قوالب خطة التسويق المجانية لبرنامج Word

دعنا نواجه الأمر: بناء خطة تسويق ليست بالضبط فكرة أي شخص عن المتعة. إنها مملة ومثقلة بالتفاصيل، وتستهلك وقتاً طويلاً يمكن أن تقضيه في الحصول على نتائج فعلية.

أدخل قوالب خطة التسويق في Word - مثالية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمسوقين والطلاب الذين يرغبون في تخطي دراما التنسيق والبدء مباشرةً في التخطيط. 🏃

لقد جمعنا أفضل قوالب Word المجانية لتلبية احتياجاتك الأبسط. ولكن نظرًا لأن Word ليس مثاليًا للتعاون في الوقت الفعلي أو سير العمل المتطور، فقد قمنا أيضًا بتضمين أفضل القوالب المجانية (والغنية بالميزات) من أجلك.

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لكن أولاً، دعنا نتحدث عما يجعل القالب يستحق وقتك.

ما الذي يجعل قالب خطة تسويق جيدة لـ Word؟

قالب تسويق رائع لبرنامج Word يبقيك منظمًا وعلى المسار الصحيح وجاهزًا لتقديم استراتيجياتك بثقة. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

الهيكل والتخطيط : اختر قالبًا ذا تخطيط واضح ومنطقي يقسم الأقسام الرئيسية (مثل الأهداف والجمهور المستهدف والميزانية)، مما يسهل تعبئته ومتابعته

: اختر قالبًا ذا تخطيط واضح ومنطقي يقسم الأقسام الرئيسية (مثل الأهداف والجمهور المستهدف والميزانية)، مما يسهل تعبئته ومتابعته خيارات التخصيص : اختر قالبًا مرنًا بما يكفي للتكيف مع احتياجاتك الفريدة دون إجبارك على الالتزام بأقسام أو تصميمات جامدة

: اختر قالبًا مرنًا بما يكفي للتكيف مع احتياجاتك الفريدة دون إجبارك على الالتزام بأقسام أو تصميمات جامدة أقسام قابلة للتخصيص : اختر قالبًا يتضمن مناطق لعناصر واضحة وقابلة للتنفيذ - الأهداف والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الرئيسية والخطوات التالية - حتى تتمكن من إنجاز الأمور

: اختر قالبًا يتضمن مناطق لعناصر واضحة وقابلة للتنفيذ - الأهداف والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الرئيسية والخطوات التالية - حتى تتمكن من إنجاز الأمور تصميم احترافي: اختر قالبًا بتصميم مصقول يقدم أفكارك بشكل احترافي، مما يسهل مشاركتها مع العملاء أو الزملاء أو أصحاب المصلحة.

💡نصيحة احترافية: عندما إنشاء خارطة طريق التسويق الخاصة بك إن قالب خطة تسويق وورد من CoSchedule يقدم إطار عمل من 18 صفحة لوضع الاستراتيجية. يبدأ بوضع خطة تسويق واضحة وقابلة للتنفيذ أهداف التسويق ومؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس لتتبع التقدم المحرز.

يرشدك النموذج أيضًا في تحديد جمهورك المستهدف من خلال شخصيات مفصّلة، مما يضمن أن تكون استراتيجيتك متمحورة حول العميل. ويتضمن تحليل ظرفية لتقييم كل من ظروف السوق والمنافسين، إلى جانب تحليل نقاط القوة والضعف لتقييم نقاط القوة والضعف.

وأخيراً، تحدد المبادرات والقنوات التسويقية مع المسؤوليات المحددة مع توفير قسم للميزانية لضمان التحكم المالي.

⚡️Best من أجل: المسوقين الرقميين الذين يبحثون عن إطار عمل منظم بأهداف واضحة ومؤشرات أداء رئيسية

2. قالب خطة تسويق Word بواسطة Stakeholdermap.com

عبر Stakeholdermap.com إن قالب خطة تسويق Word بواسطة Stakeholdermap.com يقدم هيكل من 16 صفحة لمساعدتك في تطوير استراتيجية تسويق.

ويبدأ بتوثيق تفاصيل عملك - مثل بيان المهمة والرؤية، وتحديد السوق المستهدفة، وتسليط الضوء على مشاريعك. ثم يرشدك بعد ذلك من خلال تحليل شامل ل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار.

يضع النموذج أيضًا تكتيكات التسويق، من التسعير إلى الأنشطة الترويجية، إلى جانب العناصر النائبة لتتبع أدائك.

⚡️Best من أجل: الفرق متعددة الوظائف في الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى التوافق على تكتيكات التسويق

3. قالب خطة تسويق الأهداف الاستراتيجية من Template.Net

عبر Template.Net إن قالب خطة تسويق الأهداف الاستراتيجية من Template.Net يوفر إطار عمل واضح لتحديد الجوانب الأساسية لنشاطك التجاري، وتحديد الجمهور المستهدف، ووضع خطط تسويقية قابلة للتنفيذ

يتضمن القالب حقولاً مخصصة لمجالات مثل التسعير والاستراتيجيات الترويجية وإشراك العملاء ، مع عناصر نائبة لتتبع الأداء و الأهداف المالية.

⚡️Best ل: الشركات الناشئة التي تحدد أهداف تسويقية قصيرة إلى متوسطة المدى تتماشى مع النمو

4. قالب خطة تسويق تطوير المنتج من Template.Net

عبر Template.Net إن قالب خطة تسويق تطوير المنتج من Template.Net عبارة عن خطة تسويق خطوة بخطوة لإطلاق منتجات جديدة، مع التركيز على جهود ما قبل الإطلاق لبناء التوقعات، ويتضمن التصميم المصمم مسبقًا مجالًا لإعلانات الفيديو والتسويق المؤثر وغير ذلك.

كما تحدد الاستراتيجية أيضًا أنشطة المؤتمر الصحفي و فعالية الإطلاق لإشراك تجار التجزئة والعملاء مباشرةً. وتحدد الاستراتيجية مسؤوليات واضحة لأعضاء الفريق وتوفر توزيعاً للميزانية لضمان التخصيص المالي المناسب.

⚡️Best من أجل: مديري المنتجات الذين يطلقون منتجات جديدة مع استراتيجيات مركزة للسوق وتحديد المواقع

5. قالب خطة عمل التوعية من Template.Net

عبر Template.Netقوالب خطة العمل ضرورية ل تنظيم وتنفيذ برامج التوعية، حيث توفر إطارًا واضحًا لتحديد الأهداف، وتحديد الإجراءات، وتعيين المسؤوليات.

إن قالب خطة عمل التوعية من Template.Net يأخذ هذا الأمر خطوة إلى الأمام، حيث يقدم هيكلاً شاملاً كاملاً مع جداول زمنية، وموارد، وتتبع التقدم. يضمن هذا القالب أن يبقى كل عضو من أعضاء الفريق متناسقًا، مع توفير خارطة طريق لمراقبة النجاح في كل مرحلة من مراحل العملية.

⚡️Best من أجل: الفرق التي تركز على المجتمع التي تنظم برامج أو فعاليات تعليمية

6. قالب تخطيط سباق التسويق من Template.Net

عبر Template.Net إن قالب التخطيط لسباق التسويق السريع من Template.Net هو نموذج مخصص من صفحة واحدة مصمم لتنظيم إنشاء خطط التسويق التكرارية.

إنه ينظم المهام في مراحل واضحة - من أنشطة الطباعة إلى التحقق من الأعمال المتراكمة في السباق. كل مهمة لها مالكون محددون وموعد نهائي محدد بشكل عام. يضمن هذا القالب أنه بحلول نهاية السباق السريع، تساهم جميع مبادرات التسويق في إنشاء خطة تسويق قابلة للتنفيذ.

⚡️Best من أجل: الفرق الرشيقة التي تركز على دورات التسويق السريعة والمتكررة

7. قالب تقويم تخطيط تسويق المطاعم من Template.Net

عبر Template.Net إن قالب تقويم تخطيط تسويق المطاعم من Template.Net هو أداة عملية للمطاعم لتنظيم أعمالهم الشهرية والأسبوعية عمليات التخطيط التسويقي .

يقوم القالب بتقسيم السنة إلى أهداف تسويقية، من المواضيع الموسمية إلى الحملات الترويجية. كما يتضمن أيضًا أقسامًا لتتبع الأنشطة مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث وإدارة الميزانية، مما يجعل كل شيء متزامنًا مع أهداف عملك.

يمكنك تعيين أفراد أو لجان مسؤولة عن كل مهمة، مما يضمن المساءلة.

⚡️Best لـ: المطاعم التي تنسق عروضها الترويجية وفعالياتها الموسمية

8. قالب خطة التسويق العقاري من Template.Net

عبر Template.Net إن قالب خطة التسويق العقاري من Template.Net يحدد الاستراتيجيات الرئيسية ل الترويج لمشروع عقاري تجاري.

وتشمل تحديد الأهداف، وتحديد السوق المستهدف، وتخطيط المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تساعد الخطة أيضاً على مواءمة الجهود التسويقية مع الأهداف الرئيسية، مثل عرض المشروع وإبراز خبرة الوكلاء.

تسرد خطة العمل هذه المهام المحددة ، و الجداول الزمنية، و مسؤوليات الفريق. ويقسم قسم الميزانية التكاليف عبر الأنشطة، مما يوفر خارطة طريق مالية واضحة.

⚡️Best لـ: وكلاء العقارات الذين يقومون بتسويق العقارات، والمنازل المفتوحة، والتواصل مع العملاء

محددات استخدام Word لقوالب خطة التسويق

تعمل قوالب Word للخطط التسويقية الأساسية ولكنها تفتقر إلى المرونة والميزات المتقدمة أدوات برامج إدارة الحملات التسويقية . إليك ما قد تواجهه

عيوب التعاون : يصبح العمل الجماعي صعبًا حيث لا يمكن للعديد من الأشخاص التعديل في وقت واحد دون المخاطرة بإرباك الإصدار

: يصبح العمل الجماعي صعبًا حيث لا يمكن للعديد من الأشخاص التعديل في وقت واحد دون المخاطرة بإرباك الإصدار محدودية التخصيص : أنت عالق مع القوالب البالية وتعديلات التصميم اليدوية

: أنت عالق مع القوالب البالية وتعديلات التصميم اليدوية لا يوجد تتبع للأداء : يفتقر Word إلى المقاييس المضمنة أو ميزات تتبع التقدم للحملات المستمرة

: يفتقر Word إلى المقاييس المضمنة أو ميزات تتبع التقدم للحملات المستمرة ثغرات في التكامل: لا يمكنك مزامنة خطتك مع إدارة علاقات العملاء أو منصات التسويق، مما يجعل من الصعب قياسها وتعديلها في الوقت الفعلي

💡 نصيحة احترافية: للتغلب على قيود Microsoft Word في تصور البيانات، فكر في استخدامه مع Excel أو جداول بيانات Google للأقسام التي تحتوي على بيانات كثيرة (مثل الميزانية والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الرئيسية).

قوالب خطة التسويق البديلة أدوات برامج إدارة المشاريع التسويقية التي لا تسمح لفريقك بالتعاون يمكن أن تكون مقيدة (خاصة). أدخل ClickUp.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل_ يجلب التنظيم والوضوح لسير عملك.

فهو يأتي مزودًا ب أتمتة متقدمة وأداة الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إنشاء المحتوى الخاص بك، مثل الملخصات ورسائل البريد الإلكتروني والنسخ لتحسين محرك البحث وغير ذلك الكثير. حلول إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp توفر مجموعة شاملة لإدارة جميع جوانب حملاتك التسويقية، مثل مستندات ClickUp لتطوير استراتيجية العمل، و تقويمات لتنظيم الجداول الزمنية، و تكامل خالٍ من المتاعب للمزامنة مع أدوات التسويق الأخرى.

تقدم المنصة أيضًا اللوحات البيضاء و التدقيق حلول للمراجعات والعصف الذهني للفريق، بالإضافة إلى تحديثات في الوقت الفعلي من خلال طرق عرض ولوحات معلومات متعددة لإبقاء الجميع على المسار الصحيح.

قم بتنظيم مهامك في قوائم وتتبع التبعيات باستخدام حلول إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp

هل تعلم؟ المسوقون الذين يستخدمون أداة شاملة لإدارة المشاريع هم 4% أكثر احتمالاً للنجاح من أولئك الذين يعتمدون على المعلومات المنعزلة المبعثرة عبر الأنظمة.

اطلع على أفضل النماذج التسويقية المجانية أدناه لبدء حملاتك التسويقية بشكل سريع.

1. قالب خطة تسويق ClickUp

قالب خطة تسويق ClickUp

نموذج

قالب خطة تسويق ClickUp

مثالي للمبتدئين الذين يرغبون في تنظيم أهداف التسويق وتتبع التقدم المحرز.

ابدأ بتحديد الأهداف في عرض قائمة "الأهداف" وقم بتقسيمها إلى نتائج رئيسية أو مهام فرعية. يتم تحديث شريط التقدم تلقائيًا عند تحديد المهام المكتملة.

يمكنك أيضًا تتبع مهامك الفرعية في عرض قائمة النتائج الرئيسية وعرض النتائج الرئيسية وعرض تقدمك في "لوحة التقدم" هناك أيضًا عرض "الجدول الزمني" الذي يساعدك في إدارة OKRs التسويقية الخاصة بك، مع المرونة في تعديل جداول المشروع حسب الحاجة.

⚡️Best من أجل: فرق التسويق التي تبحث عن خطة تسويق منظمة، وتحديد الأهداف والتكتيكات في مكان واحد

تنزيل هذا النموذج

2. نموذج خطة عمل تسويق ClickUp للتسويق

نموذج خطة عمل تسويق ClickUp للتسويق

نموذج نموذج خطة عمل تسويق ClickUp للتسويق عبارة عن صفحة ويكي ملائمة للمبتدئين لبدء استراتيجية التسويق الخاصة بك.

وهي تتضمن جدولاً مفيداً يحتوي على حقول مخصصة لـ الأهداف، وخيارات القائمة المنسدلة المرمزة بالألوان لـ المكلفين بالمهام، والملفات (لأي مرفقات ذات صلة). هناك أيضًا قائمة مراجعة للمهام الفرعية للبقاء على المسار الصحيح، كما أن شريط النسبة المئوية للإنجاز يبقيك متحفزًا.

يمكنك أيضًا تعقب خطة العمل هذه بسرعة أكبر باستخدام شبكة الذكاء الاصطناعي العصبية الخاصة بـ ClickUp Brain . احصل على اقتراحات لتحسين خطتك، أو إنشاء مهام فرعية، أو حتى العثور على مهام مماثلة لجعل العملية أكثر سلاسة.

⚡️Best من أجل: فرق التسويق التي تتطلع إلى توثيق الإجراءات خطوة بخطوة، بدءًا من وضع فكرة الحملة إلى التنفيذ

3. قالب خطة التسويق الاستراتيجي ClickUp

قالب خطة التسويق الاستراتيجية لـ ClickUp

نموذج نموذج خطة التسويق الاستراتيجي ClickUp يساعدك على مواءمة المزيج التسويقي الخاص بك من الأهداف الكبيرة إلى المهام المحددة.

يتضمن القالب، الذي تم تعيينه على مستوى المجلد، مجلدًا فرعيًا "OKRs"، حيث يتم تجميع النتائج الرئيسية حسب مستوى التقدم، وقناة النشر، والربع المستهدف في قائمة "جميع النتائج الرئيسية حسب النتائج الرئيسية". يمكنك أيضًا تحديد أولويات الأهداف في قائمة "النتائج الرئيسية حسب الربع".

بعد ذلك، في المجلد الفرعي "خطة التسويق"، يمكنك تعيين الميزانية و الإنفاق لكل مهمة فرعية في عرض المهام المخطط لها حسب OKRs. يمكنك أيضًا تعيين المهام وتحديد الأولويات.

إذا كنت من محبي التعلم البصري، اطلع على مدونة الفيديو هذه حول إعداد قالب خطة التسويق الاستراتيجي!

ومع انقر فوق الدردشة ، يمكن لفريقك التوافق على الفور داخل مساحة عمل ClickUp الموحدة - لا حاجة إلى المزيد من رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا أو التنقل بين المنصات.

📮ClickUp Insight: أكثر من 60% من وقت الفريق يقضيه في البحث عن السياق والمعلومات وعناصر العمل.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp تخسر الفرق ساعات ثمينة في التنقل بين الأدوات المختلفة. لمنع انقطاع التواصل، قم بدمج المراسلة في سير عملك من خلال منصة مركزية توحد إدارة المشروع والتعاون والتواصل. جرّب انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل.

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⚡️Best لـ: فرق الإدارة التي تتطلع إلى تتبع أهداف العمل طويلة الأجل وتكتيكات التسويق الرئيسية

4. قالب خطة تسويق المحتوى ClickUp

قالب خطة تسويق المحتوى ClickUp

نموذج قالب خطة تسويق المحتوى ClickUp هو تخطيط مناسب للمبتدئين يبسط إدارة سير عمل المحتوى بست طرق عرض منظمة.

ابدأ بعرض قائمة المحتويات لفرز المهام حسب شهر النشر، مما يوفر خارطة طريق واضحة. بعد ذلك، تتبع التقدم من خلال لوحة "الحالة"، مع تجميع المهام في فئات مثل "قيد الموافقة" أو "مكتمل".

تساعدك لوحة "خطوط العمل" في إدارة قاعدة بيانات المحتوى باستخدام نظام السحب والإفلات للتحديثات السريعة. وبالنسبة إلى الجداول الزمنية، استخدم طريقة عرض "الجدول الزمني للمحتوى" و"الجدول الزمني للإدارة" لتصور الجداول الزمنية حسب نوع المحتوى أو الفريق.

وأخيرًا، اختتم باستخدام "تقويم تواريخ النشر" الذي يحدد المهام المستحقة والمتأخرة وغير المجدولة لسهولة التتبع.

⚡️Best ل: فرق المحتوى التي تسعى لإنشاء وتتبع خارطة طريق لاستراتيجيات المحتوى

5. قالب خطة محتوى ClickUp

قالب خطة محتوى ClickUp

نموذج خطة المحتوى قالب خطة محتوى ClickUp يجعل تنفيذ المحتوى بسيطًا وجذابًا للمبتدئين.

يتم تجميع المهام في قائمة "خطة المحتوى" حسب درجة الإلحاح - عالية أو متوسطة أو منخفضة - ومليئة بالتفاصيل مثل الإجراءات المتخذة ونوع المحتوى (مثل الرسوم البيانية أو مقاطع الفيديو) و الجمهور المستهدف والكلمات الرئيسية وحالة الموافقة.

ثم تقوم "لوحة الموافقة" بتتبع عمليات التوقيع بكفاءة، في حين يقدم "تقويم المحتوى" تخطيطًا مرئيًا للمهام، مرمزًا بالألوان حسب ركائز المحتوى مثل المحتوى الذي ينشئه المستخدم أو السلسلة الأسبوعية.

⚡️Best لـ: مديري المحتوى لتنظيم وجدولة التقويمات التحريرية لمختلف المنصات

6. قالب خطة تسويق الحدث ClickUp

قالب خطة تسويق الفعاليات ClickUp

نموذج قالب خطة تسويق فعاليات ClickUp هو خيار مناسب للمبتدئين للتخطيط السلس للفعاليات وتتبعها.

ابدأ بتحديد أنشطة الفعالية في عرض قائمة "مهام التسويق"، مع إضافة تفاصيل مثل الفرق المسؤولة و نسخ الإيصالات لإعداد الميزانية. بعد ذلك، انتقل إلى "لوحة المراحل" لتصور المهام كبطاقات كانبان مجمعة حسب المرحلة (مثل التخطيط والتقييم والتنفيذ).

هناك أيضًا "الجدول الزمني للأحداث" الذي يوفر عرضًا واضحًا لفترات المهام، بينما "تقويم الأحداث" يرسم مهامك على التقويم، مما يتيح لك إعادة جدولة المواعيد النهائية وتعديلها بسرعة حسب الحاجة.

⚡️Best من أجل: منظمي الفعاليات الذين يتطلعون إلى تنسيق الجهود الترويجية والخدمات اللوجستية والجداول الزمنية للفعاليات

7. قالب خطة المبيعات والتسويق ClickUp

نموذج خطة المبيعات والتسويق ClickUp للمبيعات والتسويق

استراتيجيات الترويج الفعال تعزيز الإشارة لعلامتك التجارية، والمبتدئين

نموذج خطة المبيعات والتسويق ClickUp للمبيعات والتسويق

يبسط العملية.

يبدأ التصميم بقائمة "الأنشطة"، حيث يتم تجميع المهام حسب نوع التسويق (مثل الوطني أو المحلي أو العلاقات العامة). يمكنك وضع علامة فريق الحملة، وتعيين العملاء المحتملين للمبيعات والتسويق، وحتى تحديد تواريخ انتهاء المبيعات.

بعد ذلك، يمكنك تصور التقدم المحرز في لوحة "خط أنابيب التسويق" التي تم تجميعها حسب المراحل (مثل البحث والتخطيط والتطوير). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام عرض جدول "الأهداف" لتقييم المبيعات الفعلية ونتائج الحملات.

⚡️Best من أجل: فرق المبيعات والتسويق التي تسعى إلى مواءمة استراتيجياتها لتعزيز توليد الإيرادات

تنزيل هذا النموذج

8. قالب خطة الحملة التسويقية لـ ClickUp للتسويق *

قالب خطة حملة تسويق ClickUp التسويقية

نموذج نموذج خطة حملة تسويق ClickUp التسويقية مثالي للمستخدمين المتوسطين الذين يبحثون عن تحليلات أعمق وتنظيم أعمق للحملات قائمة مراجعة الحملات التسويقية على مستوى المجلد.

في المجلد الفرعي 'تحليلات الحملة'، توجد قائمة 'التكاليف' التي تجمع التكاليف الخاصة بالمهام حسب الشبكة/مصدر النشر. وهي تحتوي على مقاييس مثل التكلفة لكل نقرة (التكلفة لكل نقرة) و التكلفة لكل ألف ظهور (التكلفة لكل ميل) و التكلفة لكل إجراء (التكلفة لكل إجراء).

بالإضافة إلى ذلك، هناك قائمة "مقاييس التحويل" التي تتعقب مقاييس مثل النقرات، التحويلات، و الإعجابات حسب الشبكة. يمكنك حتى تحديد نوع الجمهور (مثل التكنولوجيا أو الإنتاجية أو الطيف الكامل).

بعد ذلك، في المجلد الفرعي "الحملات"، يمكنك مراقبة الروابط المباشرة ومعدلات التحويل و الحالة لكل حملة عبر ثلاث طرق عرض منظمة.

⚡️Best لـ: مديري الحملات الذين يسعون إلى تحليل تنافسي لحملاتهم التسويقية

9. قالب خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

قالب خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوكالة التسويق الرقمي ClickUp

نموذج نموذج خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp هو عبارة عن صفحة ويكي سهلة الاستخدام مصممة لتوثيق استراتيجياتك لوسائل التواصل الاجتماعي بوضوح.

وهي تتميز بتصميم جدولي مع حقول لـ ميزانية التسويق، والإنفاق، والفواتير وحتى الملاحظات والعلامات للمسؤولين. يمكن تحديد المراحل - التخطيط والتنفيذ والتقييم - من خلال قائمة منسدلة، وهناك شريط إكمال لتتبع التقدم المحرز.

هناك جدول منفصل يعالج قائمة مهام فرعية. يمكنك التفكير في توصيل تقويم محتوى مصمم لوسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز كفاءة التخطيط لديك.

⚡️Best لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتطلعون إلى تنظيم المحتوى ومراقبة المشاركة

10. قالب تقويم التسويق ClickUp

قالب تقويم التسويق ClickUp

إنشاء خطة مشروع تسويق هي عملية تتم خطوة بخطوة، و قالب تقويم التسويق ClickUp يجعل الأمر سهلاً للمبتدئين.

يمكنك البدء بإدراج المهام في عرض 'مشاريع التسويق'، مجمعة حسب الحالة، مع حقول مخصصة مثل أحدث التعليقات للتعاون السريع. بعد ذلك، انتقل إلى "الجداول الزمنية للمشروعات" للحصول على عرض واضح منظم للأقسام، مع جداول زمنية قابلة للتعديل.

تتيح لك طريقة عرض "التقويم" جدولة المهام دون عناء، بينما تُظهر لوحة "عملية التسويق" التقدم المحرز في مراحل المشروع. وأخيرًا، يمكنك تتبع الإنفاق باستخدام "جدول الميزانية" والحفاظ على أموالك تحت السيطرة.

⚡️Best من أجل: فرق التسويق التي تتطلع إلى تخطيط الحملات الرئيسية والمواعيد النهائية وجدولتها وتتبعها بصريًا

11. قالب موجز حملة كليك أب التسويقية

قالب موجز الحملة التسويقية لـ ClickUp

نموذج ملخص الحملة التسويقية قالب موجز حملة ClickUp التسويقية يبسط إدارة الحملات التسويقية مع تخطيط ويكي مناسب للمبتدئين.

وهو يتضمن أقسامًا لـ تفاصيل العميل لضمان مواءمة العلامة التجارية وجدول "نظرة عامة على الحملة" لتحديد الموضوعات والأهداف والأوصاف.

يساعد تقسيم الجمهور والرؤى السلوكية في تحديد الشخصيات المختلفة ضمن السوق المستهدفة، بينما يساعد قسم "الميزانية المقترحة في توثيق الموارد المالية.

يمكنك أيضًا تتبع المعالم الرئيسية تحت "التواريخ المهمة" وتوضيح النواتج في جدول مواد التسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة أي مواد مرجعية من الحملات السابقة لتحقيق اتساق العلامة التجارية.

⚡️Best من أجل: المسوقين الذين يتطلعون إلى تحديد أهداف وتكتيكات الحملة بسرعة من أجل المواءمة بين أصحاب المصلحة

ابدأ خططك التسويقية باستخدام ClickUp

تعد قوالب Word رائعة في التعامل مع المهام الأبسط ولكنها لا تستطيع التعامل مع المهام الثقيلة عندما تنمو مشاريعك التسويقية.

وهنا يأتي دور ClickUp لمساعدتك. 🤝

قم بالتبديل بين تخطيط على غرار ويكي لتنظيم المعلومات، ولوحة كانبان لتتبع المهام، ومخطط جانت لتصور الجداول الزمنية، والمزيد. باستخدام ClickUp، أصبح التعاون سهلاً أيضًا مع التحديثات في الوقت الفعلي.

تتكامل المنصة مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك: فكر في Google Drive وFigma وHubSpot. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج لأتمتة إنشاء التقارير أو متابعة المهام.

والميزة الأخيرة؟ هذه القوالب مجانية تماماً! اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في تتبع فكرة حملتك بسرعة حتى تنفيذها.