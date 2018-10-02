استراتيجية سلاك للنمو: 5 نقاط أساسية لشركتك

تطبيق مراسلة لفرق العمل يمكن أن يتباهى بمستخدميه من شركات IBM وOracle وTarget وBBC وغيرها من الشركات المدرجة على قائمة Fortune 100 دون إنفاق ثروة على الحملات التسويقية تستحق الدراسة سلاك ، أداة التعاون في مكان العمل، هي نتاج التوافق المبتكر بين المنتج والسوق إلى جانب بعض الاختراقات التسويقية غير التقليدية.

وفي حين أن Slack قد يعني بحكم تعريفه الإبطاء والاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة، إلا أن الشركة تقوم بأي شيء غير ذلك. Slack هي واحدة من أسرع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي وصلت إلى مرتبة يونيكورن بقيمة مليار دولار في أكثر من عام بقليل من إطلاقها الأولي.

## سلاك: نبذة تاريخية قصيرة

تم إنشاء سلاك في عام 2013 بواسطة ستيوارت بترفيلد، الذي كان معروفًا آنذاك كمؤسس مشارك لمنصة مشاركة الصور Flickr التي استحوذت عليها ياهو في مارس 2005.

وقد وجدت أداة المراسلة المؤسسية التي تهدف إلى مساعدة أعضاء الفريق على الدردشة والعمل على المشاريع معًا ومشاركة الروابط وغيرها في الوقت الفعلي، وقد وجدت هذه الأداة التي تهدف إلى مساعدة أعضاء الفريق على الدردشة والعمل على المشاريع معًا ومشاركة الروابط وغيرها في الوقت الفعلي، منتجًا رائعًا ومناسبًا للسوق على الفور وهي تنمو منذ ذلك الحين.

من خلال فبراير 2015 عندما كانت الأداة متاحة للجمهور، استحوذت Slack على 500,000 مستخدم نشط يوميًا. وفي غضون أربعة أشهر، تضاعف هذا العدد إلى 1.1 مليون مستخدم نشط. واليوم أصبح لدى سلاك 8 ملايين مستخدم نشط يوميًا مع 3 ملايين مستخدم مدفوع والعدد في ازدياد.

## من البدايات المتواضعة إلى النجاح الباهر

Slack هو مثال رائع على الابتكار القوي الذي تم إنشاؤه عن طريق الصدفة. شيء مثل الميكروويف - الجهاز الذي غيّر عاداتنا الغذائية وسوق الطعام منذ أن كان "بالصدفة" اخترعه المهندس بيرسي سبنسر في عام 1945 .

كان المؤسس بترفيلد وفريقه يعملون على تطبيق للألعاب يسمى Glitch وأرادوا منصة تواصل داخلية مبسطة. فشرعوا في العمل وصمموا الإصدار الأولي من Slack لتسهيل التعاون وتبادل الأفكار بين أعضاء الفريق الداخلي في Glitch. وسرعان ما أصبحت الأداة لا غنى عنها لفريق Glitch.

لذلك عندما فشل تطبيق Glitch في الإقلاع، أدرك باترفيلد إمكانات أداة الدردشة في مكان العمل، وهكذا وُلد تطبيق Slack وحقق نجاحاً كبيراً.

قصة نمو سلاك: طريقة في الجنون

استخدمت سلاك بعض الطرق المبتكرة لاختراق نموها. وفيما يلي أهم 5 استراتيجيات:

1. استخدام التسويق الشفهي

أثبت سلاك أن الناس لا يزالون يعتمدون على رأي أصدقائهم أو زملائهم. في وقت مبكر، استفاد بترفيلد من معارفه وعلاقاته في الشركات المختلفة والصحافة لنشر الخبر عن المنصة الجديدة.

كما أثر أيضاً على أصدقائه من رواد الأعمال لتجربة Slack. وقد أتت هذه الاتصالات والإحالات الشفهية ثمارها، حيث قام 8000 شخص بالتسجيل في اليوم الأول لمنصة Slack. وقد تضاعف هذا العدد تقريباً في غضون أسبوعين.

قام المستثمر في سلاك مارك أندريسن بتغريد هذا المخطط البياني للنمو حول النمو الشفهي في أغسطس 2014.

ومع ذلك، فإن الأمر لا يقتصر فقط على الكلام الشفهي الحرفي. تستخدم Slack أيضًا أدوات اجتماعية مثل تويتر للوصول إلى جمهور أوسع ودفع حركة المرور العضوية المباشرة إلى موقعها الإلكتروني. يمكن أن يفيد بناء الطنين منتجك، مما يؤكد اتجاه منتجك. في ClickUp، رأينا أيضًا الارتباطات الإيجابية التي تأتي مع الكلام الشفهي، خاصةً على تويتر و مواقع المراجعات حيث يعرض الناس وجهات نظرهم الصادقة.

"نحن نراهن بشدة على تويتر. حتى لو كان شخص ما متحمسًا بشكل لا يصدق لمنتج ما، فإن الكلام الشفهي لن يصل إلا إلى عدد قليل من الأشخاص - ولكن إذا قام شخص ما بالتغريد عنّا، يمكن أن يراه المئات، بل الآلاف، على تويتر" يقول بترفيلد .

2. تسريع النمو عبر عمليات التكامل

لدى Slack أكثر من 1000 عملية تكامل، (بما في ذلك Clickup !) تستخدم الشركة عمليات التكامل هذه لاكتساب زيارات الإحالة إلى موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى الاستفادة من نجاح عمليات التكامل هذه لضمان ظهورها في نتائج البحث في الصفحة الأولى كلما بحث أي شخص عن منتج تتكامل معه Slack.

على سبيل المثال، إذا بحث أي شخص عن انقر فوق في جوجل سيجدون أيضًا دليل تطبيق Clickup-Slack مدرج كأحد نتائج البحث على الصفحة الأولى من جوجل.

تحقق من قائمة بأفضل عمليات تكامل Slack !_

3. تنفيذ ملاحظات العملاء

سعى Slack إلى الحصول على تعليقات مستمرة من مستخدميه الأوائل واستخدمها لتكرار المنتج وواجهة المستخدم وكفاءته وفائدته.

لقد استجابوا لكل رسالة بريد إلكتروني تلقوها وتعاملوا مع كل تذكرة مساعدة كفرصة لتحسين المنتج أو إصلاح مشكلة ما.

تمكّنت الشركة من بناء منتج يريده السوق لأنها استمعت إلى مستخدميها وتتبعت عدد الأشخاص الذين كانوا يطلبون ميزة معينة أو نوعًا جديدًا من التكامل.

وحتى اليوم، يعد هذا الاحترام لملاحظات المستخدمين جزءًا من الحمض النووي للشركة.

تؤمن سلاك بأن كل تفاعل مع العملاء هو فرصة تسويقية. إذا تمكنت الشركة من الذهاب إلى أبعد من ذلك لتقديم خدمة عملاء رائعة، فسوف يسعد الناس بالتوصية بك. هذه فرصة جيدة للتعلم ما هو التسويق في الحقيقة !

4. تحديد أولويات الميزات الفريدة

منذ البداية، باترفيلد تأثر بأطروحة بول بوشيت: إذا قمت ببعض الأشياء بشكل جيد للغاية، فإن الباقي لا يهم حقًا. وقد طبق ذلك عند بناء سلاك.

لم يقم سلاك ببناء الكثير من الميزات. وبدلاً من ذلك، ركز على بناء واحدة منها بشكل جيد. وكانت هذه الميزات الرئيسية هي البحث ومشاركة الملفات والمزامنة.

تسمح ميزة البحث في الأداة للمستخدمين بالعثور بسرعة على ما يبحثون عنه، بينما تمنحك ميزة مشاركة الملفات القدرة على سحب الملفات وإسقاطها، أو لصق الصور بسرعة من خلال إجراءات بديهية لواجهة المستخدم.

والأهم من ذلك أن Slack يحتوي على ميزة "مزامنة حالة المغادرة" المدمجة التي تسمح له بمعرفة مكان مغادرة كل شخص في أي محادثة، ومزامنة موقع المؤشر الخاص به في الوقت الفعلي. وقد منحتهم هذه الميزة الوحيدة في حد ذاتها ميزة تنافسية حقيقية في سوق شهدت دخول العديد من عمالقة التكنولوجيا المعروفين.

5. سياسة التسعير العادل

لا تمتلك Slack باقة مجانية وهي في حد ذاتها غنية بالميزات فحسب، بل إنها تتبع أيضاً "سياسة تسعير عادلة" فريدة من نوعها

وإليك كيفية عملها: إذا لم يستخدم مستخدم Slack البرنامج لمدة 14 يومًا، فإن Slack يعيد لك أموالك من خلال رصيد تناسبي.

هذا الاستراتيجية ليست مفيدة فقط في بناء علامة تجارية رائعة القيمة. كما أنها تبقي فريق Slack بأكمله على أهبة الاستعداد. يحتاج الفريق إلى توفير تجربة سهلة ومريحة للمستخدمين باستمرار لإضافة أكبر عدد ممكن من المستخدمين النشطين.

وقد نجحت الاستراتيجية بشكل رائع. فمن بين 8 ملايين مستخدم نشط يومياً، حوّل سلاك 3 ملايين منهم إلى عملاء مدفوعين.

التقييمات الأخيرة وتأثيرها تبلغ قيمة Slack حاليًا حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي على خلفية جولة التمويل الأخيرة (أغسطس 2018) التي شهدت استثمار 427 مليون دولار. وبفضل الصفقة الأخيرة، تكون Slack قد جمعت أموالاً إجمالية بلغت 1.27 مليار دولار منذ إنشائها.

والآن بعد أن أصبحت الشركة تتمتع برأس مال أفضل، يمكنها أن تنافس بشكل أفضل مع عمالقة التكنولوجيا ذوي الجيوب الكبيرة مثل مايكروسوفت وألفابيت (الشركة الأم لجوجل) وفيسبوك. كما يمكن لشركة Slack أيضًا استخدام رأس المال لجذب العملاء الذين يدفعون المال والاحتفاظ بهم في سيناريو يتمتع فيه اللاعبون الكبار بميزة إضافية تتمثل في القدرة على تجميع إصداراتهم من خدمات التعاون في مكان العمل مع العروض الأساسية الأخرى، مما يمكنهم من إضافة عملاء بوتيرة أسرع مقارنةً بشركة Slack.

في العام الماضي، بلغت قيمة استثمار مجموعة سوفت بنك العام الماضي في Slack 5 مليارات دولار.

بعد العام الماضي جولة جمع التبرعات كانت هناك تقارير أن جوجل وسيلز فورس ومايكروسوفت وغيرها أبدت اهتمامًا بالاستحواذ على سلاك.

علاوة على ذلك، كان تم الإبلاغ عن أن شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية أجرت مناقشات مع Slack حول عرض من شأنه أن يقدّر قيمة تطبيق الدردشة في مكان العمل ب 9 مليارات دولار.

## استراتيجية أعمال سلاك: صفقة أطلسيان

في يوليو 2018، اشترت Slack الملكية الفكرية لمنصات التعاون الجماعي - في يوليو 2018 هيب تشات وسترايد

من أحد منافسيها الرئيسيين Atlassian.

وكجزء من الصفقة، ستوقف Atlassian كلا المنتجين وتشجع المستخدمين على الانتقال إلى Slack.

هذه استراتيجية عمل مهمة بالنسبة لشركة Slack، لأنه على الرغم من هيمنتها الحالية على السوق، إلا أن الشركة تشعر بضغوط تنافسية من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft Team, جوجل هانج آوتس للدردشة و Workplace بواسطة Facebook و Cisco Webex Teams.

إن إزالة أحد المنافسين يبعث برسالة قوية إلى صناعة الاتصالات المؤسسية بأكملها - والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الإجراءات من الشركات الناشئة الجديدة وكذلك عمالقة التكنولوجيا.

ومن خلال هذه الشراكة، أصبح لدى Slack الآن فرصة لإضافة مستخدمي HipChat وSstride إلى قاعدة مستخدميها النشطين. سيتم إيقاف كل من Stride و HipChat Cloud في فبراير 2019. ومن المرجح أن يعزز ذلك قاعدة مستخدمي Slack المثيرة للإعجاب بالفعل.

والأهم من ذلك، فإن التحالف مع علامة تجارية قوية ومحترمة للمؤسسات مثل Atlassian سيمنح Slack المصداقية لجذب الشركات الكبيرة والدعم المالي اللازم لصد التحديات من المنافسين ذوي الجيوب الكبيرة.

## 5 نقاط أساسية لنمو سلاك لأعمالك

تستخدم Slack بعض تقنيات تسويق العلامة التجارية الفريدة لتحويل علامتها التجارية إلى قوة SaaS مثيرة للإعجاب.

فيما يلي 5 نقاط أساسية للنمو في عملك:

1. استخدم قوة وسائل الإعلام.

وفر قوة دفع أكبر للكلام الشفهي عند إطلاق المنتج باستخدام وسائل الإعلام التقليدية. بينما يتمتع Slack بميزة الاتصالات المسبقة، يمكنك البدء في بناء علاقاتك الصحفية منذ اليوم الأول بحيث يكون لديك علاقات قوية مع الصحفيين والمدونين الذين سيكونون على استعداد للكتابة عن منتجك عندما يأتي يوم الإطلاق.

2. اختر الخطط المجانية والإعداد السريع

يعد التسعير جانبًا حاسمًا في مؤسسة SAAS. استخدم خطة مجانية أو خطة تجريبية مجانية لجذب انتباه جمهورك المستهدف.

يعد نموذج Slack's Freeemium مثاليًا للأشخاص لتجربة التطبيق دون أي مدفوعات أولية. لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان للتسجيل في الخطة المجانية. ستحفز الخطة المجانية بالإضافة إلى عملية تأهيل سهلة للغاية المزيد من المستخدمين لتجربة أداتك.

3. استخدم نهجًا تصاعديًا

لم يبدأ تطبيق Slack بالتواصل مع مديري تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة العليا؛ بل تواصلوا مع مدير الفريق. إذا وجد المنتج مفيدًا، فإن قدرة التطبيق على تحمل تكاليفه جعلت من السهل عليه أن ينفق عليه.

يمكن أن تكون هذه استراتيجية مهمة لنجاح مؤسستك.

4. استمع إلى عملائك

هناك الكثير من البيانات النوعية التي يشاركها المستخدمون معك كل يوم. هذه معلومات مفيدة يمكن أن تساعدك على تعديل منتجك لتحقيق ملاءمة أفضل بين المنتج والسوق.

انتهز Slack كل فرصة لإصلاح المشاكل أو إضافة ميزات جديدة عندما يخبرهم المستخدمون أن شيئًا ما لا يعمل أو يطلبون خدمة إضافية.

نحن أيضاً نستخدم نفس النهج في ClickUp، حيث يتم دعوة المستخدمين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على لوحة الملاحظات .

5. ابحث عن رقمك السحري

بصرف النظر عن تتبع الأرقام القياسية في الصناعة، يجب أن تعرف الأرقام السحرية لشركتك التي تعطيك فكرة واضحة عن الأشخاص الذين يستخدمون منتجك بالفعل وكيف يمكنك جعلهم يستمرون في استخدامه.

بالنسبة لسلاك، هذا الرقم هو 2000 رسالة. لاحظ سلاك أن أي فريق تبادل 2000 رسالة على سلاك يستمر في استخدام المنصة. ما هو الرقم السحري الذي تبحث عنه والذي سيبقي المستخدمين على منصتك؟

الخلاصة

لم ينجح سلاك لأن المنتج فريد من نوعه أو لأن لديهم ميزانية تسويقية كبيرة. فقد استند نموها على الاستماع إلى العميل، وتوليد الوعي بالعلامة التجارية الشفهي الفيروسي، وتطوير شخصية العلامة التجارية الأنيقة وغير البيعية.

إذا كنت من مستخدمي Slack حاليًا، يمكنك الاندماج مع ClickUp لإدارة مهامك.