10 безплатни шаблона за графици за домакински задачи за организирано домакинство

Животът под един покрив с оживено семейство, особено с деца, може бързо да превърне дома ви в вихрушка от дейности. Вместо постоянно да тормозите близките си за техните отговорности, има начин да държите всичко под контрол – бързо достъпна таблица за домакински задачи.

Именно затова съществуват шаблони за графици за домакински задачи! Тези удобни инструменти ви помагат да оптимизирате домакинските си задачи. Те включват предварително зададени полета и раздели за планиране, управление на времето и разпределяне на задачи, като в същото време са напълно адаптируеми към уникалната динамика на вашето семейство.

За да направим живота ви още по-удобен, съставихме списък с най-добрите шаблони за графици за домакински задачи, които можете да изтеглите безплатно. Да видим какво ги прави толкова страхотни!

Какво е шаблон за графика за домакински задачи?

Шаблонът за графика на домакинските задачи е предварително проектиран и персонализируем документ, който ви помага да организирате и проследявате ежедневните, седмичните и месечните задачи, както и отговорностите на всеки член на семейството. Обикновено се използва в семейства, споделени домакинства или класни стаи, за да се разпределят задачите и да се гарантира, че всички участници допринасят за гладкото изпълнение на задачите. ✅

Тези шаблони се предлагат във формати като печатни листа, цифрови документи или специализирани приложения за списъци със задачи. Използването на таблица за домакински задачи може да насърчи работата в екип и управлението на времето, както и да научи хората, особено децата, на отговорност.

Общите елементи, които се срещат в шаблоните за графици за домакински задачи, включват:

Списък с домакински задачи: Те могат да варират от прости ежедневни задачи като миене на съдове до по-редки отговорности като косене на тревата или почистване на гаража. Отговорни лица: Всяка задача обикновено се възлага на конкретно лице, за да е ясно кой за какво отговаря. График: Показва колко често трябва да се изпълнява дадена задача. Проследяване: отметките и стикерите ви помагат да маркирате задачите, които сте изпълнили. Награди или наказания: Това може да включва привилегии и надбавки за изпълнени задачи или наказания за неизпълнени задачи.

Какво прави един добър шаблон за графика за домакински задачи?

Ето някои ключови характеристики, които правят шаблона за графика за домакински задачи ефективен:

Яснота и простота : Шаблонът трябва да е лесен за разбиране, с ясно изброени задачи и график.

Визуална привлекателност : Тя трябва да бъде визуално привлекателна, с елементи като цветно кодиране и стикери, за да бъде по-интересна.

Възможност за персонализиране : Добрият шаблон трябва да позволява персонализиране, за да отговаря на конкретните нужди на вашето домакинство. Това включва добавяне или премахване на задачи, промяна на отговорните лица и коригиране на графиците.

Елементи за проследяване : Шаблонът трябва да включва място за проследяване и награждаване на постиженията, за да поддържа мотивацията на всички участници.

Достъпност: Подходящата таблица за домакински задачи трябва да е достъпна за всички членове на домакинството. Дигиталният шаблон е особено удобен за споделен достъп и актуализации.

10 шаблона за графици за домакински задачи, които можете да използвате

Кажете сбогом на хаоса в домакинските задачи и кажете здравей на по-организирано и хармонично жилищно пространство! Ние подбрахме 10 безплатни шаблона за графици за домакински задачи в Canva, PDF и ClickUp, за да ви улесним живота и да ви мотивираме по пътя. Нека се запознаем с полезните функции, които тези шаблони предлагат!

1. Шаблон за графика за домакински задачи на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Уверете се, че всички лични или семейни задачи се изпълняват навреме с шаблона за графика за домакински задачи на ClickUp.

Търсите лесен начин да контролирате домакинските си задължения? Спрете да търсите с шаблона за графика за домакински задължения на ClickUp! Той включва предварително създадени полета за вашите задачи, определените за тях времеви слотове, лицата, отговорни за тях, бележки за записване на важни подробности и дори награди за изпълнение на задачите.

Организирайте домакинската работа ефективно с:

График за ежедневни задачи: Разделен на сутрешна и следобедна част, сортиран по часове Седмична таблица за домакински задачи: Организирана по дни от седмицата Месечна таблица за домакински задачи: Сортирана по седмици, всяка от които включва таблица с колони за всеки ден от седмицата.

Шаблонът включва лични таблици за домакински задачи, които ще ви помогнат да се справите с деня, седмицата или месеца, и семейни таблици за домакински задачи, за да поддържате всичко в дома в синхрон. И двата типа имат еднаква структура, с отделени места за задачи и бележки. Семейните таблици за домакински задачи обаче включват удобна колона, в която можете да добавите името на всеки член от семейството към възложените му задачи.

Този шаблон на Doc може да се персонализира изцяло според вашите нужди, така че можете да включвате или изключвате всяка секция, която желаете. Освен това, семействата могат да предоставят достъп на своите членове, като позволяват на всеки член да редактира шаблона. Те могат да маркират задачите като изпълнени или да добавят нови към списъка, което го прави изключително интерактивен и лесен за използване.

2. Шаблон за ежедневен списък със задачи на ClickUp

Организирайте и проследявайте ежедневните задачи, като ги разделите на сутрешни, следобедни и вечерни задачи с шаблона за ежедневен списък със задачи на ClickUp.

Уморени сте от ежедневната си рутина, която ви се струва като заплетена мрежа от хаос? Открийте шаблона за ежедневен списък със задачи на ClickUp! Този лесен за използване шаблон за задачи е тук, за да ви помогне да изградите навици и да се придържате към тях успешно, като използвате вложени подзадачи и персонализирани статуси.

Проследявайте ежедневните си дейности с помощта на следните персонализирани полета:

Къде : Отбележете местоположението на задачата, независимо дали става дума за магазин за хранителни стоки, къщата на приятел, фитнес залата или любимия ви ресторант.

Категория : Класифицирайте задачите по кариера, здраве и фитнес или домакински задължения, за да знаете точно къде отива времето ви.

Брояч на поредици : Проследявайте поредиците от задачи или навици

Забележки: Запишете допълнителни напомняния или причините за промени в плана.

За по-ефективна организация раздели деня си на Сутрин, Следобед и Вечер. След това добави вложени подзадачи за всяка част от деня. Например, можеш да създадеш подзадача „Вечерна рутина“ и да я попълниш с задачи като приготвяне на вечеря, грижа за кожата и четене преди лягане.

3. Шаблон „Getting Things Done“ на ClickUp

Шаблонът ClickUp Get Things Done, базиран на системата GTD на Дейвид Алън, ви помага да организирате проектите си, като ги разделите на лесни за изпълнение задачи.

Шаблонът ClickUp Getting Things Done (GTD) прави справянето с натоварените графици лесно! Базиран на системата GTD на Дейвид Алън, той въвежда ред в задачите ви, намалява стреса и повишава ефективността на процесите чрез структуриран подход към управлението на отговорностите.

Този удобен шаблон за папка е пълен с списъци и изгледи, за да гарантира ясна организация. Използвайте списъка „Входящи“, за да записвате и описвате всички задачи. След това преценете колко време ще отнемат, оценете ги по скала от едно до пет и решете дали са изпълними.

Предпочитате визуално планиране? Шаблонът включва персонализирана бяла дъска с GTD диаграма. Той съдържа насочващи въпроси, които ще ви помогнат да прегледате задачите си и да решите дали са готови за изпълнение.

Можете да сортирате задачите си по подходящ начин, като използвате етикети като „дом“, „работа“ или създадете свои собствени категории. За прецизно сортиране разгледайте списъци като

Планирано в календара : Предоставя календарна визуализация за задачите ви, разделени по времеви периоди.

Списък с проекти : Идеален за разбиване на сложни проекти и Идеален за разбиване на сложни проекти и приоритизиране на задачите

Tickler/Someday Maybe: За задачи, които може да завършите в бъдеще

Персонализирайте шаблона, за да се приспособите перфектно към вашия GTD работен процес. Добавете вашите персонализирани полета и отворете всеки списък в изглед на таблото, за да видите задачите подредени като картички на табло Kanban с функция плъзгане и пускане. По този начин можете лесно да правите актуализации по време на работа.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може: да разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, да изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и да настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планиране, задвижвано от изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

4. Шаблон за самообслужване на ClickUp

Подарете си малко любов, като проследявате навиците си за добро състояние с шаблона за самогрижи на ClickUp.

В натовареното ни ежедневие е лесно да пренебрегнем грижата за себе си. За щастие, шаблонът за задачи за грижа за себе си на ClickUp е тук, за да ви помогне да дадете приоритет на благосъстоянието си с предварително проектиран дизайн, който прави проследяването на рутината ви за грижа за себе си абсолютно лесно.

Този шаблон включва персонализирани полета, удобен списък със задачи, Kanban табло и календар – всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че вашето благосъстояние е на прав път.

В изгледа на списъка за самогрижи вашите дейности са подредени по тип благосъстояние, като Ум, Тяло и Дух. Можете лесно да следите ежедневните или седмичните си задачи за самогрижи, като следите напредъка им с помощта на персонализирани статуси. Освен това можете да приоритизирате и управлявате задачи, които може да са извън план или в очакване.

Календарът за самогрижи ви помага да спазвате графика си. Използвайте го, за да проследявате важните си постижения, да планирате нови дейности и да добавяте бележки за навременното изпълнение на задачите, което ще ви доближи с една стъпка до постигането на целите ви за добро здраве!

5. Шаблон за списък със задачи за класови задачи в ClickUp

Шаблонът за списък със задачи за класове на ClickUp е чудесен за учителите, за да следят задачите за класовете и да приоритизират задачите.

Преподаването носи тежка отговорност, от подготовката на уроците и оценяването до управлението на безкрайни административни задачи. Шаблонът за задачи в клас на ClickUp помага на учителите да наблюдават своите класове, да водят бележки и да планират своето академично пътуване, всичко това в добре организиран централен център.

Шаблонът включва две отделни папки за пролетния и есенния семестър. Във всяка от тези папки ще намерите списъци, посветени на конкретни теми, което ви позволява да категоризирате задачите според статуса им – дали са завършени, за изпълнение или в процес на изпълнение.

Можете също да сортирате задачите по Тип задача в отделен списък, за да проследявате лесно броя на изпитите, тестовете или реферите за всеки семестър. Можете да отбележите важни подробности като крайни срокове, глави, които трябва да бъдат проучени, и очаквано време за завършване.

Организирайте ефективно плана си за уроците и учебните материали с две изгледи на документи, едната за бележки от часа, а другата за бележки от четене.

6. Шаблон за списък със задачи за преместване на ClickUp

Преместването е неприятно, но не и когато имате подробен списък, който да отмятате, за да се подготвите за големия ден.

Независимо дали се подготвяте за просто преместване или за по-сложно преместване, опаковането и планирането могат да бъдат доста стресиращи. Но не се притеснявайте – шаблонът за списък със задачи за преместване на ClickUp е вашият надежден съюзник при прехода към новия ви дом!

Този удобен шаблон ви позволява да създадете списък с задачи, които трябва да изпълните, и да водите отчет за вече изпълнените. Когато отворите изгледа „Списък със задачи“, ще получите ясна представа за задачите, които трябва да изпълните на всеки етап от преместването, подредени по категории в падащото меню „Етап на преместването“.

Можете да определите приоритети и крайни срокове за всяка задача или да посочите лица, отговорни за конкретни задачи. Освен това има и индикатор за напредъка, който ви помага да проследявате лесно напредъка си.

Изгледът на дъската „Етапи на преместването“ представя дъска Kanban, където задачите се превръщат в карти, които можете лесно да премествате между колоните, за да съответстват на етапите на преместването ви. Задачите са подредени по етапи на преместването, което улеснява организирането им в подготвителната фаза, в деня на преместването или по време на периода на настаняване.

7. Шаблон за списък със задачи за ремонт на дома от ClickUp

Следете всички важни задачи, крайни срокове, наличности и разходи с шаблона за списък със задачи за ремонт на дома на ClickUp.

Добре структурираната система за управление на проекти за ремонт на дома е ключът към контролиране на разходите и спазване на бюджета по време на ремонта. Шаблонът за списък със задачи за ремонт на дома на ClickUp е вашето решение за създаване на списъци със задачи за подготовка за ремонта и за самите ремонтни дейности. Следете ефективно бюджетите, графиците на проектите и данните за изпълнителите.

Включете всички материали, необходими за вашите проекти за ремонт, в Списъка с материали. По този начин можете да проследявате количеството необходими четки, боя или тиксо, както и очакваните и действителните разходи за ефективно управление на бюджета.

Отворете списъка с проекти , за да оптимизирате процеса на управление на ремонта с изгледи като:

Списък на всички проекти: Показва всички ваши проекти за ремонт, като предоставя важни подробности като крайни срокове, необходими елементи, разходи за труд, материали и проекта като цяло. Табло за етапи на проекта: Помага ви Помага ви да приоритизирате проектите , като ви предоставя обзор на всички ваши проекти за реновиране, организирани и групирани по етапи като „В процес“ и „Завършени“. Календар на проектите за ремонт на дома: Предоставя ви : Предоставя ви календарна визия на всички задачи по ремонта, което улеснява проследяването на крайните срокове и препланирането.

Придайте на шаблона личен характер, като го персонализирате с нови полета за персонализиране. Попълнете списъците с елементи, от които се нуждаете, за да сте сигурни, че сте добре организирани и че ремонтите са икономически ефективни!

8. Шаблон за ежедневна таблица за домакински задачи на Canva

Шаблонът за ежедневна таблица за домакински задачи на Canva предоставя лесен начин да планирате и следите ежедневните си задачи.

Ако търсите прост, но ефективен метод за проследяване на ежедневните си задачи, шаблонът за ежедневна таблица за домакински задачи на Canva ще ви помогне да се справите с тази задача. Този едностраничен шаблон предлага напълно персонализируеми секции, с които лесно можете да планирате задачите си за всеки ден от седмицата.

Шаблонът предоставя празни места, където можете да изброите седмичните задачи, които трябва да изпълните, и има цветни кръгчета, съответстващи на всеки ден. Използвайте тези кръгчета, за да отбележите графика за всяка конкретна задача.

Всеки елемент е редактируем или заменяем, което ви позволява да дадете свобода на творчеството си. Променете цветовете, заместете кръгчетата с друга форма или променете шрифта на буквите. А ако една страница не е достатъчна за дългия ви списък със задачи, можете лесно да добавите още една страница и да я попълните според нуждите си.

Можете да запазите този шаблон за графика за домакински задачи в PDF или JPEG формат, да го отпечатате и да го окачите на стената или да го използвате в цифров формат за лесно актуализиране и споделяне на линкове.

9. Шаблон за ежедневна таблица с домакински задачи за деца в PDF формат от ThirtyHandMadeDays

Уверете се, че децата ви изпълняват ежедневните и седмичните си задачи лесно с PDF шаблона за ежедневни задачи за деца от ThirtyHandMadeDays.

Да научите децата си на добри навици и да им обясните колко е важно да изпълняват домакинските си задължения понякога може да ви се струва като безкраен цикъл от напомняния. За щастие, PDF шаблоните за ежедневни домакински задачи за деца от ThirtyHandMadeDays са тук, за да ви помогнат.

Този шаблон включва места за ежедневни записи, с кръгчета в различни цветове, определени за всеки ден от седмицата. Лесно е да отбележите кога да изпълните всяка задача, независимо дали става дума за миене на зъби, правене на домашна работа или изхвърляне на боклука. Освен това, в долната част на шаблона има места за седмични задачи, идеални за повтарящи се задачи като почистване или сортиране на пране.

Като допълнителен стимул, децата ви могат да очакват специална награда, след като попълнят всички балончета в края на седмицата.

10. Шаблон за PDF таблица с домакински задачи за деца от PDFfiller

Шаблонът за PDF таблица с домакински задачи за деца от PDFfiller ви помага ефективно да организирате и проследявате ежедневните и седмичните задачи на децата си.

Шаблонът за PDF таблица с домакински задачи за деца от PDFfiller е удобен инструмент за създаване на персонализирани таблици с домакински задачи за деца, така че да можете да си възвърнете малко свободно време, докато учите децата си на лична отговорност, като следите изпълнението на основните домакински задачи.

Ето как работи:

Изберете подходящи за възрастта задачи за вашето дете, като например да оправи леглото, да подреди масата или да нахрани кучето.

Разпределете на всяко дете конкретни задачи според възрастта и способностите му (ако в дома има повече от едно дете).

Създайте график за задачите , независимо дали е дневен, седмичен или месечен.

Адаптирайте шаблона според вашите изисквания, като променяте текста, добавяте нови елементи или пренареждате страниците.

Уверете се, че сте поставили тази таблица за домакински задачи на видно място, например на хладилника или на таблото за обяви, за да служи като ежедневно напомняне за децата ви. За да се уверите, че те спазват графика, опитайте да използвате стикери или да давате малки награди за последователно изпълняване на задачите.

Бонус: Приложения за семеен календар!

Бъдете в крак с домакинските си задачи с безплатен шаблон за разпределение на задачите, който можете да разпечатате.

Факт е, че справянето с по една домакинска задача на ден предпазва от хаоса, но гарантирането, че тези задачи се изпълняват своевременно, осигурява трайно чувство за ред. С най-добрите безплатни таблици за домакински задачи, които можете да разпечатате, можете лесно да планирате и проследявате всичките си цели и задачи, постигайки хармония в дома с минимални усилия!

Никога не губете организационното си предимство, независимо от ситуацията, с достъп до над 1000 шаблона в библиотеката с шаблони на ClickUp! Потопете се в света на готовите списъци със задачи, мощните инструменти за управление на проекти и шаблоните за приоритизиране, за да управлявате задачите като професионалист.