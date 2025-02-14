Apple Notes مقابل OneNote: أي تطبيق لتدوين الملاحظات أفضل؟

أصبحت تطبيقات تدوين الملاحظات ضرورية للبقاء منظماً في عالم رقمي مزدحم. ويستفيد الطلاب والمحترفون والمستخدمون العاديون من ملاءمتها.

ولكن، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، غالبًا ما يثور الجدل بين تطبيق Apple Notes وتطبيق Microsoft OneNote. أيهما أفضل؟

لطالما كان OneNote من مايكروسوفت حلاً لتدوين الملاحظات لأكثر من 20 عاماً، وهو يخدم الشركات والأفراد. وفي الوقت نفسه، تطور تطبيق Apple Notes - الذي كان في البداية أداة بسيطة - إلى نظام أساسي قوي مع تحديثات نظام التشغيل MacOS الأخيرة.

تتيح لك هذه التطبيقات تتبع المهام وتنظيم الأفكار والتعاون بفعالية. ومع ذلك، لكل منها نقاط قوتها الفريدة. في هذا الدليل، سنقارن بين أفضل ميزات هذه الأدوات، بما في ذلك كيفية مشاركة الملاحظات وسهولة الاستخدام، وأدوات التنظيم. لنبدأ!

ما هو Microsoft OneNote؟

عبر مايكروسوفت ون نوت واحد من أفضل بدائل أبل نوتس ، Microsoft OneNote، هو تطبيق رقمي متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات يتيح لك جمع كل أفكارك وأفكارك وخططك في مكان واحد. سواء كنت في المنزل أو العمل أو المدرسة، فهو يوفر طريقة ملائمة لتنظيم كل ما تحتاج إلى تذكره. يمكنك تدوين الملاحظات، والبحث، وتخزين الخطط، وغير ذلك الكثير - كل ذلك بتنسيق آمن وسهل الوصول إليه.

لا داعي للقلق بشأن نفاد المساحة في OneNote. يسهل تنظيم دفاتر الملاحظات الرقمية ومشاركتها، مع وظيفة البحث السريع للعثور على المعلومات، حتى لو نسيت مكان حفظها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إليها على أي جهاز محمول من أجل تنظيم الملاحظات .

🧠 حقيقة ممتعة: مايكروسوفت ون نوت ظهر لأول مرة باسم OneNote 2003 في أوفيس 2003، وكان في البداية أداة غامضة. وهي اليوم واحدة من أكثر الدفاتر الرقمية استخدامًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ميزات Microsoft OneNote

OneNote متاح للتنزيل المجاني لجميع المنصات. بعد تثبيته، يمكنك إنشاء دفتر ملاحظات جديد إذا لم يكن لديك دفتر ملاحظات بالفعل.

دعنا نلقي نظرة على بعض الوظائف الأساسية لـ Microsoft OneNote:

1. تدوين الملاحظات، في أي مكان

عبر مايكروسوفت ون نوت يتيح لك OneNote التقاط الملاحظات بتنسيقات مختلفة، مثل النصوص والصور والصوت. يمكنك كتابة أو رسم أو إنشاء رسومات تخطيطية على نظام ويندوز وحتى تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص مكتوب - وهو مثالي ل تدوين الملاحظات على الخريطة الذهنية .

يتم تنظيم الملاحظات بسهولة في صفحات ودفاتر ملاحظات، مع وظيفة البحث عبر الأجهزة. يمكنك قص صفحات الويب ، وإنشاء قوائم نقطية/مرقّمة، واستخدام علامات مثل "مهم" أو "مهام" لتحديد أولويات المهام. ومع ذلك، لا يمكن إنشاء صفحات فرعية، مما يحد من التسلسل الهرمي للمحتوى.

ويتضمن OneNote آلة حاسبة مدمجة لإجراء عمليات حسابية سريعة وبسيطة، وهي مثالية للطلاب أو للاستخدام في الأعمال التجارية.

عبر مايكروسوفت Oني نأوتي 🧠 حقيقة ممتعة: توفر لوحة OneNote اللانهائية تخطيطًا مرنًا وخاليًا من حجم الصفحات، ومثاليًا للخرائط الذهنية أو تنظيم الأفكار أو استخدامه كلوح أبيض رقمي. فهو يتكيف مع أي احتياجات لتدوين الملاحظات أو المشاريع.

2. ضمان أمان الملاحظات

عبر مايكروسوفت Oنينوتي يتيح لك OneNote إضافة حماية بكلمة مرور لأقسام محددة، مما يحافظ على أمان ملاحظات الاجتماعات أو المعلومات الشخصية. تتوفر هذه الميزة في إصدارات سطح المكتب، مما يضمن بقاء بياناتك الخاصة آمنة أثناء مشاركة دفاتر الملاحظات.

ومع ذلك، لا تنطبق ميزة الحماية بكلمة مرور على ملفات الصوت أو الفيديو. تأكد من عدم نسيان كلمة المرور الخاصة بك، فحتى مايكروسوفت لن تتمكن من مساعدتك في استعادتها!

3. استخدم الاختصارات لتحقيق الكفاءة

هل تريد أن تكون أكثر إنتاجية في تدوين ملاحظاتك؟

يقدم لك OneNote مجموعة متنوعة من اختصارات لوحة المفاتيح التي يمكن أن تساعدك على القيام بذلك. إليك بعضاً منها لتجربتها:

F7: التدقيق الإملائي

التدقيق الإملائي Ctrl + N: إضافة صفحة جديدة في نهاية القسم الحالي

إضافة صفحة جديدة في نهاية القسم الحالي Ctrl + K: إدراج ارتباط تشعبي

إدراج ارتباط تشعبي ألت + شيفت + F: أضف التاريخ والوقت الحاليين

أضف التاريخ والوقت الحاليين Ctrl + Shift + E: إرسال الصفحات المحددة إلى رسالة بريد إلكتروني

يمكن أن تساعدك هذه الاختصارات على توفير الوقت وتعزيز الكفاءة، مما يجعل تجربة OneNote أسرع.

4. التعاون مع الأصدقاء والعائلة والزملاء

عبر مايكروسوفت ون نوت يعد OneNote أداة تعاون ممتازة. فهو يسمح لك بدعوة الأصدقاء أو زملاء العمل أو زملاء الدراسة للعمل على دفاتر الملاحظات المشتركة. مثالي للمشاريع الجماعية أو إدارة المهام ، هذه تسمح لجميع المستخدمين المدعوين بإضافة نصوص وصور وملفات، مع الحفاظ على كل شيء منظم في مكان واحد مناسب.

5. التكامل مع أدوات الطرف الثالث

عبر مايكروسوفت ون نوت يتكامل OneNote مع تطبيقات متعددة، بما في ذلك تقويم Google، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لتنظيم الملاحظات. اربط التقويم الخاص بك ب OneNote لتتبع الاجتماعات والمهام بسلاسة، مع الحفاظ على مزامنة كل شيء وإمكانية الوصول إليه ضمن سير عمل الإنتاجية.

6. نسخة تجريبية في OneNote

عبر مايكروسوفت ون نوت بصفته مساعدك في تدوين الملاحظات، يمكن لـ Copilot في OneNote العمل مع مطالباتك لصياغة الخطط وإنشاء الأفكار وإنشاء القوائم وتنظيم المعلومات وغير ذلك الكثير. يمكنك الوصول إليه عن طريق إضافة Copilot Pro أو Copilot for M365 إلى اشتراكك في M365.

7. النسخ الصوتي

عبر مايكروسوفت ون نوت مع تمكين النسخ، يتيح لك OneNote تسجيل الصوت أثناء التعليق التوضيحي أو الكتابة أو تمييز النقاط الرئيسية. تتم مزامنة التعليقات التوضيحية بالحبر مع الصوت، مما يتيح لك النقر على الملاحظات وإعادة تشغيل لحظات محددة لإضافة سياق أثناء المراجعات.

يمكنك النسخ بطريقتين:

التسجيل مباشرةً : يتم نسخ الصوت المسجل في OneNote في الخلفية. احفظ التسجيل على OneDrive، وسيصبح النص، إلى جانب التعليقات التوضيحية بالحبر المتزامنة، متاحًا للتشغيل

: يتم نسخ الصوت المسجل في OneNote في الخلفية. احفظ التسجيل على OneDrive، وسيصبح النص، إلى جانب التعليقات التوضيحية بالحبر المتزامنة، متاحًا للتشغيل رفع الملفات: يدعم OneNote ملفات .wav و .mp4 و .m4a و .mp3 للنسخ. قم بتحميل الملف الخاص بك، وسيقوم التطبيق بمعالجته إلى نص قابل للبحث فيه

احتفظ بجزء النسخ مفتوحًا أثناء المعالجة، واعمل في علامات تبويب أخرى أثناء اكتماله.

مع قوالب OneNote وأدوات التعاون وخيارات التنظيم المرنة، يُعد OneNote مثاليًا لإدارة الأفكار وتتبع المشاريع والعمل مع الآخرين.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل OneNote والمنافسين

تسعير Microsoft OneNote

مجاني للأبد

🧠 حقيقة ممتعة: جعلت مايكروسوفت OneNote مجانيًا في عام 2014، قبل سنوات من تمكين Apple Notes للمزامنة الكاملة للأجهزة. وقد عززت هذه الخطوة من شعبية OneNote بشكل كبير، وتحدت تطبيق Notes الأصلي من Apple، ورسخت OneNote كأداة رائدة في تدوين الملاحظات.

## Apple Notes مقابل OneNote: مقارنة الميزات

بالتأكيد، يتميز كل من Apple Notes وOneNote بميزات رائعة، ولكن هل هما متشابهان حقًا؟

فكر مرة أخرى.

ميزات Apple Notes Microsoft OneNote دعم الكتابة اليدوية يعمل بسلاسة مع iPad وقلم Apple Pencil. يحول الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص قابل للبحث. يمكن إنشاء رسومات مضمنة أدوات الرسم الأساسية متوفرة. يتم تحويل الكتابة بخط اليد إلى نص ولكن تتم معالجتها على الخادم، مما يجعلها أبطأ التخزين والمزامنة المزامنة من خلال iCloud. يسمح بالحفظ المحلي دون مزامنة. لا يوجد حد لحجم الملف للصفحات أو المجلدات المزامنة من خلال OneDrive. لديه حد أقصى للتخزين المجاني يبلغ 5 جيجابايت وحد أقصى 2 جيجابايت لكل دفتر ملاحظات. الحفظ المحلي متاح فقط على نظام ويندوز دعم النظام الأساسي متوفر على أنظمة iOS و macOS و iPadOS و iCloud.com للوصول إلى الويب الميزات الكاملة متوفرة على الأجهزة متوفر على أنظمة iOS و macOS و Android و Windows وإصدار الويب قد تكون بعض الميزات محدودة في إصدار الويب المرفقات والتسجيل الصوتي يعالج معظم أنواع المرفقات. المرفقات مفهرسة وقابلة للبحث المرفقات محدودة؛ يجب إدراج ملفات PDF كصور مسطحة. لا يوجد تسجيل صوتي مباشر؛ يتطلب إرفاق الملف الأمان يستخدم تشفير AES-GCM للملاحظات المحمية بكلمة مرور مع أمان من طرف إلى طرف من خلال iCloud. يتم تشفير الملاحظات المشتركة أيضًا يتم تشفير الملاحظات المشتركة أيضًا يتم تشفير دفاتر الملاحظات المحمية بكلمة مرور بتشفير 128 بت AES

فيما يلي نظرة فاحصة على الاختلافات الرئيسية بين Apple Notes و Microsoft OneNote:

1. دعم الكتابة اليدوية

عبر متجر التطبيقات لقد أتقنت Apple Notes تجربة الملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد، خاصةً عند إقرانها بجهاز iPad وقلم Apple Pencil. فهو يدمج تلقائياً أحدث ميزات الكتابة اليدوية مع كل تحديث لنظام iOS أو iPadOS.

والجدير بالذكر أن بإمكانه تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص قابل للبحث، مما يسهل البحث عن محتوى معين. يمكنك أيضًا رسم أشكال مفصلة وتضمينها مباشرةً في ملاحظاتك.

عبر مايكروسوفت ون نوت يوفر OneNote بعض أدوات الرسم الأساسية التي ليست متقدمة مثل تلك التي توفرها Apple Notes. إلا أنه يسمح بتحويل النص المكتوب بخط اليد إلى نص، كما أن الملاحظات المكتوبة قابلة للبحث فيها.

ومع ذلك، تستغرق العملية وقتًا أطول لأن OneNote يتعامل مع النسخ من جانب الخادم، على عكس Apple Notes الذي يقوم بذلك محليًا.

🏆الفائز: Apple Notes لتفوقه في تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد (وقابلية البحث!)

2. التخزين والمزامنة

يتزامن Apple Notes مع iCloud ويوفر مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت. بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون الوصول دون اتصال بالإنترنت، يتيح لك Apple Notes أيضًا حفظ الملاحظات محليًا دون مزامنتها مع iCloud.

على عكس OneNote، لا يفرض Apple Notes قيودًا على حجم الملاحظات أو هياكل المجلدات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإدارة حجم كبير من البيانات.

يتزامن OneNote مع OneDrive ويوفر مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت. يمكن للمستخدمين الذين لديهم خطة OneDrive مدفوعة أو حساب Microsoft 365 زيادة حدود التخزين الخاصة بهم.

ومع ذلك، قد يبدو حد OneNote البالغ 2 جيجابايت لكل دفتر ملاحظات مقيدًا للمستخدمين الذين يتعاملون مع محتوى واسع النطاق. لاحظ أن التخزين المحلي متاح فقط في إصدار ويندوز من OneNote، مما يوفر مرونة أقل للمستخدمين عبر الأنظمة الأساسية.

🏆الفائز: Apple Notes لمزامنته الخالية من الهراء وإمكانية الوصول عبر المنصات.

3. دعم المنصة

يتفوق OneNote في دعم النظام الأساسي، حيث يقدم تطبيقات لأنظمة iOS وiPadOS وMacOS وAndroid وWindows. يمكنك أيضًا الوصول إلى OneNote على الويب. تتوفر جميع الميزات على جميع الأنظمة الأساسية باستثناء التخزين المحلي، وهو حصري لإصدار ويندوز.

يتوفر Apple Notes على أنظمة التشغيل iOS وMacOS وiPadOS ويأتي مثبتًا مسبقًا على جميع أجهزة Apple. بمجرد مزامنة ملاحظاتك على iCloud، يمكنك الوصول إليها عبر iCloud.com. ومع ذلك، لا يوفر الإصدار عبر الإنترنت جميع الميزات التي توفرها التطبيقات على أجهزة أبل. يتمتع OneNote باليد العليا إذا كنت تبحث عن حل متعدد المنصات.

🏆الفائز: مايكروسوفت OneNote لدعمه الأكثر شمولاً عبر جميع المنصات.

4. المرفقات والتسجيل الصوتي

يدعم Apple Notes كل أنواع المرفقات تقريباً، سواء كانت صورة أو مستنداً أو رابطاً. المرفقات مفهرسة، بحيث يمكنك البحث داخلها، مما يسهل العثور على التفاصيل الأساسية.

ومع ذلك، لا يتعامل OneNote مع المرفقات بنفس السلاسة. عند إرفاق ملف، يظهر ببساطة كرمز. يجب إدراج ملفات PDF على شكل مطبوعات، مما يؤدي إلى تسطيحها إلى صور، مما يجعلها غير قابلة للتحرير.

وعلى العكس، يسمح لك OneNote بإدراج التسجيلات الصوتية مباشرةً في الملاحظات دون تبديل التطبيقات. هذه الميزة أكثر ملاءمة من Apple Notes، والتي تتطلب تطبيقًا منفصلاً للتسجيل الصوتي.

🏆الفائز: التعادل. بينما يتفوق Apple Notes في حفظ المرفقات بدقة، فإن OneNote له اليد العليا عندما يتعلق الأمر بالملاحظات الصوتية.

5. الأمان

يستخدم Microsoft OneNote تشفير 128 بت AES لحماية الأقسام المحمية بكلمة مرور في دفاتر الملاحظات. ومع ذلك، لا تحدد Microsoft كيفية تأمين دفاتر الملاحظات المتزامنة - أو تلك غير المحمية بكلمة مرور -.

تتبع Apple Notes نهجًا أكثر شمولاً في الأمان. حيث يتم تشفير الملاحظات المحمية بكلمة مرور باستخدام تشفير AES-GCM وتخزينها بشكل آمن في CloudKit، مع تشفير من طرف إلى طرف. حتى الملاحظات المشتركة محمية بهذا المستوى العالي من التشفير، مما يضمن بقاء بياناتك آمنة، سواء كانت نصوصاً أو مرفقات.

🏆الفائز: Apple Notes لنهجها المباشر في الأمان.

Apple Notes مقابل OneNote على Reddit

لقد تحققنا من Reddit لمعرفة موقف الناس من المناظرة بين OneNote و Apple Notes. يعتقد معظم المستخدمين أن لكلا التطبيقين نقاط قوة فريدة تلبي الاحتياجات المختلفة.

اقترح أحد المستخدمين استخدام كلا التطبيقين لأغراض محددة :

_ يمكنك التفكير في استخدامهما معًا ووضع المحتوى الذي يستفيد من كل تطبيق أكثر من غيره في هذا التطبيق. على سبيل المثال، قم بتخزين ملفات PDF والأشياء التي تحتاج إلى علامات في Apple Notes. أنا أستخدم العديد من تطبيقات الملاحظات وأضع بعض الأشياء الشخصية في OneNote لقفل قسم كامل بدلاً من الصفحة. يبدو الأمر وكأنه صداع إضافي، ولكن في الواقع، من السهل جدًا تذكره، ربما لأنني كمستخدم لنظام ويندوز، لم أفسد من قبل Spotlight 🙂 في حالتك، بما أنك من مستخدمي Mac، سأضع معظم ملاحظاتي في Apple Notes وفئة صغيرة فقط من الملاحظات في OneNote لأسباب محددة

ريديتور آخر، مستخدم كمبيوتر شخصي يعمل بنظام ويندوز, يفضل OneNote نظرًا لتوافقه عبر الأنظمة الأساسية. وذكروا أن Apple Notes يعمل بشكل جيد حتى يتوجب عليك الوصول إليه من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.

التوافق عبر المنصات هو أمر صعب بالنسبة لي، لذلك أنا أستخدم OneNote. ملاحظات Apple Notes رائعة إلى أن تحتاج إلى العمل عليها من كمبيوتر شخصي يعمل بنظام Windows.

في النهاية، يتلخص اختيارك بين Apple Notes و OneNotes في احتياجاتك الخاصة. ومع ذلك، لا تنسَ أن تضع النظام الأساسي الذي تعمل به في الاعتبار عند الاختيار بين الاثنين.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل قوالب تدوين الملاحظات المجانية في محرر مستندات Google و Word و ClickUp

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لملاحظات Apple Notes مقابل Microsoft OneNote

Apple Notes وMicrosoft OneNote أداتان رائعتان، ولكن ما الذي قد يكون أفضل؟ ClickUp! كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل، مصمم لمساعدتك على تدوين الملاحظات التفصيلية وتحويلها إلى مسارات قابلة للتتبع - كل ذلك ضمن منصة واحدة. بفضل أدواته المتقدمة، بما في ذلك تدوين الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنك بسهولة تتبع كل شيء دون أن يفوتك أي شيء.

فيما يلي تفصيل لما تقدمه ClickUp:

خاصية ClickUp's One-Up #1: ClickUp Notepad

قم بتدوين الملاحظات بسهولة على ClickUp Notepad ClickUp Notepad مثالية لتدوين الأفكار أو العصف الذهني أو إنشاء قوائم المهام أثناء التنقل. باعتباره خفيف الوزن امتداد الكروم فهو جاهز دائمًا لتدوين الملاحظات السريعة.

باستخدام ClickUp Notepad، يمكنك:

سحب وإسقاط الصور أو صور GIF أو مقاطع الفيديو أو الملفات مباشرةً في ملاحظاتك

تحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع

تنسيق الملاحظات باستخدام أوامر /Slash

البحث في الملاحظات باستخدام مرشحات الكلمات الرئيسية

قم بإقران ملاحظاتك مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، لكتابة أو تحرير أو حتى ترجمة المحتوى الخاص بك، مما يرتقي بالعمل إلى المستوى التالي.

ClickUp's One-Up's One-Up #2: ClickUp Docs

نظّم ملاحظاتك باستخدام ميزات تنسيق غنية في ClickUp Docs ClickUp Docs يتيح لك إنشاء مستندات أو مواقع ويكي أو قواعد معرفية لأي شيء، و ربطها بمهام ومشاريع وسير عمل محددة. وهذا يحافظ على عملك منظمًا ويمكن الوصول إليه في مكان واحد.

يمكن إرفاق المستندات بقائمة، أو مجلد، أو مساحة، أو مساحة عمل - أو مستقلة. يمكنك حتى ربط مستند بمهمة أو نقله إلى أي مكان. بمجرد إنشائه، يتوفر كل مستند داخل مركز المستندات في الشريط الجانبي الأيسر.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء صفحات متداخلة داخل مستند واحد، مما يتيح لك تراتبية أفضل للمحتوى.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك أيضًا:

المشاركة والتعاون مع التعليقات

استخدام تحرير النص المنسق

نشر المحتوى عبر الإنترنت لمحركات البحث مثل جوجل

تحويل النص إلى مهام النقر فوق المهام مباشرةً من داخل المستند

التحرير مع الزملاء في الوقت الفعلي

للاستفادة بشكل كامل من ميزة التحرير في الوقت الفعلي مع فريقك، راجع قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp .

إنه بمثابة المساعد الشخصي لاجتماعاتك - يحافظ على تنظيم المناقشات وتتبع بنود العمل وتوثيق القرارات الرئيسية في مكان واحد - مثالي للفرق من أي حجم، مما يجعل الاجتماعات أقل فوضوية بكثير!

ClickUp's One-Up #### #### كليك أب ون أب #### ####: ClickUp Brain

شارك الملاحظات بسهولة مع ClickUp Brain

ClickUp Brain عبارة عن مجموعة قوية من ثلاث أدوات ذكاء اصطناعي: مدير المعرفة ClickUp Knowledge Manager ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي وكاتب الذكاء الاصطناعي للعمل.

يعمل مساعد الكتابة الخاص به على تعزيز الإبداع والعصف الذهني وتدوين الملاحظات من خلال اقتراح الأفكار وتصحيح الأخطاء وتنظيم المحتوى من أجل الوضوح. هل تحتاج إلى ملخص لحالة عمل طويلة؟ يعمل ClickUp Brain على تكثيف النقاط الرئيسية وإنشاء قوالب وجداول وغير ذلك الكثير من أجل عمل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، مع انقر فوق البحث المتصل ، يمكنك أيضًا العثور على الملاحظات والملفات من Google Drive و Slack والتطبيقات الأخرى دون تبديل علامات التبويب. إنه بمثابة قوة إنتاجية، حيث يمكنك التنقل بسرعة عبر مهام سير العمل والحفاظ على تركيز الفرق أثناء ماراثونات العصف الذهني أو جلسات تدوين الملاحظات!

حدد موقع الملاحظات في مساحة العمل الخاصة بك بسرعة باستخدام ClickUp's Connected Search

هل تبحث عن إنشاء قاعدة معرفية؟ إن قالب قاعدة المعرفة ClickUp يساعد الفرق على إنشاء مكتبة رقمية تحتوي على أقسام لمقالات المعرفة والأسئلة الشائعة والموارد.

وهو يحاكي مركز المساعدة، مما يسهل تصنيف المعلومات والوصول إليها ومشاركتها، مما يعزز التعاون ويبسط المعرفة الداخلية.

قم بإنشاء مكتبة معلومات رقمية وتنظيمها داخل فريقك

قاعدة معارف كليك أب رقم 4: الخرائط الذهنية لـ كليك أب

خرائط ذهنية متعددة العقد باستخدام ClickUp الخرائط الذهنية ClickUp مثالية للعصف الذهني أو وضع الخطوط العريضة أو ربط الأفكار. سواءً كنت تخطط لمشروع أو تنظم الأفكار، فإن هذه الأداة تربط بين الإبداع والعمل.

يمكنك جمع الأفكار وتخطيط سير العمل وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من إنتاجيتك.

وعلى عكس الأدوات الأخرى، يدمج ClickUp رسم الخرائط الذهنية في سير عملك اليومي، مما يضمن عدم إغفال أي فكرة.

هل صراعاتك خاصة بالاجتماعات؟ أدخل مدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp ! نعم، يمكنه الذهاب إلى الاجتماعات بدلاً منك والعودة بأهم النقاط الرئيسية وعناصر العمل. اعرف المزيد! 👇🏼

➡️ اقرأ أيضًا: دليل لنظام إدارة المعرفة [أنواع وحالات الاستخدام]

ClickUp: أداتك المفضلة لتدوين الملاحظات الذكية

كما تعلم الآن، يتألق كل من OneNote و Apple Notes في مجالات مختلفة.

إذا كنت بحاجة إلى مزامنة سلسة وخصوصية قوية وتكامل سلس مع أجهزة Apple، فإن Apple Notes هو أفضل رهان لك. ومع ذلك، إذا كنت تفضل دفاتر الملاحظات التفصيلية وتستثمر بكثافة في Microsoft 365، فقد يكون OneNote هو الأنسب لك.

ينتهي الأمر بالعديد من المستخدمين باستخدام كليهما، ولكن التبديل بينهما قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وهنا يأتي دور ClickUp! فهو يبسط تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع والتعاون - كل ذلك في مكان واحد. جرّب ClickUp مجانًا وشاهد كيف يمكن للملاحظات المنظمة أن تحول إنتاجيتك!