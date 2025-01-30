كيفية استخدام صيغ التفضيل في العمل لتحفيز فريقك

هل سئمت من برامج التقدير القديمة نفسها؟

تضيف ألقاب التفضيل في العمل طابعًا شخصيًا إلى التقدير، وتحول اللحظات اليومية إلى جوائز لا تُنسى. من الزميل الذي ينقذ اليوم دائماً إلى الشخص الذي يجعل الفريق يضحك، هذه الألقاب تجعل التقدير مثيراً.

إن التفضيل المصمم بشكل جيد ليس مجرد متعة - فهو يرفع الروح المعنوية ويثير المشاركة ويعزز ثقافة الفريق.

ولكن كيف يمكنك إنشاء جوائز تشعر بأنها ذات مغزى، وليست قسرية؟ دعنا ندخل في الموضوع.

التخطيط لفعاليات ناجحة لتكريم الموظفين مع ClickUp

## ⏰ ملخص 60 ثانية

هل تبحث عن طريقة جديدة لتقدير فريقك؟ تكريمات العمل الفائقة تحوّل التقدير إلى تجربة ممتعة وجذابة ترفع الروح المعنوية وتعزز ثقافة الشركة:

احتفل بالموظفين بما يتجاوز مقاييس الأداء من خلال الجوائز الإبداعية التي تسلط الضوء على الشخصية والمهارات والمساهمات الفريدة

حافظ على المشاركة العالية مع الجوائز الفائقة التي تثير المنافسة الودية وتعزز الترابط بين أعضاء الفريق

اجعل الجوائز ذات مغزى من خلال إضفاء طابع شخصي على الفئات، ودمج النكات الداخلية، وإشراك الموظفين في عملية الترشيح

قم بتبسيط برنامج التقدير الخاص بك باستخدام ClickUp القوالب وإدارة المهام وأدوات التشغيل الآلي للحفاظ على كل شيء منظمًا ومؤثرًا

ما هي صيغ التفضيل في العمل؟

صيغ التفضيل في العمل هي جوائز ممتعة وغير تقليدية تحتفي بالموظفين لسماتهم أو عاداتهم أو مساهماتهم الفريدة.

لقد سمعنا جميعًا عن جوائز التفضيل التقليدية وكنا جزءًا منها مكافآت الموظفين وبرامج الحوافز. ولكن، على عكس التكريم المعتاد "موظف الشهر"، فإن هذه الألقاب تضفي روح الدعابة والشخصية على التقدير في مكان العمل، مما يجعل التقدير أكثر جاذبية ولا يُنسى.

تخيل ألقاب التفوق في المدرسة الثانوية، ولكن مصممة خصيصًا لمكان العمل. فبدلاً من "الأكثر احتمالاً للنجاح"، يمكنك الحصول على "جائزة منشط المكتب" للموظف الكوميدي في الفريق أو "جائزة البومة الليلية" للموظف الذي يحل المشاكل في وقت متأخر من الليل.

تعمل هذه الجوائز على تحويل اللحظات اليومية في مكان العمل إلى فرص للاحتفال، وتقوية روابط الفريق ورفع الروح المعنوية.

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أهمية استخدام صيغ التفضيل في العمل

تسمح جوائز التفضيل لأعضاء الفريق بالاحتفال بديناميكيات مكان العمل بطريقة تبدو شخصية ومرحة وجذابة. على عكس الأساليب التقليدية لتقدير الموظفين، تضيف هذه الألقاب طبقة من المرح مع الاستمرار في تعزيز بيئة العمل الإيجابية.

إليك سبب نجاحها:

تعزز معنويات الفريق : سواءً كانت " جائزة ملكة جمال الشمس المشرقة 🌞" أو "جائزة المهمة المستحيلة 🚀" ، يشعر الموظفون بأنهم مرئيون ومقدرون لمساهماتهم الفريدة

: سواءً كانت جائزة ملكة جمال الشمس المشرقة 🌞" أو "جائزة المهمة المستحيلة 🚀" يشعر الموظفون بأنهم مرئيون ومقدرون لمساهماتهم الفريدة يشجعون على المشاركة : برنامج التقدير المنظم بشكل جيد يجعل الموظفين متحمسين للمشاركة في البرنامج

: برنامج التقدير المنظم بشكل جيد يجعل الموظفين متحمسين للمشاركة في البرنامج إنها تعزز العلاقات في مكان العمل : تخلق التكريمات لزملاء العمل نكاتًا داخلية وخبرات مشتركة وروابط أقوى بين أعضاء الفريق. نعلم جميعًا من هو "طالب القهوة الفائق التميز" في الفريق، فلنمنحهم رمزًا صغيرًا ممتعًا للاحتفال به!

: تخلق التكريمات لزملاء العمل نكاتًا داخلية وخبرات مشتركة وروابط أقوى بين أعضاء الفريق. نعلم جميعًا من هو "طالب القهوة الفائق التميز" في الفريق، فلنمنحهم رمزًا صغيرًا ممتعًا للاحتفال به! تعزز ثقافة مكان العمل: تساعد الشركة التي تحتضن روح الدعابة وتقدير الموظفين بشكل شخصي على تعزيز قوة عاملة مفعمة بالحيوية والتحفيز

هل يقدّر فريقك حفل تقدير في العمل؟ يمكن لبرنامج تقدير منظم وممتع في نفس الوقت أن يحول ثقافة شركتك - فقط اسأل الفائز التالي بجائزة مكتب إنرجايزر.

الفئات الشائعة لجوائز التفوق في العمل

يمكن تجميع جوائز التفضيل في العمل في فئات مختلفة بناءً على الشخصية والمهارات والإنجازات والفكاهة. تساعد هذه الجوائز في تسليط الضوء على نقاط القوة التي قد لا يتم الاعتراف بها دائمًا في برامج تقدير الموظفين التقليدية.

وسواء أكان ذلك احتفاءً بروح الفريق لدى الموظف أو خبرته أو مراوغاته الأسطورية في المكتب، فإن هذه الفئات تضمن أن يشعر كل عضو في الفريق بالتقدير.

كما أنها تساعد أعضاء فريقك على الشعور بأنهم مرئيون. تقول صفة التفضيل في العمل "نحن نرى تفردك وخصوصياتك ونحتفي بك لذلك!"

🎭 صيغ التفضيل القائمة على الشخصية

بعض الموظفين يجلبون أكثر من مجرد المهارات إلى مكان العمل - فهم يجلبون الطاقة، والإيجابية، والفكاهة التي تجعل المكتب ينبض بالحياة . تحتفي هذه الجوائز بأولئك الذين يرتقون بالفريق بمجرد كونهم على طبيعتهم.

☀️ جائزة الآنسة/سيد الشمس المشرقة

بغض النظر عن الموقف، فهم يشعّون بالإيجابية والتشجيع.

المواعيد النهائية الضيقة؟ إنهم يذكرون الفريق بأنه لا يوجد شيء لا يمكنهم التعامل معه. اجتماعات طويلة؟ إنهم يجلبون الطاقة للحفاظ على تفاعل الجميع.

وسواء كان ذلك بابتسامة أو حديث حماسي أو مجرد حماسهم الطبيعي، فإنهم يجعلون كل يوم عمل أكثر إشراقًا.

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🌙 جائزة البومة الليلية

بينما يقوم معظم الفريق بتسجيل الخروج ليلاً، فإن هذا الشخص قد بدأ للتو.

سواء أكانوا يزدهرون في الإبداع في وقت متأخر من الليل أو ببساطة يقومون بأفضل أعمالهم عندما يكون المكتب هادئًا، فإن أكثر ساعات عملهم إنتاجية هي عندما ينهي الجميع عملهم.

إذا كنت قد استيقظت من قبل على رسائل بريد إلكتروني مختومة بالوقت في الساعة 2 صباحاً، فأنت تعرف بالفعل من يستحق هذه الجائزة.

💬 جائزة أفضل صديق للمكتب

الشخص الذي تلجأ إليه للحصول على المشورة والدعم وجلسات التنفيس عن النفس بين الحين والآخر.

هل تحتاج إلى رأي ثانٍ؟ هذا هو الشخص الذي يجب التواصل معه.

هل تحتاج إلى تعزيز الثقة قبل عرض تقديمي كبير؟ شخص ما لتناول القهوة معه عندما تحتاج إلى استراحة؟ إنهم يساندونك.

إنهم لا يعرفون زملاءهم في العمل فحسب - بل يهتمون بهم حقًا، مما يجعل مكان العمل يبدو وكأنه منزل ثانٍ.

😂 جائزة منشط المكتب

قابل الكوميدي غير الرسمي للفريق. فهم دائمًا على استعداد دائم لإلقاء نكتة أو تقليد مثالي أو نكتة ميمية جيدة التوقيت تلطّف المزاج.

إذا أصبح الاجتماع جاداً جداً، فهو الشخص الذي يلقي النكتة التي تجعل الجميع يضحكون. سيكون العمل أكثر مللًا بدونهم، وبصراحة، من غيرهم يمكنه تحويل موضوع بريد إلكتروني إلى موضوع كوميدي ذهبي؟

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📢 جائزة مكبر الصوت البشري

بعض الأصوات تنتقل عبر المكتب - وهذا الصوت دائماً ما يترك أثراً.

فسواء كانوا يقودون الاجتماعات، أو يدلون بإعلانات كبيرة، أو يضحكون بصوت عالٍ بما يكفي ليسمعه جميع من في الطابق، فإنهم يجلبون طاقة كبيرة وحماساً وحضوراً كبيراً لكل محادثة.

إذا صرخ أحدهم عبر الغرفة وعرفت على الفور من هو، فهذه الجائزة له.

تحتفي هذه الجوائز بالشخصيات الكبيرة التي تبعث الحياة في أماكن العمل. سواء كانوا ينشرون الإيجابية أو الضحك أو التحفيز، فإنهم يجعلون كل يوم عمل أفضل وأكثر إشراقاً وأكثر متعة.

🎯 التفضيلات القائمة على المهارة

يُعرف بعض الموظفين بمهاراتهم الاستثنائية - تلك التي تحافظ على سير كل شيء بسلاسة، أو تثير أفكارًا جديدة، أو تحول الفوضى إلى نظام.

تعترف هذه التفضيلات بتلك المواهب التي تُحدث فرقاً حقيقياً في مكان العمل.

🐿️ جائزة السنجاب المنظم

إذا كان التنظيم رياضة أولمبية، فسيحصلون على الميدالية الذهبية. فمساحة العمل لديهم نظيفة، وصندوق بريدهم الوارد دائمًا صفر، وملفاتهم مصنفة وموسومة بشكل مثالي لدرجة أن حتى قسم تكنولوجيا المعلومات منبهر.

هل تحتاج إلى العثور على مستند قديم من ثلاث سنوات مضت؟ سيكون لديهم قبل أن تنتهي من السؤال.

🎨 جائزة المبرمج الملون للتقويم

تعرف على النسخة البشرية من الجداول الزمنية المخططة بشكل مثالي. تقويمهم عبارة عن تحفة فنية - كل اجتماع وموعد نهائي ومهمة مرمزة بالألوان ومصنفة ومُحسّنة.

إذا سمعت من أي وقت مضى عبارة "دعني أتحقق من التقويم الخاص بي"، فاعلم أنك تتحدث إليهم. نقاط إضافية إذا كانوا متحمسين حقًا بشأن أدوات الإنتاجية الجديدة.

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🎬 جائزة المهمة المستحيلة

امنحهم موعداً نهائياً مستحيلاً، أو عملية معطلة، أو كرة منحنى في اللحظة الأخيرة، وسيجدون طريقة لإنجاحها.

إنهم لا يكتفون بحل المشاكل - بل يعيدون كتابة القواعد وينجزون المشاريع التي بدت محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

إذا كنت قد تساءلت من قبل، "كيف تمكنوا حتى من فعل ذلك؟" - فهذه الجائزة تخصهم.

🏆 جائزة الرئيس التنفيذي المستقبلي

قد لا يكونون في موقع المسؤولية بعد، لكن الجميع يعلم أنها مسألة وقت فقط. سواء كانت غرائزهم القيادية، أو تفكيرهم الاستراتيجي، أو قدرتهم على حشد الفريق، فهم يتصرفون وكأنهم مدير تنفيذي في طور التكوين.

إذا تم اتخاذ قرار كبير، فهم عادةً ما يكونون متقدمين بخطوتين بالفعل.

🎉 جائزة مخطط الفعاليات

إنهم لا يخططون للمناسبات فقط - بل يصنعون التجارب. بدءاً من احتفالات أعياد الميلاد المفاجئة إلى نزهات الفريق وحفلات أعياد الشركة في الوقت المناسب، فهم يحرصون على أن تكون كل مناسبة ناجحة. إذا كان هناك جدول بيانات، فيمكنك أن تراهن على أن لديهم علامة تبويب مرمزة بالألوان لكل التفاصيل.

تسلط هذه الصفات الفائقة الضوء على المواهب التي تحافظ على كفاءة الفرق وإلهامها وتحرص على أن تكون دائماً في الطليعة. سواء كانوا ينظمون أو يقودون أو يجعلون المستحيل ممكناً، فإن مهاراتهم تستحق التقدير.

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صيغ التفضيل القائمة على الإنجاز

يذهب بعض الموظفين باستمرار إلى أبعد الحدود، مما يجعل العمل أكثر سلاسة لكل من حولهم. تسلط هذه التفضيلات الضوء على التفاني وسرعة البديهة وأخلاقيات العمل التي لا يمكن إيقافها.

⏰ جائزة الطائر المبكر

دائمًا ما يكون أول من يسجل الدخول، وآخر من يفوت موعدًا نهائيًا، والسبب في بدء الاجتماعات في الوقت المحدد.

يتعاملون مع ساعات العمل بدقة عسكرية، ويوازنون بين الإنتاجية دون إضاعة دقيقة واحدة. إذا كنت بحاجة إلى شخص ما لإبقاء مشروع ما على المسار الصحيح، فهو الشخص الذي يضع التذكيرات قبل أن تفكر في ذلك

🚨 جائزة الرمز الأحمر

عندما تسوء الأمور، فهذا هو الشخص الذي تتصل به أولاً. موعد نهائي ضيق؟ أزمة غير متوقعة؟ طلب عميل في اللحظة الأخيرة؟ يحافظون على هدوئهم تحت الضغط ولديهم دائماً خطة بطريقة ما. إذا كان للعمل خط ساخن للطوارئ، فسيكون رقمهم على الاتصال السريع.

⚡ جائزة المستجيب الأول

مستعدون دائمًا للتدخل، سواء كان ذلك لمساعدة زميل في الفريق أو حل مشكلة أو قيادة مشروع في اللحظة الأخيرة. ردود أفعالهم ليست سريعة فحسب - بل أسطورية. في الوقت الذي يدرك فيه معظم الناس وجود مشكلة، يكونون قد قطعوا بالفعل نصف الطريق نحو حلها.

🎓 جائزة قوة المعرفة

الشخص الذي يبدو أنه يعرف كل شيء - وربما يعرف كل شيء. يمكن أن يديروا الشركة، ولكن في الوقت الحالي، يقومون بحل المشاكل، وتعليم الموظفين الجدد، والتعامل مع مهام أعلى بكثير من مستوى رواتبهم. إذا سبق لك أن قلت لزميلك في العمل: "كيف تعرف ذلك؟

🍽️ جائزة الترتيب لأعلى

سيد تعدد المهام. إنهم يوفقون بين العديد من المشاريع والمواعيد النهائية والطلبات مثل طاهٍ متمرس في مطبخ مزدحم. بينما يكافح معظم الناس مع شيء واحد في كل مرة، فإنهم يوازنون بين عشرات المهام دون أن يتعبوا. لو كان الإجهاد لعبة، لكانوا يلعبون في وضع الخبير.

هذه الجوائز الفائقة تقديراً للموظفين الذين يجعلون نجاح الفريق ممكناً. وسواء كانوا حليلي المشاكل، أو متعددي المهام، أو الصمغ الذي يجمع كل شيء معًا، فإن جهودهم لا تمر دون أن يلاحظها أحد.

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المرح والهدايا التكريمية المرحة والمرحة

بعض الموظفين يجلبون أكثر من مجرد المهارات إلى مكان العمل - فهم يجلبون الشخصية والطاقة واللحظات الصغيرة التي تجعل العمل أكثر متعة. تحتفي هذه التفضيلات بالمراوغات التي تجعل فريقك فريدًا من نوعه.

🕵️ جائزة المكتب الفارغ

لو كان برنامج "أين هم الآن؟" برنامجاً واقعياً، لكان هذا الشخص هو النجم.

دائماً ما يتنقلون بين الاجتماعات أو التعاونات المرتجلة أو جلسات العمل العميقة في مكان غامض، فهم بطريقة ما ينجحون في أن يكونوا في كل مكان وفي كل مكان في آن واحد

هل تحتاج إلى شيء عاجل؟ ستجدهم في الوقت الذي ينهون فيه محادثة مع زميل آخر في الفريق - لأنهم دائماً ما يجعلون الأمور تحدث.

🍱 جائزة غداء الذواقة

الناقد غير الرسمي للطعام في المكتب والطاهي ذو الخمس نجوم (حتى لو لم يطبخوا).

سواء كانت وجبة منزلية مُعدّة بعناية فائقة أو طلباً خفياً من الطعام الجاهز أو وصفة سرية رائحتها شهية جداً بحيث لا يمكن تجاهلها، فإن هذا الشخص يحول كل استراحة غداء إلى تجربة طهي

نقاط إضافية إذا كان يتلقى أسئلة يومية من زملاء العمل الذين يحسدونه على ما يأكله.

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🧊 جائزة الثلاجة/جائزة الثلاجة الفارغة

لكل ثلاجة مكتب ألغازها، وهذا الشخص جزء من الأسطورة.

فهو يعرف بطريقة ما دائماً عندما يكون هناك وجبة خفيفة طازجة، أو قطعة كعك منسية من حفلة عيد ميلاد، أو بقايا طعام متبقية.

ولا يقتصر دورهم على إبقاء غرفة الاستراحة مثيرة فحسب، بل لديهم قدرة خارقة على تذكير الفريق بأن "هذا الزبادي موجود هنا منذ الشهر الماضي..."

👀 هل تعلم؟ في عام 1939, أثبتت شركة فريجيداير قوة ثلاجاتها من خلال جعل فيل يزن 4 أطنان يقف على واحدة منها دون أن تنكسر! لو كانت ثلاجات المكاتب فقط بنفس القوة ... ربما كان بإمكانها النجاة من المعركة اليومية لوجبات الغداء المنسية والزبادي منتهي الصلاحية وبقايا الطعام الغامضة! 🧊😂

💪 جائزة جو سيكس باك

يمكنك الاعتماد عليهم في التحفيز، ونصائح إعداد الوجبات، وتحدي اللياقة البدنية على مستوى المكتب

سواءً كانوا يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية قبل العمل، أو يستقلون السلالم بدلاً من المصعد، أو يقنعون زملاءهم في الفريق بالانضمام إلى جلسة يوغا وقت الغداء، فإن طاقتهم معدية.

إذا كنت قد فكرت يوماً في التحول إلى مخفوقات البروتين أو المكاتب الواقفة، فربما كانوا هم السبب في ذلك.

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🎤 جائزة المدرسة الثانوية الموسيقية

لا توجد لحظة مملة أبدًا عندما يكون هذا الشخص موجودًا.

سواء كانوا يدندنون ألحانهم المفضلة بشكل عرضي، أو يعيدون مزج لغة المكتب في أغنية، أو يحولون نزهات الفريق إلى ليالي كاريوكي كاملة، فإنهم يجلبون موسيقى تصويرية لكل يوم عمل.

إذا كان هناك عرض للمواهب في المكتب، فالجميع يعرف بالفعل من الفائز.

لماذا تعمل هذه الفئات؟

تسمح جوائز التفوق لأعضاء الفريق بالاحتفال بديناميكيات مكان العمل بطريقة تشعرهم بأنها شخصية ومسلية. إنها تعزز مشاركة الموظفين، وتشجع على المشاركة، وتجعل برامج التقدير شيئًا يتطلع إليه الموظفون بالفعل

سواءً كانت الجوائز فكاهية أو تركز على الإنجازات، فإن هذه الجوائز تساهم في وجود قوة عاملة مفعمة بالحيوية والتحفيز.

هل يقدّر فريقك حفل توزيع الجوائز الرائع؟ يمكن لبرنامج تقدير منظم وممتع في نفس الوقت أن يغير ثقافة مكان عملك - فقط اسأل الفائز التالي بجائزة مهرج المكتب.

لصياغة جوائز تفوق في العمل مثل هذه، استعن بخدمات مساعد الذكاء الاصطناعي المفيد, ClickUp Brain .

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كيف تقدم صيغ التفضيل في العمل؟

لا يقتصر تقديم جوائز التفوق في العمل على الإعلان عن الفائزين فحسب، بل يتعلق بجعل التجربة لا تُنسى وجذابة وجيدة التنظيم. يضمن اتباع نهج منظم أن تبدو الجوائز ذات مغزى وتعزز بيئة العمل الإيجابية بدلاً من أن تكون مجرد حدث لمرة واحدة.

تنظيم جوائز التفوق في العمل من التخطيط إلى العرض التقديمي

قبل الإعلان عن الفائزين بجوائز التفوق، تحتاج فرق الموارد البشرية والمدراء إلى إطار عمل واضح للتنفيذ. ويبدأ ذلك بإدراج فئات الجوائز، وتحديد معايير الاختيار، ووضع عملية شفافة.

على سبيل المثال، في مؤسسة كبيرة ذات إدارات متعددة، قد يتم جمع الترشيحات من خلال استطلاعات رأي الموظفين لضمان العدالة. في الفرق الأصغر، قد يقرر المديرون بناءً على المساهمات الملحوظة.

في كلتا الحالتين، فإن وجود نظام مركزي لتتبع الترشيحات والتصويت والنتائج أمر بالغ الأهمية لتجنب الارتباك في اللحظة الأخيرة.

قالب خطة عمل مشاركة الموظفين في ClickUp

لتبسيط العملية، استخدم نموذج نموذج ClickUp لمشاركة الموظفين حيث يوفر مساحة عمل منظمة من أجل:

تصنيف الجوائز وتحديد أهلية كل لقب منها

تتبع الترشيحات والتصويت واختيار الفائزين للحفاظ على الشفافية

توثيق الفائزين السابقين والملاحظات لتحسين الاحتفالات المستقبلية

مع تخزين كل شيء في مكان واحد، من السهل تخطيط الجوائز الفائقة وتنفيذها وتنقيحها دون فقدان التفاصيل الرئيسية.

تصميم حدث تقديري سلس

بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الجوائز، فإن الخطوة التالية هي إنشاء تنسيق عرض تقديمي جذاب. يمكن الإعلان عن جوائز التفضيل من خلال:

اجتماع افتراضي لتوزيع الجوائز ، وهو مثالي للفرق البعيدة التي ترغب في الحفاظ على شعور قوي بالصداقة الحميمة و العلاقة في مكان العمل فعالية على مستوى الفريق ، مثل حفل عطلة الشركة أو حفلات جماعية ربع سنوية، حيث يمكن دمج الجوائز في لحظة تقدير أكبر

، وهو مثالي للفرق البعيدة التي ترغب في الحفاظ على شعور قوي بالصداقة الحميمة و العلاقة في مكان العمل التقدير غير الرسمي والمستمر، حيث يتم منح الجوائز في اجتماعات الفريق الشهرية للحفاظ على الروح المعنوية عالية على مدار العام

حافظ على تنظيم قائمة مهامك واحتل قائمة مهامك مع مهام ClickUp Tasks

لتنسيق جميع الأجزاء المتحركة، استخدم مهام النقر فوق المهام للمساعدة في تعيين المسؤوليات:

يمكن لفريق الموارد البشرية تحديد المواعيد النهائية لتقديم الترشيحات

لتقديم الترشيحات يمكن لمنظمي الحدث تتبع الخدمات اللوجستية مثل المكان والفترات الزمنية وشرائح العرض التقديمي الرقمية

يمكن للمديرين الإشراف على الاختيارات النهائية وإعداد حكاية موجزة لكل فائز

للمؤسسات الكبيرة, ClickUp Whiteboards تخطيط الجداول الزمنية للأحداث، وإنشاء تدفقات عمل الترشيح، وتعيين المهام الرئيسية لضمان عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

إذا كنت تبحث عن أدوات لمساعدتك في إدارة فريقك بشكل أفضل وإبقائهم سعداء، فإن ClickUp هنا لمساعدتك!

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تحقيق الإنصاف والبيانات في عملية الاختيار

في حين أن بعض جوائز التفضيل تكون للمتعة فقط، فإن البعض الآخر - مثل "جائزة الرئيس التنفيذي المستقبلي" أو "جائزة المستجيب الأول" - قد تتطلب عملية اختيار عادلة وموثقة جيدًا. تضمن القرارات المدعومة بالبيانات أن تكون الجوائز مستحقة عن جدارة بدلاً من الشعور بأنها اعتباطية.

تتبع تقدم مشاريعك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards توفر عرضًا مستندًا إلى البيانات لمساهمات الموظفين، مما يسهل عليك:

تحديد أصحاب الأداء العالي الذين يتجاوزون التوقعات باستمرار

قياس مشاركة الفريق والروح المعنوية مع مرور الوقت للتعرف على اتجاهات المشاركة

تحليل أنماط الترشيح لمعرفة الموظفين الذين يحصلون على أكبر قدر من تقدير الأقران

من خلال تصور الاتجاهات، يمكن للمديرين ضمان الإنصاف والشفافية في تحديد من يستحق حقًا كل تقدير في العمل.

التشجيع على المشاركة وجعل التقدير شاملًا

فعالية أفضلية العمل الناجحة هي الفعالية التي يشعر فيها الموظفون بالمشاركة الفعالة في العملية، وليس مجرد متلقين سلبيين.

يمكن تشجيع المشاركة من خلال:

السماح للموظفين ب ترشيح أقرانهم لجوائز التفوق، مما يمنحهم المشاركة في عملية التقدير

لجوائز التفوق، مما يمنحهم المشاركة في عملية التقدير تشغيل نظام تصويت على مستوى الفريق حيث يختار الزملاء الفائزين بناءً على فئات محددة مسبقاً

حيث يختار الزملاء الفائزين بناءً على فئات محددة مسبقاً جمع التعليقات اللاحقة للحدث لتحسين التجربة لدورات الجوائز المستقبلية

اجمع المعلومات بفعالية باستخدام نماذج ClickUp

مع نماذج ClickUp ، يمكن لفرق الموارد البشرية تبسيط عملية الترشيح والتصويت من خلال:

جمع طلبات الموظفين المقدمة في شكل منظم وسهل المراجعة

السماح بملاحظات مجهولة لضمان العدالة

أتمتة الاستجابات لتتبع كل ترشيح

على سبيل المثال، في مكان العمل المختلط، تضمن نماذج ClickUp Forms مشاركة كل من الموظفين في المكتب والموظفين عن بُعد على حد سواء، مما يجعل التكريم أكثر شمولاً.

جعل التكريم في العمل جزءًا مستمرًا من ثقافة الشركة

لا ينتهي حدث التفوق الذي يتم تنفيذه بشكل جيد بعد الإعلان عن الفائزين. بل يصبح جزءًا من ثقافة التقدير في المؤسسة.

تتبع الأهداف بفعالية مع ميزات إدارة الأهداف البديهية في ClickUp أهداف ClickUp يمكن أن تساعد المديرين على وضع معايير لمشاركة الموظفين واتجاهات الأداء، مما يضمن أن تظل الجوائز الفائقة جزءًا ذا مغزى من تقدير مكان العمل.

يمكن عرض الفائزين بالجوائز في النشرات الإخبارية الداخلية أو تحديثات الفريق

يمكن أن تصبح صيغ التفضيل تقليدًا متكررًا (شهريًا أو فصليًا أو سنويًا)

يمكن تتبع مقاييس المشاركة مع مرور الوقت لتحسين جهود التقدير المستقبلية

من خلال دمج أدوات ClickUp في هذه العملية، تصبح الجوائز الفائقة في العمل أكثر من مجرد حدث ممتع. بل تصبح جزءًا دائمًا من ثقافة الشركة.

نصائح لجعل صيغ التكريم في العمل لا تنسى

يجب أن تبدو صيغ التفضيل مميزة وليست مجرد مهمة أخرى في مكان العمل. فالنهج الصحيح يحافظ على تفاعل الموظفين ويجعل التجربة شيئًا سيتحدثون عنه لفترة طويلة بعد الحدث.

🔹 اجعل الجوائز شخصية

يجب أن تعكس الجوائز ثقافة الفريق والنكات الداخلية وعادات العمل الفريدة.

"جائزة "نظام تحديد المواقع البشري" للشخص الذي يعرف دائمًا أفضل أماكن الاجتماعات

للشخص الذي يعرف دائمًا أفضل أماكن الاجتماعات "جائزة التحميل الزائد لعلامات التبويب" للشخص الذي يقوم بمهام متعددة ولا يفتح أقل من 50 علامة تبويب متصفح على الإطلاق

اسمح للموظفين بترشيح وتسمية جوائز جديدة حتى يظل التقدير ذا معنى.

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🎭 اجعل العرض التقديمي ممتعًا

يصنع الإعلان الإبداعي الفرق بين الجائزة التي يمكن نسيانها والجائزة التي تثير حماس الناس.

أضف روح الدعابة : سرد قصة قصيرة قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة

: سرد قصة قصيرة قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة استخدم المرئيات : ابتكر صورًا ممتعة للفريق أو صورًا مضحكة أو مقاطع قصيرة لتقديم كل فئة من فئات الجوائز في كل قسم

: ابتكر صورًا ممتعة للفريق أو صورًا مضحكة أو مقاطع قصيرة لتقديم كل فئة من فئات الجوائز في كل قسم فاجأ الفائزين: استخدم المظاريف الغامضة أو اختيارات التدوير أو تصويت الجمهور في اللحظة الأخيرة

🏆 امنح الفائزين شيئًا ليأخذوه معهم

يكون التكريم أقوى عندما يقترن بشيء ملموس.

هدايا وجوائز صغيرة : فنجان قهوة ذهبي صغير لجائزة "أفضل لاعب في الكافيين" أو بومة فخمة لجائزة "البومة الليلية"

: لجائزة "أفضل لاعب في الكافيين" أو لجائزة "البومة الليلية" امتيازات الفريق الممتعة : يمكن أن يحصل الفائزون على امتيازات قهوة لكبار الشخصيات، أو مكان رئيسي لركن السيارة، أو التحكم في قائمة تشغيل المكتب ليوم واحد

: يمكن أن يحصل الفائزون على أضواء كاشفة مخصصة: إبراز الفائزين في حائط المشاهير أو نشرة إخبارية للفريق

👀 هل كنت تعلم؟ كانت الكؤوس الأولى عبارة عن كؤوس حقيقية -مصممة للفائزين ليشربوا منها احتفالاً. لحسن الحظ، فإن جوائز مكان العمل اليوم هي جوائز تقديرية أكثر من كونها جوائز ترفيهية... إلا إذا كانت جائزتك هي جائزة فنجان القهوة الذهبي! ☕😂

🗳️ دع الموظفين يكونون جزءًا من العملية

الحدث الفائق الناجح هو تفاعلي، وليس فقط بقيادة الموارد البشرية.

الترشيح والتصويت : اسمح للفرق بتقديم الأسماء والتصويت على الفئات باستخدام انقر فوق النماذج إبقاء بعض الفئات مفاجأة : إضافة جوائز غامضة تزيد من الإثارة

: اسمح للفرق بتقديم الأسماء والتصويت على الفئات باستخدام انقر فوق النماذج اسأل عن التعليقات: قم بإجراء استبيان سريع بعد الحدث لتحسينه في المرة القادمة

✨ حافظ على أن تكون الجوائز تقليدًا للفريق

تعمل جوائز التفوق بشكل أفضل عندما تصبح جزءًا من ثقافة الشركة.

قم بتدوير الفئات بانتظام : يضمن إبقاء الجوائز جديدة أن يظل الموظفون متحمسين في كل مرة

: يضمن إبقاء الجوائز جديدة أن يظل الموظفون متحمسين في كل مرة احتفظ بأرشيف جوائز التفوق : يضيف السجل الرقمي أو المادي للفائزين السابقين إحساساً بالتاريخ والمرح

: يضيف السجل الرقمي أو المادي للفائزين السابقين إحساساً بالتاريخ والمرح مواصلة التكريم بعد انتهاء الحدث: يساعد الإعلان عن الفائزين في قنوات الدردشة أو الاجتماعات أو الرسائل الإخبارية للشركة على تمديد فترة الاحتفال

تعمل صيغ التكريم بشكل أفضل عندما تجلب الإثارة والمشاركة الحقيقية. القليل من الإبداع يحولها إلى شيء يتطلع إليه الموظفون، وليس مجرد بند آخر على جدول أعمال الموارد البشرية.

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تقدير الموظفين بالطريقة الصحيحة ## تقدير الموظفين بالطريقة الصحيحة

تُضفي صيغ التكريم في العمل حيوية على تقدير الموظفين، وتحول اللحظات اليومية إلى فرص للتقدير. سواءً كانت جائزة "حل المشكلات" لمن يحل المشكلات أو جائزة "المهمة المستحيلة" للموظف الذي يقوم بإصلاحها، فإن هذه الجوائز تعزز بيئة العمل الإيجابية بينما تجعل التقدير ممتعًا وهادفًا.

هل تريد تبسيط برنامج تقدير موظفيك مع جوائز ذكية ونهج منظم؟ اشترك في ClickUp واجعل التفضيلات في العمل جزءًا لا يتجزأ من ثقافة شركتك. 🚀