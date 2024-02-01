ServiceNow срещу SalesForce: Кой CRM е най-добър през 2025 г.?

Смятате ли, че успехът в бизнеса зависи само от това колко добър е вашият продукт или услуга? Е, един отличен продукт ще доведе до приходи, печалби и положителни отзиви, но рядко е достатъчен, за да изстреля вашата компания към славата.

Трябва също да инвестирате време и внимание в изграждането и поддържането на отношения с вашите клиенти. В крайна сметка, те са тези, които купуват това, което продавате, чакат на опашка за повторни покупки и убеждават другите да направят същото.

Но поддържането на тези взаимоотношения, когато имате стотици и хиляди клиенти, не е лесна задача. Не можете да го направите ръчно и не можете да го направите без ентусиазъм.

Тук на помощ идват платформите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) като ServiceNow и Salesforce. Те помагат на големи и малки предприятия да изграждат истински връзки, да разбират нуждите на клиентите и да предлагат привлекателно клиентско преживяване. Те са снабдени с удобни функции и автоматизация, които правят управлението на взаимоотношенията с клиентите по-просто и по-ефективно.

И Salesforce, и ServiceNow са реномирани имена на пазара на CRM. Ако не сте сигурни коя CRM платформа ще е по-подходяща за вашия бизнес, разгледайте този анализ на Salesforce и ServiceNow, в който се оценяват техните основни функции, възможности и обща пригодност за бизнеса, който иска да подобри своите CRM стратегии.

Какво е ServiceNow?

чрез ServiceNow

ServiceNow е CRM платформа на корпоративно ниво, фокусирана върху управлението на ИТ услуги (ITSM) и управлението на ИТ операции (ITOM). Тя помага на организациите да автоматизират и опростят своите ИТ процеси, улеснявайки управлението на инциденти, проблеми, промени и заявки за услуги.

ServiceNow разшири възможностите си, за да предостави автоматизиран и интегриран подход към управлението на услугите в предприятията. Основните му продукти вече включват управление на обслужването на клиенти, човешки ресурси и други, в допълнение към управление на ИТ услуги, управление на ИТ операции и управление на ИТ бизнес.

Платформата има за цел да консолидира и автоматизира работните процеси в цялата организация с помощта на унифицирана архитектура.

Той позволява на бизнеса да опрости управлението на взаимоотношенията с клиенти и потребители, като оптимизира вътрешните бизнес процеси за по-голяма ефективност и дългосрочен растеж.

Функции на ServiceNow

ServiceNow предлага различни функции, които помагат на бизнеса да интегрира вътрешни и външни процеси, да разбере по-добре своите клиенти и да управлява лесно работните потоци в цялата организация на едно място.

Ето някои от основните функции на CRM възможностите на ServiceNow:

Унифицирана платформа за цялостен CRM

чрез ServiceNow

Представете си, че имате всичко – от инструменти за управление на обслужването на клиенти до управление на оперативни процеси – на едно място.

ServiceNow прави точно това с унифицираната си платформа, която използва единен модел на данни за всички продукти, така че данните се споделят безпроблемно.

Той елиминира изолираните данни, като гарантира, че информацията се разпространява последователно между отделите.

Това подобрява сътрудничеството и улеснява цялостния подход към CRM, като позволява на бизнеса да получи информация от взаимосвързани процеси за по-информирано вземане на решения.

360-градусова гледка към клиента

ServiceNow предоставя изчерпателна 360-градусова картина на взаимодействията с клиентите, техните предпочитания и исторически данни. За да постигне тази перспектива, той събира данни от различни точки на контакт през целия жизнен цикъл на клиента, включително взаимодействия с обслужването на клиенти, история на покупките и обратна връзка.

Чрез тази функция можете да разберете по-добре поведението на клиентите и да адаптирате продуктите, услугите и комуникационните стратегии с по-голяма точност и уместност.

Автоматизация и работни процеси за по-голяма ефективност

чрез ServiceNow

Възможностите за автоматизация на ServiceNow надхвърлят ускоряването на задачите; те са внимателно проектирани, за да оптимизират CRM процесите.

Автоматизацията в ServiceNow не е универсално решение, а по-скоро набор от инструменти, които могат да се персонализират. Можете да проектирате работни процеси, съобразени с вашите нужди, като автоматизирате рутинни задачи като разрешаване на случаи и последващи действия.

Това ускорява времето за реакция и минимизира човешките грешки, подобрявайки оперативната ефективност в рамките на CRM.

Портали за самообслужване за овластяване на клиентите

чрез ServiceNow

ServiceNow дава възможност на клиентите да използват портали за самообслужване, които са структурирани и интуитивни интерфейси за независимо разрешаване на проблеми.

Тези портали не са просто хранилища на информация, а интерактивни платформи, които насочват потребителите при отстраняването на проблеми и предоставят достъп до подходящи ресурси за поддръжка.

Бизнесът може да намали обема на заявките за поддръжка и да повиши общата удовлетвореност на клиентите, като им даде възможност да решават проблемите си самостоятелно.

Самообслужващите портали на ServiceNow са проектирани с оглед на потребителското преживяване, като осигуряват достъпност и лесна навигация за различни демографски групи потребители.

Цени на ServiceNow

Индивидуални цени

Какво е Salesforce?

чрез Salesforce

Salesforce е световен лидер в областта на SaaS за предприятия, фокусиран върху управлението на взаимоотношенията с клиенти в продажбите, обслужването, маркетинга и търговските работни процеси. Той е пионер в облачния модел за доставка на CRM и бизнес приложения.

Той предоставя CRM шаблони, инструменти и услуги, които ви помагат да управлявате взаимодействията с клиентите, продажбените процеси и маркетинговите усилия. Можете да получите достъп до платформата чрез уеб браузър, без да се налага да инсталирате хардуер или софтуер на място.

Платформата е силно персонализирана и често се адаптира към специфичните нужди и работни процеси на бизнеса. Нейните решения са фокусирани върху продажбите, обслужването на клиенти, автоматизацията на маркетинга, сегментирането на клиенти и други.

Функции на Salesforce

Salesforce е една от водещите CRM платформи в световен мащаб, която предоставя на предприятията услуги с много функции за опростяване на дейността им. Ето някои от основните CRM предложения на Salesforce:

Клиент 360

чрез Salesforce

Функцията Customer 360 на Salesforce е в основата на CRM възможностите на компанията.

Той ви позволява да консолидирате данните за клиентите от различни точки на контакт, като предоставя цялостен поглед върху всеки клиент.

Този обединен изглед включва информация за потенциални клиенти, контакти, възможности и взаимодействия. Централизирането на тези данни може да подобри разбирането ви за предпочитанията, историята и нуждите на клиентите, което позволява по-персонализирани и целенасочени взаимодействия.

Sales Cloud

чрез Salesforce

Sales Cloud предлага функции за управление на потенциални клиенти, проследяване на възможности и прогнозиране на продажбите.

Този инструмент позволява на екипите по продажбите да управляват ефективно своите проекти, да приоритизират потенциалните клиенти и да си сътрудничат безпроблемно.

Интегрирането на Sales Cloud с други компоненти на Salesforce също осигурява гладък поток на информация в цялата организация, което позволява на екипите по продажбите да вземат решения въз основа на данни и да сключват сделки по-ефективно.

Service Cloud

чрез Salesforce

Service Cloud е решението на Salesforce за обслужване и поддръжка на клиенти.

Той включва функции като управление на случаи, база от знания и портали за самообслужване на клиенти.

Service Cloud позволява на бизнеса да предоставя ефективна и персонализирана поддръжка на клиентите, подобрявайки времето за разрешаване на случаите и удовлетвореността на клиентите.

С унифицирана платформа за всички инструменти за обслужване на клиенти, заявки за услуги и взаимодействия, можете да осигурите последователна поддръжка в различни канали, което води до по-силни взаимоотношения с клиентите.

Цени на Salesforce CRM

Стартово ниво: 25 USD/потребител на месец (фактурира се месечно или годишно)

Професионална версия: 80 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 165 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 330 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Unlimited +: 500 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

ServiceNow срещу Salesforce: сравнение на функциите

Изборът между ServiceNow и Salesforce зависи от нуждите на вашата организация.

ServiceNow е отличен избор за компании, които инвестират значително в управлението на ИТ услугите и работните процеси в цялото предприятие. От друга страна, Salesforce е идеалното решение за бизнеса, фокусиран предимно върху продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.

Обмислете специфичните изисквания на вашата организация, за да определите коя платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти и инциденти най-добре съответства на вашите цели.

Ето сравнение на функциите на CRM възможностите на ServiceNow и Salesforce, което ще ви помогне да вземете решение:

Поддръжка за ITSM

ServiceNow има по-силни вградени възможности за работни процеси в областта на управлението на ИТ услуги, като управление на инциденти, управление на проблеми, управление на промени, управление на знания и др. Това включва готови за употреба най-добри практики и шаблони.

ServiceNow може да е по-подходящ, ако вашата организация разчита в голяма степен на ITSM и желае да има обединена платформа за ИТ и обслужване на клиенти. Въпреки че е стабилен в CRM, Salesforce може да изисква допълнителни усилия за интеграция, за да се постигне сходно ниво на съгласуваност с ИТ процесите.

Цифрова екосистема

Пазарът AppExchange на Salesforce предлага обширна екосистема от приложения и интеграции на трети страни, които могат да разширят функционалността на платформата. Този обширен пазар ви позволява да персонализирате и подобрите внедряването на CRM според вашите уникални изисквания. Лесната интеграция и декларативната персонализация също насърчават растежа на екосистемата.

ServiceNow има по-малка, но бързо растяща екосистема, подсилена от възможностите на Now Platform. Но Salesforce все още има предимство като цяло по отношение на наличните приложения и интеграционни партньори.

Персонализация и гъвкавост

И двете платформи позволяват значителна персонализация и конфигурация. ServiceNow често се предпочита заради гъвкавостта и лесната персонализация. Платформата на ServiceNow може да бъде по-подходяща, ако се нуждаете от високо персонализирани решения, които отговарят на конкретни бизнес изисквания.

Декларативният модел на Salesforce за персонализиране без код/с малко код обаче предоставя на бизнес потребителите и неразработчиците по-голяма гъвкавост да адаптират приложенията към своите нужди без трудно кодиране. Платформата Lightning и Visual Workflow също позволяват персонализиране с едно кликване.

Унифицирана платформа за множество процеси

ServiceNow е проектиран като платформа за управление на корпоративни услуги, обхващаща различни бизнес процеси извън CRM и ITSM. Той осигурява унифицирана среда за управление на работни потоци, автоматизиране на процеси и обработка на различни нужди от услуги. Това позволява по-плавни междуотделни работни потоци и изглед от „един прозорец“.

Salesforce изисква повече интеграция и мидълуер, за да обедини данните и работните процеси в различните си облачни продукти.

Функции за продажби и маркетинг

Salesforce е известен със своите функции за продажби и маркетинг, включително мощна автоматизация, управление на възможностите, прогнозиране на продажбите, автоматизация на маркетинга, управление на кампании, оценяване на потенциални клиенти, сегментиране на клиенти и аналитични възможности.

Ако вашата организация поставя силен акцент върху оптимизирането на процесите по продажбите и маркетинга, CRM на Salesforce може да се счита за по-богат на функции и по-подходящ за тези специфични функции. Комплексният набор от инструменти на Salesforce може да подпомогне организациите в ефективното управление на техните продажбени канали и маркетингови кампании.

Възможности за интеграция

И ServiceNow, и Salesforce се отличават с интеграционни възможности. ServiceNow предлага стабилни интеграционни функции, особено в областта на ИТ, докато Salesforce предоставя широки възможности за интеграция чрез пазара AppExchange, поддържащ безпроблемна свързаност с приложения на трети страни.

Дългогодишното присъствие на Salesforce на пазара му осигурява предимства по отношение на интеграцията, но ServiceNow наваксва.

Потребителски интерфейс

И двете платформи се отличават с модерни и лесни за използване интерфейси. Интерфейсът на ServiceNow е проектиран основно с оглед на лесна навигация, докато Salesforce предлага изчистен и интуитивен интерфейс, особено в Lightning Experience, което подобрява приемането от страна на потребителите и производителността.

Посветени на CRM съвършенството

Salesforce е известен като пионер и лидер на пазара в областта на управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Платформата е специално проектирана и предназначена за CRM функционалност, като се фокусира основно върху продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.

Организациите, които дават приоритет на цялостно CRM решение с богата екосистема от приложения и интеграции, може да открият, че Salesforce отговаря по-добре на техните нужди.

Функция ServiceNow CRM Salesforce CRM Поддръжка за ITSM Известен с възможностите си за ITSM, безпроблемна интеграция с IT процесите Стабилен в CRM; може да изисква допълнителна интеграция за ИТ процеси Цифрова екосистема По-малка, но бързо растяща екосистема, подсилена от възможностите на Now Platform Обширен пазар AppExchange; огромна екосистема, специфична за CRM Персонализиране и гъвкавост Изключително гъвкава и персонализирана платформа Персонализация и гъвкавост Унифицирана платформа Платформа за управление на услугите в предприятията; отвъд CRM и ITSM Фокусира се предимно върху CRM; ServiceNow е по-гъвкав Функции за продажби и маркетинг Разполага с основни CRM функции, но не предлага толкова задълбочени възможности за продажби и маркетинг, колкото Salesforce. Известен с възможностите си за продажби и маркетинг; златен стандарт за CRM с богат набор от функции Възможности за интеграция Декларативният модел за персонализиране без код/с малко код позволява по-голяма гъвкавост за неразработчиците. Разширени възможности за интеграция чрез AppExchange; безпроблемна свързаност Потребителски интерфейс Модерен, лесен за използване интерфейс; проектиран за лесна навигация Чист, интуитивен интерфейс; Lightning Experience подобрява използваемостта Посветени на CRM съвършенството Универсална платформа; не е фокусирана изключително върху CRM Пионер и лидер на пазара в облачните CRM платформи; посветен на CRM функционалността

ServiceNow срещу Salesforce в Reddit

За да разберем по-добре как ServiceNow и Salesforce се съпоставят един с друг, прегледахме дискусиите в Reddit. Бързо осъзнахме, че Salesforce често се очертава като предпочитаният избор сред потребителите благодарение на своите всеобхватни CRM функции, силна екосистема и удобен за ползване интерфейс.

Ето един потребител на Reddit, който споделя опита си след използване на ServiceNow и Salesforce:

„Работих малко с ServiceNow и не мисля, че се доближава дори до Salesforce. С него ще си свършите работата, но това е всичко. Интерфейсът е като този на продуктите на Microsoft. UI UX е нещо, за което не бихте искали да говорите, когато работите с ServiceNow.”

Потребителите на Reddit дадоха висока оценка на Salesforce за неговите усъвършенствани функции за управление на потенциални клиенти, проследяване на възможности и автоматизация на маркетинга, които предоставят цялостно решение за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Много потребители ценят и изчистения и интуитивен интерфейс на Salesforce, особено в Lightning Experience, който допринася за положително общо преживяване на потребителя.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на ServiceNow и Salesforce

Разбираме, че Salesforce и ServiceNow са сред най-популярните CRM софтуери. Но обмисляли ли сте някога да използвате ClickUp с други инструменти?

За начало, ClickUp е едно място, което може да замести по-голямата част от софтуера, който използвате за вашия бизнес. Той поставя обслужването на клиентите на първо място, като предлага уникални функции като лесно делегиране, персонализирани работни процеси и просто приоритизиране на задачите.

С ловка автоматизация и гладка интеграция, ClickUp също улеснява работата с клиентските взаимоотношения, което го прави предпочитана платформа за екипно сътрудничество.

Следните функции отличават ClickUp от конкурентите му:

CRM платформа

ClickUp CRM е създаден, за да помага на бизнеса да управлява и подобрява взаимоотношенията с клиентите. Той ускорява растежа и удовлетвореността на клиентите, като позволява на потребителите да визуализират своя поток от клиенти, да оптимизират работните процеси с клиентите и да си сътрудничат безпроблемно с екипите си.

С разнообразна гама от над 10 изключително гъвкави изгледа, потребителите могат лесно да наблюдават продажбените канали, да управляват взаимодействието с клиентите и да следят поръчките.

Използван от над 800 000 високопродуктивни екипа, той може лесно да бъде изпробван с безплатен план за неограничен период. Не се изискват данни за кредитна карта.

Възползвайте се от CRM Views на ClickUp, като навигирате през интерактивни функции за ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите.

ClickUp Dashboards разполага с над 50 джаджи за анализ на данни, които предоставят ценна информация за клиентите и позволяват създаването на висококачествени изгледи за наблюдение на показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделките.

Разгледайте таблата за производителност на ClickUp, които визуално анализират показателите, за да подобрите и оптимизирате цялостната производителност на бизнеса.

Използвайки функцията за управление на имейли на ClickUp, можете да изпращате имейли от ClickUp. Това ви позволява да сътрудничите по сделки, да изпращате актуализации по проекти и да привличате клиенти чрез единен център за имейли.

Използвайте инструментите за управление на имейли на ClickUp, организирайте и приоритизирайте комуникациите за по-ефективно и рационално обработване на имейлите.

ClickUp Relationships създава оптимална база данни с клиенти, позволяваща на потребителите да съхраняват и анализират контакти, клиенти и сделки. Можете да правите всичко това, като същевременно създавате връзки между задачи и документи за лесно проследяване.

Поддържайте връзки с функциите за управление на взаимоотношенията на ClickUp, като гарантирате силни и дълготрайни взаимоотношения с клиенти и контакти.

Функциите за автоматизация и формуляри на платформата автоматизират задаването на задачи, задействат актуализации на статуса и приоритизират дейностите въз основа на персонализирани условия, като по този начин оптимизират управлението на процесите.

Оптимизирайте задачите с автоматизацията и формулярите на ClickUp, като автоматизирате процесите и създавате персонализирани формуляри за ефективен работен поток.

Управлението на акаунти е улеснено с мащабируемата йерархия от папки и списъци на ClickUp. Използвайте организирани структури, за да споделяте проекти с клиенти и да задавате разрешения за достъп безпроблемно.

Разгледайте инструментите за управление на акаунти на ClickUp, които гарантират организирано и ефективно управление на бизнеса.

Притеснявате се дали съществуващата ви CRM екосистема ще съвместима с ClickUp?

Не се притеснявайте! ClickUp се интегрира безпроблемно с други CRM инструменти, превръщайки се в център за всички ваши важни приложения.

Изтеглете този шаблон Следете постъпващите заявки за поддръжка на клиенти и управлявайте тяхното разрешаване от начало до край с шаблона за обслужване на клиенти на ClickUp.

Потребителите могат да започнат своето CRM пътуване с готовия шаблон за обслужване на клиенти на ClickUp, който осигурява солидна основа за ефективни и персонализирани CRM операции.

И това не е всичко. ClickUp предлага и безплатно обучение и 24-часова поддръжка, като дава приоритет на сигурността и поверителността и поддържа най-високо ниво на достъпност.

Звучи интересно? Нека разгледаме по-отблизо CRM възможностите на ClickUp!

Обслужване на клиенти

Решението за обслужване на клиенти на ClickUp подпомага успеха на клиентите чрез организирани и ефективни работни процеси. Делегирайте ефективно с функцията за множество възложители в ClickUp и обсъждайте билетите съвместно.

Той опростява персонализирането на работния процес с конкретни потребителски полета в ClickUp въз основа на проблеми, свързани с проекти, клиенти или типове билети.

Персонализирайте работните процеси безпроблемно с помощта на функциите за персонализиране на ClickUp.

Функцията „Приоритети“ на ClickUp ви гарантира, че никога няма да изгубите от поглед важните неща и лесно ще решите върху какво да работите след това.

Концентрирайте се върху най-важното, като зададете приоритети с интуитивните инструменти на ClickUp.

Платформата улеснява и разрешаването на проблеми, като използва етикети за маркиране на често срещани проблеми и свързване на задачи между проекти.

Оптимизирайте категоризацията с помощта на етикетите на ClickUp за организирано управление на проблеми

За да обедини всички основни CRM функции, ClickUp се интегрира с различни инструменти като Google Calendar, Slack, Google Drive, Dropbox и други.

Още по-добре, ClickUp предлага шаблони и патентовани функции за допълнително повишаване на производителността.

CRM шаблони

Изтеглете този шаблон Повишете ефективността с CRM шаблона на ClickUp за оптимизирано управление на взаимоотношенията с клиентите.

CRM шаблоните на ClickUp предлагат ефективни инструменти за проследяване на потенциални клиенти, централизирана организация на контактните данни и приоритизиране на задачите въз основа на етапите на продажбите. Те опростяват управлението на взаимоотношенията с клиентите за бизнеса от всякакъв мащаб.

Шаблонът предлага предимства като опростена комуникация, автоматизация на задачите и полезни информации от данните за клиентите.

С персонализираните статуси на ClickUp можете да отбелязвате напредъка по задачите. ClickUp предлага 8 персонализирани полета, включително тип CRM елемент, име на контакт, имейл, отрасъл и длъжност.

Персонализирайте проследяването на проекти, като настроите статуса на задачите с помощта на персонализираните статуси на ClickUp.

Притеснявате ли се, че няма да имате достатъчна видимост на вашите CRM данни? ClickUp ви позволява да имате достъп до цялата информация с четири различни изгледа. Можете също да подобрите вашите CRM работни процеси с напомняния, автоматизация, зависимости между задачите и други.

Използването на CRM шаблона на ClickUp също е доста просто.

Първо, трябва да съберете данни за клиентите, като използвате таблата на ClickUp. След това трябва да зададете задачи и цели за всеки клиент въз основа на неговите нужди, като използвате функциите за управление на задачи на ClickUp.

След това можете да следите напредъка в своя процес с помощта на диаграмата на Гант в ClickUp.

Планирайте и проследявайте задачите ефективно с помощта на Gantt Chart View на ClickUp за ясни графици на проектите.

Можете да направите това бързо, без да компрометирате ефективността, като автоматизирате процесите и известията чрез автоматизацията на ClickUp.

Накрая, с помощта на табличния изглед в ClickUp можете да получите информация за поведението на клиентите и да обосновете вашите маркетингови и продажбени стратегии.

Анализирайте без усилие данните за клиентите с Table View на ClickUp за структурирано управление на информацията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp не е просто поредната CRM платформа; това е решение, което променя начина, по който работите и управлявате взаимоотношенията с клиентите. Независимо дали сте малък бизнес или голямо предприятие, ClickUp се адаптира към вашите нужди, като предоставя лесна за използване платформа, която опростява CRM и повишава общата ефективност на работата ви.

Свържете се с нас сега, защото защо да се задоволявате с доброто, когато можете да имате изключителното?