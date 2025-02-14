كيفية استخدام ChatGPT في تخطيط الدروس

قد لا يتفق المعلم والطالب دائمًا على الواجبات أو قواعد التقييم، ولكن كلاهما يرى قيمة في الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لـ Quizlet 47% من الطلاب و48% من المعلمين يعتقدون أن أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز تقدم الطلاب.

كما أشار ليكس باير، الرئيس التنفيذي لشركة Quizlet، إلى أن 65% من المعلمين يستخدمون الذكاء الاصطناعي (مقارنة بـ 61% من الطلاب):

من المشجع أن نرى عدد المعلمين الذين يؤيدون الذكاء الاصطناعي في التعليم. يؤكد العديد من المعلمين الذين تحدثنا معهم على أنهم يحاولون إعداد طلابهم على أفضل وجه لعالم المستقبل الذي سيعيشون فيه، ويرون أن الذكاء الاصطناعي جزء لا مفر منه في مستقبلنا جميعًا

ليكس بايي، الرئيس التنفيذي لشركة Quizlet

يسلط التقرير الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشائعة في التدريس: البحث (44%)، وخطط الدروس (38%)، والتلخيص (38%)، وإعداد المواد (37%).

يستخدم العديد من المعلمين الذكاء الاصطناعي لتخفيف أعباء العمل وتبني أحدث التقنيات مع أدوات التدريس عبر الإنترنت .

استخدام ChatGPT لإنشاء خطط الدروس

شارك أحد معلمي اللغة الإنجليزية بحماس استعراضًا لإنشاء خطة درس ChatGPT لطلاب اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL).

عبر ريديت بعض النصائح والرؤى التي برزت في هذا السرد كانت:

حدّد احتياجاتك المحددة لـ ChatGPT باستخدام المطالبات، وستقوم الأداة باتباع تلك التعليمات

توفير وقت وجهد كبيرين من خلال إنشاء خطط وأنشطة دروس منظمة بسرعة

استنساخ جودة خطط الدروس المجانية أو المدفوعة الحالية باستخدام ChatGPT (وهذا يوفر للمعلمين مواد مماثلة لتلك المتاحة على الإنترنت)

تلبية متطلبات تخطيط الدروس المختلفة باستخدام ChatGPT، مثل إنشاء النصوص، وصياغة تمارين المفردات، وإعداد أسئلة المناقشة (استخدم مرونتها)

بينما تعمل ChatGPT على تحسين الإنتاجية، يظل دور المعلم حاسمًا في التنفيذ، ووضع السياق والتفاعل. لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تكرار هذه الجوانب بشكل كامل حتى الآن.

ومع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل المعجزات عند استخدامه بشكل صحيح.

دعونا نستعرض حالات الاستخدام الخمس للذكاء الاصطناعي التوليدي (ChatGPT) في تخطيط الدروس مع نماذج الأسئلة التي طرحناها على ChatGPT.

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مقترح:

"_"__قم بتوليد أفكار لـ [مستوى الصف الدراسي" تدرس [موضوع]

الإجابة:

عبر ChatGPT

2. تطوير موارد شاملة

التخطيط للدروس لتلبية احتياجات التعلم المتنوعة، مثل المتعلمين المتقدمين أو الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي ، دون لبس أو حذف التفاصيل.

موجز:

"اقترح خطة درس مخصصة لطالب [في الصف/المستوى الجامعي] لديه [احتياجاته] يدرس [موضوع]. قم بتضمين استراتيجيات وموارد محددة لتطوير مهارات التواصل لديهم وتعزيز اهتمامهم بالتعلم."." _

الإجابة:

3. طلب اقتراحات الوسائط المتعددة

يمكنك أن تطلب من ChatGPT توصيات بشأن مقاطع الفيديو والألعاب والأدوات التفاعلية لتقديم الدروس للطلاب بطريقة مبتكرة.

مقترح:

"ما هي عناصر الوسائط المتعددة، مثل الفيديو/الصور/الأفلام/الأفلام/الألعاب، وما إلى ذلك، التي يمكن أن تساعد الطلاب على تعلم [الموضوع]؟ اقترحها لـ [المستوى الدراسي/الجامعي]."

الإجابة:

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2022، فاز العمل الفني "مسرح الأوبرا المكاني" الذي أنشأه جيسون ألين باستخدام الذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في فئة الفن الرقمي في معرض ولاية كولورادو، وبعد ذلك طلب حماية حقوق الطبع والنشر لعمله الفني. ومع ذلك، رفض مكتب حقوق النشر الأمريكي طلبه قائلاً إن الأعمال التي أنتجها غير البشر غير مؤهلة لحماية حقوق النشر.

4. مزج الإبداع بأسئلة التقييم

قم بتطوير اختبارات أو أسئلة مفتوحة أو أفكار مشاريع لاستكمال عملية التدريس ومساعدة الطلاب على تعلم أفكار ومهارات جديدة.

مقترح:

"قم بإنشاء واجب عطلة صيفية لطلاب [الصف/المستوى الجامعي] حول [الموضوع]. قم بتضمين التعليمات والأهداف."

الإجابة:

👀 هل تعلم؟ 70% من المعلمين يعتقدون أن استخدام الطلاب لـ ChatGPT أو الذكاء الاصطناعي لإكمال تقييماتهم أو واجباتهم المنزلية يشكل انتحالاً.

5. مساعدة أولياء الأمور في دعم الطلاب في المنزل

أثناء وضع خطة الدرس للطلاب في الفصول الدراسية في المدرسة، يمكنك أيضًا تقديم التعليمات المناسبة لأولياء الأمور لتطوير بيئة داعمة في المنزل.

مقترح:

_"كيف يمكن للوالدين دعم أطفالهم [مستوى الصف الدراسي] في المنزل؟ قدم طرقًا لتطوير أنشطة أو موارد أو مواضيع محددة للمناقشة والمساعدة في تعلم [الموضوع]."

الإجابة:

قيود استخدام ChatGPT لتخطيط الدروس ## قيود استخدام ChatGPT لتخطيط الدروس

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس تبدو ممتعة ويمكن أن توفر وقتًا كبيرًا. ومع ذلك، يمكن أن تتعثر خطة درس aChatGPT تمامًا مثل أي أداة ذكاء اصطناعي أخرى.

تذكر هذه العيوب الستة قبل الوثوق بـ ChatGPT لتخطيط الدروس:

لا يمكن لـ ChatGPT الوصول إلى سياق صف دراسي محدد، مثل أنماط تعلُّم الطلاب أو خلفياتهم الثقافية أو احتياجاتهم الفردية، دون مطالباتك التفصيلية والسياقية

جودة خطة الدرس التي تم إنشاؤها تتناسب طرديًا مع وضوح وخصوصية مطالباتك

قد تُقدِّم أداة الذكاء الاصطناعي أحيانًا معلومات غير دقيقة أو مبسطة أكثر من اللازم، خاصةً بالنسبة للمواضيع المتقدمة أو التقنية

قد لا تنتج دائمًا مناهج أصيلة للغاية لتخطيط الدروس، وبالتالي قد لا تصبح الأداة مجرد نقطة انطلاق لإدارة المناهج الدراسية وليست الأداة النهائية لإنجاز المهام

لا يمكنها تعديل الخطط في الوقت الفعلي بناءً على ديناميكيات الفصل الدراسي أو التغييرات غير المتوقعة

نظرًا لأن تدريب ChatGPT يعتمد في المقام الأول على مدخلات المستخدم، فإن مشاركة معلومات حساسة حول الطلاب أو الفصول الدراسية في المطالبات قد تثير مشكلات تتعلق بالخصوصية

💡 نصيحة احترافية: قم بتسجيل الدخول إلى ChatGPT وانتقل إلى أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى. انقر على الإعدادات واختر عناصر التحكم بالبيانات من اللوحة اليسرى. قم بإيقاف تشغيل خيار تحسين النموذج للجميع لتجنب مشاركة بياناتك.

استخدام ClickUp Brain لتخطيط الدرس ## استخدام ClickUp Brain لتخطيط الدرس

إلى جانب ChatGPT، يمكنك أيضًا وضع انقر فوق للاختبار عند اختيار أداة مناسبة لتخطيط الدروس.

📮ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60% من يوم عملهم يضيع في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، تجتمع إدارة مشروعك ورسائلك ورسائل البريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد - وكل ذلك مدعوم من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي للعمل تماسكاً في العالم, ClickUp Brain .

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يوفر الوصول إلى ClickUp Brain لتخطيط الدروس العديد من المزايا.

على عكس ChatGPT، يتكامل ClickUp Brain مع مساحة العمل الخاصة بك ويساعد في تنظيم المهام والمستندات والمعارف الأخرى. فهو يستوعب بيانات محددة في الوقت الحقيقي من محادثة الفصل الدراسي (على سبيل المثال، احتياجات الطلاب المستمرة أو توافر الموارد) لإنشاء خطط دروس مخصصة.

إليك كيفية طرح أسئلة Brain باللغة الإنجليزية البسيطة والحصول على الإجابات الصحيحة - في متناول يدك.

بينما لا تزال بحاجة إلى توجيهه بالمدخلات الصحيحة، فإن تكامله مع سير عملك الحالي يجعله أكثر ملاءمة لاحتياجاتك.

استخدم ClickUp Brain لتحرير المحتوى في المواد التعليمية الخاصة بك

يسمح هذا التكامل العميق أيضًا لـ ClickUp Brain بالاستفادة من المحادثات السابقة. على سبيل المثال، يمكنه السحب من آخر خطط الدروس التي تمت مناقشتها والمستندات ومتعقب التقدم، مما يزيل الغموض في المخرجات.

ونتيجة لذلك، تتطابق استجاباته بشكل أفضل مع المناهج الدراسية المطلوبة وتوفر طريقة أسهل للحفاظ على الاتساق في تخطيط الدروس عبر المواد أو الصفوف المختلفة.

وكلما زاد استخدامه، كلما أصبحت خطط الدروس أكثر تخصيصًا وصقلًا، مما يؤدي إلى تحسين الجودة الكلية مع مرور الوقت.

إليك بعض المطالبات والإجابات لتستلهم منها:

1. إنشاء خطط الدروس

يمكن للمعلمين استخدام ClickUp Brain لإنشاء خطط دروس شاملة ومصممة خصيصًا من خلال توفير تفاصيل مثل الموضوع ومستوى الصف الدراسي وأهداف التعلم.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الموارد التعليمية والاستراتيجيات التربوية وأطر المناهج الدراسية لاقتراح مناهج تدريس مبتكرة وأنشطة تعليمية متنوعة وأساليب تقييم.

إنشاء خطط دروس شاملة من البداية باستخدام ClickUp Brain

2. تخصيص خطط الدروس

يمكن تخصيص خطط الدروس لتناسب سرعة تعلم الطالب واهتماماته وأهدافه التعليمية.

تخصيص خطط الدروس حسب عمر الطالب ومستوى تعلمه ووتيرته وأسلوبه في التعلم باستخدام ClickUp Brain

3. إنشاء موارد إضافية

استكمل خطط دروسك بموارد إضافية. اطلب من ClickUp Brain اقتراح أفكار ومواد مثيرة للاهتمام لإشراك الطلاب بشكل أفضل.

اجعل التعلم أكثر متعة مع المواد والموارد الشاذة. اسأل ClickUp Brain للحصول على أفكار!

4. التعليم المنزلي

بالنسبة للتعليم المنزلي، يمكن أن يساعد برين الآباء في تصميم منهج متنوع لا يغطي المواد الدراسية الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا الأنشطة اللامنهجية وتعليم المهارات الحياتية.

تخصيص خطط دروس التعليم المنزلي الخاصة بك مع ClickUp Brain

يمكن للمعلم المتمرس أيضًا استخدام قوالب خطة الدرس لأطر العمل الحالية مع الاستمرار في التمتع بمساحة للإبداع لتشكيل المنتج النهائي.

على سبيل المثال، فإن قالب خطة إدارة الفصل الدراسي ClickUp يدمج إدارة السلوك مع تخطيط الدروس، مما يخلق بيئة تعليمية أكثر شمولية.

يجمع هذا القالب بين إدارة الفصل الدراسي والتخطيط التعليمي من خلال طرق العرض الأربعة المتخصصة-قائمة الفصل، ودليل البدء، وتقويم الفصل، وجانت. يمكن للمدرسين استخدام طرق العرض هذه لتتبع سلوك الطلاب، ووضع توقعات واضحة، والالتزام بخطط الدروس الخاصة بهم مع الأهداف السلوكية.

من المزايا البارزة الأخرى لـ ClickUp Brain قدرتها على تتبع التقدم المحرز في خطط الدروس، وتعديل المواعيد النهائية، واقتراح تعديلات بناءً على المهام الجارية أو الأولويات المتغيرة.

إذا كان الدرس يحتاج إلى تعديل سريع، يمكن للمُعلِّمين تحديث قائمة المهام أو سير الدرس في الوقت الفعلي، مما يتيح مرونة أكبر مما يمكن أن يقدمه برنامج ChatGPT.

تحويل التعليقات إلى مهام ClickUp أو تخصيصها للفريق

قد لا ينتج ClickUp Brain أفكاراً جديدة بشكل مستقل. ومع ذلك، فإن قدرته على إدارة وتتبع سير العمل يمكن أن تشكل حلين: يمكن أن يصبح تطبيق المخطط اليومي بينما يعمل في الوقت نفسه كـ برنامج جدولة المهام .

🧠 من الجيد معرفة ذلك: يعالج ClickUp Brain أيضًا البيانات الحساسة ولكنه يوفر المزيد من التحكم في خصوصية البيانات. كجزء من منصة ClickUp الآمنة، يمكن للمعلمين إدارة الأذونات، وتقييد الوصول، والتأكد من أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم عرض خطط الدروس أو المعلومات المتعلقة بالطلاب. نظرًا لأنه يتكامل داخل نظام بيئي مغلق (ClickUp)، فإن ميزات الخصوصية والأمان الأقوى موجودة، مما يقلل من مخاطر تسرب البيانات العرضي.

يمكنك أيضًا إقران Brain مع مجموعة الأدوات التي تقدمها برنامج إدارة المشاريع التعليمية من ClickUp . يوفر هذا النظام البيئي الوقت ويحسن التعاون والالتزام بالأهداف التعليمية.

تطوير وإدارة المقررات الدراسية:

استخدام مستندات ClickUp لصياغة خطط الدروس والمناهج الدراسية والمناهج الدراسية وتحريرها وتنظيمها و ملاحظات المحاضرات مطابقة الدروس مع المهام القابلة للتنفيذ، وإرفاق تواريخ الاستحقاق والأهداف والموارد لتنفيذ أكثر سلاسة

مركزية المحتوى التعليمي، وتمكين زملائك وطلابك من الوصول إلى المواد بسهولة

مثال لحالة استخدام: يمكن للمدرس إنشاء منهج دراسي في ClickUp Docs، وربطه بمهام الدرس الأسبوعية، وتعيين مواعيد نهائية محددة، مما يضمن جداول زمنية واضحة لتنفيذ الدرس.

إعداد المهام المتكررة مع المواعيد النهائية باستخدام ClickUp

اقرأ أيضًا: قوالب خطة الدرس في مستندات جوجل إدارة الجداول الزمنية وتصورها:

تخطيط الدروس على مدار أسابيع أو أشهر باستخدام مخططات جانت والتقويمات لتصور الجداول الزمنية

أتمتة الأنشطة المتكررة مثل الاختبارات الأسبوعية أو تذكيرات الواجبات

قم بالتبديل بين طرق عرض القائمة أو التقويم أو اللوحة لتناسب تفضيلات التخطيط الخاصة بك

مثال على حالة الاستخدام: يمكن لمعلم المدرسة المنزلية التخطيط لفصل دراسي من خلال إعداد الدروس في مخطط جانت، وتوضيح الجداول الزمنية.

تصور معالم المشروع باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp

تعاون وتواصل مع الفريق:

التعاون مع المعلمين أو الإداريين الآخرين لتحسين خطط الدروس

إنشاء مساحات دردشة مخصصة باستخدام انقر فوق الدردشة للفرق لمناقشة تحديثات المنهج أو استراتيجيات الفصل الدراسي

إضافة تعليقات على المهام أو المستندات كتعليقات، وتتبع الموافقات على تغييرات المناهج الدراسية

مثال على حالة الاستخدام: يمكن لمجموعة من المعلمين الذين يعملون على مشروع متعدد التخصصات إجراء عصف ذهني على الدردشة وتلقي ملاحظات فورية على المهام داخل منصة ClickUp.

تعاون بسلاسة من خلال التعليقات والملاحظات في مهام ClickUp ذات الصلة

استخدام قوالب ClickUp المعدة مسبقًا للتعليم:

الـ قالب خطة درس كلية ClickUp مصمم لتبسيط عملية التخطيط للمدرسين، مما يضمن تغطية جميع العناصر الأساسية للدرس.

قالب خطة درس الكلية ClickUp

يمكن للمعلمين وغيرهم من العاملين في قطاع التعليم استخدام قالب ClickUp من أجل:

تقسيم الدروس إلى مهام يمكن إدارتها مع تواريخ الاستحقاق والأولويات

إضافة معلومات محددة مثل أهداف الدرس، والمواد المطلوبة، واستراتيجيات مشاركة الطلاب

العمل مع المعلمين الآخرين على خطة الدرس نفسها، ومشاركة الأفكار والموارد في الوقت الفعلي

مراقبة التقدم المحرز في كل درس وإجراء التعديلات حسب الحاجة

صياغة مناهج مفصلة مع جداول زمنية متكاملة

إدارة الأنشطة اللامنهجية أو مؤتمرات أولياء الأمور والمعلمين

على الرغم من أنه مصمم في الأصل للطلاب، يمكن للمعلمين إعادة استخدام قالب تعليم الطالب ClickUp بنية لإنشاء بيئة تخطيط ديناميكية.

وضع علامة حالات مخصصة لتتبع تقدم الدرس: التخطيط، وجاهز للتدريس، والتدريس، والتدريس، والحاجة إلى المراجعة

تنظيم نظام العرض الثلاثي (المنهج الدراسي، والمتطلبات الأساسية، والبدء) للتخطيط الشامل

تكييف حقلي رقم المقرر الدراسي والوحدات المعتمدة لتتبع معايير المنهج وأهداف التعلم

استخدم طريقة عرض المتطلبات الأساسية لتعيين تبعيات المفاهيم وضمان التقدم المنطقي للموضوعات

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_ قبل بضع سنوات قمنا بتطبيق ClickUp في المؤسسة التعليمية التي أعمل بها لأنه كان علينا تحسين العمليات في المؤسسة، وكان الأمر معقدًا للغاية في شركة تضم حوالي 150 موظفًا، ومعرفة ما يقومون به وقياس التقدم المحرز، وهو أمر تم تحقيقه من خلال استخدام ClickUp كريستيان كارينيو ، مدرس في ISTG

خطط الدروس ونظمها بشكل أسرع باستخدام ClickUp

على الرغم من نقاط قوته، إلا أن ChatGPT يفتقر إلى الفهم السياقي للاحتياجات الفريدة لفصلك الدراسي، مثل أنماط تعلم الطلاب أو متطلبات المناهج الدراسية.

يجب على المعلمين تقديم مطالبات مفصلة ومحددة للحصول على نتائج ذات صلة، حيث أن ChatGPT لا يتناسب بطبيعته مع معايير المدرسة أو الجامعة.

من ناحية أخرى، يوفر ClickUp تنوعاً وعمقاً لا مثيل له. حيث تتيح قدرتها على دمج إدارة المهام، والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتعاون في الوقت الحقيقي في منصة واحدة متماسكة للمعلمين التركيز على ما يهم حقًا - تقديم دروس مؤثرة. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وجربه!