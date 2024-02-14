أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Productboard في عام 2025 (مجانًا ومدفوعة)

بصفتك مدير منتج، تتمحور حياتك كمدير منتج حول توليد الرؤى وتحديد أهداف العمل وصياغة المنتجات التي تُحدث فرقاً لعملائك. أدوات إدارة المنتجات تجعل الحياة أسهل عندما تتنقل بين المهام باستمرار. 🤹

إحدى هذه الأدوات هي Productboard، وهي مصممة لمساعدة فرق المنتجات على جمع ملاحظات العملاء وإنشاء خرائط طريق لمنتجات متعددة في مكان واحد.

يحب المستخدمون ميزات تتبع التقدم المحرز في Productboard، وقدرات جمع الرؤى وخرائط الطريق. ومع ذلك، قد يحتاج مديرو المنتجات إلى المزيد من عمليات التكامل في برنامج إدارة المشاريع . في الواقع، يحتاج مديرو المنتجات إلى إعطاء الأولوية للميزات التي توفر مرونة أفضل ورؤى أعمق ودعمًا إداريًا أوسع.

وهنا يأتي دور قائمة أفضل بديل لوحة المنتجات يأتي في

هنا، نشارك بعض البدائل المفضلة لدينا لـ Productboard، المدفوعة والمجانية على حد سواء، مع قائمة بالميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار والتقييمات.

حان الوقت للارتقاء بمستوى لعبتك في PM. 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Productboard؟

ليست كل أدوات إدارة المنتجات متساوية. اعتمادًا على احتياجات منتجك المحددة، قد تفضل بعض الميزات على غيرها. 🛠️

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب البحث عنها في بدائل Productboard:

تتبع المستخدمين وتحليلهم : لإنتاج منتجات رائعة، تحتاج إلى فهم كيفية تفاعل عملائك معها

: لإنتاج منتجات رائعة، تحتاج إلى فهم كيفية تفاعل عملائك معها تخطيط الطريق : قم بإنشاء خريطة للمنتج من مرحلة التفكير إلى الإطلاق باستخدام أدوات إدارة المنتج التي تدعم استراتيجية المنتج المرئية والتفاعلية

: قم بإنشاء خريطة للمنتج من مرحلة التفكير إلى الإطلاق باستخدام أدوات إدارة المنتج التي تدعم استراتيجية المنتج المرئية والتفاعلية استبيانات العملاء : دعم إدارة الملاحظات باستخدام أداة تقدم نماذج قابلة للتخصيص للمساعدة في إغلاق حلقة ملاحظات العملاء

: دعم إدارة الملاحظات باستخدام أداة تقدم نماذج قابلة للتخصيص للمساعدة في إغلاق حلقة ملاحظات العملاء تعاون الفريق : من المراسلة الجماعية داخل التطبيق إلى التعاون في الوقت الفعلي، ابحث عن أداة لإدارة المنتج تساعدك على العمل معًا

: من المراسلة الجماعية داخل التطبيق إلى التعاون في الوقت الفعلي، ابحث عن أداة لإدارة المنتج تساعدك على العمل معًا دعم العروض التقديمية : شارك رؤاك وأفكارك الجديدة باستخدام أداة توفر وظيفة العرض التقديمي

: شارك رؤاك وأفكارك الجديدة باستخدام أداة توفر وظيفة العرض التقديمي ميزات إدارة المشاريع : تبسيط سير العمل و إدارة المهام مع أداة إدارة المشاريع التي تتيح لك التحكم في المشروع في مساحة واحدة

: تبسيط سير العمل و إدارة المهام مع أداة إدارة المشاريع التي تتيح لك التحكم في المشروع في مساحة واحدة خرائط الحرارة والمخططات الانسيابية : أفضل طريقة للحصول على رؤى حول عملائك هي معرفة كيفية تفاعلهم الفعلي مع منتجاتك باستخدام ميزات رئيسية مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات

: أفضل طريقة للحصول على رؤى حول عملائك هي معرفة كيفية تفاعلهم الفعلي مع منتجاتك باستخدام ميزات رئيسية مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات التكاملات: يتنقل مديرو المنتجات بين أدوات مختلفة لإنجاز العمل. تأكد من أن بديل Productboard الذي تختاره يتكامل مع أهم برامج إدارة المنتجات لديك

أفضل 10 بدائل لـ Productboard لاستخدامها في عام 2024

يستغرق العثور على برنامج إدارة المنتج المناسب وقتًا وطاقة. ونحن نعلم أنه من المحتمل أن يكون لديك نقص في كليهما.

لهذا السبب قمنا بعملنا من أجلك. فيما يلي 10 من أفضل بدائل Productboard (المجانية والمدفوعة!) التي يمكن أن تعزز عمليتك مع توفير الوقت والطاقة وحتى المال. 💰

1. انقر فوق

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

نعم، لقد وضعنا ClickUp على رأس القائمة، ولكن لسبب وجيه. (أو بشكل أكثر دقة، العديد من الأسباب.) ClickUp هو منصة شاملة توفر ميزات وتكاملات وتخصيصات لا حصر لها تقريبًا حتى تتمكن الفرق من متابعة كل خطوة من خطوات عملية تطوير المنتج . بالفعل ميزات منتج ClickUp تتيح لك تخطيط رؤيتك وتتبع المشكلات والتعامل مع إدارة السبرينت في مكان واحد.

للبدء، اجعل الجميع على نفس الصفحة باستخدام وثيقة موجز منتج ClickUp . يتيح لك مستند ClickUp المُنشأ مسبقًا الارتباط بالتصاميم وسرد المواصفات الوظيفية وشرح اعتبارات التصميم. استخدمه لصياغة خطة إصدار لفرق المنتج وإنشاء إطار عمل لإطلاق منتج ناجح. ✨

مع قالب مستند موجز المنتج من ClickUp، سيكون لدى فريقك مخطط تفصيلي كامل لملء الفراغات لدعم الإطلاق الناجح - مع البقاء على نفس الصفحة حرفيًا

قم ببناء خرائط طريق مشتركة للمنتج في ClickUp حتى يرى كل فرد في الفريق الدور الذي يلعبه والرؤية العامة. تصور سير العمل وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد مع طرق عرض متعددة للوحة، بما في ذلك لوحات كانبان في ClickUp . أضف أتمتة المهام على الفور لتقسيم تطوير المنتج لأعضاء الفريق والأقسام المختلفة.

إنشاء سير العمل الرشيق وإنشاء نظام كانبان مرن لتصور عملك وتحسين إدارة المشروع باستخدام طريقة عرض اللوحة في ClickUp

يمكنك أيضًا جعل تطوير المنتج أسهل بفضل ClickUp AI . استخدمه لكتابة مستند متطلبات المنتج (PRD)، أو تصميم اختبارات المستخدم، أو إنشاء خطة اختبار شاملة.

ClickUp أفضل الميزات:

يتيح لك أكثر من 35 تطبيق ClickUp تخصيص إدارة المهام، بما في ذلك تعيين نقاط العدو السريع وتتبع حقول البيانات المخصصة

أكثر من 1000+ قوالب إدارة المنتج بما في ذلك قوالب خطة المشروع تجعل من السهل إنشاء قصص رشيقة وتتبع طلبات الميزات وإنشاء لوحات التصميم

أكثر من 50 إجراءً ومشغلات وأتمتة تجعل التخصيص أسهل من أي وقت مضى

أكثر من 1000 تكامل، بما في ذلك HubSpot وSlack وSalesforce

قيود ClickUp:

قد يكون هناك منحنى تعليمي أكثر حدة لمجرد وجود الكثير من التخصيصات المتاحة

وجد بعض المستخدمين أن عدد الإشعارات قد يكون مربكاً، ولكن يمكن تخصيصها في إعدادات الحساب

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. برودباد

عبر برودباد يزيل Prodpad التخمين من عملية بناء المنتجات من خلال توفير ملاحظات المستخدمين ومساعدتك في تخطيط استراتيجيتك. استخدمه لالتقاط الأفكار الرئيسية من العملاء الواقعيين وإنشاء جدول المشروع مع خرائط طريق مدمجة.

أدوات ملاحظات العملاء مفيدة بشكل خاص لتخطيط المنتجات التي تريد العمل عليها أولاً. تقدم Prodpad أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنقب عن التعليقات وتقدم رؤى عامة. استخدم هذه المعلومات لتقسيم العملاء والتركيز على المنتجات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.

أفضل ميزات Prodpad:

ميزات اكتشاف الأفكار تجعل من السهل معرفة الميزات التي يريدها المستخدمون وتساعدك على تحديد أولويات المشاريع الأكثر أهمية

تتيح لك عمليات التكامل مع أدوات مثل Jira وMicrosoft وGithub دمج Prodpad في مهام سير العمل الحالية حتى لا تعطل عملية الفريق

تتيح لك ميزات سير عمل تراكم المنتجات المتراكمة تقسيم الأفكار وتحديد أكثر الميزات المرغوبة لتوضيحها الأعمال المتراكمة للمنتج قيود Prodpad:

وجد بعض المستخدمين أن خرائط الطريق قد تكون مربكة لرحلات المنتجات الطويلة أو الأكثر تعقيدًا

لا تحتوي الأفكار المؤرشفة على سجل تاريخي مرفق بها، لذلك سيتعين عليك تتبع المنطق بشكل منفصل

تسعير Prodpad:

خرائط الطريق : نسخة تجريبية مجانية

: نسخة تجريبية مجانية خرائط الطريق الأساسيات : 30 دولار/محرر/شهر

: 30 دولار/محرر/شهر خرائط الطريق متقدمة: 55 دولارًا/محرر/شهريًا

تقييمات ومراجعات Prodpad:

G2 : 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. إيرفوكس

عبر Airfocus يساعدك Airfocus على فهم احتياجات المستخدم، والتخطيط لـ تنفيذ المشروع ومواءمة الفرق. تتيح لك هذه المنصة الاستراتيجية لإدارة المنتجات إدارة تطوير المنتج بدءاً من الاكتشاف وتحديد الأولويات وصولاً إلى الاستراتيجية. تم تصميمها كمنصة معيارية، وهي مصممة لتكون مركزًا مركزيًا لجميع أعمالك المتعلقة بالمنتج. 💪

احصل على رؤى حول تجربة المستخدم واجمع آراء المستخدمين واحصل على ملاحظات حول المنتج للتأكد من أنك تحل المشاكل الصحيحة. تفاعل مع المستخدمين الفعليين من خلال إنشاء بوابة ذات علامة تجارية حيث يمكنك مشاركة الأفكار مع عملائك.

استخدم أداة خارطة الطريق لوضع اتجاه واضح وإعلام الفرق بما يمكن توقعه بالضبط في كل خطوة. طرح الأفكار والإعلان عن إطلاق المنتج والاحتفال بالفوز في مساحة واحدة

أفضل ميزات Airfocus Airfocus:

تتيح لك تطبيقات Airfocus الأصلية بناء نهج معياري لتطوير المنتج، مما يعني أنه يمكنك الاستفادة من الأداة لتلبية احتياجاتك الخاصة

طرق العرض المخصصة تجعل من السهل تصور البيانات باستخدام مخططات جانت, لوحات كانبان والجداول

ينشئ برنامج خريطة الطريق رؤية لخطة الفريق وهو قابل للتخصيص لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام

قيود Airfocus:

وجد المستخدمون أن التكامل مع Jira لم يكن موثوقًا دائمًا

تعتمد خطط التسعير على المستخدمين، لذا تصبح باهظة الثمن إذا كنت تعمل مع العديد من أعضاء الفريق

تسعير Airfocus:

متقدم : 69 دولارًا/محرر/شهريًا

: 69 دولارًا/محرر/شهريًا محترف : تسعير سنوي مخصص

: تسعير سنوي مخصص المؤسسات: تسعير سنوي مخصص

تقييمات ومراجعات Airfocus

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. صوت المستخدم

عبر صوت المستخدم UserVoice هو نظام لإدارة المنتجات يساعدك على وضع استراتيجيات لتطوير المنتجات. تجعل لوحة ملاحظات المستخدمين من السهل معرفة ما يقوله العملاء عن منتجاتك - وما هي أكثر الميزات التي يريدونها.

تستخدم الأداة نهجاً قائماً على البيانات لأصحاب المصلحة لتحديد أفضل الطرق لتلبية احتياجات العملاء. من إنشاء قصة المستخدم إلى مشاهدة كيفية تصفحهم لمنتجاتك، ستحصل على نظرة ثاقبة لخدمة عملائك بشكل أفضل. 🤩

أفضل ميزات برنامج UserVoice:

تم تصميم نماذج وأدوات التعليقات لتعزيز العلاقات، وجعل العملاء يشعرون بأنهم مسموعون، وبناء علامة تجارية أفضل

واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل استخدامه دون قضاء ساعات في إتقان منحنى تعليمي حاد

عمليات التكامل تشمل Jira وSlack وAzure DevOps وZendesk

قيود صوت المستخدم:

يحب المستخدمون عمليات التكامل الحالية ولكنهم يتمنون وجود المزيد من المنصات المدعومة

لا يوجد أي بريد إلكتروني أو دعم عملاء عبر الإنترنت، مما يعني أن الحصول على المساعدة في الأخطاء قد يكون صعباً

تسعير UserVoice:

الأساسية : 699 دولاراً شهرياً

: 699 دولاراً شهرياً محترف : 899 دولارًا شهريًا

: 899 دولارًا شهريًا القسط : 1,349 دولاراً شهرياً

: 1,349 دولاراً شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صوت المستخدم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (60+ تقييم)

5. كونفاس

عبر كونفاس Convas هي أداة لجمع آراء العملاء تسهل عليك تطوير المنتجات التي يريدها الناس بالفعل. استخدم صفحة التعليقات لجمع التعليقات من أعضاء فريقك والعملاء الحقيقيين. أضف التصويت على الميزات للسماح للمستخدمين بالتصويت بالزيادة أو النقصان لوظائف مختلفة.

استخدام ملاحظات العملاء, إنشاء خارطة طريق لدورة حياة المنتج . اعرض بوضوح لأصحاب المصلحة ما هو قيد التنفيذ وما تم إنجازه وما هو قادم. استخدم الإشعارات التلقائية لإعلام المستخدمين عند إصدار منتج جديد قد يكونون مهتمين به.

أفضل ميزات كونفاس:

صفحة التعليقات قابلة للتخصيص بالكامل. استخدم التعليقات للتفاعل مباشرةً مع المستخدمين، وأنشئ لوحات متعددة لأنواع مختلفة من الملاحظات، وأضف علامات لزيادة التنظيم

أضف أداة ملاحظات العملاء إلى صفحاتك المقصودة لاكتساب رؤى دون مغادرة المستخدمين لموقعك

إعلانات تحديث المنتج تجعل الإعلان عن الميزات الجديدة وإطلاق المنتجات أسهل من أي وقت مضى

قيود كونفاس:

وجد بعض المستخدمين أن التطبيق كان يعاني من أخطاء، مما أدى إلى تباطؤ في عملية تطوير المنتج

إذا كان لديك أكثر من 100 مستخدم تريد تتبعهم، فيجب عليك الدفع مقابل خطة مستوى الأعمال

تسعير كونفاس:

مجاني : 0 دولار/شهرياً مع ما يصل إلى 25 مستخدمًا متعقبًا

: 0 دولار/شهرياً مع ما يصل إلى 25 مستخدمًا متعقبًا النمو : 15 دولارًا شهريًا مع ما يصل إلى 100 مستخدم متتبع

: 15 دولارًا شهريًا مع ما يصل إلى 100 مستخدم متتبع شركة : 150 دولارًا شهريًا مع عدد غير محدود من المستخدمين المتتبعين

: 150 دولارًا شهريًا مع عدد غير محدود من المستخدمين المتتبعين خاص: 99 دولارًا شهريًا لميزة التعليقات الخاصة

تقييمات ومراجعات كونفاس

G2 : 4.0/5 (1+ تقييمات)

: 4.0/5 (1+ تقييمات) Capterra: غير متاح

6. بيندو

عبر بيندو تم تصميم Pendo لجعل تجربة المنتج الرقمي أفضل. تعمل هذه الأداة المتكاملة عبر التسويق وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات و نجاح العملاء الأقسام

حلول منخفضة الكود تجعل من السهل على أي شخص في الفريق استخدام Pendo للحصول على رؤى العملاء وتطوير منتجات أفضل. تمنحك البيانات بأثر رجعي مقترنة بالتعليقات النوعية نظرة عامة كاملة عن كيفية استخدام العملاء لمنتجاتك وشعورهم تجاهها.

أفضل ميزات Pendo:

إدخال أفكار المنتجات ومشاركتها مباشرةً مع العملاء للحصول على تعليقاتهم قبل البدء في تطوير الميزات والتطبيقات الجديدة

تتيح لك رؤى محفظة SaaS إجراء تدقيق لأدواتك الحالية وسير العمل لتبسيط مساحة العمل الرقمية الخاصة بك

توفر لك ميزات الذكاء الاصطناعي رؤى وتحليلات متعمقة قد يفوت أعضاء فريقك بمفردهم

قيود Pendo:

قد تكون الأسعار صعبة بالنسبة للشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة

بعض التقارير المخصصة غير متوفرة على التطبيق، مما يعني أنه يتعين عليك الانتقال إلى سطح المكتب للوصول إلى رؤى أعمق

تسعير Pendo:

مجاني : مجانًا بحد أقصى 500 مستخدم نشط شهريًا

: مجانًا بحد أقصى 500 مستخدم نشط شهريًا بداية : 7,000 دولار سنوياً بحد أقصى 10,000 مستخدم نشط شهرياً

: 7,000 دولار سنوياً بحد أقصى 10,000 مستخدم نشط شهرياً النمو : اتصل للحصول على أسعار مخصصة

: اتصل للحصول على أسعار مخصصة المحفظة: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بيندو:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. خطة المنتج

عبر خطة المنتج ProductPlan هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا لتقييم المنتجات المحتملة، وإنشاء استراتيجية المنتج، وبناء الجدول الزمني للمشروع في مساحة واحدة

استخدم طرق العرض والفلاتر المخصصة لتخصيص الأداة لأعمالك. إنشاء تخطيطات مرنة لمساعدة أعضاء الفريق على فهم عملية تطوير المنتج والأهداف النهائية. 🏆

تتيح لك خرائط طريق المحفظة إنشاء عرض واسع لجميع المشاريع قيد الإعداد. تتبع التقدم بسلاسة عبر مختلف المنتجات والميزات، سواء كانت في مرحلة العصف الذهني أو اختبار المستخدم أو التسليم النهائي.

أفضل ميزات ProductPlan:

يعني التوافق مع SOC 2 من النوع الثاني أن هذه الأداة مثالية لجميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من الأمان

الاستيراد والمزامنة والاتصال بعشرات الأدوات بما في ذلك الأدوات المفضلة للمنتج مثل Jira وGitHub وZapier

العشرات من قوالب خرائط الطريق تجعل من السهل إنشاء تخطيطات مرئية لاستراتيجية منتجك

قيود ProductPlan:

وجد بعض المستخدمين أن تعاون الفريق قد يكون مربكاً

لا يوجد وضع عدم الاتصال بالإنترنت، لذا يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لإنجاز أي شيء

تسعير برنامج ProductPlan:

أساسي : 39 دولاراً في الشهر

: 39 دولاراً في الشهر احترافي : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات خطة المنتج

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. رود مونك

عبر رود مونك Roadmunk هو كل ما يتعلق برسم خرائط الطريق لفرق المنتجات. استخدم المنصة لإنشاء خارطة طريق مرئية لمشاركتها مع أصحاب المصلحة للحصول على تأييدهم لمنتجك التالي. احصل على ملاحظات العملاء وحدد أولويات الميزات التي تريد إنشاءها بعد ذلك.

أفضل ميزات Roadmunk:

أكثر من 35 نموذج خارطة طريق تتيح لك توفير الوقت والجهد عند وضع رحلة منتجك

تتيح لك Roadmunk API إنشاء عمليات تكامل مخصصة لاستخدام الأدوات التي تحبها بسلاسة

ينشئ صندوق التعليقات مساحة مفيدة لتتبع ما يقوله العملاء

قيود Roadmunk:

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من التخصيص في حقول الوصف لتضمين المزيد من البيانات

يجب عليك إضافة تواريخ لكل خطوة من خطوات خارطة الطريق، وهو ما قد يكون دقيقاً للغاية بالنسبة للمؤسسات ذات الجداول الزمنية الأقل صرامة

تسعير Roadmunk:

مبتدئ : 19 دولارًا شهريًا لخريطة طريق واحدة

: 19 دولارًا شهريًا لخريطة طريق واحدة شركة : 49 دولارًا/محررًا/شهرًا

: 49 دولارًا/محررًا/شهرًا محترف : 99 دولارًا/محررًا/شهرًا

: 99 دولارًا/محررًا/شهرًا مؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Roadmunk

G2 : 4.0/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.4/5 (80+ تقييم)

9. رابيدر

عبر رابيدر يساعدك Rapidr على التقاط أفكار المنتجات، وجمع ملاحظات العملاء، وإشراك المستخدمين طوال عملية الإنشاء. استخدم لوحات التعليقات العامة والخاصة للحصول على رؤية حقيقية للمنتجات الحالية والميزات التي يبحث عنها المستخدمون. حدد أفضل المنتجات لتطويرها وأنشئ خرائط طريق لتتبع العملية.

أفضل ميزات Rapidr:

7 عمليات تكامل حالية و 5 أخرى في طور الإعداد تجعل من السهل استخدام المزايا الشائعة أدوات التطوير مع رابيدر

يتيح لك تتبع طلبات الميزات متابعة أنواع المنتجات التي يريدها المستخدمون لديك

يتيح تعقب الأخطاء المدمج للمستخدمين الإبلاغ عن المشكلات في المنتج لفريقك لمعالجتها

قيود رابيدر:

تصور البيانات أساسي ولا توجد أي مخططات جانت أو أدوات أكثر تقدمًا لرسم خرائط الطريق

على الرغم من سهولة استخدام الواجهة، إلا أن بعض المستخدمين يتمنون وجود المزيد من الوظائف

تسعير رابيدر:

بدء التشغيل : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الشركات : 199 دولارًا في الشهر

: 199 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات رابيدر

G2 : 4.5/5 (2+ تقييمات)

: 4.5/5 (2+ تقييمات) Capterra: غير متاح

10. كرافت

عبر Craft.io استخدم Craft.io لجمع ملاحظات المستخدمين واتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن المنتج. من السهل إنشاء خرائط طريق وجداول زمنية للاستراتيجية لمواءمة الفريق باستخدام واجهة مرئية مبهجة. حدِّد أولويات الميزات، واضبط السعة الاستيعابية، وقم بتبسيط التنفيذ، كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات Craft.io:

تتيح لك الأتمتة تعيين المهام على الفور لأعضاء الفريق والتكامل مع أدوات التطوير الأخرى مثل Jira

إدارة محفظة منتجاتك باستخدام حقول للمهام المتراكمة والأهداف والتبعيات والمبادرات

قيود كرافت.io:

واجه بعض المستخدمين أخطاءً في تعيين المهام إلى أعضاء الفريق الخطأ

تخطيط طريق المنتج ليس بديهيًا مثل بعض الأدوات المنافسة

تسعير Craft.io:

مبتدئ : 19 دولاراً/محرراً/شهرياً

: 19 دولاراً/محرراً/شهرياً محترف : 79 دولاراً/محرراً/شهرياً

: 79 دولاراً/محرراً/شهرياً المؤسسة: أسعار مخصصة

Craft.io التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

قم ببناء منتجات أفضل بكفاءة أكبر مع ClickUp

سواء كنت تدير شركة ناشئة، أو شركة متوسطة الحجم، أو مؤسسة، فإن بناء منتجات أفضل على بعد بضع نقرات فقط. باستخدام بدائل Productboard هذه، ستجد طرقًا جديدة لتوليد رؤى العملاء، وتحديد أولويات الميزات، وتبسيط تنفيذ المنتج.

يجعل برنامج ClickUp لإدارة المشاريع من السهل إدارة كل شيء في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مئات من عمليات التكامل بسلاسة مع أدوات تطوير المنتجات التي تحتاجها لخدمة عملائك. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في الحصول على المزيد من الرؤى المتعمقة للعملاء لبناء المنتجات التي سيحبونها لسنوات قادمة. والأفضل من ذلك كله، مع ClickUp، إنه مجاني للأبد!