كيفية تحديد الأهداف قصيرة المدى وتحقيقها (+ أمثلة)

سيرينا ويليامز قالت ذات مرة ,

كان حلمي أن أكون أفضل لاعب تنس في العالم.

سيرينا ويليامز، لاعبة تنس

بدأت العمل على تحقيقه عندما كانت في الثالثة من عمرها. وفي الوقت الذي وصلت فيه إلى هذا الهدف، كانت قد بلغت العشرينات من عمرها.

إن تحقيق هدف طويل الأجل مثل أن تصبح المصنفة الأولى عالميًا أو إطلاق مشروع تجاري أو أن تصبح محترفًا في مهارة ما ليس رحلة خطية بسيطة. فهي تتكون من مئات الأهداف قصيرة المدى التي تتراكم بمرور الوقت.

للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك طويلة المدى، تحتاج إلى أهداف قصيرة ومتوسطة المدى تتراكم مع مرور الوقت. سواء كان لديك حلم كبير أو تريد فقط أن تعيش أفضل حياة ممكنة اليوم، إليك بعض الأهداف قصيرة المدى التي ستقودك في طريقك.

ما هي الأهداف قصيرة المدى؟

تعريف الأهداف قصيرة المدى

الأهداف قصيرة الأجل هي الأهداف التي تريد تحقيقها في فترة زمنية أقصر، عادةً ما تكون في يوم أو أسبوع أو شهر أو في المستقبل القريب. وهي:

بسيطة : عادةً ما تكون الأهداف قصيرة المدى صغيرة ويمكن إنجازها بسرعة

: عادةً ما تكون الأهداف قصيرة المدى صغيرة ويمكن إنجازها بسرعة شاملة : غالبًا ما تساهم الأهداف قصيرة الأجل في تحقيق الأهداف طويلة الأجل

: غالبًا ما تساهم الأهداف قصيرة الأجل في تحقيق الأهداف طويلة الأجل مركزة : تركز على: الأولويات الفورية أو المعالم الأصغر في الرحلة نحو طموحاتك طويلة الأجل

: تركز على: الأولويات الفورية أو المعالم الأصغر في الرحلة نحو طموحاتك طويلة الأجل محدودة: محدودة: قريبة المدى وذات نطاق محدود

الفرق بين الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل

لنأخذ مثالاً بسيطاً. إذا كان هدفك على المدى الطويل هو إطلاق مشروع تدريب، فإن هدفك على المدى الطويل هو أهدافك على المدى المتوسط ستكون

الحصول على شهادة

إطلاق علامة تجارية/موقع إلكتروني شخصي

بناء شبكة على لينكد إن

إنشاء أطر عمل ونماذج

من هناك، ستكون أهدافك على المدى القصير هي

الدراسة لامتحان الشهادة لمدة ساعتين كل يوم

الحصول على تدريب تدريبي لمدة 20 جلسة مدتها ساعة واحدة

النشر مرتين في الأسبوع على موقع LinkedIn

كما ترى، تساعد الأهداف قصيرة الأجل على تقسيم أهدافك طويلة الأجل إلى مكونات قابلة للتحقيق ويمكن التحكم فيها بحجم اللقمة. لذا، فإن الفرق الأساسي بين الأهداف قصيرة المدى مقابل الأهداف طويلة المدى هو الإطار الزمني والنطاق. ولكن هناك المزيد.

المعلمة الأهداف قصيرة المدى الأهداف طويلة المدى الجدول الزمني عادةً، يوم أو أسبوع أو شهر عادةً من 1-5 سنوات التركيز المهام الفورية المساعي المعقدة والطموحة الجهد الحد الأدنى والفوري الحد الأقصى والمتسق النتائج صغيرة وتدريجية كبيرة وتحويلية النطاق عادةً ما يتضمن فردًا أو فرقًا صغيرة عادةً ما يتضمن فرقًا أكبر

الاختلافات بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل

أهمية وضع أهداف قصيرة المدى

إذا كنت تشعر أن هناك بالفعل الكثير مما يجب القيام به دون الحاجة إلى القلق بشأن مجموعة أخرى من الأهداف، فنحن نتفهم ذلك. فبين العمل، والهوايات، والعلاقات، والحياة الاجتماعية، والتدريبات، والصحة النفسية، والمشاركة المجتمعية، هناك بالفعل الكثير من الأمور التي يجب على كل فرد القيام بها.

وبدلاً من أن تكون الأهداف قصيرة المدى مصدرًا آخر للضغط، يمكن أن تكون الأهداف قصيرة المدى طريقة رائعة لتنظيم وترتيب أولويات ما تريده في الحياة. إليك الطريقة.

قابلية الإدارة

تساعدك الأهداف قصيرة المدى على إدارة خطط حياتك طويلة المدى. هل تحتاج إلى صندوق تقاعد؟ استثمر مبالغ صغيرة كل شهر. هل تحلم بأن تصبح كوميديًا كوميديًا؟ قم بأداء عرض واحد مفتوح كل أسبوع. هل تريد إنقاص وزنك؟ امشِ ميلاً كل يوم.

الأهداف قصيرة المدى تجعل طموحاتك البعيدة المدى قابلة للإدارة والتحكم. فهي تمنع الشعور بالإرهاق وشلل القرار والحواجز النفسية الأخرى.

بناء الزخم

تساعدك الأهداف قصيرة المدى على مضاعفة ثمار جهودك. إذا حققت أهدافك قصيرة الأجل باستمرار، فإنك تبني الثقة والدافع لفعل المزيد. وهذا يخلق الزخم.

إذا كان هدفك لهذا العام هو كتابة روايتك الأولى، فسيكون هدفك على المدى القصير هو كتابة صفحتين أو فصل واحد كل يوم. وكلما جعلت هذه العادة عادة، ستتمكن من كتابة المزيد، وربما حتى إكمال هدفك في وقت أقرب.

الحفاظ على التركيز

تمنعك الأهداف قصيرة المدى من التشتت أثناء تنفيذ المهمة. من خلال تقسيم الهدف الأكبر إلى أجزاء أصغر، يمكنك البقاء على رأس المهام دون القلق بشأن الصورة الأكبر (في الوقت الحالي).

لنفترض أنك مطور تقوم ببناء منتج. من خلال تقسيمه إلى ميزات صغيرة، يمكنك وضع أهداف قصيرة الأجل والتركيز على البرمجة بدلاً من تشتيت انتباهك بملاحظات المستخدمين أو طلبات المصممين.

تتبع التقدم المحرز

الأهداف قصيرة المدى هي المعالم البارزة في خارطة طريقك نحو الأهداف طويلة المدى. فهي تساعد في تقييم التقدم، والاحتفال بالمكاسب، وتحديد المشاكل، وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

آمل أن يكون هذا قد أقنعك بتجربة وضع أهداف قصيرة المدى. إليك مجموعة شاملة من الأمثلة الملهمة لك.

أمثلة على الأهداف قصيرة المدى

يمكنك وضع أهداف قصيرة المدى لأي شيء تريد تحقيقه في أي بُعد من أبعاد حياتك. في هذا القسم، نقسم الأهداف التي يمكنك وضعها إلى فئات مختلفة لسهولة القراءة.

الأهداف قصيرة المدى المتعلقة بالوظيفة

سواء كنت موظفاً مستقلاً، أو موظفاً في بداية مسيرتك المهنية، أو قائداً، يمكن للأهداف قصيرة المدى أن توضح لك الخطوات المؤدية إلى المنصب الذي تطمح أن تكون فيه. جرب ما يلي لتوجيهك في طريقك.

1. طوّر مهارة جديدة

في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يحتاج الجميع إلى تطوير مهاراتهم باستمرار. استخدم هدفاً قصير المدى لمساعدتك على تعلم مهارات مهنية جديدة، أو التدرب على استخدام أداة جديدة، أو تحديث مهاراتك الحالية.

الهدف: تعلم برمجة تطبيق للتعلم الآلي باستخدام Python في أربعة أسابيع.

2. إنشاء موقع إلكتروني شخصي

يحدث الكثير من النمو الوظيفي اليوم من خلال التواصل. ومع ارتقائك في السلم الوظيفي، ستحتاج إلى أن تكون قابلاً للبحث عنك لكي يعثر عليك أصحاب العمل المحتملين أو الباحثين عن موظفين أو المتعاونين. يعد الموقع الإلكتروني الشخصي نقطة انطلاق جيدة.

الهدف: أنشئ موقعًا شخصيًا بسيطًا على Notion أو Squarespace مع ملف شخصي أساسي ومعلومات الاتصال في غضون أسبوعين.

3. توسيع شبكة العلاقات المهنية

الخطوة التالية في العلامة التجارية الشخصية هي أن يكون لديك شبكة علاقات مهنية واسعة ومتفاعلة. يمكنك التعامل مع هذا الأمر كهدف قصير ومتوسط المدى، اعتمادًا على مدى العمق الذي تريده. ومع ذلك، فإن بعض الأهداف قصيرة الأجل التي يمكنك تحديدها هي:

تحديث ملفك الشخصي على لينكد إن بأحدث المعلومات بحلول نهاية الأسبوع

النشر مرتين في الأسبوع على لينكدإن

الظهور في فعاليتين للتواصل دون اتصال بالإنترنت كل شهر

4. ابحث عن تعليقات منتظمة

يحتاج النمو المهني إلى تعليقات منتظمة وبناءة من أولئك الذين نعمل معهم. اجعل من المعتاد جمع الملاحظات من خلال وضع أهداف قصيرة الأجل حولها.

هدف: حدد موعدًا شهريًا لاجتماعات شهرية فردية مع المدير المسؤول عن إعداد التقارير والمدير الذي يتخطى مستوى معين لجمع الملاحظات.

5. كن منتجًا

قال أكثر من 50% من الموظفين أنهم لا يشعرون بالإنتاجية في العمل بحسب ماكنزي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن العمل الحديث غارق في المشتتات. فالكثير من الاجتماعات، ورسائل Slack، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الأدوات الأخرى تأخذ من وقت الموظفين للقيام بما يفترض أن يقوموا به.

وللتغلب على هذا التحدي، ضع لنفسك أهدافاً قصيرة المدى أهداف الإنتاجية مثل:

قصر الاجتماعات على أقل من 90 دقيقة يوميًا

قضاء ما لا يقل عن أربع ساعات يوميًا في القيام بالأعمال الأساسية، مثل البرمجة والكتابة وما إلى ذلك

ضبط وإكمال إجراءات بداية اليوم ونهاية اليوم الروتينية

6. احصل على الإرشاد

في مرحلة ما من حياتك المهنية، من المحتمل أن تكون عالقًا في مرحلة ما من حياتك المهنية. يمكن للمرشد الجيد أن يزيل العوائق ويسهل عليك رحلتك.

الهدف: ابحث عن مرشد، وناقش أهدافك واحصل على الدعم. حدد موعدًا لاجتماعات نصف شهرية معه/معها.

7. تحسّن في التحدث أمام الجمهور

عندما نقول التحدث أمام الجمهور، غالبًا ما يفكر الناس في مخاطبة التجمعات الكبيرة أو إلقاء خطاب. لا يجب أن يكون الأمر كذلك. الخطابة الجيدة مفيدة في تحفيز فريقك أو التعامل مع أزمة عائلية.

الهدف:

تعلم مهارات العرض والتقديم من خلال دورة تدريبية عبر الإنترنت أو مدرب تواصل

تطوع وتحدث في ثلاث فعاليات للشركة

اشترك في مؤتمرات وقدم عروضاً أمام مجموعات صغيرة

أهداف التنمية الشخصية قصيرة المدى

يي تاي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ريكا للذكاء الاصطناعي, نشر مؤخرًا منشورًا على مدونة يشرح فيها سبب عودته إلى جوجل. يقول فيه شيئًا يختبره معظمنا ولكنه لا يعبّر عنه.

من أجل التوفيق بين العديد من الأشياء في آنٍ واحد، أثرت صحتي الجسدية والنفسية بشكل كبير على صحتي البدنية والنفسية، وتضخم جسدي بـ 15 كجم من الدهون بسبب كثافة العمل ونمط الحياة غير الصحي.

يي تاي، عالم أبحاث، العقل العميق في جوجل

تتشابك حياتنا الشخصية والمهنية بشكل وثيق لدرجة أن إحداهما تؤثر بشكل معقد على الأخرى. لذا، فإن تحديد الأهداف الشخصية يساعد في الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.

8. بناء عادات صحية

يمكن تقسيم الكثير من الأشياء في حياتك الشخصية إلى هذه الفئة من الأهداف قصيرة المدى. لذا، اختر ما يناسبك.

الأهداف:

مارس تمارين القوة لمدة 30 دقيقة، خمس مرات في الأسبوع

تقليل الكربوهيدرات في وجباتك واستبدالها بالبروتين

اشرب ثمانية أكواب من الماء كل يوم

تمشَّ في الحديقة القريبة لمدة 20 دقيقة كل يوم

احصل على سبع ساعات من النوم

9. ابتكر روتيناً

البشر كائنات ذات عادات. ما نفعله بانتظام يشكل الطريقة التي نفكر بها وما نصبح عليه. وسواء كنت ترعاها بنشاط أم لا، فإنك تشكل عادات معينة وتواصل القيام بها حتى يتغير شيء ما.

لذا، يمكنك أيضًا أن تكون مدروسًا ومتعمدًا بشأن عاداتك من خلال وضع أهداف قصيرة المدى.

رتب سريرك بمجرد الاستيقاظ من النوم

دوّن يومياتك لمدة 20 دقيقة كل يوم

قم بالصلاة أو التأمل أو القراءة أو ممارسة اليقظة الذهنية

اختتم يومك بالتخلص من الشاشات قبل 60 دقيقة على الأقل من موعد النوم

10. رعاية الحياة الاجتماعية

قد يكون من غير المألوف تحديد أهداف لحياتك الاجتماعية. فمن المفترض أن يحدث ذلك بشكل عفوي، أليس كذلك؟ ومع ذلك، هل سبق لك أن شعرت أنه قد مرّت أيام منذ أن تحدثت مع صديق من القلب إلى القلب؟ تجنب ذلك من خلال وضع أهداف قصيرة المدى حول الحياة الاجتماعية.

لقاء الأصدقاء كل يوم جمعة بعد العمل

لعب لعبة أو مشاهدة فيلم مع صديق كل شهر

إرسال رسالة نصية أو الاتصال بصديق كل نهاية أسبوع

زيارة العائلة الممتدة كل شهر

11. قلل من وسائل التواصل الاجتماعي

غالبًا ما يكون من الأسهل التمرير عبر إنستجرام و"الإعجاب" بمنشور ما بدلاً من التقاط الهاتف والاتصال بشخص ما. ومع ذلك، فإن التواصل الاجتماعي لا يكفي لخلق علاقات ذات مغزى.

ضع أهدافاً قصيرة الأجل لتقليل استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي إلى الحد الأدنى، والتي يمكن أن تتضاعف بعد ذلك إلى عادات رقمية صحية على المدى الطويل.

قلل استخدام إنستغرام إلى 20 دقيقة في اليوم

لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي حتى ساعتين بعد الاستيقاظ من النوم

قم بالتخلص من السموم الرقمية لمدة 30 يوماً

12. تخلص من الفوضى في حياتك

مهما كنت منظماً، فإن الفوضى تتراكم دون أن يلاحظها أحد. لذا، من المفيد أن تضع أهدافًا لإزالة الفوضى من حياتك في كثير من الأحيان. يمكن أن يشمل ذلك:

التخلص من الأشياء (الملابس، القرطاسية، إلخ) التي لم تستخدميها منذ ثلاثة أشهر

إعادة كل الأشياء إلى صناديقها

تنظيف سطح المكتب، والتنزيلات، والمجلدات الشائعة الأخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

فرز وأرشفة المستندات والفواتير وما إلى ذلك.

إلغاء الاشتراك من البريد الإلكتروني غير الضروري

13. تابع القراءة

A وجدت دراسة حديثة أن 23% من البالغين الأمريكيين لم يقرأوا كتابًا منذ عام! أولئك الذين يقرؤون هم القراءة أقل . لذا، إذا كنت تتراجع عن قراءتك، فلا تقلق. ابدأ من جديد.

الهدف: اقرأ خمس صفحات يوميًا كل يوم قبل النوم (لا تقلق إذا كان كتابًا ورقيًا أو كتابًا إلكترونيًا أو كتابًا صوتيًا. القراءة هي القراءة)

14. ممارسة الطهي

جزء مهم من التمتع بصحة جيدة هو طهي الوجبات في المنزل وتناول الطعام كعائلة. كما أنه من المفيد أيضًا أن تعرف بالضبط ما تضعه في جسمك وكيف تشعر في نهاية الأمر. لذا، لماذا لا تضع أهدافًا قصيرة المدى حول الطهي؟

هدف: طهي وجبة واحدة على الأقل يوميًا في المنزل لمدة خمسة أيام كل أسبوع. (اعتمادًا على مدى سرعة حصولك على هذا الإيقاع، يمكنك زيادة الهدف).

15. تطوع

إذا كانت الحياة تسير بسرعة كبيرة، فإن العمل التطوعي هو وسيلة رائعة لإبطاء السرعة واستكشاف الأنشطة التي تمنحك المزيد من المعنى والهدف.

هدف: تطوع ساعتين كل يوم أحد في ملجأ القطط في الحي.

16. الجري في ماراثون

حسنًا، من الناحية الفنية، يعد الجري في الماراثون هدفًا طويل المدى. ولكن للوصول إلى هناك، يمكنك وضع عدد من الأهداف قصيرة المدى حوله:

الركض لمدة 30 دقيقة كل يوم

إضافة خمس دقائق إلى وقت الركض كل أسبوع/أسبوع

العثور على المعدات المناسبة لدعم الجري في الماراثون

17. الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك

هل هناك أي شيء كنت تنوي القيام به ولكنك لم تجد الشجاعة لفعله؟ الآن هو الوقت المناسب لذلك.

ضع أهدافًا مثل رفع أوزان أثقل، أو المشي لمسافة ميل أطول من المعتاد، أو أخيرًا القفز بالحبال.

الأهداف المالية قصيرة المدى

أفضل طريقة للحصول على المزيد من المال هي إدارة ما لديك بشكل جيد. يمكن أن تساعدك الأهداف المالية قصيرة الأجل في بناء الدعم، وزيادة الثروة، وتمكينك من إدارة أموالك بشكل صحيح.

18. أنشئ صندوقاً للاحتياطي المالي

الخطوة الأولى في التخطيط المالي هي امتلاك صندوق جيد للطوارئ. لن يساعدك هذا الأمر في حالات الطوارئ فحسب، بل سيمنحك أيضًا الثقة للقيام باستثمارات أكثر خطورة مع بقية الأموال.

الهدف: خصص 200 دولار شهريًا لصندوق الطوارئ حتى تصل إلى 3000 دولار.

19. إنشاء ميزانية شهرية

اعرف إلى أين تذهب أموالك، وقلل من الإسراف في الإنفاق، وأنفق حيثما كان ذلك مهمًا من خلال ميزانية واضحة ومفيدة.

الهدف: أنشئ ميزانية شهرية شاملة في اليوم الأول من كل شهر. راقب الانحرافات عن الميزانية وعدّل خطة الشهر التالي وفقًا لذلك.

20. إدارة شؤونك المالية الشخصية

من السهل إنفاق المال هذه الأيام. فالتسوق بنقرة واحدة، والضغط والدفع، والشراء الآن والدفع لاحقًا، وما إلى ذلك يجعل التسوق الاندفاعي أسهل وأكثر جاذبية. الطريقة الوحيدة للإنفاق بعقلانية هي إدارة أموالك الشخصية بشكل جيد.

الأهداف:

ابحث عن برامج المحاسبة

اشترك في أداة تدير أموالك الشخصية بالطريقة التي تريدها

قم بإعداد قواعد للإنفاق، مثل الحد من التسوق عبر الإنترنت إلى أقل من 100 دولار

قم بإعداد التقارير والإشعارات لضمان عدم خرق القواعد الخاصة بك

21. ابدأ الاستثمار

لا يكون الوقت مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا لبدء الاستثمار. في إطار الأهداف المالية قصيرة الأجل، ربما تكون خطط الاستثمار هي الأهم لأن القيمة المضاعفة للاستثمارات الصحيحة يمكن أن تكون أضعافًا مضاعفة.

الأهداف:

تخصيص 10% من دخلك الشهري للاستثمارات

تنويع المحفظة الاستثمارية عن طريق تخصيص 40% لصناديق الدين و30% للأسهم وغيرها

زيادة المبلغ المستثمر بنسبة 10% كل عام

إنشاء استثمارات إضافية لخطط قصيرة الأجل مثل السفر أو شراء سيارة جديدة

22. السداد المسبق لديونك

توفر القروض مثل الرهن العقاري أو قرض الطالب خيارات للسداد المسبق. استفد من ذلك وسدد ديونك في أقرب وقت ممكن.

الهدف: ادفع 150 دولارًا إضافيًا كل شهر مقابل ديون بطاقات الائتمان.

23. القضاء على الإسراف في الإنفاق

هل لديك اشتراك في مجلة لا تستخدمها أبدًا؟ هل تستمر في دفع تأمين على جهاز لم تعد تملكه؟ يحتاج التخلص من مثل هذا الإنفاق المهدر إلى هدف التخلص من التبذير المالي.

الهدف: حدد النفقات المهدرة وتخلص منها كل ثلاثة أشهر. انقل الأموال التي تم توفيرها إلى حساب توفير منفصل لاستخدامها لاحقًا.

24. تحسين درجة الائتمان

يمكن أن توفر درجة الائتمان الجيدة مكاسب مالية طويلة الأجل في شكل معدلات فائدة أقل، وسهولة الحصول على القروض، وما إلى ذلك. يجب على كل فرد وضع أهداف قصيرة الأجل لتحسين درجة الائتمان الخاصة به من خلال:

سداد جميع الفواتير في الوقت المحدد

البقاء في حدود الحد الائتماني على أي بطاقة

التحقق من تقرير الائتمان الخاص بك كل ستة أشهر والتأكد من الاعتراض على المعاملات أو الرسوم غير الدقيقة

الأهداف قصيرة الأجل للطلاب

على الرغم من أن الأهداف المذكورة أعلاه شائعة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، إلا أنها لا تغطي مراحل حياتية محددة، مثل المرحلة الجامعية. إليك بعض الأهداف قصيرة المدى للطلاب.

25. إكمال جميع الواجبات في وقت مبكر

إذا كنت من النوع الذي يحرق زيت منتصف الليل في يوم استحقاق الواجب، فهذا الهدف مفيد.

الهدف: إنهاء الواجب الأسبوعي وإرساله قبل يومين من تاريخ الاستحقاق.

26. تحسين الدرجات

لتحسين التحصيل الدراسي على المدى الطويل، تحتاج إلى تحسين درجاتك على المدى القصير. للقيام بذلك، جرب ما يلي:

ادرس جميع الدروس في يوم تدريسها (ولا تؤجلها إلى اليوم السابق للامتحان)

قدم لنفسك اختبارات وهمية لتقييم نتائجك التعليمية

أكمل جميع الواجبات في الوقت المحدد

احصل على قسط جيد من النوم قبل يوم الاختبار

27. احصل على التفوق الشامل

لا يتعلق التعليم بالدرجات فقط ولكن أيضًا بالخبرة الدراسية. لذا، لا تفوّت الأنشطة اللامنهجية.

ضع أهدافاً للمشاركة في نادٍ أو نشاط رياضي لمدة ساعة في نهاية كل أسبوع.

28. تطوع

جانب آخر من جوانب التنمية الشاملة هو الحصول على خبرة في العمل التطوعي. حدد أهدافًا لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في مساعدة جمعية خيرية محلية.

ولا يلزم أن يكون ذلك على أرض الواقع. يمكن أن يكون العمل التطوعي أيضاً عن بُعد أو من المنزل، مثل تعليم مهارة ما في فصل دراسي عبر الإنترنت، أو مساعدة الأشخاص على تحديث موقعهم الإلكتروني، أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تقدم نصائح مهنية.

29. الاستعداد للعمل الوظيفي

الكلية هي أيضًا الوقت المناسب لتجهيز نفسك للدخول إلى العالم المهني. لذا، ابدأ بأهداف قصيرة المدى، مثل:

إنشاء سيرة ذاتية تحدد نسبك المهني

بناء مجموعة من المشاريع الشخصية لإثبات مهاراتك

انضم إلى مجموعات التواصل المهني لبناء علاقاتك

اكتساب الخبرة القيادية من خلال إدارة المشاريع أو فعاليات الكلية

اكتساب خبرة التدريب الداخلي

30. بناء المهارات السلوكية

غالبًا ما لا يقوم التعليم الجامعي بتعليم المهارات السلوكية اللازمة في مكان العمل بشكل مباشر، مثل التواصل، وحل المشكلات، والتعاون، والمرونة، وحل النزاعات، وإعطاء/تلقي الملاحظات، وما إلى ذلك.

الهدف: الاقتراب من المرشد لفهم المهارات السلوكية اللازمة للتفوق في العمل. وضع نهج تدريجي لتطويرها خطوة بخطوة.

المكافأة: تحقق من الأهداف الذكية لطلاب الجامعات لمساعدتك على البقاء متحمسًا.

أهداف قصيرة المدى للمهنيين الشباب

أُضيفت ملايين الوظائف في عام 2024 في الولايات المتحدة وحدها، مما يخلق فرصاً للمهنيين الشباب لبدء حياتهم المهنية. لتزدهر في أدوارك الجديدة وتنمو في حياتك المهنية، ستساعدك هذه الأهداف قصيرة المدى.

31. خطط ليوم عملك

قم بإنشاء روتين لضمان تخطيط يوم عملك ليكون فعالاً. بالنسبة للعاملين في مجال المعرفة، يتضمن اليوم النموذجي التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، والرد على الرسائل الفورية، والانضمام إلى الاجتماعات، والتعاون مع الزملاء بالإضافة إلى إكمال مهامهم الفردية.

الهدف: خطط ليومك لضمان إكمال المهام المهمة بما يتماشى مع أهداف الفريق . يمكنك حتى استخدام تقنيات مثل حظر التقويم أو بومودورو لإنجاز المهام.

32. تحسين التواصل المهني

معظم عمل اليوم هو التواصل مع بعضنا البعض، سواء كان ذلك من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو العروض التقديمية أو الاجتماعات أو المذكرات أو جلسات العصف الذهني. لذا، اسعَ إلى تحسين تواصلك بأهداف مثل:

كتابة رسائل بريد إلكتروني أقصر وأوضح

كتابة ملخصات/وثائق متطلبات شاملة للزملاء

التدرب على كتابة محاضر الاجتماعات لإدارة بنود العمل بشكل أفضل

33. تطوير مهارات اتخاذ القرار

سيحتاج المهنيون في بداية حياتهم المهنية، خاصة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة.

ولاتخاذها بشكل صحيح، ضع أهدافًا قصيرة الأجل لإنشاء أطر عمل لاتخاذ القرارات. فهم تقييم المخاطر، وأفضل الممارسات، والمجهول المجهول وما إلى ذلك.

احتفظ بموارد مثل وثيقة إطار عمل اتخاذ القرار الخاصة بـ Clickup مفيد

34. إنشاء خطة تنمية شخصية

شكّل حياتك المهنية بالطريقة التي تريدها من خلال خطة شاملة ومرنة في الوقت نفسه. ضع أهدافاً للتطوير الشخصي من أجل:

تحديد خمسة مجالات رئيسية للنمو

سرد واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ لإحراز تقدم في كل مجال من هذه المجالات

ناقش التقدم المحرز مع المدير واحصل على تعليقاته

فهم ما يتطلبه الأمر للحصول على ترقية واكتساب تلك المهارات

الدعوة للترقية

35. تحقيق التوازن بين العمل والحياة

ضع أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى لضمان تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. ضع أهدافًا مثل:

صمم يوم عملك بطريقة تتناسب مع وضعك الحياتي

لا تتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشة المكتبية بعد الساعة 6 مساءً

احتفظ بعطلات نهاية الأسبوع بالكامل للتغذية الشخصية

خذ الإجازة التي يحق لك الحصول عليها لمدة 3 أسابيع

36. تعلم أن تقول لا

يتردد المحترفون في بداية حياتهم المهنية بشكل خاص في قول لا خوفًا من تفويت أي شيء أو حتى التوبيخ. ولكن قول لا هو جزء مهم من الإنتاجية.

تعلم أن ترفض جميع المهام أو الطلبات التي تقع خارج أولوياتك أو مسؤولياتك.

37. تفاوض على المزايا أو العلاوة

يحتاج التطور المهني الجيد أيضًا إلى مهارات التفاوض. فالقدرة على عرض قضيتك بثقة والتفاوض على تعويضاتك أو مزاياك هي مهارة أساسية يجب أن تمتلكها.

الهدف: قم ببناء قضيتك للحصول على علاوة قبل التقييم التالي. تعلم كيفية التفاوض على الزيادة التي ترغب فيها.

المكافأة:_ اطلع على الأهداف المهنية للعمل .

الأهداف قصيرة المدى للمديرين

الإدارة ليست مهارة فطرية. بل يتم تعلمها ببطء وبجهد مضنٍ. لكي تكون مديرًا أفضل، تحتاج إلى استثمار الوقت والطاقة في تعلم كيف تكون مديرًا أفضل.

38. تعلّم كيف تكون مديراً

ابدأ بقراءة كتب الإدارة لفهم ماهية القيادة وما هو متوقع منك. ادمج الدروس والأطر المستفادة من هذه الكتب في مهامك اليومية. قم بتقييمها وتحسينها مع تقدمك في العمل.

الهدف: اقرأ 10 كتب إدارية في ربع سنة واحدة.

39. اطلب التغذية الراجعة

عادةً ما تكون التغذية الراجعة من أعلى إلى أسفل، مما يعني أن المديرين غالبًا ما يقدمون التغذية الراجعة لأعضاء فريقهم. ولكي تكون مديرًا أفضل، عليك أن تسمع من فريقك.

الهدف: قم بإجراء عمليات مراجعة شهرية لجمع الملاحظات حول أدائك كمدير.

40. استقراء

غالبًا ما يشعر المدراء بأنهم مجرد جليسات أطفال. وقد يكون السبب الرئيسي لذلك هو الطريقة التي يديرون بها فرقهم. ولإجراء تغييرات على المدير الذي أنت عليه الآن وتصبح المدير الذي تريد أن تكونه، ضع أهدافًا قصيرة المدى نحو التغييرات السلوكية.

هدف: قم بإجراء مقابلات شخصية مع نفسك كل شهر لتحديد الثغرات في أدائك.

أهداف قصيرة المدى لرواد الأعمال

في الولايات المتحدة, 5.5 ملايين طلب تجاري جديد تم تقديمها العام الماضي. أضف إلى ذلك أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الفردية وأصحاب الأعمال الجانبية؛ لدينا عالم مزدهر من ريادة الأعمال. يحتاج النجاح في هذا المجال إلى أهداف مدروسة قصيرة المدى.

41. تحقق من صحة فكرة عملك

بصفتك رائد أعمال، عليك أن تتأكد من أن فكرتك صالحة ومربحة قبل أن تتمكن من قضاء الوقت في تطويرها. قم بذلك أولاً. حدد أهدافًا للتحقق من صحة فكرة عملك من خلال البحث الثانوي والاستطلاعات والمقابلات وما إلى ذلك.

الهدف: تأكيد ملاءمة المنتج للسوق في غضون ستة أشهر.

42. تحديد الجمهور المستهدف

بمجرد التحقق من صحة فكرتك، فكّر في من سيجد القيمة الأكبر من منتجك، أي من هو عميلك المثالي.

الهدف: حدد ملف تعريف عميلك المثالي خلال شهر

43. إنشاء خارطة طريق للمنتج

من الناحية النظرية، فكرتك ناجحة. والآن، حان الوقت لوضعها موضع التنفيذ. ضع أهدافًا قصيرة المدى تساهم في خطتك طويلة المدى لإنشاء منتج ناجح.

إطلاق MVP بحلول نهاية هذا الشهر

حدد الميزات التي ستضيفها في كل سباق سريع وحدد أولوياتها

وضع خطة لبناء المنتج بشكل تدريجي

تحديد المواعيد النهائية

44. وضع خطة للانتقال إلى السوق

الأهداف:

صمم عرضًا ترويجيًا مدته دقيقة واحدة يوصل قيمة عملك، في أسبوع

وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية للترويج لعملك من خلال القنوات الإلكترونية بحلول هذا الربع من العام

أنشئ موقعاً إلكترونياً مع صفحات الهبوط لالتقاط العملاء المحتملين بحلول نهاية الربع

إنشاء ملفات تعريفية على LinkedIn وInstagram وX في غضون أسبوع

45. إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء

تحتاج كل شركة - سواء كانت شركة إلى شركة أو شركة إلى شركة في مختلف المجالات - إلى نظام قوي لتتبع جميع تفاعلات العملاء في مكان واحد. قم بإعداد ذلك أولاً.

الهدف: ابحث عن أدوات إدارة علاقات العملاء واشترك في واحدة منها في غضون أسبوع.

46. تأمين التمويل

بصفتك رائد أعمال، لا يمكنك التوقف عند مجرد قيادة الأعمال التجارية؛ فأنت بحاجة أيضًا إلى جلب الوقود.

الهدف: التواصل مع مستثمرين اثنين في الشهر للحصول على تمويل أولي

47. زيادة قاعدة العملاء

الهدف: زيادة قاعدة عملائك بنسبة 20% في ثلاثة أشهر لإظهار النمو المحتمل للمستثمرين.

48. توليد الإيرادات

أفضل إثبات لفكرة مشروعك التجاري هو وجود عميل يدفع لك.

الهدف: تسجيل أول عميل يحقق إيرادات بقيمة 100,000 دولار أمريكي

49. تعيين أول موظف لديك

سواء كان مساعداً تنفيذياً لإدارة التقويم الخاص بك، أو موظفاً لدعم العملاء للتعامل مع الاستفسارات، أو متدرباً لإدارة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قم بتعيين أول موظف لك بثقة.

الهدف: قم بتعيين متدرب على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أسبوعين.

50. استثمر في نفسك

ريادة الأعمال صعبة. فهي مليئة بالارتفاعات الكبيرة والانخفاضات الكبيرة. إنها تنطوي على اتخاذ قرارات معقدة ومواجهة العواقب بمفردك. ولكي تكون رائد أعمال جيد، عليك أن تستثمر في نفسك.

الهدف: احصل على مدرب قيادة لدعم رحلتك في ريادة الأعمال.

إذا كنت تنظر إلى أهداف مثل شرب الماء أو الحصول على مدرب وتتساءل عما إذا كانت فعالة حقًا، فأنت محق في ذلك. تحديد هدف فعال يحتاج إلى أكثر من ذلك بقليل.

كيفية تحديد أهداف فعالة قصيرة المدى

يتعلق تحديد الأهداف بتمكينك من تحقيق ما تريده. وهذا يحتاج إلى أهداف محددة وقابلة للتنفيذ استراتيجيات تحديد الأهداف وأدوات إدارة المشاريع مثل انقر فوق . لنرى كيف يمكنك استخدامها معًا لتحقيق أهدافك.

1. ابدأ بالأهداف الكبيرة

انظر إلى أهدافك وأحلامك وطموحاتك طويلة الأجل واستمد أهدافك قصيرة الأجل منها. على سبيل المثال، إذا كان هدفك طويل الأجل هو إنقاص الوزن، فيمكن أن تكون أهدافك قصيرة الأجل حول التمارين الرياضية، وعادات الأكل، وغيرها من الممارسات الصحية النفسية التي تحتاج إلى القيام بها كل يوم.

2. قسّم أهدافك إلى أجزاء يمكن التحكم فيها

تقسيم هدفك السنوي إلى أجزاء أصغر من الأهداف قصيرة المدى الأهداف الأسبوعية يمكن أن تساعدك على إحراز تقدم جيد.

على سبيل المثال، يمكن أن تقودك عبارة "اكتب 100 كلمة في اليوم" إلى الهدف الأكبر المتمثل في "نشر كتاب في عام 2025"، إذا استطعت الاستمرار في ذلك.

3. استخدم إطار أهداف SMART

إذا كانت لديك أهداف، وأمنيات، وقرارات على مر السنين، فربما تتساءل عن كيفية كتابة بيان الهدف حسنًا. جرّب الأهداف الذكية إطار العمل.

يرمز SMART إلى أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا. يساعدك تحديد الأهداف التي تحدد كل هذه المربعات على تحقيقها بشكل أسرع. بدلاً من وضع هدف "كتابة المزيد"، اجعله "اكتب 400 كلمة يوميًا كل يوم لمدة شهر." وهو هدف ذكي.

عندما تكون في شك، استخدم قوالب تحديد الأهداف . جرب نموذج أهداف ClickUp SMART Goals لتوجيه عملية تحديد أهدافك يساعدك هذا النهج المنظم على توفير الوقت في التخطيط ويجعلك تنجز المزيد.

نموذج أهداف ClickUp SMART Goals

إذا كنت لا تزال بحاجة إلى المزيد، فإليك بعض أمثلة على الأهداف لمدة 1، 5، 10 سنوات . يجب أن يضع لك ذلك أساسًا قويًا. إليك بعض النصائح الأخرى التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

## نصائح للبقاء على المسار الصحيح مع الأهداف قصيرة المدى

إن تحديد أهدافك بشكل صحيح هو الخطوة الأولى، وإن كانت مهمة. ولضمان تحقيق أهدافك، تحتاج إلى إنشاء طرق لتتبع تقدمك. إليك بعض النصائح للقيام بذلك بالضبط.

حدد أولويات أهدافك

ليست كل الأهداف متساوية في الأهمية. لكل فترة، أو يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو ربع سنة، حدد أولوياتك في كل فترة، أو يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو ربع سنة، وحدد أولوياتك بالأكثر أهمية بالنسبة لك. من المفيد أن تحددها في ثلاثة أهداف لتجنب خطر الإرهاق.

حافظ على المرونة

في بعض الأحيان، قد تواجه أحيانًا ظروفًا تتطلب منك تعديل أهدافك. كن مستعدًا لذلك. هذا لا يعني أنك فشلت. في الواقع، يساعدك هذا النوع من المرونة على أن تكون مرنًا ومرنًا وسابقًا للوقت.

تتبع ومراجعة التقدم المحرز بانتظام

لا يمكنك تحديد أهدافك ونسيانها. تحتاج إلى تتبع التقدم المحرز بانتظام لتبقى مسؤولاً. تسمح لك المراجعات المنتظمة بتقييم ما ينجح، وتحديد التحديات، وتحسين نهجك.

احصل على شريك للمساءلة

لا تجبر نفسك على القيام بكل ذلك بمفردك. احصل على صديق أو زميل أو مدير لإبقائك مسؤولاً. إذا كنت تضع أهدافًا تتعلق بالقراءة، يمكنك الانضمام إلى نادٍ للقراءة. إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، فيمكنك العمل مع مدرب.

استخدم أدوات الإنتاجية

يمكن أن يكون تحقيق الأهداف صعبًا كما هو دون أن تغرق في التتبع وإعداد التقارير. قم بأتمتة ذلك باستخدام أدوات مثل ClickUp.

اجعل أهدافك مرئية

البعيد عن الأنظار بعيد عن الذهن. لذا، استخدم أداة مثل انقر فوق الأهداف لإبقائها مرئية ويمكن الوصول إليها. في مكان عملك، قم بتصور أهداف الفريق بأكمله في مكان واحد، وتتبع بدقة من يقوم بماذا.

قياس نجاحك مع أهداف ClickUp Goals

إدارة الأولويات

حدِّد أولويات المهام والأهداف على أنها "عاجلة" أو "عادية" أو "منخفضة" على ClickUp. يساعد ذلك في الحفاظ على التركيز والوضوح، مما يضمن إحراز تقدم هادف دون تشتيت الانتباه غير الضروري.

إنشاء خطة عمل

حدد كيف ستحقق أهدافك. إذا كنت بحاجة إلى شراء مستلزمات وأدوات وإكسسوارات وما إلى ذلك، فقم بتضمين ذلك في خطتك. شارك ذلك مع شريكك في المساءلة أيضًا.

جرّب قالب خطة عمل الهدف الذكي ClickUp SMART Goal Plan لتوثيق رحلتك وإدارتها في مكان واحد.

تتبع تقدمك

اختر من بين عشرات النماذج الرائعة تطبيقات تتبع الأهداف متاح اليوم. استخدم ClickUp Dashboards لتعيين تقارير مخصصة لمؤشرات الأداء الرئيسية التي تهمك. لا تكتفِ بتصميم تقرير. اجعلها قابلة للتنفيذ مع تذكيرات في الوقت المناسب عندما تنحرف عن المسار الصحيح.

تتبع تقدم أهدافك باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard

لا تعيد اختراع العجلة. أدخل أهدافك الشخصية واليومية في قالب الأهداف اليومية في ClickUp لمساعدتك على البقاء على رأس الأمور. أنشئ حالات مخصصة وتتبع ما يهمك.

يمكنك أيضًا استخدام قوالب المعالم لدمج أهدافك قصيرة المدى في مجموعات.

عصف ذهني مع الذكاء الاصطناعي

ألست متأكداً من كيفية إنشاء أهدافك؟ لا تقلق. اسأل ClickUp Brain للحصول على أفكار. جرّب أن تسأل "ضع خمسة أهداف قصيرة الأجل" أو "ما هي الأهداف قصيرة الأجل التي يمكنني وضعها بناءً على أهدافي طويلة الأجل" كرر مع ClickUp Brain، وضع خطة عمل، ونفذ أهدافك.

تحديد الأهداف قصيرة المدى باستخدام ClickUp Brain

على الرغم من بذل قصارى جهدك، فإن تحديد أهدافك وتحقيقها ليس بالأمر السهل. إليك بعض التحديات التي من المحتمل أن تواجهها وكيفية التغلب عليها.

التحديات الشائعة عند تحديد الأهداف قصيرة المدى

إثقال نفسك بالكثير من الأهداف

عندما تقوم بوضع الأهداف، خاصةً إذا كان ذلك في بداية العام، قد تميل إلى "تحويل" حياتك من خلال وضع الكثير من الأهداف. سيؤدي ذلك إلى إرهاقك واستنزاف مواردك، مما يؤدي إلى الإرهاق.

لتجنب ذلك، حدد أولوياتك بعدد من الأهداف التي يمكن التحكم فيها وخصص الوقت والطاقة الكافيين لكل منها.

عدم المساءلة

الهدف الذي لا تتخذ إجراءً بشأنه هو مجرد أمنية. ولإبقاءك مسؤولاً عن اتخاذ إجراءات بشأن أهدافك، قم بإعداد متتبع للأهداف أو اشترك مع شريك للمساءلة.

التسويف

التسويف مشكلة عالمية. من غفوة المنبه إلى تخطي الصالة الرياضية بعد يوم عمل طويل، فإن التسويف موجود في كل مكان. وغالبًا ما لا ينبع من الكسل بل من الشعور بالإرهاق.

تجنب المماطلة عن طريق:

وضع أهداف صغيرة قابلة للتحقيق

إنشاء أنظمة تدفعك نحو إكمال الأهداف التي حددتها

تتبع التقدم المحرز بطريقة مرئية

الاحتفال بالمكاسب الصغيرة

تحديد أهداف فعالة قصيرة المدى باستخدام ClickUp

لدينا جميعاً أحلام وطموحات. سواء كان ذلك التفوق على الساحة العالمية أو أن تصبح رئيسًا لنفسك أو أن تفقد تلك الدهون العنيدة، فالجميع يطمح إلى تحقيق أشياء. حيث يفشل الناس في خلق عادات متسقة تحقق الأهداف الكبيرة والدسمة.

الأهداف الشخصية قصيرة الأجل هي بالضبط تلك الأهداف. فهي تقدم خارطة طريق نحو الأهداف طويلة المدى. ارسم تلك الخريطة باستخدام أداة شاملة وقوية مثل ClickUp. قم بتوليد الأفكار، وتحويلها إلى مهام، ومراقبة سير العمل، والتكامل مع منصات متعددة، وتتبعها في الوقت الفعلي، وتحقق من أهدافك! جرب ClickUp اليوم مجانًا!