استراتيجيات التخطيط السنوي لقادة الأعمال

كما يقول المثل العسكري الشائع، المعروف أيضًا باسم 7Ps، "7Ps",

إن التخطيط المسبق السليم يمنع الأداء السيئ.

وفي حين أن ليس كل منظمة تتبع وحدة القيادة في الجيش أو لديها خصم واحد واضح المعالم يجب التغلب عليه، إلا أن أهمية التخطيط أمر عالمي. خاصة بالنسبة للشركات الحديثة حيث تكون النظرة المستقبلية للأعمال التجارية محدودة بعشرات السنين.

تقول دراسة لشركة إرنست ويونغ أن متوسط العمر الافتراضي لشركة S&P 500 الأمريكية قبل 80 عامًا كان 67 عامًا. أما اليوم فهو 15 عامًا فقط! بشكل أساسي، إذا وضعت خطة مدتها خمسة عشر عامًا لشركة عمرها عام واحد، فقد لا تتمكن حتى من استخدامها!

فمع التطور السريع الذي يشهده العالم، تصبح التكنولوجيا قديمة في شهور، ويطلب العملاء تجارب جديدة. تحتاج الخطط إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الموثوقية والقدرة على التكيف.

في منشور المدونة هذا، نستكشف كيف يمكنك استخدام استراتيجيات التخطيط السنوي المختلفة لتحقيق ذلك بالضبط!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إذا كان لديك 60 ثانية فقط لتتعرف على التخطيط السنوي، فإليك ملخصاً سريعاً:

التخطيط السنوي هو العملية التنظيمية لإعداد الأهداف والأنشطة والموارد للسنة القادمة. عادةً ما يبدأ التخطيط السنوي بالصلاحيات المالية المتعلقة بإعداد تقارير المساهمين والامتثال، إلا أنه توسع ليقدم فوائد أوسع نطاقاً.

من الجيد خطة المشروع تحتوي على ما يلي:

الأهداف

الميزانيات

خطط العمل

الأدوار والمسؤوليات

المقاييس وآليات المراجعة

من أجل التخطيط السنوي الفعال، ضع في اعتبارك الخطوات التالية.

المراجعة : إلقاء نظرة شاملة على أداء العام السابق

: إلقاء نظرة شاملة على أداء العام السابق الأهداف : وضع أهداف وغايات قابلة للتحقيق

: وضع أهداف وغايات قابلة للتحقيق خطط العمل : وضع خطط العمل: تصميم الأنشطة والمشاريع اللازمة لتحقيق الأهداف السنوية

: وضع خطط العمل: تصميم الأنشطة والمشاريع اللازمة لتحقيق الأهداف السنوية الأدوات : الحزمة التقنية اللازمة لتنفيذ الخطة السنوية

: الحزمة التقنية اللازمة لتنفيذ الخطة السنوية التتبع: إعداد التقارير ولوحات المعلومات: إعداد التقارير ولوحات المعلومات لتتبع الأداء في الوقت الفعلي

والآن، دعنا ندخل في التفاصيل الدقيقة.

فهم التخطيط السنوي

تبدو فكرة التخطيط السنوي واضحة إلى حد ما - أنت تضع خططًا للعام المقبل. 🤷 إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة. اعتمادًا على عملك، وحجم المؤسسة، والسوق الذي تعمل فيه، يمكن أن تختلف طبيعة التخطيط السنوي بشكل كبير. لنرى كيف.

ما هو التخطيط السنوي؟

التخطيط السنوي هو عملية تحديد الأهداف والأنشطة والمعالم والميزانيات والموارد لفترة الاثني عشر شهرًا القادمة. وفيما يلي بعض الخصائص المميزة للتخطيط السنوي.

التركيز على التمويل : وغالبًا ما يكون مدفوعًا بالأداء المالي للمؤسسة وخططها المالية، بما يتماشى مع تقارير المساهمين/الامتثال للسنة

: وغالبًا ما يكون مدفوعًا بالأداء المالي للمؤسسة وخططها المالية، بما يتماشى مع تقارير المساهمين/الامتثال للسنة تقوم على المراجعة : الخطط السنوية تتبع مراجعة شاملة للأداء في العام السابق

: الخطط السنوية تتبع مراجعة شاملة للأداء في العام السابق التدريج التدريجي : يتم وضع الخطط السنوية أولاً على المستوى التنظيمي، ثم تتدرج بعد ذلك إلى القطاعات والإدارات والفرق والأفراد

: يتم وضع الخطط السنوية أولاً على المستوى التنظيمي، ثم تتدرج بعد ذلك إلى القطاعات والإدارات والفرق والأفراد 360 درجة: يحدد التخطيط السنوي ما يجب القيام به، وكيف، ومن قبل من، وبأي موارد

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الفرق بين التخطيط السنوي والتخطيط الاستراتيجي

في إدارة الأعمال التجارية، غالبًا ما يتم استخدام الاستراتيجية والخطط والتكتيكات ومزيج من هذه الكلمات بالتبادل - مما يؤدي إلى التباس لا داعي له. لذا، قبل أن ندخل في تفاصيل التخطيط السنوي، دعنا نفصل بين التخطيط السنوي و"التخطيط الاستراتيجي"

في حلقة من بودكاست HBR بعنوان " الخطة ليست استراتيجية ،" يقول روجر مارتن، العميد السابق لكلية روتمان للإدارة في جامعة تورنتو:

الإستراتيجية هي مجموعة متكاملة من الخيارات التي تضعك في الملعب الذي تختاره بطريقة تحقق لك الفوز... للإستراتيجية نظرية.

روجر مارتن، العميد السابق لكلية روتمان للإدارة في جامعة تورنتو

لذا، فإن جزءًا كبيرًا من عملية التخطيط الاستراتيجي يدور حول إنشاء النظرية، أي اتخاذ القرارات الكبيرة حول سبب قيامك بما تفعله، ومن هو عميلك، وما الذي يجعلك أفضل من منافسيك، وما إلى ذلك. بعض من هذه نماذج التخطيط الاستراتيجي سيعطيك فكرة أفضل.

من ناحية أخرى، تتعلق عملية التخطيط السنوي بتنفيذ الاستراتيجية المذكورة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.

التخطيط الاستراتيجي التخطيط السنوي الجدول الزمني المدى الطويل (3/5/10 سنوات) المدى المتوسط (سنة) الغرض تحديد أسس العمل ووجوده تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها والموارد اللازمة لذلك الدافع تحديد موقع السوق ورؤيته التخطيط المالي وإعداد التقارير المواءمة مع توجهات العمل الشاملة والرؤية طويلة الأجل مع الاستراتيجية والأهداف التنظيمية

_الاختلافات بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط السنوي

💡 نصيحة احترافية: تحقق من قالب الأهداف السنوية هنا.

على الرغم من أن التخطيط السنوي ليس استراتيجيًا بطبيعته بالكامل، إلا أنه يحتل مكانًا مهمًا جدًا في دورة حياة المنظمة لعدة أسباب.

فوائد التخطيط السنوي الفعال

التخطيط السنوي الفعال هو خارطة الطريق لرحلة العمل خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. ومن خلاله، يعرف كل عضو من أعضاء كل فريق الوجهة والمعالم والطريق نحوها. وهذا يوفر فوائد متعددة، مثل

التوجيه: تحدد عملية التخطيط السنوي الفعالة اتجاه المؤسسة بأكملها. فهي تضمن أن كل فرد يتماشى مع خطة الفريق التي تتماشى مع خطة القسم، وهكذا.

وضوح العمل: تحدد الخطة السنوية الجيدة ما يجب تحقيقه وكيفية تحقيقه. فهي تزيل الغموض حول كيفية تحقيق الأهداف التنظيمية.

على سبيل المثال، إذا كان نمو العملاء من خلال الاستحواذ هو الهدف، فإن الخطة السنوية تحدد الأنشطة المختلفة، مثل الفعاليات والإعلانات وتسويق المحتوى وما إلى ذلك، إلى جانب الميزانيات والموارد لكل منها.

من هنا، تتضح للفرق مهامها لهذا العام.

المساءلة: تسند الخطة السنوية المسؤولية عن مختلف الأهداف والنتائج إلى أفراد محددين. وهذا يشجع على المساءلة الشخصية ومساءلة الفريق.

القابلية للقياس: الخطة السنوية أمر بالغ الأهمية لقياس نجاح المنظمة. فهي المعيار الذي يتم على أساسه تقييم الأداء في نهاية العام.

تحسين الموارد: يصبح تخصيص الميزانيات والموظفين والأدوات والموارد الأخرى فعّالاً إذا كان يصب في مصلحة خطة قوية.

إدارة المخاطر: الخطة السنوية هي في الأساس استراتيجية للتخفيف من المخاطر. فهي تساعد القادة على التنبؤ بشكل معقول بالمخاطر التي قد تنشأ في العام المقبل (أو أبعد من ذلك) وبناء تدابير التخفيف من المخاطر اليوم.

ولجني الفوائد المذكورة أعلاه وأن تكون فعالة، يجب أن يكون للخطة هيكل محدد. دعونا نستكشف ذلك بالتفصيل.

المكونات الرئيسية للتخطيط السنوي الفعال

تحتاج الخطة السنوية الناجحة إلى أن تكون شاملة دون أن تكون إلزامية أكثر من اللازم. ويجب أن تغطي العناصر التالية بشيء من التفصيل.

الأهداف

تبدأ عملية التخطيط السنوي بتحديد الأهداف والغايات. فهو يحدد أولويات العمل بالترتيب حتى تتمكن الفرق من تركيز جهودها وفقًا لذلك. وفيما يلي بعضًا منها أمثلة على الأهداف لـ 1/5/10 سنوات لتبدأ

الميزانيات

تحدد الميزانيات، في الخطة السنوية، الحواجز المالية. فهي تقدم القيود الخاصة بالموارد المالية والتقنية وموارد المواهب التي تحتاجها الفرق لتحقيق أهدافها.

خطة العمل

عندما تتدفق الخطة السنوية للمؤسسة إلى الأقسام والفرق والأفراد، فإنها تحدد أيضًا الأنشطة التي يحتاج كل منهم إلى القيام بها.

الأدوار والمسؤوليات

تحدد الخطة السنوية أيضًا أدوار ومسؤوليات جميع المشاركين فيها، مع تحديد أهدافهم وتوقعاتهم. خلال مرحلة التخطيط، إذا لم تكن الموارد المناسبة موجودة، فإنها تفسح المجال للتوظيف.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك خطط لزيادة تطوير المنتجات بشكل كبير، فقد تحتاج إلى المزيد من المهندسين. ستضمن الخطة السنوية أن الفريق المالي لديه الميزانية، وفريق المواهب لديه التفويض، ومديري التوظيف جاهزون لإجراء المقابلات والتوظيف.

المقاييس وآليات المراجعة

يحدد هذا القسم من الخطة السنوية العملية التي سيتم من خلالها تتبع التقدم المحرز على مدار العام. كيف تعرف ما إذا كنت على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك؟ مؤشرات الأداء الرئيسية وآليات المراجعة بالطبع!

هذه قوالب خطة النمو أمثلة مفيدة لكيفية عمل هذه المكونات جنبًا إلى جنب.

خطط الطوارئ

تقدم الخطة الجيدة أيضًا أفكارًا لما يجب فعله عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. ويغطي هذا المكون بشكل أساسي مسارات العمل البديلة في حال لم تنجح الخطة (أ).

مع وضع هذا السياق، دعنا نرى كيف يمكنك وضع تخطيطك السنوي موضع التنفيذ.

خطوات للتخطيط السنوي الفعال

كما رأينا من قبل، فإن الخطة السنوية هي خارطة طريق للمؤسسة بأكملها. فهي تجمع الجميع نحو أهداف مشتركة. ويحتاج وضع مثل هذه الخطة إلى نهج شامل، مثل النهج الذي نصفه أدناه.

1. مراجعة العام الماضي

قبل وضع أي خطط، قم بإجراء مراجعة شاملة لأداء العام الماضي. انظر إلى ما يلي.

الأهداف التي حددتها ومقدار ما أنجزته منها

الميزانيات والإنفاق الفعلي

الأنشطة التي خططت لها ومراجعة كل منها

العائد على الاستثمار على كل نشاط من الأنشطة/عناوين النفقات

أداء كل فرد في الفريق

اجمع البيانات الكمية والنوعية على حد سواء. اجمع الأرقام، ولكن اجمع أيضاً الآراء حول السبب والكيفية.

على سبيل المثال، لا تسأل فقط عن مبيعات العام الماضي. اسأل أيضًا لماذا حققت/لم تحقق هدف المبيعات، وما الذي نجح، وكيف حقق أصحاب الأداء الأفضل حصصهم، وما إلى ذلك.

استخدم هذه المعلومات كأساس للعام القادم. إذا كانت تحويلاتك من قناة الفعاليات الشخصية أفضل من الندوات عبر الإنترنت، فمن الأفضل لك تخصيص المزيد من الميزانيات للقناة الأولى. أو إذا لم تحقق قناة المحتوى أي نتائج على الإطلاق، فقد ترغب في إعادة النظر في الأهداف التي حددتها وما إذا كانت مناسبة بالفعل.

ستوفر هذه المراجعة أيضًا خاتمة واضحة للعام السابق وبداية جديدة للعام الجديد.

2. تحديد الأهداف والغايات

باستخدام مراجعة العام الماضي كسياق عام شامل للأعمال، حان الوقت لتحديد الأهداف.

استخدام طريقة أهداف SMART

اجعل أهدافك محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، وفي الوقت المناسب. بدلاً من تحديد الأهداف على أنها "اكتساب عملاء"، اجعلها أهدافًا ذكية: زيادة اكتساب العملاء بنسبة 5% شهريًا من خلال قنوات الإعلان عبر الإنترنت.

استخدم نموذجًا هرميًا

قم أولاً بتحديد أهداف المستوى الأعلى، لنقل مثلاً للمؤسسة بأكملها. ثم قم بتقسيمها مستوى تلو الآخر. إذا كان هدف المؤسسة هو اكتساب عملاء جدد، فيمكن تقسيمها إلى:

أهداف الأقسام: تتمحور أهداف التسويق حول زيادة عدد مرات الظهور، وعدد زيارات الموقع، والتحويلات؛ أما أهداف اكتساب المواهب فتتمثل في توظيف المزيد من أعضاء فريق المبيعات؛ أما أهداف نجاح العملاء فتتمحور حول الحصول على إحالات إضافية، إلخ.

أهداف الفريق: ثم تقوم فرق التسويق بتقسيمها أكثر. سيقوم فريق إعلانات البحث بإنشاء ميزانيات لكل قناة وتصميم حملاتهم. سيقوم فريق المحتوى بتخطيط أصولهم لتوليد العملاء المحتملين. سيخطط فريق وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة مرات الظهور، ربما من خلال العلاقات مع المؤثرين.

الأهداف الفردية: بناءً على النتائج المتوقعة للفريق، سيحدد كل عضو من أعضاء الفريق أهدافه، مثل عدد المقالات التي سينشئها كل كاتب أو أهداف التحويل لكل حملة.

3. إنشاء خطط العمل

بعد تحديد الأهداف، حان الوقت لمعرفة طرق تحقيقها، أي وضع خطط المشروع.

قم بهيكلة مشاريعك: قسّم أنشطتك إلى مشاريع بسيطة يمكن إدارتها. يمكنك بناء مشاريعك حول إنشاء المحتوى، وتوزيع وسائل التواصل الاجتماعي، والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء مشاريع لكل حملة أو فعالية أو حدث أو حدث رئيسي.

إليك بعضًا منها قوالب خطة المشروع لإعطائك انطلاقة قوية.

إنشاء المهام: املأ مشاريعك بالمهام.

على سبيل المثال، لكل حملة كمشروع، قد يكون لديك مهام لـ

وضع فكرة الحملة

التصميم المرئي والضمانات

كتابة الإعلانات

النشر والتوزيع

إعادة التوجيه وإعادة التوزيع

إعداد التقارير

إدارة التنفيذ: تعيين هذه المهام للأفراد المناسبين. حدد تواريخ البدء والمواعيد النهائية. حدد التبعيات، إن وجدت.

4. أدوات وأساليب التخطيط السنوي

إذا كنت تستخدم المستندات وجداول البيانات التي تم اختبارها عبر الزمن للتخطيط السنوي، فلا يمكن لومك على ذلك. ومع ذلك، توجد اليوم أدوات أكثر كفاءة وقوة للمساعدة في التخطيط السنوي.

أدوات إدارة المشاريع

الخطة السنوية هي في الأساس مجموعة من المشاريع المترابطة لتحقيق أهداف مشتركة. أداة جيدة لإدارة المشاريع، مثل ClickUp ، يمكن أن يساعدك على رؤية الصورة الكبيرة دون إغفال التفاصيل الدقيقة.

إدارة أنواع متعددة من المهام وسير العمل الديناميكي باستخدام مهام ClickUp Tasks

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك إنشاء

خرائط طريق المشروع

، وإعداد المهام، وتعيين المستخدمين، وتعيين المواعيد النهائية، وتقدير الوقت وتتبعه، وإضافة الأولوية أو العلامات. قم بإعداد حالات مخصصة تناسب سير عملك. إضافة قوائم مراجعة قابلة لإعادة الاستخدام وتطبيقها تلقائيًا على أنواع محددة من المهام. قم بربط المهام المتشابهة أو إضافة مراحل رئيسية.

أدوات التعاون

يحتاج التنفيذ الفعال للخطط السنوية إلى القدرة على التواصل بسهولة في الوقت الفعلي. يوفر ClickUp طرقًا متعددة للقيام بذلك في السياق. كبداية، يمكنك إجراء محادثات كتعليقات متداخلة داخل كل مهمة.

لمزيد من المحادثات الديناميكية في الوقت الفعلي، جرّب انقر فوق الدردشة . قم بإجراء محادثات حول قنوات مشاريع محددة. قم بربط المهام بمحادثاتك وسهّل على زملائك التنقل فيها. ابدأ المكالمات بنقرة واحدة من داخل ClickUp؛ وأنشئ الملخصات وعناصر الإجراءات تلقائياً.

مكالمات بنقرة واحدة داخل ClickUp Chat

أدوات تتبع الأهداف

إن أبسط طريقة لتحقيق أهدافك هي إبقائها مرئية ومتاحة في جميع الأوقات. أهداف ClickUp هو أداة قوية تطبيق تتبع الأهداف الذي يتيح كل هذا وأكثر.

ClickUp Goals لتتبع التقدم في الوقت الفعلي

قم بإعداد أهداف واضحة لتتبع انتصاراتك. يمكن أن تكون هذه الأهداف أهداف مهام (مثل المهام في سباق أو حملة)، أو أهداف عددية (مثل عدد المقالات التي يجب على المرء كتابتها)، أو أهداف نقدية (مثل دولارات الإيرادات) أو أهداف صحيحة/خطأ (مثل ما إذا كان مكان الحدث محجوزًا أم لا).

قم بإدارة جميع أهدافك في مكان واحد، وقم بتنظيمها في مجلدات، وتصور التقدم الجماعي.

5. تنفيذ الخطط السنوية

لقد تحدثنا حتى الآن عن التخطيط. حان الوقت للمضي خطوة أخرى إلى الأمام ومناقشة التنفيذ.

فرق العمل

في البداية، اجمع جميع أعضاء فريقك معًا على منصة إدارة المشروع.

دربهم على استخدامها بفعالية مع إجراءات التشغيل القياسية لـ

تحديث حالة المهمة

تقدير الوقت المستغرق

تتبع الوقت

استخدام قوائم المراجعة لمراقبة الجودة

ملء الحقول المخصصة، إن وجدت

توحيد البيانات

لمتابعة السياق من السنة (السنوات) السابقة، من المهم دمج بعض البيانات. للقيام بذلك:

دمج الأدوات ذات الصلة مثل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات المبيعات، وما إلى ذلك.

كتابة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) علىمستندات ClickUp ومشاركتها بشكل آمن مع أصحاب المصلحة المعنيين

تضمين مستندات خارجية، مثل جداول البيانات أو توفير روابط للمستندات المهمة

مراجعة أدوات إدارة الأداء

أنشئ طريقة بسيطة وقابلة للتنفيذ لتتبع الأداء على مدار العام. ClickUp Dashboards تمكّنك من تصور البيانات عبر جبهات متعددة.

التقارير القابلة للتخصيص باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تصور على الفور جميع البيانات المتعلقة بالمشروع داخل ClickUp، مثل المهام وأعباء العمل والجداول الزمنية والساعات المدفوعة والإنتاجية الفردية. يمكنك دمج العشرات من تطبيقات الجهات الخارجية لإنشاء لوحات معلومات مدمجة، مثل تقارير المبيعات، وتصورات إدارة علاقات العملاء، وأداء الحملات التسويقية، وما إلى ذلك. يمكن لكل مستخدم فردي إعداد لوحات معلومات شخصية لقياس أدائه الخاص أيضاً.

وأخيرًا وليس آخرًا، استخدم هذه البيانات لتكييف خطتك على مدار العام. إعادة تنظيم الميزانيات,

إعادة تخصيص الموارد

أو تعديل الأنشطة للبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافك. لبداية أسرع، استخدم

قوالب الخطة التشغيلية

لهيكلة التنفيذ الخاص بك.

الخطة السنوية الجيدة هي عبارة عن عدد من الأجزاء المتحركة. قد يكون من الصعب المناورة بهذا الأمر دون الدعم المناسب.

التحديات في التخطيط السنوي

فيما يلي أكثرها شيوعًا

تحديات إدارة المشاريع

قد تصادفك في تخطيطك السنوي وطرق التغلب عليها.

التنبؤ غير الدقيق: في بعض الأحيان، تبالغ الفرق أحيانًا في تقدير ما يمكن أن تحققه في السنة. لذا، فإنها تتنبأ بكل شيء، بما في ذلك الميزانيات والموارد والأنشطة بشكل غير دقيق.

لتجنب ذلك، قم بالتنبؤ بناءً على البيانات الموجودة. كن معقولاً في توقعاتك وتوخَّ الحذر.

المحاذاة: يحتاج كل فرد وفريق وقسم إلى مواءمة أهدافه مع أهداف المؤسسة. والأهم من ذلك، يجب أن تكون أيضًا في خدمة خطة العمل الشاملة. عندما لا يحدث ذلك، يصبح الأمر تحديًا كبيرًا.

إن أبسط طريقة للتغلب على ذلك هي استخدام أساليب التخطيط مثل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) أو بطاقة الأداء المتوازن. يساعد ذلك في الحفاظ على توافق أهداف وأنشطة الجميع نحو نفس الهدف.

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قوالب خطة العمل

لتعمل بها.

قيود الميزانية: من النادر جدًا أن يحصل كل فريق على الميزانيات التي يطلبها. وهذا يعني أن الفرق تحتاج إلى تحقيق أهدافها بالميزانيات التي لديها.

للقيام بذلك، قم بإجراء بعض عمليات المحاكاة. فكر في مجموعات مختلفة لتخصيص الميزانية قبل اختيار أفضلها.

إدارة الوقت: دعنا نواجه الأمر. التخطيط يستغرق وقتًا. في حين أنك مثقل بالفعل بالعمل اليومي، فإن تخصيص وقت للتخطيط للمستقبل قد يكون طلبًا كبيرًا.

تغلب على هذا التحدي من خلال إنشاء أوقات للطوارئ كجزء من الخطة. تأكد من ترك أسبوعين في شهر ديسمبر فارغين في خطتك السنوية لتخطيط الأعمال السنوية للعام المقبل.

يمكن لقادة الأعمال أن يلعبوا دوراً رئيسياً في مساعدة الفرق في التغلب على هذه التحديات.

## دور القيادة في التخطيط السنوي

يدرك القائد الجيد أن الفرق هي الأقرب إلى الواقع ولديها معرفة أكثر رسوخًا بالأمور التجارية.

لذا، فبدلاً من أن يكون القائد مدربًا أو مخططًا، يلعب القائد دور المحرك والميسر للتخطيط السنوي.

طرح الأسئلة : يقوم القائد بتسهيل مراجعة العام الماضي من خلال طرح الأسئلة ذات الصلة

: يقوم القائد بتسهيل مراجعة العام الماضي من خلال طرح الأسئلة ذات الصلة طرح الأفكار : يجلب القائد خبرته لتقديم الاقتراحات والأفكار

: يجلب القائد خبرته لتقديم الاقتراحات والأفكار حل النزاعات : حل النزاعات: يساعدون الفرق على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل المختلف عليها

: حل النزاعات: يساعدون الفرق على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل المختلف عليها الإشراف: يراقبون عملية التخطيط لتحديد أي ثغرات ولفت انتباه الفريق إليها

خطط طريقك نحو النجاح باستخدام ClickUp

سواء كنت تقود فوجًا عسكريًا أو فريقًا من المتدربين التسويقيين، فإن الخطة الجيدة هي أساس الأداء الجيد. فهي تساعد الجميع على معرفة ما يجب القيام به، ولماذا، وكيف، ومتى، ومن، وبأي معيار. إنها تدفع العمل إلى الأمام.

لهذا السبب التخطيط التنظيمي هو جزء مهم من الدور الوظيفي لكل قائد عمل. فهو وسيلة لك لتحديد الاتجاهات وتوجيه الفريق.

ومع ذلك، فإن أحد أكبر الأخطاء التي يمكنك ارتكابها هو التفكير في التخطيط السنوي كنشاط لمرة واحدة. على الرغم من أن الخطة الاستراتيجية عادةً ما يتم وضعها في بداية العام، إلا أنك تحتاج إلى الإشراف على تنفيذها طوال فترة الاثني عشر شهرًا.

وللقيام بذلك، أنت بحاجة إلى منصة قوية للتخطيط وإدارة المشاريع مثل ClickUp، حيث توفر لك منصة ClickUp كل ما تحتاجه لتنفيذ خططك السنوية من خلال إدارة المهام القوية والتوثيق والتحليلات وميزات الذكاء الاصطناعي والقوالب سهلة الاستخدام. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .