържа застрахователно покритие не само за здравето на служителите, но и за бизнес операциите, като например обща и кибер отговорност.

Видях с очите си как това помогна на клиентите да избегнат сериозни главоболия. Нарушаването на сигурността на данните може да бъде опустошително за малкия бизнес, но те успяха да се възстановят бързо и без финансова катастрофа, защото имаха застраховка за кибер отговорност, включена в Paychex Flex.

Paychex Flex предлага и много допълнителни функции, като система за управление на обучението, инструмент за планиране на пенсионирането и покритие на обезщетенията за работниците. Това го прави рентабилна платформа за малките предприятия, а вие можете да избирате функциите, от които се нуждаете, в зависимост от растежа на вашия бизнес.

Най-добрите характеристики на Paychex Flex

Управлявайте заплатите и подавайте данъчни декларации както от настолния си компютър, така и от мобилния си телефон.

Създавайте отчети като нужди от налични средства и разходи за работа с едно кликване.

Докладвайте новите служители на държавните агенции и ги добавете към плановете за социални придобивки и пенсионни планове на вашите служители.

Ограничения на Paychex Flex

Отчитането на работното време и управлението на присъствието са две различни функции, които могат да доведат до несъгласувано потребителско преживяване.

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите, които не могат да се изтеглят в Excel.

Цени на Paychex Flex

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Paychex Flex

G2 : 4,2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 1500 отзива)

3. Justworks: Най-подходящ за малки предприятия, които се нуждаят от проста платформа за управление на заплатите

чрез Justworks

Justworks е платформа за управление на човешките ресурси „всичко в едно“ за малки и средни предприятия. Тя е подходяща за компании, чиито служители са съсредоточени на едно място, но които наемат и международни фрийлансъри или консултанти, като агенции и творчески фирми.

Например, Justworks улеснява американските компании да наемат малтийски служители и подизпълнители, като им позволява да персонализират процеса на наемане и да спазват малтийските политики за социално осигуряване и отпуски по подразбиране.

Две характеристики на платформата, които ми харесаха, бяха проследяването на времето и пакетите от допълнителни придобивки, насочени към малките предприятия. Можете да проследявате времето от Slack, мобилното приложение и дори автоматизирани опции за географско ограждане, което означава, че часовникът започва да тиктака веднага щом служителят влезе в офиса.

Той ви дава и достъп до здравноосигурителни планове с много предимства, включващи услуги като подкрепа за психичното здраве, първична медицинска помощ и лечение на безплодие, без допълнителни разходи. Това може да бъде огромно предимство за привличане и задържане на най-добрите таланти, особено като се има предвид нарастващите разходи за здравно осигуряване.

Най-добрите функции на Justworks

Автоматизирайте управлението на заплатите както за служителите, така и за международните изпълнители с функции като периодични и еднократни плащания и поддръжка при попълване на данъчни декларации.

Позволете на служителите да избират и управляват своите планове за социални придобивки от портала за самообслужване.

Създайте политики и проследявайте баланса на отпуските директно от мобилното приложение.

Ограничения на Justworks

Не поддържа пълно работно време, международни служители

Някои потребители са съобщили, че мобилното приложение има бъгове.

Цени на Justworks

Заплати : 50 $ базова такса + 8 $ на служител на месец

PEO Basic : 59 $/служител на месец

PEO Plus: 109 долара на месец за служител

Оценки и отзиви за Justworks

G2 : 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

4. Rippling: Най-подходящ за компании, които се нуждаят от цялостно решение за управление на човешките ресурси, ИТ и заплатите.

чрез Rippling

Ако се нуждаете от всеобхватни бизнес инструменти, които отговарят на всички изисквания на екипите за управление на човешките ресурси, заплатите и ИТ, обмислете Rippling. По моя опит, той е бил спасител за компании, които се занимават с комплексни глобални операции.

Достъп до голям набор от функции, вариращи от глобално набиране на персонал, глобална обработка на заплати и оценки на представянето до управление на устройства и система за управление на обучението за провеждане на курсове, свързани с съответствието.

Rippling улеснява значително наемането на местни изпълнители в Малта. От правилната класификация в Националния стандартен ред за трудов статус до регистрирането на вашия бизнес в Данъчната служба на Малта (IRD), той се занимава с всичко. А времето за въвеждане на нови изпълнители е по-малко от пет минути.

Последната функция може да бъде особено полезна за компании с строги процеси и насоки за съответствие и сигурност. Можете да помолите служителите да завършат курсове по теми като обучение по безопасност, поверителност на данните и протоколи за съответствие, специфични за отдел, да следите участието им и да им връчвате значки.

Най-добрите характеристики на Rippling

Разпределете устройства на дистанционните служители и ги настройте отвсякъде, което прави въвеждането в работата им изключително лесно.

Вижте служителите, подизпълнителите и свободните позиции в един контролен панел и лесно прогнозирайте плановете за наемане на персонал.

Получавайте обратна връзка от служителите чрез автоматизирани анкети с тригери, базирани на правила, например след като завършат въвеждането си или при преглед на представянето на служителите.

Ограничения на Rippling

Преминаването през множество цикли на внедряване за всяка страна може да отнеме много време.

Списъкът с служителите може да се сортира само при филтриране, което прави списъка по подразбиране претрупан.

Някои потребители също така смятат, че ценовата структура на Rippling е сложна.

Ценообразуване на Rippling

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Rippling

G2 : 4,8/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 3000 отзива)

5. Multiplier: Най-подходящ за глобални компании, които се нуждаят от услуги по преместване, както и от управление на заплатите.

чрез Multiplier

Независимо дали използвате фрийлансъри, наемате местни служители на пълен работен ден или ги премествате от тяхната родина във вашата, Multiplier оптимизира целия процес. Multiplier е платформа за управление на човешките ресурси за стартиращи и средни компании, които искат да се разширят бързо на глобалните пазари.

Услугата Employer of Record (EOR) е достъпна в над 150 държави, а услугите за поддръжка на VISA са достъпни в над 140 държави. И в двата случая екипът от експерти се занимава с всички регионални процеси и административна работа. Всичко, което трябва да направите, е да следите напредъка на таблото.

Освен това, когато прехвърляте местните данъци на Multiplier, по подразбиране оставате в съответствие с изискванията. Това спокойствие е безценно за много хора, които изграждат своя международен екип.

Най-добрите функции на Multiplier

Създавайте глобални, трансгранични пакети за възнаграждения, включващи ESOP

Уверете се, че вашите политики за отпуски и присъствие са в съответствие с малтийското трудово законодателство.

Предлагайте рентабилни и специфични за Малта застрахователни пакети

Изпратете на служителите фирмените им лаптопи и други устройства, преди да започнат работа

Започнете процедурата по кандидатстване за виза с няколко кликвания в Multiplier

Ограничения на мултипликатора

Някои потребители са съобщили за проблеми с повтарящи се плащания и закъснели плащания.

Ограничени възможности за персонализиране. Например, не можете да подавате разходи в чуждестранна валута.

Мултипликаторни цени

Работодател по документи : Започва от 400 $/месец

Независими изпълнители : Започва от 40 $/месец

Global Payroll: Персонализирани цени

Оценки и отзиви на Multiplier

G2 : 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

6. Papaya Global: Най-подходящ за предприятия с голям брой служители, които се нуждаят от услугите на Agent-of-Record

чрез Papaya Global

Papaya Global е специално разработен за компании в сектора на комуналните услуги и морския транспорт с хиляди служители, много от които могат да бъдат в чужбина. Поради това той наема и юридически консултанти в местните региони, за да гарантира, че договорите му са в съответствие с местните закони и разпоредби.

Едно от най-големите предизвикателства за тези индустрии е да се гарантира навременна и точна изплащане на заплатите в различни страни. Papaya Global решава този проблем, като поддържа трансгранични директни депозити и местни платежни портали.

Papaya Global е и едно от малкото HR решения, които съм открил, с AI възможности. Неговото AI решение за мониторинг на съответствието може да помогне за отбелязване на проблеми, оптимизиране на маршрутизирането на плащанията и прогнозиране на бъдещи плащания.

Друга интересна функция е „ангажимент за дата на изплащане“, която гарантира, че служителите ще получат парите си навреме.

Най-добрите функции на Papaya Global

Внасяйте плащанията директно в сметките на служителите в съответните страни, без да минават през различни банки.

Получавайте изчерпателни отчети за тенденциите в отпуските на служителите, финансовите прогнози и показателите за разнообразие.

Изплащайте заплатите на новите служители и подизпълнители в рамките на два дни след включването им в платформата.

Ограничения на Papaya Global

Ограничени възможности за персонализиране на фактурите

Масовото актуализиране на данните на служителите е трудоемко и за да го направите, трябва да се свържете с екипа за обслужване на клиенти.

Цени на Papaya Global

Payroll Plus Grow Global: Започва от 25 $/служител на месец Scale Global: Започва от 20 $/служител на месец Enterprise Global: Започва от 15 $/служител на месец

Grow Global: Цени от 25 долара на месец на служител

Scale Global: Цени от 20 долара на месец на служител

Enterprise Global: Цени от 15 долара на месец на служител

Плащания и управление на подизпълнители: 30 долара на месец за подизпълнител

Employer of Record (EOR): Цени от 599 $/служител на месец

Global Workforce Payments : Започва от 2,5 $/транзакция

Agent of Record (AOR): Започва от 200 долара на месец за всеки изпълнител

Grow Global: Цени от 25 долара на месец на служител

Scale Global: Цени от 20 долара на месец на служител

Enterprise Global: Цени от 15 долара на месец на служител

Оценки и отзиви за Papaya Global

G2 : 4,5/5 (31+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 30 отзива)

7. Patriot Payroll: Най-подходящ за малки и средни предприятия с по-малко от 500 служители

чрез Patriot Payroll

Създаден за фирми с основни нужди в областта на човешките ресурси, като заплащане, отчитане на присъствие и управление на разходи, Patriot Payroll е платформа без излишни екстри, която дава приоритет на лесното използване.

Намерих го за особено полезен за малки HR екипи. Функции като известия по имейл, за да напомнят на служителите за работните часове, и възможности за масово одобрение на работните часове и разходите могат да спестят много време на HR екипи от един или двама души.

Най-добрата функция обаче е управлението на картите за отчитане на работното време. Служителите могат да създават и споделят своите карти за отчитане на работното време с екипа по изплащане на заплатите, да одобряват обобщенията за отработеното време и да изчисляват автоматично таксите за извънреден труд. Можете също така да създавате персонализирани политики за извънреден труд за различни видове служители, като временни, стажанти и постоянни.

Най-добрите функции на Patriot Payroll

Оптимизирайте административните задачи, като позволите на служителите да актуализират информацията си за плащания, а мениджърите да актуализират пакетите за възнаграждения и обобщенията за работното време.

Управлявайте заплатите, присъствието и отработените часове от една платформа

Получавайте подробни отчети за финансовото си състояние с отчети за просрочени плащания, история на плащанията и баланси.

Ограничения на Patriot Payroll

Задаването на различни цикли на плащане за служителите (на две седмици, месечно и т.н.) е ръчен процес, който трябва да се извършва индивидуално.

Ако имате служители с W2, ще трябва да плащате такса „на служител“ за цяла година, дори ако служителят напусне по средата на периода.

Цени на Patriot Payroll

Основна заплата : 17 долара (фиксирана такса) + 4 долара на месец за всеки служител/доставчик

Пълно обслужване на заплатите: 37 долара (фиксирана такса) + 4 долара на месец за всеки служител/доставчик

Оценки и отзиви за Patriot Payroll

G2 : 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 3400 отзива)

8. Deel: Най-подходящ за глобални предприятия с комплексни HR операции и изисквания за съответствие

чрез Deel

Deel е универсална платформа за управление на персонала за големи компании с планове за глобална експанзия. Можете да създавате локализирани договори, да подавате данъчни декларации в различни региони и да извършвате глобални проверки на миналото. Това прави Deel чудесен избор за предприятия със строги процеси, свързани с нормативното съответствие. Още по-добре, Deel обещава петдневен срок за въвеждане в Малта, така че е чудесен избор за предприятия, които искат да започнат бързо.

Deel отговаря на местните регулации в Малта и се занимава с данъците веднага след инсталирането. Той също така си партнира с двама застрахователни доставчици в Малта – Unisure и Allianz – което ви улеснява да осигурите здравна застраховка на вашите служители.

Макар че не съм управлявал директно заплатите чрез Deel, проучих неговите функции по време на оценката си. Една функция, която привлече вниманието ми, беше приставката Deel Slack. С нея можете да създавате автоматизирани работни потоци в Slack от Deel, като споделяне на съобщения, проследяване на ангажираността и настройка на седмични проверки. Страхотно, нали?

Това обаче означава, че Deel е една от по-скъпите услуги за управление на заплатите и EOR на пазара.

Най-добрите функции на Deel

Спазвайте местните малтийски разпоредби относно минималната работна заплата, извънредния труд, отпуските и данъците.

Управлявайте всички дейности, свързани с изплащането на заплати – фишове, одобрения, фактури и др. – от една единствена платформа.

Автоматизирайте достъпа до софтуера, като предоставите на служителите достъп до необходимите им инструменти веднага след като се присъединят към екипа.

Следете актуализациите на местното трудово законодателство в реално време и избегнете скъпи глоби.

Ограничения на Deel

Deel предлага само ограничени функции за отчитане.

Мобилното приложение е достъпно само в някои страни.

Служителите и подизпълнителите не могат да държат средствата си в платформата Deel за повече от 30 дни.

Цени на Deel

Deel Управление на подизпълнители : 49 $/месец

Deel EOR : 599 $/месец

Deel Payroll : 29 $/служител на месец

Deel US Payroll: 19 $/служител на месец

Deel US PEO: 79 долара на месец за служител

Deel HR : Безплатен

Deel Engage: 20 долара на месец за служител

Оценки и отзиви за Deel

G2 : 4,8/5 (над 3300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

9. OnPay: Най-подходящ за счетоводни фирми, които се нуждаят от софтуер за управление на човешките ресурси „всичко в едно“

чрез OnPay

OnPay е създаден за компании, които обикновено работят на място – особено счетоводители и други средни предприятия като адвокатски кантори, зъболекари, ресторанти и нестопански организации.

Една функция, която ми направи впечатление в OnPay – главно защото намалява ръчната работа – е автоматичната синхронизация между пакетите за възнаграждения и ведомостите за заплати.

Да речем, че назначавате нов служител или променяте социалните придобивки на съществуващ член на персонала – всички промени, които правите в модула за управление на човешките ресурси, автоматично се актуализират в системата за изчисляване на заплатите. Това може да спести значително време на екипите по управление на човешките ресурси и да гарантира точност във всички области.

Ако сте счетоводна фирма, която управлява заплатите на различни компании, OnPay може да бъде чудесен избор. Той ви позволява да управлявате всичките си клиенти от едно място и да делегирате работа на различни хора от вашия екип или екипа на вашия клиент.

Най-добрите функции на OnPay

Дайте на служителите възможност да разделят плащанията си на няколко банкови сметки

Създайте публична организационна структура с подробности за служителите и йерархията на отчетността

Настройте персонализирани работни процеси за въвеждане в работата, за да гарантирате, че всеки новоназначен служител ще има персонализирано преживяване в зависимост от кариерното си ниво и отдела, в който работи.

Ограничения на OnPay

OnPay не предлага мобилно приложение за потребители на Android.

Можете да настроите заплатите само за един месец наведнъж.

OnPay има „DIY” нагласа и не предлага много подкрепа при въвеждането.

Цени на OnPay

Обща такса: 40 $/месец (базова) + 6 $/човек на месец

Оценки и отзиви за OnPay

G2 : 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

10. Oyster HR: Най-подходящ за компании, работещи от разстояние, които търсят услуга за официален работодател

чрез Oyster HR

След като съм работил с многобройни отдалечени екипи, мога с увереност да кажа, че Oyster HR е идеален избор за компании, които искат да създадат и управляват разпределена работна сила.

Oyster HR е предимно услуга за официален работодател (EOR) за дистанционни компании и разпределени екипи. Поддържа над 180 държави (включително Малта) и предлага пълно управление на човешките ресурси, включително заплати, пакети от социални придобивки и управление на капитала. Това означава, че техният екип ще се занимава с правните процедури, като например изпращане на FS4 доклад за новоназначен служител до данъчната служба (IRD).

Намерих, че порталът за служители е доста добър. Той е лесен за използване, с прост и интуитивен потребителски интерфейс, и се справя с всички основни задачи, като отбелязване на присъствие, подаване на заявки за възстановяване на разходи и достъп до договори и фишове за заплати.

Чудесна функция на Oyster HR е неговата Talent Network, която ви позволява да възложите наемането на персонал на партньорите му в местните региони. Това е безпроблемен начин да намерите отлични кадри!

Най-добрите функции на Oyster HR

Превърнете договорните работници в постоянни служители с няколко кликвания

Извършвайте глобални операции по изплащане на заплати, без да се притеснявате за местните изисквания и регулации.

Създайте изчерпателни пакети за възнаграждения, като вземете предвид допълнителните придобивки, справедливостта и дори разликите в заплатите, за да задържите най-добрите таланти.

Ограничения на Oyster HR

Липсата на интеграция с HRIS платформа означава, че може да откриете изолирани данни между подробностите за заплатите и основните данни за служителите.

Някои потребители са съобщили, че екипът за обслужване на клиенти на Oyster HR отговаря бавно.

Цени на Oyster HR

Подизпълнител : 29 USD/подизпълнител на месец (27 EUR/подизпълнител на месец)

Global Payroll : 50 USD/служител на месец (47 EUR/доставчик на месец)

Employer of Record : 699 $/месец (649 евро на месец)

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Oyster HR

G2 : 4,4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Подобрете работата си с персонала с ClickUp

HR платформите могат да улеснят административните задачи и да подобрят общата комуникация и сътрудничество. Те могат също така да освободят капацитета на вашия HR екип, за да му помогнат да се фокусира върху други важни задачи, като благосъстоянието на служителите и създаването на положителна работна среда.

Но просто да изберете някоя HR платформа не е достатъчно. Изборът на подходящите инструменти изисква да познавате конкретните си нужди и динамиката на екипа си. Важно е също да изберете платформи, които могат да ви помогнат с множество функции, за да не губите времето си с различни инструменти.

Тук на помощ идва ClickUp – неговото цялостно решение за управление на проекти, комуникации и документи (заедно с безплатни шаблони за HR и AI възможности) ви позволява да управлявате по-голямата част от операциите, свързани с персонала, от едно място.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на функциите и автоматизациите, за да свършите работата си по-добре и по-бързо!