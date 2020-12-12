Как да изчислим времето за изпълнение?

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво означава времето за изпълнение?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Времето за изпълнение е времето, необходимо на една работна единица да премине през цикъла на производство и доставка. "}},{"@type":"Question","name":"Как се изчислява времето за изпълнение?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Най-основната формула за времето за изпълнение е:



Време за изпълнение (LT) = Дата на доставка на поръчката – Дата на заявка на поръчката"}},{"@type":"Question","name":"Кой използва показателя за времето за изпълнение?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Всеки, чиято работа изисква прогнозиране на очаквани дати на доставка и определяне на производствен график, трябва да има практически познания за времето за изпълнение. "}},{"@type":"Question","name":"Как се различава времето на цикъла от времето за изпълнение?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Времето за изпълнение започва, когато бъде получена поръчка за производство. То включва времето, необходимо за пълното производство или обработка на крайния продукт, както и времето, необходимо за доставката му. Времето на цикъла, обаче, е времето, необходимо за завършване на производството на крайния продукт. "}}]}

Искате ли да научите как да изчислите времето за доставка?

Времето за изпълнение е времето, изминало между подаването на поръчката и нейното изпълнение, и е един от най-важните показатели в управлението на запасите и планирането на веригата за доставки.

Знаем какво си мислите: това ще е като математика в гимназията отново!

Абсолютно не!

Нужна ви е само една проста формула за времето за изпълнение.

В тази статия ще научите какво е времето за изпълнение, формулата за изчисляването му и най-лесният начин да го проследявате.

Както хората, които не обичат математиката, така и математическите ентусиасти са добре дошли!

Няма повече отброяване. Да започнем!

Какво означава времето за изпълнение?

Времето за изпълнение е времето, необходимо на една работна единица да премине през цикъла на производство и доставка. Например, времето за приготвяне и сервиране в ресторантите, времето за транзакции в банките или времето за разработване и пускане на мобилни приложения в технологичния сектор.

Забележка: Всяка фирма има време за изпълнение. Въпреки това, за целите на тази статия, ще тълкуваме времето за изпълнение с оглед на управлението на запасите и планирането на веригата за доставки, тъй като там то е най-полезно.

Но защо трябва да се занимавате с изчисляването на този показател?

За да отговорим на този въпрос, трябва да се впуснем малко по-надълбоко в света на управлението на запасите или контрола на запасите.

Да приемем, че имате бизнес за доставка на хранителни стоки.

Тъй като не произвеждате мляко, сирене или яйца, ще трябва да ги закупите от доставчик. И след като ги закупите, ще трябва да ги съхранявате, докато не ги продадете.

Бонус: CRM системи за производството

Този запас от непродадени стоки е вашият инвентар.

При управлението му трябва да имате предвид две неща:

Избягвайте да поръчвате прекалено много стока. Ако стоките не се продадат, ще се сблъскате с проблеми със съхранението, финансови загуби и повече (развалени) яйца, отколкото можете да се справите!

Винаги имайте достатъчно стока, за да изпълните всичките си поръчки. Ако поръчате твърде малко, ще имате дълъг списък с недоволни, гладни клиенти.

Ключът? Винаги поддържайте точно правилното ниво на запасите.

А относително краткият срок на изпълнение е един от най-добрите начини да се гарантира това.

Значението на времето за доставка в управлението на запасите

Управлението на времевите рамки е от решаващо значение за бизнеса. Лошото управление на времето за изпълнение може да доведе до изчерпване на запасите и клиентите да не могат да получат поръчките си.

Когато времето за доставка излезе извън контрол, може да се образува порочен кръг, при който времето за доставка се влошава при увеличено търсене. Това забавяне между поръчките на потребителите и производството може да доведе до още забавяния, което може да влоши още повече времето за доставка. Лошото управление на поръчките често причинява сериозни и скъпи щети на бизнеса, тъй като той губи ценни клиенти и уврежда репутацията си.

Ето защо управлението на запасите включва справяне с фактори, които влияят на времето за доставка, като:

География : дали доставката е в рамките на града или между континенти

Естество на стоките : бързоразвалящите се стоки трябва да имат по-кратко време за доставка.

Количество : повечето доставчици определят датите за доставка въз основа на количеството, което сте поръчали.

Други фактори: транспортни тарифи, нормативни изисквания, наличност на суровини и др.

Поради тези фактори, времето за доставка определя колко да се складира и кога да се попълни запасът.

Но точно както не можете да направите омлет, без да счупите яйца, не можете да изчислите времето за изпълнение без формулата му.

Как да изчислим времето за изпълнение?

Най-основната формула за времето за изпълнение е:

Време за доставка (LT) = Дата на поръчка Дата на доставка – Дата на заявка за поръчка

Но в контекста на управлението на запасите тази формула отчита и забавяне при повторното поръчване.

Време за доставка (LT) = Забавяне на доставката (SD) + Забавяне на повторната поръчка (RD)

Забавяне на доставката е времето, необходимо на доставчика, за да изпълни поръчката на клиента след нейното подаване.

Забавянето при повторна поръчка е времето между изпълнението на една поръчка и подаването на следващата поръчка.

Защо да се отчита забавянето при повторното поръчване?

Някои доставчици приемат поръчки само няколко пъти седмично или месечно. Това означава, че търговците на дребно трябва да предвидят това забавяне в доставката, за да поддържат резервен запас или буферен запас.

Вашият резервен запас ви позволява да изпълните поръчките си, докато чакате доставчикът да попълни запасите ви.

Да приемем, че средните ви дневни продажби или средното дневно потребление на мляко е 20 литра. Доставчик А приема поръчки за мляко само на всеки 2 дни. Това означава, че забавянето при повторната поръчка за вашия доставчик на мляко е 2 дни.

Сега да приемем, че А се нуждае от 1 ден, за да достави млякото до вашия склад. Това прави забавянето на доставката 1 ден.

В този случай

Време за доставка = Забавяне на доставката (1 ден) + Забавяне на повторната поръчка (2 дни) = 3 дни

Запасяването за 3 дни би трябвало да е достатъчно лесно.

Но какво става, ако продавате нещо с висока стойност и рядкост, като екзотични билки и дизайнерски декоративни предмети?

Вероятно такива продукти са относително бавно движещи се в сравнение с млякото или яйцата и имат големи закъснения в доставките и повторните поръчки.

Това означава, че ще трябва да планирате покупката, запасите и продажбата им с месеци предварително.

Но как можете да разберете колко трябва да складирате и кога трябва да попълните запасите?

Отговорът се крие в резервния запас и точка на повторна поръчка.

Безопасен запас: колко да съхранявате?

Безопасният запас е нивото на запасите, което трябва да поддържате, за да покриете забавяне в доставките или забавяне при повторното поръчване.

Формулата му взема предвид времето за изпълнение и променливостта на търсенето (потенциални колебания в търсенето).

Търсенето на продукти от страна на клиентите може да варира поради няколко причини, като празници, уикенди, промени в цените на едро, оферти и др.

Освен това мениджърите трябва да се подготвят за непредвидима промяна в търсенето, като внезапни недостиг, метеорологични събития и др.

Защото, когато търсенето варира, варира и предлагането.

Формулата за безопасен запас е:

Безопасен запас = (Максимални дневни продажбиМаксимален срок на доставка) – (Средни дневни продажбиСредно време за доставка)

Точка за повторна поръчка: кога да попълните запасите?

Точката на повторна поръчка е нивото на запасите, което ви показва, че е необходимо да направите повторна поръчка.

Що се отнася до израза „пазарувай, докато паднеш“ –

Това е съвет само за вашите клиенти.

Не вие!

Като мениджър на запасите, вашето решение за попълване на запасите зависи от формулата за точката на повторна поръчка. А тя е следната:

Точка за повторна поръчка = (Време за доставка * Средни дневни продажби) + Резервен запас

Всеки път, когато запасите ви паднат до точка за повторна поръчка, е време да вдигнете телефона и да закупите нови запаси!

Количеството за повторна поръчка ще върви ръка за ръка с нивото на вашия резервен запас.

Допълнителни съображения при изчисляване на времето за изпълнение

Време за изпълнение ARO

След получаване на поръчката (ARO) е моментът, в който доставчикът получава поръчката. Това е първият важен момент при измерване на времето за изпълнение, тъй като общото време между ARO и доставката на поръчката съставлява времето за изпълнение.

Време за производство

Времето за производство е времето между момента, в който търговецът прави поръчка, и момента, в който производителят на продукта я изпълни. То включва времето, необходимо за придобиване, производство или доставка на стоките.

Сега, когато вече разполагате с всички тези формули, нека разгледаме как можете да намалите времето за изпълнение.

Как да намалите времето за изпълнение?

Веригата на доставки е като ластик. Колкото повече я разтягате, толкова по-слаба става.

И в крайна сметка, може да се счупи!

От друга страна, относително късата верига на доставки е от полза за всички.

Търговецът на дребно може да продаде повече стоки по-бързо. Доставчикът може да бъде сигурен в продължаването на бизнеса.

И най-важното – крайният потребител получава това, от което се нуждае, когато се нуждае от него.

Как можете да намалите времето за изпълнение, за да изградите такава „печеливша за всички“ верига за доставки?

Ето няколко идеи:

1. Регулирайте количеството на поръчките

Никога няма да се досетите какво общо има управлението на запасите и здравословното хранене.

Контрол на порциите!

Точно така.

Вместо да правите от време на време поръчки за големи количества, правете по-често по-малки поръчки.

Това ще стане по-лесно, ако редовно изчислявате нивата на резервните запаси и актуализирате нивото на повторната поръчка съответно.

Според принципите на Lean производството, често поставяните малки поръчки имат три предимства:

Малките поръчки са по-лесни за производство и доставка, което намалява времето за изпълнение.

Тъй като това изисква да следите внимателно нивото на запасите си, можете да избегнете презапасяването.

Без излишни запаси можете да спестите от разходите за поддържане на запаси (наем на склад, персонал и др.).

И точно както няколко малки хранения, разпределени през деня, малките и чести поръчки поддържат запасите ви попълнени за по-дълго!

2. Извършване на упражнения за картографиране на потока на стойността

Когато става въпрос за управление на запасите, процесът на „леан“ производство е дар, който продължава да дава резултати.

Стойностният поток е процес (с множество взаимосвързани стъпки), който една организация трябва да предприеме, за да приложи решения.

Упражнението за картографиране на потока на стойността има за цел да разпознае загубите, да подобри производителността и да направи потока на стойността ви по-ефективен и без загуби.

Бонус: Разгледайте 10-те най-добри шаблона за картиране на стойностния поток за подобряване на екипните процеси

3. Автоматизирайте процеса на контрол на запасите

Просто прехвърлете повтарящите се задачи на технологиите и си вземете заслужената почивка.

Ботовете могат да управляват изчислението на резервния запас, средното търсене и променливостта на търсенето.

Междувременно говорете с доставчиците, следете внимателно пазарните тенденции или измислете следващия голям маркетингов план!

4. Оптимизирайте местните вериги за доставки

Помните ли, че веригата на доставки е като ластик?

Е, много малко ластици са достатъчно еластични, за да обиколят земното кълбо!

Международните и междудържавните доставчици могат да ви изкушат с отстъпки. Но дългият срок на доставка (и неприятностите, които той носи със себе си) не винаги си заслужават ниските цени.

Местните доставчици са в по-добра позиция да разберат вашите уникални нужди и да отговорят на тях по-бързо. А ако освен това предлагат конкурентни цени за отлични продукти, те са идеалният избор.

5. Управление на взаимоотношенията с доставчиците

В крайна сметка, контролът на запасите е човешка работа.

Така че вашите отношения с доставчика ще бъдат решаващ фактор при определянето на продължителността на времето за доставка.

В договора си с тях използвайте стимули за намаляване на времето за изпълнение.

Те могат да бъдат:

Положителни стимули: дял от печалбата, приоритетен статус, различни привилегии

Отрицателни стимули: санкции, загуба на бизнес, преглед от мениджърите

В крайна сметка това ще насърчи вашия доставчик да намали времето за доставка при всяка доставка, защото ще се чувства ангажиран с вашия бизнес.

Но за да се случи всичко това, трябва да започнете с изчисляване на времето за изпълнение.

Забравете обаче за хартия и химикал.

Имаме идеалното решение за вас!

Най-лесният начин за управление на времето за изпълнение: ClickUp

Между разтоварването на стоки и изтеглянето на файлове, като мениджър на складови наличности едва ли имате достатъчно време. Затова изчисляването на времето за доставка по стария добър начин е изключено.

Ето защо ви предлагаме да използвате ClickUp.

Какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на проекти в света.

Това е единственият инструмент, от който ще се нуждаете, за да управлявате всичките си проекти и да следите производителността на екипа си.

Динамичният набор от функции за Agile, Scrum и дистанционна работа е идеален за вашия изключителен екип.

Разгледайте как можете да използвате ClickUp, за да изчислите времето за изпълнение и да използвате показателя, за да повишите производителността на екипа си.

A. Проследявайте времето за изпълнение с Sprint Widgets на таблото

Можете да прегледате показателите на проекта си един по един с десетки PowerPoint слайдове и разпечатки. Зивам.

Или можете да ги проследявате всички наведнъж в таблото на ClickUp!

Вашият табло ще говори само за себе си с помощта на практични Sprint Widgets като Lead Time Graph.

Персонализирайте графиките за времето за изпълнение с:

Времеви диапазон : изберете времеви диапазон и задайте честотата на графиката на времето за изпълнение

Време за вземане на проба : изберете броя дни, които искате да включите като средна стойност за всяка точка на графиката.

Статус група, отчитана като завършена: изберете между „Затворена“ или която и да е „Завършена“ статус група, за да се отчита като завършена.

Но има и още!

Можете да получите пълна представа, като добавите още полезни Sprint Widgets като Burndown Charts, Burnup Charts, Velocity Charts и Cumulative Flow Charts към вашия Dashboard.

Б. Измервайте напредъка си с Time Estimates

ClickUp ви позволява да изчислявате важни показатели за протичането на проекта, като времето за изпълнение и времето за цикъл. С такива важни данни на разположение, можете да предвидите всички бъдещи срокове и да зададете оценки за времето.

Просто добавете броя часове, които ще отнеме всяка задача и подзадача. Използвайки тези числа, ClickUp изчислява общия брой часове, които се очаква да отнеме проектът, и актуализира очакваните дати на доставка в реално време.

C. Проследяване на използването на времето с Project Time Tracking

Изчислихте времето за изпълнение и определихте приблизителни срокове въз основа на историческите си данни. Сега как да се уверите, че ще спазите тези срокове?

Може би един лоялен, говорещ часовник?

Имаме следващото най-добро нещо.

Функцията Native Time Tracking на ClickUp.

Може би не дава полезни съвети (или навременни саркастични коментари) като Когсуърт от „Красавицата и звярът“... Но ви помага да си свършите работата.

Глобалният таймер на ClickUp ви позволява лесно да следите времето, независимо дали използвате настолен компютър, уеб или мобилно приложение. Можете дори да добавяте бележки и етикети към вашите записи за времето за допълнителна справка или да маркирате времето като фактурируемо!

Предпочитате да използвате трета страна за проследяване на времето, като Time Doctor или Toggl?

Няма проблем. Просто ги интегрирайте с ClickUp и започнете да работите!

Но това е само малка част от начините, по които ClickUp улеснява вашите процеси.

Възползвайте се от други изключителни функции за управление на проекти, като:

Често задавани въпроси за изчисляване на времето за изпълнение

Искате ли да впечатлите колегите си с познанията си за времето за изпълнение?

Или просто искате да освежите знанията си?

Прочетете често задаваните въпроси за времето за изпълнение, за да сте подготвени за всичко.

1. Какви са видовете време за изпълнение?

В зависимост от индустрията или сектора, за който се отнася, има три вида време за изпълнение:

Време за доставка в веригата на доставки : периодът между подаването на поръчката и нейната пълна доставка.

Производствено време за изпълнение: продължителността на целия производствен процес, между предварителната обработка, самото производство и последващата обработка на готовия продукт.

Време за изпълнение на проекта: времето, необходимо за завършване на различни взаимосвързани задачи в жизнения цикъл на проекта.

2. Кой използва показателя за времето за изпълнение?

Всеки, чиято работа изисква прогнозиране на очаквани дати на доставка и определяне на производствен график, трябва да има практически познания за времето за изпълнение.

Това включва планиране на веригата на доставки, управление на запасите или професионалисти в производството, като:

Дизайнери и инженери

Мениджъри на веригата за доставки

Мениджъри по запасите и доставките

Доставчици

Проектни мениджъри и спонсори

3. Как се различава цикълът от времето за изпълнение?

Времето за изпълнение и времето за цикъл често се използват като синоними, особено в контекста на производството. Но това може да доведе до объркване.

Времето за изпълнение започва, когато бъде получена поръчка за производство. То включва времето, необходимо за пълното производство или обработка на крайния продукт, както и времето, необходимо за доставката му. То може да бъде от няколко дни до няколко месеца.

Цикълът обаче е времето, необходимо за завършване на производството на крайния продукт. Той измерва общото време на операцията и не отчита часовете или дните, прекарани в обработка, доставка или получаване на поръчка.

Прочетете повече за това как да изчислите времето на цикъла и времето на цикъла спрямо времето за изпълнение.

Заключение

На пръв поглед показателят за времето за доставка просто ви информира колко време ще отнеме доставката. Но ако погледнете по-отблизо, ще откриете, че той може да покаже ненужни забавяния, загуби и други фактори, които пречат на веригата ви за доставки.

Ето защо изчисляването на времето за доставка е най-лесният начин да се гарантира, че веригата за доставки остава ефективна и ефикасна.

Но как можете да контролирате времето за изпълнение при изчисляването му?

Просто. Чрез използване на онлайн инструмент, който изчислява и проследява времето за изпълнение.

С други думи: ClickUp!

Лесният за използване уиджет за времето за изпълнение се нуждае само от няколко бързи настройки, за да започне незабавно да събира данни. И това е само една от стотиците уникални и впечатляващи функции, които правят управлението на проекти лесно.

Затова изтеглете безплатно ClickUp, за да намалите времето за изпълнение и да увеличите...