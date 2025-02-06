كيف تحافظ على حالة فرقك خضراء وتبقى على المسار الصحيح

إن حالة Microsoft Teams الخضراء هي إشارة إلى مؤسستك تقول: "مرحباً، أنا هنا ومتاح." إن معرفة وقت تواجدك من خلال هذه الحالة النشطة تجعل التعاون والتواصل أسهل.

لسوء الحظ، يقوم التطبيق تلقائيًا بتغيير حالتك من الحالة الخضراء (متاح) إلى الحالة الصفراء (متاح) في ظل ظروف معينة. يحدث هذا عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك في وضع الخمول، أو عندما تظهر شاشة القفل، أو عندما يدخل في وضع السكون، أو عندما يعمل MS Teams في الخلفية.

يعتبر إبقاء حالتك نشطة خلال ساعات العمل أمرًا جيدًا بشكل عام آداب استخدام Microsoft Teams في معظم المؤسسات. يُظهر إمكانية الاتصال بك من قبل زملائك، خاصة أثناء العمل عن بُعد.

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دعنا نلقي نظرة على كيفية الحفاظ على حالة فريقك باللون الأخضر وتظهر نشطة، حتى لو كنت بعيدًا لفترة قصيرة!

⏰ ملخص 60 ثانية

فك ترميز حالات Microsoft Teams: تشير الحالة الخضراء إلى التوفر، ولكنها تتغير تلقائيًا إلى "بعيدًا" إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك خاملاً أو ظهرت شاشة القفل أو تم تشغيل Teams في الخلفية

تشير الحالة الخضراء إلى التوفر، ولكنها تتغير تلقائيًا إلى "بعيدًا" إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك خاملاً أو ظهرت شاشة القفل أو تم تشغيل Teams في الخلفية حافظ على آداب السلوكيات الجيدة: يعتبر ضبط حالة Teams على "نشط" آداباً جيدة في معظم المؤسسات لضمان سلاسة التواصل

يعتبر ضبط حالة Teams على "نشط" آداباً جيدة في معظم المؤسسات لضمان سلاسة التواصل ضبط حالتك يدويًا: يمكنك ضبط حالتك على "متاح" في التطبيق لمنعها من التحول إلى "غير متاح" يمكن القيام بذلك على كل من سطح المكتب والجوال

يمكنك ضبط حالتك على "متاح" في التطبيق لمنعها من التحول إلى "غير متاح" يمكن القيام بذلك على كل من سطح المكتب والجوال منع سكون الجهاز: يمكن ضبط إعدادات الطاقة في جهازك لمنعها من السكون، مما يضمن بقاء حالتك نشطة أثناء فترات الراحة

يمكن ضبط إعدادات الطاقة في جهازك لمنعها من السكون، مما يضمن بقاء حالتك نشطة أثناء فترات الراحة استخدم رسالة حالة: يمكن لرسالة حالة مخصصة إبلاغ زملائك بتواجدك ومسحها بعد بضع ساعات

يمكن لرسالة حالة مخصصة إبلاغ زملائك بتواجدك ومسحها بعد بضع ساعات ضع في اعتباركالبدائل: إذا كانت قيود Teams تحبطك، فجرّب انقر فوق ، منصة شاملة للتواصل والتعاون مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

فهم كل إعدادات الحالة في Microsoft Teams

قبل أن نناقش كيفية الحفاظ على حالة Teams الخاصة بك خضراء اللون، دعنا أولاً نفهم معنى كل خيار حالة!

متوفر : أنت نشط ومتفرغ. وتتحول إلى "بعيدًا" عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مغلقًا أو في وضع الخمول

: أنت نشط ومتفرغ. وتتحول إلى "بعيدًا" عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مغلقًا أو في وضع الخمول مشغول : أنت تركز ولكنك لا تزال ترغب في تلقي الإشعارات

: أنت تركز ولكنك لا تزال ترغب في تلقي الإشعارات في اجتماع أو في مكالمة : يتم ضبطها تلقائيًا عندما تكون في تلك الأنشطة، ما لم تكن "عدم الإزعاج" قيد التشغيل

أو : يتم ضبطها تلقائيًا عندما تكون في تلك الأنشطة، ما لم تكن "عدم الإزعاج" قيد التشغيل عدم الإزعاج : هل تحتاج إلى التركيز؟ هذا يحجب عنك الإشعارات

: هل تحتاج إلى التركيز؟ هذا يحجب عنك الإشعارات عليك العودة : عندما تبتعد لفترة وجيزة

: عندما تبتعد لفترة وجيزة تظهر بعيدًا : عندما تكون بعيدًا: أنت تعمل ولكنك لا تستجيب على الفور

: عندما تكون بعيدًا: أنت تعمل ولكنك لا تستجيب على الفور الظهور في وضع عدم الاتصال: عندما تريد إخفاء وجودك ولكنك لا تزال تتلقى الرسائل

👀 هل تعلم؟ يمكن لزملائك اختيار أن يتم إعلامهم إذا تغيرت حالة فرقك، كل ما عليهم فعله هو الانتقال إلى الدردشة لتحديد الملف الشخصي للفرد، والنقر بزر الماوس الأيمن فوقه، وتحديد خيار "إعلام عند التواجد".

كيف تحافظ على حالة Teams خضراء

ينطوي يوم عملك على أكثر من مجرد الرد على الرسائل على Teams - فهو يتضمن أيضاً التبديل بين علامات التبويب والرد على المكالمات وأخذ استراحات قصيرة.

لسوء الحظ، تعتبر مايكروسوفت أي استراحة من جهازك لمدة تزيد عن 10 دقائق، أو حتى تشغيل Teams في الخلفية، بمثابة تغيير حالتك إلى "بعيدًا" العديد من الأشخاص، بما في ذلك مستخدم موقع ريديت محبطون من مشكلة الحالة العابرة لـ Microsoft Teams. يقول المستخدم

أعدك بأنني أعمل، ولديّ مقاطع فيديو تدريبية سنوية ولا أحتاج إلى النقر. يستمر في إظهار أنني غير موجود. وهو أمر مزعج لأنني أتوقع مكالمة قريبًا._ _ حسناً، كان الأمر لطيفاً بينما كان الأمر كذلك. >

لا تقلق. لدينا الحل المناسب لك. حان الوقت لرحلة سريعة إلى اختراقات Microsoft Teams لضمان ظهورك على أنك متاح في التطبيق:

1. تعيين حالة Teams يدويًا إلى متاح على التطبيق

إذا كنت تتساءل، "كيف أبقي حالة فريقي خضراء"، إليك كيفية تعيين حالتك إلى "متاح" في التطبيق:

لجهاز Apple MacBook/حاسوب ويندوز

افتح تطبيق Teams

انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق

ابحث عن اسمك الكامل والأحرف الأولى من اسمك هناك (أيقونة ملفك الشخصي/صورة ملفك الشخصي)

انقر عليها لترى قائمة منسدلة بالحالات المختلفة

اختر خيار الحالة "متاح" مع النقطة الخضراء

عبر فرق مايكروسوفت لاختيار نشط على تطبيق Teams Android/iOS على الهاتف المحمول:

افتح تطبيق Microsoft Teams الخاص بك

ابحث عن أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى

انقر فوقها لفتح إعدادات حالة Microsoft Teams الخاصة بك

اضبط حالتك على "متاح" (أيقونة الحالة النشطة الخضراء)

يمكنك أيضًا كتابة تفضيلات الحالة الخاصة بك في شريط البحث في MS Teams وتغييرها بسرعة.

افتح تطبيق Microsoft Teams

انتقل إلى شريط البحث (أعلى الوسط)

أدخل "/" (شرطة مائلة) لإظهار قائمة بأوامر مختلفة

اختر حالتك من القائمة

🧠 حقيقة ممتعة: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Teams على أجهزة متعددة، فإن حالتك تتم مزامنتها عبرها. لذا، إذا تم وضع علامة "خارج الخدمة" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسوف تنعكس أيضًا على تطبيق هاتفك المحمول.

2. منع جهازك من السكون

إن تقنية بومودورو توصي بأخذ استراحة لمدة خمس دقائق كل 25 دقيقة للمساعدة في بناء علاقة أفضل مع المهام. وبالطبع، إذا كنت قلقًا بشأن انتقال حالة فرقك إلى "بعيدًا"، فقد تتدهور هذه العلاقة بدلًا من أن تتحسن!

هناك طريقة سريعة لإبقاء حالة Teams نشطة أثناء فترات الاستراحة وهي تهيئة إعدادات الطاقة في جهازك لتبقى مستيقظاً.

لمستخدمي ويندوز:

افتح الإعداداتمن قائمة ابدأ أو باستخدام مفتاح Windows

انتقل إلى النظام > الطاقة والبطارية

تحت خيار مهلات الشاشة والسكون والإسبات، اختر أبدًا أو اختر أطول مدة لإبقاء نظامك مستيقظًا

لمستخدمي MacBook:

افتح إعدادات النظاممن خلال أيقونةApple في أعلى يمين الشاشة

انقر على خيار قفل الشاشة

قم بتغيير إعدادات السكون الخاصة بجهازك عن طريق ضبط خيار إيقاف تشغيل الشاشة لكل من محول الطاقة وحالات التوصيل إلى أقصى مدة.

👀 هل تعلم؟ يمكنك تعيين مدة حالة معينة في MS Teams. لنفترض أن لديك اجتماعًا شخصيًا. اختر خيار "عدم الإزعاج" ليستمر لبضع ساعات. للأسف - كما خمنت - هذا لا يعمل على جعل حالة Teams نشطة.

3. تعيين رسالة الحالة في تطبيق Microsoft Teams

هناك فرصة جيدة أن يكون زملاؤك على دراية بالفعل بصعوبة إبقاء أنفسهم نشطين على Teams. يمكنك القيام بدورك لإعلامهم بتوافرك، بغض النظر عن الحالة على التطبيق.

افتح تطبيق Teams

انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى

انتقل إلى خيار تعيين رسالة الحالة

اكتب رسالة للتأكيد على تفرغك

هناك خطوة أخرى لتنفيذ هذه الطريقة على أكمل وجه.

يجب عليك بشكل مثالي مسح رسالة الحالة بعد عدد معين من الساعات، حتى لا تكون متاحاً بشكل دائم!

توجه إلى مسح رسالة الحالة بعد الخيار الموجود أسفل مربع النص

افتح القائمة المنسدلة واختر من بين خيارات مثل أبدًا، واليوم، وساعة واحدة، و4 ساعات، وهذا الأسبوع

احفظ تغييراتك بالنقر على تم

اقرأ أيضًا: أفضل 20 تطبيقًا للتواصل الجماعي 👀 هل تعلم؟ في عام 2017، أعلنت مايكروسوفت أن Teams سيحل في نهاية المطاف محل Skype for Business، مما يشير إلى انتقاله من منصة مراسلة إلى أداة اتصال على مستوى المؤسسات.

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قيود استخدام Teams

تعد Microsoft Teams أداة شائعة للغاية - فهي تتميز بـ أكثر من 320 مليون مستخدم نشط شهرياً !

ولكن المنصة تأتي مع نصيبها من القيود التي يمكن أن تجعل تواصل الفريق صعب.

التخصيصات المحدودة: لدى Teams خيارات محدودة لتخصيص واجهة المستخدم والإشعارات، مما قد يكون محبطاً للمستخدمين الذين يفضلون تجربة أكثر تخصيصاً

لدى Teams خيارات محدودة لتخصيص واجهة المستخدم والإشعارات، مما قد يكون محبطاً للمستخدمين الذين يفضلون تجربة أكثر تخصيصاً تكامل معقد: بينما تكامل Microsoft Teams مع مجموعة Microsoft 365 شائعة، فإن إدارة الملفات داخل التطبيق يمكن أن تكون مرهقة، خاصة عند التعامل مع أعداد كبيرة

بينما تكامل Microsoft Teams مع مجموعة Microsoft 365 شائعة، فإن إدارة الملفات داخل التطبيق يمكن أن تكون مرهقة، خاصة عند التعامل مع أعداد كبيرة قيود البحث: قد يجد المستخدمون صعوبة في تحديد موقع محتوى معين داخل الدردشات

قد يجد المستخدمون صعوبة في تحديد موقع محتوى معين داخل الدردشات جودة الصوت/الفيديو : على الرغم من أن جودة الصوت والفيديو أثناء المكالمات جيدة بشكل عام، إلا أن جودة الصوت والفيديو أثناء المكالمات قد تتأثر أحيانًا، خاصةً عند الاتصال الأضعف بالإنترنت

: على الرغم من أن جودة الصوت والفيديو أثناء المكالمات جيدة بشكل عام، إلا أن جودة الصوت والفيديو أثناء المكالمات قد تتأثر أحيانًا، خاصةً عند الاتصال الأضعف بالإنترنت إعدادات الإشعارات غير متسقة : إذا لم تتم مزامنة تفضيلات الإشعارات بشكل صحيح بين الأجهزة، فقد تتلقى تنبيهات على أحد الأجهزة دون الأجهزة الأخرى

: إذا لم تتم مزامنة تفضيلات الإشعارات بشكل صحيح بين الأجهزة، فقد تتلقى تنبيهات على أحد الأجهزة دون الأجهزة الأخرى مشكلات في الانضمام إلى الاجتماعات: يمنع عميل Microsoft Teams الجديد المستخدمين أحياناً من الانضمام إلى الاجتماعات عبر Outlook، وغالباً ما يتطلب الأمر إعادة تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيل Teams لحل المشكلة

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## استخدام ClickUp للتعاون السلس

يعد Microsoft Teams أداة تواصل قوية و برنامج مشاركة الشاشة . ومع ذلك، فإن القيود المفروضة عليه - مثل عمليات التكامل المعقدة ومشاكل المزامنة والحد الأقصى للقنوات (200 قناة عامة و30 قناة خاصة) - تمنعه من أن يكون برنامجًا لا تشوبه شائبة تعاون الفريق المنصة

وهنا يظهر تطبيق ClickUp كبديل أفضل. إنه تطبيق كل شيء للعمل، مع وجود التواصل والتعاون الجماعي في صميمه. إليك كيف يمكن أن يكون بديلاً رائعاً لتطبيق Teams:

1. الدردشة مع فريقك

يعد التبديل المستمر بين تطبيق لإدارة المهام وآخر للتواصل وصفة لكارثة. ناهيك عن أنه ثقب أسود يمكن أن تختفي فيه المهام. ClickUp Chat يعمل على ذلك من خلال دمج الدردشة والعمل في منصة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد على تذكر السياق والحفاظ على الوضوح.

توقّع أن ترتبط كل دردشة وموضوع عمل تلقائياً بالمهام والمستندات والمشاريع ذات الصلة. قد تنسى على الأرجح إحدى المهام، لكن ClickUp Chat لن تنسى!

قل وداعًا للمحادثات المبعثرة وسير العمل المفكك مع ClickUp Chat

الفوائد الرئيسية لـ ClickUp Chat لتعاون الفريق

تحويل رسالة إلى مهمة وتعيينها على الفور - لا حاجة للتبديل بين الأدوات

إنتاج ملخّصات سلاسل المحادثات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإجراء متابعات سريعة

التعاون عبر الرسائل المباشرة والمواضيع والقنوات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو

استخدام تضمين التغريدة للإشارة إلى أفراد أو فرق أو مجموعات كاملة داخل المهام والتعليقات والمستندات

2. دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهمة نيابةً عنك

نبذة عن 75% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي في العمل - وهو رقم آخذ في الارتفاع على نطاق غير مسبوق. و ClickUp Brain يمكن أن يساعد في التخلص من الجهد المبذول في المهام اليومية من خلال التكامل مع مساحة العمل الخاصة بك.

فهو يجمع بين الأتمتة وإدارة المعرفة وإمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإدارة مهام سير العمل وتقليل الاحتكاك وتعزيز مواءمة الفريق.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص مهامك، وكتابة نسخة أفضل، والحصول على تحديثات المشروع

لماذا يجب عليك استخدام ClickUp Brain:

ربط المعرفة من تطبيقات خارجية مثل Google Drive وGitHub وSalesforce

احصل على إجابات فورية ودقيقة من حيث السياق على الأسئلة المتعلقة بالمهام والمستندات والمشاريع

إنشاء محتوى عالي الجودة مع ميزة التدقيق الإملائي المدمج للمهام والمستندات

توفير 30% من الوقت وتحسين المواءمة مع تقليل تكاليف الأدوات بنسبة تصل إلى 75%

3. تعيين التعليقات لفريقك من موقع واحد

تخيل أن يكون لديك مارد ينظم جميع التعليقات المتعلقة بالعمل في مكان واحد دون الحاجة إلى القلق بشأن المهام المفقودة.

اسم هذا المارد هو انقر فوق تعيين التعليقات .

لماذا تستخدمه:

تعيين التعليقات مباشرة لأعضاء الفريق، مما يضمن عدم انزلاق أي شيء من خلال الشق

السماح للأعضاء بحل التعليقات أو إعادة تعيينها مباشرةً داخل الواجهة

امنح فريقك المرونة اللازمة لتحويل أي تعليق إلى تذكير لسير العمل بكفاءة

اجمع تعليقاتك المعينة في مكان واحد باستخدام ClickUp تعيين التعليقات

📮انقر فوق نظرة ثاقبة: انتهى 60% من وقت الفريق يقضيه في البحث عن السياق والمعلومات وعناصر العمل.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp تخسر الفرق ساعات ثمينة في التنقل بين الأدوات المختلفة. لمنع انقطاع التواصل، قم بدمج المراسلة في سير عملك من خلال منصة مركزية توحد إدارة المشروع والتعاون والتواصل. جرّب انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل.

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4. أعد تصور الاجتماعات بأدوات أفضل

المناقشات المشتتة في العمل ليست مفضلة لأحد. ومع ذلك, إدارة الاجتماعات باستخدام ClickUp يسهل التعاون بين الأعضاء، ويحسّن إدارة مؤتمرات الفيديو، ويسهّل عملية المتابعة.

ضع في اعتبارك ClickUp من أجل:

توثيق ملاحظات الاجتماع بأدوات تحرير غنية، باستخدام خيارات تنسيق النص للتأكيد على النقاط الرئيسية، وإبراز الأولويات

تحويل ملاحظات الاجتماع أو المناقشات إلى مهام وربطها بالمشاريع ذات الصلة للمتابعة

إضافة قائمة مرجعية لجميع نقاط المناقشة ووضع علامات على العناصر عند تغطيتها

تنسيق النصوص أو إنشاء مهام أو تشغيل الإجراءات مباشرةً داخل ملاحظات الاجتماع والمستندات باستخدام اختصارات بسيطة مثل "/مهمة" أو "/قائمة مراجعة

قم بإدارة اجتماعاتك بسلاسة مع ClickUp

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا تؤدي إلى ثقب أسود حيث كانت العناصر تُترك دون مراجعة أو مراقبة. ونتيجةً لذلك، لم تكن تتم مراجعة المهام في الوقت المحدد، ولم يكن أحد يعرف كيف يسير التطوير الإبداعي. والآن، يمكن للجميع في الفريق أن يرى بوضوح متى يحين موعد استحقاق عناصر العمل والدردشة والتعاون في المهام. سامانثا دينجيت ، مدير مشروع أول في شركة ديجز

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تواصل بشكل أفضل مع ClickUp

يعد Teams أداة تواصل ممتازة إذا كنت في نظام Microsoft 365 البيئي. لكن المشكلات الأساسية مثل عدم النشاط في الحالات قد تكون نقطة إحباط للفرق التي ترغب في البقاء على نفس الصفحة.

إذا كنت تبحث عن منصة تواصل أكثر سلاسة دون عناء التنقل بين علامات التبويب، يمكن أن يكون ClickUp هو الحل.

على عكس المنصات التي تتطلب التنقل بين أدوات متعددة، فإن ClickUp يجمع كل شيء - الدردشات والمهام والمستندات - في مساحة عمل واحدة موحدة. ويساعد تصميمه البديهي ومساحات العمل القابلة للتخصيص والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق العمل على البقاء منظمة وفعالة ومتصلة، بغض النظر عن حجمها أو موقعها. جرّب ClickUp مجانًا اليوم لترى كيف يمكن أن تتحسن الاتصالات!