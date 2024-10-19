أفضل 10 إدارة علاقات العملاء في مجال التصنيع في عام 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

إذا كنت تعمل في مجال التصنيع وتبحث عن نظام إدارة علاقات العملاء لتحسين عملياتك وتوسيع قاعدة عملائك، فلا داعي للبحث بعد الآن. لقد جمعنا لك قائمة ببرامج وأدوات إدارة علاقات العملاء الاستثنائية في مجال التصنيع التي ستساعدك في إدارة العلاقات الهامة وزيادة المبيعات, تبسيط عملياتك وتحسين العمليات

في هذه المدونة، اخترنا لك في هذه المدونة أفضل عشرة منتجات برمجيات لإدارة علاقات العملاء في مجال التصنيع بناءً على أسعارها وميزاتها ودعم العملاء والأداء العام من حيث إدارة العلاقات الرئيسية وتحسين العمليات. هذه الحلول الأعلى تصنيفًا مليئة بالميزات، من التحليلات الفعالة إلى المنصات القابلة للتخصيص، والتي ستساعدك على البقاء في صدارة المنافسة.

لذا دعنا نتعمق في الأمر!

ما الذي يجعل إدارة علاقات العملاء التصنيعية جيدة؟

دعونا نلقي نظرة على بعض الميزات الرئيسية التي تجعل برنامج CRM التصنيع رائعًا. يجب أن توفر أفضل الأدوات ما يلي:

التحليلات وإعداد التقارير : إمكانات شاملة لإدارة علاقات العملاء مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص مع ميزات إعداد تقارير قوية لتوفير رؤى حول مؤشرات الأداء الرئيسية للمساعدة في التنبؤ بالمبيعات المستقبلية واتخاذ قرارات عمل مستنيرة بشكل أفضل

: إمكانات شاملة لإدارة علاقات العملاء مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص مع ميزات إعداد تقارير قوية لتوفير رؤى حول مؤشرات الأداء الرئيسية للمساعدة في التنبؤ بالمبيعات المستقبلية واتخاذ قرارات عمل مستنيرة بشكل أفضل قابلية التوسع والتخصيص : سليمة نظام إدارة علاقات العملاء يجب أن يوفر خيارات التخصيص التي تسمح للمصنعين ببناء تدفقات عمل تدعم احتياجاتهم وتفضيلاتهم، وتمنحهم المرونة لتعديل النظام الأساسي مع توسع فريقهم وأعمالهم

: سليمة نظام إدارة علاقات العملاء يجب أن يوفر خيارات التخصيص التي تسمح للمصنعين ببناء تدفقات عمل تدعم احتياجاتهم وتفضيلاتهم، وتمنحهم المرونة لتعديل النظام الأساسي مع توسع فريقهم وأعمالهم توليد العملاء المحتملين وإدارتهم : الالتقاط الآلي للعملاء المحتملين و عمليات رعاية العملاء من أجل التواصل الفعال مع العملاء أتمتة سير العمل وإدارة الطلبات : أتمتة المبيعات والتسويق وتتبع الطلبات وعمليات خدمة العملاء

: الالتقاط الآلي للعملاء المحتملين و عمليات رعاية العملاء من أجل التواصل الفعال مع العملاء واجهة سهلة الاستخدام : واجهة سهلة الاستخدام لتسهيل اعتماد المستخدم و توفير الوقت والموارد الوصول عبر الهاتف المحمول والوصول عن بُعد : اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق الهاتف المحمول. يتيح ذلك لمندوبي المبيعات والمديرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين عرض التحديثات والوصول إلى بيانات العملاء والمزيد في أي وقت من أي مكان

: واجهة سهلة الاستخدام لتسهيل اعتماد المستخدم و توفير الوقت والموارد خطط تسعير ميسورة التكلفة: خيارات تسعير مرنة لشركات التصنيع من جميع الأحجام

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لشركات التصنيع في عام 2024

1. انقر فوق

إدارة بيانات العملاء، والمهام الشخصية، والتواصل، وتتبع تفاعلات العملاء في ClickUp من أي جهاز ClickUp أداة فعالة لإدارة علاقات العملاء التي يمكن استخدامها كحل لإدارة المشاريع لأي نوع من الأعمال وفريق العمل وحالات الاستخدام، بما في ذلك تطبيق إدارة المبيعات وإدارة علاقات العملاء للتصنيع

تقدم المنصة ميزات قوية لمساعدتك في إدارة العملاء المحتملين وإعداد التقارير والتحليلات، والتنبؤ بالمبيعات، وغير ذلك الكثير. والأهم من ذلك أن مرونته العالية تسمح للمستخدمين بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجات أعمالهم الخاصة.

وباستخدام ClickUp كبرنامج لإدارة علاقات العملاء للمصنعين، يمكنك الحفاظ على جميع معلومات العملاء منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة مع تبسيط عملية المبيعات وتحسين التعاون بين فريق المبيعات والأقسام الأخرى في مؤسستك.

أفضل ميزات ClickUp

منصة قابلة للتخصيص بالكامل مع مئات من ميزات إدارة المشاريع المرنة والبديهية

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة، بما في ذلك طريقة عرض القائمة حيث يمكنك إنشاء إدارة علاقات العملاء التصنيعية المخصصة التي تناسب احتياجات عملك الفريدة وتفضيلات سير العمل

إنشاء الحقول المخصصة التي تناسب الاحتياجات المحددة لأعمال التصنيع الخاصة بك لإبقاء المعلومات المهمة مرئية في جميع الأوقات

احصل على تقارير في الوقت الفعلي وتحليلات متقدمة مع لوحات المعلومات المخصصة قم بإعداد حالات مخصصة لإضافة مراحل مختلفة لمشاريعك وإنشاء تدفقات عمل مبسطة

استخدم العلامات لتنظيم جهات الاتصال والعملاء حسب الموقع أو المجال أو أي فئة أخرى ذات صلة

قم بأتمتة سير عملك باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا والمخصصة

قم بتبسيط سير عملك من خلال دمج ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة عمل

تطبيق الهاتف المحمول للعمل عن بُعد

نصيحة احترافية تعلّم كيفية إنشاء إدارة علاقات العملاء الخاصة بك في ClickUp , انظر أمثلة إدارة علاقات العملاء وحالات الاستخدام واستخدام قوالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لمساعدتك على البدء.

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد بسبب عدد الميزات المتاحة

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير ClickUp

خطة مجانية للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بنس بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ### 2. ثريف

إدارة التفاعلات مع عملائهم، وتشغيل حملات تسويقية مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، والمزيد مع Thryv ثريف هو نظام إدارة علاقات العملاء الكل في واحد للمصنعين يوفر ميزات رئيسية مثل جدولة المواعيد ومعالجة الدفع والتسويق عبر البريد الإلكتروني. كما أنه يتكامل مع المنصات الشائعة مثل QuickBooks وOutlook، لإدارة الأعمال بفعالية من مكان واحد.

ثريف أفضل الميزات

موعد متكامل الجدولة الزمنية للتصنيع إمكانيات معالجة الدفع

ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني

أدوات قوية لإدارة تفاعلات العملاء

قيود ثريف

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول عربات التي تجرها الدواب

خيارات التخصيص المحدودة مقارنة ببرامج إدارة علاقات العملاء الأخرى

لا توجد وظيفة اتصال مدمجة

تسعير #### ثريف

المبتدئ : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا أساسي : 95 دولارًا شهريًا

: 95 دولارًا شهريًا محترف : 195$/شهرياً

: 195$/شهرياً اتصل للحصول على أسعار المؤسسات

3. FreeAgent CRM

التقط رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات وغيرها باستخدام FreeAgent CRM FreeAgent CRM هو أداة لإدارة علاقات العملاء قائمة على السحابة مصممة للشركات الصغيرة. يتضمن برنامج إدارة علاقات العملاء هذا ميزات لإدارة خطوط الأنابيب، وتتبع العملاء المحتملين، وإعداد تقارير شاملة، مما يجعله برنامج CRM بارزاً في مجال التصنيع. المنصة بديهية ومباشرة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لشركات التصنيع التي تبحث عن إدارة علاقات عملاء بسيطة.

أفضل ميزات برنامج FreeAgent CRM

الإدارة الآلية للعملاء المحتملين

إدارة بديهية لخطوط الإنتاج

إدارة جهات الاتصال القابلة للتخصيص

سهل الاستخدام

قيود إدارة علاقات العملاء المجانية

عمليات تكامل محدودة

إمكانيات إعداد التقارير ليست متقدمة مثل برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى

لا يوجد تطبيق جوال للعمل عن بُعد

أسعار إدارة علاقات العملاء المجانية

البداية : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر احترافي : 29 دولارًا/شهرًا/المستخدم

: 29 دولارًا/شهرًا/المستخدم مؤسسة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/المستخدم

4. Hubspot CRM

إدارة جهات الاتصال، والمبيعات، وخطوط الإنتاج، والتسويق الرقمي، ورعاية العملاء المحتملين باستخدام Hubspot CRM Hubspot CRM يعد خيارًا رائعًا للمصنعين وأي فريق مبيعات يبحث عن حل CRM سهل الاستخدام وبأسعار معقولة. بفضل إمكانات التكامل والميزات الآلية، يمكن أن يساعد برنامج CRM هذا الشركات في توليد العملاء المحتملين وتوفير الوقت وتحسين جهود المبيعات والتسويق بشكل عام.

أفضل ميزات Hubspot CRM

التكامل مع أدوات Hubspot الأخرى مثل مركز التسويق ومركز المبيعات

لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص لدعم فريق المبيعات

أدوات تلقائية لالتقاط العملاء المحتملين وتوليد العملاء المحتملين

قيود Hubspot CRM

خيارات تخصيص محدودة

لا توجد ميزة الاتصال الهاتفي المدمجة

دعم العملاء المحدود للنسخة المجانية

تسعير #### Hubspot CRM

مجاني : يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وقوالب البريد الإلكتروني

: يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وقوالب البريد الإلكتروني بداية : يبدأ من 50 دولارًا شهريًا للمزيد من الميزات المتقدمة بما في ذلك جدولة الاجتماعات والدردشة المباشرة وتتبع البريد الإلكتروني

: يبدأ من 50 دولارًا شهريًا للمزيد من الميزات المتقدمة بما في ذلك جدولة الاجتماعات والدردشة المباشرة وتتبع البريد الإلكتروني احترافي : يبدأ من 500 دولار شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا مثل تسجيل العملاء المحتملين التنبؤي وإعداد التقارير المخصصة

: يبدأ من 500 دولار شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا مثل تسجيل العملاء المحتملين التنبؤي وإعداد التقارير المخصصة المؤسسات: أسعار مخصصة للشركات ذات الاحتياجات الأكثر تعقيداً

5. NetHunt CRM

إدارة العملاء المحتملين، ورعاية العلاقات مع العملاء، ومراقبة تقدم المبيعات، والمزيد مع NetHunt CRM NetHunt CRM هو برنامج قائم على السحابة يركز على تبسيط عمليات المبيعات وخدمة العملاء مما يجعله برنامج CRM جيد للتصنيع. وباعتباره برنامج إدارة علاقات العملاء، فإنه يوفر للشركات مجموعة من الميزات لإدارة معلومات العملاء، وأتمتة سير العمل، وتحسين مشاركة العملاء.

NetHunt أفضل الميزات

التكامل مع Gmail

تدفقات العمل وخطوط سير العمل القابلة للتخصيص

التقاط العملاء المحتملين تلقائيًا

تتبع البريد الإلكتروني والقوالب

تطبيق جوال للوصول عن بُعد

قيود NetHunt #### قيود NetHunt

خيارات تخصيص محدودة

لا توجد ميزة اتصال هاتفي مدمجة

دعم العملاء المحدود للنسخة المجانية

أسعار NetHunt

مجاني: يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني المجمعة

يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني المجمعة احترافي: يبدأ من 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا، بما في ذلك إدارة خطوط الاتصال والحقول المخصصة وإعداد التقارير

يبدأ من 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا، بما في ذلك إدارة خطوط الاتصال والحقول المخصصة وإعداد التقارير المؤسسة: يبدأ من 48 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا مثل خطوط الأنابيب المتعددة والأتمتة المتقدمة

6. ماكسيميزر CRM

تتبع نشاط مندوبي المبيعات ومراقبة الفعالية الفردية والمزيد مع Maximizer CRM Maximizer CRM هو برنامج قائم على السحابة يوفر للشركات أدوات لإدارة عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. يمكن لفرق العمل استخدام هذه الأداة كإدارة علاقات العملاء في التصنيع لأنها توفر مجموعة من الميزات لمساعدة الشركات على تعزيز إنتاجيتها وتحسين مشاركة العملاء وزيادة نمو الإيرادات.

أفضل ميزات ماكسيمايزر لإدارة علاقات العملاء

لوحات معلومات قابلة للتخصيص

التقاط العملاء المحتملين تلقائيًا

ميزة الاتصال الهاتفي المدمج

التكامل مع Microsoft Outlook

تطبيق الهاتف المحمول للوصول عن بُعد

قيود نظام إدارة علاقات العملاء المدمج

خيارات تخصيص محدودة للتقارير

واجهة مستخدم قديمة

دعم العملاء المحدود للنسخة المجانية

Maximizer CRM تسعير

مجاني: يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الفرص

يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الفرص الإحترافية: تبدأ من 35 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والتنبؤ وإدارة الفرص

تبدأ من 35 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والتنبؤ وإدارة الفرص المؤسسات: أسعار مخصصة للشركات ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا

7. EngageBay

اكتساب زوار الموقع الإلكتروني وإشراكهم وتحويلهم إلى عملاء مع EngageBay EngageBay هو خيار رائع للمصنعين الذين يبحثون عن حل إدارة علاقات العملاء الشامل الفعال من حيث التكلفة. يمكن أن تساعد ميزات الأتمتة الخاصة به الشركات على توفير الوقت وتحسين جهود المبيعات والتسويق. ومع ذلك، يجب على الشركات أن تضع في اعتبارها أن استخدام هذه الأداة قد يكون له قيود على استخدام هذه الأداة كإدارة علاقات العملاء للتصنيع - فهي تحتوي على خيارات تخصيص محدودة للتقارير والتكاملات.

أفضل ميزات EngageBay

حل شامل متعدد الإمكانات

لوحات معلومات وسير عمل قابلة للتخصيص

التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم آلياً

تطبيق جوال للوصول عن بُعد

قيود EngageBay

خيارات تخصيص محدودة للتقارير

لا توجد ميزة الاتصال الهاتفي المدمجة

عمليات تكامل محدودة مقارنة بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير #### تسعير EngageBay

مجاني : يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات

: يتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات أساسي : يبدأ من 8.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا لميزات المبيعات والتسويق الأكثر تقدمًا مثل تسلسل البريد الإلكتروني ونماذج الويب

: يبدأ من 8.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا لميزات المبيعات والتسويق الأكثر تقدمًا مثل تسلسل البريد الإلكتروني ونماذج الويب النمو : يبدأ من 29.99 دولارًا/مستخدماً/شهرًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا، بما في ذلك التقارير المتقدمة والأتمتة

: يبدأ من 29.99 دولارًا/مستخدماً/شهرًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا، بما في ذلك التقارير المتقدمة والأتمتة المحترف: يبدأ من 47.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا للحصول على ميزات إضافية لخدمة العملاء والمشاركة

8. فريش سيلز

إدارة تفاعلاتهم مع العملاء الحاليين والمحتملين مع Freshsales CRM فريش سيلز هو أداة سهلة الاستخدام لإدارة علاقات العملاء توفر لشركات التصنيع مجموعة من الميزات لإدارة بيانات العملاء وأتمتة سير العمل. تجعله واجهته البديهية خيارًا شائعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن حل إدارة علاقات العملاء الفعال من حيث التكلفة.

Freshsales أفضل الميزات

خطوط أنابيب ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

التقاط العملاء المحتملين وتسجيل النقاط تلقائياً

تكامل مدمج للهاتف والبريد الإلكتروني

تقارير وتحليلات متقدمة

تطبيق جوال للوصول عن بُعد

قيود المبيعات الجديدة

قيود على عدد الحقول المخصصة وسير العمل للخطط ذات المستوى الأدنى

عمليات تكامل محدودة مقارنة بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء وقت الاستجابة لتطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### تسعير Freshsales

Sprout: مجاني لعدد غير محدود من المستخدمين مع ميزات أساسية مثل إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات

مجاني لعدد غير محدود من المستخدمين مع ميزات أساسية مثل إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات بلوسوم: يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا لميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة مثل تسجيل العملاء المحتملين وإعداد التقارير

يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا لميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة مثل تسجيل العملاء المحتملين وإعداد التقارير جاردن: يبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا مثل إدارة المناطق

يبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا مثل إدارة المناطق الحالة: يبدأ من 49 دولاراً/مستخدماً/شهرياً للحصول على ميزات إضافية لدعم العملاء مثل حجز التذاكر والتحليلات المتقدمة

9. كيب CRM

استخدام Keap CRM للمدفوعات والجدولة وإعداد التقارير والمزيد كيب CRM هو خيار رائع للمصنعين الذين يبحثون عن حل شامل لإدارة علاقات العملاء مع ميزات الأتمتة. يحتوي برنامج إدارة علاقات العملاء هذا على خطوط أنابيب ومراحل قابلة للتخصيص يمكن أن تساعد الشركات على تبسيط عمليات المبيعات، ويمكن أن يساعد تكامل التجارة الإلكترونية في تعزيز نمو الإيرادات. ومع ذلك، يجب أن تكون الشركات على دراية بخيارات التخصيص المحدودة للتقارير وعدم وجود ميزة الاتصال الهاتفي المدمجة.

Keap CRM أفضل الميزات

الالتقاط الآلي للعملاء المحتملين ومتابعتهم

تكامل التجارة الإلكترونية

تطبيق الهاتف المحمول للوصول عن بُعد

تقارير وتحليلات متقدمة

قيود إدارة علاقات العملاء في Keap CRM

خيارات تخصيص محدودة للتقارير

لا توجد ميزة الاتصال الهاتفي المدمجة

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أوقات الاستجابة

تسعير #### تسعير Keap CRM

النمو: يبدأ من 79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 جهة اتصال ويتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وجدولة المواعيد

يبدأ من 79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 جهة اتصال ويتضمن ميزات أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وجدولة المواعيد المحترف: يبدأ من 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 جهة اتصال ويتضمن ميزات أكثر تقدمًا مثل الأتمتة وتسجيل العملاء المحتملين

يبدأ من 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 جهة اتصال ويتضمن ميزات أكثر تقدمًا مثل الأتمتة وتسجيل العملاء المحتملين Infusionsoft: تسعير مخصص للمزيد من الميزات المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية وأتمتة مسار المبيعات

10. إدارة علاقات العملاء عبر البريد الإلكتروني

يمكنك الوصول إلى جمهورك وجذب عملاء جدد باستخدام Benchmark Email CRM إدارة علاقات العملاء عبر البريد الإلكتروني خيارًا رائعًا للمصنعين الذين يبحثون عن أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. يمكن أن يساعد محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات وميزات الأتمتة الخاصة به الشركات على توفير الوقت وتحسين المشاركة. ومع ذلك، يجب على الشركات أن تضع في اعتبارها خيارات التخصيص المحدودة لقوالب البريد الإلكتروني وعدم وجود ميزة الاتصال الهاتفي المدمجة.

بنشمارك البريد الإلكتروني CRM أفضل الميزات

محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات

حملات البريد الإلكتروني الآلية

اختبار أ/ب

تقارير وتحليلات متقدمة

التكامل مع أدوات التسويق الأخرى

قيود إدارة علاقات العملاء عبر البريد الإلكتروني

خيارات تخصيص محدودة لقوالب البريد الإلكتروني

لا توجد ميزة الاتصال الهاتفي المدمجة

خيارات دعم العملاء محدودة

أسعار إدارة علاقات العملاء عبر البريد الإلكتروني

مجاني: يشمل الميزات الأساسية مثل تصميم البريد الإلكتروني والتسليم

يشمل الميزات الأساسية مثل تصميم البريد الإلكتروني والتسليم الإيجابي: يبدأ من 13.99 دولارًا شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا بما في ذلك الأتمتة واختبار A/B

يبدأ من 13.99 دولارًا شهريًا للحصول على ميزات أكثر تقدمًا بما في ذلك الأتمتة واختبار A/B الإضافي: يبدأ من 27.99 دولاراً شهرياً ويتضمن ميزات إضافية مثل تجزئة المشاركة والأتمتة السلوكية

يبدأ من 27.99 دولاراً شهرياً ويتضمن ميزات إضافية مثل تجزئة المشاركة والأتمتة السلوكية المؤسسات: أسعار مخصصة للشركات ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا

اعثر على أفضل CRM لصناعة التصنيع

يمكن أن يؤدي اختيار إدارة علاقات العملاء المناسبة للتصنيع إلى إحداث فرق كبير في تبسيط العمليات التجارية وزيادة أداء المبيعات. يجب أن تساعدك أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء في إدارة العملاء ، وأتمتة التسويق، وتوليد العملاء المحتملين، بالإضافة إلى الحفاظ على توافق مندوبي المبيعات والفرق الداخلية وشركة التصنيع بأكملها بشأن الأهداف والتحديثات وغير ذلك.

في حين أن هناك العديد من برامج إدارة علاقات العملاء الرائعة المتاحة إلا أن ClickUp يبرز كخيار ممتاز بفضل مجموعة الميزات الرائعة التي يقدمها، وخياراته التنافسية في الأسعار، ومراجعات العملاء الإيجابية للغاية. سهولة استخدامه وقدرات التكامل وأدوات التنبؤ بالمبيعات تجعله خيارًا ممتازًا لأي شركة تصنيع وفريق عمل يتطلع إلى تحسين عملياته.

مع وجود ClickUp إلى جانبك، يمكنك بناء نظام إدارة علاقات العملاء التصنيعية القوي الذي سيرتقي بشركتك إلى آفاق جديدة من النجاح. 📈

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