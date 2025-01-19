أفضل 13 حافزًا غير نقدي لتعزيز مشاركة الموظفين

🌎 التحقق من الحقائق: الموظفون المعترف بهم جيدًا 45% أقل احتمالاً للاستقالة من المؤسسة بعد عامين من الانضمام إليها. ووجدت الدراسات مؤخرًا أن 31% فقط من الموظفين يشعرون بأنهم منخرطون حقًا في مؤسساتهم.

لقد تطورت الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع التحفيز. فلم تعد المكافآت المالية التقليدية كافية لإلهام أفضل المواهب والاحتفاظ بها. وبدلاً من ذلك، تحتل الحوافز غير المالية مركز الصدارة، حيث تقدم للموظفين شيئًا أكثر قيمة بكثير: الشعور بالهدف والتقدير والنمو.

سنناقش الاستراتيجيات الفعّالة وأفضل الممارسات والأمثلة الواقعية التي تُظهر كيف يمكن للحوافز غير النقدية أن تُحدث تحولاً في مؤسستك.

ولكن أولاً، دعنا أولاً نفهم التفاصيل الدقيقة للحوافز غير النقدية.

فهم الحوافز غير النقدية ## فهم الحوافز غير النقدية

عندما يتعلق الأمر بتحفيز الموظفين، فإن المال ليس هو الحل الوحيد. تركز الحوافز غير النقدية على تقدير المساهمات، وتعزيز النمو، وبناء علاقات تدوم لفترة أطول من مجرد راتب.

تستفيد هذه الاستراتيجيات من التحفيز الجوهري، مما يخلق شعوراً بالقيمة والتوافق مع أهداف الشركة. على عكس الحوافز النقدية التي تقدم إشباعًا قصير الأجل، غالبًا ما تترك الحوافز غير النقدية للموظفين انطباعًا أعمق وأكثر ديمومة.

الفرق بين الحوافز النقدية وغير النقدية

الحوافز النقدية الحوافز النقدية الحوافز غير النقدية التعريف المكافآت المالية المباشرة مثل المكافآت أو الزيادات في الرواتب التقدير أو المزايا غير المالية الغرض المكاسب المالية الفورية التحفيز والمشاركة على المدى الطويل أمثلة المكافآت وزيادة الرواتب والعمولات التقدير والعمل المرن وفرص النمو الجاذبية مكافأة مالية مجزية مكافآت ذات مغزى عاطفي وشخصية

الحوافز النقدية مقابل الحوافز غير النقدية

الحوافز غير النقدية، مثل جداول عمل مرنة أو فرص التطوير المهني، تُظهر للموظفين أن مساهماتهم تتجاوز المخرجات القابلة للقياس. وعندما تقترن هذه الحوافز بحوافز مالية، فإنها تخلق ثقافة يشعر فيها الموظفون بالتقدير الحقيقي.

دعنا نستكشف لماذا تحقق هذه الاستراتيجيات مثل هذا التأثير القوي.

## فوائد الحوافز غير النقدية

ما الذي يدفع فريقك حقاً إلى التفوق؟ في كثير من الأحيان، لا يقتصر الأمر على الراتب فقط. فالحوافز غير النقدية تعطي الأولوية للتواصل والتقدير والنمو - وهي عناصر أساسية تلهم المشاركة الدائمة.

إليك سبب أهميتها:

تُعد القوى العاملة لديك للمستقبل : الاستثمار في التطوير المهني يجهز الموظفين لمواجهة التحديات القادمة، مما يبني أساسًا أقوى لمؤسستك

: الاستثمار في التطوير المهني يجهز الموظفين لمواجهة التحديات القادمة، مما يبني أساسًا أقوى لمؤسستك يحافظ على مشاركة الموظفين على المدى الطويل : يساعد التكريم، من خلال الإرشاد أو العمل المرن، الموظفين على الشعور بالارتباط بأدوارهم ورؤيتك، مما يعزز المشاركة المستمرة

: يساعد التكريم، من خلال الإرشاد أو العمل المرن، الموظفين على الشعور بالارتباط بأدوارهم ورؤيتك، مما يعزز المشاركة المستمرة تعزز معنويات الفريق : إن الاحتفال بالإنجازات يرفع من مستوى الأفراد ويحفز الفريق بأكمله، سواء كان ذلك من خلال الإشادة في اجتماع أو تكريم رمزي

: إن الاحتفال بالإنجازات يرفع من مستوى الأفراد ويحفز الفريق بأكمله، سواء كان ذلك من خلال الإشادة في اجتماع أو تكريم رمزي تعزز الرضا الوظيفي: توفر الحوافز غير النقدية مثل التطوير المهني أو المكافآت التجريبية هدفاً محدداً، مما يضمن شعور الموظفين بأن عملهم مهم حقاً

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تعزز الولاء : تُظهر برامج العافية ومبادرات التطوير الوظيفي للموظفين أنهم موضع تقدير، مما يشجعهم على الاستمرار في التفاني في العمل في المؤسسة

: تُظهر برامج العافية ومبادرات التطوير الوظيفي للموظفين أنهم موضع تقدير، مما يشجعهم على الاستمرار في التفاني في العمل في المؤسسة تدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية : الجداول الزمنية المرنة أو الوقت المخصص للمشاريع الشخصية تحترم وقت الموظفين، مما يعزز الإنتاجية والسعادة بشكل عام

: الجداول الزمنية المرنة أو الوقت المخصص للمشاريع الشخصية تحترم وقت الموظفين، مما يعزز الإنتاجية والسعادة بشكل عام تجذب المواهب وتحتفظ بها : تخلق برامج التقدير وفرص النمو مكان عمل مرغوب فيه يحافظ على مشاركة أفضل المواهب مع استقطاب وجهات نظر جديدة

: تخلق برامج التقدير وفرص النمو مكان عمل مرغوب فيه يحافظ على مشاركة أفضل المواهب مع استقطاب وجهات نظر جديدة تحقق تأثيرًا دون تكاليف باهظة: اللفتات البسيطة مثل التكريمات أو ورش عمل بناء المهارات تترك انطباعًا دائمًا دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة

تحوّل الحوافز غير النقدية أماكن العمل إلى مجتمعات. فهي تجعل الموظفين يشعرون بالتقدير، وليس فقط بالأجر. لذا في المرة القادمة التي تفكر فيها في المكافآت، اسأل نفسك: ما الذي سيترك انطباعاً؟

إليك ما يقترحه مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp، ClickUp Brain

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أفضل الحوافز غير النقدية للموظفين

تركز الحوافز غير النقدية على خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتقدير والإلهام. وتتناول هذه الاستراتيجيات المحفزات الجوهرية مثل النمو والتواصل والإنجاز الشخصي، وبناء ثقافة مكان عمل شاملة ومزدهرة .

1. العمل المرن وأوقات العمل المرنة📅

إن تمكين الموظفين من إدارة جداولهم يعزز الإنتاجية ويقلل من التوتر. تُظهر المرونة الثقة في قدرة الموظفين على الوفاء بمسؤولياتهم بطريقة تتوافق مع احتياجاتهم الشخصية والمهنية.

أفكار وأمثلة

تقديم خيارات العمل عن بُعد أو ساعات عمل مرنة لاستيعاب أنماط العمل المختلفة

استخدم عرض تقويم ClickUp لمواءمة توافر الفريق مع تمكين المرونة

تنفيذ "أيام الجمعة المرنة" أو أيام عمل أقصر لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية

تصور جدولك الزمني في الوقت الفعلي باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

2. التقدير العام وتقدير الموظفين🥇🥇 الاعتراف بمساهمات فريقك في العمل يحول الإنجازات إلى لحظات احتفالية تلهم الجميع. فالتقدير يُظهر للموظفين أن جهودهم مهمة ويحدد مسار ثقافة التقدير.

أفكار وأمثلة

استخدم انقر فوق التعليقات المعينة للتقدير الفوري للعمل الرائع مباشرةً ضمن المهام، مما يضمن أن يكون الثناء فوريًا ومرئيًا للفريق

تسليط الضوء على المعالم البارزة خلال اجتماعات الفريق أو عرض إنجازات الموظفين في الرسائل الإخبارية للشركة

إنشاء برنامج لتسمية الأقران لتشجيع الزملاء على الاحتفاء بمساهمات بعضهم البعض

3. المهارات والتطوير الوظيفي opportunities👨‍💻

يُظهر تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للنمو المهني أن المؤسسة تقدر مستقبلهم. تحافظ هذه الفرص على ديناميكية الأدوار وتوائم بين التطلعات الفردية والنجاح التنظيمي.

أفكار وأمثلة

توفير إمكانية الوصول إلى الشهادات أو ورش العمل الخاصة بالأدوار أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت المصممة خصيصاً للأهداف المهنية

أنشئ مركزاً مركزياً للتعلم باستخدام مستندات ClickUp لإيواء موارد التدريب وأفضل الممارسات

إطلاق برامج إرشادية لربط أعضاء الفريق المبتدئين بزملائهم ذوي الخبرة للتوجيه وتنمية المهارات

إنشاء مركز معرفة مركزي باستخدام مستندات ClickUp Docs

4. المكافآت التجريبية🔎

تترك المكافآت التجريبية انطباعًا دائمًا من خلال خلق لحظات لا تُنسى. تبرز هذه المكافآت لأنها مصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات الموظفين واهتماماتهم.

أفكار وأمثلة

كافئ أصحاب الأداء العالي بتذاكر لحضور فعاليات، مثل الحفلات الموسيقية أو المؤتمرات الصناعية

التخطيط لأنشطة بناء الفريق مثل غرف الهروب أو المغامرات في الهواء الطلق أو الخلوات الصحية

تنظيم "أيام تجربة" برعاية الشركة حيث يشارك الموظفون في أنشطة فريدة من نوعها

5. الإجازات الإضافية مدفوعة الأجر⌚

إن منح الموظفين إجازة إضافية مدفوعة الأجر يمنح الموظفين فرصة لإعادة شحن طاقاتهم وإعطاء الأولوية لرفاهيتهم. توضح هذه البادرة البسيطة أن المؤسسة تقدر وقتهم وجهودهم.

أفكار وأمثلة

استحداث أيام "مكافأة إجازة إضافية مقابل تحقيق أهداف أو إنجازات محددة

تقديم أيام للصحة النفسية كجزء من مبادرة عافية أوسع نطاقاً

منح الموظفين أعياد ميلادهم إجازة أو إضافة عطلات متغيرة للاستخدام الشخصي

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6. المكافآت والهدايا الملموسة🎁🎁

تُعد المكافآت الملموسة المدروسة بمثابة تذكير دائم بالتقدير. هذه الرموز المادية تجعل الموظفين يشعرون بالتقدير والتقدير.

أفكار وأمثلة

تقديم هدايا مخصصة، مثل علب الهدايا المنتقاة بعناية أو الأدوات التقنية أو هدايا الشركة

احتفل بالمناسبات السنوية للعمل بعناصر فريدة تعكس مساهمات الموظفين

كافئ الإنجازات ببطاقات الهدايا أو باقات العافية المصممة خصيصاً لتناسب التفضيلات الفردية

7. التمكين من خلال الدور enhancements👩‍🏫

إن إتاحة الفرص للموظفين لتولي تحديات جديدة أو أدوار قيادية تحافظ على ديناميكية عملهم وذات مغزى. إن تعزيز الأدوار يبني الثقة ويشجع على النمو.

أفكار وأمثلة

تعيين موظفين ذوي إمكانات عالية لقيادة المبادرات الاستراتيجية أو مشاريع الفريق

منحهم ملكية واضحة لتتبع المشروع وأداء الفريق

تدوير الموظفين في أدوار متعددة الوظائف لتوسيع نطاق مهاراتهم ووجهات نظرهم

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8. إنشاء بيئات عمل محببة 😎 إنشاء بيئات عمل محببة 😎 التلعيب يجعل العمل أكثر جاذبية من خلال إدخال المرح والمنافسة الودية. ومن خلال المكافأة على التقدم، تحوّل البيئات القائمة على الألعاب المهام الروتينية إلى تحديات مثيرة.

أفكار وأمثلة

قم بإنشاء لوحات المتصدرين في الفريق لتتبع إنجاز المهام أو المعالم الرئيسية للمشروع

تقديم حوافز غير نقدية مثل منح مكافآت إضافية أو تذاكر لحضور الفعاليات لأصحاب الأداء المتميز

تنظيم تحديات الفريق التي تعترف بالتعاون والمساهمات الفردية

9. التطوع وفرص المسؤولية الاجتماعية 🌸

إن إتاحة الفرص للموظفين لرد الجميل من خلال العمل التطوعي أو مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات يساعدهم على التواصل مع هدف أكبر.

أفكار وأمثلة

تنظيم أيام تطوعية حيث يمكن للموظفين المساهمة في مشاريع المجتمع المحلي

إنشاء برامج لمطابقة التبرعات برعاية الشركة للقضايا التي يهتم بها الموظفون

الشراكة مع المنظمات غير الربحية للحصول على فرص تطوعية قائمة على المهارات

10. برامج ومبادرات العافية💪💪

إعطاء الأولوية لصحة الموظفين من خلال برامج العافية يعزز الصحة البدنية والعقلية على حد سواء، مما يحسن الأداء العام.

أفكار وأمثلة

تقديم دروس اليوغا أو اللياقة البدنية في المكتب أو افتراضياً

توفير إمكانية الوصول إلى موارد الصحة العقلية مثل جلسات العلاج أو تطبيقات اليقظة الذهنية

تنظيم تحديات صحية تركز على ممارسة التمارين الرياضية أو الترطيب أو الأكل الصحي

👀 هل كنت تعلم؟ في عام 1879، أنشأت شركة بولمان واحدة من أقدم البرامج الصحية للموظفين من خلال إنشاء جمعية رياضية للعاملين فيها

11. مشروع شخصي time👨‍🔬

إن إتاحة بعض الوقت المخصص للموظفين للعمل على مشاريع شخصية أو مشاريع الشغف يعزز الإبداع والابتكار مع بناء شعور بالملكية.

أفكار وأمثلة

تنفيذ "ساعات للابتكار" حيث يمكن للموظفين استكشاف أفكار خارج مسؤولياتهم المعتادة

تنظيم وتتبع التقدم المحرز في هذه المشاريع الشغوفة

استضافة معارض داخلية للموظفين لعرض مشاريعهم المكتملة

12. ترابط الفريق والتجارب الثقافية🙌🙌

إن إشراك الموظفين في أنشطة مشتركة يقوي العلاقات ويخلق شعوراً بالانتماء. تشجع هذه التجارب على التعاون وتساعد الموظفين على التواصل على مستوى أعمق من المهام اليومية.

أفكار وأمثلة

تنظيم حفلات ثقافية أو فعاليات ذات طابع خاص للاحتفاء بالتنوع وتشجيع الشمولية

التخطيط لخلوات خارج الموقع تركز على تمارين بناء الفريق والتحديات التعاونية

استضافة ليالي المسابقات التافهة أو ألعاب البحث عن الكنز أو الألعاب التفاعلية لتعزيز الصداقة الحميمة في أجواء مريحة

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13. التقدير من خلال الجوائز الداخلية🏆🏆

يؤدي إنشاء برنامج جوائز داخلي إلى إضفاء الطابع الرسمي على التقدير مع تشجيع المنافسة الودية. وتسلط هذه الجوائز الضوء على الأداء المثالي وتلهم الآخرين لتحقيق أهداف أعلى.

أفكار وأمثلة

إنشاء جوائز سنوية مثل "المفكر الأكثر ابتكارًا" أو "أفضل لاعب في فريق العمل للعام"

استخدام مدخلات الموظفين لتحديد فئات الجوائز والفائزين، مما يضمن الشمولية

قم بإقران الجوائز بمكافآت تجريبية، مثل عشاء مع القيادة أو فرص حصرية

تتخطى الحوافز غير النقدية مجرد الامتيازات البسيطة، لتشكل ثقافة مكان العمل التي تعطي الأولوية للنمو والعلاقات الهادفة والتقدير الحقيقي. سنستكشف في القسم التالي كيفية تنفيذ هذه الأفكار بفعالية، وتحويلها من مفاهيم إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

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تنفيذ الحوافز غير النقدية في مكان العمل

يتطلب بناء برنامج حوافز غير نقدية فعالة مواءمة الاستراتيجيات مع احتياجات الموظفين والأهداف المؤسسية مع الاستفادة من الأدوات لتبسيط التنفيذ.

وفيما يلي دليل تفصيلي لضمان النجاح - #إليك الدليل التفصيلي لضمان النجاح

الخطوة 1: فهم تفضيلات الموظفين

يبدأ البرنامج الناجح بمعرفة ما يقدّره موظفوك.

اجمع الرؤى من خلال الاستطلاعات أو جلسات التغذية الراجعة أو مناقشات الفريق باستخدام نماذج ClickUp تحديد المحفزات مثل المرونة أو التقدير أو النمو الوظيفي أو مبادرات العافية

استخدم البيانات التي تم جمعها لتخصيص المكافآت لتلبية احتياجات الموظفين المتنوعة

الخطوة 2: وضع أهداف قابلة للقياس🎯

تضمن الأهداف المحددة بوضوح أن يظل برنامجك مركزًا ومؤثرًا.

تتبع الأهداف بكفاءة مع ClickUp

حدد أهدافًا مثل تحسين مشاركة الموظفين، أو تقليل معدل دوران الموظفين، أو زيادة الإنتاجية

تتبع التقدم باستخدام أهداف ClickUp الحفاظ على توافق برنامجك مع الأولويات المؤسسية والإنجازات الفردية

الخطوة 3: مواءمة المكافآت مع القيم المؤسسية

يجب أن يعكس برنامج الحوافز الخاص بك القيم الأساسية لمؤسستك مع إلهام الموظفين.

صمم المكافآت التي تتوافق مع ثقافة شركتك - على سبيل المثال، قد تركز المؤسسات الموجهة نحو الخدمة على التقدير، بينما قد تعطي الشركات المبتكرة الأولوية للمكافآت التجريبية

استخدم ClickUp Milestones لربط الحوافز مباشرةً بالإنجازات الرئيسية وضمان التوافق مع الأهداف طويلة الأجل

تتبع المراحل الرئيسية للمشروع باستخدام ClickUp

الخطوة 4: التواصل بوضوح📜📜

الشفافية والوضوح أمران أساسيان لبناء الثقة والمشاركة في برنامجك.

اجعل تفاصيل البرنامج مركزية مثل الأهلية والمعايير والمكافآت المتاحة باستخدام مستندات ClickUp Docs، مما يجعل المعلومات في متناول الجميع

شارك رؤى الأداء والإنجازات باستخدام قالب تقرير أداء ClickUp اربط تقدم الموظفين والمراجعات الفصلية بالحوافز باستخدام نموذج /%ref/ قالب مراجعة الأداء ربع السنوي ClickUp ### الخطوة 5: المراقبة والتنقيح باستمرار



تضمن المراقبة المستمرة بقاء برنامجك فعالاً وقابلاً للتكيف.

احصل على عرض واضح لتقدمك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تصور المشاركة والنتائج في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp الرافعة المالية عرض عبء العمل ClickUp Workload View للحفاظ على التوازن بين مشاركة الموظفين وأعباء العمل، وتجنب الإنهاك

جمع الملاحظات من الموظفين بانتظام لتعديل البرنامج وتحسينه

الخطوة 6: أتمتة التقدير والمكافآت

تعمل الأتمتة على تبسيط إدارة برنامج الحوافز الخاص بك، مما يضمن الاتساق وتقليل النفقات الإدارية العامة.

تخلص من المهام اليدوية المتكررة مع أتمتة ClickUp

الاستفادة من مهام ClickUp لإدارة الإقرارات و أتمتة ClickUp لتبسيط عملية إنشاء التنويهات للمراحل الرئيسية التي تم تحقيقها، مما يضمن تقديرًا متسقًا وفعالاً

تتبع المساهمات والجهود المستمرة باستخدام تتبُّع وقت النقر مكافأة الموظفين على تفانيهم في العمل

باتباع هذه الخطوات واستخدام انقر فوق الموارد البشرية ، يمكنك إنشاء برنامج حوافز غير مالية يحفز الموظفين ويتماشى مع أهداف شركتك لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

أمثلة على الحوافز غير النقدية الناجحة في مكان العمل

العمل في مجال الأعمال هو تحسين حالة العالم مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce

الأفكار العظيمة لا تأتي من فراغ - فهي مستوحاة من الثقافات التي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين. لقد أتقنت بعض الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم فن الحوافز غير النقدية، وأثبتت أن التقدير والمرونة والهدف يمكن أن يحفزوا الموظفين بشكل لا مثيل له.

دعونا نستكشف كيف حولوا الأفكار الإبداعية إلى قصص نجاح في مكان العمل.

جوجل: تعزيز الابتكار مع "20% من الوقت سياسة "20% وقت" من جوجل تُمكِّن الموظفين من تخصيص خُمس أسبوع عملهم ل مشاريع الشغف الشخصي. وقد كان لهذه المبادرة الفضل في إنشاء منتجات تغير قواعد اللعبة مثل Gmail وGoogle Maps، مما يسلط الضوء على كيفية تعزيز الثقة والاستقلالية في الابتكار.

الفائدة الرئيسية: إن منح الموظفين حرية استكشاف أفكارهم يعزز الإبداع ويؤدي إلى تحقيق اختراقات تفيد الأفراد والمؤسسة على حد سواء.

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ستاربكس: الاستثمار في تعليم الموظفين

تدعم شركة ستاربكس تطلعات موظفيها من خلال خطة ستاربكس للإنجاز الجامعي التي تقدم للشركاء المؤهلين في الولايات المتحدة تغطية الرسوم الدراسية بنسبة 100٪ للحصول على درجة البكالوريوس من خلال برنامج جامعة ولاية أريزونا عبر الإنترنت. لا تساعد هذه الميزة الموظفين على تحقيق أهدافهم التعليمية فحسب، بل تعزز أيضاً الولاء والمشاركة طويلة الأجل داخل الشركة.

الخلاصة الرئيسية: الاستثمار في تعليم الموظفين يدل على الالتزام بنموهم، مما يخلق قوة عاملة أكثر مهارة وتفانيًا.

HubSpot: احتضان المرونة مع إجازة غير محدودة من العمل

HubSpot's إجازة غير محدودة مدفوعة الأجر (PTO) تعكس سياسة الإجازات مدفوعة الأجر التزامها باستقلالية الموظفين ورفاهيتهم. يتمتع الموظفون بحرية الحصول على إجازة حسب الحاجة، مما يضمن لهم إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم الشخصية دون المساس بالإنتاجية. ويعزز هذا النهج الثقة ويقلل من الإرهاق ويدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

الفائدة الرئيسية: إن توفير سياسات مرنة للإجازات يعزز معنويات الموظفين ومشاركتهم لأنهم أصبحوا الآن مخولين لإدارة جداولهم الزمنية بمسؤولية.

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Salesforce: تشجيع العمل التطوعي بإجازة مدفوعة الأجر تدمج Salesforce العمل الخيري في ثقافتها من خلال نموذجها "1-1-1"، حيث تخصص 1% من وقت الشركة وأسهمها ومنتجاتها للمبادرات المجتمعية. ويحصل الموظفون على سبعة أيام إجازة تطوعية مدفوعة الأجر سنوياً، مما يتيح لهم دعم القضايا التي يهتمون بها. لا تشجع هذه السياسة التأثير الاجتماعي فحسب، بل تعزز أيضاً مشاركة الموظفين من خلال مواءمة القيم الشخصية مع أهداف الشركة.

الخلاصة الرئيسية: إن توفير وقت منظم للتطوع يساعد الموظفين على إيجاد هدف في عملهم مع تعزيز ارتباطهم القوي برسالة الشركة.

باتاغونيا: دعم النشاط البيئي

تقدم شركة باتاجونيا لموظفيها 18 ساعة إجازة مدفوعة الأجر سنويًا للمشاركة في النشاط، بل وتغطي كفالة من يتم القبض عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية. الشركة تدريب بيئي مدفوع الأجر كما يتيح البرنامج للموظفين المساهمة في المنظمات التي تركز على البيئة لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

المعلومات الأساسية: الحوافز المرتبطة بالقيم المشتركة تخلق مشاركة أعمق للموظفين وتوائم بين الهدف الشخصي والأهداف المؤسسية

تثبت هذه الشركات أن أفضل الحوافز غير النقدية هي تلك التي تتوافق مع قيم الموظفين وشغفهم وتطلعاتهم. خذ صفحة من دليلهم لتصميم برامج تلهم القوى العاملة لديك وتشركهم في العمل.

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مستقبل تحفيز الموظفين

تعمل المكافآت غير النقدية على خلق أماكن عمل يزدهر فيها الموظفون، مما يعزز الحافز والشعور بالقيمة. تتجاوز هذه الاستراتيجيات التعويضات المالية وتعطي الأولوية للتقدير الهادف والنمو الشخصي والتواصل.

من خلال اعتماد ترتيبات العمل المرنة، وفرص التطوير الوظيفي، والتقدير المدروس، فإنك تقدم حافزاً غير نقدي كبير يعزز المشاركة ويبني قوة عاملة جاهزة لمواجهة التحديات المستقبلية. يمكن لهذه المبادرات، إذا تم تجهيزها بالأدوات المناسبة، أن تحقق تأثيراً طويل الأمد في مؤسستك.

اتخذ الخطوة التالية نحو قوة عاملة متحمسة.

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