أفضل 11 تطبيقًا للاتصالات الداخلية على الهاتف المحمول لتعاون الفريق

هل شعرت يومًا أن التواصل بين فريقك وفريقك عبارة عن لعبة هاتف فوضوية، حيث تضيع الرسائل في الترجمة وتتعثر المهام؟ لقد مررنا جميعاً بهذا الموقف!

سواء كنت تعمل عن بُعد أو تدير فرق عمل عالمية، فإن تطبيقات التواصل الداخلي هي المفتاح لإبقاء الجميع على نفس الصفحة (وعقلاء).

لقد جمعنا لك أفضل 11 تطبيقًا للتواصل الداخلي على الأجهزة المحمولة لتحويل لعبة التعاون في فريقك.

فكّر في عدد أقل من سلاسل البريد الإلكتروني، وتحديثات أسرع، وربما حتى رسائل "عاجلة" أقل في وقت متأخر من الليل. ستجعلك هذه التطبيقات تتساءل كيف كنت تعمل بدونها.

الأمر كله يتعلق بإيجاد أداة الاتصالات الداخلية المثالية. دعنا نتواصل!

انتقل إلى تطبيق التواصل الداخلي رقم 1. جرّب ClickUp!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك نظرة سريعة على أفضل 11 تطبيقاً للتواصل الداخلي للموظفين سنستكشفها في هذه المدونة:

ClickUp: أفضل تطبيق الكل في واحد لإدارة المشاريع والتعاون

Workvivo: الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين وثقافة الشركة

Microsoft Teams: الأفضل للتكامل السلس مع أدوات مايكروسوفت أوفيس ومؤتمرات الفيديو

تشانتي: الأفضل للشركات الصغيرة التي تبحث عن تطبيق اتصال شامل وبأسعار معقولة

Connecteam: الأفضل لإدارة العاملين بدون مكتب والعاملين في الخطوط الأمامية بفعالية

RingCentral: الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو القوية والاتصالات المستندة إلى السحابة

monday.com: الأفضل لإدارة المشاريع وتخصيص سير العمل

رسول القوات: الأفضل للتواصل الآمن في الفرق التي تحتاج إلى واجهات مباشرة

جرّب الدردشة في ClickUp

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الهاتف المحمول للاتصالات الداخلية؟

إن اختيار تطبيق التواصل الداخلي المناسب أمر بالغ الأهمية لتحسين إنتاجية فريقك. ولكن مع وجود عدد لا يحصى من الخيارات في السوق، كيف يمكنك تحديد التطبيق الأنسب لمؤسستك؟

إليك ما يجب عليك تحديد الأولويات عند تقييم خياراتك:

ميزات التواصل في الوقت الفعلي : ابحث عن المراسلة الفورية ومكالمات الفيديو والمحادثات الجماعية التي تجعل التواصل سلساً. تعتبر الأدوات التي تدعم المراسلة الصوتية ومشاركة الشاشة ذات قيمة خاصة للمحادثات عن بُعد أو الفرق المختلطة تكامل إدارة المهام والمشاريع : ابحث عن التطبيقات التي تدمج إدارة المهام ولوحات كانبان، مما يساعد الفرق على مزامنة الأهداف أثناء إدارة المهام بكفاءة

: ابحث عن المراسلة الفورية ومكالمات الفيديو والمحادثات الجماعية التي تجعل التواصل سلساً. تعتبر الأدوات التي تدعم المراسلة الصوتية ومشاركة الشاشة ذات قيمة خاصة للمحادثات عن بُعد أو الفرق المختلطة واجهة مباشرة : اختر تطبيقاً يسهل على الجميع التنقل فيه. فالواجهة المباشرة تقلل من وقت التهيئة وتضمن أن يصبح التطبيق معززاً للإنتاجية بدلاً من أن يكون عائقاً

: اختر تطبيقاً يسهل على الجميع التنقل فيه. فالواجهة المباشرة تقلل من وقت التهيئة وتضمن أن يصبح التطبيق معززاً للإنتاجية بدلاً من أن يكون عائقاً الأمان والامتثال : ابحث عن تطبيقات تواصل الفريق مع التشفير المتقدم، وعمليات تسجيل الدخول الآمنة مثل Azure Active Directory، والامتثال لمعايير الصناعة

: ابحث عن تطبيقات تواصل الفريق مع التشفير المتقدم، وعمليات تسجيل الدخول الآمنة مثل Azure Active Directory، والامتثال لمعايير الصناعة ميزات قابلة للتخصيص: استخدم التطبيقات التي توفر مشاركة الملفات أو مشاركة الشاشة أو قوائم المهام أو أي أدوات تواصل أخرى قد تحتاجها لموظفيك عن بُعد أو العاملين في الخطوط الأمامية

إذن، أين يمكنك العثور على كل هذه الميزات في آن واحد؟

أفضل 11 تطبيقاً للاتصالات الداخلية عبر الهاتف المحمول

إليك قائمة شاملة بتطبيقات التواصل الداخلي التي ستلبي احتياجات فريقك، وتعزز التعاون، وتدعم أهداف العمل على المدى الطويل:

1. ClickUp (أفضل تطبيق شامل لإدارة المشاريع والتعاون) كليك أب هو أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ إنه تطبيق كل شيء للعمل يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ClickUp Chat هو نجم المراسلة المدمج في فريقك. وخلافاً لأدوات الدردشة التابعة لجهات خارجية، يحتفظ بجميع المناقشات المتعلقة بالمشروع مرتبطة مباشرةً بالمهام.

وهذا يعني أنه لا مزيد من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو التنقل بين المنصات للعثور على المعلومات المهمة.

جرّب ClickUp Chat

اجعل تواصل فريقك يتم بشكل مركزي ومتصل بسير العمل مع ClickUp Chat

من خلال الدردشة، يمكنك مناقشة تحديثات المشروع أو تبادل الأفكار أو مشاركة التحديثات السريعة، كل ذلك مع ربط الرسائل مباشرةً بالمهام أو المشاريع ذات الصلة.

يمكنك تثبيت الرسائل المهمة لسهولة الرجوع إليها والحفاظ على تدفق المحادثات بسلاسة في مكان واحد.

هل تريد توثيق نقاط المناقشة هذه في مكان ما؟ مستندات ClickUp تحسين التعاون في المستندات. يمكن للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها و مشاركتها مباشرةً داخل ClickUp، وربطها بالمهام أو المشاريع لسهولة الوصول إليها.

إنشاء وتحرير ومشاركة بنقرات قليلة باستخدام ClickUp Docs

يسمح التحرير في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق بالمساهمة في الوقت نفسه، كما أن القدرة على تضمين المهام في المستندات تسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ.

سواء كنت تقوم بصياغة مقترح أو وضع الخطوط العريضة لمشروع، يضمن ClickUp Docs أن يعمل فريقك بذكاء أكبر معاً، مع سجل الإصدارات الذي يحافظ على شفافية كل شيء.

للحظات التي لا تفي فيها الكلمات بالغرض, كليك أب كليب للإنقاذ. تتيح لك ميزة تسجيل الشاشة هذه تصوير شاشتك أو سرد العمليات أو تقديم تعليمات مرئية للمهام.

شارك شاشتك وسجلها لسهولة التعاون مع ClickUp Clips

إنه مثالي لمشاركة التحديثات أو شرح عمليات سير العمل المعقدة أو تأهيل أعضاء الفريق الجدد دون الحاجة إلى رسائل بريد إلكتروني أو اجتماعات مطولة. قم بالتسجيل والمشاركة ودع صورك المرئية تتولى الحديث. كشف التعاون ClickUp Collaboration يحافظ على مزامنة فريقك في الوقت الفعلي. تقوم هذه الميزة بإعلام المستخدمين عندما يقوم شخص آخر بتحرير نفس المهمة أو المستند، مما يمنع التغييرات المتضاربة ويحسن التنسيق.

تحرير المستندات والتعاون على المحتوى في الوقت الحقيقي باستخدام ClickUp Collaboration Detection

سواء كانت خطة مشروع أو مستنداً مشتركاً، ستعرف دائماً من يعمل على ماذا، مما يعزز العمل الجماعي والشفافية.

المرونة هي عامل رئيسي آخر يساهم في الإدارة الفعالة للمشروع، و طرق العرض المخصصة في ClickUp تقدم ذلك بالضبط. اختر من القائمة واللوحة والتقويم والجدول الزمني وغيرها لتصور المهام بالطريقة التي تناسب فريقك.

تعاون مع أعضاء فريقك من خلال مشاركة المعلومات بالطريقة التي تريدها مع ClickUp Views

توفر اللوحات سير عمل بأسلوب كانبان، بينما تساعد طرق عرض جانت في تتبع التبعيات والجداول الزمنية. تضمن القدرة على التبديل بين طرق العرض بقاء جميع أعضاء فريقك متزامنين، بغض النظر عن أسلوب عملهم.

لقد ولّت أيام سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة غير المترابطة. ClickUp @Mentions و تعيين التعليقات تتيح لك الميزات وضع علامة على أعضاء الفريق مباشرةً ضمن المهام، أو تعيين المسؤوليات، أو لفت الانتباه إلى التحديثات.

تواصل بشكل أكثر ذكاءً وتعاون بشكل أفضل مع تعليقات وإشارات ClickUp

استخدم التعليقات المترابطة للحفاظ على تنظيم المناقشات وقابليتها للتنفيذ، مما يضمن معرفة الجميع بما هو مطلوب منهم بالضبط دون التباس.

سواء أكان فريقك بحاجة إلى الدردشة أو التخطيط أو العصف الذهني، فإن ClickUp يحافظ على كل شيء في مكان واحد من أجل تعاون سلس.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة العمل المتكرر دون عناء باستخدام مهام ClickUp المتكررة في ClickUp . سواء كان الأمر يتعلق بتسجيلات الفريق الأسبوعية أو إعداد التقارير الشهرية أو التخطيط السنوي، يمكنك أتمتة المهام لتوفير الوقت وتقليل مخاطر تفويت المواعيد النهائية

دون عناء باستخدام مهام ClickUp المتكررة في ClickUp . سواء كان الأمر يتعلق بتسجيلات الفريق الأسبوعية أو إعداد التقارير الشهرية أو التخطيط السنوي، يمكنك أتمتة المهام لتوفير الوقت وتقليل مخاطر تفويت المواعيد النهائية تحديد وتتبع وتصور أهداف الفريق والأهداف الفردية مباشرةً داخل المنصة عبر ClickUp Goals . قسّم الأهداف الأكبر إلى أهداف أصغر، واربطها بالمهام، وراقب التقدم المحرز في الوقت الفعلي

أهداف الفريق والأهداف الفردية مباشرةً داخل المنصة عبر ClickUp Goals . قسّم الأهداف الأكبر إلى أهداف أصغر، واربطها بالمهام، وراقب التقدم المحرز في الوقت الفعلي الاندماج مع أكثر من 1000 أداة ، بما في ذلك Slack وZoom وGoogle Drive وMicrosoft Teams، عبر تكامل ClickUp . تسمح لك عمليات التكامل هذه بإدخال تطبيقاتك المفضلة في النظام الأساسي، مما يحسن سير العمل ويقلل من الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة

، بما في ذلك Slack وZoom وGoogle Drive وMicrosoft Teams، عبر تكامل ClickUp . تسمح لك عمليات التكامل هذه بإدخال تطبيقاتك المفضلة في النظام الأساسي، مما يحسن سير العمل ويقلل من الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة تصوّر علاقات المهام وإدارتها باستخدام تبعيات مهام ClickUp . يمكنك وضع علامة على المهام على أنها "محظورة" أو "قيد الانتظار" أو "مرتبطة"، مما يضمن معرفة الجميع بالمهام التي يجب إكمالها قبل الانتقال إلى الخطوة التالية

باستخدام تبعيات مهام ClickUp . يمكنك وضع علامة على المهام على أنها "محظورة" أو "قيد الانتظار" أو "مرتبطة"، مما يضمن معرفة الجميع بالمهام التي يجب إكمالها قبل الانتقال إلى الخطوة التالية قم بقياس الوقت المستغرق في المهام مباشرةً داخل المنصة باستخدام تتبع الوقت في ClickUp . سواء كنت تقوم بإدارة الساعات المدفوعة أو تحسين الإنتاجية، فإن هذه الميزة توفر لك رؤى حول مكان تخصيص الوقت

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على منحنى تعليمي كبير. وبالتالي، يمكن أن تكون مجموعة ميزاته الواسعة في بعض الأحيان مربكة للمستخدمين الجدد، مما يتطلب بعض الوقت للتعود عليه

على الرغم من أن تطبيق الهاتف المحمول يعمل بكامل طاقته، إلا أنه لا يزال يتعين عليه إضافة بعض الميزات المتوفرة على إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات/مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

🧠 هل تعلم: تم اختيار ClickUp مؤخرًا كأفضل موقع البرنامج رقم 1 في 18 فئة في تقرير شتاء G2 2024! وتصدرت فئتين من الفئات الـ 18 التي احتلتها وهما التعاون في المشاريع وإدارة سير العمل.

2. Slack (الأفضل للمراسلة الفورية والتواصل الجماعي)

عبر سلاج ك Slack هو تطبيق رائد في مجال الاتصالات الداخلية معروف بقدراته على المراسلة في الوقت الفعلي وتكاملاته الواسعة. وهو مثالي للفرق التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الموظفين.

يوفر تطبيق Slack للأجهزة المحمولة تنقلاً سهل الاستخدام، حيث يتميز بشريط علامة تبويب يوفر وصولاً سريعاً إلى الوظائف الأساسية. لذا، يمكنك متابعة الرسائل والرد على الإشارات المباشرة وإدارة المهام من خلال هاتفك المحمول.

أفضل ميزات سلاك

تنظيم المحادثات في مساحات مخصصة لمشاريع وفرق عمل محددة, التأكد من أن جميع اتصالات الفريق منظمة تسهيل المحادثات الخاصة الفردية الفردية بين أعضاء الفريق

الانخراط في محادثات صوتية أو محادثات فيديو خفيفة الوزن من خلال Huddles ومشاركة رسائل الفيديو المسجلة مسبقًا باستخدام المقاطع

مشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى مباشرةً داخل المحادثات

قيود سلاك

يمكن أن تؤدي وفرة القنوات والرسائل إلى كثرة الإشعارات

التشفير من طرف إلى طرف غير متاح دائماً، مما يشكل مخاطر على البيانات

تسعير سلاك

مجاني

المحترف: 8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم الشركة+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,500 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية سد ثغرات التواصل في مكان عملك

3. Workvivo (الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين وثقافة الشركة)

عبر وورك فيفو اجمع بين الأدوات التقليدية والميزات التي تعزز مشاركة الموظفين عبر Workvivo.

من خلال تطبيق Workvivo على الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع دائم من خلال موجز نشاط مخصص، ومشاركة المنشورات مع الصور ومقاطع الفيديو، وتقدير إنجازات الزملاء باستخدام الصراخ.

صُمم التطبيق لمساعدة الموظفين على الشعور بمزيد من الارتباط بعملهم ورسالة المؤسسة، بغض النظر عن موقعهم.

أفضل ميزات Workvivo

نشر التحديثات ومشاركة الأخبار والمشاركة في المناقشات على المحور المركزي

الجمع بين وظائف الشبكة الداخلية التقليدية والميزات الاجتماعية، مما يسمح للموظفين بالوصول إلى المستندات والتطبيقات

إنشاء مجموعات بناءً على الاهتمامات أو المشاريع، وتعزيز التعاون

قياس مشاركة الموظفين ومشاعرهم وسلوكهم

قيود Workvivo

قد يكون هيكل التسعير مربكًا لبعض المستخدمين

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، مما قد يؤدي إلى تعطيل سير العمل

تسعير Workvivo

خطة العمل: تسعير مخصص

تسعير مخصص خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workvivo

G2: 4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

4. Microsoft Teams (الأفضل للتكامل مع أدوات Microsoft Office ومؤتمرات الفيديو)

عبر مايكروسوفت يقدم Microsoft Teams تطبيقًا داخليًا للاتصالات الداخلية على الهاتف المحمول يتكامل بسلاسة مع مجموعة Microsoft Office. وهو يوفر منصة موحدة للاتصال الجماعي والتعاون ومؤتمرات الفيديو مع بعض ميزات رائعة .

يتيح تطبيق Microsoft Teams للأجهزة المحمولة للمستخدمين الانضمام إلى الاجتماعات بنقرة واحدة، ومشاركة المحتوى مباشرةً من هواتفهم المحمولة، والتعاون باستخدام تطبيقات مكتبية أخرى في الوقت الفعلي.

يدعم التطبيق أيضاً الإشعارات الفورية لإعلام المستخدمين بالرسائل المهمة على الفور.

أفضل ميزات Microsoft Teams

إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية ومشاركتها دون عناء داخل Microsoft Office

تنظيم المحادثات حسب القنوات والفرق

استضافة مكالمات فيديو واجتماعات عالية الجودة مع ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيلات الاجتماعات

الانخراط في محادثات خاصة أو جماعية باستخدام هذا تطبيق مراسلة الأعمال مع ميزات مثل الإشارات والمحادثات المترابطة

قيود Microsoft Teams

يمكن أن تكون Teams متطلبة على الأجهزة، مما يؤثر على الأداء على الأنظمة القديمة

قد يستغرق المستخدمون الجدد وقتاً طويلاً لفهم مجموعة الميزات الشاملة بشكل كامل

أسعار Microsoft Teams

مجاناً

Microsoft Teams Essentials: 4.00 دولار شهرياً لكل مستخدم (اشتراك سنوي)

4.00 دولار شهرياً لكل مستخدم (اشتراك سنوي) Microsoft 365 Business Basic: 6.00$/شهرًا لكل مستخدم (اشتراك سنوي)

6.00$/شهرًا لكل مستخدم (اشتراك سنوي) مايكروسوفت 365 شخصي: 6.99 دولار/شهرياً

6.99 دولار/شهرياً مايكروسوفت 365 العائلي: 9.99 دولار/شهرياً

9.99 دولار/شهرياً مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (اشتراك سنوي)

ملاحظة :: يتوفر Microsoft Teams كجزء من مجموعة Microsoft 365. الأسعار المدرجة هي لمجموعة Microsoft 365.

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9700 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تجنب التحميل الزائد للإشعارات من خلال تخصيص التنبيهات لتلقي التحديثات الأكثر صلة فقط. على سبيل المثال، قم بتعيين Slack أو Microsoft Teams لإعلامك فقط بالإشارات المباشرة أو تحديثات القنوات الهامة.

5. Trello (الأفضل لإدارة المهام المرئية باستخدام لوحات كانبان)

عبر تريلو هل تبحث عن تطبيق سهل الاستخدام للاتصالات الداخلية يتفوق في المهام المرئية و إدارة الفريق ? يوفر Trello حلاً قويًا من خلال لوحات كانبان البديهية.

فهي تمكّن الفرق من تنظيم المشاريع والمهام بشكل مرئي، مما يعزز التواصل التعاوني .

يتيح لك تطبيق Trello للأجهزة المحمولة إنشاء بطاقات جديدة وتعيين تواريخ الاستحقاق وإرفاق الملفات مباشرةً من أجهزتك المحمولة. يدعم التطبيق المزامنة في الوقت الفعلي، مما يضمن انعكاس التغييرات على الفور عبر جميع الأجهزة ولجميع أعضاء الفريق.

أفضل ميزات Trello

إنشاء لوحات تحتوي على قوائم وبطاقات تمثل المهام، وتصور سير العمل بوضوح

التكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وJira لتحسين الوظائف

أتمتة المهام المتكررة دون الحاجة إلى البرمجة باستخدام أتمتة بتلر

قيود Trello

يعتمد بشكل كبير على Power-Ups للحصول على وظائف إضافية، والتي يمكن أن تصبح مكلفة

يفتقد الميزات المتقدمة مثل التبعيات، وهي ضرورية للمشاريع المعقدة

تسعير Trello

مجاني

المعيار: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا

12.50 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسة: تبدأ من 17.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,300 تقييم)

📮ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة 25 رسالة في المتوسط يوميًا !

جرّب ClickUp مجانًا

6. شانتي (الأفضل للشركات الصغيرة التي تبحث عن تطبيق اتصالات شامل متكامل بأسعار معقولة)

عبر شانتي Chanty هو تطبيق تواصل داخلي مصمم خصيصاً للشركات الصغيرة التي تبحث عن حل شامل وميسور التكلفة للتعاون بين أعضاء الفريق.

يضمن تطبيق Chanty للأجهزة المحمولة، المتوفر على نظامي iOS وAndroid، بقاء أعضاء الفريق على اتصال وإدارة المهام بكفاءة، حتى أثناء التنقل.

تسمح لك واجهة التطبيق البديهية بالتنقل بين الدردشات والمهام، مما يسهّل التعاون الفعّال وسير العمل بسلاسة حسب استراتيجية التواصل .

شانتي أفضل الميزات

تواصل في الوقت الفعلي مع فريقك من خلال الدردشات العامة والخاصة

إجراء مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة مع مشاركة الشاشة

إنشاء مهام من الرسائل وتتبع التقدم المحرز باستخدام لوحة كانبان

قيود شانتي

عدد أقل من عمليات تكامل الجهات الخارجية مقارنة بالمنافسين

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود خلل أثناء مكالمات الفيديو

أسعار شانتي

مجاني

الشركات: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات شانتي

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: 15 نموذجًا مجانيًا لخطة اتصالات المشروع: Excel وWord و ClickUp

7. Connecteam (الأفضل لإدارة العاملين بدون مكتب والعاملين في الخطوط الأمامية بفعالية)

عبر فريق الاتصال إذا كنت تعمل على نطاق واسع مع فرق الخطوط الأمامية أو الموظفين الميدانيين في الميدان، فإن تطبيق Connecteam هو تطبيق لا غنى عنه. إنه تطبيق تواصل شامل يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لتحسين العمليات وتعزيز التواصل بين الفريق.

يُمكِّن تطبيق Connecteam للأجهزة المحمولة الموظفين من الوصول إلى الأدوات الأساسية وأداء مهام مثل تسجيل الدخول، والوصول إلى الجداول الزمنية والتواصل مع أعضاء الفريق مباشرةً من هواتفهم الذكية.

أفضل ميزات Connecteam

حافظ على مزامنة جميع العاملين في خطك الأمامي من خلال التواصل مع الفريق في الوقت الفعلي من خلال الدردشة والتحديثات والإشعارات

إنشاء الجداول الزمنية ومشاركتها وأتمتة الجداول الزمنية بسرعة مع جميع موظفيك

تعيين المهام وتتبعها للموظفين، مما يوفر رؤية واضحة للمسؤوليات و سد فجوات التواصل قيود Connecteam

نطاق سعري أعلى مقارنةً بمنافسيه، والوظائف الأكثر تقدماً متوفرة فقط في الباقات ذات المستوى الأعلى

تكامل أقل مع الجهات الخارجية مقارنةً بالمنافسين

تسعير Connecteam

باقة الشركات الصغيرة: مجانية حتى 10 مستخدمين كحد أقصى

مجانية حتى 10 مستخدمين كحد أقصى العمليات الأساسية: 35 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا (0.6 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي)

35 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا (0.6 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي) خطة العمليات المتقدمة: 59 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا (1.8 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي)

59 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا (1.8 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي) خبير عمليات: 119 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا (3.6 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي)

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 340 تقييم)

👀 هل كنت تعلم؟ بالنسبة للعاملين بدون مكتب، تضمن ميزة تحديد الموقع الجغرافي في Connecteam تسجيل الدخول بدقة من خلال السماح للموظفين بتسجيل الدخول فقط عندما يكونون في موقع معين.

8. RingCentral (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو القوية والاتصالات القائمة على السحابة)

عبر رينج سنترال RingCentral هو تطبيق اتصالات موثوق به يربط فريقك من خلال مؤتمرات الفيديو القوية والأدوات القائمة على السحابة. وهو مثالي للشركات التي تحتاج إلى حل قابل للتطوير.

تم تصميم تطبيق الهاتف المحمول هذا للمستخدمين أثناء التنقل، مما يوفر لك ولفريقك سير عمل متماسك ومتصل. يمكن لمستخدمي التطبيق المشاركة في اجتماعات الفيديو، وإرسال الرسائل واستقبالها، وإدارة المكالمات الهاتفية مباشرةً من هواتفهم المحمولة.

أفضل ميزات تطبيق RingCentral

إجراء مكالمات فيديو عالية الوضوح تدعم ما يصل إلى 500 مشارك

استخدام مقسم الفروع الخاصة (PBX) القائم على السحابة لإجراء مكالمات غير محدودة في الولايات المتحدة وكندا

العمل مع أكثر من 300 تكامل مع التطبيقات الشائعة

قيود RingCentral

قد تستغرق الميزات الشاملة وقتاً طويلاً للتعلم والتكيف معها

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات في الاستجابة للدعم

تسعير #### تسعير RingCentral

الأساسي: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 100 مستخدم)

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 100 مستخدم) متقدم: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 100 مستخدم)

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 100 مستخدم) متقدم: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 100 مستخدم)

تقييمات ومراجعات RingCentral

G2: 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

9. Staffbase (الأفضل للتحديثات على مستوى الشركة والرسائل الإخبارية الداخلية)

عبر قاعدة الموظفين تقديم تحديثات على مستوى الشركة ورسائل إخبارية داخلية وضمان بقاء الموظفين على اطلاع وتفاعل مع قاعدة الموظفين.

يضمن تطبيق Staffbase للأجهزة المحمولة حصول الموظفين على وصول فوري إلى أخبار الشركة وتحديثاتها ومواردها، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد.

يمكن للموظفين الوصول إلى المستندات المهمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول والمشاركة في الميزات التفاعلية مثل الاستبيانات وآليات إبداء الرأي.

أفضل ميزات #### Staffbase

توصيل الأخبار والمعلومات الأساسية مباشرةً إلى أجهزة الموظفين المحمولة

إنشاء نشرات إخبارية آلية وجذابة بصرياً مع مقاييس مفصلة

الاستفادة من مركز مركزي لتواصل الفريق والوصول إلى موارد الشركة

قيود قاعدة الموظفين

قد يكون إنشاء فصل بين الصفحات المقصودة وصفحات الأخبار أمرًا صعبًا

مصممة خصيصًا للشركات على مستوى المؤسسات، وهو ما قد يكون مكلفًا للمؤسسات الأصغر حجمًا

تسعير قاعدة الموظفين

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات قاعدة الموظفين

G2: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. monday.com (الأفضل لإدارة المشاريع وتخصيص سير العمل)

عبر monday.com كوم عبارة عن منصة ديناميكية تقدم أدوات إدارة المشاريع وتخصيص سير العمل. وهي مثالية للفرق التي تتطلع إلى تحسين العمليات أو تصور المهام أو التعاون بفعالية.

باستخدام تطبيق monday.com للهاتف المحمول، يمكنك جإنشاء اللوحات وتحريرها، وتعيين المهام، وتعيين الأحداث المهمة، ومراقبة تقدم فريقك في الوقت الفعلي.

يدعم التطبيق جميع طرق العرض التي يدعمها إصدار سطح المكتب، بما في ذلك كانبان والتقويم، حتى تتمكن من تصور سير العمل وفقًا لاحتياجاتك.

monday.com أفضل الميزات

تصميم مهام سير العمل التي تتوافق مع فرق متعددة الوظائف متطلبات المشروع

استخدام مناظير مثل لوحات كانبان ومخططات جانت والتقويمات للتعاون المرئي تقليل الجهد اليدوي عن طريق أتمتة المهام المتكررة



قيود #### monday.com

ميزات محدودة في إصدار الهاتف المحمول مقارنة بإصدار الويب

يتطلب الدفع لعدد محدد من المستخدمين، وهو ما قد لا يكون فعالاً من حيث التكلفة للفرق الصغيرة

تسعير #### monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد (ثلاثة مستخدمين على الأقل)

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد (ثلاثة مستخدمين على الأقل) المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد (ثلاثة مستخدمين على الأقل)

14 دولارًا شهريًا لكل مقعد (ثلاثة مستخدمين على الأقل) المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد (ثلاثة مستخدمين كحد أدنى)

24 دولارًا شهريًا لكل مقعد (ثلاثة مستخدمين كحد أدنى) المؤسسات: أسعار مخصصة

monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: وفر الوقت من خلال إنشاء قوالب مهام لمهام سير العمل المتكررة بشكل متكرر، مثل تأهيل الموظفين الجدد أو التخطيط لسباقات السرعة الأسبوعية. تسمح لك معظم التطبيقات بتكرار المهام بمهام فرعية ومواعيد نهائية محددة مسبقاً.

11. Troop Messenger (الأفضل للتواصل الآمن في الفرق التي تحتاج إلى واجهات مباشرة)

عبر القواتسينجر إن تسريبات المناقشات والرسائل الداخلية للشركة (سواء كانت عرضية أو متعمدة) هي أسوأ كابوس لكل مدير ومدير تنفيذي. ولكن، الوقاية خير من العلاج، وبرنامج Troop Messenger موجود للمساعدة في منع مثل هذا السيناريو من أن يصبح حقيقة واقعة.

إنه تطبيق تواصل داخلي آمن على الهاتف المحمول مصمم خصيصاً لفرق العمل ويعطي الأولوية للأمان والواجهات المباشرة.

يمكنك استخدامه لإجراء محادثات فردية أو جماعية، ومشاركة الملفات بتنسيقات مختلفة، وإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مباشرةً من أجهزتك المحمولة.

كما يدعم تطبيق Troop Messenger للأجهزة المحمولة أيضاً ميزات مثل مشاركة الشاشة وتتبع الموقع بصيغة محمولة، مما يعزز الجهود التعاونية لفريقك.

أفضل ميزات تطبيق Troop Messenger

استخدم خاصية الإرهاق التي توفر "مؤقت التدمير الذاتي" للرسائل السرية

إرسال رسائل أو مرفقات إلى عدة مستخدمين أو مجموعات في وقت واحد باستخدام ميزة "الإهلاك الذاتي", تعزيز كفاءة الاتصال مشاركة الشاشات أثناء مكالمات الفيديو للحصول على عروض تقديمية ومناقشات فعالة



قيود رسول القوات

يقدم عددًا أقل من عمليات تكامل الجهات الخارجية مقارنةً بالمنافسين

واجهة تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة في الاستخدام مقارنة بإصدار الويب

تسعير تطبيق Troop Messenger

القسط: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعلى: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم (قريباً)

تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger

G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

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تواصل مع فريقك باستخدام ClickUp

هل تتذكر تشبيه لعبة الهاتف من البداية؟ تمامًا مثل ذلك، يمكن لسوء التواصل أن يشل الفريق.

تقدم كل أداة من الأدوات التي ناقشناها أعلاه ميزات فريدة تناسب سير العمل والأولويات المختلفة. ولكن إذا كنت تبحث عن تطبيق كل شيء للعمل يدمج إدارة المهام، وسير عمل المشروع، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة مع التواصل مع الفريق، فإن ClickUp هو أداتك المفضلة. فهو متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام ومصمم للتكيف مع احتياجات فريقك.

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