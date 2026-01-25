حالة وكلاء الذكاء الاصطناعي في [السنة]: الاتجاهات الرئيسية في صعود وانتشار الذكاء الاصطناعي الوكلي

خلال العام الماضي، انتشرت كلمة "وكيل" في كل مكان. ولكن بالنسبة للكثيرين، كانت التجربة مزيجًا من الفضول والتشكيك الصحي بشأن العائد على الاستثمار وسهولة الاستخدام والمزايا الفعلية لتوفير الوقت.

لقد رأينا روبوتات دردشة يمكنها كتابة قصيدة ولكنها لا تستطيع المضي قدماً في مهمة ما، وأدوات "وكيلة" هي في الأساس واجهات تتطلب مزيداً من المساعدة أكثر من متدرب جديد.

أردنا معرفة رأي قراء مدونتنا بشأن وكلاء الذكاء الاصطناعي. لذلك أجرينا استطلاعًا اختياريًا شمل مئات المهنيين لمعرفة نقاط قوة وكلاء الذكاء الاصطناعي ونقاط ضعفهم، وما الذي يتطلبه الأمر ليصبحوا جزءًا دائمًا من الفريق.

لقد أذهلتنا النتائج.

1. الفجوة في التعريف: الفضول مقابل الواقع

40٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إنهم مهتمون بالموضوع ولكنهم لا يزالون غير متأكدين مما يمكن اعتباره "وكيلًا".

وهذا يدل على مدى سرعة انتشار فكرة الوكلاء، ولكنه يدل أيضًا على مدى تجريدية هذه الفئة في الممارسة العملية. فهناك العديد من الأدوات التي تدعي أنها وكيلة من الناحية النظرية، ولكنها لا تستطيع المشاركة فعليًا في العمل اليومي.

يعمل Super Agents في ClickUp ضمن مساحة العمل ويمكنه العمل بشكل مستقل ضمن القواعد والموافقات التي تحددها. وأفضل ما في الأمر؟ أنه لا يشبه "الذكاء الاصطناعي" بقدر ما يشبه زميلًا افتراضيًا في الفريق يعمل بهدوء على الحفاظ على سير العمل.

2. مشكلة "المخمن الواثق"

30٪ من الناس يقولون إن أكبر مصدر إحباط لهم فيما يتعلق بوكلاء الذكاء الاصطناعي هو أنهم يبدون واثقين من أنفسهم ولكنهم يخطئون في الأمور.

يعمل معظم الوكلاء بشكل منفرد. فهم يستجيبون لطلب واحد دون معرفة طريقة عملك أو أسلوبك في العمل أو العمليات التي تفضلها.

يعمل Super Agents من ClickUp بطريقة مختلفة. فهو يعمل بنسبة 100٪ على أساس السياق المستمد مباشرة من مهامك ووثائقك ومحادثاتك واجتماعاتك وتحديثاتك في الوقت الفعلي. كما أنه يحتفظ بالذاكرة الحديثة والمستندة إلى التفضيلات وحتى الذاكرة العرضية بمرور الوقت.

وهذا ما يحول الوكيل من شخص يكتفي بالتخمينات الواثقة إلى زميل عمل استباقي قادر على مواكبة تطورات العمل.

🎥 كما ذكر مؤخرًا زب إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة ClickUp، فإن مستقبل العمل لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي الذي يفكر فحسب، بل يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل.

الوكلاء الخارقون هم أول زملاء عمل رقميين لا يقتصر وجودهم على مربع الدردشة فحسب، بل يعيشون في مكان عملك. لديهم الذاكرة والسياق والأذونات اللازمة لتخفيف عبء العمل عن كاهلك.

3. البحث عن الراحة من العمل "الممل"

24٪ من الناس يقولون إنهم يريدون وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لأتمتة المهام المملة.

التوقع هنا هو التخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة، وهذا أمر عادل. إذا كان الوكيل يحتاج إلى إعداد مستمر أو إشراف أو توجيه، فإنه يتوقف عن الشعور بأنه مفيد ويبدأ في الشعور بأنه عمل إضافي.

في ClickUp، يعمل Super Agents بشكل مستمر في الخلفية، حيث يقوم بتحديث المهام وصياغة المستندات والمضي قدماً في العمل باستخدام نفس الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل. يمكنك مراسلتهم مباشرة للحصول على مساعدة لمرة واحدة، وحتى الإشارة إليهم في مستند لتحويل العصف الذهني إلى خطة واضحة!

🌏 كلمة القائد: وفقًا لمسح أجرته شركة PwC، قال 88% من قادة الأعمال إن فرقهم أو أقسامهم تخطط لزيادة الميزانيات المخصصة للذكاء الاصطناعي خلال الـ 12 شهرًا القادمة بسبب الذكاء الاصطناعي الفعال.

4. لماذا يشعر 62٪ أن وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يرقون إلى مستوى الضجة الإعلامية المحيطة بهم

62٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن وكلاء الذكاء الاصطناعي لم يرقوا بعد إلى مستوى التوقعات، ويصفونهم بأنهم في مرحلة مبكرة أو حتى أنهم يخلقون المزيد من العمل بدلاً من التخلص منه.

عندما يشعر الموظفون أن العمل لا يزال في "مرحلة مبكرة" أو حتى أنه يخلق المزيد من العمل بدلاً من التخلص منه، غالباً ما يظهر هذا الإحباط في عملية التسليم. يقوم الموظف بتلخيص الاجتماع، ويقترح الخطوات التالية، أو يشير إلى مشكلة ما، ثم يتوقف عند هذا الحد. لا يزال عليك إنشاء مهام من بنود العمل، وتعيين المالكين، وتحديث الحالات، والمتابعة يدوياً.

تم تصميم Super Agents لرعاية جميع هذه الخطوات. يمكنهم استخدام سلسلة الإجراءات لتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام، وتحديث حالات المشاريع، وتوجيه العمل إلى المالكين المناسبين، والحفاظ على سير سير العمل داخل نفس النظام الذي يتم فيه التنفيذ.

عندما يتمكن وكيل الذكاء الاصطناعي من تحويل العمل من "هذا ما يجب أن يحدث" إلى "هذا ما يحدث بالفعل"، تصبح القيمة حقيقية.

5. الأمن: حاجز الثقة

36٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن المخاوف المتعلقة بالثقة والأمن هي السبب الرئيسي الذي يجعلهم يترددون في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.

في معظم الأحيان، لا يعرف المستخدم مكان وجود الوكيل، وما يمكنه الوصول إليه، أو كيف يتم التحكم في أفعاله بمجرد تشغيله.

يتم إنشاء الوكلاء الفائقين كمستخدمين من الدرجة الأولى داخل مساحة عمل خاضعة للرقابة. وهم يرثون نفس أذونات المستخدم التي يتمتع بها فريقك، مما يضمن وصولاً صريحاً وخاضعاً للرقابة منذ اليوم الأول.

يتم تسجيل كل إجراء يتخذونه في الوقت الفعلي، وبالنسبة للقرارات ذات التأثير الكبير، يبقى شخص ما على اطلاع بالموضوع للموافقة عليه.

يمكن للمخابرات أن تتحرك بسرعة أكبر، وتعمل بثبات ضمن الخطوط التي تعتمد عليها الفرق من أجل الأمن والمساءلة.

6. اختراق "السياق"

عندما سُئلوا عن ما الذي يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مفيدين حقًا، لم تكن السرعة أو القوة هي الإجابة الأكثر شيوعًا، حيث قال ما يقرب من 40٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم بحاجة إلى وكيل يفهم سياق عملهم تمامًا.

هذا أمر منطقي لأن معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي يفشلون عندما لا يفهمون لماذا تم اتخاذ القرارات أو كيف تريد أن يسير عملك.

نظرًا لأن الوكلاء الفائقين يحتفظون بالسياق ويتذكرون القرارات السابقة ويعملون بشكل مستمر، فإنهم قادرون على العمل بموثوقية أكبر بكثير من الوكلاء القائمين على المطالبات. فهم يعملون من خلال سجل حي لمساحة العمل، ويظلون نشطين مع تطور العمل، ويعملون ضمن حدود أذونات واضحة ومسارات تدقيق.

عندما تفهم الذكاء الاصطناعي العمل وتنفذه بأمان، ستشعر أخيرًا أنك تعمل مع زميل عمل افتراضي يمكنك الاعتماد عليه بالفعل.

7. مدير المشروع المثالي

19٪ من الأشخاص يقولون إنهم يريدون أن تساعدهم وكالات الذكاء الاصطناعي في إدارة سير عمل المشاريع.

لكن سير عمل إدارة المشاريع ليس مجرد قائمة مهام. إنه نظام متغير من المقايضات والتسليمات والأولويات المتغيرة، حيث نادراً ما تعكس خطة الأمس واقع اليوم.

تم تصميم Super Agents من ClickUp للاستجابة لحالة عملك، وليس فقط للتعليمات. فهي تنفذ العمل وفقًا للجداول الزمنية التي تحددها وتستمع إلى المحفزات مثل الأسئلة المطروحة أو المهام الجديدة التي يتم إنشاؤها أو النماذج التي يتم إرسالها، ويمكنها الإبلاغ عن المشكلات بشكل استباقي!

8. "ولكن ما الذي يفعله بالفعل؟"

25٪ من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم غير متأكدين بعد من الغرض الذي سيستخدمون فيه وكيل الذكاء الاصطناعي.

هذا الالتباس مفهوم. غالبًا ما يستخدم مصطلح "وكيل" للإشارة إلى الأدوات التي تقترح أفكارًا أو تولد نصوصًا، ولكنها لا تساهم بشكل فعلي في العمل نفسه.

التعريف الأكثر عملية هو: يقوم الوكيل بمراقبة ما يحدث، وفهم السياق، والتصرف نيابة عنك لمواصلة سير العمل. تم تصميم Super Agents للقيام بذلك بالضبط داخل مساحة العمل، حيث توجد مهامك وتحديثاتك وسير عملك بالفعل.

تتجلى قيمتها من خلال إجراءات محددة بوضوح، حيث تتولى متابعة المهام مثل تلخيص الأنشطة وتحديث المهام ودعم سير العمل دون الحاجة إلى تذكيرها في كل مرة.

9. مكاسب الكفاءة FTW!

46٪ من الناس يقولون إن أكبر فائدة محتملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي هي توفير الوقت الذي لم يكونوا يعلمون أنه لا يزال لديهم.

نادراً ما يتحقق هذا النوع من الوقت من خلال تسريع خطوة واحدة. بل يتحقق من خلال تقليص سير العمل متعدد الخطوات: عمليات التسليم والمتابعة والتنسيق التي تملأ يومك بهدوء.

يمكن لـ Super Agents في ClickUp ربط الإجراءات لتقدم العمل من البداية إلى النهاية في تدفق واحد، دون الحاجة إلى تشغيل كل خطوة يدويًا.

لأن الوقت لا يمكن استعادته إلا من خلال عشرات التحولات الصغيرة التي لم تعد بحاجة إلى مراقبة بشرية مستمرة!

10. يحتاج الوكلاء إلى وكالة حقيقية ليكونوا فعالين

25٪ من الناس يعتقدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدوهم في الحفاظ على تنظيمهم.

وهم محقون في ذلك. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدتك في الحفاظ على تنظيمك من خلال المضي قدماً في المهام، وتعيين المسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية، والتعامل مع المتابعة الروتينية التي قد تتأخر لولا ذلك.

ومع ذلك، فإنه لا يعمل إلا عندما يمكن للوكيل اتخاذ إجراءات نيابة عن شخص ما ضمن الحدود الصحيحة.

يعمل Super Agents داخل مساحة عمل موحدة حيث تكون المهام والملفات والمحادثات متصلة بالفعل، ويحصلون على نفس أذونات المستخدم التي يتمتع بها الأشخاص الذين يدعمونهم.

وهذا يعني أنه يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة (المضي قدماً في المهام، وتحديث الحالات، أو توجيه المعلومات بشكل مسؤول) دون تجاوز حدودهم أو الحاجة إلى إشراف مستمر.

11 و 12. لا ينبغي أن يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر اهتمامًا بالعمل

يجب إدخال البيانات يدويًا، وإعادة تعريف الأذونات، ويعتمد كل سير عمل على سلسلة من عمليات التكامل التي يمكن أن تتعطل أو تتغير بمرور الوقت.

أخبار سارة؟ لا تحتاج إلى "ربط" Super Agents من ClickUp بمهامك أو مستنداتك أو محادثاتك أو اجتماعاتك. فهي مدمجة أصلاً في مساحة العمل الخاصة بك، وتستخدم نفس الكائنات والأذونات وسير العمل مثل أي زميل عمل آخر.

نظرًا لأن عمليات التكامل وضوابط الوصول والسياق يتم توريثها من مساحة العمل بشكل افتراضي، يمكن للوكلاء العمل على الفور عبر الأدوات دون الحاجة إلى توصيلات مخصصة. لا داعي لتكوين الوكلاء من الصفر!

تعرف على زميلك الافتراضي الجديد

البيانات واضحة: عصر الذكاء الاصطناعي العام قد انتهى. تبحث الفرق عالية الأداء عن وكلاء ذكاء اصطناعي يتمتعون بالخصائص التالية:

فهم سياقهم المحدد بعمق تصرف ضمن حدود الأذونات الآمنة تمامًا كما يفعل الإنسان تنفيذ سير عمل متعدد الخطوات دون الحاجة إلى مطالبات مستمرة

تم تصميم ClickUp Super Agents لمنح فريقك هذه الميزة غير العادلة بالضبط. يمكنك إنشاء وكيل لكل حالة استخدام تقريبًا. @mention، قم بتعيين المهام، وأرسل لهم رسائل مباشرة. إنهم يتحسنون دائمًا بمعرفة وذاكرة لا حدود لها، لذا سينمون معك.

