عجلة تسريع الذكاء الاصطناعي: كيف يؤدي العمل الموحد إلى تعزيز التحول

هناك شيء يقلقني ليلاً: أرى الشركات تسارع إلى نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث النماذج، وتوظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي. كل ذلك في حين أن البنية التحتية الأساسية لعملها لا تزال مبعثرة عبر عشرات الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض.

إنهم يحاولون بناء الشقة الفاخرة قبل أن يضعوا الأساس.

لقد رأيت هذا الفيلم من قبل. خلال سنوات عملي في المبيعات والتسويق وذكاء الأعمال، شاهدت شركات تضيف تقنيات جديدة إلى عمليات معطلة وتتوقع حدوث تحول. هذا لا ينجح أبدًا.

ومع الذكاء الاصطناعي، تكون المخاطر أكبر لأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تنفيذ سير العمل فحسب. بل يتعلم منه ويضخمه ويضاعفه.

وهذا يعني أنك إذا كانت أسسك متصدعة، فإن الذكاء الاصطناعي سيساعدك على الفشل بشكل أسرع.

ما هو المحرك الدافع في الواقع؟

في الفيزياء، الحذافة هي جهاز ميكانيكي يخزن الطاقة الدورانية. بمجرد أن تبدأ في الدوران، فإنها تبني زخمها الخاص. كل دورة تجعل الدورة التالية أسهل. الطاقة تتراكم.

في مجال الأعمال، يمثل المحرك دورة ذاتية التعزيز حيث يعزز كل مكون المكونات الأخرى، مما يخلق عوائد أسية بدلاً من مكاسب خطية.

عجلة الدفع الكلاسيكية من Amazon؟ الأسعار المنخفضة تجذب المزيد من العملاء، مما يجذب المزيد من البائعين، مما يخلق المزيد من الخيارات، مما يجذب المزيد من العملاء.

كل مكون يغذي المكون التالي، ويتم تسريع النظام بأكمله.

معظم الشركات في الوقت الحالي؟ إنها لا تدور عجلات دافعة. إنها تسحب عجلات مثلثة. أنظمة ثقيلة وغير متصلة تتقدم ببطء وتتوقف كل بضعة سنتيمترات.

هذا ما يحدث عندما تكون أدواتك غير متصلة: ينتج عنه توسع في العمل.

العجلات المثلثة مقابل العجلات الدوارة

عجلة مثلثة عجلة تسريع الذكاء الاصطناعي الأدوات المتفرقة والأنظمة الظلية أدوات موحدة في مساحة عمل واحدة بيانات معزولة، ذكاء اصطناعي سطحي سياق مركزي، ذكاء عميق حلول يدوية أتمتة أصلية ودعم الوكلاء الفرق المحبطة تفاعل مركب تحول بطيء ومكلف تسريع الزخم

لا يمكنك تدوير مثلث. يمكنك فقط دفعه. مرارًا وتكرارًا.

ما هو محرك تسريع الذكاء الاصطناعي؟

عجلة تسريع الذكاء الاصطناعي هي نظام ذاتي التعزيز حيث تعمل الأدوات الموحدة والسياق المركزي والأتمتة الذكية على تعزيز بعضها البعض باستمرار. وهذا يخلق قيمة مركبة من استثماراتك في الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت.

على عكس المجموعات التقنية المجزأة التي تبطئ من عملية التبني وتضعف تأثير الذكاء الاصطناعي، فإن هذا النموذج يخلق زخمًا: أدوات أفضل → تبني أكبر → سياق أكثر ثراءً → ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً → أدوات أفضل.

إليك ما لاحظته:

بعد العمل مع مئات الشركات في مراحل مختلفة من نضج الذكاء الاصطناعي، يبرز نمط واحد: الشركات التي تحقق تقدمًا حقيقيًا ومستدامًا ليست تلك التي تسعى وراء أحدث النماذج أو توظف أكبر فرق الذكاء الاصطناعي.

عجلة تسريع الذكاء الاصطناعي: كيف تخلق الأدوات الموحدة والتبني السلس والسياق المركزي قيمة مركبة لعملك

هم الذين بنوا عجلة تسريع الذكاء الاصطناعي، سواء أطلقوا عليها هذا الاسم أم لا.

إليك كيفية عملها في الواقع:

جميع الأسطح التي يعمل عليها الأشخاص فعليًا: المستندات، والدردشة، والمشاريع، ولوحات المعلومات، واللوحات البيضاء، وتتبع الوقت، ووكلاء الذكاء الاصطناعي. ليس تكاملًا فضفاضًا. ليس سير عمل "متصل" يتعطل كل أسبوعين. بل تكامل حقيقي في مساحة عمل واحدة متقاربة للذكاء الاصطناعي.

هذا أمر بالغ الأهمية. إذا كان اعتماد منصتك الموحدة يتطلب ستة أشهر من التدريب وإعادة النظر في العمليات، فلن يستخدمها الناس بشكل مستمر.

يجب أن تكون الأدوات بديهية لأنها متصلة ببعضها البعض. يجب أن تكون القيمة واضحة. عندما تعمل الأدوات معًا بشكل طبيعي، يتم اعتمادها بشكل عضوي.

ثالثًا، الاستخدام الفعلي يخلق سياقًا مركزيًا.

هنا يكمن الأمر المثير للاهتمام. عندما يعمل الأشخاص فعليًا في مكان واحد، يمكنك بناء قاعدة سياق شاملة.

كل معارفك، وجميع مستنداتك، وجميع مشاريعك، وجميع محادثاتك، وجميع ملاحظات اجتماعاتك. كل شيء في مكان واحد، مما يخلق مصدرًا واحدًا للحقيقة.

إليك تأثير المحرك: السياق الموحد لا يظل ثابتًا. بل يعود إلى أدواتك، مما يجعلها أكثر ذكاءً.

أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي لديك تتمتع الآن بمعرفة شاملة يمكن الاستفادة منها. أصبح البحث أكثر صلة بالموضوع. أصبحت توصياتك أكثر دقة. أصبحت الأتمتة أكثر ذكاءً.

وهنا يكمن المفتاح: هذا يجعل الناس يرغبون في استخدام الأدوات بشكل أكبر، مما يخلق سياقًا أكبر، مما يجعل الأدوات أكثر قيمة. وتسارع عجلة التسريع.

لماذا هذا مهم لتحويل الذكاء الاصطناعي

مصفوفة تحول الذكاء الاصطناعي – لماذا يعد السياق الموحد وقدرات الذكاء الاصطناعي الناضجة ضرورية لتحقيق مكاسب هائلة في الإنتاجية

أتحدث إلى الكثير من المديرين التنفيذيين الذين يشعرون بالإحباط. لقد استثمروا في الذكاء الاصطناعي. اشتروا أحدث المنصات. وظفوا المتخصصين. أطلقوا مشروعًا تجريبيًا تلو الآخر.

ولكن لا شيء يبدو تحويليًا.

تظهر أبحاث BCG أن 74% من الشركات لا تزال تكافح من أجل تحقيق قيمة حقيقية من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها. ليس لأن النماذج ضعيفة، ولكن لأن بياناتها وأدواتها وسير عملها لا تزال مجزأة.

السبب عادة ما يكون واحدًا: إنهم يحاولون نشر ذكاء اصطناعي متطور على بنية تحتية مجزأة.

يحتاج الذكاء الاصطناعي المتطور إلى أكثر من البيانات. إنه يحتاج إلى سياق.

يجب أن يفهم عملك وموظفيك وعملياتك وقاعدة معارفك. يجب أن يعرف ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم وما هو مخطط له غدًا.

ومع ذلك، عندما يكون عملك موزعًا على أدوات مختلفة للاتصال والكتابة وإدارة المشاريع وإدارة المعرفة والاجتماعات وغير ذلك، يفتقر الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى رؤية شاملة. إنه مثل أن تطلب من شخص ما إدارة شؤونك المالية المنزلية عندما تكون كشوف حسابك المصرفي موزعة على عشرة أدراج مختلفة في غرف مختلفة.

بالتأكيد، يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي على أجزاء من مجموعتك. لكنك تفقد الروابط.

تكشف العلاقات بين أنواع العمل المختلفة عن الأنماط والفرص الحقيقية.

الإنسان + الذكاء الاصطناعي = التحول الحقيقي 🤝

عجلة تسريع الذكاء الاصطناعي

هذا ما يثير حماسي حقًا في نموذج العجلة الدافعة هذا: إنه يهيئ الظروف اللازمة لتعايش حقيقي بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

يخلق البشر قيمة عندما تكون الأدوات بديهية. ويخلق الذكاء الاصطناعي قيمة عندما يفهم السياق البشري. ولا يحدث التحول الحقيقي إلا عندما يعمل كلاهما بشكل متزامن. عندما يمكن للناس التصرف بشكل طبيعي، ويكون لدى الذكاء الاصطناعي السياق للتصرف بذكاء.

يخلق البشر قيمة عندما تكون الأدوات بديهية. ويخلق الذكاء الاصطناعي قيمة عندما يفهم السياق البشري. ولا يحدث التحول الحقيقي إلا عندما يعمل كلاهما بشكل متزامن. عندما يتمكن الناس من التصرف بشكل طبيعي، ويكون لدى الذكاء الاصطناعي السياق اللازم للتصرف بذكاء.

في بيئة غير متصلة، لن تحصل أبدًا على هذا التعايش. يشعر البشر بالإحباط ويحاولون التغلب على الأدوات. لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التعلم، لذا يقدم رؤى سطحية بدلاً من ذكاء تحويلي. الجميع يخسر.

ولكن عندما يدور المحرك، يحدث شيء قوي:

يحصل البشر على أدوات تساعدهم بالفعل على التحرك بشكل أسرع

يحصل الذكاء الاصطناعي على السياق الذي يحتاجه لتوفير ذكاء حقيقي

يتحسن النظام باستمرار. وتصبح العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعي علاقة تكافلية وليست اصطناعية.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لك

التقارب مع ClickUp

إذا كنت قائدًا تحاول فهم تحول الذكاء الاصطناعي، فإليك نصيحتي: قبل أن تستثمر دولارًا آخر في قدرات الذكاء الاصطناعي، قم بتدقيق البنية التحتية الخاصة بك.

اطرح على نفسك الأسئلة التالية:

هل يستخدم موظفوك بالفعل الأدوات التي قمت بنشرها أم أنهم يتحايلون عليها؟

عندما يحتاجون إلى معلومات، كم عدد الأماكن التي يتعين عليهم البحث فيها؟

إذا طلبت من الذكاء الاصطناعي الخاص بك تلخيص مشروع الشهر الماضي، هل يمكنه العثور على كل قرار ومحادثة ونتائج مهمة؟

وعندما ينضم شخص جديد، كم من الوقت يستغرق حتى يفهم حقًا كيفية إنجاز العمل؟

إذا كشفت إجابات هذه الأسئلة عن وجود تجزئة، فأنت لا تعاني من مشكلة في الذكاء الاصطناعي. بل تعاني من مشكلة في البنية التحتية. ولن يحلها أي قدر من الذكاء الاصطناعي المتطور حتى يتم ربط الأساس.

كيفية إنشاء عجلة الدفع الخاصة بك

الشركات التي تنجح بالفعل في التحول إلى الذكاء الاصطناعي ليست تلك التي تمتلك النماذج الأكثر بروزًا أو فرق البيانات الأكبر. إنها تلك التي أدركت حقيقة بسيطة: يجب أن يأتي التقارب قبل الذكاء.

قاموا بتوحيد أدواتهم. وقاموا بتشجيع اعتمادها. وقاموا بإنشاء سياق.

ثم بدأ المحرك في الدوران. وبمجرد أن بدأ، تسارع.

هذا هو الفرق بين مسرح الذكاء الاصطناعي وتحوّل الذكاء الاصطناعي. بين تجربة شيء جديد وتغيير طريقة إنجاز العمل بشكل جذري.

السؤال ليس ما إذا كانت التحول قادم أم لا. بل ما إذا كنت ستقوده أم ستظل عالقًا في البحث عن ستة أدوات لوثيقة استراتيجية الربع الأخير بينما يتقدم منافسوك.

الحذافة جاهزة للدوران. ما عليك سوى بنائها.

ما الذي يصبح ممكنًا بمجرد دوران العجلة

بمجرد أن توحد الشركات عملها، يحدث شيء مهم: يحصل الذكاء الاصطناعي أخيرًا على البيئة التي يحتاجها للعمل بعمق، وليس فقط بذكاء سطحي. وهنا تظهر القيمة الحقيقية لـ ClickUp Brain. نظرًا لوجوده داخل نفس مساحة العمل التي تخطط فيها فرقك وتكتب وتناقش وتنفذ وتقيس العمل، فإن Brain يربط النقاط التي يغفلها الآخرون. يمكنه تلخيص تاريخ المشروع على الفور، وتسليط الضوء على العوائق قبل أن تتفاقم، وإبراز الرؤى المستندة إلى سياق حقيقي — وليس التخمينات.

يقدم ClickUp Brain إجابات فورية وغنية بالسياق — يلخص الاجتماعات، ويبرز القرارات، ويربط النقاط عبر مساحة العمل الموحدة الخاصة بك

وعندما يكون هذا السياق مستقرًا، يتولى وكلاء ClickUp إدارة الطبقة التشغيلية. فهم يحافظون على تحديث المشاريع، ويحافظون على المعرفة، ويدفعون العمل إلى الأمام، ويقومون بأتمتة سير العمل متعدد الخطوات دون الحاجة إلى إشراف بشري مستمر. ليس لأنهم "متقدمون"، ولكن لأنهم أصبحوا أخيرًا يمتلكون البيانات والهيكل الموحدين اللازمين للعمل بشكل موثوق.

وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل: أتمتة المهام والواجبات الروتينية على الفور، مما يتيح لفريقك التركيز على الأعمال ذات التأثير الكبير

هذا هو النتيجة العملية لعجلة تسريع الذكاء الاصطناعي:طبقة ذكاء (ClickUp Brain) وطبقة تنفيذ (ClickUp Agents) تعملان داخل نفس النظام المتصل، وتقومان بتعزيز بعضهما البعض مع كل دورة.

بمجرد توحيد الأساس، يتوقف الذكاء الاصطناعي عن كونه تجربة تجريبية ويصبح جزءًا من كيفية إنجاز العمل فعليًا.

الخطوات التالية

هل أنت مستعد لبناء عجلة تسريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بك؟

كايل كولمان هو نائب الرئيس العالمي للتسويق في ClickUp، حيث يقود استراتيجية الدخول إلى السوق ويساعد المؤسسات على فهم كيفية تحقيق تحول حقيقي في الذكاء الاصطناعي. بفضل خبرته العميقة في المبيعات والتسويق وذكاء الأعمال، يتخصص كايل في مساعدة الشركات على بناء البنية التحتية الأساسية التي تمكّن الذكاء الاصطناعي من تحقيق نتائج تحويلية.