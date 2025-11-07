الذكاء الاصطناعي Agentic من Google: وفر الوقت، قلل الأخطاء، عزز النتائج بسرعة

صندوق الوارد الخاص بك يفيض بالطلبات الروتينية، والاجتماعات تتراكم دون نتائج واضحة، وفريقك يقضي ساعات في البحث عن البيانات عبر أنظمة غير متصلة. هل يبدو هذا مألوفًا؟

تعد منصة الذكاء الاصطناعي الوكيلة من Google بمعالجة هذه العقبات في مكان العمل من خلال نشر وكلاء ذكيين يتعاملون مع المهام متعددة الخطوات بشكل مستقل.

في هذا الدليل، سأشرح لك ما تقدمه Google وكيف تعمل وما إذا كانت تناسب احتياجات مؤسستك.

النقاط الرئيسية

أطلقت Google Gemini Enterprise لأتمتة الذكاء الاصطناعي الوكيلة في مكان العمل.

يقوم المستخدمون بإنشاء وكلاء باستخدام كود مفتوح المصدر أو سير عمل مرئي بدون كود.

تربط موصلات Apigee الوكلاء بسلاسة بأنظمة المؤسسات الكبرى.

يتطلب النشر الناجح إجراء تجارب تجريبية مرحلية وتقييم وتوسيع تدريجي.

هل تقدم Google الذكاء الاصطناعي Agentic؟

نعم. دخلت Google سوق الذكاء الاصطناعي الوكلي في ديسمبر 2024 من خلال Agentspace، وهي منصة وصول مبكر مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء ونشر وكلاء مستقلين.

بحلول أكتوبر 2025، تطورت هذه المبادرة إلى Gemini Enterprise، التي تصفها Google بأنها بوابة واحدة للذكاء الاصطناعي في مكان العمل. تجمع المنصة بين نماذج اللغة الكبيرة Gemini من Google ووكلاء من الطرف الأول والطرف الثالث تحت واجهة موحدة واحدة.

على عكس روبوتات الدردشة المستقلة، ينسق Gemini Enterprise الوكلاء الذين يتصلون بأنظمتك الحالية، ويسترجعون السياق من المستندات الداخلية، وينفذون سير العمل دون الحاجة إلى توجيهات بشرية مستمرة.

تضع Google هذا المنتج كحل على مستوى المؤسسات مصمم للحوكمة والأمن والتوسع. هذا التموضع مهم لأنه يشير إلى نية Google للتنافس مباشرة مع Microsoft وغيرها من عمالقة السحابة في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال.

اقرأ المزيد: أفضل الشركات في نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي

كيف يعمل بالفعل؟

في جوهره، يعمل الذكاء الاصطناعي الوكلي من Google على مسارين.

يمكن للمطورين برمجة وكلاء مخصصين باستخدام مجموعة أدوات تطوير الوكلاء مفتوحة المصدر، والتي توفر تحكمًا كاملاً في المنطق والتكاملات.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين من رجال الأعمال الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة نشر الوكلاء من خلال أداة الإنشاء المرئية في Gemini Enterprise، عن طريق سحب خطوات سير العمل إلى مكانها وتوصيل مصادر البيانات عبر القوائم المنسدلة.

يعتمد كلا المسارين على موصلات مُدارة من خلال Apigee، منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من Google. تربط هذه الموصلات الوكلاء بأكثر من 100 تطبيق مؤسسي، من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى قواعد بيانات الموارد البشرية وأدوات خط الأعمال المخصصة.

عندما يحتاج وكيل إلى تحديث سجل مبيعات في Salesforce أو سحب بيانات الموظفين من Workday، فإنه يستدعي واجهة برمجة التطبيقات (API) المناسبة، وينفذ المهمة، ويسجل النتيجة.

يتم التعامل مع ضوابط الأمان ومسارات التدقيق ومفاتيح التشفير على مستوى المنصة، بحيث لا تضطر فرق تكنولوجيا المعلومات إلى إعادة بناء الامتثال من الصفر لكل وكيل جديد.

المكون وظيفة الأعمال مجموعة أدوات تطوير الوكلاء (ADK) ترميز وكيل مخصص لسير العمل المتخصص واجهة Gemini Enterprise إنشاء وكلاء بدون كود للمستخدمين غير التقنيين موصلات Apigee التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد البشرية (HR) وغيرها من الأنظمة الأمان وتسجيل التدقيق مراقبة الامتثال وضوابط حماية البيانات

تعني هذه البنية أنه يمكنك البدء بوكلاء مسبقين من سوق Google ثم إضافة منطق مخصص لاحقًا مع نمو احتياجاتك. بعد ذلك، دعنا نرى كيف يبدو ذلك عندما يقوم فريق ما بنشره بالفعل.

كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية؟

تخيل قائدة عمليات التسويق في متجر تجزئة متوسط الحجم. يقوم فريقها يدويًا بتجميع تقارير أداء الحملات كل يوم اثنين عن طريق سحب البيانات من Google Analytics و Salesforce و Shopify، ثم لصق الأرقام في جدول بيانات مشترك. تستغرق العملية ثلاث ساعات وغالبًا ما تحتوي على أخطاء في النسخ واللصق.

تحدد المهمة المتكررة لتجميع البيانات وتقرر تجربة وكيل. باستخدام واجهة Gemini Enterprise التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، تقوم بربط الوكيل بجميع مصادر البيانات الثلاثة عبر موصلات Apigee. تحدد محفزًا أسبوعيًا وتحدد تنسيق الإخراج، وهو جدول Google Sheet مملوء مسبقًا بتحليل الاتجاهات. يعمل الوكيل بشكل مستقل كل يوم اثنين صباحًا، ويقدم تقريرًا واضحًا قبل بدء اجتماع الفريق.

في غضون شهر، تستعيد تلك الثلاث ساعات وتقضي على أخطاء النسخ.

تعكس هذه التجربة ما رأيته في المشاريع التجريبية المبكرة للمؤسسات: يتفوق الوكلاء في سير العمل المتوقع والمتعدد الخطوات حيث تكون المنطقية واضحة ومصادر البيانات مستقرة.

تتضاعف المكاسب عند نشر عدة وكلاء عبر الأقسام، ولكن الموثوقية تعتمد على مدى جودة تحديد نطاق مهام كل وكيل.

ما الذي يميز Google؟

قامت Google ببناء الذكاء الاصطناعي الوكلي الخاص بها على أساس نظام سحابي ومنتجية قائم بالفعل يصل إلى ملايين المستخدمين من الشركات.

إذا كانت مؤسستك تعمل على Google Workspace، يمكن للوكلاء قراءة مستندات Drive وتحليل أحداث التقويم وإرسال رسائل Slack التي تراعي السياق من خلال موصلات مدمجة.

يقلل هذا الترابط الوثيق من صعوبات الإعداد مقارنة بالمنصات التي تعامل خدمات Google كإضافات تابعة لجهات خارجية.

قسمت الشركة أيضًا أدواتها إلى مسارين: ADK مفتوح المصدر للمطورين الذين يرغبون في تحكم دقيق، وواجهة بدون كود للمستخدمين من رجال الأعمال الذين يحتاجون إلى السرعة أكثر من التخصيص. يتيح هذا النهج المزدوج للفرق الفنية وغير الفنية العمل بالتوازي دون انتظار قسم تكنولوجيا المعلومات لكتابة كل سير عمل.

على صعيد الأمان، يأتي Gemini Enterprise مزودًا بمطابقة FedRAMP High و HIPAA جاهزة للاستخدام، وتسجيل تدقيق لكل إجراء يقوم به الوكيل، ومفاتيح تشفير يديرها العميل. هذه الميزات مهمة في الصناعات الخاضعة للتنظيم حيث يمكن أن تؤدي خطوة واحدة خاطئة إلى فرض غرامات أو الكشف عن الانتهاكات.

تكامل أصلي مع Google Workspace وخدمات Cloud

ADK مفتوح المصدر مقترنًا بمنشئ مرئي بدون كود

الامتثال على مستوى المؤسسات: FedRAMP، HIPAA، سجلات التدقيق

أكثر من 1500 وكيل جاهز متاح عند الإطلاق من Google وشركائها

المفاضلة: منحنى التعلم للفرق غير المعتادة على نظام Google البيئي

المفاضلة: التعقيد الأولي في تحديد نطاق الوكيل والحواجز الوقائية

تضع هذه المزايا Google في مكانة جيدة بالنسبة للمؤسسات التي التزمت بالفعل باستخدام حزمة الخدمات السحابية الخاصة بها، ولكن قيمة المنصة تعتمد على مدى سلاسة اندماجها في بيئة تكنولوجيا المعلومات الأوسع نطاقًا لديك.

التكامل والتوافق مع النظام البيئي

صممت Google Gemini Enterprise ليكون في قلب بيئة التطبيقات الخاصة بك، وليس كبرنامج مستقل. يتم مصادقة الوكلاء من خلال Google Cloud IAM أو مزودي تسجيل الدخول الفردي من جهات خارجية، بحيث تعكس عناصر التحكم في الوصول بنية الدليل الحالية لديك.

عندما يستعلم وكيل عن مجلد Drive مشترك أو يسترجع سجلات CRM، فإنه يحترم أذونات مستوى المستند، مما يعني أن المستخدمين لا يرون سوى البيانات التي لديهم إذن بالوصول إليها بالفعل.

بالإضافة إلى خدمات Google الخاصة، تستخدم المنصة مكتبة موصلات Apigee للربط مع SAP وWorkday وOracle وعشرات الأنظمة المؤسسية الأخرى.

يتولى كل موصل مهمة مصادقة API، وتحديد معدل الاستخدام، ومعالجة الأخطاء، مما يحميك من الأعمال الروتينية التي عادةً ما تعرقل مشاريع التكامل.

تدعم Google أيضًا بروتوكول Agent2Agent (A2A)، وهو معيار مفتوح يتيح للوكلاء المبنيين على أطر عمل مختلفة اكتشاف قدرات بعضهم البعض والتعاون معًا.

على سبيل المثال، يمكن لوكيل الجدولة الذي أنشأته Google أن يسلم مهمة إلى وكيل مالي تابع لجهة خارجية دون تدخل يدوي.

المنصة/الشريك طبيعة التكامل Google Workspace مشاركة البيانات والسياق الأصلي عبر Drive و Calendar و Gmail أنظمة تخطيط موارد المؤسسات/إدارة علاقات العملاء/الموارد البشرية تحديثات واستعلامات تلقائية من خلال موصلات Apigee أسواق الطرف الثالث الوكلاء المُعدون مسبقًا (على سبيل المثال، حلول Wipro الصناعية) يتم توصيلهم بأقل قدر من الإعدادات وكلاء مفتوحة المصدر بروتوكول A2A يتيح التعاون بين الوكلاء عبر الأنظمة الأساسية المختلفة

تعمل شبكة الموصلات هذه على تسريع جداول النشر لأنك لا تنتظر عمل API مخصص في كل مرة تضيف فيها مصدر بيانات. تصبح ميزة السرعة هذه حاسمة عندما تنتقل من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج.

الجدول الزمني للتنفيذ وإدارة التغيير

لا ينبغي أن يكون طرح الذكاء الاصطناعي الوكلي بمثابة إطلاق كبير.

لقد شاهدت العديد من المؤسسات تغير مسارها على مستوى المؤسسة، لتكتشف أن الوكلاء ذوي النطاق الضعيف يخلقون ضوضاء أكثر من القيمة.

بدلاً من ذلك، تعامل مع اعتماد هذه التقنية على أنه جهد تدريجي يبدأ على نطاق صغير ويتوسع بناءً على المكاسب القابلة للقياس.

قم بتجربة البرنامج مع فريق أو قسم واحد يعاني من مشكلة واضحة ومتكررة في سير العمل. قم بتقييم الأداء على مدار أربعة إلى ستة أسابيع، وتتبع الوقت الموفر ومعدلات الأخطاء ورضا المستخدمين. حسّن منطق الوكيل وقم بالتوسع إلى الفرق المجاورة، مع دمج الدروس المستفادة من المرحلة التجريبية. لا تقم بتطبيقه على مستوى المؤسسة إلا بعد توثيق أفضل الممارسات وتدريب الخبراء الداخليين.

يمنحك هذا النهج المرحلي مجالًا لتعديل الحواجز الوقائية، وضبط عمليات التكامل، وبناء الثقة التنظيمية قبل أن يبدأ الوكلاء في التعامل مع العمليات الحيوية.

كما أنه يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات والامتثال على التحقق من أن سجلات التدقيق وضوابط الوصول إلى البيانات وسياسات الأمان صالحة للاستخدام في العالم الواقعي.

أحاديث المجتمع ورأي المستخدمين الأوائل

كانت ردود الفعل الأولى على الذكاء الاصطناعي الوكلي من Google متباينة، مما يعكس الحماس لإمكانات المنصة والحذر بشأن تعقيدها.

لاحظ أحد مستخدمي Reddit أن"جميع من جربوه في شركتي حتى الآن أعجبوا به للغاية". وسخر معلق آخر من إرهاق التسمية، قائلاً إن Google تبدو مركزة على "مواكبة Microsoft في عدد المرات التي يمكنها فيها تغيير علامتها التجارية وإرباك العملاء في نفس العام".

في Hacker News، أثار أحد المطورين مخاوف عملية: "أكبر مخاوفي هي أن حلقات الوكالة بطيئة ومكلفة. والأسوأ من ذلك، أنها غالبًا ما تخرج عن مسارها، وتقوم بجدية بأشياء خاطئة يتعين عليك التراجع عنها. "

هذا الرأي يؤكد على موضوع متكرر في مناقشات الذكاء الاصطناعي الوكالي: الاستقلالية دون ضوابط صارمة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء مكلفة.

أشار موضوع آخر على Reddit إلى أن قوة Agentspace تأتي مع منحنى تعلم، محذرًا من أن "تعقيد التعلم ونشره بشكل صحيح خلال فترة التجربة التي تبلغ 30 يومًا سيحد من القيمة التي ستحققها".

تسلط هذه الآراء الضوء على الفجوة بين القدرات التقنية للمنصة والاستعداد التنظيمي المطلوب لنشرها بأمان.

إذا كنت تقيّم عرض Google، فضع في اعتبارك الوقت اللازم للتدريب والتوثيق والاختبار المتكرر قبل الالتزام بالتطبيق الكامل. مع قيام Google بتحسين المنصة، ستحدد خارطة الطريق الخاصة بها مدى سرعة حل هذه النقاط الخلافية.

خارطة الطريق وتوقعات النظام البيئي

تشير خطط Google قصيرة المدى إلى نية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى ما وراء المؤسسات وإلى الخدمات الموجهة للمستهلكين.

بحلول أوائل عام 2026، تخطط الشركة لتوسيع قدرات وكيل AI Mode لتشمل مواعيد الخدمات المحلية وحجوزات تذاكر الأحداث في Search، مما يتيح للمستخدمين تفويض مهام الجدولة من البداية إلى النهاية.

سيشهد ربيع 2026 طرح الذكاء الاصطناعي التابع لـ Google Home وأجهزة Nest على مستوى العالم، مما يحول المساعدين الصوتيين إلى معالجات مهام مستقلة يمكنها التسوق والحجز والتنسيق نيابة عن أفراد الأسرة.

أشار أحد محللي الصناعة إلى أن 80% من المديرين التنفيذيين يخططون لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمليات خلال ثلاث سنوات، واستثمار Google في البروتوكولات المفتوحة يضعها في موقع قيادي في هذا التحول.

يشير هذا التوقع إلى أن Google ترى الذكاء الاصطناعي الوكيل كطبقة أساسية لبرامج مكان العمل في العقد القادم، وليس مجرد ميزة إضافية.

كم تبلغ تكلفة الذكاء الاصطناعي Agentic من Google؟

تحدد Google أسعار Gemini Enterprise على أساس نموذج اشتراك لكل مستخدم، حيث يبلغ متوسط أسعار المستويات المؤسسية حوالي 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. تتيح المستويات ذات الحجم الأكبر ميزات متقدمة مثل تنسيق الوكلاء الموسع، وضوابط أمان أعمق، ودعم ذو أولوية.

تتوفر نسخة Starter مجانية، ولكنها تأتي مع مقايضة: قد يتم استخدام بيانات المستخدم في هذا المستوى لتحسين خدمات Google، ويجب عليك الموافقة على ذلك صراحةً.

ستتخطى معظم الشركات الخاضعة للرقابة المستوى المجاني وتنتقل مباشرة إلى خطة مدفوعة تضمن ملكية البيانات والامتثال.

بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، خصص ميزانية لتكاليف الحوسبة إذا كان وكلاؤك يعالجون مجموعات بيانات كبيرة أو يديرون سير عمل معقد متعدد الخطوات.

قد تضيف خدمات التكامل أيضًا تكاليف إضافية، خاصة إذا كنت بحاجة إلى موصلات مخصصة للأنظمة القديمة التي لا تغطيها مكتبة Apigee القياسية.

ومع ذلك، فإن التسعير المتوقع لكل مستخدم يبسط عملية التنبؤ مقارنة بالنماذج القائمة على الاستهلاك، حيث تتقلب الفواتير الشهرية بشكل كبير بناءً على ارتفاعات الاستخدام.

خاتمة

تعد منصة الذكاء الاصطناعي الوكيلة من Google هي الخيار الأفضل إذا كنت قد استثمرت بالفعل في نظامها السحابي.

تعمل ميزات الامتثال وتكامل Workspace على إزالة العوائق التي تبطئ من اعتماد المؤسسات في أماكن أخرى، ولكن منحنى التعلم حقيقي ويحتاج الوكلاء إلى حواجز حماية صارمة ليظلوا مفيدين.

ابدأ بقسم واحد، وتتبع الوقت الفعلي الذي تم توفيره على مدار شهر، ولا توسع إلا بعد أن تحل مسائل النطاق والأمان.

إذا كنت تسعى إلى الأتمتة دون تعقيدات البناء المخصص بالكامل، فإن Gemini Enterprise يوفر لك مسارًا موثوقًا للمضي قدمًا.