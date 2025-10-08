شرح حل Salesforce Agentic AI

هناك العديد من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقدم حلولاً مبتكرة للعملاء، وتتميز Salesforce بين هذه الخيارات.

يعيد Salesforce Agentforce تعريف العمل الرقمي من خلال تمكين الشركات من نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين يحللون البيانات ويتخذون القرارات ويديرون المهام في مجالات المبيعات والخدمات والتسويق.

بفضل نظام بيئي متكامل مبني على محرك Atlas Reasoning Engine و Data Cloud، يقدم هذا الحل نهجًا تحويليًا لأتمتة المؤسسات.

أولاً، هل توفر Salesforce بالفعل ذكاءً اصطناعيًا وكيانيًا؟

النقاط الرئيسية

يستخدم Salesforce Agentforce الذكاء الاصطناعي المستقل في جميع العمليات التجارية.

يستخدم محرك Atlas Reasoning Engine لأتمتة اتخاذ القرارات الذكية.

يوفر Data Cloud تكاملًا موحدًا لبيانات المؤسسة دون الحاجة إلى نسخها.

مراقبة وأمان شاملان عبر بنية ذكاء اصطناعي وكيلية معيارية.

هل تقدم Salesforce الذكاء الاصطناعي Agentic؟

نعم، تقدم Salesforce الذكاء الاصطناعي الوكالي من خلال منصة Agentforce. Salesforce Agentforce هي منصة عمل رقمية تتيح للمؤسسات إنشاء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين على نطاق واسع.

تم إطلاق Agentforce في سبتمبر 2024 وتحديثه في يونيو 2025، وهو يجمع بين محرك Atlas Reasoning Engine و Data Cloud والإجراءات المعدة مسبقًا وأداة Agent Builder منخفضة الكود لتمكين الوكلاء من تحليل البيانات واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام عبر سير عمل المبيعات والخدمات والتسويق.

تضع هذه المجموعة الشاملة Salesforce في مكانة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، متجاوزة برامج الدردشة الآلية البسيطة لتقدم موظفين رقميين حقيقيين.

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل هذا النظام المتطور من الداخل.

لمحة سريعة عن القدرات: Salesforce Agentic Suite

تدمج Salesforce Agentic Suite عدة مكونات تقنية لتوفير منصة موحدة لتطوير الوكلاء ونشرهم.

تستند كل قدرة على القدرات الأخرى لإنشاء نظام بيئي متماسك للعمليات المستقلة.

القدرة التفاصيل التخطيط والتنسيق محرك Atlas Reasoning Engine مع مخطط معياري ومحدد إجراءات ووحدات انعكاس ذاكرة ومخزن السياق طبقة بيانات موحدة في Data Cloud مع وصول بدون نسخ إلى بيانات CRM و ERP وبيانات الجهات الخارجية استدعاء الأداة أكثر من 100 إجراء مسبق الصنع عبر موصلات إلى خوادم Salesforce Flow و MuleSoft و Slack و MCP الحواجز الوقائية والسياسة بنية آمنة التصميم مع قوائم بيضاء للأدوات ومدققين للنتائج وعلامات هوية القابلية للمراقبة والمراقبة مركز القيادة مع تتبع على مستوى الخطوات ومقاييس ودعم OpenTelemetry

تتيح هذه المجموعة الشاملة من القدرات للمؤسسات إنشاء وكلاء جاهزين للإنتاج يتكاملون بسلاسة مع أنظمة الأعمال الحالية.

كيف يعمل Salesforce Agentforce من وراء الكواليس

تعمل البنية التقنية لـ Salesforce Agentforce من خلال ست طبقات متكاملة تعمل معًا لتوفير إمكانات وكيل مستقلة.

يخطط محرك Atlas Reasoning Engine تسلسل المهام باستخدام التنسيق المعياري يختار Action Selector الأدوات المناسبة من مكتبة الموصلات المتاحة توفر Data Cloud بيانات مؤسسية موحدة مع وصول بدون نسخ تستدعي الإجراءات المعدة مسبقًا Salesforce Flow و MuleSoft وخدمات الجهات الخارجية تفرض الحواجز الامتثال من خلال قوائم الأدوات المسموح بها ومدققي صحة المخرجات يراقب مركز القيادة الأداء في الوقت الفعلي مع تتبع على مستوى الخطوات

يضمن هذا النهج متعدد المستويات قدرة الوكلاء على التفكير في سيناريوهات الأعمال المعقدة مع الحفاظ على معايير الأمان والرؤية على مستوى المؤسسات.

الأسعار والترخيص: ما الذي تتقاضاه Salesforce مقابل Agentic AI

لم يتم الإعلان عن أسعار Salesforce Agentforce، ومن المرجح أن يتم تضمين المنصة في خطط Einstein 1 و Customer 360 بدلاً من بيعها كمنتج مستقل.

تقدم الشركة عادةً منظمات مطورين مجانية للاختبار الأولي، على الرغم من أن ميزات Agentforce قد تكون محدودة في الإصدارات التجريبية.

تجمع نماذج التسعير المتوقعة بين تكاليف التنفيذ لكل وكيل ورسوم استهلاك Data Cloud، بينما قد تتطلب موصلات الشركاء اشتراكات منفصلة.

أدخل تحديث يونيو 2025 مركز القيادة، وأكثر من 100 إجراء جديد، وموصلات MCP دون تحديد تكاليف إضافية.

يعكس هذا النهج المجمّع استراتيجية Salesforce المتمثلة في دمج القدرات الوكيلة عبر نظامها البيئي الأوسع نطاقًا.

نقاط القوة الرئيسية والثغرات الحرجة في Salesforce Agentic AI

يتميز Salesforce Agentforce بعدة نقاط قوة جذابة تميزه في مجال الذكاء الاصطناعي الوكالي.

يوفر محرك Atlas Reasoning Engine إمكانات تخطيط معقدة ومعيارية، بينما تقضي Data Cloud الموحدة على عزل البيانات من خلال الوصول بدون نسخ إلى أنظمة المؤسسة.

يعمل Agent Builder ذو الكود المنخفض على تسهيل إنشاء الوكلاء، ويوفر مركز القيادة إمكانية المراقبة على مستوى المؤسسة مع تتبع تفصيلي على مستوى الخطوات.

ومع ذلك، قد تحد طبيعة محرك Atlas Reasoning Engine الخاص بالشركة من الشفافية والتخصيص مقارنة بالأطر المفتوحة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاعتماد على خوادم MCP الشريكة إلى تأخير جداول التكامل، ولا يزال النظام البيئي في مرحلته المبكرة بحاجة إلى مزيد من النضج.

تظل البيانات محفوظة داخل نظام Salesforce البيئي، مما يتطلب استخدام MuleSoft أو موصلات طرف ثالث للوصول إلى قاعدة البيانات الخارجية.

يجب موازنة هذه القيود بعناية مع نقاط قوة المنصة عند اتخاذ القرارات الفنية.

البدء في استخدام Salesforce Agentic AI في 8 خطوات

يتطلب إنشاء أول وكيل Salesforce الخاص بك تخطيطًا وتكوينًا منهجيًا عبر مكونات متعددة للمنصة.

تحقق معظم الفرق النشر الأولي في غضون 2-4 أسابيع بعد اتباع هذا النهج المنظم.

سجل في منظمة مطوري Salesforce مع وصول إلى Einstein 1 قم بتكوين اتصالات Data Cloud بأنظمة CRM و ERP الحالية لديك صمم سير عمل الوكلاء باستخدام واجهة Agent Builder منخفضة الكود حدد الإجراءات المعدة مسبقًا من مكتبة الموصلات المتاحة التي تضم أكثر من 100 موصل قم بتنفيذ إجراءات الحماية وسياسات الامتثال عبر إدارة الهوية نشر الوكلاء في بيئة اختبارية لإجراء الاختبارات الأولية راقب الأداء من خلال لوحات معلومات قابلة للمراقبة في مركز القيادة قم بتوسيع نطاق الوكلاء الناجحين إلى الإنتاج باستخدام ضوابط الحوكمة المناسبة

يوفر جدول التنفيذ هذا مسارًا واقعيًا لنشر الإنتاج مع ضمان اتباع بروتوكولات الاختبار والحوكمة المناسبة.

خطة العمل والتوقعات التنافسية لـ Salesforce Agentic AI

تواصل Salesforce الاستثمار بكثافة في قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلة، مع خطط لدمج نماذج لغوية كبيرة إضافية بما في ذلك Anthropic Claude و Gemini و AI21.

تتضمن خطة العمل المستقبلية تحسين قدرات الوكلاء في مجال الذاكرة والتخطيط، إلى جانب هياكل تسعير أكثر تفصيلاً متوقعة في عام 2026.

إن التوسع في النظام البيئي المفتوح مع أكثر من 30 خادم MCP شريكًا يضع Agentforce في موقع تنافسي مقابل AWS Bedrock AgentCore و Agent Framework من Microsoft.

الأسئلة المتداولة

يمكن لوكلاء Agentforce اتخاذ إجراءات مستقلة عبر أنظمة الأعمال، وليس مجرد الرد على الاستفسارات. فهم يستخدمون محرك Atlas Reasoning Engine للتخطيط واتخاذ القرارات.

تم تصميم Agentforce بشكل أساسي على منصة Salesforce، ويقوم بالوصول إلى البيانات الموجودة من خلال Data Cloud وتنفيذ الإجراءات عبر موصلات Salesforce Flow و MuleSoft بسلاسة.

يوفر Agent Builder واجهات برمجية بسيطة للوكلاء الأساسيين، على الرغم من أن التطبيقات المعقدة قد تتطلب تطوير برمجيات احترافية وخبرة هندسية فورية.

نعم، من خلال خوادم MCP وموصلات الشركاء بما في ذلك AWS وBox وGoogle Cloud وPayPal وStripe المتوفرة عبر سوق AgentExchange.

يوفر Command Center تتبعًا على مستوى الخطوات ومقاييس الأداء وتكامل OpenTelemetry لمراقبة شاملة لسلوك الوكلاء والنتائج.

الخطوات التالية وقائمة مهام العمل

يمثل Salesforce Agentforce منصة ناضجة ومناسبة للمؤسسات لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين يتمتعون بقدرات استدلال متطورة وتكامل شامل للبيانات وميزات قوية للرصد.

تكمن قوة المنصة في تكاملها الأصلي مع Salesforce وسهولة الوصول إليها باستخدام القليل من التعليمات البرمجية، على الرغم من أنه يتعين على المؤسسات تقييم اعتبارات الارتباط بالمورد وتعقيد التكامل مع الأنظمة الخارجية بعناية.

للمضي قدمًا في تقييمك، أكمل هذه المهام الأساسية: