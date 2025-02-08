أفضل 10 أدوات لتصحيح المقالات بالذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الدقة

هل تسهرين حتى منتصف الليل؟ أنت تحدق في كومة أخرى من المقالات وطاقتك تتلاشى أسرع من صبرك. وتبدأ في إعادة النظر في كل درجة بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الورقة الأخيرة.

يمكن أن يكون تقدير المقالات ماراثونًا مرهقًا. فهو يستغرق وقتًا طويلاً ومتكررًا وغالبًا ما يترك مجالًا ضئيلًا لتقديم ملاحظات مخصصة لطلابك. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة أكثر ذكاءً؟

أدخل أدوات الذكاء الاصطناعي لتصحيح المقالات - حليفك الجديد في التدريس! لا تعمل هذه الأدوات على تسريع عملية التقدير فحسب؛ بل تُحدث ثورة فيها. الدراسات أن التقدير بالذكاء الاصطناعي يقلل من وقت التصحيح بنسبة 80%، مما يتيح لك التركيز على استراتيجيات التدريس الإبداعية والتواصل مع طلابك. 💡

إنشاء موجهات مخصصة وحفظها باستخدام ClickUp Brain لتوحيد عملية التقدير الخاصة بك

في هذه المدونة، سوف نكتشف في هذه المدونة كيف يمكن لهذه الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تغير من طريقة تقديرك! 🚀

⏰ ملخص 60 ثانية

✅ ClickUp: الأفضل لتصحيح المقالات بالذكاء الاصطناعي والملاحظات

الأفضل لتصحيح المقالات بالذكاء الاصطناعي والملاحظات ✅ GradeWrite : الأفضل للتقدير والتحليلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

: الأفضل للتقدير والتحليلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ✅ كلاس إكس: الأفضل لتصحيح المقالات التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم

الأفضل لتصحيح المقالات التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم ✅ كاتب المقالات المثالي : الأفضل لإنشاء مقالات مصقولة وخالية من الانتحال

: الأفضل لإنشاء مقالات مصقولة وخالية من الانتحال ✅مقال غرايدر: الأفضل للتصحيح الجماعي والملاحظات التفصيلية

الأفضل للتصحيح الجماعي والملاحظات التفصيلية ✅ EasyMark.ai: الأفضل للتقييم الشخصي وفي الوقت المناسب

الأفضل للتقييم الشخصي وفي الوقت المناسب ✅ CoGrader: الأفضل للتغذية الراجعة النوعية التفصيلية والتكامل في الفصل الدراسي

الأفضل للتغذية الراجعة النوعية التفصيلية والتكامل في الفصل الدراسي ✅ AutoMark : الأفضل للتقدير القابل للتطوير والتغذية الراجعة المخصصة للطلاب

: الأفضل للتقدير القابل للتطوير والتغذية الراجعة المخصصة للطلاب ✅ سمودين : الأفضل للتغذية الراجعة غير المتحيزة وفي الوقت الحقيقي للمقالات

: الأفضل للتغذية الراجعة غير المتحيزة وفي الوقت الحقيقي للمقالات ✅ كانجاروس مصحح الذكاء الاصطناعي: الأفضل للتقدير بالذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص وأدوات التدريس الشاملة

جرّب ClickUp مجانًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تقدير المقالات بالذكاء الاصطناعي؟

لا يقتصر اختيار أداة لتقدير المقالات بالذكاء الاصطناعي على الملاءمة فقط - بل يتعلق باختيار أداة تعزز كفاءة التقدير مع تزويد الطلاب بملاحظات قيمة. إليك الميزات التي يجب أن تركز عليها:

النماذج القابلة للتخصيص: تأكد من أن الأداة تسمح لك بإنشاء معايير التقدير الخاصة بك وتطبيقها لتتناسب مع النماذج الخاصة بالمقرر الدراسي أو متطلبات الواجب الفريدة

تأكد من أن الأداة تسمح لك بإنشاء معايير التقدير الخاصة بك وتطبيقها لتتناسب مع النماذج الخاصة بالمقرر الدراسي أو متطلبات الواجب الفريدة تحليل النحو وبناء الجملة : اختر الأدوات التي تعمل مثل متقدم /href/ https://clickup.com/blog/ai-grammar-checkers/ النحو /%المرجع/ المدققات تحديد الأخطاء تلقائياً وتقديم اقتراحات مفصلة لتحسين القواعد النحوية والإملائية وتركيب الجمل

: اختر الأدوات التي تعمل مثل متقدم /href/ https://clickup.com/blog/ai-grammar-checkers/ النحو /%المرجع/ المدققات تحديد الأخطاء تلقائياً وتقديم اقتراحات مفصلة لتحسين القواعد النحوية والإملائية وتركيب الجمل الكشف عن الانتحال: اختر أداة الذكاء الاصطناعي التي تفحص المحتوى المنسوخ وتقدم تقارير دقيقة، مما يساعدك في الحفاظ على النزاهة الأكاديمية

اختر أداة الذكاء الاصطناعي التي تفحص المحتوى المنسوخ وتقدم تقارير دقيقة، مما يساعدك في الحفاظ على النزاهة الأكاديمية التغذية الراجعة السياقية: اختر أداة تقيّم بنية الحجة والتدفق المنطقي والنبرة لتزويد الطلاب بنصائح قابلة للتنفيذ بشأن تحسين مقالاتهم

اختر أداة تقيّم بنية الحجة والتدفق المنطقي والنبرة لتزويد الطلاب بنصائح قابلة للتنفيذ بشأن تحسين مقالاتهم تكامل البيانات: اختر ذكاءً اصطناعيًا يتزامن بسلاسة مع منصات مثل Google Classroom أو أنظمة إدارة التعلم لتبسيط عملية التقدير

اختر ذكاءً اصطناعيًا يتزامن بسلاسة مع منصات مثل Google Classroom أو أنظمة إدارة التعلم لتبسيط عملية التقدير دعم اللغة: تأكد من أن الأداة تدعم المقالات متعددة اللغات لاستيعاب خلفيات الطلاب المتنوعة واحتياجاتهم اللغوية

تأكد من أن الأداة تدعم المقالات متعددة اللغات لاستيعاب خلفيات الطلاب المتنوعة واحتياجاتهم اللغوية التقدير في الوقت الفعلي: اختر أداة ذات ميزات مدمجة مشابهة ل مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع احتياجات الطلاب، مما يوفر ملاحظات فورية وسياقية لتمكين المراجعات السريعة

اختر أداة ذات ميزات مدمجة مشابهة ل مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع احتياجات الطلاب، مما يوفر ملاحظات فورية وسياقية لتمكين المراجعات السريعة تحليلات أداء الطالب: استخدام أداة تولد رؤى حول تقدم الطالب، وتسلط الضوء على مجالات التحسين لتوجيه استراتيجيات التدريس المستقبلية

💡 نصيحة احترافية: استخدم دائمًا أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعطي الأولوية لأمن البيانات وإخفاء هوية عمل الطالب لضمان الامتثال لمعايير الخصوصية وتقليل التحيزات المحتملة.

## أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لتصحيح المقالات

الجدل الدائر حول المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي يكتبه الإنسان ما زال العمل مستمرًا، مما يثير تساؤلات حول الأصالة والجودة والأصالة. ومع ذلك، يتغير السرد عندما يتعلق الأمر بتقييم المحتوى.

توفر أدوات تصنيف المقالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فرصة فريدة لإضفاء الاتساق والموضوعية والكفاءة على عملية تقدير الدرجات - وهو أمر قد يجده حتى أكثر المعلمين خبرة في إدارة أعباء العمل الكبيرة.

فيما يلي، نلقي نظرة فاحصة على أفضل 10 أدوات لتصنيف المقالات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

1. ClickUp (الأفضل لتصحيح المقالات بالذكاء الاصطناعي والتغذية الراجعة)

قم بتحويل كفاءة التقدير باستخدام ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول القواعد والتركيب والنبرة باستخدام ClickUp Brain

انقر فوق هو تطبيق كل شيء للعمل، والذي يدمج سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقدير الدرجات والملاحظات في الوقت الفعلي وإمكانيات إدارة المشروع بسلاسة في منصة واحدة.

بالنسبة لتصحيح المقالات، يمكن للمعلمين استخدام ClickUp Brain لتحليل المحتوى من حيث القواعد اللغوية والتركيب والترابط، مما يوفر للطلاب ملاحظات فورية وقابلة للتنفيذ.

يوفر التطبيق رؤى فورية قابلة للتنفيذ، مما يساعد المعلمين على تقديم تعليقات بناءة تحسن عمل الطلاب دون استهلاك ساعات من الجهد اليدوي. كما يتيح لك إنشاء وحفظ مطالبات مخصصة لمواءمة الملاحظات مع قواعد أو مهارات كتابية محددة.

تعاون وتقدير مبسط مع الملاحظات والتعليقات والمراجعات المنظمة للمقالات باستخدام ClickUp Docs مستندات ClickUp Docs مساحة مركزية للمعلمين للتعاون في تصحيح المقالات. يمكن للمعلمين التعليق على المقالات وإضافة التعليقات و تحرير المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل المنصة، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التغذية الراجعة.

ويضمن التنظيم المدمج والتكامل السلس مع المهام أن تكون كل خطوة من خطوات عملية التقدير فعالة وسهلة المنال. علاوةً على ذلك، تتيح لك ميزة أتمتة المهام في ClickUp إعداد مهام سير عمل التقدير التي توفر ساعات العمل، بينما تتيح لك القوالب القابلة للتخصيص تنفيذ معايير التقدير ومواءمتها مع قواعد التقدير الخاصة بك.

يتضمن ClickUp أيضًا لوحات معلومات مركزية لتتبع التقدم المحرز في مهام تقييم المقالات، وتحديد الاتجاهات، وإنشاء التقارير، مما يجعله لا يقدر بثمن لإدارة فصول أو مؤسسات متعددة.

أفضل ميزات #### ClickUp

تقييم القواعد النحوية والنغمة والترابط لتقديم ملاحظات فورية قابلة للتنفيذ

التعليق على المقالات والتعليق عليها وتنقيحها بشكل تعاوني في مستندات ClickUp Docs

أتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين المقالات للمراجعة أو وضع علامات الإكمال باستخدام أتمتة ClickUp إنشاء قواعد تقييم مخصصة، ومطالبات الذكاء الاصطناعي، وقوالب للتوافق مع معايير التقدير وتتبع التقدم المحرز

استخدام لوحات معلومات ClickUp لتحليل أنماط التقدير وإنشاء تقارير الأداء

مزامنة الواجبات والتقديرات مع Google Classroom لتبسيط سير العمل

قيود ClickUp

يتطلب بعض الإعدادات الأولية لتخصيص مهام سير العمل لتقدير المقالات

منحنى التعلم للمعلمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: إضافة إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

يقدّر المستخدمون إمكانيات ClickUp لتبسيط الملاحظات في الوقت الحقيقي، والملاحظات القابلة للتنفيذ وزيادة الرؤية. وهذه ميزة إضافية كبيرة للمعلمين لأنهم يقدمون ملاحظات شفافة وفي الوقت المناسب للطلاب.

_"المهام الموكلة إليّ مرتبطة بالمهام الأخرى التي قمنا بتعيينها كفريق، وهذا يسمح لي بالعمل بشكل فردي وكذلك إعطاء وتلقي رؤية للمهام التي لدينا كمجموعة، حتى أتمكن من اقتراح أنشطة جديدة وتلقي الملاحظات من جميع أعضاء فريقي." خوان كارلوس ب.، مهندس ضمان الجودة ⚡ نصيحة إضافية: بالإضافة إلى تقدير المقالات، استخدم لوحات معلومات ClickUp المخصصة لاكتشاف الاتجاهات عبر فصول أو واجبات متعددة. قم بتحليل أنماط التقدير بسهولة، وحدد المفاهيم التي يساء فهمها بشكل شائع، وصمم استراتيجيات التدريس الخاصة بك بناءً على رؤى قائمة على البيانات.

2. GradeWrite (الأفضل لعملية التقدير والتحليلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

via كتابة التقدير تتخصص GradeWrite في تبسيط عملية تقدير المقالات. وقد صُممت أدوات التقييم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع كميات كبيرة من الواجبات. تقوم خوارزميات الشركة المتقدمة بتقييم القواعد النحوية والبنية وعدد الكلمات ومدى ملاءمتها.

يمكن للمدرسين ضمان الاتساق مع الحفاظ على نزاهة التقدير من خلال ميزات مثل الكشف عن الانتحال وتخصيص نموذج التقييم.

يوفر GradeWrite أيضًا تحليلات لتتبع اتجاهات الأداء على مستوى الفصل، مما يتيح للمعلمين تحديد المجالات التي يحتاج فيها الطلاب إلى مزيد من الدعم.

أفضل ميزات GradeWrite

تقييم القواعد النحوية والبنية والملاءمة باستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على ملاحظات دقيقة وفي الوقت المناسب

إجراء عمليات التحقق من الانتحال باستخدام الذكاء الاصطناعي للتأكد من صحة المحتوى

تتبع اتجاهات أداء الطلاب باستخدام التحليلات الأساسية والمتقدمة

قيود GradeWrite

ميزات تحليلات محدودة في المستوى المجاني

الميزات المتقدمة مثل تكامل Google Classroom غير متوفرة بعد

تسعير GradeWrite

المعلمون (مجانًا): مجانًا

مجانًا المدرسون (بريميوم): 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المناطق التعليمية أو الكليات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات GradeWrite

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

📚 مكافأة القراءة: خذ الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من التقدير. إن مصنفات الذكاء الاصطناعي المجانية لتصحيح المقالات هي غيض من فيض فيما يتعلق بما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي في التعليم. تخيل أتمتة خطط الدروس ونماذج التقييم أو حتى إنشاء واجبات جذابة. تعرف على المزيد في هذا الدليل السريع على كيفية أتمتة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي .

3. ClassX (الأفضل لتصحيح مقالات الذكاء الاصطناعي التفاعلية والتعلم)

via الفئةX تجمع ClassX بين تصحيح المقالات بالذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم التفاعلية، مما يجعلها مثالية للمعلمين الذين يبحثون عن تجربة تصحيح شاملة. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المقالات من حيث القواعد النحوية والملاءمة والترابط مع تقديم ملاحظات مخصصة للطلاب لتحسين كتاباتهم.

تتميز ClassX بأدوات لإنشاء تمارين مخصصة وروبوتات دردشة ومواد تعليمية تفاعلية، مما يجعلها منصة شاملة لتصحيح الدرجات ومشاركة الطلاب.

تعمل القدرة على معالجة تقدير المقالات المجمعة ودمج مدرسي الذكاء الاصطناعي التفاعلي على سد الفجوة بين التقييم التقليدي والتعلم التكيفي.

أفضل ميزات #### ClassX

إنشاء تمارين مخصصة وروبوتات الدردشة الآلية لدعم التعلم المخصص

تقدير المقالات بشكل مجمّع لتوفير الوقت وتبسيط سير عمل التقدير

دمج المعلمين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي للحصول على إرشادات إضافية للطلاب

قيود ClassX

المستوى المجاني مدعوم بالإعلانات ويوفر استعلامات محدودة للذكاء الاصطناعي

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عضوية Pro للوصول الكامل

تسعير #### أسعار كلاسكس

مجاني

القسط: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإيجابي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClassX

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: بينما يقلق الكثيرون بشأن تحيز أدوات تقييم الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي يلغي الذاتية. يمكن أن تؤثر التفضيلات الشخصية أو الحالة المزاجية أو التحيزات اللاواعية على مصنفي التقديرات البشرية. ولكن، يضمن الذكاء الاصطناعي تقييم كل مقال بشكل متسق وعادل، مما يؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

4. كاتب المقال المثالي (الأفضل لإنشاء مقالات مصقولة وخالية من الانتحال)

عبر كاتب المقال المثالي لا يقتصر دور أداة Perfect Essay Writer على إنشاء المقالات فحسب، بل توفر أيضًا تقييمًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وملاحظات في الوقت الفعلي. تقوم الأداة بتقييم المقالات عبر مختلف الأنواع، من الجدلية إلى الوصفية، وتحليل البنية والتماسك ودقة الاقتباس.

كما توفر أيضًا ملاحظات حول القواعد النحوية والنبرة والوضوح، مما يضمن حصول الطلاب على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين عملهم.

تعد ميزة التحرير المباشر الخاصة به مزيجًا قويًا من التدقيق اللغوي و أدوات إعادة الكتابة . يتيح ذلك للمستخدمين تنقيح المقالات في الوقت الفعلي والتأكد من أن المخرجات النهائية تلبي متطلبات محددة.

تخدم الأداة أدوات التحقق من الانتحال والاقتباس المدمجة في الأداة غرضين: مساعدة الكُتّاب في الحفاظ على الأصالة أثناء التأليف مع منح المصححين أدوات التحقق من النزاهة الأكاديمية. وهذا يجعلها ذات قيمة للمنظومة الأكاديمية بأكملها - حيث يمكن للطلاب استخدامها للكتابة والتقييم الذاتي، بينما يمكن للمعلمين استخدامها لتقدير الدرجات بشكل متسق.

أفضل ميزات Perfect Essay Writer

تحرير المقالات وتنقيحها مباشرةً باستخدام المحرر المباشر لإجراء تغييرات في الوقت الفعلي

الوصول إلى عمليات التحقق من الانتحال وإنشاء اقتباسات بتنسيقات متعددة

التعامل مع مجموعة متنوعة من أنواع المقالات، من التحليلية إلى الإقناعية

قيود كاتب المقالات المثالي

خيارات تنسيق محدودة للخطوط وعناصر التصميم

تسعير كاتب المقالات المثالي

المبتدئ: مجانًا

مجانًا الأساسي: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 99.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات كاتب المقال المثالي

G2: 4.8/5.0 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.8/5.0 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

يحب المستخدمون الطريقة التي تعمل بها ميزات PerfectEssayWriter.ai المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية كتابة المقالات، مما يجعلها المفضلة للطلاب والمحترفين.

"بصفتي طالب ماجستير، يجب أن أقول إن المخطط التفصيلي الذي أنتجته PerfectEssayWriter.ai كان منقذًا لي! لقد جعل عملية كتابة المقال بأكملها أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، كان المحتوى الذي تم إنشاؤه مثيرًا للإعجاب حقًا - فقد كان واسع المعرفة ومكتوبًا بشكل جيد."." _ مراجع G2 💡 نصيحة احترافية: استخدم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام المتكررة مثل التدقيق النحوي والملاحظات الأولية مع الاحتفاظ بطاقتك لتقييم أكثر دقة وإرشاد الطلاب.

5. EssayGrader (الأفضل للتقدير الجماعي والملاحظات التفصيلية)

via EssayGrader يعمل برنامج EssayGrader على تبسيط عملية تقييم المقالات باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة للتعامل مع كميات كبيرة من التقديرات في دقائق.

يسمح للمعلمين بتحميل المقالات بشكل مجمّع ويوفر ملاحظات مفصلة وبناءة حول المحتوى والقواعد النحوية والأسلوب.

تتوافق القواعد القابلة للتخصيص والافتراضية مع معايير تقدير محددة، وتعمل مثل مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي لتحليل المقالات بكفاءة. يعمل التكامل مع Google Classroom والمنصات الأخرى على زيادة تبسيط سير العمل.

أفضل ميزات EssayGrader

استخدام قواعد التقييم المخصصة والافتراضية للحصول على تقدير مرن ودقيق

الكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي والتأكد من أصالة المقال

التكامل مع Google Classroom للحصول على سير عمل سلس للتقدير

قيود EssayGrader

تحتوي الخطة المجانية على حصص محدودة لتقدير المقالات وتلخيصها

تتطلب قواعد التقييم المتقدمة واكتشاف الذكاء الاصطناعي خططًا ذات مستوى أعلى

تسعير EssayGrader

الأساسية: مجانية

مجانية لايت : 8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الممتاز: 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المقاطعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إيسايغريدر

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

A مستخدم Reddit ذكر أدوات EssayGrader لفعاليتها وملاحظاتها السريعة، على الرغم من أنها تدرك أهمية الفوارق البشرية في التقدير.

يمكن أن تكون مفيدة في اكتشاف الأخطاء النحوية والمشكلات الهيكلية، ومع ذلك لا يمكنك التغلب على اللمسة الشخصية للمعلم عندما يتعلق الأمر بتقدير الجوانب الأعمق للورقة

🔮 نصيحة إضافية: وسّع دور الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الفصل الدراسي. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تقدير الدرجات فقط - بل يمكنه أيضًا إحداث ثورة في طرق التدريس والتوعية.

6. EasyMark.ai (الأفضل للتقييمات الشخصية وفي الوقت المناسب)

via EasyMark.ai يُحدِث EasyMark.ai ثورة في تقدير درجات المقالات من خلال الجمع بين السرعة والدقة، على غرار الطريقة التي تعمل بها أدوات كتابة المقالات تلبي احتياجات الكتّاب. وهي تضمن للمعلمين تقديم ملاحظات قابلة للتنفيذ ومخصصة دون تأخير.

يمكن لـ EasyMark.ai تقدير المقالات بشكل مجمّع باستخدام نماذج ومقاييس مخصصة تتماشى مع معايير التدريس الخاصة بك. إن توافقه مع PDF وقدرته على دعم المقالات التي تصل إلى 4500 كلمة يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف احتياجات التقدير.

وسواء كنت تتعامل مع عدد قليل من المقالات أو المئات، فإن EasyMark.ai يضمن لك الإنصاف والعناية بالتفاصيل دون التضحية بوقتك الثمين.

أفضل ميزات برنامج EasyMark.ai

تقدير المقالات بالجملة مع قوائم الأخطاء التفصيلية واقتراحات التحسين

استخدم قواعد التقييم ومقاييس التقدير المصممة خصيصًا لاحتياجات فصلك الدراسي

تزويد الطلاب بتعليقات مخصصة وفورية على كتاباتهم

قيود EasyMark.ai

تحدد الخطة المجانية المستخدمين بتقدير 15 مقالة فقط شهريًا

تتطلب الميزات المتقدمة مثل الحدود القصوى للمقالات باقات متميزة

تسعير #### EasyMark.ai

مجانًا: 15 مقالاً/شهريًا

15 مقالاً/شهريًا عادي: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 22.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات موقع #### EasyMark.ai.ai

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم تقدير الذكاء الاصطناعي لتكملة الحكم البشري وليس بديلاً عنه - يضمن هذا التوازن الكفاءة دون المساس بالعلاقة بين الطالب والمعلم.

7. CoGrader (الأفضل للتغذية الراجعة النوعية التفصيلية والتكامل في الفصل الدراسي)

via CoGrader تقدم CoGrader منصة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط عملية تقدير المقالات للمعلمين. وهي تقدم ملاحظات مفصلة ونوعية حول القواعد والمحتوى والهيكل، مما يوفر الوقت مع تعزيز عمق تقييمات الطلاب.

وبفضل تكامل Google Classroom، يتمكن المعلمون من إدارة الواجبات بسلاسة، كما أن القدرة على التعامل مع الواجبات المرسلة بخط اليد تضيف مرونة. كما يتميز CoGrader أيضًا بلوحة معلومات عن أداء الفصل، مما يتيح للمعلمين تحديد الاتجاهات ومجالات التحسين.

أفضل ميزات CoGrader

تقدير ما يصل إلى 350 واجبًا مرسلاً للطلاب شهريًا مع ملاحظات نوعية مفصلة

التكامل مع Google Classroom لإدارة الواجبات بشكل مبسط

تحليل اتجاهات أداء الفصل الدراسي باستخدام لوحة معلومات شاملة

قيود CoGrader

تقيد الخطة المجانية المستخدمين ب 100 واجب مرسل شهريًا

الميزات المتقدمة مثل اكتشاف الانتحال تتطلب خططًا مؤسسية

تسعير CoGrader

البداية: مجانية

مجانية المعيار: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المدارس والمناطق التعليمية: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة مدارس التعليم العالي والمؤسسات: تسعير مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CoGrader

G2: مراجعات غير كافية

مراجعات غير كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🔍 هل تعلم؟ في خريف 2023, 50% من الطلاب الجامعيين و22% من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT للمهام الأكاديمية - وهي قفزة كبيرة من 9% فقط في وقت سابق من ذلك العام! يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً سريعاً في كيفية تعامل الطلاب والمعلمين مع التعلم والتعليم.

8. AutoMark (الأفضل لتقدير الدرجات القابل للتطوير والتغذية الراجعة المخصصة للطلاب)

via علامة تلقائية AutoMark عبارة عن أداة متعددة الاستخدامات لتقدير الدرجات بالذكاء الاصطناعي يثق بها المعلمون لتقديم ملاحظات سريعة ودقيقة ومخصصة. وهي مصممة للتعامل مع الواجبات المتنوعة، وتدعم قواعد التقدير المخصصة لإجراء تقييمات متسقة وتقدم رؤى تعليمية لتتبع تقدم الطلاب.

يتيح AutoMark للمعلمين تحديد الأنماط في أداء الطلاب، مما يساعدهم على تكييف التعليمات لمعالجة الصعوبات الشائعة.

وبفضل تكامل نظام إدارة التعلم السلس والتحليلات التفصيلية، فهو مثالي للمعلمين الأفراد والمؤسسات التي تهدف إلى الحفاظ على المعايير الأكاديمية مع توفير الوقت.

أفضل ميزات AutoMark

تحميل قواعد تقييم مخصصة للحصول على ملاحظات تقدير متسقة وذات مغزى

تتبع تقدم الطلاب وتحديد أنماط التعلم باستخدام التحليلات

التكامل مع أنظمة إدارة التعلُّم لإدارة الواجبات بسلاسة

قيود التصحيح التلقائي

قد تتطلب ميزات إعداد التقارير المتقدمة تراخيص مؤسسية

لا توجد فئة مجانية للمعلمين الأفراد

تسعير AutoMark

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AutoMark

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. سمودين (الأفضل لمراجعات المقالات غير المتحيزة وفي الوقت الفعلي)

via سمودين Smodin هو مصنف مقالات متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي ويضمن ملاحظات متسقة وغير متحيزة للطلاب والمعلمين. يساعد تحليل المقالات من حيث القواعد النحوية والتركيب والأصالة والتركيز الطلاب على تحسين كتابتهم وتحقيق درجات أفضل.

بالنسبة للمعلمين، توفر المنصة إمكانيات تقدير شاملة مع قواعد قابلة للتخصيص لتبسيط عمليات التقدير. توفر المنصة أيضًا ملاحظات في الوقت الفعلي واقتراحات مفصلة لتحسين المقالات، مما يوفر الوقت مع تحسين جودة الملاحظات.

أفضل ميزات Smodin

تحليل المقالات من حيث النحو والبنية والترابط باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

تقدير المقالات بالجملة باستخدام قواعد تقدير قابلة للتخصيص ومُعدة مسبقًا

تقديم ملاحظات واقتراحات تحسين في الوقت الفعلي للطلاب

قيود Smodin

يتطلب التقدير الجماعي والميزات المتقدمة خططًا ذات مستويات أعلى

تحد الباقة المجانية من استخدام مصنف الذكاء الاصطناعي بشكل كبير

تسعير Smodin

البداية: مجانية

مجانية الأساسية: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإنتاجية: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 79.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Smodin

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

يقدّر المستخدمون قدرة Smodin على إنشاء نص طبيعي شبيه بالبشر وتكييف الترجمة بشكل فعال.

"لقد استخدمته لإعادة صياغة بعض النصوص التي أنتجها على منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى وهو يقوم بذلك على أكمل وجه. فهو يمنح النص طلاقة أكبر ولا يبدو ثابتًا جدًا. والنتيجة تكاد تكون غير قابلة للكشف عن أنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد استخدمته أيضًا لتغيير سياق بعض العناوين الفرعية وهو يعمل بشكل مثالي." أوسكار إي، مسوق متوسط 🔮 نصيحة إضافية: حقق أقصى استفادة من أدوات تقدير الذكاء الاصطناعي من خلال تحميل قواعد التقدير المخصصة التي تتوافق مع أهداف مقررك الدراسي، مما يضمن الاتساق والملاءمة في نتائج التقدير.

10. أداة تقدير الذكاء الاصطناعي Kangaroos AI Grader (الأفضل لتقدير الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص وأدوات التدريس الشاملة)

via الكنغر الذكاء الاصطناعي يعمل برنامج Kangaroos AI Grader على تبسيط عملية تقدير المقالات للمعلم مع توفير أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتخطيط الدروس وكفاءة الفصل الدراسي. بفضل قواعد التقدير القابلة للتخصيص، وإمكانيات التحميل الشامل، وتوليد ملاحظات مفصلة، تم تصميمه لتوفير الوقت وتحسين الدقة.

كما أن Kangaroos AI تعطي الأولوية لأمن البيانات، مما يضمن خصوصية الطالب من خلال التشفير. وبالإضافة إلى التقدير، توفر المنصة أدوات مثل مساعد التدريس بالذكاء الاصطناعي ومُنشئ قواعد التقييم لتبسيط سير العمل التعليمي.

أفضل ميزات مصنف Kangaroos AI Grader

إنشاء قواعد تقييم مخصصة وتطبيقها للحصول على تقدير دقيق وهادف للمقالات

إنشاء تقارير ملاحظات مفصلة لتوجيه الطلاب نحو التحسين

الوصول إلى أدوات إضافية لتخطيط الدروس والمساعدة في التدريس بالذكاء الاصطناعي

قيود مصحح الذكاء الاصطناعي للكنغر

قد تتطلب الميزات المتقدمة، مثل تخصيص نموذج التقييم، خططًا ذات مستوى أعلى

يتم تسعير الدعم على المستوى المؤسسي بشكل منفصل

تسعير أداة تقدير الذكاء الاصطناعي للكنغر

المبتدئين: مجانًا

مجانًا المحترف: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تصنيفات ومراجعات الكنغر للذكاء الاصطناعي

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: لا تقتصر مصنفات الذكاء الاصطناعي على تسجيل المقالات فقط - فهي تكشف أيضًا عن الانتحال وتقيّم الأصالة. بالنسبة للمعلمين، هذا يعني وقتًا أقل في التدقيق في المحتوى المنسوخ ووقتًا أطول في إلهام الطلاب لإنتاج عمل أصيل. إنه مكسب للجميع من أجل النزاهة الأكاديمية!

تنويه خاص: أدوات أخرى جديرة بالملاحظة لتقدير المقالات بالذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن أفضل 10 أدوات لتصحيح المقالات بالذكاء الاصطناعي التي تمت تغطيتها في هذه المدونة توفر ميزات استثنائية، إلا أن هناك بعض الأدوات الأخرى التي تستحق الاهتمام لمزاياها الفريدة في تحسين تجربة التقدير للمعلمين:

Gradescope: تقدم تقييمات متقدمة قائمة على قواعد التقييم مع أدوات التقدير والتعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أداة مفضلة للتقييم المتسق والعادل

تقدم تقييمات متقدمة قائمة على قواعد التقييم مع أدوات التقدير والتعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أداة مفضلة للتقييم المتسق والعادل Turnitin Feedback Studio: يجمع بين الكشف القوي عن الانتحال وخيارات الملاحظات القابلة للتخصيص، مما يضمن النزاهة الأكاديمية والإجابات المفصلة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب الفردية

يجمع بين الكشف القوي عن الانتحال وخيارات الملاحظات القابلة للتخصيص، مما يضمن النزاهة الأكاديمية والإجابات المفصلة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب الفردية GradeCam: يتفوق في المسح السريع للاختبارات الورقية وتقدير درجاتها، مما يوفر ملاحظات وتحليلات فورية لدعم استراتيجيات التدريس القائمة على البيانات

يتفوق في المسح السريع للاختبارات الورقية وتقدير درجاتها، مما يوفر ملاحظات وتحليلات فورية لدعم استراتيجيات التدريس القائمة على البيانات SnapGrader: يوفر تحليلات فورية للتقدير ويدعم تنسيقات الأسئلة المختلفة مثل الأسئلة متعددة الخيارات والإجابات القصيرة، مما يسهل عملية تقدير التقييمات الورقية

قم بتحويل لعبة التقدير الخاصة بك مع ClickUp: حل الكل في واحد للمعلمين* الحل الشامل للمعلمين

عند استكشاف أفضل أدوات تصنيف المقالات بالذكاء الاصطناعي، ضع في اعتبارك كيف تتناسب هذه الأدوات مع نظام التدريس والتصحيح الأوسع نطاقًا.

بالإضافة إلى تخصيص نموذج التقدير ودقة الملاحظات، ضع في اعتبارك التوافق مع مهام سير العمل الحالية والأدوات التعليمية الأخرى وكيف تدعم المنصة التعاون بين المعلمين.

بينما تركز العديد من الحلول على التقدير فقط، تقدم ClickUp منصة شاملة تجمع بين التغذية الراجعة للمقالات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام ولوحات المعلومات المركزية ومساحات التقدير التعاونية.

باستخدام ClickUp، يمكن للمعلمين إدارة الواجبات وتبسيط سير عمل التقدير وتتبع تقدم الطلاب في مكان واحد. إنها أكثر من مجرد أداة تقدير - إنها مجموعة إنتاجية شاملة للمعلمين.

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