مثلث إدارة المشروع –؛ تحقيق التوازن بين النطاق والوقت والتكلفة

إن توقعات العملاء، والطبيعة غير المتوقعة لبيئات العمل الحديثة، والموارد المحدودة تجعل إدارة العملاء وفريقك ومشاريعك أمراً صعباً.

لذلك، أصبح مديرو المشاريع جزءًا أساسيًا من كل شركة تقريبًا، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها، من أجل إدارة المشاريع وتسهيل التواصل بين العميل وفريق العمل.

في هذه المقالة، سنطلعك على ما هو مثلث إدارة المشاريع، وكيف يعمل، و لماذا يعمل، وكيف يمكنك استخدام أدوات إدارة المشاريع للمساعدة في تنفيذ هذا المثلث في دورك كمدير مشروع.

ما هو مثلث إدارة المشاريع وكيف يعمل؟

بعد عقود من البحث المتفاني في أفضل ممارسات إدارة المشاريع، أصبح أحد الركائز الأساسية للوظيفة يُعرف باسم مثلث إدارة المشاريع (PMT).

ويُعدّ مثلث إدارة المشاريع، المعروف أيضًا باسم المثلث الذهبي والمثلث الحديدي ومثلث القيود الثلاثية، السلاح السري في ترسانة مدير المشروع حيث يوفر أداة مساعدة بصرية وإطارًا مفاهيميًا وعمليًا للإدارة الناجحة.

كان مثلث إدارة المشاريع موجودًا منذ خمسينيات القرن الماضي ويستمر في التطور. واليوم، هناك نسخة بريطانية ونسخة أمريكية (وهذه الأخيرة هي محور تركيزنا)، بالإضافة إلى ما يسمى بالمثلث الرشيق الذي أعيد بناؤه خصيصاً من أجل فرق رشيقة . ومع ذلك، وبعد مرور 70 عامًا، لا تزال المبادئ الأساسية للمثلث الحديدي فعالة اليوم كما كانت عند إنشائها.

والآن، دعنا ندخل في كيفية عملها.

المثلث الذهبي لإدارة المشاريع هو عبارة عن أداة مساعدة بصرية عبارة عن مثلث تمثل أضلاعه الثلاثة العناصر الأساسية الثلاثة القيود الأساسية التي تؤثر على الجودة الشاملة للمنتج النهائي للمشروع (ممثلة بالفضاء المستوي في منتصف المثلث).

فيما يلي العناصر الثلاثة لمثلث المشروع:

التكلفة الوقت النطاق

عبر kindpng.com تقع على عاتق مدير المشروع مهمة إدارة هذه العوامل الثلاثة لأنها تؤثر على فريق المشروع وجودة المنتج النهائي، وفي النهاية نجاح المشروع.

يعمل PMT لأنه يوضح كيفية ارتباط هذه العوامل الثلاثة ببساطة مما يجعله مثاليًا لـ اتصال العميل . يتم إنشاء كل مشروع مع ميزانية المشروع (التكلفة)، وموعد نهائي (التكلفة)، وهدف نهائي متفاوت الحجم والحجم والتعقيد ( نطاق المشروع ).

يمثل هذا المثلث أيضًا التوازن الذي يجب الحفاظ عليه بين القيود الثلاثية. بعبارة أخرى، إذا تغير أحد المتغيرات، يجب إجراء تعديلات على المتغيرين الآخرين لاستعادة التوازن.

على سبيل المثال، إذا تم تمديد الموعد النهائي وتقلص الوقت المتاح، فيجب زيادة التكاليف أو تقليل النطاق لضمان الوفاء بالموعد النهائي الجديد والحفاظ على جودة المنتج.

القيود الثلاثية لمثلث إدارة المشروع ## القيود الثلاثية لمثلث إدارة المشروع

يُطلق على مثلث إدارة المشروع أيضاً اسم "المثلث الحديدي" لأنه يمكن اعتبار الأضلاع الثلاثة المختلفة (الوقت وتكلفة المشروع ونطاقه) على أنها تمارس قوى متعارضة ضد بعضها البعض.

بمعنى آخر، سوف تنجذب نقاط مثلث إدارة المشروع بشكل طبيعي بعيدًا عن بعضها البعض. على سبيل المثال، إذا زحف النطاق يحدث أو تبدأ التكاليف في الارتفاع، سيصبح المثلث غير متناسب وينكسر، وستفقد الجودة الموجودة فيه.

بالنسبة لـ تنفيذ المشروع بنجاح ، يحتاج مدير المشروع إلى التفاوض بعناية على العلاقة بين القيود الثلاثية للحفاظ على مثلث قوي وصلب. ومع ذلك، هناك أنواع محددة من العلاقات بين بعض القيود التي لا يمكن تغييرها:

العلاقة التناسبية الطردية

علاقة التناسب العكسي

من المهم معرفة الفرق بين الاثنين.

العلاقة بين النطاق، وكل من التكلفة والوقت هي علاقة تناسب طردي. إذا قمت بزيادة نطاق المشروع يجب أن تزيد التكلفة و/أو الوقت أيضًا. وبالمثل، إذا قررت تقليل نطاق المشروع، فسيكون هناك مجال لانخفاض موازٍ في التكلفة و/أو الوقت.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين التكلفة والوقت متناسبة عكسيًا. يجب موازنة هذين القيدين بتحريكهما في اتجاهين متعاكسين.

على سبيل المثال، إذا قمت بتخفيض ميزانية مشروع ما، فسيتعين عليك تأجيل (زيادة) الموعد النهائي للمشروع. وبالمثل، إذا واجهت أزمة زمنية فجأة، فسيتعين عليك زيادة التكاليف لتلبية المتطلبات الجديدة.

دعنا نحلل كل قيد من هذه القيود أكثر قليلاً.

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1. الوقت

غالبًا ما تكون القيود الزمنية الموضوعة على المشروع من أصعب القيود التي يمكن التحكم فيها وقد تكون خارجة عن إرادتك منذ البداية. فالوقت، في مثلث المشروع، يشير دائمًا تقريبًا في المقام الأول إلى الموعد النهائي الذي حدده العميل. إنه التاريخ الذي يريد العميل أن يكون المشروع منتهيًا مخرجات المشروع بين أيديهم

ومع ذلك، هناك العديد من العناصر الأخرى التي تصب أيضاً في قيود الوقت التي يجب أن يكون مدير المشروع على دراية بها.

ويشمل الوقت أيضاً ما يلي:

عدد الساعات التي سيحتاج فريقك لقضائها في العمل

الجدول الزمني بين كل فرد المرحلة الرئيسية للمشروع الوقت الأساسي المطلوب لإكمال عمليات معينة

الوقت الإضافي المطلوب كاحتياطي أمان

تلعب عوامل مثل الوقت المستغرق في تسليم الموارد والمواد دورًا في إدارة القيد الأول للمثلث الحديدي.

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حتى إذا ظل الموعد النهائي المحدد ثابتًا، فإن التأخير أو الاضطرابات في العناصر الأخرى ضمن القيد الزمني سيتطلب إجراء تعديلات على التكلفة أو النطاق لإعادة التوازن إلى المشروع وضمان نجاحه.

فيما يلي نظرة سريعة على بعض الأحداث الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤثر على القيد الزمني للمشروع:

تأخيرات في تسليم الموارد والمواد من البائعين الخارجيين

إضافة مخرجات جديدة إلى نطاق المشروع من قبل العميل

سوء تقدير الوقت المطلوب لمهام معينة أو مراحل معينة من المشروع

مرض أو غياب أعضاء الفريق الرئيسيين

في حين أن فريق إدارة المشاريع يتطلب من مديري المشاريع تحقيق التوازن بين القيود الثلاثة للعمل بنجاح، من المهم أيضًا أن تتذكر أن هناك أشياء يمكنك القيام بها بشكل استباقي لتقليل تعطل الوقت و إدارة الوقت بشكل أفضل . ويشمل ذلك:

توجيه موارد ومواهب إضافية إلى مهمة ما لإتمامها بشكل أسرع

إعادة تقييم مدى ضرورة جدول مهامك وإزالة المهام التي لم تعد مطلوبة

تشكيل فريق عمل قادر على القيام بمهام متعددة بكفاءة

فرز مهامك وفقًا لمواهب فريقك (أي إسناد المهام الأكثر تعقيدًا إلى العمال الأكثر مهارة)

إدارة توقعات العملاء بشأن المواعيد النهائية منذ البداية

2. التكلفة

سيكون لكل مشروع تقريباً ميزانية محددة في بداية العمل. وبصفتك مديرًا للمشروع، غالبًا ما تكون مسؤولاً عن وضع هذه الميزانية بناءً على التكاليف المتصورة والمقدرة المتعلقة بعدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك المواد الخام والمرافق والمخزون والمعدات والأدوات والموهبة (الموظفين).

تتسم الميزانية الجيدة بالواقعية وتأخذ في الحسبان محفظة العميل، في حين أن الميزانية السيئة تفشل في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية ويتم تجاوزها عند أول تغييرات في الوقت و/أو النطاق.

على الرغم من أن الأمر ليس دائمًا متروك لك كمدير مشروع لاقتراح الميزانية. في كثير من الأحيان، يحدد العميل الميزانية.

على سبيل المثال، قد يكون العميل الذي يتواصل مع ورشة سيارات مخصصة لتجديد سيارة والده القديمة على استعداد لإنفاق 20,000 دولار فقط. وهذا يترك الأمر لمدير المشروع في المرآب ليقوم بما يلي التلاعب بنطاق المشروع والموعد النهائي من أجل تلبية متطلبات ميزانية العميل.

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إذا كان العميل في هذا السيناريو، يحدد العميل أيضًا الموعد النهائي (ولنفترض أن الموعد النهائي ضيق)، فيجب على مدير المشروع وضع قيود صارمة على النطاق الكلي للتجديد لتعزيز التوازن بين الوقت والتكلفة.

لسوء الحظ، هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على التكلفة ونجاح المشروع. فيما يلي قائمة بالعوامل الشائعة التي تؤثر سلباً على تقييد تكلفة المشروع:

التغيرات المفاجئة في أسعار المواد الخام

تكاليف التوظيف الإضافية بعد التغييرات التي تطرأ على الموظفين

التدريب الإضافي المتطلبات من قبل الموظفين لمهام المشروع المتخصصة

النواتج الجديدة التي يتم إضافتها إلى نطاق المشروع من قبل العميل

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها كمدير مشروع لإدارة التكلفة بشكل أفضل:

تعلم كيفية تخصيص (وإعادة تخصيص) الموارد بشكل فعال بين كل مهمة ومعلم من معالم المشروع

تفاوض على التكاليف مع المقاولين والموردين لتخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن

النظر في بدائل أقل تكلفة للموارد باهظة الثمن

قلل من نطاق المشروع عن طريق إزالة المهام غير الضرورية

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3. النطاق

يشير النطاق إلى الحجم الكلي للمشروع. وهو القيد الذي يصعب تحديده ولكن ربما يمكن اعتباره ببساطة الرؤية النهائية للعميل.

تدخل العديد من العوامل المختلفة في نطاق أو حجم المشروع. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

الجودة الإجمالية للمشروع

مدى تعقيده، وعدد أو حجم مخرجاته

مستوى التفاصيل المطلوبة

عدد الميزات التي سيحتوي عليها المنتج النهائي

سعة هذا المنتج النهائي (على سبيل المثال عدد رواد المهرجانات التي يمكن أن يستوعبها مكان مؤقت)

بشكل أساسي، كلما كان المشروع أكثر تعقيداً وتعقيداً (لنقل مثلاً إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء)، كلما كان نطاقه أكبر، وكلما زاد الوقت والموارد التي يجب تخصيصها له للحفاظ على توازن مثلث المشروع.

في المقابل، كلما كان المشروع أبسط وأكثر بساطة ومباشرة ومجرباً ومختبراً (لنقل، بناء قمر صناعي نموذجي لتصوير فيلم في الفضاء)، كلما كان نطاقه أصغر، وكلما قل الوقت والموارد التي يحتاجها المشروع لتحقيق نجاح المشروع.

في كثير من الأحيان، يكون النطاق هو المتغير الذي يمكن تعديله بمرونة أكبر لمراعاة التغييرات غير المتوقعة والتي لا يمكن تجنبها من قبل العميل أو طرف ثالث.

يمكن أن تتأثر قيود نطاق مثلث إدارة المشروع بالعديد من الأشياء، بما في ذلك:

إضافة مخرجات من قبل العميل

زحف النطاق

تخفيض ميزانية العميل

تغيير في الموعد النهائي للمشروع

سوء التخطيط لمتطلبات المشروع في البداية

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها كمدير مشروع للحفاظ على نطاق المشروع:

تنفيذ خطة إدارة التغيير أو خطة التعاقب الوظيفي تمديد الموعد النهائي

إعادة تعيين الموارد إلى المشروع أو بعيدًا عنه

إعادة تقييم ضرورة كل مهمة جديدة عند الاقتراب منها

فوائد استخدام مثلث إدارة المشروع ## فوائد استخدام مثلث إدارة المشروع

إن مثلث إدارة المشاريع ليس مجرد طريقة للتفكير في تخطيط وإدارة المشاريع؛ بل هو أداة مفيدة يمكن التحقق منها يمكنك من خلالها أن تكون مدير مشروع أكثر نجاحًا.

يكمن جمال مثلث إدارة المشاريع في أنه يوفر المرونة، من بين فوائد أخرى، بما في ذلك:

1. التواصل مع العميل

قد يأتي العملاء إليك برؤية واضحة بما فيه الكفاية في أذهانهم، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيكونون على دراية بالتعقيدات التي لا تعد ولا تحصى، مثل خط التوريد الخاص بك إلى متطلبات التدريب المتخصصة. يمكنك استخدام مثلث إدارة المشروع كوسيلة مساعدة بصرية واضحة وموجزة للمساعدة في تأهيل العميل على متن الطائرة ولتقدير التفاعل بين الميزانية والنطاق والموعد النهائي بشكل أفضل.

2. إدارة التغيير يسمح لك مثلث المشروع برؤية أي تغييرات تطرأ على أي من التغييرات الثلاثة والتصرف بكفاءة

قيود المشروع . يسمح لك استخدام PMT في إدارة المشاريع بإنشاء خطط إدارة التغيير لضمان استعداد فريقك ومرونته في مواجهة التغييرات.

3. توضيح الأولوية

يتيح لك إدراك التجاذب بين القيود الثلاثة المتمثلة في التكلفة والوقت والنطاق، تحديد الأولويات الرئيسية لأي مشروع معين بسرعة. سيسمح لك القيام بذلك بالتعرف على الفور على مؤشرات الأداء الرئيسية أو المعالم الرئيسية لمساعدتك على فهم ما يجب عليك وعلى كل عضو من أعضاء الفريق تحقيقه بوضوح للحفاظ على جودة المنتج النهائي وضمان نجاح المشروع.

4. الحد من المخاطر

يقلل مثلث إدارة المشروع من المخاطر الإجمالية لفشل المشروع. فمن خلال إدارة توقعات العميل، والتأكد من إمكانية استيعاب التغييرات غير المتوقعة في القيود الأساسية بسهولة، وتحديد أولويات واضحة لنطاق المشروع باستخدام مثلث إدارة المشروع، يمكن لمديري المشروع التحكم في المشروع بشكل أفضل وتعديله وفقًا لذلك.

ما هو المثلث الرشيق؟

يشبه في تصميمه ووظيفته مثلث إدارة المشاريع، وقد طورت فرق أجايل والمحترفون مفهومهم الخاص به، والذي يطلقون عليه المثلث الرشيق.

كان الدافع وراء إنشاء المثلث الرشيق هو خلق المزيد من المرونة. كان مثلث إدارة المشاريع التقليدي جامدًا للغاية ويمكن أن يكون حساسًا للتغييرات ضمن القيود الثلاثية.

في المثلث الرشيق، تم تسمية الأضلاع الثلاثة (أو النقاط) بدلاً من ذلك: القيمة والجودة والقيود. لاحظ أنه هنا تم حصر مثلث إدارة المشروع بأكمله في ضلع أو زاوية واحدة فقط من مثلث الإدارة الرشيقة.

عبر إدارة المشاريع ال فائدة الرشيقة المثلث هو أنه يضع وزناً أكبر لجودة المشروع وقيمة المنتج النهائي للمشروع بالنسبة للعميل. وتصبح القيود، على الرغم من وجود ثلاثة منها، عاملاً وحيداً في الإدارة الشاملة للمشروع.

على سبيل المثال، إذا كان فريق ما يطور تطبيقاً باستخدام مثلث أجايل لإدارة المشروع، وأراد العميل زيادة عدد الوظائف التي يمكن للمستخدم النهائي إكمالها بالتطبيق (أي زيادة القيمة)، فسيتعين على مدير المشروع خفض الجودة الإجمالية للتطبيق، أو زيادة بعض أو كل القيود (المزيد من المال، المزيد من الوقت، نطاق أكبر).

تنفيذ مثلث إدارة المشروع

إذاً، لقد وصلت إلى هذا الحد. ولكن معرفة النظرية الكامنة وراء مثلث إدارة المشاريع، والقدرة على وضع هذه النظرية موضع التنفيذ، هما أمران مختلفان.

يمكن أن يستغرق إتقان مثلث إدارة المشاريع وجميع الفوائد المرتبطة به سنوات وهو أمر يدرسه العديد من الأشخاص في الجامعة أو الكلية للحصول على شهاداتهم في مجال الأعمال والإدارة وريادة الأعمال والتمويل.

سنقضي هذا القسم في مناقشة كيفية تطبيق معرفتك النظرية المكتسبة حديثًا في عالم الأعمال وإدارة المشاريع على أرض الواقع. ومع ذلك، تجدر الإشارة أولاً إلى أنك لست مضطرًا إلى القيام بذلك بمفردك. فاليوم، أصبح لدى مديري المشاريع والعملاء على حد سواء إمكانية الوصول إلى بعض أدوات الأعمال الرقمية المثيرة للإعجاب والمفيدة للغاية عبر الإنترنت.

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

واحدة من أشهر طرق العرض الرقمية برنامج إدارة المشاريع هو ClickUp، الذي يوفر للمستخدمين وظائف مختلفة متكاملة لموازنة القيود الفعالة وإدارة التغيير وتنظيم الفريق.

يمكن لمديري المشاريع الاعتماد على ClickUp لمساعدتهم على تخطيط وإدارة وتتبع مشاريعهم. ونظرًا لأن المنصة بأكملها قابلة للتخصيص، يمكن للفرق تهيئتها لدعم تفضيلات سير العمل الخاصة بهم، سواء كان ذلك تقليديًا أو إدارة المشاريع الرشيقة أو أي نهج آخر.

فيما يلي بعض أبرز الميزات التي يقدمها ClickUp:

تصور واضح للموارد عبر طرق عرض مخصصة مثل طريقة عرض عبء العمل

متتبع الوقت العام الذي يعمل في أي مكان

مجموعة من القوالب لإدارة سير عمل الفريق

أدوات التعاون مثل اللوحات البيضاء وعرض الدردشة والتعليقات المخصصة والمزيد

ميزة البريد الإلكتروني داخل التطبيق التي تتيح لك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني داخل ClickUp

تتبع تقدم مشروعك من خلال خاصية بديهية عرض اللوحة إدارة الوقت والموارد باستخدام مخططات جانت



تصور مهام سير العمل الرشيقة باستخدام طريقة عرض ClickUp Board وتعيين اللوحات حسب الحالة وتاريخ الاستحقاق والأولوية والمزيد لمواءمة فريقك بشكل أفضل

دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة ClickUp في تطبيق تعاليم مثلث إدارة المشاريع عبر مجموعة من السيناريوهات.

1. إدارة التكاليف

في أي مشروع معين، يتم التهام قدر كبير من الميزانية الأولية بسرعة، وذلك بفضل عدم الكفاءة. وسواء كان الأمر يتعلق بقضاء الكثير من الوقت في العمل على مهام ذات أولوية منخفضة أو تخصيص الموارد بفعالية وتقليل التكاليف من خلال تبسيط نشاط الفريق، فإن إدارة التكاليف هي المفتاح للحفاظ على مثلث مشروع متوازن.

من السهل إضافة قيم مالية إلى المهام لإبقاء ميزانيات المشاريع على المسار الصحيح ميزات إدارة الموارد في ClickUp مصممة خصيصًا لزيادة كفاءة الفرق من أي حجم، خاصة تلك التي تعمل عن بُعد. فهو يوفر ميزات لمساعدتك على تصور الموارد في لمحة سريعة وتحسين التواصل والتعاون بين الفريق وتتبع التقدم المحرز.

2. إدارة الوقت

لا يمكنك دائمًا تغيير الموعد النهائي المحدد أو تسريع عمليات الطرف الثالث، مثل تسليم المواد، على سبيل المثال. بعض الأمور خارجة عن إرادتك. لهذا السبب، بصفتك مدير مشروع من الضروري أن تدير وقتك بعناية والجدول الزمني العام للمشروع ووقت فريقك.

يقدم ClickUp ميزتين فريدتين تمكنان مديري المشاريع من التفوق في إدارة الوقت. يمكنك أنت وفريقك استخدام أداة تعقب الوقت العالمية من ClickUp الذي يعمل بشكل نشط وبأثر رجعي. يتوفر أداة تعقب الوقت الخاصة بهم على جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية، مما يعني أن فريقك يمكنه متابعة عمله بغض النظر عن مكان وجوده، مما يزيد من كفاءته ويقلل من تعطيل الجدول الزمني لمشروعك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قوالب عبء عمل الموظف لمساعدتك على إدارة وقت فريقك، وتخصيص الموارد، وإعادة تقييم قدرة أعضاء الفريق الفرديين على تولي مهام جديدة على أساس أسبوعي متجدد. مراقبة عبء عمل فريقك يمكن أن يساعدك على تعيين مهام جديدة أو أكثر تعقيدًا لأعضاء الفريق أو تقييم من يتخلف عن العمل أو مثقل بالمهام.

تصور مقدار العمل المخصص للمساهمين الأفراد وكذلك لكل فريق من فرقك باستخدام طريقة عرض عبء العمل في ClickUp

تنزيل هذا النموذج

المكافأة:_ قوالب تخطيط السعة ( WBS )

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من دون مدير مشروع فعّال، ستفشل حتى أبسط المشاريع؛ ويقاس الفشل بمدى وفاء المشروع أو عدم وفائه بميزانيته وإطاره الزمني ونطاقه. ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن الشركات والمؤسسات الكبرى لديها مديري مشاريع مخصصين في مناصب تحمل هذا اللقب، إلا أنه في الحقيقة كل شركة لديها مدير مشروع.

حتى لو كان المقهى الصغير المستقل في زاوية شارعك لا يضم سوى ثلاثة موظفين فقط، فإن أحدهم سيعمل كمدير مشروع، وربما دون أن يدرك ذلك.

ونظرًا لأن كل شركة تحتاج إلى مدير مشروع (ومدير جيد في ذلك)، فمن الأهمية بمكان أن يكون لدى كل مدير مشروع إمكانية الوصول إلى الأدوات المناسبة للوظيفة. ويُعد مثلث إدارة المشاريع، المقترن ببرنامج إدارة مثل ClickUp، مزيجًا ناجحًا. 🤝

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الكاتب الضيف:

فيسيلين ملادينوف هو مدير المحتوى في ThriveMyWay.

لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال التسويق والمبيعات في الشركات وقرر متابعة شغفه بالتسويق الرقمي وإنشاء المحتوى.