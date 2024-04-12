10-те най-добри HRIS системи за управление на персонала през 2025 г.

Когато даден бизнес е в фаза на растеж, базата данни на служителите също се разширява, което увеличава административните задължения, свързани с нея. За да се справите с това, се нуждаете от подходяща HRIS (информационна система за човешки ресурси).

Въпреки това, при пренаселения пазар на HRIS, намирането на решение, което отговаря на специфични изисквания като мащабируемост, персонализация и възможности за интеграция, може да отнеме време и усилия.

В тази статия ще ви представим десетте най-добри HRIS софтуера.

Ще разгледаме най-добрите им функции, ограничения, цени и клиентски оценки, за да намерите най-подходящата за вашите индивидуални бизнес нужди опция за организиране и проследяване на вашите служители.

Какво представляват HRIS системите?

Системите за управление на човешките ресурси [HRIS] са софтуер за управление на човешките ресурси, който организира, съхранява и извлича данни за служителите, когато е необходимо.

Софтуерът интегрира основни HR функции като набиране на персонал, въвеждане в работата, обработка на заплати, администриране на социални придобивки, проследяване на присъствието и други подобни административни задачи в една централизирана платформа.

HRIS системите се различават от HRMS (системите за управление на човешките ресурси), които включват функции за управление на талантите и управление на производителността.

Какво трябва да търсите в HRIS системите?

Изборът на подходящата HRIS система за вашия бизнес може да бъде предизвикателство. Започнете с оценка дали HRIS е лесна за настройка и използване, отговаря на вашия бюджет и може да бъде персонализирана, за да отговори на нуждите на вашия бизнес.

Ето някои задължителни функции, които трябва да търсите в HRIS системите:

Управление на назначаването: Идеалното HRIS софтуерно решение трябва да оптимизира процеса на назначаване, като предоставя на новоназначените служители необходимите документи и обучение.

Управление на бази данни: Тя трябва да елиминира необходимостта от големи файлове с лични данни и да осигурява бърз достъп до съответните данни чрез цифрови файлове.

Отчети и анализи: Потърсете HRIS системи, които предлагат персонализирани табла и функции за отчети за наблюдение и проследяване на Потърсете HRIS системи, които предлагат персонализирани табла и функции за отчети за наблюдение и проследяване на HR KPI и важни бизнес показатели.

Управление на заплатите: Софтуерът трябва да оптимизира и автоматизира управлението на заплатите и да подава правилната данъчна документация в подходящото време.

Проследяване на присъствието: Системата за управление на човешките ресурси трябва да включва функции за отчитане на отпуските и присъствието, за да се гарантира прозрачност по отношение на смени и присъствието на служителите.

Мобилна достъпност: Потърсете HRIS системи, които предлагат специално мобилно приложение; като имате данните под ръка и лесно достъпни, получавате свободата да управлявате персонала си отвсякъде.

Нека се запознаем по-подробно с най-добрите HRIS системи, които се предлагат на пазара.

10-те най-добри HRIS системи за използване

Ето нашите десет най-добри предложения за софтуер за управление на човешките ресурси, който предлага решения, съобразени с конкретните нужди на вашия бизнес:

1. ClickUp

Управлявайте безпроблемно персонала с над 15 изгледа в ClickUp

ClickUp е всеобхватна платформа за управление на проекти с надежден и високо персонализируем набор от инструменти за HR екипи. С над 1000 интеграции с популярни бизнес софтуери и стотици персонализируеми HR функции, ClickUp помага да се опрости управлението на персонала и да се оптимизират операциите за безпроблемно развитие на бизнеса.

Освен това, ClickUp предлага над 15 начина за визуализиране на вашия персонал и операции, включително:

Табличен изглед: за управление на всички данни за служителите в формат, подобен на електронна таблица.

Изглед на списъка: с множество опции за групиране, сортиране и филтриране

Form View: за събиране на обратна връзка чрез коментари и анкети и превръщането им в списък с задачи, които могат да бъдат изпълнени

Изглед на натоварването: за наблюдение на натоварването и дейностите на всеки служител

Календарно представяне: с опции за планиране на смени, виртуални срещи и почивни дни

Използвайте ClickUp Docs за съхранение на документи за служителите, като наръчници за служители, материали за обучение, списъци за въвеждане в работата и вътрешни политики.

Добавете персонализирани полета към всеки изглед, за да проследявате информация за служители или кандидати, добавяйте прикачени файлове за документи, връзки към външни ресурси и др.

ClickUp предлага и стотици безплатни HR шаблони, ако искате да създадете нещо различно от наръчник за служители или фирмен процес.

Изтеглете този шаблон Шаблонът на наръчника на компанията ClickUp включва необходими раздели като „Стандарти на поведение“, „Политики на екипа“ и „Дрескод“, а също така предоставя често пренебрегвани раздели като „Работно време“, „Настаняване съгласно ADA“ и „Политики за комуникация“.

Ускорете процеса на въвеждане на нови служители, като им дадете възможност да се запознаят по-бързо с компанията и да започнат да оказват влияние в работата си.

Изтеглете шаблон Шаблонът за документи на ClickUp за фирмени процеси е създаден, за да ви помогне да създавате и управлявате фирмените процеси на едно място.

Използвайте интуитивни табла и ClickUp Goals, за да проследявате важни събития и други показатели за растежа и развитието на служителите. Използвайте автоматизацията в ClickUp, за да създавате задачи, да ги разпределяте, да добавяте коментари, да променяте статуса на задачите и др.

ClickUp разполага и с персонализирани табла, които са изключително визуални и насърчават сътрудничеството в реално време между всички заинтересовани страни.

Най-добрите функции на ClickUp

Получавайте незабавни и точни отговори въз основа на контекста от всякакви задачи, свързани с HR, в рамките на платформата и свързани с нея, с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Начинаещите смятат, че кривата на обучение е малко стръмна поради големия брой функции.

Ограничена функционалност на мобилни устройства

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Налична във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9836+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (4009+ отзива)

2. Deel

чрез Deel

Портал за служители Deel с индивидуални данни за служителите

Deel е HRIS решение, подходящо за фирми от всякакъв мащаб. Разполага с интуитивен потребителски интерфейс и персонализирани HR функции като изчисляване на заплати, управление на социални придобивки, отчитане на присъствие и др.

Тази HRIS система предлага централизирано хранилище за съхранение на данни за персонала на едно място, което позволява бърз и лесен достъп отвсякъде.

Ако управлявате глобален персонал, Deel може лесно да се справи със сложностите на международното бизнес управление. Той предлага стабилен API за персонализиране на интеграциите и автоматизация в голям мащаб.

Освен това, тази система за управление на човешките ресурси може да управлява спазването на местните и международните трудови разпоредби, така че никога няма да се налага да се притеснявате за глобалния си персонал.

Най-добрите функции на Deel

Преглеждайте заплатите, добавките и разходите на служителите на едно място

Настройте за служителите местни пенсионни планове, здравна застраховка или стипендия.

Оптимизирайте въвеждането в работата с организационни диаграми и предварително създадени работни процеси.

Автоматизирайте изчисляването на заплатите, удръжките и данъчните удръжки

Ако наемате служители от цял свят, можете да се възползвате от услугите на EOR и PEO с функции като обработка на заплати, спазване на нормативните изисквания, управление на договори и възстановяване на разходи.

Осигурете визова спонсорство, подкрепа при имиграция, локализирани пакети от социални придобивки и глобално управление на капитала за вашите разпръснати по целия свят служители.

Ограничения на Deel

Ограничени възможности за интеграция и персонализиране

Няма специално мобилно приложение

Не предоставя данъчни насоки на дистанционни изпълнители, работещи с външни компании.

Цени на Deel

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Deel

G2: 4,8/5 (2329+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (523+ отзива)

3. Paycor

чрез Paycor

Paycor е цялостна HRIS система, базирана на облак, с изчистен и интуитивен потребителски интерфейс. Тя улеснява основните HR функции и рутинните административни работни процеси, като ги автоматизира и спестява време на вашите HR екипи.

Този софтуер е силно конфигурируем и лесно се адаптира към вашите уникални бизнес нужди. Независимо дали се нуждаете от набиране на персонал, обработка на заплати или управление на служители, Paycor може да оптимизира операциите от наемането до мониторинга и оптимизирането на вашия персонал.

Paycor предоставя унифицирана информационна база данни, която позволява на бизнеса да преминава към безхартиена работа с решения за цифрови документи и формуляри.

Най-добрите функции на Paycor

Опростете процеса на наемане с система за проследяване на кандидатите и функции за публикуване на свободни работни места и наемане на нови служители – всичко това на една платформа.

Автоматизирайте изчисляването на заплатите и данъците, навременното подаване на данъчни декларации и други административни задачи.

Използвайте патентованата ACA система за отчитане и съответствие, за да подготвите, генерирате и подадете формуляри като 1094-C и 1095-C за съответствие с изискванията за социални придобивки.

Персонализирайте таблата и предварително създадените шаблони за отчети, за да визуализирате лесно текущите проблеми на работната сила и пазарните тенденции.

Ограничения на Paycor

Внедряването може да бъде малко сложно

Мобилното приложение не е напълно оптимизирано.

Функцията за персонализирани отчети не е достатъчно гъвкава и лесна за използване.

Цени на Paycor

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Paycor

G2: 4,0/5 (715+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (2750+ отзива)

4. Rippling

чрез Rippling

Rippling е глобална система за управление на човешките ресурси, базирана в облака, която ви позволява да управлявате и автоматизирате операциите, свързани с персонала, в световен мащаб – от назначаването на служители до напускането им.

Софтуерът динамично локализира всичко въз основа на местоположението на служителите – от полета и документи до валути. Това, което отличава Rippling, са вградените функции за управление на приложения и устройства, които поддържат нуждите на отдалечените служители.

Можете да извършвате регистрации за здравно осигуряване, да изпращате писма с оферти, да провеждате проверки на миналото, да управлявате документацията за новоназначените служители, да добавяте работници към ведомостта за заплати и много други дейности през целия цикъл на работа на служителите.

Най-добрите функции на Rippling

Използвайте централизирани пространства за събиране на данни, за да събирате, съхранявате и получавате достъп до информация за служителите с едно кликване.

Автоматично деактивирайте акаунтите, паролите, контролите на потребителите и собствеността върху устройствата на бившите служители, когато напуснат компанията.

Персонализирайте опциите за отчитане с вградени шаблони и елементи за визуализация на данни.

Automate предлага автоматично генериране на писма, глобални проверки на миналото и документи за новоназначени служители, за да оптимизира HR процесите.

Извършвайте изчисления на заплати, удръжки и подаване на данъчни декларации в синхрон с регионалните закони за спазване на изискванията за заплатите автоматично.

Гъвкаво управление на работното време и присъствието на вашите свободни, договорни или почасово заплащани служители

Ограничения на Rippling

Функциите за оценка на представянето и одобрение на отпуски могат да бъдат подобрени.

Липса на подробности в организационните диаграми и фишовете за заплати

Ценообразуване по метода „Rippling“

Цената започва от 8 долара на месец на потребител.

Вълнуващи оценки и ревюта

G2: 4,8/5 (2276+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (3029+ отзива)

5. Gusto

чрез Gusto

Gusto е лесна за използване и гъвкава HRIS система, която помага на HR специалистите да управляват информацията за служителите, заплатите, социалните придобивки, 401[k], обезщетенията за трудова злополука и др. от един единствен контролен панел.

Облачното решение на Gusto помага при назначаването на нови служители, ангажираността на персонала, заплащането и застраховките.

Gusto предлага и разширени инструменти за изчисляване на заплати, които осигуряват безпроблемно изплащане на възнагражденията на служителите и подизпълнителите. Можете също така да подавате, подписвате, изпращате по факс и съхранявате всичките си документи в електронна форма в таблото за управление на Gusto.

Освен това, тя улеснява служителите да оптимизират заплатите си чрез безплатни финансови инструменти, като безхартиени плащания чрез Gusto Wallet и дебитни карти.

Най-добрите функции на Gusto

Възползвайте се от неограничени изчисления на заплати без допълнителни такси, автоматизирайте директни плащания, удръжки, подаване на данъчни декларации и международни плащания на подизпълнители.

Персонализирайте списъци за назначаване, електронни подписи, съхранение на документи и шаблони за персонализирани офертни писма за безпроблемно назначаване.

Получете достъп до лесни за използване инструменти за отчитане и галерия с шаблони за отчети за отчитане на работното време, производителността и заплатите.

Персонализирайте пакети от социални придобивки, включително опционални планове за зрение, зъболечение, пенсиониране, HSA и FSA, обезщетения за работници и придобивки за пътуващи до работа.

Мобилно отчитане на работното време с геолокация, извънредни сигнали, автоматично одобрение на заявки за отпуск, проследяване на отпуски и др.

Ограничения на Gusto

Политиката за отпуски се нуждае от подобрение

Липсват гъвкави функции за управление на календара и задачите

Цени на Gusto

Simple: 40 долара на месец + 6 долара на служител

Плюс: 80 долара на месец + 12 долара на служител

Премиум: Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Gusto

G2: 4,5/5 (1883+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (3812+ отзива)

6. Arcoro

чрез Arcoro

Arcoro предлага модулна информационна система за човешки ресурси, предназначена да оптимизира и автоматизира HR задачите за строителни компании.

Този софтуер за управление на човешките ресурси включва функции за привличане на таланти, назначаване на нови служители, управление на записите на служителите и управление на съответствието в съответствие с отрасловите DOT и федерални регламенти.

Най-добрите функции на Arcoro

Възползвайте се от централизирания център за управление на данните и записите на служителите.

Управлявайте разходите за труд и графика на работната сила, за да оптимизирате разпределението на ресурсите и да подобрите ефективността на проектите.

Лесен за използване модул за управление на социални придобивки, интегриран с над 300 партньора, включително водещи застрахователни компании, доставчици на услуги за изчисляване на заплати, ERP и HRMS софтуер

Управлявайте функциите за регистриране и отписване на служителите на място с възможност за проверка на здравното състояние чрез въпроси, описани в портала за регистрация.

Проследявайте работното време и присъствието за точно изчисляване на заплатите, надеждно водене на документация и отчитане на съответствието с нормативните изисквания.

Използвайте модулите за планиране на приемствеността, за да идентифицирате и развивате бъдещи лидери в организацията.

Ограничения на Arcoro

Софтуерът не е идеален за фирми с колебания в броя на персонала.

Arcoro има мобилно приложение, но с ограничена функционалност.

Функциите за отчитане на резултатите и разходите са минимални.

Цени на Arcoro

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Arcoro

G2: 3,9/5 (89+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (101+ отзива)

7. Justworks

чрез Justworks

Justworks е една от най-комплексните и лесни за използване HR системи, която предлага допълнителни PEO и услуги по изчисляване на заплати. Платформата функционира като централизиран център за HR специалисти, където те могат ефективно да съхраняват, организират и управляват информация за служителите, с 24/7 поддръжка от HR консултанти.

Justworks предлага централизирано място за съхранение и разпространение на важни документи, включително наръчници за обучение, трудови договори и отчети за работата. Тази функция гарантира сигурността на вашите данни и елиминира необходимостта от физически документи.

Най-добрите функции на Justworks

Възползвайте се от функции като управление на наръчници за служители, електронни табели, автоматично генериране на писма с оферти, шаблони за политики и др. за назначаване на нови служители.

Безпроблемно спазване на федералните, щатските и местните закони за съответствие, заедно с автоматизирано подаване на данъчни декларации за заплати, включително W-2, 1099, 940 и 941 в електронен формат.

Автоматизирайте проследяването на работното време на служителите със синхронизиране на заплатите, съобразено с правилата за извънреден труд и почивки, в комбинация с възможности за географско ограничаване.

Персонализирайте таблата и предварително създадените шаблони, за да оптимизирате информацията за заявки за отпуск, статуса на обученията и преброяването на персонала, интегрирани със софтуер като QuickBooks и Xero.

Портал за самообслужване на служителите, където те могат да актуализират личната си информация, да преглеждат фишове за заплати и данъчни формуляри и да се регистрират за социални придобивки.

Ограничения на Justworks

Отчитането на заплатите е тромаво и объркващо за отделите по счетоводство

Повтарящите се разходи за възстановяване трябва да се планират ръчно.

Цени на Justworks

Базов пакет: 59 долара на месец на служител

Плюс: 99 долара на месец на служител

Оценки и отзиви за Justworks

G2: 4,6/5 (435+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (718+ отзива)

8. Remofirst

чрез Remofirst

Remofirst е водещ софтуер за HRIS, предназначен за малки предприятия с изцяло дистанционни екипи. Софтуерът ви помага да плащате на служителите си навреме и в местната им валута. Той също така ви помага да разнообразите предложенията и ползите за персонала си, независимо от местоположението на служителите ви.

Една от най-добрите му функции е модулът Employer-of-Record [EOR]. Наемете дистанционни работници и нови подизпълнители, без да се притеснявате за данъчните и нормативните изисквания в родната им страна.

Най-добрите функции на Remofirst

Получете централизиран център за задачи, свързани с HR, и управление на човешкия капитал.

Използвайте EOR модула, за да наемете най-добрите глобални таланти, без да се притеснявате за местните закони за заплатите, данъците, труда и съответствието.

Многовалутна заплата за подизпълнители в USD, EUR, GBP, CAD или SGD

Достъп до RemoHealth, персонализирана световна частна здравна застраховка, включваща изключително покритие за стоматологични услуги, лекарства и офталмологични услуги.

Оптимизирайте процеса на назначаване в същия ден в над 180 държави

Предоставяйте договори за свободни професионалисти, които отговарят на местните изисквания, което е от жизненоважно значение за бизнеса, който желае да избегне глоби и други санкции поради неправилна класификация.

Ограничения на Remofirst

Има стръмна крива на обучение, като в интернет почти няма налична документация или ресурси.

Липса на функции като управление на производителността и възнагражденията

Цени на Remofirst

Работодател по документи: 199 долара на човек на месец

Изпълнител: 25 долара на човек на месец

Рейтинги и ревюта на Remofirst

G2: 4,3/5 (59+ отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Eddy

чрез Eddy

Eddy е софтуер за управление на човешките ресурси „всичко в едно“ за малки предприятия, който им позволява да наемат, управляват и заплащат служителите си чрез инклюзивна система.

Платформата предлага надеждни инструменти за работници на първа линия, които не работят на бюро, които оптимизират задачите и процесите по управление на човешките ресурси и опростяват работата на служителите.

Освен това, системата за изчисляване на заплатите с пълен набор от услуги на Eddy спестява ценно време на HR отдела и намалява грешките при изчисляването на заплатите, като същевременно спазва сложните закони и срокове.

Най-добрите функции на Eddy

Позволете на новите служители да завършат процеса на въвеждане в работата преди първия си работен ден с въвеждане в работата, насочено към служителите.

Съхранение и организация на документи в облака с организационни диаграми и директория на служителите

Персонализирани планове за отпуск, които отговарят на нуждите на малките предприятия

Проследявайте работното време на служителите, поддържайте организирани времеви разписания и генерирайте отчети за отпуските с мобилно приложение за проследяване на работното време.

Ограничения на Eddy

Не е възможно да се подават няколко заявки за отпуск в един ден.

Липсва вградена комуникация, която да помогне на служителите да се свържат с HR отдела, което затруднява цялостното преживяване на служителите.

Цени на Eddy

Налична е безплатна пробна версия.

Плановете започват от 6 долара на месец на човек.

Оценки и ревюта на Eddy

G2: 4,7/5 (67+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (41+ отзива)

10. HiBob

чрез HiBob

HiBob, или Bob, е сред водещите HRIS системи. Тя подпомага производителността, ангажираността и задържането на служителите с различни адаптивни модули и работни процеси за съвременната работна сила.

Автоматизирайте всичко – от назначаването на нови служители до изчисляването на заплатите – с опростени цикли на одобрение. Следете работното време, присъствието и отпуските на служителите на едно централно място. Изчислете заплатите в три стъпки, като гарантирате точност и навременни отчети към доставчика.

Най-добрите функции на HiBob

Получете достъп до управлението на данните за служителите и получите информация за работната сила на компанията за ефективно управление на персонала чрез Documents Hub.

Автоматизирайте целия процес за оптимизирани цикли на одобрение, свързани с основните HR функции, като назначаване, присъствие, заплати и социални придобивки.

Централизирайте мониторинга на производителността на служителите, отработените часове, присъствието и отпуските.

Автоматизирайте целия цикъл на изчисляване на заплатите в три стъпки – от събиране на данните за заплатите до проверка на тяхната точност и изпращане на отчет до доставчика на услуги за изчисляване на заплатите в рамките на определения срок.

Проследявайте очаквани и активни обезщетения за служителите, в допълнение към персонализирането на нови обезщетения.

Функция за докладване, с която служителите могат дискретно да сигнализират на HR персонала за нередности на работното място.

Ограничения на HiBob

Проучванията на компанията и модулът за обратна връзка от служителите могат да бъдат подобрени.

Външни документи [т.е. Excel, PDF и др.] не могат да се качват за много функции.

Цени на HiBob

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за HiBob

G2: 4,5/5 (777+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (136+ отзива)

Оптимизирайте управлението на персонала с най-добрия софтуер за HRIS

Ако търсите най-добрите начини за управление на данните за служителите, софтуерът HRIS ще ви помогне да отговорите на всичките си нужди.

Нашият изчерпателен списък с 10-те най-добри HRIS системи ще ви помогне, но смятаме, че с ClickUp имате допълнително предимство!

С стотици безплатни HR шаблони с функции, свързани с назначаване на нови служители, поставяне на цели, развитие на таланти, стандартизация на процесите, заявки на служители и оценки на представянето, ClickUp е платформа „всичко в едно“ за оптимизиране на вашите HR процеси, свързани с управлението на данни за служителите и не само.

Освен това ClickUp е икономичен софтуер. Получете достъп до неограничен брой задачи, добавете неограничен брой заинтересовани страни, планирайте и управлявайте проектите си с Whiteboards, създавайте и визуализирайте изискванията на проектите с Docs, съхранявайте приблизително 100 MB данни и много други – с безплатния план на ClickUp.

За да видите как платформата отговаря на вашите HR нужди, регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!