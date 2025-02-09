أفضل 11 من بدائل ومنافسي مايكروسوفت فيفا جوولز في عام 2025

يمكن القول إن وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق هو أحد أهم المهام في أي عمل تجاري. فالأهداف تصوغ الجداول الزمنية للمشروع، وتخلق مهام ذات مغزى واستراتيجية، وتمنح الموظفين تلك الدفعة التي يحتاجون إليها بشدة عندما يرون التقدم المحرز.

إنها الصلصة السرية للحفاظ على تقدم كل شيء (وكل شخص) إلى الأمام.

يمكن أن يجعل استخدام أداة تحديد الأهداف هذه العملية أكثر وضوحًا - وإذا كانت هذه الأداة تتيح لك أيضًا تتبع التقدم المحرز، فهذا أفضل. ففي نهاية المطاف، من منا لا يرغب في رؤية تلك المعالم الصغيرة المُرضية وقد تم شطبها من القائمة؟

بالنسبة للكثيرين، كانت هذه الأداة هي Microsoft Viva Goals. ولكن مع تم تعيين Viva Goals للتقاعد فإنك على الأرجح تبحث عن بديل لا يبدو وكأنه تحول على الإطلاق.

لمساعدتك، قمنا بتجميع قائمة بأدوات رائعة لتحديد الأهداف وتتبعها - مليئة بميزات الذكاء الاصطناعي وغيرها - لمساعدتك على الانتقال دون عناء.

جرّب البديل #1 Viva Goals البديل

من يدري - قد يتحول "البديل" إلى "ترقية"

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك اختيارنا لأفضل بدائل Viva Goals:

ClickUp : الأفضل لتتبع الأهداف وإدارة المهام و OKRs

: الأفضل لتتبع الأهداف وإدارة المهام و OKRs شبكة : الأفضل لمواءمة الأهداف مع التأثير التنظيمي

: الأفضل لمواءمة الأهداف مع التأثير التنظيمي 15 خمسة : الأفضل للتغذية الراجعة والمواءمة المستمرة

: الأفضل للتغذية الراجعة والمواءمة المستمرة Profit.co : الأفضل لمواءمة OKRs مع استراتيجية العمل

: الأفضل لمواءمة OKRs مع استراتيجية العمل Betterworks : الأفضل لمواءمة الأهداف المنظمة وتتبع الأداء

: الأفضل لمواءمة الأهداف المنظمة وتتبع الأداء Asana : الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية وتتبع المهام

: الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية وتتبع المهام Leapsome : الأفضل لمواءمة الأهداف مع التعلم والأداء

: الأفضل لمواءمة الأهداف مع التعلم والأداء لوحة العمل : الأفضل لمواءمة الاستراتيجيات مع النتائج القابلة للقياس

: الأفضل لمواءمة الاستراتيجيات مع النتائج القابلة للقياس Weekdone : الأفضل لمواءمة الفريق وتتبع التقدم الأسبوعي

: الأفضل لمواءمة الفريق وتتبع التقدم الأسبوعي Staffbase : الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تركز على التواصل الداخلي

: الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تركز على التواصل الداخلي Workleap: الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية المختلطة والبعيدة

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لماذا تختار بدائل Microsoft Viva Goals؟

كما نعلم جميعاً، فإن عالم إدارة المشاريع يتحرك بسرعة فائقة. يعد الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للتبديل إلى أدوات أخرى فكرة سيئة.

ولكن بعيدًا عن إعلان التقاعد، إليك بعض العقبات اليومية التي يواجهها عملاء Viva Goals بالفعل:

عدم وجود تدريب شامل داخل التطبيق : لا تقدم الأداة أي إرشادات عند تأهيل عضو جديد في الفريق وتفتقر إلى التحليلات المتقدمة

: لا تقدم الأداة أي إرشادات عند تأهيل عضو جديد في الفريق وتفتقر إلى التحليلات المتقدمة لا توجد ميزات استطلاع رأي سريع للموظفين : يتطلب قياس معنويات الفريق تصميم استبيان من الصفر

: يتطلب قياس معنويات الفريق تصميم استبيان من الصفر إمكانيات محدودة لتحديد الأهداف تعتمد على الذكاء الاصطناعي : لا تقترح الأداة أهدافًا أكثر ذكاءً أو تقدم ميزات متقدمة لتحسين الأداء

: لا تقترح الأداة أهدافًا أكثر ذكاءً أو تقدم ميزات متقدمة لتحسين الأداء ارتباك التكامل: قد يكون من المحبط معرفة الأداة التي تقوم بماذا ومتى تقوم بذلك في نظام مايكروسوفت البيئي

هذه هي أنواع المشاكل التي تحبط موظفيك وتؤدي إلى إهدار 12% من الموارد المؤسسية .

أفضل 11 بديلاً لبدائل مايكروسوفت فيفا للأهداف

قد يبدو تبديل الأدوات عملاً روتينيًا - ولكن عندما تتوقف أداتك الحالية عن العمل تدريجيًا، فإنها فرصة للعثور على شيء أفضل.

لقد قمنا بالبحث عن أفضل 11 بديلاً لأهداف Microsoft Viva Goals

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الأهداف، وإدارة المهام، و OKRs)

في ظل وجود العديد من خيارات برامج إدارة المشاريع، قد يكون من الصعب العثور على أداة متميزة حقاً. ولكن كليك أب يسلم

تتضمن أهم الميزات في برنامج إدارة المشاريع مشاركة الملفات، وتكامل البريد الإلكتروني، ومخططات جانت، وتتبع الوقت، وإدارة الميزانية، وخمن ماذا؟ لدى ClickUp كل هذه الميزات.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع ومشاركة المعرفة والتواصل في منصة واحدة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تكمن خلطة ClickUp السرية في جعل الأهداف قابلة للتحقيق. فبدلاً من مجرد وضع أهداف سامية توضع في مستند لا يطلع عليه أحد, أهداف ClickUp يساعدك على تقسيمها إلى أهداف أصغر وقابلة للقياس.

_أهداف ClickUp Goals تحوّل أهدافك عالية المستوى إلى أهداف أصغر حجمًا وقابلة للقياس

أثناء قيامك بتحقيق هذه الأهداف، يقوم ClickUp بإجراء العمليات الحسابية نيابةً عنك، ويحسب تقدمك تلقائياً.

خذ قالب ClickUp OKRs على سبيل المثال. إنه حلم المخططين - منظم بما فيه الكفاية لمنح أهدافك عمودًا فقريًا ولكنه مرن بما يكفي للتكيف عندما تتغير الأولويات في منتصف الربع.

وإذا كنت تبحث عن المزيد من الوضوح، فإن نموذج أهداف ClickUp SMART Goals يساعدك على تحديد أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً.

نموذج أهداف ClickUp الذكية

سواء كان الأمر يتعلق بتحسين أهداف التنمية الشخصية أو تحقيق أهداف العمل، ينظم هذا القالب أهدافك في أجزاء يمكن التحكم فيها، حتى تتمكن من معالجتها دون الشعور بالإرهاق. بالإضافة إلى أنه يتيح لك تصور التقدم المحرز، مما يبقيك أنت وفريقك متحمسين.

بعد ذلك، نأتي إلى تتبع التقدم. لوحات معلومات ClickUp تمنحك رؤية شاملة لما يحدث - من يقوم بماذا، وأين تذهب مواردك، وما إذا كان جدولك الزمني في خطر أن يصبح حلماً بعيد المنال.

على عكس Viva Goals، يسهّل ClickUp الحصول على رؤى في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات بدوام كامل.

إنشاء ملعب تتبع مخصص باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards في دقائق

💡 نصيحة احترافية: يتيح لك ClickUp إنشاء لوحة معلومات OKR المخصصة من البداية لقياس الأهداف والمقاييس المخصصة. تحقق من هذا دليل تفصيلي خطوة بخطوة للبدء

> سهّلت ميزة لوحة المعلومات في ClickUp كثيرًا من تصوير البيانات بطريقة جميلة وهادفة. يسمح التخصيص بعرض البيانات بشكل هادف وفهمها بسهولة>>. شيخا تشاتورفيدي، محلل أعمال، شركة سيدكوس تكنولوجيز الخاصة المحدودة ClickUp أفضل الميزات

أدوات لوحة المعلومات : احصل على نظرة عامة عالية المستوى لتقدم الأهداف والوقت المستغرق في المشاريع باستخدام أدوات مثل أشرطة التقدم والرسوم البيانية الدائرية والمخططات البيانية الدائرية والمخططات المتتالية، مما يجعل تصور البيانات مباشرًا

: احصل على نظرة عامة عالية المستوى لتقدم الأهداف والوقت المستغرق في المشاريع باستخدام أدوات مثل أشرطة التقدم والرسوم البيانية الدائرية والمخططات البيانية الدائرية والمخططات المتتالية، مما يجعل تصور البيانات مباشرًا الضغط على التذكيرات : ابقَ على اطلاع على المواعيد النهائية من خلال الإشعارات التي يتم إرسالها في أي مكان من خمس دقائق إلى ثلاثة أيام قبل استحقاق المهام، مما يضمن عدم إهمال أي شيء

: ابقَ على اطلاع على المواعيد النهائية من خلال الإشعارات التي يتم إرسالها في أي مكان من خمس دقائق إلى ثلاثة أيام قبل استحقاق المهام، مما يضمن عدم إهمال أي شيء طرق عرض متنوعة : نظّم المهام وقم بإدارتها بأسلوبك المفضل - القائمة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت أو غيرها من التخطيطات - حتى تتمكن من العمل بالطريقة التي تناسبك

: نظّم المهام وقم بإدارتها بأسلوبك المفضل - القائمة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت أو غيرها من التخطيطات - حتى تتمكن من العمل بالطريقة التي تناسبك أدوات تعاون مدمجة : استخدم ClickUp Chat لمشاركة الملاحظات والتعاون في المهام والحفاظ على توافق الجميع على الأهداف الجماعية

: استخدم ClickUp Chat لمشاركة الملاحظات والتعاون في المهام والحفاظ على توافق الجميع على الأهداف الجماعية ميزات مهام قابلة للتخصيص: خصص مهام سير العمل بميزات مثل الحالات المخصصة ومستويات الأولوية وتبعيات المهام، بحيث تتكيف بسلاسة مع أي نوع من أنواع المشاريع

قيود ClickUp

منحنى تعلُّم أبسط: قد تبدو ميزات ClickUp الشاملة مربكة للمستخدمين الذين يبحثون في المقام الأول عن تتبع الأهداف المباشرة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: يُعيد ClickUp تعريف الإنتاجية من خلال منصة إدارة المشاريع المتكاملة التي توفر كل شيء في مكان واحد. يحب المستخدمون عمليات التكامل السلسة ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي تجعل مشاريعهم تنبض بالحياة.

اقرأ أيضًا: كيفية كتابة الأهداف الذكية الفعالة

2. الشبكة (الأفضل لمواءمة الأهداف مع التأثير التنظيمي)

via الشبكة Lattice هي عبارة عن منصة لإدارة الأداء مصممة لمساعدة الفرق على تحديد وتتبع وتحقيق أهداف OKRs والأهداف مع مواءمتها مع أهداف العمل الأوسع نطاقًا.

ويضمن تكاملها مع الأدوات الشائعة مثل Slack وJira وMicrosoft Teams أن تظل الأهداف مرئية وقابلة للتنفيذ.

🍪 مكافأة: بفضل الميزات التي تربط تحديد الأهداف بمراجعات الأداء والمقابلات 1:1، يساعد Lattice على تعزيز المواءمة والتعاون المستمرين داخل الفرق.

أفضل ميزات Lattice

تتبع الأهداف في الوقت الفعلي : يمكن للمديرين مراقبة التقدم المحرز وتحديد الاختناقات بسرعة باستخدام تطبيقات تتبع الأهداف إبقاء الفرق متناسقة وعلى المسار الصحيح

: يمكن للمديرين مراقبة التقدم المحرز وتحديد الاختناقات بسرعة باستخدام تطبيقات تتبع الأهداف إبقاء الفرق متناسقة وعلى المسار الصحيح التكامل مع الأدوات اليومية : يتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية مثل Slack وMicrosoft Teams وJira وSalesforce، مما يضمن بقاء الأهداف في المقدمة وفي المركز

: يتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية مثل Slack وMicrosoft Teams وJira وSalesforce، مما يضمن بقاء الأهداف في المقدمة وفي المركز الشفافية في جميع أنحاء المؤسسة : يمكن للفرق عرض الأهداف على جميع المستويات، مما يحسن التعاون والوضوح حول الأولويات

: يمكن للفرق عرض الأهداف على جميع المستويات، مما يحسن التعاون والوضوح حول الأولويات أهداف قابلة للتنفيذ: تمكين نهج منظم للأهداف التي توائم الأدوار الفردية مع الأهداف المؤسسية

قيود الشبكة

الاستبيانات المتكررة : قد تبدو الاستبيانات المؤتمتة، رغم فائدتها، زائدة عن الحاجة وتفقد مشاركة الموظفين مع مرور الوقت

: قد تبدو الاستبيانات المؤتمتة، رغم فائدتها، زائدة عن الحاجة وتفقد مشاركة الموظفين مع مرور الوقت وظائف محدودة في نظام معلومات الموارد البشرية : على الرغم من توسعها في نظام معلومات الموارد البشرية، إلا أنها تفتقر إلى ميزات مثل إدارة الرواتب والمزايا، وهي ميزات متوقعة في منصات الموارد البشرية الكاملة

: على الرغم من توسعها في نظام معلومات الموارد البشرية، إلا أنها تفتقر إلى ميزات مثل إدارة الرواتب والمزايا، وهي ميزات متوقعة في منصات الموارد البشرية الكاملة إعدادات معقدة لتلبية الاحتياجات المعقدة: قد لا يكون الأنسب للشركات ذات عمليات مراجعة الأداء المعقدة للغاية

التسعير

إدارة المواهب : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المشاركة : إضافة مقابل 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: إضافة مقابل 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم النمو : إضافة مقابل 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: إضافة مقابل 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم تعويض : إضافة مقابل 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: إضافة مقابل 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم HRIS Core: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3,890 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3,890 تقييم) Capterra: 4.5/5 (180+ تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: كثيرًا ما يثني المستخدمون على بواجهته البديهية وسهولة تنفيذه ودعم العملاء المتجاوب، مما يجعله إضافة قوية لأي حزمة تقنية للموارد البشرية. وفي الوقت نفسه، يلاحظ بعض المستخدمين وجود مجال للتحسين في التخصيص والتكامل مع أدوات الطرف الثالث.

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3. 15Five (الأفضل للتغذية الراجعة والمحاذاة المستمرة)

via 15خامسًا يتحسن تحديد الأهداف وتتبع OKR وإدارة الأداء من خلال التغذية الراجعة والمواءمة المستمرة، وهذا بالضبط ما يقدمه 15Five.

تشجع المنصة على التعاون من خلال عمليات التحقق الأسبوعية، مما يساعد الموظفين والمديرين على البقاء على اتصال وتركيز على الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.

وبفضل ميزات مثل أولويات المهام والأهداف الأسبوعية المرتبطة بمعدلات الأداء الأسبوعية للشركة، تضمن 15Five أن الجميع يعمل على تحقيق نفس النتائج.

أفضل ميزات 15Five 1500

مراجعات أسبوعية : يساعد في الحفاظ على التواصل المستمر وتتبع التقدم المحرز ومعالجة التحديات بشكل استباقي

: يساعد في الحفاظ على التواصل المستمر وتتبع التقدم المحرز ومعالجة التحديات بشكل استباقي الأولويات والأهداف : يربط المهام الأسبوعية بالأهداف طويلة المدى لتحقيق توافق أفضل مع OKRs

: يربط المهام الأسبوعية بالأهداف طويلة المدى لتحقيق توافق أفضل مع OKRs شرارة الذكاء الاصطناعي : يقدم توصيات قائمة على البيانات لتحسين أداء الفريق ومشاركته

: يقدم توصيات قائمة على البيانات لتحسين أداء الفريق ومشاركته ميزة تحية التحية : طريقة فريدة للاعتراف بإنجازات الفريق وتقديرها علنًا

: طريقة فريدة للاعتراف بإنجازات الفريق وتقديرها علنًا واجهة قابلة للتخصيص: تخصيص لوحات المعلومات ونماذج تسجيل الوصول لتناسب احتياجات فريقك المحددة

15القيود الخمسة

ضعف دعم العملاء : غالبًا ما يبلغ المستخدمون عن استجابات بطيئة وغير مفيدة للمشكلات

: غالبًا ما يبلغ المستخدمون عن استجابات بطيئة وغير مفيدة للمشكلات ممارسات الفوترة الصعبة : لا توجد مبالغ مستردة للخدمات المتوقفة مؤقتاً، وتؤدي التغييرات في عدد الموظفين إلى فرض رسوم فورية

: لا توجد مبالغ مستردة للخدمات المتوقفة مؤقتاً، وتؤدي التغييرات في عدد الموظفين إلى فرض رسوم فورية ثبات النظام الأساسي: مواطن الخلل والأخطاء الفنية، مثل تعطل الميزات أثناء عمليات سير العمل الرئيسية، هي مخاوف متكررة

15Five التسعير

الانخراط : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم أداء : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المنصة الإجمالية: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

15تقييمات ومراجعات #### 15تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (890+ تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: العملاء يقدرون الإعداد البديهي والدعم سريع الاستجابة والابتكار المستمر، بما في ذلك التحسينات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يذكر بعض المستخدمين التحديات المتعلقة بالتأهيل وإدارة الأهداف الوظيفية.

اقرأ أيضًا: كيفية تعيين مقاييس الهدف (مع أمثلة)

4. Profit.co (الأفضل لمواءمة OKRs مع استراتيجية العمل)

via Profit.co إذا كنت تبحث عن مجموعة من الميزات، فإن Profit.co يقوم بعمل جيد في إدارة المهام وتتبع الأداء.

يتضمن النظام الأساسي أيضًا أدوات إنشاء OKR خطوة بخطوة وقوالب مدمجة لتوجيه المستخدمين خلال العملية دون عناء.

من خلال لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وخيارات التكامل الشاملة، يضمن Profit.co أن تظل OKRs قابلة للتنفيذ ومتوافقة عبر الفرق.

🧠 هل تعلم: يمكن للمؤسسات المتوائمة أن تعزز فوزها في المبيعات بنسبة تصل إلى 38% مما يثبت قوة الأهداف الواضحة والتعاون السلس في تحقيق النجاح.

Profit.co أفضل الميزات

إنشاء OKR خطوة بخطوة : يرشد المستخدمين في وضع أهداف قابلة للقياس ومتوائمة باستخدام قوالب مدمجة

: يرشد المستخدمين في وضع أهداف قابلة للقياس ومتوائمة باستخدام قوالب مدمجة لوحات معلومات في الوقت الفعلي : يقدم رؤى قابلة للتنفيذ حول التقدم المحرز، مما يساعد الفرق على البقاء على المسار الصحيح

: يقدم رؤى قابلة للتنفيذ حول التقدم المحرز، مما يساعد الفرق على البقاء على المسار الصحيح إدارة المهام وسير العمل : يربط المهام مع OKRs ويدعم طرق عرض كانبان والقائمة لتحقيق المرونة

: يربط المهام مع OKRs ويدعم طرق عرض كانبان والقائمة لتحقيق المرونة ميزات مشاركة الموظفين : يتضمن نظام المكافآت وموجز الأخبار واستطلاعات الرأي لتعزيز التعاون

: يتضمن نظام المكافآت وموجز الأخبار واستطلاعات الرأي لتعزيز التعاون تكامل سلس: يتصل بالأدوات الشائعة مثل Slack وJira وSalesforce لسير عمل موحد

قيود #### قيود Profit.co

واجهة مربكة : أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تحديات في التنقل بين ميزات المنصة ومفاتيح التبديل

: أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تحديات في التنقل بين ميزات المنصة ومفاتيح التبديل مناظر مزدحمة : يمكن أن تبدو بعض الشاشات مربكة، مما يجعل من الصعب التركيز على المهام الرئيسية

: يمكن أن تبدو بعض الشاشات مربكة، مما يجعل من الصعب التركيز على المهام الرئيسية إدارة مهام محدودة لأعباء العمل الثقيلة: قد لا تكون مثالية للفرق التي تدير مشاريع معقدة

تسعير #### Profit.co

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات موقع Profit.co Profit.co

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

اقرأ أيضًا: أكثر من 60+ أمثلة على OKRs - كيفية كتابة OKRs الفعالة

5. Betterworks (الأفضل لمحاذاة الأهداف المنظمة وتتبع الأداء)

via أعمال أفضل تعتبر المعالم طريقة رائعة لتقدير جهود الموظفين ومساهماتهم.

وهذا هو السبب في أن Betterworks تتيح للمستخدمين تحديد معالم قابلة للقياس ضمن أهداف أكبر، مما يضمن الوضوح والمساءلة عبر الفرق.

كما تدعم المنصة أيضاً استطلاعات الرأي القابلة للتخصيص لجمع ملاحظات الموظفين، وتسهل على المديرين تقييم الأداء من خلال ملاحظات التقدم التفصيلية ولوحات المعلومات المرئية.

أفضل ميزات Betterworks

الأهداف المستندة إلى الميلستون : تقسيم الأهداف إلى خطوات قابلة للإدارة والقياس من أجل تتبع أفضل

: تقسيم الأهداف إلى خطوات قابلة للإدارة والقياس من أجل تتبع أفضل استبيانات قابلة للتخصيص : جمع ملاحظات الموظفين المجهولين لدفع التحسينات وتعزيز الشفافية

: جمع ملاحظات الموظفين المجهولين لدفع التحسينات وتعزيز الشفافية تتبع التقدم المفصل : توثيق التحديثات الشهرية وتصور الأداء من خلال لوحات معلومات سهلة الاستخدام

: توثيق التحديثات الشهرية وتصور الأداء من خلال لوحات معلومات سهلة الاستخدام محتوى التعلم الإلكتروني : الوصول إلى الموارد التعليمية في أي وقت لدعم التطوير المستمر

: الوصول إلى الموارد التعليمية في أي وقت لدعم التطوير المستمر واجهة سهلة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام: التبديل بسهولة بين العناصر الخطية والمخططات ولوحات المعلومات لتبسيط التنقل

قيود برنامج Betterworks

عدم وجود تذكيرات: لا توجد إشعارات لمطالبة المستخدمين مع اقتراب المواعيد النهائية للأهداف

تذكيرات: لا توجد إشعارات لمطالبة المستخدمين مع اقتراب المواعيد النهائية للأهداف دعم محدود يعتمد على الذكاء الاصطناعي : لا يقدم اقتراحات ذكية لعناصر OKRs أو عناصر العمل

: لا يقدم اقتراحات ذكية لعناصر OKRs أو عناصر العمل تحديات التنقل: تحديات التنقل: التبديل بين الأهداف الفردية وأهداف الفريق قد يبدو مرهقًا

تسعير Betterworks

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Betterworks

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: يقدر المستخدمون بواجهته البديهية، ودعم العملاء القوي، وأدواته مثل OKRs وتتبع 1:1. ومع ذلك، تسلط بعض الملاحظات الضوء على بعض المجالات التي تحتاج إلى التحسين، بما في ذلك وظائف إعداد التقارير المحدودة والتحديات المتعلقة بوحدات التقدير.

اقرأ أيضًا: أمثلة على أهداف السنة الواحدة والخمس سنوات والعشر سنوات لتخطيط الأهداف طويلة الأجل

6. أسانا (الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية وتتبع المهام)

via أسانا يمكن أن تصبح إدارة وتتبع التقدم المحرز في بعض الأحيان أكثر إرهاقاً من التقدم الفعلي. وهنا يأتي دور أدوات مثل Asana.

تربط Asana أهداف الشركة بالمهام اليومية، مما يمنح الفرق مسارًا واضحًا لاتباعه. وسواء كان الأمر يتعلق بتتبع المواعيد النهائية أو مواءمة الأولويات، فإن Asana تبقي كل شيء (والجميع) على نفس الصفحة.

وتعني لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive أنه يمكنك أخيراً التخلي عن جداول البيانات الفوضوية واعتماد واجهة تعاونية.

أفضل ميزات Asana

إدارة المهام التعاونية : مشاركة المهام وإضافة التعليقات وتتبع التحديثات لتعزيز العمل الجماعي

: مشاركة المهام وإضافة التعليقات وتتبع التحديثات لتعزيز العمل الجماعي التكامل مع الأدوات الشائعة : يعمل بسلاسة مع Google Drive وMicrosoft Teams وSlack لتوحيد سير العمل

: يعمل بسلاسة مع Google Drive وMicrosoft Teams وSlack لتوحيد سير العمل لوحات معلومات مخصصة : تصور بيانات المشروع باستخدام مخططات قابلة للتخصيص وتحديثات في الوقت الفعلي

: تصور بيانات المشروع باستخدام مخططات قابلة للتخصيص وتحديثات في الوقت الفعلي مواءمة الأهداف : ربط المهام والمشروعات مباشرةً بالأهداف المؤسسية للحصول على رؤية أفضل

: ربط المهام والمشروعات مباشرةً بالأهداف المؤسسية للحصول على رؤية أفضل واجهة سهلة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بديهي يجعل عملية التهيئة والاستخدام سهلة الاستخدام

قيود أسانا

لا يوجد تتبع للوقت : يفتقر إلى ميزات مدمجة لتتبع الوقت المستغرق في المهام

: يفتقر إلى ميزات مدمجة لتتبع الوقت المستغرق في المهام مربك للمستخدمين الجدد : قد تبدو وفرة الميزات مرهقة للمبتدئين

: قد تبدو وفرة الميزات مرهقة للمبتدئين محدودية تعيينات المهام: السماح لمستخدم واحد فقط لكل مهمة، مما قد يعيق التعاون

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي : مجاني

: مجاني مبتدئ : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

اقرأ أيضًا: تحديد الأهداف لتقييم مراجعة الأداء لتقييم الأداء

7. Leapsome (الأفضل لمواءمة الأهداف مع التعلم والأداء)

via ليبسوم بالنسبة للمؤسسات التي تكافح من أجل الحفاظ على مزامنة تحديد الأهداف، وملاحظات الموظفين، والتعلم في نفس الوقت، يمكن أن يكون Leapsome اختيارًا سهلاً.

تسمح لك أشجار أهداف Leapsome بربط الأهداف الفردية والجماعية وأهداف الشركة معًا، مما يساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، مع تحديد الأهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكاملات السلسة مثل Jira، فإنه يبسّط تدفقات العمل المعقدة.

أفضل ميزات #### Leapsome

أشجار الأهداف : ربط الأهداف الفردية والجماعية والمؤسسية للحصول على مسار واضح للنجاح

: ربط الأهداف الفردية والجماعية والمؤسسية للحصول على مسار واضح للنجاح تحديد الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي : إنشاء أهداف OKRs وأهداف التطوير بناءً على أفضل الممارسات والسياق

: إنشاء أهداف OKRs وأهداف التطوير بناءً على أفضل الممارسات والسياق إدارة الأداء : إجراء مراجعات بزاوية 360 درجة ومواءمة الأهداف أثناء المراجعات 1:1 وعمليات التحقق

: إجراء مراجعات بزاوية 360 درجة ومواءمة الأهداف أثناء المراجعات 1:1 وعمليات التحقق أدوات مشاركة الموظفين : تمكين التعليقات والاستطلاعات والثناء لتعزيز الروح المعنوية والتعاون

: تمكين التعليقات والاستطلاعات والثناء لتعزيز الروح المعنوية والتعاون وحدات التعلم: إنشاء مسارات تعليمية مؤتمتة وقابلة للتطوير لتطوير الموظفين

القيود

تحديات التنقل : يمكن أن تكون الواجهة مربكة، خاصة للمستخدمين الجدد

: يمكن أن تكون الواجهة مربكة، خاصة للمستخدمين الجدد شروط التجديد : يمكن للعقود المقفلة وسياسات التجديد غير الواضحة أن تحبط المؤسسات ذات الاحتياجات المتقلبة

: يمكن للعقود المقفلة وسياسات التجديد غير الواضحة أن تحبط المؤسسات ذات الاحتياجات المتقلبة الحمل الزائد للإشعارات: الإشعارات المفرطة يمكن أن تشتت انتباه بعض المستخدمين

تسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Leapsome

G2 : 4.9/5 (1,750+ تقييم)

: 4.9/5 (1,750+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70+ تقييم)

✨ مراجعة المستخدم: يتميز Leapsome بواجهة المستخدم البديهية التي تتكيف بسلاسة مع احتياجات الموظفين والمؤسسة على حد سواء. يقدّر المستخدمون تخطيطه الواضح، وتبسيط العمليات مثل تحديد الأهداف وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمراجعات. على الرغم من أن بعض المستخدمين يرغبون في المزيد من المرونة في التخصيصات والمواد التعليمية المبسطة.

8. WorkBoard (الأفضل لمواءمة الاستراتيجيات مع النتائج القابلة للقياس)

via لوحة العمل غالبًا ما تكافح المؤسسات لسد الفجوة بين الاستراتيجية عالية المستوى والنتائج القابلة للتنفيذ.

يعالج WorkBoard هذا الأمر من خلال تقديم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تنفيذ الاستراتيجية ومواءمة الأهداف عبر الفرق. ويضمن إطار عملها المستند إلى OKR الوضوح والمساءلة والشفافية، مما يمكّن الفرق من التركيز على النتائج بدلاً من المخرجات.

🍪 مكافأة: توفر خرائط الحرارة وبطاقات الأداء وتحديثات التقدم في الوقت الفعلي في WorkBoard للقادة رؤية شاملة للأداء المؤسسي.

أفضل ميزات #### WorkBoard

صياغة أوكي رولز التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي : إنشاء الأهداف والنتائج الرئيسية وتنقيحها تلقائيًا بناءً على الأولويات الاستراتيجية

: إنشاء الأهداف والنتائج الرئيسية وتنقيحها تلقائيًا بناءً على الأولويات الاستراتيجية خرائط الحرارة للمواءمة : تصور المخاطر والتقدم والتبعيات عبر الفرق في الوقت الفعلي

: تصور المخاطر والتقدم والتبعيات عبر الفرق في الوقت الفعلي بطاقات النتائج ولوحات المعلومات : عرض البيانات المباشرة لاتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة أثناء الاجتماعات

: عرض البيانات المباشرة لاتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة أثناء الاجتماعات أدوات إعداد 1:1 : زوِّد المديرين برؤى مخصصة لإجراء محادثات تدريب هادفة

: زوِّد المديرين برؤى مخصصة لإجراء محادثات تدريب هادفة تعاون متعدد الوظائف: تبسيط إدارة التبعيات وتحسين التنسيق بين الفرق

قيود لوحة العمل

تعقيد الواجهة : أبلغ المستخدمون أن المنصة قد تبدو ثقيلة وصعبة التصفح

: أبلغ المستخدمون أن المنصة قد تبدو ثقيلة وصعبة التصفح شفافية التسعير : قد تؤدي المخاوف بشأن شروط الاشتراك وحواجز الخروج العالية إلى ردع بعض المؤسسات

: قد تؤدي المخاوف بشأن شروط الاشتراك وحواجز الخروج العالية إلى ردع بعض المؤسسات منحنى التعلم: يمكن أن تكون مجموعة الميزات القوية مربكة للمستخدمين لأول مرة

تسعير #### تسعير لوحة العمل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات لوحة العمل

G2: 4.7/5 (90+ تقييمات)

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9. Weekdone (الأفضل لمواءمة الفريق وتتبع التقدم الأسبوعي)

via تم الأسبوع قد لا يبدو الأمر على هذا النحو، لكن أسبوعًا واحدًا هو وقت طويل - ربما لهذا السبب تتحول الكثير من البلدان إلى أسبوع عمل أقصر.

ولكن إذا لم تكن من تلك البلدان، فإن Weekdone يدمج التخطيط الأسبوعي وإعداد التقارير الأسبوعية للتقدم المحرز مع تتبع OKR، مما يضمن أن الجميع يعرف كيف يساهم عملهم في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقاً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق تقديم التحديثات وإبداء الملاحظات والاحتفال بالنتائج الرئيسية، مما يخلق بيئة عمل تعاونية ومحفزة.

أفضل ميزات Weekdone

تصور التسلسل الهرمي : مواءمة أهداف الشركة والفريق والأهداف الفردية من خلال عرض شجري واضح

: مواءمة أهداف الشركة والفريق والأهداف الفردية من خلال عرض شجري واضح تقارير التقدم الأسبوعية : تتبع المهام والخطط والمشكلات لتحديد الاختناقات مبكرًا

: تتبع المهام والخطط والمشكلات لتحديد الاختناقات مبكرًا أدوات المشاركة : شجع على التعاون من خلال الإعجابات والتعليقات والثناء على التحديثات

: شجع على التعاون من خلال الإعجابات والتعليقات والثناء على التحديثات تقارير قابلة للتخصيص : إنشاء تقارير تقدم آلية مع رؤى قابلة للتنفيذ

: إنشاء تقارير تقدم آلية مع رؤى قابلة للتنفيذ تدريب مجاني على تقارير الأداء الجيد: الوصول إلى إرشادات الخبراء لتنفيذ OKRs بفعالية

قيود أسبوعية

مشاكل في أداء التطبيق : أبلغ بعض المستخدمين عن تجربة بطيئة مع تطبيق الهاتف المحمول

: أبلغ بعض المستخدمين عن تجربة بطيئة مع تطبيق الهاتف المحمول مشاكل في دعم العملاء : تم تسليط الضوء على محدودية الدعم خلال الأوقات الحرجة

: تم تسليط الضوء على محدودية الدعم خلال الأوقات الحرجة منحنى التعلم: يمكن أن يكون الإعداد الأولي والإعداد الأولي صعباً للمستخدمين الجدد

التسعير في الأسبوع

مجاناً : لما يصل إلى 3 مستخدمين

: لما يصل إلى 3 مستخدمين الطبقة: 10.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Weekdone

G2 : 4.1/5 (أكثر من 35 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4.5/5 (60+ تقييم)

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10. Staffbase (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تركز على التواصل الداخلي)

via قاعدة الموظفين غالبًا ما تعاني المؤسسات الكبيرة من التواصل المجزأ، حيث تفشل التحديثات أو الاستراتيجيات أو المبادرات الثقافية المهمة في الوصول إلى جميع الموظفين بشكل فعال.

كيف تحل Staffbase هذه المشكلة؟ من خلال تقديم سحابة اتصالات شاملة تدمج قنوات متعددة.

صُممت منصة Staffbase للمؤسسات الكبيرة التي تضم أكثر من 1000 موظف، وهي تساعد على توحيد جهود التواصل من خلال الشبكات الداخلية والتطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني والأدوات المتكاملة.

أفضل ميزات منصة Staffbase

تواصل متعدد القنوات : مشاركة التحديثات من خلال الشبكات الداخلية والقصص الإخبارية والمنشورات الاجتماعية والدردشة

: مشاركة التحديثات من خلال الشبكات الداخلية والقصص الإخبارية والمنشورات الاجتماعية والدردشة أدوات الاستطلاع : الحصول على تعليقات الموظفين من خلال استطلاعات قصيرة لقياس مدى التوافق

: الحصول على تعليقات الموظفين من خلال استطلاعات قصيرة لقياس مدى التوافق تخطيط المحتوى : تخطيط الحملات التحريرية والتعاون على المحتوى قبل النشر

: تخطيط الحملات التحريرية والتعاون على المحتوى قبل النشر لوحة معلومات التحليلات : تتبع المشاركة وتحديد المحتوى الذي يلقى صدى

: تتبع المشاركة وتحديد المحتوى الذي يلقى صدى التكامل مع Microsoft 365: الاتصال بسلاسة مع SharePoint و Teams و Viva Connections

قيود قاعدة الموظفين

التركيز على المؤسسات : مصممة بشكل أساسي للمؤسسات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن 1,000 موظف

: مصممة بشكل أساسي للمؤسسات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن 1,000 موظف إدارة محدودة للأجهزة المحمولة : لا يوجد تطبيق جوال مخصص للمسؤولين

: لا يوجد تطبيق جوال مخصص للمسؤولين الدعم الأساسي: دعم أساسي: يتوفر دعم عبر البريد الإلكتروني فقط

تسعير قاعدة الموظفين

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات قاعدة الموظفين

G2 : 4.6/5 (أكثر من 225 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 225 تقييم) Capterra: 4.7/5 (75+ تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: مستخدمو قاعدة الموظفين بتصميمها البديهي وسهولة استخدامها ودعم العملاء المتجاوب الذي يضمن سهولة التنفيذ والمساعدة المستمرة. كما أنهم يستمتعون أيضاً بميزات مثل جدولة المحتوى التفاعلي وأدوات لسد فجوات التواصل.

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11. Workleap (الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية الهجينة والبعيدة)

via ووركليب يخشى معظم أرباب العمل من أن الفرق المختلطة أو فرق العمل عن بُعد غالبًا ما تخلق فجوات في التواصل والمشاركة وتتبع الأداء. يهدف Workleap إلى تبسيط هذه التحديات.

فهو يقدم منصة متكاملة مصممة لتعزيز مشاركة الموظفين، وتحسين عمليات التغذية الراجعة، ودعم الموارد البشرية في تحسين تجربة الموظفين.

ومن خلال أدوات مثل Officevibe لاستطلاعات المشاركة، وBingboard للمخططات التنظيمية، وقدرات تتبع الأداء - يضمن Workleap بقاء الفرق متوائمة ومطلعة بغض النظر عن مكان عملها.

أفضل ميزات Workleap

ملاحظات مجهولة : تمكين الموظفين من مشاركة الملاحظات الصادقة دون خوف

: تمكين الموظفين من مشاركة الملاحظات الصادقة دون خوف استبيانات قابلة للتخصيص : تخصيص الاستبيانات لتناسب الاحتياجات المؤسسية

: تخصيص الاستبيانات لتناسب الاحتياجات المؤسسية تحليلات في الوقت الفعلي : الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من أجل اتخاذ قرارات أفضل

: الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من أجل اتخاذ قرارات أفضل تكامل سلس : تكامل سلس: تواصل مع Slack وMicrosoft Teams ومنصات أخرى

: تكامل سلس: تواصل مع Slack وMicrosoft Teams ومنصات أخرى تأهيل مركزي: تبسيط وأتمتة عمليات التوظيف الجديدة

قيود #### قيود Workleap

تقارير متقدمة محدودة : قد لا تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة بشكل كامل

: قد لا تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة بشكل كامل عقبات التخصيص : بعض الميزات تبدو مقيدة في المرونة

: بعض الميزات تبدو مقيدة في المرونة منحنى التعلم: منحنى التعلم: قد يتطلب الإعداد الأولي لأدوات محددة بعض الوقت

تسعير #### تسعير Workleap

استبيانات المشاركة والتغذية الراجعة : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم إدارة الأداء : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم بينج بورد (المخططات التنظيمية) : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم إدارة التعلم : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم باقة كاملة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Workleap

G2 : 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 60+ تقييم)

أدوات أخرى مفيدة تستحق الدراسة

فيما يلي قائمة ببدائل Microsoft Viva Goals الإضافية التي لم تصل إلى قائمة أفضل 11 أداة لدينا ولكنها مفيدة جدًا بميزاتها الفريدة:

Wrike : يقدم ميزات تعاون متقدمة للفريق مع تحديثات في الوقت الفعلي، ومخططات جانت، وتكامل مع أكثر من 400 تطبيق لسير عمل سلس

: يقدم ميزات تعاون متقدمة للفريق مع تحديثات في الوقت الفعلي، ومخططات جانت، وتكامل مع أكثر من 400 تطبيق لسير عمل سلس Smartsheet : يجمع بين إدارة المشاريع ووظائف جداول البيانات، مما يجعله مثاليًا للفرق التي لديها دراية ببرنامج Excel ولكنها تحتاج إلى ميزات تتبع متقدمة

: يجمع بين إدارة المشاريع ووظائف جداول البيانات، مما يجعله مثاليًا للفرق التي لديها دراية ببرنامج Excel ولكنها تحتاج إلى ميزات تتبع متقدمة Ally.io: متخصص في مواءمة وتتبع OKR مع التركيز على التكامل السلس مع الأدوات الحالية مثل Slack وMicrosoft Teams وSalesforce

فيفا لا كليك أب: لقد تمت محاذاة أهدافك للتو

من المهم بالنسبة لي أن يكون لدي نبض حول كيفية تقدمنا نحو أهدافنا الأكبر. يمنحني ClickUp بسرعة الرؤية عالية المستوى التي أحتاجها والتي لم تكن لدينا مع أدواتنا السابقة.

خوان كاسيان، الرئيس التنفيذي لشركة Atrato

إذا كنت قلقًا بشأن الانتقال إلى مجموعة Microsoft Viva Suite، فإن ClickUp سيوفر لك ذلك.

من خلال ميزات مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وتحديد الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطرق العرض المتنوعة، يجعل ClickUp تتبع الأهداف ومواءمتها أمرًا سهلاً - مما يحول ما يمكن أن يكون تحديًا إلى فرصة للنمو. اشترك في ClickUp الآن واستمتع بسير عمل أكثر سلاسة.