قوالب مجانية لإعداد تقارير الدفع بالنقرة لتبسيط التحليلات في عام 2025

"_أنا بحاجة إلى هذه الأرقام بحلول يوم الأربعاء!" طلب رئيسك العاجل للحصول على بيانات الحملة يجعلك تهرول في جداول بيانات وأدوات لا نهاية لها مثل Google Analytics.

أنت لست وحدك في هذا الاندفاع المحموم 88% من المسوقين يقضون وقتًا في إعداد التقارير أكثر من أداء مهامهم.

لا ينبغي أن تعني إدارة حملات الدفع لكل نقرة (PPC) الغرق في البيانات أو فقدان الرؤى المهمة.

وهنا يأتي دور قالب تقارير الدفع بالنقرة (PPC) القوي - فكر فيه كمركز قيادة ل مؤشرات الأداء الرئيسية للبحث المدفوع . يساعدك إطار العمل الجاهز للاستخدام على اكتشاف الاتجاهات واكتشاف المشاكل مبكرًا واتخاذ قرارات ذكية بشأن الميزانية.

هل تريد أن تبدأ بواحد؟ لقد قمنا بالعمل الشاق من أجلك، حيث بحثنا واختبرنا العشرات من القوالب المتوافقة مع أداة إدارة الإعلانات .

2. قالب تتبع حملة ClickUp

قالب تتبع حملة ClickUp

قد تبدو إدارة حملات تسويقية متعددة عبر منصات مختلفة أشبه بالتلاعب بالمناشير أثناء ركوب دراجة أحادية العجلة.

ضع حدًا لهذا السيرك من خلال قالب تتبع حملة ClickUp . اجمع مؤشرات الأداء الرئيسية وبيانات حملتك معًا لتجنب التنقل بين علامات التبويب أو رحلات البحث عن البيانات.

📮ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي. ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

مع تطبيق كل شيء للعمل مثل انقر فوق ، إدارة مشروعك، والرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات كلها تتلاقى في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

إليك سبب فائدته:

تفاصيل المسار: الحالات المخصصة في ClickUp تساعدك على تحديد التقدم المحرز على أنه محظور أو ملغى أو مكتمل أو منجز أو قيد التنفيذ

الحالات المخصصة في ClickUp تساعدك على تحديد التقدم المحرز على أنه محظور أو ملغى أو مكتمل أو منجز أو قيد التنفيذ تغطي المقاييس المهمة: تتبع الحقول المخصصة المضمنة في تتبع الحقول المخصصة الحيوية مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل الميزانية المنفقة ومرات الظهور ومعدلات التحويل وعائد الاستثمار

تتبع الحقول المخصصة المضمنة في تتبع الحقول المخصصة الحيوية مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل الميزانية المنفقة ومرات الظهور ومعدلات التحويل وعائد الاستثمار جدولة الحملات الإعلانية: عرض التقويم في ClickUp يجعل جدولة الجداول الزمنية للتسويق وتعديلها أمرًا سهلاً بفضل وظيفة السحب والإفلات

عرض التقويم في ClickUp يجعل جدولة الجداول الزمنية للتسويق وتعديلها أمرًا سهلاً بفضل وظيفة السحب والإفلات مراقبة التقدم المحرز: عرض اللوحة يجمع الحملات حسب الحالة أو القناة، وهو مثالي لاكتشاف إعلاناتك الأعلى أداءً

عرض اللوحة يجمع الحملات حسب الحالة أو القناة، وهو مثالي لاكتشاف إعلاناتك الأعلى أداءً تصوير الجداول الزمنية:عرض الجدول الزمني ل ClickUp يعرض تقدم الحملة والمهام القادمة حسب التسلسل الزمني

🌟مثالي ل: مديري التسويق ومنسقي الحملات الذين يحتاجون إلى تتبع حملات متعددة عبر منصات مختلفة مع الحفاظ على رؤية واضحة لمقاييس الأداء وعائد الاستثمار.

3. قالب تتبع وتحليلات حملة ClickUp

قالب تتبع وتحليلات حملة ClickUp

راقب جميع حملاتك التسويقية ومقاييسك الرئيسية من خلال قالب تتبع وتحليلات حملة ClickUp للحملات التسويقية . يقدم هذا القالب خيارات تصور مختلفة لمهام حملتك.

هل تحتاج إلى العثور على جميع المهام المتأخرة؟ تُعد إمكانيات الفرز والتصفية في طريقة عرض القائمة مثالية. تخطيط نمط كانبان في طريقة عرض اللوحة رائع لتوضيح التقدم المحرز.

يصبح تخطيط الجداول الزمنية وحل التعارضات أمرًا بسيطًا باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني، بينما توفر طريقة عرض التقويم نظرة عامة شهرية سهلة الاستخدام لجميع الأنشطة.

يتميز هذا القالب أيضًا بالحقول المخصصة للمقاييس الرئيسية:

تحديثات تلقائية للتقدم: تحديثات تلقائية لمعدلات الإنجاز

تحديثات تلقائية لمعدلات الإنجاز القائمة المنسدلة: تصنيف الحملات حسب النوع أو القناة أو الحالة

تصنيف الحملات حسب النوع أو القناة أو الحالة الموقع الإلكتروني: تخزين الصفحات المقصودة وعناوين URL للموارد

تخزين الصفحات المقصودة وعناوين URL للموارد الأموال: تتبع إنفاق الحملة بعملتك المفضلة

تتبع إنفاق الحملة بعملتك المفضلة العدد: مراقبة النقرات والتحويلات ومرات الظهور

مراقبة النقرات والتحويلات ومرات الظهور المعادلة: احسب عائد الاستثمار ونسبة النقر إلى الظهور وتكلفة الاكتساب والمزيد من مؤشرات الأداء الرئيسية بسهولة

🌟مثالي لـ: المتخصصين في الدفع بالنقرة الذين يبحثون عن رؤى الأداء وعائد الاستثمار في الوقت الفعلي.

💡 نصيحة احترافية: يستخدم المسوقون الذكاء الاصطناعي لأتمتة التقارير والتحليلات - وتوفير الوقت! اكتشف المزيد في هذا الفيديو عن أهم 3 نصائح للتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

4. نموذج خطة حملة ClickUp للحملة

قالب قالب خطة حملة ClickUp

تؤثر خطة الحملة المنظمة جيدًا بشكل مباشر على نسبة النقر إلى الظهور. فهي تساعدك على التميز في محركات البحث وإيقاف التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن قالب خطة حملة ClickUp يضع كل ما تحتاجه لتشغيل حملات فعالة في مكان واحد.

يأتي هذا القالب مليئًا بالميزات لمساعدتك على تنفيذ قوالب خطة التسويق بنجاح:

مقاييس التتبع: تمنحك خيارات الحالة المخصصة مثل "قيد التقدم" و"مكتمل" و"يجب القيام به" رؤية فورية لمكان كل مهمة من مهام الحملة

تمنحك خيارات الحالة المخصصة مثل "قيد التقدم" و"مكتمل" و"يجب القيام به" رؤية فورية لمكان كل مهمة من مهام الحملة عرض بيانات الحملة: تضمن لك سبعة حقول مخصصة مدمجة، مثل "تقدم التخطيط" و"الميزانية المخصصة" و"الميزانية المتبقية" و"رئيس الحملة" و"نوع الحملة" وضوح البيانات

تضمن لك سبعة حقول مخصصة مدمجة، مثل "تقدم التخطيط" و"الميزانية المخصصة" و"الميزانية المتبقية" و"رئيس الحملة" و"نوع الحملة" وضوح البيانات إدارة المشاريع بإشراف كامل: أدوات مثل التعليقات والعلامات وتحذيرات التبعية تحافظ على توافق الجميع على أهداف الحملة والمواعيد النهائية

🌟مثالي ل: فرق التسويق التي تتطلع إلى إنشاء حملات متكاملة وإدارتها وتنفيذها مع تنسيق الرسائل وتسويق المحتوى.

مكافأة: تعلم كيفية إنشاء خطتك التسويقية في ClickUp مع هذا الفيديو التوضيحي السريع!

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5. قالب موجز حملة ClickUp للحملة

قالب موجز حملة ClickUp

نموذج موجز الحملة قالب موجز حملة ClickUp يضع جميع أدوات تخطيط حملتك في مكان واحد، مما يساعدك على إنشاء حملات تسويقية تحقق أهدافها.

يمنحك هذا القالب أساسًا متينًا لأي حملة، بدءًا من الحملات الخاطفة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى إطلاق المنتجات على نطاق واسع.

إليك ما يمكنك فعله بهذا القالب:

حدد أهدافًا واضحة للحملة: تتبع أداءك الإبداعي باستخدام أهداف ClickUp ضع خريطة لجمهورك المستهدف: أنشئ ملفات تعريفية واختر القنوات المناسبة للوصول إليهم. على سبيل المثال، إذا كنت تستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، فيمكنك التركيز على لينكد إن والمواقع الإلكترونية الخاصة بالصناعة

تتبع أداءك الإبداعي باستخدام أهداف ClickUp ضع مخططًا تفصيليًا للحملة: ضع تصورًا للكلمات المفتاحية الأكثر تحويلًا وموضوعات المحتوى والأصول الإبداعية المطلوبة

ضع تصورًا للكلمات المفتاحية الأكثر تحويلًا وموضوعات المحتوى والأصول الإبداعية المطلوبة إنشاء لوحة معلومات الدفع بالنقرة: قياس الأداء من خلال تتبع الإنفاق والتحويلات وعائد الاستثمار في الوقت الفعلي

🌟مثالي ل: فرق التسويق التي ترغب في تخطيط الحملات وتنفيذها وتتبعها بكفاءة مع الحفاظ على توافق جميع أصحاب المصلحة.

6. قالب تقويم حملة ClickUp

قالب تقويم حملة ClickUp

هل تريد أن تحافظ على سير جهودك التسويقية كالساعة؟

إن قالب تقويم حملة ClickUp هنا لمساعدتك في تحديد الجدول الزمني لحملتك وتتبع التقدم المحرز وتحقيق أهدافك.

قالب تقرير الدفع بالنقرة هذا ممتاز لتنسيق المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواءمة جهودك الإعلانية. إليك الطريقة:

تتبع الحالة المخصصة: ضع علامة على مهام الحملة على أنها "مفتوحة" أو "مكتملة" لمراقبة التقدم في الوقت الفعلي. أبقِ الجميع على اطلاع على ما وصلت إليه الأمور

ضع علامة على مهام الحملة على أنها "مفتوحة" أو "مكتملة" لمراقبة التقدم في الوقت الفعلي. أبقِ الجميع على اطلاع على ما وصلت إليه الأمور الحقول المخصصة الذكية: أضف تفاصيل الحملة الرئيسية باستخدام خمس سمات مخصصة: المدة، والأهداف، ومرحلة الحملة، والسوق، وميزانية الحملة

أضف تفاصيل الحملة الرئيسية باستخدام خمس سمات مخصصة: المدة، والأهداف، ومرحلة الحملة، والسوق، وميزانية الحملة تقويم الأحداث: حدد الجدول الزمني لحملتك بشكل مرئي في عرض التقويم

حدد الجدول الزمني لحملتك بشكل مرئي في عرض التقويم الجدول الزمني: شاهد كيف تتصل المهام وتتدفق في عرض الجدول الزمني

شاهد كيف تتصل المهام وتتدفق في عرض الجدول الزمني قائمة الحملة: تتبع كل مهمة في مكان واحد في عرض القائمة

تتبع كل مهمة في مكان واحد في عرض القائمة عملية الحملة: مراقبة مراحل الحملة خطوة بخطوة في عرض لوحة كانبان

🌟مثالي ل: المسوقين الذين يرغبون في تخطيط وتنفيذ وتتبع الحملات متعددة القنوات دون عناء.

_🧠حقيقة ممتعة: في فبراير 1998، قدم موقع GoTo.com (الذي عُرف لاحقًا باسم Overture) أول محرك بحث بنظام الدفع مقابل النقر، مما سمح للمعلنين بتقديم عروض أسعار لوضع الإعلانات على كلمات رئيسية محددة.

7. قالب العصف الذهني لإطلاق حملة ClickUp لإطلاق حملة العصف الذهني

قالب لوحة العصف الذهني للعصف الذهني لإطلاق حملة ClickUp

يتطلب وضع استراتيجية الدفع بالنقرة بشكل صحيح أكثر من مجرد إلقاء الأفكار على الحائط.

إن قالب العصف الذهني لإطلاق حملة ClickUp يساعد فرق التسويق على تنظيم أفكار الحملات التسويقية وتحويل أفضلها إلى أفعال.

إليك ما يجعل هذه قوالب إعلانية مفيدة جدًا لتخطيط الحملات

فرز أفكار الحملات: تحديد الأفكار التي تستحق المتابعة بسرعة باستخدام فئات نعم أو لا أو ربما

تحديد الأفكار التي تستحق المتابعة بسرعة باستخدام فئات نعم أو لا أو ربما تتبع تقدم المهام: افصل المهام بحالات مفتوحة ومكتملة، مما يمنح فريقك رؤية واضحة لما تم إنجازه وما يحتاج إلى اهتمام

افصل المهام بحالات مفتوحة ومكتملة، مما يمنح فريقك رؤية واضحة لما تم إنجازه وما يحتاج إلى اهتمام إضافة ملاحظات أصحاب المصلحة: دمج الملاحظات داخل المهام مباشرةً لتحسين المفاهيم دون الحاجة إلى سلاسل لا نهاية لها من رسائل البريد الإلكتروني

دمج الملاحظات داخل المهام مباشرةً لتحسين المفاهيم دون الحاجة إلى سلاسل لا نهاية لها من رسائل البريد الإلكتروني قم بإعداد إشعارات مخصصة: أبقِ الجميع على اطلاع على المعالم والتغييرات المهمة

🌟مثالي ل: فرق التسويق الرقمي التي ترغب في تبسيط عملية تخطيط حملاتها.

8. قالب تقرير الدفع بالنقرة لفرق التسويق والوكالات من بورتر

عبر بورترمإيتريكs إن قالب تقرير الدفع بالنقرة لفرق التسويق والوكالات من بورتر يتتبع ويحلل أداء حملة الدفع بالنقرة باستخدام أدوات مدمجة متنوعة. يركز على المقاييس الأكثر أهمية عند تحسين جهود الدفع بالنقرة وإثبات عائد الاستثمار للعملاء.

إليك ما يجعل هذا القالب ذا قيمة خاصة:

تتبع المقاييس الواضحة: مراقبة أحجام زيارات الموقع الإلكتروني من حملات الدفع لكل نقرة لاكتشاف الاتجاهات والنمو. تتبّع معدلات التحويل عبر الحملات المختلفة لقياس مدى نجاحها

مراقبة أحجام زيارات الموقع الإلكتروني من حملات الدفع لكل نقرة لاكتشاف الاتجاهات والنمو. تتبّع معدلات التحويل عبر الحملات المختلفة لقياس مدى نجاحها تقسيم ذكي للبيانات: تقسيم الأداء حسب الموقع الجغرافي لتخصيص الحملات لمناطق معينة. تعرّف على كيفية تأثير الأجهزة المختلفة (الجوّال وسطح المكتب والأجهزة اللوحية) على نتائج الحملات

تقسيم الأداء حسب الموقع الجغرافي لتخصيص الحملات لمناطق معينة. تعرّف على كيفية تأثير الأجهزة المختلفة (الجوّال وسطح المكتب والأجهزة اللوحية) على نتائج الحملات خيارات سهلة لإعداد التقارير: إنشاء تقارير PDF مصقولة لاجتماعات العملاء. إرسال تقارير مخصصة عبر البريد الإلكتروني لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم. مشاركة روابط لوحة المعلومات المباشرة حتى تتمكن الفرق من البحث في أحدث البيانات بأنفسهم

إنشاء تقارير PDF مصقولة لاجتماعات العملاء. إرسال تقارير مخصصة عبر البريد الإلكتروني لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم. مشاركة روابط لوحة المعلومات المباشرة حتى تتمكن الفرق من البحث في أحدث البيانات بأنفسهم رؤى تركز على الإجراءات: قارن أداء القنوات (إعلانات Google وFacebook وLinkedIn) لتوجيه قرارات الميزانية. استخدم بيانات شرائح الجمهور لتحسين الاستهداف. احصل على إمكانية الوصول في الوقت الفعلي لإجراء تعديلات سريعة على الحملة

🌟مثالي ل: وكالات التسويق التي تدير حملات متعددة للعملاء وفرق التسويق الداخلية التي تحتاج إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ حول أداء الدفع بالنقرة.

11. قالب تقرير تسويق حملة الدفع لكل نقرة (PPC) من Template.net

عبر Template.net إن قالب تقرير تسويق حملة الدفع بالنقرة من Template.net يمنح فرق التسويق أساسًا متينًا لتوضيح كيفية أداء حملاتهم الإعلانية المدفوعة للعملاء بالضبط.

تتفوق هذه الأداة في تقديم بيانات معقدة عن الدفع بالنقرة بطريقة واضحة ومنظمة يمكن لكل من الوكالات والعملاء فهمها بسهولة.

إليك ما يجعل هذا القالب مفيدًا بشكل خاص:

تتبع الأداء المنظم: يتضمن القالب أقسامًا مخصصة لجميع مقاييس الدفع بالنقرة الأساسية مثل التحويلات وتكلفة الاكتساب ومرات الظهور ونسبة النقر إلى الظهور وحصة الظهور

يتضمن القالب أقسامًا مخصصة لجميع مقاييس الدفع بالنقرة الأساسية مثل التحويلات وتكلفة الاكتساب ومرات الظهور ونسبة النقر إلى الظهور وحصة الظهور عرض مرئي للبيانات: تحويل بيانات الحملة المعقدة إلى مخططات ورسوم بيانية سهلة الفهم. يدعم القالب خيارات التصور المختلفة التي تساعد في شرح اتجاهات الأداء لأصحاب المصلحة

تحويل بيانات الحملة المعقدة إلى مخططات ورسوم بيانية سهلة الفهم. يدعم القالب خيارات التصور المختلفة التي تساعد في شرح اتجاهات الأداء لأصحاب المصلحة أقسام قابلة للتخصيص: إضافة أقسام أو إزالتها بناءً على ما يهم عملاءك أكثر. يتكيف القالب ليناسب احتياجات إعداد التقارير المختلفة، بدءًا من المقاييس الأساسية وحتى التحليل المتعمق للحملة

إضافة أقسام أو إزالتها بناءً على ما يهم عملاءك أكثر. يتكيف القالب ليناسب احتياجات إعداد التقارير المختلفة، بدءًا من المقاييس الأساسية وحتى التحليل المتعمق للحملة مساحة ملخص تنفيذي: قم بتضمين أبرز ملامح الأداء عالية المستوى والنتائج الرئيسية في قسم ملخص تنفيذي مخصص

🌟مثالي ل: وكالات التسويق الرقمي ومديري الدفع بالنقرة الذين يحتاجون إلى طريقة احترافية وشاملة لإعداد تقارير بنتائج الحملات للعملاء.

/ctaBtn/pink https://www.template.net/edit-online/394937/ppc-campaign-marketing-report تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

👀 هل تعلم؟ في صناعة التأمين التنافسية، متوسط تكلفة النقرة الواحدة يمكن أن يصل إلى 18.57 دولارًا أمريكيًا مما يعكس القيمة العالية والمنافسة العالية لبعض الكلمات المفتاحية.

12. قالب تقرير Google Looker Studio PPC من Search Foresight

عبر بحث فورسايت إن قالب تقرير Google Looker Studio PPC من Search Foresight نظرة عامة من صفحة واحدة على مقاييس البحث المدفوع الرئيسية، مما يساعدك على مراقبة أداء حملاتك الإعلانية وتحليلها في الوقت الفعلي.

هذا القالب أداة رائعة لـ

تتبع الحملات الإعلانية المتكاملة : تتبع الأداء عبر لوحة معلومات إعلانات Google وإعلانات LinkedIn من خلال التكامل السلس للمنصة

: تتبع الأداء عبر لوحة معلومات إعلانات Google وإعلانات LinkedIn من خلال التكامل السلس للمنصة عرض رؤى شاملة : مراقبة تحليل الكلمات الرئيسية، والأداء المستند إلى الموقع الجغرافي، والتركيبة السكانية للجمهور، ورؤى المنافسة من لوحة معلومات مركزية

: مراقبة تحليل الكلمات الرئيسية، والأداء المستند إلى الموقع الجغرافي، والتركيبة السكانية للجمهور، ورؤى المنافسة من لوحة معلومات مركزية مراقبة أداء الجدول الزمني : احصل على عرض واضح لأداء الحملة الإعلانية بمرور الوقت من خلال صفحة مراقبة الخط الزمني

: احصل على عرض واضح لأداء الحملة الإعلانية بمرور الوقت من خلال صفحة مراقبة الخط الزمني تصفية متقدمة للبيانات: تصفية البيانات وتحليلها باستخدام عناصر التحكم في القائمة المنسدلة في كل صفحة للحصول على رؤى أعمق للحسابات وأنواع الحملات الإعلانية

🌟مثالي لـ: فرق التسويق والوكالات التي تتطلع إلى تتبع أداء حملات الدفع لكل نقرة (PPC) وتحليلها وتحسينها عبر منصات متعددة.

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اجعل إعداد تقارير الدفع بالنقرة أكثر بساطة وذكاءً مع ClickUp

لا يقتصر تشغيل حملات الدفع لكل نقرة (PPC) الناجحة على صياغة إعلانات رائعة فحسب. بل يتطلب أيضًا إعداد تقارير منظمة قائمة على البيانات لاكتشاف الاتجاهات واكتشاف المشكلات مبكرًا واتخاذ قرارات ذكية بسرعة.

توفر قوالب إعداد تقارير الدفع بالنقرة المجانية التي قمنا بتغطيتها نقطة انطلاق رائعة وهيكلية لإعداد تقاريرك.

ولكن دعنا نواجه الأمر: القوالب وحدها لا تكفي. أنت بحاجة إلى مركز مركزي حيث يمكن لفريقك التعاون في إعداد تقارير الدفع بالنقرة وتتبع التقدم المحرز وتحويل الرؤى إلى إجراءات.

وهنا يأتي دور ClickUp. قم بتحويل النتائج بسلاسة إلى مهام قابلة للتتبع من خلال الجمع بين هذه القوالب المجانية للدفع بالنقرة ومنصة ClickUp القوية.

يمكنك الآن الوصول إلى جميع معلومات الحملة المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل ClickUp على تبسيط التواصل مع أصحاب المصلحة، مما يجعل الجميع على اطلاع ومواءمة.

هل أنت مستعد لتبسيط تحليلات وتقارير الدفع بالنقرة؟ اشترك في ClickUp اليوم!