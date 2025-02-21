13 قالب عرض تقديمي مجاني للمشروع

يمكن أن تبدو العروض التقديمية للمشروع في بعض الأحيان وكأنها عروض تقديمية مملة. فأنت تعرف الشرائح الطويلة والنقاط النقطية التي لا تنتهي، وذلك الشخص الذي يصر على قراءة كل كلمة.

ويزداد الأمر سوءًا عندما تكون أنت الشخص الذي يتلقى التثاؤب والنظرات غير المهتمة. تقضي وقتًا طويلاً في تصميم عرضك التقديمي على المنصات التقليدية مثل مايكروسوفت باوربوينت وجوجل سلايدس مقابل لا شيء.

ماذا لو كان تغيير قالب عرضك التقديمي المجاني يجذب انتباه جمهورك بشكل أفضل؟

أنت محظوظ. لقد جمعنا لك 13 قالب عرض تقديمي مجاني سيوفر لك الوقت ويجعل أفكارك تنبض بالحياة بأسلوب وذوق رفيع. (تنبيه المفسد: لا حاجة لشهادة تصميم جرافيك!)

تخطيط وتنفيذ المشاريع في مكان واحد. جرّب ClickUp لفرق المشاريع!

ما هي قوالب العرض التقديمي للمشروع؟

قالب العرض التقديمي للمشروع هو تخطيط شريحة مصممة مسبقًا وهو أساس لإنشاء عروض تقديمية منظمة وجذابة بصريًا. تساعدك هذه القوالب على عرض أهداف مشروعك والتقدم المحرز فيه ونتائجه.

👀 هل تعلم؟ 92% من أصحاب العمل يتوقعون الآن من الموظفين في الوظائف غير المتعلقة بالتصميم أن يمتلكوا مهارات التصميم الأساسية للتواصل بفعالية.

تحتوي قوالب PowerPoint أو العروض التقديمية للشرائح المعدة مسبقًا على تخطيطات إبداعية مدمجة وخيارات لوحة ألوان وأقسام عناصر نائبة للنصوص والصور والمخططات والرسومات. وبالتالي، يمكنك إنشاء عرض تقديمي مذهل دون تمزيق شعرك!

سواء كنت تستخدم PowerPoint أو شرائح Google Slides أو Pitch أو أي قوالب لأدوات أخرى، فإن هذه القوالب تلغي الحاجة إلى البدء من الصفر.

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ما الذي يجعل قالب العرض التقديمي للمشروع جيدًا؟

ببساطة، أي قالب سهل الاستخدام ويساعدك على إنشاء عرض تقديمي في غضون بضع نقرات هو قالب جيد. ولكن فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تجعل منه قالباً فعالاً:

التخصيص: يجب أن تكون قادرًا بسهولة على تعديل النصوص والصور والرسوم البيانية لتناسب عروضك التقديمية الخاصة بعملك

يجب أن تكون قادرًا بسهولة على تعديل النصوص والصور والرسوم البيانية لتناسب عروضك التقديمية الخاصة بعملك تصميم احترافي: يجب أن يتمتع بمظهر احترافي نظيف ومحترف مع لوحة ألوان متوازنة تتناسب مع هوية علامتك التجارية

يجب أن يتمتع بمظهر احترافي نظيف ومحترف مع لوحة ألوان متوازنة تتناسب مع هوية علامتك التجارية تصور البيانات: يجب أن يكون القالب قادرًا على عرض البيانات باستخدام المخططات والرسوم البيانية والمرئيات الجذابة، مما يجعل العروض التقديمية أكثر جاذبية

يجب أن يكون القالب قادرًا على عرض البيانات باستخدام المخططات والرسوم البيانية والمرئيات الجذابة، مما يجعل العروض التقديمية أكثر جاذبية سهولة الاستخدام: يجب أن يكون القالب متوافقًا للعمل بسلاسة مع منصات مثل مايكروسوفت باوربوينت أو العروض التقديمية من جوجل أو حتى كانفا

يجب أن يكون القالب متوافقًا للعمل بسلاسة مع منصات مثل مايكروسوفت باوربوينت أو العروض التقديمية من جوجل أو حتى كانفا الملاءمة: يجب أن يناسب مجال عملك وجمهورك وأهدافك. قد لا يكون القالب المصمم لشركة تخطيط مناسبات هو الأفضل لمستشار استثماري

🧠 حقيقة ممتعة: شاعت عبارة "الموت بواسطة الباوربوينت" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لانتقاد الشرائح المصممة بشكل سيء والمليئة بالنصوص التي تصيب الجمهور بالملل. وأدى ذلك إلى ظهور حركات تشجع على سرد القصص المرئية في العروض التقديمية.

13 قالب عرض تقديمي للمشروع

فيما يلي قوالب الشرائح الموصى بها التي من شأنها أن تجعل إنشاء العروض التقديمية وتقديمها ممتعاً بالنسبة لك!

1. قالب العرض التقديمي ClickUp

قالب العرض التقديمي ClickUp

قد يستغرق إنشاء عرض PowerPoint التقديمي المثالي (هل هذا موجود أصلاً؟) ساعات. ومن ثم هناك احتمال أن يجعلك لا تزال تعتقد أنه لا يزال غير جيد بما فيه الكفاية.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك تخطي الفوضى والانتقال مباشرةً إلى عرض تقديمي احترافي مصقول؟ مع انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل، من الممكن.

إن قالب العرض التقديمي ClickUp هو أفضل موفر للوقت لأي شخص سئم من المصارعة مع مجموعات الشرائح.

سواء كنت تقدم تقارير ربع سنوية أو تقدم العرض التقديمي التالي، فإن هذا القالب يساندك.

إليك الطريقة:

ابدأ على الفور بهيكل مُعد مسبقاً وقم بتخصيصه ليناسب أسلوبك ورسالتك

حافظ على جميع المهام المتعلقة بالعرض التقديمي في مكان واحد - تتبع التقدم المحرز باستخدام مخطط جانت، وقم بتعيين حالات مخصصة، وقم بإدارة كل شريحة دون عناء

تعاون مع فريقك على مواد العرض التقديمي في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp والتعليقات وردود الفعل وتسميات الأولوية

استكشف طرق العرض المختلفة، مثل دليل البدء ولوحة العرض التقديمي، لتناسب احتياجات التخطيط الخاصة بك

🎨 مثالي لـ: مديري المشاريع وقادة الفرق والمهنيين الذين يعملون في بيئات سريعة الوتيرة ويبحثون عن الكفاءة قالب باور بوينت البدائل

2. قالب مخطط مشروع ClickUp

قالب مخطط مشروع ClickUp

ماذا لو كان بإمكانك إنشاء العروض التقديمية وتخطيط المشاريع على منصة واحدة؟ إن قالب مخطط مشروع ClickUp لا يساعدك فقط إنشاء خطة مشروع ؛ يساعدك أيضًا على إدارته.

هذا القالب ينافس أي قالب متطور أداة برمجية لتخطيط المشاريع -لكن للمبتدئين. تساعدك على إدارة مشروعك بالكامل من خلال إنشاء المهام وإدارة المواعيد النهائية و10 حقول مخصصة مثل المخاطر والميزانية المتبقية لتتبع المعلومات المهمة.

استخدم هذا القالب لـ

مشاركة الأفكار في المستندات، وتعيين المهام، وإسقاط التعليقات، وإرفاق الملفات

تتبّع المهام مع حالات التقدم مثل: مكتمل، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، قيد الانتظار، والمهام التي يجب القيام بها

استخدم ستة طرق العرض المخصصة في ClickUp مثل أنشطة المشروع، ومتتبعات الميزانية، ومسارات العمل، لإدارة كل التفاصيل دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

استخدم لوحات كانبان ومخططات جانت لاكتشاف الاختناقات وإدارة التبعيات والبقاء على الجدول الزمني.

🎨 مثالي ل: الفرق التي تبحث عن قوالب نظرة عامة على المشروع لتخطيط وإدارة مشاريع كاملة على منصة تعاونية واحدة.

_ لدي اجتماعات كل أسبوعين مع مشرفي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر بأنني في قمة نشاطي لأن جميع طلباتي الخاصة بالفعاليات والعروض التقديمية موجودة هنا، بالإضافة إلى مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه مايكل تيرنر ، مدير مساعد، المجتمعات المهنية، جامعة ميامي

3. نموذج إعداد تقارير مشروع ClickUp

قالب إعداد تقارير مشروع ClickUp

للعروض التقديمية والمشروعات إيجابياتها وسلبياتها. لكن الأخطاء يمكن تصحيحها دائمًا - وهو ما يحدث فقط عندما تجري إعداد التقارير المناسبة للمشروع .

إن نموذج الإبلاغ عن مشروع ClickUp عبارة عن قالب جاهز للتعبئة يمنحك نظرة عامة عالية المستوى لمؤشرات الأداء الرئيسية والأداء العام للمشروع، مما يسهل عليك تحديد المجالات التي تتطلب الاهتمام.

لهذا السبب تحتاج إلى هذا القالب:

استخدم الجدول الزمني للنشاط لإنشاء تمثيل مرئي للأنشطة المجدولة مع مستويات أولوياتها

حدّد المهام التي لم تلتزم بالمواعيد النهائية باستخدام ميزة "الأنشطة ذات الجداول الزمنية غير المستوفاة" وأضف التصحيحات التي تحتاج إلى التنفيذ

استخدم الحالات المخصصة في ClickUp مثل على المسار الصحيح، قيد التنفيذ، قيد الانتظار، متأخر، ومكتمل لتتبع التقدم المحرز

🎨 مثالي ل: فرق العمل ومديري المشاريع الذين يرغبون في تتبع ومراقبة أدائهم لاتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أداء أفضل.

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4. قالب خارطة طريق مشروع ClickUp

قالب خارطة طريق مشروع ClickUp

فكر في قالب خارطة طريق مشروع ClickUp كسكين سويسري لتطوير المنتجات، وإدارة المشاريع، ونعم، وحتى إنشاء عروض تقديمية مؤثرة!

فهو يقدم لك المخطط المثالي لتنفيذ مشاريع ناجحة مع ميزات لتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات المهام والتعاون مع فريقك بفعالية.

يمكن أن يساعدك هذا القالب في:

تتبع تطورات مشروعك من خلال خمس حالات مخصصة مثل: لم يبدأ، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، تم إلغاؤه

تحسين تعاون الفريق من خلال الاحتفاظ بجميع المعلومات في مكان واحد باستخدام أربعة حقول مخصصة

قم بتطبيق ست طرق عرض ديناميكية وقوائم ربع سنوية معدة مسبقاً للاحتفاظ بجميع معلومات المشروع ذات الصلة في المكان الذي تحتاج إليه

حدد معالم المشروع التي تستحق مركز الصدارة في اجتماعك التالي وحدد أولوياتها

🎨 مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يديرون مشاريع معقدة ويرغبون في تحسين سير العمل والتعاون للحفاظ على الوضوح طوال دورة حياة تطوير المنتج.

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5. قالب تعقب مشروع ClickUp

قالب تعقب مشروع ClickUp

يمكن أن تصبح رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مثل: _"مرحبًا، ما هو آخر المستجدات بشأن المقترح؟ لا يؤدي تتبع المشاريع في مساحة عمل مركزية مشتركة إلى تحسين التواصل فحسب، بل يساعدك أيضًا على التخطيط لخطوتك التالية بكفاءة أكبر.

📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي، والاتفاق على الأولويات، والمضي قدماً بالمشاريع.

إن المعاناة حقيقية - فالمتابعة المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثغرات في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

ال قالب تعقب مشروع ClickUp هو الأداة المثالية لتحديد كفاءة سير عملك الحالي وجعله أكثر قابلية للإدارة - وقابلية للعرض.

إليك ما يمكنك فعله بهذا القالب:

أضف أعضاء الفريق حتى يبقى الجميع على اطلاع دائم بجميع المعلومات

تتبع كل خطوة من خطوات المشروع من خلال خمس حالات مخصصة، مثل مغلق، ومقترح، ومحتمل غير مؤهل

استخدم طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض اللوحة للحصول على لمحة عن جميع أنشطة المشروع مع المكلفين وتواريخ الاستحقاق وأولويات المهام والمهام الفرعية

🎨 مثالي ل: مديري المشاريع والفرق البعيدة التي تبحث عن طرق أكثر قابلية للإدارة للتعاون في المشاريع.

💡 نصيحة احترافية: سواء كنت تتبع مشاريع متعددة، أو تعمل مع فريق متعدد الوظائف، أو تحاول ببساطة البقاء على رأس قائمة مهامك، يمكن للوحات معلومات المشروع أن تسهل التعاون في إعداد تقارير المشروع وعرضه.

تعرّف على كيفية إنشاء واحدة في هذا الفيديو التوضيحي:

6. قالب خطة تنفيذ المشروع ClickUp خطة تنفيذ المشروع

قالب خطة تنفيذ مشروع ClickUp

أنت تعرف ما هو متعارف عليه: تبدأ بعض المشاريع بفكرة قوية ولكنها تضيع في الترجمة أو سوء التنفيذ، وتنتهي بخيبة الأمل وانخفاض معنويات الفريق.

إن قالب خطة تنفيذ مشروع ClickUp هنا ليوفر عليك (وعلى عقلك). فهو يقسم كل هدف وجدول زمني ومورد إلى مهام صغيرة الحجم، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. لا توجد طريقة أفضل لتقديم خارطة الطريق الخاصة بك!

إليك سبب حاجتك إلى هذا النموذج، على الفور:

تعاون على ClickUp Docs إلى إنشاء ملخصات المشروع أو تسجيل الأهداف أو العمل على التقارير المرحلية معًا في الوقت الفعلي

حالات مخصصة مثل قيد التقدم ومراجعة الاحتياجات تحافظ على تنظيم المهام ومسودات العروض التقديمية والمضي قدمًا

حدد المعالم الرئيسية باستخدام مخططات جانت البيانية

تتبع معلومات الميزانية، والإنفاق، وحتى المهام باستخدام أكثر من 10 حقول مخصصة

🎨 مثالي لـ: مدراء وقادة الفرق الذين يبحثون عن أدوات لتخطيط المشاريع وجدولتها وتنفيذها بكفاءة.

7. قالب خارطة طريق مشروع ClickUp مشروع السبورة البيضاء

قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق مشروع ClickUp

إن إدارة مشروع بدون خارطة طريق تشبه القيادة بدون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) - بالتأكيد قد تصل إلى هناك، ولكن ليس بدون بعض المنعطفات الخاطئة والمناقشات الساخنة.

إن قالب خارطة طريق مشروع ClickUp مشروع خريطة الطريق يساعدك على تصور مشاريعك بفعالية من الفكرة إلى الإنجاز. فهو يوفر طريقة مباشرة لتخطيط أهداف المشروع وتتبعها والتعاون بشأنها مع إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم. كما أن ثراءها البصري يجعلها فعالة كأداة عرض تقديمي!

فيما يلي الميزات التي تجعل هذا القالب متميزًا:

ClickUp Whiteboards تتيح لك تصور خطتك بالكامل مع فريقك في الوقت الفعلي. شارك في تحرير الخطط، وحوّل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ، واحصل على ملاحظات فورية، واستمتع بوقتك!

تضمن العلامات المضمنة والمهام الفرعية وتسميات الأولوية عدم تفويت أي مهمة

يوفر عرض خارطة طريق المشروع عرضًا شاملاً لمشروعك بأكمله - وهو أمر رائع لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم على آخر المستجدات

انقر فوق المعالم الرئيسية مساعدتك في تحديد نقاط التقدم الرئيسية في المشروع بأكمله

🎨 مثالي ل: الفرق التي ترغب في تبسيط سير العمل وتحديد أولويات تعاون الفريق من أجل مشاريع فعالة.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير أجهزة العرض العلوية، التي كانت ذات يوم العنصر الأساسي في العروض التقديمية المكتبية، لأول مرة في الأربعينيات من القرن العشرين لأغراض التدريب العسكري خلال الحرب العالمية الثانية. ثم أصبحت أداة من أدوات الشركات في الخمسينيات.

8. قالب عرض المصعد الإعلاني من ClickUp

قالب العرض التقديمي للمصعد ClickUp Elevator Pitch

في يوم جيد، يكون لديك أقل من 30 ثانية لجذب انتباه شخص ما أثناء تقديم عرضك الإعلاني. و قالب عرض المصعد الإعلاني من ClickUp يساعدك على جعل كل ثانية مهمة. فهو يساعدك على صياغة عروض تقديمية حادة ومؤثرة يستمع إليها الناس بدلاً من التظاهر بتلقي مكالمة هاتفية.

يحافظ هذا القالب على رسالتك واضحة وموجزة ومقنعة، سواء كان ذلك لمقابلات العمل أو عروض الشركات الناشئة أو إطلاق المنتجات.

استخدم هذا القالب من أجل:

حدد عرض القيمة والفوائد الرئيسية والمزايا الرئيسية والخطاف الذي لا يقاوم - وهو مثالي لعناوين الشرائح أو ملاحظات المتحدثين

أنشئ عرضك الإعلاني على ClickUp Docs باستخدام مرئيات قوية وأقسام منظمة تترجم إلى شرائح عرض تقديمي قوية

ضع قائمة بمؤشرات البروفة في اللحظة الأخيرة مع قوائم التدقيق في ClickUp -لأنه حتى أفضل العروض الإعلانية تحتاج إلى توصيل واثق

🎨مثالي ل: الشركات والباحثين عن عمل الذين يرغبون في تقديم أفكارهم وجذب اهتمام جمهورهم بثقة.

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9. قالب العرض التقديمي للمبيعات ClickUp

نموذج عرض مبيعات ClickUp للمبيعات

إن عرض المبيعات الذي يفشل في التواصل مع الجمهور هو ببساطة فرصة ضائعة. إن قالب عرض مبيعات ClickUp يساعدك على اقتناص هذه الفرصة بكلتا يديك. استخدمه لصياغة عروض مقنعة وجذابة تحقق نتائج (وربما حتى ابتسامة).

سواء كنت تعرض منتجًا أو خدمة أو الفكرة الكبيرة التالية، فإن هذا القالب يحافظ على سلاسة وتنظيم عملية عرضك التقديمي.

استخدمه في:

تعاون مع فريقك لإنشاء عروض تقديمية وتتبع التقدم المحرز من خلال حالات مخصصة مثل المسودة والمراجعة النهائية

احصل على تعليقات من أصحاب المصلحة والفريق في الوقت الفعلي على ClickUp Docs

الوصول إلى ميزات إدارة المشروع المتقدمة مثل تسجيل الشاشة والتحرير التعاوني والمزيد

أنشئ إشعارات مخصصة للمهام باستخدام أتمتة ClickUp 🎨 مثالي ل: فرق المبيعات التي تتطلع إلى إنشاء مجموعات عروض تقديمية موحدة وفعالة لجميع الاجتماعات الهامة مع تحسين سير عمل المبيعات.

👀 هل تعلم: في عام 1955، بدأ كتاب غينيس للأرقام القياسية كترويج لمبيعات بيرة غينيس. وقد لاقى رواجاً كبيراً لدرجة أنه أصبح كتاباً سنوياً لا علاقة له بمبيعات البيرة.

10. قالب النداء الواحد السنوي لـ ClickUp

قالب النداء الواحد السنوي لـ ClickUp

إذا كنت تشعر بأن أهدافك السنوية تشبه قرارات السنة الجديدة - طموحة في يناير وتنسى بحلول مارس - فإليك هذا النموذج الذي سيساعدك.

إن قالب النداء الواحد السنوي لـ ClickUp يحافظ على خططك الكبيرة حية ومزدهرة طوال العام! إنها الأداة المثلى لـ تحديد أهداف المشروع واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ دون الغرق في جداول البيانات.

هذه هي الطريقة التي تساعدك:

صنف الأهداف والتفاصيل الرئيسية باستخدام الحقول المخصصة بحيث يمكنك إضافة التفاصيل الرئيسية لتتبع التقدم المحرز دون التلاعب بالمخبر

تصوّر الأهداف باستخدام طرق العرض المخصصة مثل طريقة عرض جانت وطريقة عرض التقويم للبقاء على اطلاع دائم بالجداول الزمنية

استخدم الأتمتة لتعيين المهام طويلة الأجل وإضافة التعليقات حتى تعرف ما تصوره

خطط للمدى القصير والطويل باستخدام انقر فوق الأهداف 🎨 مثالي ل: الفرق التي ترغب في قضاء وقت أقل في الإدارة التفصيلية ووقت أطول في تحقيق أهدافها الطموحة مع المواءمة الاستراتيجية.

11. قالب نتائج تحليل بيانات ClickUp تحليل النتائج

قالب نتائج تحليل بيانات ClickUp تحليل البيانات

إدارة البيانات ليست الجزء الأكثر متعة في المشاريع، أليس كذلك؟ في دقيقة واحدة، تقوم بتحليل الأرقام، وفي الدقيقة التالية تكون مدفونًا تحت جداول البيانات، وتتساءل عما إذا كان "12345" هو نقطة بيانات أو رقم التعريف الشخصي للبنك.

إن نموذج نتائج تحليل بيانات ClickUp يجعل البيانات تبدو أقل شبهاً بمسألة رياضية وأكثر شبهاً بقصة يمكنك سردها (وتضمينها في العروض التقديمية!).

إليك كيفية استخدامه:

قم بتخزين جميع البيانات، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية للعملاء، وحركة المرور على الموقع الإلكتروني، وأرقام المبيعات، واستطلاعات الرأي، وغير ذلك، باستخدام طريقة عرض الجدول

استخدم طريقة عرض اللوحة لتصميم تمثيل مرئي لنتائج التحليل

صنف بياناتك في حقول مخصصة مختلفة حتى يكون فريقك وأصحاب المصلحة على نفس الصفحة

🎨 مثالي لـ: الفرق التي ترغب في تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ تساعدهم على اتخاذ قرارات عمل مستنيرة.

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12. قالب وثيقة خطة العمل ClickUp

قالب قالب وثيقة خطة عمل ClickUp

هل تقوم بإنشاء أول خطة عمل لك وتحتار فيما يجب عليك فعله بعد ذلك؟ إن قالب مستند خطة عمل ClickUp يوفر نهجًا مباشرًا لتنظيم وتقديم معلومات العمل الأساسية.

وسواء كنت تتودد إلى المستثمرين أو تكتشف فقط كيفية السيطرة على العالم (أو على الأقل على مجال عملك)، فهذا هو نموذج انطلاق المشروع يحافظ على كل شيء منظمًا وواضحًا وجاهزًا للعرض التقديمي.

يساعدك هذا القالب على:

تجميع جميع المعلومات التي ترغب في تضمينها في مستند ClickUp مركزي حيث يمكن لفريقك الوصول إليها بسهولة

تقسيم عملية الإنشاء إلى مهام يمكن إدارتها

قم بتمييز الأقسام الرئيسية باستخدام حقول مخصصة مثل البيانات المالية والتسويق والاستراتيجية، بحيث تُقرأ خطتك كقصة يريد الجميع أن يكونوا جزءًا منها، وليس ككتاب مدرسي

احتفظ بعلامات تبويب على جميع عروضك التقديمية باستخدام التذكيرات، أو استخدم انقر فوق عرض مخطط جانت البياني لتتبع الجداول الزمنية

🎨 مثالي ل: رواد الأعمال الجدد أو الفرق التي ترغب في توصيل استراتيجياتها وأهدافها بفعالية مع التركيز على الوضوح والتعاون.

13. قالب مقترح مشروع هندسي بواسطة Slidesgo

عبر الشرائح هل تحتاج إلى إعداد اقتراح سريع لاجتماع عاجل؟ إن قالب مقترح مشروع هندسي بواسطة Slidesgo يساعدك إنشاء عرض تقديمي ناجح للعملاء ويجعل أفكارك تبرز دون عناء.

ما عليك سوى تنزيل عرضك التقديمي وتخصيصه باستخدام العروض التقديمية من Google Slides أو PowerPoint أو Canva وتصميمه.

إليك ما يمكنك توقعه من ذلك:

شرائح قابلة للتحرير بنسبة 100% تتيح لك تعديل النصوص والصور والتخطيطات لتتناسب مع احتياجاتك

أكثر من 500 أيقونة قابلة للتخصيص من Flaticon لتمثيل أفكار مشروعك بصريًا

رسومات بيانية وجداول زمنية مدمجة لعرض بيانات مشروعك بوضوح وأسلوب أنيق

شريحة اعتمادات للإحالة وشريحة موارد مع روابط لجميع العناصر المستخدمة في العرض التقديمي

🎨 مثالي ل: المحترفون الذين يتطلعون إلى إنشاء مقترح مشروع جذاب بصريًا للعملاء باستخدام قوالب مصممة باحترافية.

قم بتنزيل هذا القالب

💡 نصيحة احترافية: بينما تمثل هذه القوالب بداية جيدة، اجعل عروضك التقديمية تفاعلية. شجع جمهورك على المشاركة وطرح الأسئلة أو مشاركة آرائهم لإجراء مناقشة صحية يشعر فيها الجميع بالمشاركة.

الشرائح والرؤى وإنجاز الأمور باستخدام ClickUp

العروض التقديمية هي أكثر من مجرد شرائح جميلة - إنها فرص للإلهام والإقناع وترك أثر دائم. ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد من العروض التقديمية لمشروعك, منصة ClickUp لإدارة المشاريع تساعدك على إنشاء العروض التقديمية وإدارة المشاريع بأكملها وتتبع التقدم المحرز والتعاون في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد.

بدءًا من عرض الأفكار الجديدة ومشاركة التقارير، ومن التخطيط للفعاليات إلى إطلاق المنتجات، تجعل ClickUp حياتك أسهل في كل خطوة من خطوات العملية.

اشترك في حساب ClickUp مجاني لإدارة مشاريعك ونقل تأثيرها بشكل هادف!