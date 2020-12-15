ClickUp تجمع 100 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B مع ارتفاع الطلب على منصتها الإنتاجية نحو أهداف الطرح العام الأولي

منصة ClickUp الشاملة تحدد معايير الجيل الجديد من إنتاجية مكان العمل

سان دييغو، 15 ديسمبر 2020 – أعلنت ClickUp، المنصة الوحيدة للإنتاجية التي تحل محل جميع تطبيقات مكان العمل الأخرى في المؤسسات، اليوم عن جمع 100 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B، ليصل إجمالي تمويلها إلى 135 مليون دولار. قاد الجولة صندوق الاستثمار الكندي Georgian، بمشاركة Craft Ventures. مع نمو الإيرادات بنسبة تزيد عن 900٪ في العام الماضي، فإن الانتشار الاستثنائي لـ ClickUp بين المستخدمين هو دليل على قوة المجتمع الذي بنته وعلى الطلب في السوق على منصة إنتاجية مبسطة تحل محل جميع برامج العمل والإنتاجية الأخرى.

تأسست ClickUp في عام 2017، وسرعان ما أصبحت واحدة من أسرع شركات SaaS نموًا بفضل مجموعة ميزاتها الشاملة وخدمة العملاء عالية الجودة. وبفضل هذا التمويل الجديد، أصبحت الشركة في وضع يؤهلها لقيادة سوق برمجيات إدارة الإنتاجية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 102 مليار دولار بحلول عام 2027. اليوم، يستخدم 200,000 فريق حول العالم، بما في ذلك فرق Google وNike وUber وNetflix وAirbnb، ClickUp في جميع المجالات، من إدارة المشاريع إلى الدردشة والمستندات وإدارة الوقت والويكي والأهداف وOKRs ولوحات المعلومات. تتوفر جميع ميزات ClickUp في منصة واحدة قابلة للتخصيص بسهولة وسهلة الاستخدام تناسب جميع المستخدمين وجميع الأقسام في المؤسسة.

يقول زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي ومؤسس ClickUp: "توفر ClickUp الوقت للجميع من خلال استبدال جميع تطبيقات مكان العمل بمنصة إنتاجية واحدة يحبها الناس حقًا ويستخدمونها كل يوم. بدأنا برؤية لإنشاء حل متصل وقابل للتخصيص يعمل حقًا للجميع وللجميع، ولكن الفضل في ما أصبحت عليه منصة ClickUp يعود إلى عملائنا. على مدار العامين الماضيين، تلقينا تعليقات من مئات الآلاف من العملاء الذين تعاونوا معنا لإنشاء منصة تخدمهم حقًا. مع توسيع وجودنا العالمي ومواصلة تحقيق مهمتنا المتمثلة في جعل العالم أكثر إنتاجية، فإن تركيزنا الأساسي على إعطاء الأولوية للعملاء قبل كل شيء هو ما سيواصل نمونا السريع ويجعلنا ننجح"

في حين أن معظم برامج الإنتاجية تعمل فقط مع فرق معينة وتجبر المستخدمين على العمل وفقًا لما تمليه المنصة، فإن ClickUp تمكّن المؤسسات من جمع جميع الأعمال في منصة واحدة وتتيح لمستخدميها العمل بالطريقة التي يريدونها وفي المكان الذي يريدونه. يمكن أن تعمل أقسام التطوير والتسويق والمبيعات والمالية والتصميم وغيرها في ClickUp وتحقق توافقًا وكفاءة لا مثيل لهما في الأعمال. توفر المنصة أيضًا تكاملًا سلسًا مع أكثر من 1000 تطبيق شائع في مكان العمل، بما في ذلك Google Drive وSlack وZoom وSalesforce وGitHub وZendesk، وأكثر من 100 تطبيق أصلي يمكن تشغيله وإيقافه حسب احتياجات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، ClickUp هي الأولى في فئتها في خدمة العملاء من خلال برنامج تدريب سهل الاستخدام ودعم فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مجانًا لجميع المستخدمين.

قال تايسون بابر، المستثمر الرئيسي في Georgian: "كان جورجيان مستخدمًا لـ ClickUp أولاً، ثم مستثمرًا ثانيًا. إن تركيز ClickUp الشديد على تجربة عملائها مع المنتج قد أدى إلى نمو الشركة بشكل هائل، والذي يستمر في التسارع. يسعد فريقنا بأكمله تعزيز شراكتنا مع ClickUp في سعيها لتغيير مستقبل العمل"

كما أطلقت ClickUp تطبيقًا جديدًا للهواتف المحمولة وأضافت عدة ميزات رائدة في القطاع إلى منصتها. وتشمل هذه الميزات تكاملًا وأتمتة البريد الإلكتروني الأصلي الأول من نوعه، وتبسيط العلاقات بين المهام من أجل الشفافية بين الأقسام ومواءمة العمل، وتوسيع تكامل الأهداف و"الأحداث في ClickUp". وقد ساعدت ميزات مثل هذه على استمرار النمو العضوي لـ ClickUp بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل والهند وأستراليا. سيتم استخدام التمويل الجديد لتسريع خطط التوسع وتوسيع نطاق العمليات ومساعدة الشركة على الوفاء بوعدها باستبدال جميع تطبيقات مكان العمل الأخرى.

يقول ليونارد سوزا، مدير الهندسة في Webflow: "لقد جمعتنا ClickUp في نظام واحد ندير من خلاله جميع مشاريعنا ونرى حالة كل شيء. لقد غيرت قواعد اللعبة!" "لا نشعر فقط أننا اعتمدنا أداة رائعة لزيادة رؤية المؤسسة، بل نشعر أننا اكتسبنا شريكًا مرموقًا يلتزم بالابتكار في مجاله مثل Webflow."

لمعرفة المزيد عن تمويل ClickUp ونموها، تفضل بزيارة https://clickup.com/press/100-million-series-b، أو لتجربة ClickUp مجانًا إلى الأبد والبدء في توفير الوقت لك وللفريق كل يوم من أيام الأسبوع، تفضل بزيارة www.clickup.com.

نبذة عن ClickUpClickUp هي المنصة الوحيدة الشاملة والقابلة للتخصيص لزيادة إنتاجية مكان العمل والتي تخدم جميع أقسام المؤسسة. في حين أن الفرق تتعامل مع عدد كبير جدًا من الأدوات التي يتعين عليها تتبعها، ضمن أنظمة بيئية منفصلة تمامًا، فإن ClickUp تحرر الفرق المكونة من 2 إلى 2000 فرد من عدم الكفاءة وإضاعة الوقت من خلال استبدال جميع تطبيقات مكان العمل أو دمجها في منصة واحدة سلسة. تأسست ClickUp في عام 2017 ومقرها في سان دييغو، وتتمثل مهمتها في جعل العالم أكثر إنتاجية. منذ إنشائها، ساعدت ClickUp أكثر من 100,000 فريق وملايين الموظفين على عيش حياة أكثر إنتاجية وتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ClickUp.com.

نبذة عن GeorgianGeorgian هي شركة تكنولوجيا مالية تستثمر في شركات البرمجيات عالية النمو التي تستغل قوة البيانات بطريقة موثوقة. في Georgian، نبني منصة لتوفير تجربة أفضل لرؤساء شركات البرمجيات وفرقهم في مجال رأس المال النامي. تم تصميم منصة Georgian لتحديد وتسريع أفضل شركات البرمجيات في مرحلة النمو، واتخاذ نهج ذكي يركز على البيانات لحل التحديات الرئيسية التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون أثناء تنمية أعمالهم. يقع مقر Georgian في تورونتو، ويضم فريقها رواد أعمال في مجال البرمجيات وخبراء في التعلم الآلي ومشغلين ذوي خبرة ومحترفين في مجال الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://georgian.io/.