خارج النطاق: تعريفه وأمثلة عليه وكيفية تجنبه

يمكن أن يبدأ المشروع بخطة واضحة المعالم، ولكن من دون التحكم في إطار العمل، سرعان ما تتفاقم التغييرات الصغيرة إلى مواعيد نهائية فائتة وتجاوزات في الميزانية وأعمال إضافية لم تكن في الحسبان. وينتهي الأمر بالفرق في نهاية المطاف بالتوفيق بين الطلبات الخارجة عن النطاق، وتكافح من أجل المواكبة بينما تنزلق الإنجازات بعيداً.

👀 هل تعلم؟ يسلط البحث الضوء على أن تغييرات النطاق هي واحدة من أكبر العوامل وراء تجاوزات تكاليف المشروع إن مفتاح منع ذلك لا يكمن في رفض جميع التغييرات ولكن في ضمان تتبع كل طلب وتقييمه وإدارته بشكل صحيح قبل أن يعطل المشروع.

ما هو "خارج النطاق" في إدارة المشاريع؟

يشير مصطلح "خارج النطاق" إلى أي مهمة أو متطلب أو ناتج لم يتم تضمينه في الإطار الأصلي للمشروع. هذه طلبات إضافية تتجاوز وثيقة المعلمات ولم يتم أخذها في الحسبان في الاتفاقية الأولية.

وبدون التعامل السليم معها، يمكن أن تؤدي إلى:

زحف النطاق

تمديد الجداول الزمنية

تكاليف إضافية

تخيل أنك تقوم بتطوير تطبيق جوال لمشروع عميل. تتضمن الاتفاقية الأصلية نظام تسجيل دخول ولوحة تحكم للمستخدم. في منتصف الطريق، يطلب العميل ميزة المراسلة الفورية.

🚨 المشكلة؟ لم يكن هذا جزءًا من نطاق العمل المعتمد. إذا تولى فريقك الأمر دون تعديل:

الموارد : تجاوز الفريق طاقته الاستيعابية

: تجاوز الفريق طاقته الاستيعابية الميزانية : المزيد من العمل، ولكن لا يوجد تمويل إضافي

: المزيد من العمل، ولكن لا يوجد تمويل إضافي الجدول الزمني : التأخير بسبب المهام غير المتوقعة

يعرقل المشروع ويسحب التركيز بعيدًا عن المنجزات الفعلية.

لماذا تحديد "خارج النطاق" مهم؟

يمكن أن يؤدي الفشل في تحديد العمل خارج النطاق في وقت مبكر إلى حدوث تأخيرات ومشكلات في الميزانية وتوقعات غير متوائمة. تشدد كل أداة من أدوات إدارة المشروع على تعريف واضح لحدود المشروع لسبب ما - فهي تبقي المشاريع على المسار الصحيح وتمنع الفرق من التعامل مع الأعمال الإضافية دون الحصول على الموافقات المناسبة.

إليك سبب أهمية الحدود الواضحة:

يمنع زحف النطاق : يمكن أن تؤدي الطلبات غير المحددة خارج النطاق إلى عرقلة المشروع واستنزاف الموارد

: يمكن أن تؤدي الطلبات غير المحددة خارج النطاق إلى عرقلة المشروع واستنزاف الموارد تبقي الفرق وأصحاب المصلحة على نفس الصفحة : تجنب الالتباس حول ما هو مدرج في بيان النطاق : يحمي الميزانيات والموارد

: تجنب الالتباس حول ما هو مدرج في : يحمي الميزانيات والموارد يحمي الميزانيات والجداول الزمنية : يضمن ألا تؤدي المهام غير المتوقعة إلى تمديد الجداول الزمنية أو التكاليف الإضافية

: يضمن ألا تؤدي المهام غير المتوقعة إلى تمديد الجداول الزمنية أو التكاليف الإضافية يقضي على النزاعات : إطار عمل محدد يمنع الخلافات حول طلبات العميل غير المتوقعة : يمنع إطار العمل المحدد الخلافات حول طلبات العميل غير المتوقعة

: إطار عمل محدد يمنع الخلافات حول : يمنع إطار العمل المحدد الخلافات حول تحسين الكفاءة: يساعد الفرق على التركيز على المنجزات دون الحاجة إلى تمديد الجداول الزمنية: يساعد الفرق على التركيز على المنجزات دون الانشغال بأعمال إضافية

حتى مع التخطيط الدقيق، ستحدث طلبات غير متوقعة من العميل. والمفتاح هو التعامل معها بشكل صحيح - دون السماح لها بتعطيل نطاق المشروع.

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فهم نطاق المشروع

يبدأ كل مشروع ناجح بنطاق محدد بوضوح. وبدون ذلك، تواجه فرق العمل توقعات غير متناسقة وزحف النطاق واستنزاف الموارد.

يحدد نطاق المشروع ما يجب تسليمه وكيفية تحقيقه وما يقع ضمن الحدود المتفق عليها. فهو يضع التوقعات لأصحاب المصلحة ويحدد المخرجات ويضمن بقاء المشروع على المسار الصحيح.

فكر فيه كمخطط. فهو لا يسلط الضوء فقط على ما تم تضمينه، بل يوضح أيضًا ما لم يتم تضمينه. وهذا يمنع الطلبات الخارجة عن النطاق في اللحظة الأخيرة التي يمكن أن تعطل التقدم.

العناصر الرئيسية لتحديد النطاق

لإنشاء بيان حدود قوي، يحتاج كل مشروع إلى معايير واضحة.

وفيما يلي ما يحدد حدود المشروع:

أهداف المشروع : يحدد ما يهدف المشروع إلى تحقيقه. قد يركز تطبيق إدارة المهام على تحسين إنتاجية الفريق. إذا تم طلب أدوات تعاون جديدة في وقت لاحق، فقد تقع خارج النطاق ما لم يتم التخطيط لها

: يحدد ما يهدف المشروع إلى تحقيقه. قد يركز تطبيق إدارة المهام على تحسين إنتاجية الفريق. إذا تم طلب أدوات تعاون جديدة في وقت لاحق، فقد تقع خارج النطاق ما لم يتم التخطيط لها المنجزات : يحدد ما سيتم إنتاجه. قد يتم تضمين لوحة التحكم وتطبيق الهاتف المحمول ووثائق واجهة برمجة التطبيقات، في حين أن إصدار سطح المكتب سيتطلب موافقة رسمية إذا تم تقديمه في منتصف المشروع

: يحدد ما سيتم إنتاجه. قد يتم تضمين لوحة التحكم وتطبيق الهاتف المحمول ووثائق واجهة برمجة التطبيقات، في حين أن إصدار سطح المكتب سيتطلب موافقة رسمية إذا تم تقديمه في منتصف المشروع المهام والمسؤوليات: تعيين المهام للمطورين والمصممين ومدراء المشروع. إذا طُلب من أحد المطورين فجأة إنشاء مواد تسويقية، فهي مهمة خارجة عن النطاق لم يتم التخطيط لها

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الموارد : يغطي الميزانية والموظفين والأدوات. يجب أن تعمل ميزانية بقيمة 100 ألف دولار وفريق مكون من خمسة أشخاص ضمن حدود. قد يتطلب طلب التشغيل الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منتصف المشروع تمويلاً إضافياً وموافقات إضافية

: يغطي الميزانية والموظفين والأدوات. يجب أن تعمل ميزانية بقيمة 100 ألف دولار وفريق مكون من خمسة أشخاص ضمن حدود. قد يتطلب طلب التشغيل الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منتصف المشروع تمويلاً إضافياً وموافقات إضافية الجدول الزمني : يحدد المواعيد النهائية والمعالم الرئيسية لتتبع تقدم المشروع. يحافظ إصدار MVP لمدة ثلاثة أشهر على تنظيم الأمور، لكن إضافة ميزات في اللحظة الأخيرة قد يؤدي إلى دفع الجدول الزمني، مما يتسبب في حدوث تأخيرات

: يحدد المواعيد النهائية والمعالم الرئيسية لتتبع تقدم المشروع. يحافظ إصدار MVP لمدة ثلاثة أشهر على تنظيم الأمور، لكن إضافة ميزات في اللحظة الأخيرة قد يؤدي إلى دفع الجدول الزمني، مما يتسبب في حدوث تأخيرات القيود والاستثناءات: يسرد ما لم يتم تضمينه. قد يستبعد تطبيق الهاتف المحمول عمليات تكامل الطرف الثالث في المرحلة الأولى. إذا تم طلبها لاحقًا، يجب أن تخضع لتعديلات رسمية موجزة

بدون هذه العناصر، يمكن أن يخرج المشروع بسرعة عن نطاقه، مما يؤدي إلى تأخيرات وتكاليف إضافية وجداول زمنية ممتدة.

داخل النطاق مقابل خارج النطاق

تساعد وثيقة إطار العمل المحددة جيدًا الفرق على التمييز بين العمل داخل النطاق والعمل خارج النطاق. وفيما يلي تفصيل واضح:

ضمن النطاق داخل النطاق (مشمول في المشروع) خارج النطاق (غير مشمول) الميزات مصادقة المستخدم، واجهة مستخدم لوحة التحكم تكامل مخصص، واجهات برمجة تطبيقات جديدة المهام تطوير الوظائف الأساسية إعادة تصميم واجهة مستخدم/تجربة مستخدم إضافية الموارد فريق تطوير مخصص، ميزانية مخصصة تعيينات إضافية غير معتمدة المنجزات الإصدار التجريبي، التوثيق صيانة ما بعد الإطلاق طلبات العميل التغييرات ضمن نطاق العمل ميزات جديدة رئيسية غير موجودة في الاتفاقية الأصلية

الفرق بين داخل النطاق مقابل خارج النطاق

يجب تقييم أي شيء لم يتم التخطيط له في الوثائق الأولية بشكل رسمي قبل إضافته. هذا يحافظ على مواءمة المشاريع ويمنع العمل غير المخطط له من تعطيل التقدم.

يضمن تحديد إطار العمل بوضوح في وقت مبكر بقاء الفرق على نفس الصفحة والعمل بكفاءة وتجنب التأخيرات غير المتوقعة في المشروع.

أمثلة على العناصر الخارجة عن النطاق

ليست كل الأعمال غير المخطط لها واضحة في البداية. فبعض الطلبات تبدو بسيطة ولكنها يمكن أن تعرقل الجداول الزمنية للمشروع إذا لم يتم تقييمها بشكل صحيح. تساعد وثيقة النطاق المحددة جيدًا على منع الإضافات غير المتوقعة، ولكن عندما لا تكون الحدود واضحة، يمكن أن تتوسع المشاريع بسرعة خارج نطاق السيطرة.

فيما يلي بعض الأمثلة على العناصر الخارجة عن النطاق التي يتم التغاضي عنها والتي غالبًا ما تسبب مشاكل:

1. توسيع الوظائف الأساسية دون موافقة

يتم تعيين فريق تطوير لبناء أداة أتمتة سير العمل بقدرات محددة مسبقًا.

في منتصف الطريق، يطلب العميل:

توصيات مهام تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أداة مدمجة لإدارة المشاريع

التكامل مع برامج الطرف الثالث

لم تكن هذه الأمور جزءاً من نطاق العمل، ومع ذلك يفترض العميل أنه يمكن إضافتها دون تغيير الميزانية أو الجدول الزمني. بدون طلب تغيير رسمي، يخاطر الفريق بتولي عمل إضافي دون تعويض.

2. تحسينات الأداء غير المخطط لها

يتم تطوير منتج برمجي ليعمل بسلاسة على الأنظمة القياسية.

على وشك الانتهاء، يطلب العميل ما يلي:

التحسين للأجهزة المنخفضة

الترحيل إلى حزمة تقنية جديدة

إعادة هيكلة الكود من أجل قابلية التوسع في المستقبل

تتطلب هذه التغييرات موارد واختبارات إضافية لم يتم تضمينها في النطاق الأولي. وبدون ضوابط واضحة للنطاق، قد تشعر الفرق بالضغط لتلبية مثل هذه الطلبات، مما يؤدي إلى تأخيرات وأعباء عمل ممتدة.

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3. تدابير الامتثال والأمن غير المدرجة في الميزانية

تستعين شركة رعاية صحية بفريق تطوير لبناء أداة داخلية. في البداية، تم تضمين تشفير البيانات ومصادقة المستخدم.

في وقت لاحق، تزداد متطلبات الامتثال، ويطلب العميل ما يلي:

تدابير الامتثال لقانون HIPAA أو اللائحة العامة لحماية البيانات

تدقيقات أمنية مخصصة

مصادقة متعددة العوامل

على الرغم من أهمية هذه الميزات بالنسبة للأمان، إلا أنها تتطلب موارد إضافية ومدخلات من الخبراء. إذا لم يتم تضمينها في الاتفاقية الأصلية، فإنها تندرج ضمن الأعمال الخارجة عن النطاق وتحتاج إلى تقييم مناسب قبل الموافقة عليها.

4. مراجعات تصميم إضافية خارج النطاق المتفق عليه

يتم تعيين فريق UI/UX لتصميم موقع إلكتروني مع ثلاث جولات من المراجعات.

بعد تسليم النسخة الثالثة، يطلب العميل:

إصلاح شامل لواجهة المستخدم بناءً على العلامة التجارية الجديدة

رسوم توضيحية مخصصة لكل صفحة

إعادة تصميم المكونات التي تمت الموافقة عليها بالفعل

من دون إدارة النطاق، قد تشعر الفرق بأنها ملزمة بتسليم ما هو أبعد من المخرجات المتفق عليها، مما يؤدي إلى زحف النطاق والتوقعات غير المتوائمة.

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كيفية إدارة المواقف الخارجة عن النطاق

يمكن أن يؤدي العمل خارج النطاق غير المنضبط إلى عرقلة المشاريع، وإطالة الميزانيات، وإنهاك الفرق. يضمن النهج المنظم تقييم الطلبات وتوثيقها والموافقة عليها قبل أن تؤثر على الجداول الزمنية والموارد.

اتبع هذه الخطوات للتعامل مع الطلبات الخارجة عن النطاق مع الحفاظ على المشاريع على المسار الصحيح.

الخطوة 1: تحديد ما إذا كان الطلب خارج النطاق

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ليس كل طلب خارج النطاق على الفور. قارن الطلب بالبيان الموجز ومخرجات المشروع والاتفاقية الأصلية. إذا لم يتم تضمينه في خطة المشروع، فإنه يحتاج إلى مزيد من التقييم.

قد يطلب العميل لوحة تحكم إضافية لإعداد التقارير في مشروع برمجيات كان يتضمن في الأصل تصدير البيانات الأساسية فقط. إذا لم يتم تحديد ذلك في موجز المشروع أو إطار العمل، فإنه يعتبر طلبًا خارج النطاق ويجب تقييمه رسميًا.

💡 نصيحة احترافية: إن نموذج نطاق عمل ClickUp يساعد فرق العمل على توثيق ما تم الاتفاق عليه في البداية، مما يسهل الإبلاغ عن الطلبات الجديدة قبل أن تصبح مشكلة

الخطوة 2: تقييم التأثير على الموارد والجداول الزمنية

عندما تحدد طلبًا على أنه خارج النطاق، قم بتقييم تأثيره على موارد المشروع. حدد ما إذا كان الأمر يتطلب تمويلاً إضافيًا، وما إذا كان سيؤدي إلى تأجيل المواعيد النهائية، وما إذا كان الفريق الحالي قادرًا على التعامل مع المهام الإضافية.

يمكن أن تتطلب إضافة ميزات جديدة في منتصف المشروع ساعات تطوير واختبار وأعمال تصميم إضافية. بدون وقت إضافي أو موارد إضافية، قد تتأثر المنجزات الحالية. مهام النقر فوق المهام في تتبع تأثير العمل الإضافي من خلال تعيين التبعيات وتسليط الضوء على التأخيرات المحتملة للمشروع قبل الالتزام بتغييرات النطاق.

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الخطوة 3: التواصل مع أصحاب المصلحة وفريق العمل

ناقش الطلب مع العميل وفريق المشروع وأصحاب المصلحة الرئيسيين. اشرح بوضوح لماذا يقع الطلب خارج نطاق المشروع وحدد الحلول الممكنة. إذا كان الطلب ضروريًا، حدد ما إذا كان يجب إعادة ترتيب أولويات العمل الحالي أو تخصيص موارد جديدة.

إذا كان مشروع البرمجيات على وشك الانتهاء وطلب العميل ميزة جديدة، يجب على الفرق أن تقرر ما إذا كان يجب تمديد الجدول الزمني للمشروع أو تعديل الأولويات. بدون تواصل واضح، قد تقوم الفرق بعمل إضافي دون فهم تأثيره الكامل. انقر فوق الدردشة يسمح للفرق بمناقشة تغييرات النطاق في الوقت الفعلي، مما يحافظ على توافق القرارات دون الحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني طويلة أو تفاصيل مفقودة.

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📮ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، لكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون وجود نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الأفكار الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. وفي كثير من الأحيان، قد يؤدي ذلك إلى خروج المشاريع عن مسارها وتجاوز نطاقها. يمكن أن يؤدي ضعف التواصل أيضًا إلى إعاقة عملية التواصل الفعال وتصحيح الطلبات الخارجة عن النطاق.

باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم حدوث أي شيء خارج النطاق.

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اقرأ المزيد: تطوير نطاق المشروع من أجل اتصال أقوى بفريق العمل

الخطوة 4: توثيق تغييرات النطاق المعتمدة

إذا وافق الفريق على طلب ما، يجب أن يوثقوا التغيير الموجز رسميًا لمنع حدوث ارتباك في المستقبل. يجب أن يحددوا ما كان مخططًا له في الأصل، وما تتم إضافته، وكيف يؤثر ذلك على الميزانية والجدول الزمني وتخصيص الموارد.

عندما يطلب العميل إجراء مراجعات إضافية تتجاوز النطاق المتفق عليه، يجب على الفريق تسجيل هذه التغييرات مع وجود سجل موافقة واضح يوضح كيفية التعامل مع التعديلات. مستندات ClickUp بمثابة مكان مركزي لتتبع اتفاقيات النطاق، بينما يوفر نموذج خطة إدارة النطاق طريقة منظمة لتوثيق تعديلات النطاق والموافقات.

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الخطوة 5: تتبع تغييرات النطاق ومنع زحف النطاق

بعد الموافقة على تغيير النطاق، يجب على الفرق مراقبة تأثيره بنشاط. يجب عليهم تتبع المهام الجديدة مقابل المواعيد النهائية للمشروع لمنع التأخيرات غير المتوقعة والتغييرات غير المنضبطة. انقر فوق عرض مخطط جانت البياني يساعد الفرق على تصور كيفية تأثير تغييرات إطار العمل المعتمدة على الجداول الزمنية للمشروع. إن مراقبة التبعيات والمعالم الرئيسية تمنع تغييرًا واحدًا من أن يتحول إلى تحولات متعددة في المواعيد النهائية.

تضمن عملية إدارة إطار العمل المنظمة أن تظل المشاريع متوافقة مع الأهداف الأصلية مع الحفاظ على المرونة لإجراء التعديلات اللازمة.

استخدام قالب خطة إدارة النطاق ClickUp يساعد الفرق على إضفاء الطابع الرسمي على تغييرات النطاق، وتتبع الموافقات، ومنع حدوث أي اضطرابات غير متوقعة.

قالب خطة إدارة النطاق ClickUp

يساعد القالب في:

إضفاء الطابع المركزي على جميع تغييرات النطاق، مما يسهل تتبع الموافقات والتعديلات

منع زحف النطاق من خلال تحديد عملية منظمة لتقييم الطلبات الخارجة عن النطاق

تقييم تأثير التغييرات على الموارد والميزانيات والجداول الزمنية قبل الالتزام بها

من دون تتبع وتوثيق واضح، يمكن أن تتحول الطلبات الصغيرة إلى اضطرابات كبيرة، مما يؤدي إلى تمديد الجداول الزمنية والتكاليف الإضافية.

مكافأة: نماذج مجانية لنطاق المشروع وأمثلة على وثيقة نطاق المشروع

أفضل الممارسات في إدارة النطاق

حتى المشاريع الأكثر تخطيطًا تواجه تحديات في النطاق. فقد يفترض العميل أن إحدى الميزات مضمنة في حين أنها ليست كذلك. وقد يدفع أحد أصحاب المصلحة بتغييرات في اللحظة الأخيرة دون إدراك تأثيرها. وغالباً ما تعمل الفرق تحت ضغط التوقعات غير الواضحة، مما يؤدي إلى انزلاق العمل غير الموافق عليه.

تحافظ إدارة النطاق على تنظيم المشاريع مع السماح بالمرونة اللازمة.

إليك كيفية الحفاظ على هيكلة المشاريع دون الحاجة إلى الأخذ والرد المستمر.

تحديد النطاق بطريقة لا تترك مجالًا للافتراضات

تأتي معظم مشكلات النطاق من الصياغة الغامضة.

بدلاً من قول "سيتضمن التطبيق ميزة إعداد التقارير"، حددها بوضوح:

"سيُنشئ التطبيق ثلاثة أنواع من التقارير: نشاط المستخدم، واتجاهات المبيعات، وسجلات النظام، متوفرة بتنسيق CSV. يستثني الفريق التقارير المخصصة والتحليلات في الوقت الحقيقي ويتطلب تغيير النطاق لإدراجها."

كن محددًا. حدد بالضبط ما تم تضمينه وما لم يتم تضمينه وما هي الإضافات التي ستتطلب تغيير النطاق.

استخدم فترات "تجميد النطاق" لتثبيت تركيز المشروع

النطاق ليس هدفًا متحركًا وعندما تناقش نطاق العمل في منتصف المشروع، فإن ذلك يبطئ التنفيذ. يضمن تقديم فترة تجميد النطاق ألا يعلق الفريق في حلقة لا نهاية لها من الأولويات المتغيرة.

خلال هذه المرحلة:

لا يتم النظر في أي طلبات ميزات أو تعديلات جديدة

ينصب التركيز بشكل صارم على التنفيذ والاختبار ووضع اللمسات الأخيرة على المخرجات

يتم وضع أي طلبات تغيير حرجة في قائمة الانتظار للتقييم بعد الإطلاق

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إنشاء نقطة تدقيق "تحدي النطاق"

غالبًا ما تقوم الفرق بعمل إضافي لأنهم يشعرون بالضغط، حتى عندما لا يكونون قد خططوا لذلك.

بدلاً من التقصير في الإجابة بنعم، قم بإنشاء خطوة "تحدي النطاق" حيث:

تتساءل الفرق رسميًا عن كل طلب غير متوقع

تقوم الفرق بالتحقق مما إذا كان الطلب ضرورياً أو مجرد "لطيف"

يتم تصنيف المهام غير المخطط لها إلى عاجلة أو مؤجلة أو مرفوضة

وهذا يحافظ على سير المشاريع على المسار الصحيح دون أن يستوعب أعضاء الفريق عملاً إضافياً بسبب عدم وضوح التوقعات.

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قم بإنشاء مخزن مؤقت "مخاطر النطاق" في الجداول الزمنية للمشروع

التغييرات غير المتوقعة أمر لا مفر منه، ولكن ليس من الضروري أن تدمر الجداول الزمنية. تقوم الفرق عالية الأداء بإضافة نطاق المخاطر العازلة ، كتلة زمنية مخصصة مخصصة خصيصًا للتعامل مع التعديلات الطفيفة.

بدلاً من تأخير الإنجازات الرئيسية، تستخدم الفرق هذا المخزن المؤقت من أجل:

معالجة تحسينات إطار العمل غير المتوقعة

معالجة الاختلالات الطفيفة في توقعات العميل

ضمان وجود متسع لإصلاحات اللحظة الأخيرة

هذا يمنع التحولات في النطاق من إلغاء الجداول الزمنية للمشروع بأكمله.

اجعل "ملخص النطاق" جزءًا من كل مرحلة رئيسية من مراحل المشروع الرئيسية

يجب ألا تكتفي فرق العمل بتحديد حدود المشروع، بل يجب عليهم تعزيزها. فبدلاً من افتراض أن فريقك يتذكر تفاصيل النطاق، يجب عليهم مراجعتها في كل مرحلة رئيسية من مراحل المشروع.

يضمن "ملخص النطاق" السريع ما يلي:

مراجعة الفرق لأولويات المشروع بانتظام

إبقاء العملاء على اطلاع على ما يتم تسليمه

تكتشف الفرق العمل غير الموافق عليه مبكراً قبل أن يتفاقم الأمر

من خلال تضمين تذكيرات النطاق في تحديثات المشروع المنتظمة، تقلل الفرق من سوء التوافق وتتجنب الأعمال غير الضرورية.

لا تعتمد الفرق التي تدير المشاريع بشكل أفضل على سياسات النطاق الصارمة. فهم ينجحون من خلال التعامل مع التغييرات بذكاء. عندما يحافظون على وضوح النطاق، وينظمونه بشكل جيد، ويديرونه بفعالية، فإنهم ينفذون بكفاءة ويتجنبون العمل غير المتوقع.

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البقاء تحت السيطرة وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح

من دون عملية واضحة لإدارة النطاق، تفقد الفرق السيطرة على نطاق المشروع، مما يؤدي إلى زحف النطاق وتمديد الجداول الزمنية والتكاليف الإضافية والتوقعات غير المتوافقة. قد يبدو طلب عميل واحد ثانويًا، ولكن بدون التتبع المناسب، فإنه سرعان ما يتوسع إلى عمل غير مخطط له يعطل التسليمات.

لا يكمن الحل في رفض كل تغيير - يجب على فرق العمل تقييم جميع تعديلات النطاق وتوثيقها ومواءمتها مع أهداف المشروع للحفاظ على الهيكلية والكفاءة.

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