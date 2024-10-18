أفضل 10 برامج لتقييمات 360 درجة لتقييمات الموظفين

يلعب برنامج التغذية الراجعة 360 دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة العمل الإيجابية. 🏅

تركز استراتيجية التغذية الراجعة هذه على تطوير الموظفين من خلال المدخلات البناءة المستمرة من الأقران والمشرفين، مما يؤدي في النهاية إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وإنتاجية ونجاحًا.

من خلال واجهات سهلة الاستخدام وميزات ديناميكية وتحليلات متقدمة، تم تصميم أدوات التغذية الراجعة 360 لتقليل الاحتكاك في تمارين التغذية الراجعة 360 اليدوية . سيساعدك المنتج المناسب على إنشاء بيئة تواصل عادلة وشفافة. 🧑‍🤝‍🧑

لا تعرف أي أداة تختار؟ لقد بذلنا جهدًا كبيرًا في هذا الصدد لنقدم لك أفضل 10 حلول برمجية للتقييم بزاوية 360 درجة متاحة اليوم، استخدمها لتمكين مؤسستك من خلال رؤى قابلة للتنفيذ، وتقييمات أداء الموظفين بسلاسة، وفهم أعمق لإمكانات فريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برمجيات التقييم بزاوية 360 درجة؟

أنشئ أهدافًا ذكية في ClickUp بطرق متعددة لتتبع التقدم المحرز وتحقيق أهدافك

قبل أن تستثمر في أي نظام أساسي للتغذية الراجعة، ابحث عن برنامج يدعم هذه الصفات الرئيسية:

سهولة الاستخدام : يجب أن يتمتع البرنامج بواجهة مستخدم بديهية تتيح لك تخصيصه وفقًا لاحتياجات مؤسستك الخاصة

: يجب أن يتمتع البرنامج بواجهة مستخدم بديهية تتيح لك تخصيصه وفقًا لاحتياجات مؤسستك الخاصة خيارات تقارير واضحة وقابلة للتنفيذ : يجب أن يكون المديرون والموظفون قادرين على فهم منظور الملاحظات والتنقل بين ميزات إعداد التقارير دون عوائق

: يجب أن يكون المديرون والموظفون قادرين على فهم منظور الملاحظات والتنقل بين ميزات إعداد التقارير دون عوائق قدرات التكامل : يعد التكامل السلس مع أنظمة الموارد البشرية الحالية أمرًا ضروريًا للحفاظ على سير عمل سلس للتغذية الراجعة يتوافق مع عملياتك القائمة

إجراءات أمان قوية : يجب أن يعطي البرنامج الأولوية للأمان من خلال تشفير البيانات والوصول القائم على الأدوار. يجب أن يحمي معلومات الموظفين الحساسة ويحافظ على السرية في حال كنت تدير دورة ملاحظات مجهولة وبناءة

: يجب أن يعطي البرنامج الأولوية للأمان من خلال تشفير البيانات والوصول القائم على الأدوار. يجب أن يحمي معلومات الموظفين الحساسة ويحافظ على السرية في حال كنت تدير دورة ملاحظات مجهولة وبناءة أدوات تحليلات متعمقة: يجب أن تقدم الأداة تصوراً وتحليلات مفيدة للبيانات لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة لتطوير الفريق والاحتفاظ به

أفضل 10 برامج للتغذية الراجعة بزاوية 360 درجة لاستخدامها في عام 2024

تقدم هذه 10 منصات تقييم 360 المتطورة ميزات عملية لتقييم الأداء بسلاسة، وكل منها يقدم شيئًا فريدًا من نوعه. ألقِ نظرة فاحصة واعثر على المفضل لديك!

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هي أداة إنتاجية متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق مصممة لتركيز عملك عبر التطبيقات وتبسيط مختلف عمليات فريق الموارد البشرية -بما في ذلك مراجعات الأداء والتقييمات. هذه المنصة القوية مليئة بمئات الميزات الديناميكية لتحسين دورة الملاحظات الداخلية وتحسين مشاركة الفريق. حتى وضع معايير أداء وجداول زمنية قابلة للقياس لكل موظف باستخدام أهداف ClickUp ومراقبة تقدمهم من خلال بطاقات الأداء الأسبوعية والمقاييس الأخرى. 📈

مع ClickUp عرض النموذج ، يمكنك أن تقول وداعًا لأنظمة التقاط المراجعات البالية. صمم استبيانات شاملة لالتقاط المدخلات من جميع أعضاء الفريق المشاركين في عملية الملاحظات 360. حتى المستخدمين الجدد يمكنهم بسهولة إنشاء نماذج قابلة للتخصيص على المنصة في غضون نقرات. أضف الحقول المخصصة لهيكلة وتنظيم ردودك، ثم استخدم الأتمتة في ClickUp لتوزيع النماذج تلقائيًا على أعضاء الفريق المناسبين في وقت قصير.

هل تحتاج إلى مساعدة في البدء؟ استخدم ClickUp مراجعة الأداء أو قالب نموذج الملاحظات لتصميم استبيان يناسب فريقك. قالب النموذج مُحمّل مسبقًا بحقول مخصصة متعددة الاستخدامات لـ نوع الخدمة و نطاق التحسين لتناسب أي عملية ملاحظات، داخلية أو خارجية.

ClickUp أفضل الميزات

تعمل طريقة عرض النموذج كمنشئ نماذج مدمج للملاحظات والاستبيانات

أكثر من 15 نوع عرض لإدارة عملك من كل زاوية

مراقبة الموظفين وأدوات المشاركة

قوالب ملائمة للموارد البشرية لتوفير الوقت (مثل قالب البدء-التوقف-المتابعة )

تقارير مفصلة عن الإنتاجية والأداء

تكامل مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى

انقر فوق مستندات ClickUp لإنشاء مستندات مفصلة كتيبات الموظفين يتفوق الإصدار المجاني من ClickUp على الإصدارات المدفوعة من البرامج الأخرى المشابهة



قيود ClickUp

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم جميع الميزات التي يقدمها ClickUp

لا يتم دعم جميع طرق العرض على تطبيق ClickUp للجوال حتى الآن

تسعير #### ClickUp

إصدار مجاني

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. شعرية

عبر الشبكة الشبكة هي أفضل أداء نظام الإدارة مصمم لإحداث ثورة في مراقبة الموظفين ومشاركتهم ونجاحهم وتطويرهم. فهو يجمع بين الإدارة المستمرة للأداء، واستطلاعات الرأي، والتعويضات، والوظائف أدوات التطوير في حل واحد متصل.

وباعتبارها منصة شاملة لإدارة الأفراد، فهي تجمع بين التحليلات القوية لتنمية ثقافة رابحة مع موظفين متفاعلين وذوي إنجازات عالية. وبفضل إمكانات إعداد التقارير القابلة للتطوير، تعمل المنصة بشكل مثالي مع الشركات وفرق الموارد البشرية الآخذة في التوسع

استخدم الأداة لتحديد أصحاب الأداء الأفضل، وتتبع مدخلات الموظفين، وتجهيز كل شخص لتحقيق النجاح. من المراجعات بزاوية 360 درجة إلى المراجعات القائمة على المشاريع، قم بإعداد وإدارة دورات الملاحظات التي يحبها كل من الموظفين والمديرين دون عناء. 😊

أفضل ميزات #### Lattice

القواعد التلقائية، والملاحظات المضمنة، والعلامات

قوالب جاهزة

التكامل مع أكثر من 20 تطبيقاً للموارد البشرية والإنتاجية

خيار مكافأة الموظفين من خلال صيحات عامة

يدعم التخطيط القابل للتنفيذ والموجه نحو تحقيق الأهداف

تتبع الوقت

قيود الشبكة

يجد بعض المستخدمين البرنامج مربكاً ويصعب التنقل فيه في بعض الأحيان

يمكن أن يكون دعم العملاء أفضل

تسعير Lattice

إدارة الأداء و المؤشرات والأهداف : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المشاركة : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم النمو : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم التعويض: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (110+ تقييمات)

3. 360 تطوير

عبر 360 تطوير 360 Develop هي أداة تتمحور حول ضبط هيكلية التغذية الراجعة 360! يتميز هذا الحل المخصص للغاية بميزات التصميم والتسليم وإعداد التقارير التي تركز على إنشاء عملية مراجعة قوية من الأقران.

ترتقي هذه الأداة القوية بممارسة المراجعة الداخلية الخاصة بك إلى المستوى التالي من خلال تقديم مزايا تتفوق على الاتصالات التقليدية أحادية المصدر. يمكنك أن تتوقع الحصول على مدخلات دقيقة وفي الوقت المناسب من مصادر مختلفة، بما في ذلك المديرين والعملاء والأقران، دون تعطيل المهام اليومية لأي شخص.

عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير، فإن خاصية 360 Develop تطرح ملخصًا للنتائج لموظفيك، مع تسليط الضوء على السلوكيات والكفاءات ذات التقييم العالي والمنخفض. كما يمكن للمراجع أيضًا إضافة ملاحظات نوعية لمساعدة الموظف على النمو على المدى الطويل.💡

360 تطوير 360 أفضل الميزات

أداة مخصصة للتقييم بزاوية 360 درجة

تسمح بصياغة استفسارات استبيان مميزة ومقاييس تقييم وأسئلة مفتوحة

تمزج بين الملاحظات الكمية والنوعية

توفر خيارات متنوعة لإعداد التقارير

قيود تطوير 360 درجة

لا يدعم نماذج التغذية الراجعة المتنوعة

شفافية التسعير المحدودة

360 Develop التسعير

360 دايركت : 380 دولارًا في السنة لكل مستخدم (السعر المبدئي)

: 380 دولارًا في السنة لكل مستخدم (السعر المبدئي) 360 إنشاء: 500 دولار في السنة لكل مستخدم (السعر المبدئي)

360 تطوير 360 التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد مراجعات

: لا توجد مراجعات Capterra: لا توجد مراجعات

4. تراكستار

عبر تراكستار من خلال دمج أربعة من أفضل المنتجات في فئتها بسلاسة في حل واحد قوي، يمكّن تراكستار فرق الموارد البشرية في جميع مراحل رحلة الموظف.

يعمل Trakstar Hire على تبسيط إجراءات التوظيف، بينما يعمل Trakstar Learn على تعزيز النمو والتطوير المهني.

أما تراكستار بيرفورم فهو حل شامل أداة شاملة لإدارة الأداء التي توفر مراجعات غير محدودة عبر الإنترنت وسير عمل آلي وتقارير ثاقبة. يمكن أن تمنح موظفيك فرصة لصقل مهاراتهم الحالية وتطوير مهارات جديدة. تحفيزهم وإشراكهم في الوقت الفعلي أو بزاوية 360 درجة حسب الضرورة. 🤝

تسخير قوة القرارات المستندة إلى البيانات مع Trakstar Insights، تحليل بيانات الموظفين لتحسين استراتيجية القوى العاملة لديك.

أفضل ميزات تراكستار

ميزة الأهداف الذكية لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز وتقييم مدى جودة أداء موظفيك

تتبُّع الأهداف المخصصة، ومراجعات الأداء، ودورات المراجعة اللانهائية، والتغذية الراجعة المستمرة

تشجع الملاحظات بزاوية 360 درجة على مشاركة الموظفين ومساءلتهم وتطويرهم من خلال حلقة ملاحظات في الوقت الفعلي

تذكيرات تلقائية عبر البريد الإلكتروني

قيود تراكستار

لا يوجد متتبع للتقدم المحرز للأهداف

من الصعب معرفة ما إذا كان الموظف قد أقرّ بتقييمه أم لا

تسعير تراكستار

عند الطلب

تقييمات ومراجعات تراكستار

G2 : 4.4/5 (أكثر من 640 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 640 تقييم) Capterra: 4.4/5 (280+ تقييم)

5. تجربة موظفي Qualtrics

عبر: كوالتريكس موظفXM يوفر برنامج Qualtrics EmployeeXM (EX) رؤية شاملة لدورة حياة الموظف بأكملها، مع التركيز على إعطاء الأولوية للدوافع الرئيسية لمشاركة الموظفين وخبراتهم. فهو يمكّنك من بناء فرق عمل متماسكة وتعزيز الإنتاجية وتقليل معدلات الاستنزاف بشكل فعال.

باستخدام Qualtrics، يمكنك تخصيص برامج المشاركة وفقًا لمتطلباتك الخاصة، بدءًا من استطلاعات الرأي المنتظمة للموظفين إلى استطلاعات الرأي المخصصة. 📊

يعمل برنامج Qualtrics 360 Development لكل من المديرين الأفراد والموظفين على جميع المستويات، مما يمنحهم الأدوات والمراجعات والتقارير التي يحتاجونها للتقدم في حياتهم المهنية. يساعد برنامج التغذية الراجعة 360 درجة هذا التقارير المباشرة على تطوير مهاراتهم القيادية وتعظيم مساهماتهم في الشركة من خلال جمع رؤى شخصية وقائمة على البيانات وقابلة للتنفيذ.

كوالتريكس كوالتريكس تجربة الموظف أفضل الميزات

ممتاز لمديري التسويق والموارد البشرية التنفيذيين

يدعم التطوير الإداري

خدمة دعم عملاء رائعة

الإعدادات المسبقة تبدو جيدة، مع خيارات تخصيص متقدمة

قيود تجربة موظفي Qualtrics

قد تكون عملية تصدير البيانات صعبة

قد تبدو واجهة المستخدم غير متقنة، خاصة أثناء إنشاء النماذج

تسعير تجربة موظف كوالتريكس كوالتريكس

اطلب عرض أسعار من Qualtrics تجربة الموظف

تقييمات ومراجعات تجربة موظف كوالتريكس كوالتريكس:

G2 : 4.4/5 (440+ تقييمات)

: 4.4/5 (440+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (70+ تقييم)

6. 15/5

عبر 15خامسًا 15Five هو برنامج متكامل الخدمات لإدارة الأداء يمنح فرق الموارد البشرية منصة شاملة لتعزيز فعالية المديرين وتحفيز الأداء العالي والمشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين.

يساعد هذا البرنامج سهل الاستخدام لتدريب المديرين قادة الموارد البشرية على قياس المشاركة والأداء باستمرار، مما يمكّن القادة من إحداث تغيير إيجابي. 💼

15Five سهل الإعداد والإدارة. يقدم أربعة منتجات فريدة من نوعها:

التفاعل: يحتوي على استبيانات المشاركة لجمع التعليقات الأداء: يساعد على تقييم الأداء في سياق الدور والقسم والتركيبة السكانية التحويل: يقدم ميزات لمساعدة أصحاب العمل على إنشاء برنامج لتطوير الموظفين لوحة النتائج: تساعد في تتبع مقاييس أداء الفريق

15أفضل خمس ميزات #### 15أفضل خمس ميزات

القدرة على إنشاء حقول وكائنات وقواعد وطرق عرض مخصصة

الوصول إلى بيانات أو ميزات أو كائنات محددة

خيارات لمراجعات الأهداف الشخصية والملاحظات في الوقت الفعلي

تتبع التطوير في الوقت الفعلي

15القيود الخمسة

لا توجد ميزة إحصائية لتتبع الأهداف

غير مناسب لتطوير المهارات الشخصية

تسعير #### 15Five

الانخراط: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأداء: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المنصة الإجمالية: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التحويل 99 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

15تقييمات ومراجعات #### 15تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (1,750+ تقييم)

: 4.6/5 (1,750+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (880+ تقييم)

7. أمب الثقافة

عبر أمب الثقافة باستخدام هذه المنصة البديهية، يمكنك تنفيذ برامج مؤثرة من أجل مشاركة الموظفين وإدارة الأداء وتطوير المهارات، كل ذلك في مكان واحد. قم بتمكين المديرين والأفراد والفرق من خلال تقييمات عملية المنحى 360+ لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. يبسّط برنامج Culture Amp عملية بناء استراتيجية أفراد واثقة وقائمة على البيانات تفيد الموظفين وتضمن نجاح الأعمال. 📈

الواجهة سهلة الاستخدام، ويمكنك الحصول على الملاحظات في أي لحظة ومقارنة أهدافك بأهداف قسمك والشركة بأكملها. يتيح لك مختبر المهارات الحصول على دورات متنوعة تستغرق خمس دقائق في اليوم، مما يجعلها مريحة للغاية لتناسب أسبوعك المزدحم.

أفضل ميزات #### Culture Amp

يسمح بالتخصيص لاستيعاب متطلبات محددة

يتيح للموظفين أو المديرين طلب ملاحظات من زملاء العمل

يقدم أدوات تحليلية تُظهر مقاييس العمل المهمة وتتبع التطور

قيود #### ثقافة أمب

قد يكون الإعداد الأولي صعبًا

حجم التعلم الثابت في اليوم الواحد ليس الأمثل لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير برنامج Culture Amp

التطوير : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم التفاعل : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم أداء : 11 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم منصة تجربة الموظف: 16 دولاراً شهرياً لكل شخص

ثقافة #### تقييمات ومراجعات أمب الثقافية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 650 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.7/5 (90+ تقييم)

8. تقييمات سبيدرجاب 360

عبر العنكبوت تلبي ميزات Spidergap وأسعارها احتياجاتك، سواء كنت تحتاج إلى 360 أداة التغذية الراجعة جاهزة للاستخدام أو تفضل إجراءً مخصصًا بالكامل. يوفر Spidergap المرونة والتخصيص للمؤسسات التي ترغب في الحصول على تقارير تقييمات 360 تقييمًا معاصرة وسهلة المراجعة وقابلة للتنفيذ لقادتها. 💻

بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى جمع ملاحظات ذات مغزى وإنشاء تقارير فردية مجمّعة للنمو المهني، تُعد منصة Spidergap خيارًا ممتازًا. تقدم المنصة قائمة مرجعية شاملة لضمان توافق عملية التقييم بزاوية 360 درجة مع أفضل الممارسات في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على خبراء التغذية الراجعة لإرشادك بحلول مخصصة لعملك.

أفضل ميزات منصة Spidergap 360 Feedback 360 Feedback

سهولة التنقل في عملية التغذية الراجعة على أي نطاق

واجهة جذابة مع خيارات ممتازة لإعداد التقارير والتخصيص

مفيدة للتطوير المهني والشخصي والأهداف قصيرة وطويلة المدى

يساعد على قياس عائد دورة التغذية الراجعة على الاستثمار لفريقك

قيود التغذية الراجعة 360 من Spidergap 360 Feedback

تقارير وملاحظات 360 لا تزال في المرحلة التجريبية

تسعير تقارير وملاحظات سبايدرغاب 360

الإصدار المجاني

بداية من: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات Spidergap 360 تقييمات ومراجعات:

G2 : لا توجد مراجعات

: لا توجد مراجعات Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. PerformYard

عبر: ساحة الأداء PerformYard هي مجموعة أدوات شاملة لتحسين أداء الموظفين. تتوفر إدارة الأهداف، ومراجعات الأداء، وعمليات التحقق من الأداء، والتغذية الراجعة المستمرة، واستطلاعات المشاركة في مكان واحد بشكل ملائم، مما يتيح لك إنشاء ثقافة عالية الأداء.

سواء أكنت بحاجة إلى تعميم عملية مراجعة حالية بزاوية 360 درجة أو تطوير عملية جديدة، فإن PerformYard مرن بما يكفي لتلبية احتياجاتك. إدارة الملاحظات المستمرة، وتحديد الأهداف، والمراجعات السنوية، والتقييمات القائمة على المشاريع، والتقدير، وملاحظات العملاء على منصة واحدة! 🎯

أفضل ميزات #### PerformYard

دعم مجاني غير محدود

العديد من الميزات التي تساعدك على إنشاء ملاحظات الأداء حلقة

الإشعارات وبيانات الأداء لإعداد تقارير مفصلة

قيود الأداء #### قيود الأداء

لا يرسل تذكيرات للموظفين

تسعير #### تسعير ساحة الأداء

المشاركة: 1 - 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

1 - 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 5 - 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 - 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اطلب عرض أسعار من PerformYard

تقييمات ومراجعات PerformYard:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 690 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 690 تقييم) Capterra: 4.8/5 (90+ تقييم)

10. أسبوعي 10

عبر ويكلي 10 يوفر تسجيل الوصول الأسبوعي 10 مساحة مثالية للتفكير في التقدم المحرز، والحصول على الملاحظات، ومواءمة الأهداف، كل ذلك في 10 دقائق فقط. يتوفر للمديرين الأدوات اللازمة لتقديم الدعم الفوري، و يمكن للموظفين تتبع أدائهم مقابل التوقعات.

مدمج مع فرق مايكروسوفت و Outlook، يضمن تطبيق Weekly10 أن يحافظ فريقك على سير العمل دون انقطاع، مع سهولة الوصول إلى عمليات تسجيل الوصول، وعمليات المراجعة الفردية والأهداف.

هذا البرنامج سهل الاستخدام والفهم. يقوم الموظفون بتعبئة جداول أعمال اجتماعاتهم دون عناء من خلال السحب من انعكاسات تسجيلات الحضور وتلقي الملاحظات. تقلل هذه العملية المبتكرة 90% من الوقت المستغرق في التحضير للاجتماعات. 🌞

يعرض Weekly10 جدول أعمالك الديناميكي مباشرةً داخل اجتماع Microsoft Teamsmeeting، مع التركيز على النتائج والخطوات القابلة للتنفيذ للمديرين والموظفين.

وإليك ميزة إضافية، وهي أن ميزة تسجيل الوصول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر فهماً عميقاً لمشاعر موظفيك ومستويات مشاركة الموظفين. وقد أصبح ذلك ممكناً من خلال لوحات المعلومات في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى قيمة.

ويكلي10 أفضل الميزات

تتبع الملاحظات والتطوير والروح المعنوية في مكان واحد

وضع أهداف واضحة ومعقولة

إنشاء OKRs لأعضاء الفريق المحددين

القيود الأسبوعية10 الأسبوعية

قد يكون من الصعب تحديد الأسئلة التي يجب طرحها

أفاد بعض المستخدمين أن استكشاف الأخطاء وإصلاحها دون المستوى المطلوب

تسعير #### ويكلي10

Connect2 : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم Momentum: 12.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

ويكلي10 التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.5/5 (120 تقييم)

: 4.5/5 (120 تقييم) Capterra: 4.6/5 (15 مراجعة)

لماذا يجب عليك تبني برنامج 360 Feedback لتقييم الموظفين؟

مع تقليل التحيزات وزيادة الموضوعية، تضمن التغذية الراجعة 360 تقييمًا عادلًا من الأشخاص الذين يعملون عن كثب مع موظفين محددين. تشجيع التواصل المفتوح والتعاون، فإنه ينمي ثقافة التحسين المستمر داخل الفريق. 🤝

إنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط العملية - بغض النظر عن مدى تعقيدها

يمكن للمديرين تحديد نقاط القوة والضعف الأساسية، بينما تدعم الرؤى المستندة إلى البيانات قرارات إدارة المواهب الاستراتيجية. يشعر الموظفون المتفاعلون بالتقدير من خلال التغذية الراجعة المنتظمة والصادقة، مما يعزز الرضا الوظيفي ومعدلات الاحتفاظ بهم. نظرًا لأن العمل عن بُعد أصبح أكثر انتشارًا، تتيح برمجيات التغذية الراجعة 360 درجة إمكانية جمع التغذية الراجعة بسلاسة من فرق العمل المتفرقة.

إذا كنت ترغب في تجربة نماذج مختلفة للتغذية الراجعة، ابدأ من أعلى قائمتنا و اشترك في ClickUp للارتقاء بممارساتك في التعليقات إلى آفاق جديدة! ⭐️