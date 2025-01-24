8 قوالب مجانية لموجز المحتوى لاستخدامها

قد يبدو إنشاء موجز محتوى يفي بالغرض مثل محاولة تجميع أثاث ايكيا بدون تعليمات - أو الأسوأ من ذلك، إدراك أن البراغي مفقودة. وهنا يأتي دور قوالب ملخصات المحتوى للإنقاذ!

سواء كنت تقوم بتخطيط منشور مدونة من أجل تحسين محركات البحث (SEO) أو تخطيط الروابط الداخلية لموقعك الإلكتروني، أو تنظيم استراتيجية فريق التسويق الخاص بك، فإن هذه النماذج المجانية لموجز المحتوى تجعل الأمر بسيطًا للغاية.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "موجز" مشتقة من الكلمة اللاتينية "brevis"، والتي تعني "قصير" أو "موجز"

ما هي قوالب موجز المحتوى؟

قوالب موجز المحتوى هي عبارة عن أدلة منظمة مصممة للمساعدة في تنظيم وتوصيل التفاصيل الأساسية لجزء من المحتوى. وهي عادةً ما تحدد المعلومات الأساسية مثل الجمهور المستهدف، والأسلوب، والأهداف.

يسلط القالب المتين الضوء على جوانب المحتوى الحاسمة مثل الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية، مما يساعد الكتّاب على التركيز على الموضوعات الصحيحة. ويتضمن أيضًا إرشادات حول معالجة هدف البحث، مما يضمن تلبية المحتوى لاحتياجات القراء.

من خلال الإشارة إلى مقالات المنافسين كأمثلة أو روابط داخلية موصى بها، توفر الملخصات أيضًا سياقًا إضافيًا دون إثقال كاهل الكتّاب.

يربط قالب موجز المحتوى الجيد بين الاستراتيجية والتنفيذ، مما يبسّط عملية عملية إنشاء المحتوى . وهو يزود الكتّاب بتعليمات واضحة ويقلل في الوقت نفسه من التخمينات، مما يجعل تقديم محتوى مؤثر وعالي الجودة أسهل.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لدراسة أجراها معهد تسويق المحتوى, 37% فقط من المسوقين الأكثر نجاحًا في مجال تسويق الأعمال بين الشركات يتبعون استراتيجية محتوى موثقة. وتبدأ هذه الاستراتيجية دائمًا تقريبًا بموجز محتوى جيد الصياغة. إنه بمثابة مخطط لنجاح المحتوى!

ما الذي يجعل قالب موجز المحتوى جيداً؟

يعد إنشاء قالب جيد لموجز المحتوى أمرًا ضروريًا لصياغة محتوى مركّز ومقنع. يحدد القالب الجيد توقعات واضحة ويوفر الوقت ويضمن التوافق مع أهدافك.

فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب تضمينها في نموذج موجز المحتوى الخاص بك:

الجمهور المستهدف : حدد الجمهور المستهدف بوضوح. قم بتضمين تفاصيل مثل التركيبة السكانية والمسميات الوظيفية ونقاط الألم لتوجيه عملية إنشاء المحتوى

: حدد الجمهور المستهدف بوضوح. قم بتضمين تفاصيل مثل التركيبة السكانية والمسميات الوظيفية ونقاط الألم لتوجيه عملية إنشاء المحتوى هدف المحتوى : أضف قسمًا لتحديد هدف المحتوى. سواء كان الهدف هو توليد عملاء محتملين أو زيادة الوعي بالعلامة التجارية، يجب أن يكون الهدف واضحًا لأنه يؤثر بشكل مباشر على معالجة الموضوع

: أضف قسمًا لتحديد هدف المحتوى. سواء كان الهدف هو توليد عملاء محتملين أو زيادة الوعي بالعلامة التجارية، يجب أن يكون الهدف واضحًا لأنه يؤثر بشكل مباشر على معالجة الموضوع الكلمات المفتاحية : ضع قائمة بالكلمات المفتاحية المستهدفة، بما في ذلك الكلمات المفتاحية القصيرة والطويلة التي تتماشى مع هدف المحتوى

: ضع قائمة بالكلمات المفتاحية المستهدفة، بما في ذلك الكلمات المفتاحية القصيرة والطويلة التي تتماشى مع هدف المحتوى هيكل المحتوى : حدد الشكل والأقسام. حدّد ما إذا كان مقالاً أو دليلاً أو دراسة حالة، وقم بتضمين عناصر هيكلية مثل العناوين الرئيسية أو الفرعية

: حدد الشكل والأقسام. حدّد ما إذا كان مقالاً أو دليلاً أو دراسة حالة، وقم بتضمين عناصر هيكلية مثل العناوين الرئيسية أو الفرعية النغمة والصوت : بيّن ما إذا كان يجب أن يكون المحتوى رسميًا أو غير رسمي أو محادثيًا، اعتمادًا على الجمهور

: بيّن ما إذا كان يجب أن يكون المحتوى رسميًا أو غير رسمي أو محادثيًا، اعتمادًا على الجمهور الحث على اتخاذ إجراء [CTA] : تضمين دعوة واضحة للحث على اتخاذ إجراء ترشد الجمهور إلى الخطوة التالية، مثل التسجيل أو التحميل أو التواصل

: تضمين دعوة واضحة للحث على اتخاذ إجراء ترشد الجمهور إلى الخطوة التالية، مثل التسجيل أو التحميل أو التواصل قنوات توزيع المحتوى : حدد المكان الذي سيتم فيه مشاركة المحتوى، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات البريد الإلكتروني أو موقعك الإلكتروني

: حدد المكان الذي سيتم فيه مشاركة المحتوى، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات البريد الإلكتروني أو موقعك الإلكتروني المراجع والمصادر : تضمين مساحة للمصادر أو الروابط أو دراسات الحالة أو نقاط البيانات ذات الصلة لدعم المحتوى

: تضمين مساحة للمصادر أو الروابط أو دراسات الحالة أو نقاط البيانات ذات الصلة لدعم المحتوى المواعيد النهائية والمعالم: حدد مواعيد نهائية للمسودات والإصدارات النهائية وقم بتضمين مراحل رئيسية لإبقاء عملية المحتوى على المسار الصحيح

💡 نصيحة احترافية: أضف عناوين وعناوين فرعية إلى موجز المحتوى الخاص بك لإعطائه هيكلاً أو مخططاً تفصيلياً. هذا يقسم موجزك بدقة إلى أقسام ويسهل على الكتاب متابعته!

8 نماذج مجانية لموجز المحتوى

إذا كنت لا تستخدم ملخصات المحتوى - أو لا تستخدمها بين الحين والآخر - فقد حان الوقت لجعلها عنصرًا أساسيًا في عملية كتابة المحتوى . لمساعدتك على الانطلاق، هذه القوالب الثمانية من انقر فوق \[ومصادر أخرى ] سترشدك في صياغة محتوى من الدرجة الأولى من البداية.

_ClickUp قلل من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وسهّل التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. أصبحنا الآن قادرين على الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بشكل أسرع بما يصل إلى 2-3 مرات. من خلال تتبع المهام بفعالية وتوفير السياق [من خلال قسم الوصف والتعليقات]، أصبح هناك تبديل أقل في السياق مما أدى إلى استخدام نظام واحد فقط [ClickUp] مقابل عدة أنظمة [GDrive والبريد الإلكتروني وSlack] سيد بابلا ، منسق برنامج الرفاهية، كلية دارتموث - مركز رفاهية الطلاب

1. قالب موجز محتوى ClickUp SEO

قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث ClickUp SEO

👀 هل تعلم؟ 75% من الأشخاص لا يتخطون الصفحة الأولى من نتائج البحث. لهذا السبب أصبح إنشاء محتوى ملائم لتحسين محركات البحث أكثر أهمية من أي وقت مضى!

إن قالب موجز محتوى ClickUp SEO هو مكان رائع للبدء في إنشاء موجز لا تشوبه شائبة. إنه مزود بجميع الأدوات التي يحتاجها كُتّابك لفهم نطاق العمل، بما في ذلك الأقسام الفرعية للكلمات الرئيسية الأساسية والثانوية، وقسم لإضافة الروابط الداخلية، وقسم آخر لمقالات المنافسين.

بنيت على مستندات ClickUp هذا القالب مناسب للمبتدئين، بحيث يمكن للجميع من الكتّاب المتمرسين إلى المتدربين أن يأخذوا فرصة في كتابة الموجز. يسهّل تنسيق ملء الفراغات فيه إعادة استخدامه أو حفظه كقالب للاستخدام السريع في وقت لاحق.

🌟 🌟مثالي ل: متخصصي تحسين محركات البحث، ومديري المحتوى، وفرق التسويق التي تركز على زيادة عدد الزيارات العضوية. هذا القالب رائع للمحترفين الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى ملائم لتحسين محركات البحث ومواءمة الكتّاب مع أهداف واضحة

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2. قالب كتابة محتوى ClickUp

قالب كتابة المحتوى ClickUp

ماذا لو كان بإمكانك أن تكتب ما تريد، وقتما تريد، دون أن تخشى من عرقلة الكاتب؟

إن قالب كتابة محتوى ClickUp يبسّط عملية إنشاء محتوى جذاب يدعم علامتك التجارية، ويزيد من المبيعات، ويولد المزيد من العملاء المحتملين - على الرغم من الكتل. فهو لا يزوّد الكتّاب بمخطط تفصيلي للبدء في إنشاء منشور مدونة أو بيان صحفي على الفور فحسب، بل إنه يهيكل عملية التفكير الخاصة بهم بأقسام محددة بدقة لتتبع التفاصيل مثل تاريخ إطلاق المحتوى والعنوان وشعار العلامة التجارية، إلخ.

يمكنك أيضًا تحديد تواريخ بدء المشروع ونهايته، وروابط النشر لوقت نشر المحتوى الخاص بك، والأهداف التي تتوقع تحقيقها من المحتوى الخاص بك.

ميزة ClickUp Brain

لجعل العملية أكثر كفاءة، يمكنك إقران القالب بمساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي الخاص بـ ClickUp, ClickUp Brain . دع الذكاء الاصطناعي يساعدك

العثور على موضوعات للكتابة عنها

تبادل الأفكار لسد ثغرات المحتوى

توليد أفكار كلمات رئيسية لتحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث

ابتكار استراتيجيات المحتوى وطرق لتحقيق تصنيفات أعلى

🌟 🌟مثالي لـ: المدونون والكتاب المستقلون ومنشئو المحتوى الذين يحتاجون إلى بداية سريعة. كما أنه رائع أيضًا لفرق التسويق التي تنتج أنواعًا متنوعة من المحتوى، مثل منشورات المدونات ودراسات الحالة والصفحات المقصودة

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3. نموذج إرشادات الكتابة ClickUp

قالب إرشادات الكتابة ClickUp

لا أحد يحب عدم الاتساق في التنسيق والنغمة والقواعد النحوية في المحتوى الخاص به. فهو يجعل العمل يبدو غير احترافي ويعطي العملاء انطباعاً خاطئاً. اجعل فريق كتابة المحتوى الخاص بك على نفس الصفحة مع نموذج إرشادات كتابة ClickUp .

هذا النموذج ضروري لفريق التسويق لديك. فهو يقدم تعليمات واضحة لمساعدة الكتّاب على صياغة محتوى يفي بالمطلوب. باستخدامه، يمكنك توحيد عملية الكتابة، والحفاظ على الدقة، ووضع توقعات واضحة لفريقك.

يبدأ النموذج بمقدمة توضح أهمية إرشادات الكتابة. بعد ذلك، يمكنك تحديد تفاصيل مثل صوت العلامة التجارية، والنبرة، والنحو، والأسلوب.

بمجرد إعداده، شارك النموذج مع فريق المحتوى الخاص بك وأصحاب المصلحة المعنيين. يمكنهم الوصول إليه في أي وقت، وتقديم الملاحظات واقتراح التحسينات. يمكنك حتى استخدام منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي مع القالب للمساعدة في إنشاء المحتوى بشكل أسرع والحفاظ على الاتساق.

🌟 🌟مثالي ل: المحررين ومديري المحتوى وفرق العلامات التجارية الذين يحتاجون إلى الحفاظ على الاتساق في الأسلوب والصوت والتنسيق في جميع المواد المكتوبة

4. قالب موجز حملة ClickUp للحملة

قالب موجز حملة ClickUp

تتطلب ملخصات الحملات الإبداعية جهدًا أكبر من خطط المشاريع القياسية. فهي تحتاج إلى مدخلات وتعاون بين الأقسام المختلفة لتحقيق النتائج. وغالباً ما تنطوي الحملات على مشاريع متعددة أصغر حجماً تعمل على تحقيق هدف أكبر، مما يجعل التنسيق ضرورياً.

إن قالب موجز حملة ClickUp يبسط هذه العملية لمديري المشاريع من خلال تقسيم عناصر الحملة بوضوح وتنظيم كل شيء.

يبدأ هذا القالب المكون من خمس صفحات بنظرة عامة على الحملة الإعلانية تغطي الهدف والجمهور المستهدف والميزانية والمخرجات والموارد المطلوبة بالتفصيل. يطالبك كل قسم بتحديد التفاصيل، مما يضمن تنظيم حملتك بشكل جيد منذ البداية.

يتم تضمين صفحات فرعية مدمجة مسبقًا لتخطيط الأصول والعناصر الإبداعية الفردية، مما يوفر الوضوح في كل جزء من الحملة. يحافظ هذا الهيكل على تركيز حملتك وقابليتها للإدارة وجاهزيتها للنجاح.

🌟 🌟مثالي لـ: المدراء والمدراء الإبداعيين وقادة الحملات الذين ينسقون مشاريع متعددة ضمن استراتيجية تسويقية أكبر

🧠 حقيقة ممتعة: "الموجز العكسي" هو اتجاه ناشئ. تطلب بعض الشركات الآن من كتابها إنشاء واحد قبل بدء المشروع. إنه في الأساس ملخص سريع للأهداف والاستراتيجيات الرئيسية للمنشور، مما يساعد على ضمان اتفاق الجميع على نفس الصفحة. إنها طريقة رائعة لاكتشاف أي سوء فهم محتمل ومواءمة التوقعات بسرعة.

5. نموذج موجز حملة كليك أب التسويقية

قالب موجز حملة تسويق ClickUp التسويقية

تتطلب إدارة حملة تسويقية ناجحة تخطيطًا دقيقًا، و نموذج موجز حملة تسويق ClickUp التسويقية يبسط العملية إلى حد كبير.

يساعدك هذا القالب على بناء خطة موحدة تشجع على التعاون بين فريقك. كما أنه يجعل وضع الميزانية أمرًا سهلاً من خلال تحديد تكاليف الحملة بوضوح، مما يتيح لك تحسين ميزانيتك.

من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، يمكن لفريقك البقاء على اطلاع واستعداد طوال العملية. يمكنك أيضًا تتبع التقدم المحرز وتعديل الخطط مع تغير الأولويات.

إنه مصمم ليكون أكثر سلاسة إدارة المحتوى وتحافظ على جهودك التسويقية منظمة وفعالة. إذا كنت تهدف إلى استراتيجية تسويق المحتوى التي تحقق النتائج، هذا النموذج هو الحل الأمثل لمساعدتك على التخطيط بذكاء أكبر وإطلاقها بشكل أسرع.

🌟 🌟مثالي ل: مدراء التسويق وقادة الفرق الذين يهدفون إلى تخطيط وتنفيذ حملات موحدة مع الحفاظ على تحديد الميزانيات والأدوار والجداول الزمنية بوضوح

6. قالب وثيقة الموجز الإبداعي ClickUp

قالب مستند الموجز الإبداعي ClickUp Creative Brief

يمكن أن يكون التواصل الواضح أساسًا قويًا لمشروع تصميم ناجح، ويمكن أن يكون نموذج وثيقة موجز إبداعي من ClickUp هنا للمساعدة!

ابدأ بتحديد أهداف المشروع وجدوله الزمني ونطاقه في ClickUp. قم بإشراك فريقك لتحديد أهداف واضحة وتتبع التقدم المحرز في المهام. استخدم الحقول المخصصة لتتبع الخصائص الديموغرافية والميزانية والمعالم الرئيسية أثناء تقدمك. سيحافظ ذلك على تنظيم مشروعك وسيره بسلاسة.

يمكنك مراجعة الموجز الإبداعي ومراجعته بسرعة خلال العملية، مما يضمن بقاء كل شيء على المسار الصحيح مع المهام المتكررة في ClickUp .

🌟 🌟مثالي ل: المصممين والفرق الإبداعية ومديري المشاريع الذين يعملون على مشاريع ذات تصميمات كثيرة تتطلب تواصلاً وتعاونًا واضحًا

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7. قالب موجز المحتوى من مدونة ميتا

عبر ميتا بلوg يمكن أن يستغرق إنشاء ملخصات محتوى مفصلة وقتًا طويلاً، ولكن قالب موجز المحتوى الخاص بالمدونة الوصفية يبسّط العملية. يسمح لك القالب بتحديد الموضوع بوضوح، مما يعطي الكاتب توجيهاً قوياً حول ما يجب التركيز عليه. إذا كان لديك زاوية أو عنوان محدد، يمكنك تضمينهما، إلى جانب أي روابط مفيدة. أضف هدفًا واضحًا تمامًا للمحتوى أو هدفًا تجاريًا - سواء كنت ترغب في زيادة عمليات الاشتراك أو تحسين تصنيفات محرك البحث.

يمكنك تحديد جمهورك المستهدف، ومرحلة رحلة المشتري الخاصة به، وما الذي تريده أن يستخلصه من المحتوى.

يتيح لك القالب أيضًا تحديد شكل المحتوى - مثل منشور المدونة أو الصفحة المقصودة - وعدد الكلمات للحفاظ على اتساق المحتوى. بمجرد إضافة العناوين الفرعية، والروابط الداخلية والخارجية، وأي تعليمات خاصة، تكون في طريقك إلى صياغة موجز المحتوى المثالي!

🌟 🌟مثالي ل: الكتّاب المستقلين، واستراتيجيي المحتوى، وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يبحثون عن طريقة مبسطة لتنظيم الأفكار وأهداف المحتوى

8. قالب موجز المحتوى من Frase

عبر فراس إن قالب موجز المحتوى بواسطة Frase يساعد في تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال تنظيم العناصر التي تركز على تحسين محركات البحث مثل كلمتك الرئيسية المستهدفة والعناوين والعبارات التي تحث على اتخاذ إجراء. كما أنه يحتوي على مناطق مخصصة للبحث في موضوعك والمقالات المتنافسة لصياغة أفضل عنوان وهيكل محتوى ممكن.

ويتضمن القالب أقسامًا لمقدمة جيدة الصياغة، وعناوين مفصلة في النص الأساسي، وخاتمة مقنعة لتوجيه الكاتب بفعالية.

ويمكنك تخصيص القالب باستخدام أدوات Frase لأتمتة البحث عن الكلمات المفتاحية وإنشاء الخطوط العريضة للمحتوى وإجراء بحث SERP، مما يجعل إنشاء المحتوى قابلاً للتطوير وفعالاً.

🌟مثالي لـ: مسوّقي المحتوى والفرق التي تعمل على إنشاء المحتوى القائم على البيانات، وتحسين محركات البحث، وتحليل المنافسين

تبسيط مشاريع كتابة المحتوى الخاص بك باستخدام قوالب ملخص المحتوى

قد تشعر أحيانًا أن التنقل بين مشاريع المحتوى المتعددة يشبه في بعض الأحيان أن تكون مشاريعك عبارة عن لوحات دوارة، ولكن لا يجب أن يكون الأمر فوضويًا. يمكنك الحفاظ على تنظيم كل شيء والتحرك بسلاسة باستخدام قالب موجز المحتوى المناسب، وغالبًا ما يكون مجانيًا. مكتبة قوالب ClickUp مليئة بالعديد من القوالب الجاهزة لتتمكن من البدء في عملية إنشاء الموجز الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، مع أدوات ClickUp القوية لإدارة المشاريع، تصبح إدارة المحتوى أكثر سهولة، سواء كنت تتعاون أو تتبع المواعيد النهائية. اشترك للحصول على حساب ClickUp اليوم لإنشاء ملخصات تؤدي إلى محتوى جاهز للنشر!