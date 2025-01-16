Lark مقابل ClickUp: ما هي أداة التعاون الأفضل؟

جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات. هل ما زلت تستخدمها لإبقاء فريقك متزامناً؟ خذها منا - إنها أسباب تفويت المواعيد النهائية، وسوء التواصل، وانخفاض الإنتاجية.

لقد حان الوقت لاتباع نهج جديد، وهنا يأتي دور أدوات التعاون الحديثة.

هذه الأدوات لا تعمل فقط على تبسيط التواصل، بل تجعل كل شيء مركزيًا. الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، والمستندات، وحتى تتبع المشروع -كل ذلك في مركز واحد منظم!

في منشور المدونة هذا، سنقارن بين اثنين من التطبيقات القوية في مجال التعاون، ClickUp و Lark. من الميزات الرئيسية إلى عمليات التكامل، سنساعدك على تحديد أيهما أفضل لسير عمل مشروعك.

تنبيه مفسد: ستجد الأداة الجديدة المفضلة لفريقك هنا!

ما هو ClickUp؟

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو شركة ناشئة أو مؤسسة كاملة, ClickUp بمثابة مساعدك الموثوق في الإنتاجية. إنه تطبيق لكل شيء في العمل ينظم مهامك، ويبسط سير العمل، ويتتبع المواعيد النهائية، ويبسط التعاون بين فريق العمل، وغير ذلك الكثير. باستخدام ClickUp، يمكنك إنجاز جميع أعمالك دون التبديل بين أدوات أو تطبيقات متعددة.

ميزات ClickUp

يقدم ClickUp العديد من الميزات التي تغير طريقة عملك. إليك نظرة عامة سريعة:

1. الميزة رقم 1: إدارة مشروع ClickUp

خطط لكل مشروع بالتفصيل وتتبع التقدم المحرز في عناصر العمل الخاصة بك مع حلول إدارة المشاريع من ClickUp .

تبسيط المشاريع المعقدة مع أداة إدارة المشاريع من ClickUp

تصوَّر عملك بالطريقة التي تريدها باستخدام القوائم ولوحات كانبان، أو اختر غيرها من أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة من ClickUp . يساعدك هذا على التركيز على التفاصيل الدقيقة والتأكد من عدم إغفال أي شيء.

هل تحتاج إلى تسجيل تفاصيل المشروع؟ استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مستند ودعوة أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق للتعاون وترك الملاحظات وتعيين عناصر العمل. يمكنك تجميع المعلومات المهمة في مكان واحد حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى ما هو مهم.

تمكين إنشاء المحتوى التعاوني باستخدام مستندات ClickUp Docs

لتعزيز التعاون بشكل أكبر, ClickUp Whiteboards تساعدك على تبادل الأفكار ومناقشتها مع فريقك على لوحة رقمية. دع أفكارك تتدفق - ارسم أو ارسم أفكارك، واستخدم الروابط لربط المفاهيم ذات الصلة، واستخدم توليد الصور بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صور.

تبادل الأفكار أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

💡 نصيحة احترافية: اختر من مكتبة ClickUp الواسعة من قوالب خطة التواصل لتسريع التعاون والحصول على جميع تفاصيل مشروعك في مستند مركزي واحد.

2. الميزة رقم 2: مهام النقر فوق المهام

نظّم أدق جوانب مشروعك ومسؤولياته من خلال مهام النقر فوق المهام . يتجاوز إدارة المهام الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أنواع المهام، وتعيين مستويات الأولوية، وربط المهام التابعة أو ذات الصلة.

نظّم مهامك وتتبع تقدمها باستخدام مهام ClickUp Tasks

يمكن تصنيف المهام في قوائم متعددة لتحسين سير عملك، كما أنها تتكيف بسهولة مع أنواع المشاريع المختلفة - سواء في التسويق أو الموارد البشرية أو المالية أو القانونية أو الهندسية. لكل مهمة، استخدم حالات ClickUp المخصصة لـ ClickUp لمراقبة التقدم المحرز وإضافة حقول مخصصة لتوفير طبقات إضافية من المعلومات، مثل المكلفين وتواريخ الاستحقاق والحواجز وما إلى ذلك.

💡 نصيحة احترافية: حافظ على تنظيمك وتعامل مع المهام بشكل منهجي بمساعدة من قوالب قائمة المهام . يساعدك ذلك على تنسيق المشاريع الكبيرة ويضمن إنجاز المهام المعقدة في الموعد المحدد.

3. الميزة رقم 3: ClickUp Collaboration

حافظ على تواصل فرقك وتنسيقها مع ميزات التعاون القوية التي يوفرها ClickUp.

مع محادثة ClickUp المدمجة ومشاركة التحديثات السريعة ومتابعة آخر المستجدات في الوقت الفعلي. إليك كيفية تعزيز التواصل:

اسحب المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك لتأطير الردود المقترحة عندما يطرح عليك أحد الزملاء سؤالاً

تلخيص سلاسل المحادثات لإعطائك خلاصة ما تتم مناقشته

فرز التعليقات وتحويلها تلقائياً إلى مهام لسهولة المتابعة

ربط المهام، والمستندات، والمحادثات برسائلك لمعرفة السياق

تبسيط تعاون الفريق مع ClickUp Chat

بالإضافة إلى ذلك, اجتماعات ClickUp ساعد في تبسيط اجتماعاتك. خطط لجدول أعمالك وأنشئ قائمة مرجعية لجميع العناصر التي تريد مناقشتها بحيث تكون لديك دائمًا نقاط الحوار جاهزة للاجتماعات. وبفضل ميزات مثل تدوين الملاحظات التعاونية وتتبع الوقت والتكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو المفضلة لديك - المفيدة لإنشاء التدوين - يضمن ClickUp أن يكون كل اجتماع مثمرًا وقابلًا للتنفيذ.

4. الميزة رقم 4: ClickUp ClickUp Clips

اشرح المفاهيم المعقدة بسهولة باستخدام مقاطع ClickUp . هذه مقاطع فيديو قصيرة يمكن مشاركتها مع فريقك، مما يجنبك الحاجة إلى اجتماعات طويلة أو تعليمات لا نهاية لها. سيتم حفظ المقاطع المسجلة في ClickUp، ويمكنك إما تنزيلها أو إنشاء رابط عام لمشاركة التسجيل.

سجّل مقاطع فيديو لتوجيه فريقك إلى المفاهيم المهمة باستخدام ClickUp Clips

يمكن لزملائك في الفريق مشاهدة المقطع في الوقت الذي يناسبهم، مما يجعل اتصال فيديو غير متزامن نسيم

👀 هل تعلم؟ يمكنك استخدام ClickUp Brain ، الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp، لنسخ المقاطع والملاحظات الصوتية. ويمكنه أيضًا تلخيص مناقشات الاجتماعات وسلاسل المحادثات في ClickUp Chat. ويمكنه أيضًا أن يكون مساعدًا في الكتابة وشريكًا في كتابة أفكارك!

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5. الميزة رقم 5: عرض تقويم ClickUp

ابقَ على المسار الصحيح لجدولك الزمني، وأكمل مهامك في الوقت المحدد، وقم بإدارة الجداول الزمنية باستخدام عرض تقويم ClickUp .

استخدم العرض اليومي أو الأسبوعي أو الشهري للحصول على نظرة عامة سريعة على مهامك واجتماعاتك وأحداثك القادمة. اسحب المهام وأفلتها في تقويمك لجدولة الأعمال المهمة وضبط مدتها. يمكنك أيضًا عرض التقويم الخاص بفريقك في ClickUp لجدولة المهام والاجتماعات التعاونية دون الانتقال إلى أداة تقويم أخرى!

جدولة الأحداث والتخطيط للمهام باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp

💡 نصيحة احترافية: قم دائمًا بإعداد جدول أعمال الاجتماع وشاركه مع المشاركين قبل الاجتماع. وبهذه الطريقة، يعرف الحاضرون ما ستتم مناقشته بالضبط، ويتيح لهم تقديم اقتراحات أو توصيات بشكل استباقي، مما يؤدي إلى المزيد من مناقشات مثمرة .

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ما هو لارك؟

عبر لارك Lark هو تطبيق للإنتاجية للمؤسسات مع ميزات لتبسيط اتصالات الفريق والتعاون في المستندات وإدارة المهام. بالإضافة إلى المراسلة الفورية، ومؤتمرات الفيديو، والتحرير التعاوني، تتيح لك الأداة جدولة التقويمات وإدارتها، وإنشاء مهام سير العمل، والتكامل مع أنظمة المؤسسات الخارجية.

هذه الأداة منصة إدارة المشاريع توفر أيضًا تخزينًا سحابيًا لتحميل الملفات وتخزينها والوصول إليها من أي جهاز أو موقع.

ميزات Lark

يقدم Lark العديد من الميزات الفعالة للفرق التي تبحث عن أداة بسيطة ومتماسكة للبقاء على اتصال وإدارة المهام. إليك بعضاً منها:

1. الميزة رقم 1: ميغل

هي مجموعة من الأدوات المصممة لإدارة المشاريع، تتيح لك Meegle إدارة المهام وإنشاء مهام سير عمل مخصصة، وتنظيم تفاصيل المشروع الرئيسية. أضف سياقاً لكل مهمة مع حقول وتفاصيل مثل المكلفين وتواريخ الاستحقاق ومؤشرات التقدم.

يتم تمثيل المهام باستخدام لوحات كانبان أو الأشجار (لعرض التبعيات والمهام ذات الصلة)، ويمكن عرض تقدمها باستخدام مخططات جانت ولوحات المعلومات.

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2. الميزة رقم 2: OKRs

حافظ على تركيز فرقك من خلال تحديد OKRs والأهداف الفردية بحيث يعمل الجميع على تحقيق أهداف واقعية ومؤثرة. يتوفر لأعضاء الفريق رؤية كاملة لما يعمل عليه الآخرون، مما يحسن التعاون بين أعضاء الفريق والسياق.

يتم إجراء تحديثات ل OKRs في مستندات Lark، مع لوحات معلومات لتتبع وإدارة تقدم فريقك نحو تحقيق أهدافهم.

3. الميزة رقم 3: الاجتماعات والمراسلة

تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام Lark Messenger. أضف الرموز التعبيرية للتعبير عن نبرة صوتك وتقليل سوء الفهم عند التواصل عبر الرسائل النصية. يمكنك حتى ترجمة الرسائل تلقائياً إلى لغات مختلفة، حتى يسهل عليك فهم المحادثات.

وبمساعدة المستندات داخل المكالمة، يمكنك تسهيل تدوين الملاحظات السريعة والتحرير التعاوني دون مغادرة نافذة مكالمة الفيديو.

4. الميزة رقم 4: المحاضر

باستخدام Lark Minutes، يمكنك إنشاء محاضر الاجتماعات تلقائيًا والتي يمكنك عرضها والبحث فيها والتعاون بشأنها. اترك تعليقات لإبداء الملاحظات والرموز التعبيرية لردود الفعل، وسهّل التواصل بين الفرق العالمية باستخدام الترجمة التلقائية من Lark. هذا يجعل من السهل اللحاق بالاجتماعات بشكل غير متزامن، حتى عندما يفوتك اجتماع ما.

5. الميزة رقم 5: التقاويم

يجعل تقويم Lark Calendar من السهل عرض مدى توفر فريقك وجدولة المكالمات أو الاجتماعات. قارن بين تقويمات فريقك جنبًا إلى جنب لحجز المواعيد دون الحاجة إلى الذهاب والإياب، وأنشئ تقويمات منفصلة لقاعات الاجتماعات العامة وإطلاق المنتجات والإصدارات التحريرية وغيرها.

تسعير Lark

مجانًا للأبد

إيجابي 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp مقابل Lark: مقارنة الميزات

دعنا نضع كل من Lark و ClickUp وجهاً لوجه ونرى كيف يقارن كل منهما الآخر. 💪🏻

1. إدارة المشاريع

في هذه الجولة الأولى، سنرى أي منصة تأتي في المقدمة لإدارة المشاريع والمهام.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp لإدارة المشاريع

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك طريقة عرض مخطط جانت لإدارة الجداول الزمنية، وطريقة عرض الفريق لإدارة الموارد، وطريقة عرض عبء العمل لتصور عرض النطاق الترددي، وما إلى ذلك.

إدارة المهام مع أنواع المهام ومستويات الأولوية والحقول المخصصة وأوصاف المهام

النماذج لإدارة طلبات المشروع والتغييرات والملاحظات

لوحات وقوائم كانبان لتنظيم مهامك وبناء تدفقات عمل مرنة للمشروع

لوحات معلومات بديهية لعرض تقدم المشروع وأداء الفريق

تصور المشروع في ClickUp

الميزة البارزة في ClickUp هي أنه يتيح لك عرض عملك وإدارته بطرق متعددة. اختر المنظور الذي يتماشى بشكل أفضل مع سير عملك لتحسين إنتاجيتك واكتساب الوضوح في الجوانب المختلفة لمشروعك.

لديك:

طرق العرض المستندة إلى الوقت لتخطيط المهام وتحديد المواعيد النهائية وتحديد الأنشطة المتداخلة

طرق عرض إدارة الموارد لمراقبة عبء عمل فريقك

طرق عرض التعاون للعصف الذهني وتنظيم الأفكار

طرق عرض متقدمة لفرز المهام، وتحديد الاختناقات، وإدارة التبعيات

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

إدارة المهام في ClickUp

باستخدام مهام ClickUp Tasks، يمكنك تصنيف عناصر العمل حسب نوع المهمة والحالة وتواريخ الاستحقاق وإضافة مهام فرعية للمشاريع المعقدة ومتعددة الخطوات لتبسيط عملية التتبع. كما يمكن إنشاء التبعيات بين المهام لتسهيل عملية التتبع إدارة جداول المشروع .

يمكنك تحسين المساءلة بشكل أكبر من خلال إنشاء قائمة مراجعة المهام لكل مهمة. وإذا كان عليك إجراء تعديلات على مهام متعددة، فاستخدم انقر فوق شريط أدوات الإجراءات المجمعة لإجراء التغييرات دفعة واحدة.

قم بإجراء تعديلات على مهام متعددة في وقت واحد باستخدام شريط أدوات ClickUp للإجراءات المجمعة

ميزات Lark الرئيسية لإدارة المشاريع

أدوار ومسؤوليات واضحة لكل عضو في الفريق لتبسيط تعاون الفريق متعدد الوظائف

لوحات كانبان والأشجار لتنظيم المهام

عرض مخطط جانت البياني لتصور الجداول الزمنية للمشروع ومراحله الرئيسية

تفاصيل وحقول لالتقاط معلومات المشروع

تصور المشروع في Lark

قم بتنظيم مهامك باستخدام لوحات كانبان لعرض تقدم المهام خلال المراحل المختلفة، مما يسهل تتبع عناصر العمل النشطة والتركيز عليها.

يمكنك أيضًا استخدام هيكل الشجرة لتنظيم المهام بطريقة هرمية. يعمل ذلك على تبسيط تصور تبعيات المهام ويوفر الوضوح للمشاريع المعقدة.

يمكنك أيضًا عرض الجداول الزمنية للمهام والمعالم الهامة باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني في Lark.

إدارة المهام في Lark

أنشئ المهام مباشرةً من المستندات أو Lark Messenger وأسندها إلى أعضاء الفريق. استخدم الحقول لالتقاط التفاصيل الدقيقة مثل الأولوية والتعقيد والروابط المهمة ونوع المشكلة والمزيد. قم بفهرسة أوصاف المهام والخطوات والمرفقات والتعليقات وطلبات التغيير من خلال الحقول المخصصة.

هل ClickUp أو Lark أفضل عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع والمهام؟

مع خيارات التصور المتعددة للمشروع، خيارات متقدمة إدارة الموارد وأدوات التعاون، وإدارة تبعية المهام، ClickUp يتفوق بالتأكيد على Lark عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع والمهام. فباستخدام ClickUp، يمكن للفرق أن تجعل كل شيء مركزيًا بدءًا من تعيين المهام إلى تتبع التقدم المحرز في مكان واحد، مما يضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التكامل الشاملة والتقارير المتقدمة والقوالب المتقدمة تجعله حلاً شاملاً لإدارة المشاريع مهما كان حجمها.

2. تعاون الفريق والتواصل

حان الوقت للجولة الثانية من مناظرة ClickUp مقابل Lark. هذه المرة، نبحث هذه المرة عن الأداة الأفضل للتعاون في المشروع.

الميزات الرئيسية ل ClickUp للتعاون والتواصل

دردشة معززة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة التحديثات في الوقت الفعلي

ClickUp Whiteboards للعصف الذهني وطرح الأفكار

مستندات ClickUp للتحرير التعاوني

التحرير التعاوني والعصف الذهني التعاوني

يقدم ClickUp بعض الميزات المثيرة للاهتمام من أجل التعاون في الوقت الفعلي .

قم بالعصف الذهني افتراضيًا مع فريقك، بغض النظر عن مكان وجودهم، باستخدام ClickUp Whiteboards. بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أفكارك، يمكنك ربطها بمستندات أو دردشات أو مهام أخرى في مساحة العمل الخاصة بك لضمان تنفيذها بدقة.

مستندات ClickUp Docs هي طريقة أخرى لفريقك للتعاون في تحديثات المشروع والمعلومات. يمكنك إنشاء موارد معلومات مفيدة أو مواقع الويكي باستخدام المستندات وإدارتها مركزيًا حتى يتمكن فريقك من الوصول إليها عند الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: اربط المستندات بمهام محددة بحيث تكون جميع المعلومات ذات الصلة متاحة في مكان واحد، مما يسمح لك بتقليل التواصل ذهاباً وإياباً أثناء العمل على المشاريع.

تواصل فريق العمل

يفتح ClickUp Chat مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك حتى تتمكن من إبقاء التواصل في مكان العمل مرتبطاً بمهامك في جميع الأوقات.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على خاصية SyncUps، مما يسهل التواصل مع فريقك في المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو! سوف يلخص ClickUp Brain كل ما تمت مناقشته أثناء المكالمة، بل وسيسحب عناصر الإجراءات من محاضر الاجتماعات، مما يسهل عليك البقاء على اطلاع على المناقشات الهامة.

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ميزات لارك الرئيسية للتعاون والتواصل

ماسنجر للتواصل مع الفرق لإجراء مناقشات وتحديثات سريعة

مستندات للتعاون

ويكي لإدارة المعرفة

التحرير التعاوني

يعمل Lark Docs على تبسيط التعاون في المحتوى للفرق. وهو مرتبط بالدردشة، بحيث يتم إعلامك على الفور عندما يقوم شخص ما بالتعليق على مستندك. يمكنك جعل مستنداتك أكثر تفاعلية من خلال إضافة عناصر التنسيق واستطلاعات الرأي والرسوم البيانية والمخططات.

تواصل الفريق

يدعم Lark Messenger المراسلة المباشرة مع أعضاء الفريق. وهو يتكامل مع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والمهام لدعم مشاركة الملفات وجدولة الاجتماعات وتعيين المهام. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر لديك خيار إرسال الرسائل واستقبالها بلغتك الأم باستخدام ميزة الترجمة التلقائية في الدردشة، مما يزيل الحواجز اللغوية.

هل يعمل ClickUp أو Lark بشكل أفضل عند تحسين التعاون بين الفرق؟

في حين أن كلتا المنصتين توفران إمكانات التعاون بين الفريق، فإن ميزات مثل السبورات البيضاء والمستندات والدردشة تعني أن ClickUp تدمج العصف الذهني الإبداعي والتحرير التعاوني والتواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. وهذا يجعل ClickUp خيارًا أفضل للتواصل المثمر والقابل للتنفيذ مقارنةً بوظيفة الدردشة القوية والأساسية في Lark.

3. الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل

بعد ذلك، نلقي نظرة على كيفية المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة في ClickUp وLark.

ميزات ClickUp الرئيسية للذكاء الاصطناعي والأتمتة

أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا للاختيار من بينها

مُنشئ أتمتة الذكاء الاصطناعي لسير عمل الأتمتة المخصصة

ClickUp Brain لإدارة المعرفة، وتحديثات المشروع، وصياغة النسخ

الأتمتة

يساعدك ClickUp على التركيز على المهام المعقدة أثناء أتمتة الأعمال المشغولة. اختر من بين أكثر من 100 أداة معدة مسبقًا أتمتة ClickUp لتبسيط مهام سير عملك أو إنشاء مهامك الخاصة باستخدام منشئ أتمتة معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

يمكنك إنشاء عمليات تلقائية لحالات استخدام متعددة مثل تعيين المهام، ونشر التعليقات، وتحديث الحالات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. وهذا يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء ويساعد فرقك على الحفاظ على الإنتاجية والتركيز.

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

AI ClickUp Brain يعمل كمساعدك الشخصي لضمان تركيزك الدائم وتحديث مهامك.

هل لديك استفسار متعلق بالعمل؟ يُظهر لك الدماغ رؤى من مساحة عملك. هل تحتاج إلى تحديثات التقدم أو تقارير الحالة؟ يقوم Brain تلقائياً بإنشاء الملخصات والرؤى استناداً إلى الدردشة والمهام والمستندات. هل تبحث عن طريقة أفضل لصياغة رسالة بريد إلكتروني؟ اسأل Brain عن الاقتراحات والتدقيق الإملائي.

إنشاء ملخصات الاجتماعات بنقرة واحدة باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: قم بتبسيط سير عمل إدارة المستندات من خلال إعداد الأتمتة لإخطار أعضاء الفريق المعنيين في أي وقت يتم فيه إنشاء مستند أو تحديثه أو الموافقة عليه. يضمن ذلك تسليم المعلومات بسلاسة وموثوقية.

ميزات Lark الرئيسية للذكاء الاصطناعي والأتمتة

Lark Base لبناء مهام سير عمل مخصصة لأتمتة المهام

قاعدة x OpenAI لإنشاء محتوى على نطاق واسع

قوالب لتصميم العمليات وتدفقات الموافقة

الأتمتة

قاعدة لارك بدون رمز أتمتة سير العمل منشئ مناسب للتعامل مع الأعمال الشاقة. قم بتحسين اتصالات الفريق وإدارة المهام وإدارة المعرفة لتحسين الإنتاجية الإجمالية. تتيح لك القاعدة أيضًا استيراد البيانات من جداول البيانات والنماذج لاستخراج رؤى الأعمال واتخاذ قرارات مستنيرة.

AI

لا يحتوي Lark على ميزة ذكاء اصطناعي مدمجة. بدلاً من ذلك، فإنه يوفر تكاملاً مع OpenAI. يمكنك استخدام هذه المجموعة لإنشاء محتوى على نطاق واسع باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

ما الأداة التي يجب أن تختارها لأتمتة سير عملك؟

تتفوق ClickUp في هذا المجال، حيث تقدم إمكانات ذكاء اصطناعي أصلية وأتمتة قابلة للتخصيص. من ناحية أخرى، لا يحتوي Lark على ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة ويقدم إمكانات أتمتة محدودة. على الرغم من أن هذا يكفي لتحسين العمليات الأساسية، إلا أنه من الصعب أتمتة المهام المعقدة دون تكامل مع طرف ثالث.

4. التسعير

في الجولة الأخيرة، سنرى أي من المنصتين ستفوز من حيث التسعير.

خطط تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 7 دولارات لكل عضو/شهريًا

7 دولارات لكل عضو/شهريًا الأعمال: 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا

12 دولارًا لكل عضو/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUpAI: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

خطط تسعير #### لارك

مجانية للأبد

محترف 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

ما هي أداة التعاون الأكثر تكلفة للمستخدمين؟

يقدم كل من ClickUp وLark خيارات تسعير تنافسية للمستخدمين. ومع ذلك، تقدم ClickUp ميزات واسعة النطاق مثل المهام غير المحدودة والمستندات التعاونية ومدير السباق والدردشة في الوقت الفعلي والمزيد فقط مع خطتها المجانية مقارنةً ب Lark.

إلى جانب ذلك، تعد خطة ClickUp غير المحدودة خيارًا رائعًا أيضًا للفرق الصغيرة للاستفادة من ميزات إدارة المشاريع الهامة بسعر 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم مقارنة بخطة Lark متوسطة المستوى، والتي يبلغ سعرها 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.

## ClickUp مقابل Lark على Reddit

إذا كنت لا تزال تحاول الاختيار بين ClickUp و Lark، فإن Reddit مكان رائع لمعرفة رأي المستخدمين الحقيقيين في هذه الأدوات.

لقد قمنا ببعض البحث، وإليك كيف يصف المستخدمون تجربتهم مع كلتا المنصتين.

واحد ريديتور يوصي باستخدام Lark للإنتاجية الشخصية، وتحديداً بسبب قدراته التكاملية.

_كنت أستخدم Larksuite لأغراضي الشخصية. أوصي بشدة باستخدام Lark suite للإنتاجية نظرًا لكمية التضمينات والتكاملات المتاحة

ومع ذلك, ريديتور آخر يجد المنصة أقل سهولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة التقويمات أو المهام.

يحتاج عميل البريد الإلكتروني إلى الكثير من العمل، والقدرة على إضافة عنصر إلى التقويم أو المهام أو حتى نقل الأشياء من البريد الإلكتروني إلى أي تطبيق آخر لديك لنسخ الأشياء. كما أن الأمان جيد فقط مع الباقة المدفوعة بـ 12 دولارًا حيث تبدأ جميع الباقات الأخرى من 6 دولارات. قد تعتقد أن الأمان سيكون الأولوية القصوى _

من ناحية أخرى مستخدمو ClickUp أن المنصة تستحق الثمن.

نحن نستخدم ClickUp منذ 4 سنوات على الأقل حتى الآن، وبصراحة هي إلى حد بعيد واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع. أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشاكل كبيرة وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك باشتراك مدفوع ومع الإصدار الجديد يتحسن باستمرار. وعمومًا، بالنسبة للسعر والكم الهائل من الأدوات، فإن Clickup قد فاق كل توقعاتي بالتأكيد.

آخر أبرز المستخدم بالضبط لماذا يحبون ClickUp.

ClickUp يستحق كل هذا العناء لأنك تحصل على سير عمل حقيقي لإدارة المشروع مع الأتمتة ونظرة عامة على جميع المشاريع والتقدم المحرز. تعجبني أيضًا ميزة تسجيل الفيديو على المنصة

على الرغم من أن Lark لديها بعض إمكانيات التكامل الجيدة، إلا أنها قد تكون أقل سهولة وتكلفة للعديد من المستخدمين. أيضًا، لا تتوفر ميزات الأمان في Lark إلا في خطط التسعير الأعلى، مما قد يمثل مشكلة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن برنامج ميسور التكلفة ولكن أداة تعاون آمنة .

تحظى ClickUp بإشادة معظم المستخدمين بسبب قدراتها المتعددة في إدارة المشاريع. وإلى جانب خدمة العملاء الموثوقة، يجد معظم المستخدمين أن المنصة تفوق توقعاتهم.

ما هي أداة التعاون التي تسود؟

لذلك وضعنا كليك أب و لارك في معركة وجهاً لوجه، وها هي اللحظة التي كنت تنتظرها..

\ دحرجة الطبل من فضلك...\ 🥁 🥁

الفائز هو... كليك أب!

يوفر ClickUp أتمتة متقدمة للذكاء الاصطناعي، ولوحات تحكم قابلة للتخصيص، وميزات مثل الدردشة واللوحة البيضاء والمستندات للتعاون في تطبيق واحد. بالإضافة إلى أن التسعير المرن يوفر لك المزيد من المزايا مقابل المال!

بشكل عام، ClickUp هو أداة شاملة تضيف قيمة وتوفر تعاونًا سلسًا وتزيد من الإنتاجية. اشترك في ClickUp اليوم، واكتشف سبب كونها أداة التعاون الوحيدة التي سيحتاجها فريقك على الإطلاق!