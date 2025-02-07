12 نموذج نموذج رعاية مجاني

تخيل أن يكون لديك رعاة حريصون على دعم فعاليتك الكبيرة القادمة دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة أو الأعمال الورقية المربكة!

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقدم لك رعاة على طبق من فضة، إلا أننا نستطيع أن نقدم لك أفضل شيء: نماذج نماذج رعاية قوية تبسط العملية وتوفر الوقت وتجعلك تبدو كالمحترف المنظم.

سواء كنت تخطط لحفل خيري لجمع التبرعات أو حفل خيري أو مشروع مجتمعي، ستساعدك هذه النماذج على تحديد أهدافك وتسليط الضوء على المزايا وكسب ثقة الرعاة في وقت قصير. هل أنت مستعد للبدء؟ دعنا نستكشف خيارات نماذج نماذج الرعاية الفعالة الـ 12 التي تناسب كل احتياجاتك.

ما هي قوالب نماذج الرعاية؟

قوالب نماذج الرعاية هي مستندات مصممة مسبقاً لطلب الرعاية وإضفاء الطابع الرسمي عليها. وهي تقدم شكلاً منظماً لتوضيح شروط وأحكام الرعاية، بما في ذلك تفاصيل الاتصال بالراعي، ومبالغ المساهمة، والمزايا.

كما تتضمن أيضاً أقساماً لمعلومات الرعاية، ومستوياتها، وتفاصيل الدفع، ومساحة للتوقيعات لتأكيد الاتفاقية. من خلال توفير تخطيط واضح، فإن نماذج نماذج نماذج رعاية الفعاليات تبسّط عملية جمع الرعاية، مما يقلل من التواصل بين المنظم والراعي.

ما الذي يجعل قالب نموذج الرعاية جيداً؟

يجب أن يقدم نموذج نموذج الرعاية الجيد فرصة الرعاية بشكل واضح واحترافي، مما يسهل على الرعاة المحتملين فهمها والمشاركة فيها. يجب أن يكون القالب أيضاً سهل التخصيص، وجذاباً بصرياً، ومناسباً للتنسيقات الرقمية والمطبوعة على حد سواء.

ويتضمن العناصر الرئيسية التالية:

معلومات الاتصال: يعرض حقول النموذج لاسم المنظم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وعنوانه

يعرض حقول النموذج لاسم المنظم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وعنوانه تفاصيل الفعالية/المشروع: وصف موجز للغرض والأهداف وأهمية الفعالية أو المشروع الذي يطلب الرعاية

وصف موجز للغرض والأهداف وأهمية الفعالية أو المشروع الذي يطلب الرعاية مستويات/خيارات الرعاية: تفصيل لمستويات الرعاية، وفوائد كل مستوى، والتكاليف أو المساهمات المرتبطة بها

تفصيل لمستويات الرعاية، وفوائد كل مستوى، والتكاليف أو المساهمات المرتبطة بها المنافع التي ستعود على الرعاة: بيان واضح لما سيجنيه الراعي مثل فرص الترويج للعلامة التجارية أو التقدير العام أو الوصول الحصري

بيان واضح لما سيجنيه الراعي مثل فرص الترويج للعلامة التجارية أو التقدير العام أو الوصول الحصري دعوة إلى اتخاذ إجراء: مطالبة مباشرة تشجع الرعاة على تأكيد مشاركتهم، وغالباً ما تكون مقترنة بخانة اختيار أو قسم توقيع

مطالبة مباشرة تشجع الرعاة على تأكيد مشاركتهم، وغالباً ما تكون مقترنة بخانة اختيار أو قسم توقيع تفاصيل الدفع/المساهمة: مساحة لتحديد طريقة وشروط الدفع أو المساهمات العينية

مساحة لتحديد طريقة وشروط الدفع أو المساهمات العينية الشروط والأحكام: وصف موجز يحدد السياسات أو الجداول الزمنية أو إخلاء المسؤولية ذات الصلة

12 نموذج نموذج رعاية

قد تبدو إدارة الرعايات وكأنها القيام بمهام متعددة في آن واحد، ولكن مع ClickUp تطبيق كل شيء للعمل، كل ما تحتاجه في مكان واحد. يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات والتواصل الجماعي - مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي - يساعدك ClickUp على تبسيط سير العمل والبقاء منظمًا. جودي ساليس ، المدير الإبداعي في United Way Suncoast، عن ClickUp,

_ لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. ما بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد طريقة للخطأ مع ClickUp

جودي ساليس، المديرة الإبداعية، يونايتد واي صن كواست

لقد جمعنا 12 قالباً من نماذج نماذج الرعاة القابلة للتخصيص والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة، مما يساعدك على التخطيط للفعاليات، أو صياغة المقترحات، أو إدارة جهود جمع التبرعات. ما عليك سوى اختيار قالب وتخصيصه والمضي قدمًا بسرعة!

1. قالب نموذج رعاية ClickUp

قالب نموذج رعاية ClickUp

إدارة رعايات الفعاليات من خلال مساعد موثوق به مثل قالب نموذج نموذج رعاية ClickUp سهل. فهو يحتفظ بكل شيء في مكان واحد - تفاصيل الاتصال بالراعي، والتقديمات، وتتبع التقدم المحرز.

فيما يلي ميزات القالب:

التخصيص: يمكن تكييف النموذج ليتناسب مع علامتك التجارية الخاصة بفعاليتك أو مؤسستك ومتطلباتها

يمكن تكييف النموذج ليتناسب مع علامتك التجارية الخاصة بفعاليتك أو مؤسستك ومتطلباتها جمع البيانات: يحتوي على حقول مخصصة لجمع معلومات الرعاية، مثل تفاصيل الاتصال بالراعي، ونوع نموذج الرعاية، وأسباب مشاركتهم

يحتوي على حقول مخصصة لجمع معلومات الرعاية، مثل تفاصيل الاتصال بالراعي، ونوع نموذج الرعاية، وأسباب مشاركتهم ميزات الإدارة: حالات مخصصة مثل "موافقة" و"قيد الاتصال" و"في انتظار الدفع"، إلى جانب تدفقات العمل الآلية، مما يسهل تتبع وإدارة الرعايات

حالات مخصصة مثل "موافقة" و"قيد الاتصال" و"في انتظار الدفع"، إلى جانب تدفقات العمل الآلية، مما يسهل تتبع وإدارة الرعايات التعاون: من خلال خيارات العرض المتعددة وأدوات التعاون في الوقت الفعلي، يعمل القالب على تحسين إنتاجية الفريق وتنظيمه

مثالي ل: منظمي الفعاليات، والتسويق والترويج، والمشاريع المجتمعية التي تسعى إلى تحسين التواصل مع الرعاة ونجاح الفعاليات

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2. قالب نموذج لوحة استمارة رعاية ClickUp

قالب نموذج استمارة رعاية ClickUp

هل تبحث عن طريقة لتقديم فرص رعاية واضحة واحترافية ومضمونة لجذب انتباه الرعاة المحتملين؟ إن نموذج لوحة نموذج الرعاية يساعدك على عرض عروض الرعاية الخاصة بك بأسلوب أنيق، مما يسهل عليك جذب الرعاة المحتملين.

أولاً، تتيح لك الحالات المخصصة تتبع أشياء مثل "الموافقة" و"في انتظار الدفع" تساعدك الحقول المخصصة على جمع كل المعلومات الضرورية في نموذج الراعي، مثل تفاصيل الاتصال وأنواع الرعاة. تتيح لك طرق العرض المخصصة التنقل بين القوائم مثل البطل الخارق مع الصلاحيات الإدارية والتنظيمية.

وعندما يحين وقت التعاون، فإن أدوات التعاون (مثل وضع العلامات والتعليقات والمستندات المشتركة) تبقي الجميع على نفس الصفحة - حرفياً ومجازياً!

مثالي ل: الشركات التي تتطلع إلى بناء علاقات مع الشركاء والجهات الراعية

👀 هل تعلم؟ استخدمت أوبر إيتس (Uber Eats) تفعيل رعاية فريدة من نوعها في سوبر بول في لاس فيغاس من خلال إنشاء متجر منبثق ذي طابع خاص. يمكن للمشجعين تقديم الطلبات من خلال التطبيق أثناء انتظارهم في الطابور ثم استلام مشترياتهم عند الخروج. وقد ساعدت الاستراتيجية القائمة على القوالب في تحسين إعداد الحدث مع زيادة مشاركة المستخدمين إلى أقصى حد.

3. قالب رعاية ClickUp Podcast

قالب رعاية بودكاست ClickUp Podcast

أصبحت إدارة رعايات البودكاست أقل إرهاقًا بكثير مع قالب رعاية البودكاست ClickUp Podcast ! قالب النموذج سهل التخصيص وجذاب بصريًا ومناسب للتنسيقات الرقمية والمطبوعة.

يمكنك تخصيص حالات مثل "في انتظار الموافقة" و "رعاية نشطة" و "صفقة مكتملة" لتتبع التقدم المحرز، وإضافة حقول مخصصة للتفاصيل الضرورية مثل راعي المشروع أسماء وحالات الدفع، وعرض كل شيء بوضوح باستخدام أدوات مثل لوحة المعلومات وقائمة الرعايات النشطة ولوحة الموافقات المعلقة.

مثالي ل: المبتدئين الذين يتطلعون إلى تحسين إدارة الرعاية وتتبع نجاح حملاتهم

4. قالب نموذج طلب ClickUp

قالب نموذج طلب ClickUp

هل تريد تسجيل الطلبات وتنظيمها دون عناء؟

باستخدام قالب نموذج طلب ClickUp ، يمكنك تخطي لحظات "أحتاج إلى هذا مرة أخرى" المحرجة والتنظيم! فهو يبسط سير العمل من خلال توحيد تقديم الطلبات وتتبعها، وتحسين التواصل بين مقدمي الطلبات وأصحاب المصلحة، والحفاظ على الشفافية.

يحتوي قالب النموذج هذا على حالات مخصصة مثل "طلب جديد" و"معتمد" و"مرفوض" يمكنك بسهولة جمع المعلومات الأساسية باستخدام الحقول المخصصة وإدارة كل شيء باستخدام طرق عرض مثل "ملخص الطلب" و"الطلبات ذات الأولوية" تتعامل الأتمتة مع عمليات الإرسال والإشعارات والموافقات.

مثالي ل: دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة المرافق وعمليات الموارد البشرية لإنشاء نماذج طلبات قياسية

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5. قالب تخطيط الأحداث ClickUp

قالب تخطيط الفعاليات ClickUp

القالب قالب تخطيط فعاليات ClickUp يزيل الفوضى من تنظيم الفعاليات - سواء كانت مؤتمراً للشركات، أو إطلاق منتج، أو حتى حفل شواء غير رسمي في الفناء الخلفي (لأنه حتى التجمعات الصغيرة تستحق بعض السحر في التخطيط!).

هذا قالب تخطيط الحدث يسهل التعاون وإدارة المهام من خلال إتاحة الحقول المخصصة للتفاصيل مثل الموقع والمواعيد النهائية. ويتضمن ميزات مثل طرق عرض الخرائط للمواقع، ومحادثة الحدث لسهولة التواصل، وأدوات لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز بكفاءة.

يمكنك إقران ذلك مع قوالب اقتراح الحدث لتوصيل مفهوم الفعالية ورؤيتك للعملاء المحتملين وأصحاب المصلحة المحتملين.

مثالي من أجل: إدارة المهام الترويجية التي تتضمن الفعاليات والتجمعات المجتمعية

💡 نصيحة احترافية: مع برنامج إدارة الأعضاء ، يمكنك زيادة أتمتة عملية التأهيل والتذكير بالتجديد، مما يوفر وقتًا وجهدًا ثمينًا.

6. نموذج مقترح ميزانية ClickUp للميزانية

قالب مقترح ميزانية ClickUp

هل سئمتَ من حساب الأرقام الخاصة بمقترح ميزانيتك وما زلت تائهًا؟ إن قالب مقترح ميزانية ClickUp يدعمك!

يوفر هذا القالب لأصحاب المصلحة نظرة عامة مالية واضحة من خلال حساب التكاليف الثابتة والمتكررة بدقة باستخدام الصيغ المدمجة. هذا قالب مقترح الميزانية يساعدك على إنشاء خطط مفصلة واحترافية، مما يجعله مثاليًا لإدارة الأعمال والمشاريع.

يقدم قالب النموذج هذا ميزات رئيسية، مثل دقة تفاصيل التكلفة ورؤى مرئية، مثل مخططات جانت، لتتبع التفاصيل المالية.

مثالي ل: الشركات ومخططي الفعاليات وفرق المشاريع التي تهدف إلى تقديم مقترحات مالية شاملة

7. قالب التخطيط لفعاليات جمع التبرعات من ClickUp

ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

التخطيط لمزاد خيري أو حفل خيري يعني إدارة قوائم الضيوف، وتتبع نماذج التبرعات، وتنسيق المتطوعين، والتعامل مع الخدمات اللوجستية للفعالية. إن قالب التخطيط لفعاليات جمع التبرعات في ClickUp يساعدك على إدارة أهداف الرعاية والجداول الزمنية والميزانيات والخدمات اللوجستية بسهولة.

هذا القالب قالب جمع التبرعات يوفر أدوات تعاون وتحديثات آلية لدعم التواصل الفعال بين أعضاء الفريق والجهات الراعية والمتطوعين.

مثالي ل: المنظمات غير الربحية والمنظمات المجتمعية والشركات التي تتطلع إلى إنشاء فعاليات مؤثرة لجمع التبرعات

8. قالب تخطيط الفعاليات غير الهادفة للربح من ClickUp

قالب ClickUp لتخطيط الفعاليات غير الربحية

كيف يمكن للمنظمات غير الربحية أن تجعل عملية التخطيط للفعاليات سلسة مع المهام والأهداف؟ ClickUp قوالب تخطيط الفعاليات غير الربحية يمكن أن تساعدك. قوالب الفعاليات غير الربحية مثل هذا القالب يوفر ميزات أساسية للحفاظ على تنظيم فعالياتك: تتبع التقدم المحرز باستخدام حالات مخصصة مثل "معتمد" و"مكتمل"، وتنظيم التفاصيل مثل المراحل والميزانيات والمواعيد النهائية باستخدام الحقول المخصصة، وتصور خطتك باستخدام طريقة عرض جانت أو طريقة عرض مهام الحدث أو اللوحات.

مثالي ل: جمع التبرعات للفعاليات وحملات التوعية

👀 هل تعلم؟ جمعية بيست فريندز للحيوانات هي منظمة غير ربحية تهدف إلى جعل الولايات المتحدة "خالية من القتل" بحلول عام 2025. وهي تعمل مع الملاجئ والمجتمعات المحلية من خلال مبادرات مثل "لا للقتل في لوس أنجلوس" (NKLA) لتقليل معدلات القتل الرحيم وزيادة عمليات تبني الحيوانات الأليفة.

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9. نموذج طلب رعاية نموذج طلب رعاية من فينغيجي

عبر فينج ال قالب نموذج طلب الرعاية من VENNGAGE يروج لفعاليتك أو قضيتك، مما يزيد من مشاركة الرعاية بشكل كبير. ألوانه الزاهية وتصميمه البسيط يجعل من السهل جذب الانتباه وإبقاء الأمور واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم النموذج مرن للغاية - يمكنك تعديل الألوان وتغيير حجم العناصر والاختيار من بين مجموعة كبيرة من الصور أو الأيقونات. تجعل مكتبات الأسهم المجانية من السهل إنشاء شيء يعكس أسلوب علامتك التجارية.

مثالي ل: مناسب ل: أحداث الشركات والمشاريع المجتمعية والمشاريع الإبداعية التي تبحث عن قالب بسيط

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10. نموذج نموذج رعاية الحدث حسب النماذج

عبر النماذج هل يمكنك الحفاظ على التنظيم أثناء جذب الرعاة لفعاليتك الكبيرة القادمة؟ حسنًا، هذه نعم بالتأكيد! إن نموذج نموذج رعاية الحدث حسب النماذج يتيح لك إنشاء وتخصيص نماذج الرعاية والاستطلاعات والامتحانات عبر الإنترنت مع حقول وخيارات متنوعة للنماذج.

تتضمن الميزات الرئيسية المنطق الشرطي والتتبع في الوقت الفعلي والآلات الحاسبة المدمجة وقيود الموقع الجغرافي. توفر الأتمتة الوقت عن طريق تقليل النقل اليدوي للبيانات، ويمكنك مشاركة النماذج برابط فريد مع ضبط إعدادات الخصوصية. تتيح المنصة أيضًا تخصيصًا لائقًا لتصميم النموذج الخاص بك وموضوعه.

مثالي لـ: فرق الشركات ومنظمي الفعاليات الذين يتطلعون إلى إدارة الفعاليات والرعاية.

11. قوالب نموذج رعاية حدث رياضي حسب النماذج

عبر النماذج إن نموذج نموذج رعاية حدث رياضي حسب النماذج يتعامل بفعالية مع الرعاة المحتملين مع تحديد التوقعات لكلا الطرفين. يساعد في جمع التفاصيل المهمة مثل معلومات الاتصال واسم الحدث واحتياجات التمويل وطلبات الرعاية المحددة.

يساعد هذا الوضوح كلا الطرفين على تحديد ما إذا كانت الشراكة مناسبة.

مثالي ل: الفعاليات المهنية والمجتمعية التي تسعى إلى الكمال في تنظيم وإدارة الرعايات.

🧠حقيقة ممتعة: حصل ملعب نادي مانشستر سيتي الذي يلعب فيه نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمعروف باسم ملعب الاتحاد، على اسمه كجزء من صفقة رعاية مع الاتحاد للطيران، مما يوضح كيف يمكن للشراكات مع العلامات التجارية أن تعزز من ظهورها في مجال الرياضة.

12. نموذج تخطيط فعالية جمع التبرعات لمجلس المدرسة من Twinkl

عبر توينكل هل تخطط لجمع التبرعات للمدرسة ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ إن قالب التخطيط لفعاليات جمع التبرعات في مجلس المدرسة من Twinkl ممتاز لتنظيم الفعاليات المدرسية ودعم جهود جمع التبرعات. لا تنس مساعدة الطلاب على تعلم أساسيات تخطيط الفعاليات باستخدام قائمة مراجعة تخطيط الفعاليات مع تشجيع المسؤولية والثقة.

مع تسع أوراق مفصلة، يوفر هذا المورد كل ما يلزم لإدارة حملة ناجحة لجمع التبرعات. تم تصميمه من قبل المعلمين، وهو يتماشى مع المعايير التعليمية ويشجع على الإبداع والعمل الجماعي وروح المجتمع حيث يرى الطلاب الأثر الإيجابي لجهودهم على القضية المختارة.

مثالي ل: المدارس التي تتطلع إلى إكساب الطلاب خبرة عملية في تنظيم فعالية ناجحة باستخدام جمع التبرعات

احصل على التنظيم، احصل على رعاية مع قوالب ClickUp

سواء أكنت تدير رعايات للفعاليات تنظيم مبادرات العلامات التجارية أو تشغيل الحملات الإعلانية ، يمكن لنموذج رعاية جيد التنظيم أن يحدث فرقًا كبيرًا. فهو يسهل جمع المعلومات الأساسية وتتبع الردود والبقاء منظمًا.

إذا كنت تبحث عن منصة شاملة تجمع بين إنشاء النماذج وإدارة المشروع والتعاون مع فريق العمل، فإن ClickUp ستوفر لك كل ما تحتاجه. مع ClickUp، ستجد نماذج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك، مما يساعدك على التواصل مع الرعاة على نطاق واسع للبقاء في المقدمة.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر سهولة إدارة الرعايات بشكل لم يسبق له مثيل.