كيفية وضع وتتبع الأهداف الكبيرة الجريئة المشعرة (BHAGs)

ضع أهدافًا كبيرة جدًا وكثيفة الشعر تجعلك تتجشأ. عندما توشك على النوم، يكون هدفك الكبير المشعر الجريء (BHAG) موجودًا بجانب سريرك مشعرًا بعيون متوهجة. وعندما تستيقظ يكون هناك: صباح الخير، أنا هدفك الكبير الجريء. أنا أملك حياتك

جيم كولينز

عند البحث عن النجاح على المدى الطويل، غالبًا ما يمكن تحديد الفرق بين العادي والاستثنائي من خلال هدفك الكبير الجريء _(_BHAG).

تُعد هذه الأهداف الجريئة والجريئة نقطة محورية موحدة للشركات ذات الرؤية، وتدفعها إلى آفاق جديدة. وسواء كنت تتسلق جبل إيفرست أو تهبط برجل على سطح القمر، فإن التاريخ يُظهر لنا أن الإنجازات العظيمة تبدأ بهدف جريء وجريء حقيقي.

في هذه المقالة، سنساعدك في هذه المقالة على الاستعداد لوضع أهدافك الخاصة بك ودفع شركتك نحو النمو التحويلي.

ما هي أهداف BHAG؟

الهدف الجريء الكبير الجريء (BHAG) هو هدف جريء وطويل الأجل مصمم لتنشيط المؤسسة، وتخطي الحدود، وتطوير عادات ناجحة، وإلهام العمل نحو رؤية أكبر.

وقد قدم جيم كولينز وجيري بوراس هذا المصطلح في كتابهما بُنيت لتدوم: العادات الناجحة للشركات ذات الرؤى المستقبلية في عام 1994. وقد أرادوا تشجيع الشركات على الخروج من عقلية التحسينات التدريجية والسعي لتحقيق أهداف قد تبدو للوهلة الأولى شبه مستحيلة.

_ تكمن قوة BHAG في أنها تخرجك من التفكير في الأهداف الصغيرة جدًا

جيم كولينز

إن هدف BHAG الحقيقي هو هدف طموح - وهو أمر قد يستغرق عقدًا من الزمن أو حتى أكثر لتحقيقه. فالأمر لا يتعلق فقط بالحلم الكبير؛ بل يتعلق بصياغة هدف، على الرغم من أنه يمثل تحديًا، إلا أنه قابل للتحقيق إذا التزمت شركتك به.

🌓 فكر في الأمر مثل رؤية الرئيس كينيدي عام 1961 لبعثة إلى القمر قبل نهاية العقد. في ذلك الوقت، بدا الأمر بعيد المنال، لكنه حفز أمة بأكملها على العمل، مما أدى في النهاية إلى الهبوط التاريخي على سطح القمر في عام 1969.

كيف يختلف إعداد هدف BHAG عن إعداد الهدف التقليدي؟

فهم الفرق بين BHAG وأساليب تحديد الأهداف التقليدية مثل OKRs يمكن أن تساعدك في تحديد النهج الذي يناسب رؤية مؤسستك. الأهداف والنتائج الرئيسية

العامل الأهداف الرئيسية الأهداف التقليدية (OKRs، الأهداف الذكية) الطموح مقابل الهيكل أهداف BHAGs هي أهداف طموحة وطويلة الأجل (10-25 سنة) مصممة لإعادة تعريف عملك أو مجال عملك. وهي تتحدى الشركات لتستهدف ما يبدو بعيد المنال. إنها أهداف قصيرة إلى متوسطة المدى، منظمة وقابلة للقياس، وتركز على التقدم التدريجي. النطاق والأثر تركز على الأهداف التحويلية، مثل إحداث ثورة في سوق بأكمله على مدى عقود. تستهدف أطر العمل مثل OKRs و SMART Goals الإنجازات قصيرة ومتوسطة المدى، مثل التقدم ربع السنوي أو السنوي. التحفيز والإلحاح إنها تلهم الإلحاح والإثارة من خلال تقديم رؤية استثنائية. تحفز الفرق من خلال أهداف واضحة وقابلة للتحقيق ومحددة زمنيًا. المرونة مقابل الصلابة يتطورون مع الظروف المتغيرة مع الحفاظ على التزامهم بالرؤية الجريئة الشاملة، مما يضمن القدرة على التكيف دون فقدان التركيز. غالبًا ما تكون صارمة ومحددة زمنيًا.

أهمية الأهداف النبيلة في تحقيق المستحيل

إذًا لماذا يجب أن تفكر في وضع هدف لتحقيق المستحيل لعملك؟ يمكن أن يؤدي الالتزام بـ BHAG إلى إطلاق العنان للإمكانات بطرق لا يمكن أن يؤدي تحديد الأهداف التقليدية في كثير من الأحيان إلى تحقيقها. إليك السبب:

إنه يخلق إحساسًا بالإلحاح: يحفّز الهدف الأساسي على العمل ويدفع فريقك إلى التفكير فيما وراء الاحتمالات الفورية. الأهداف الجريئة مثل "تحويل إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العالمية" تتطلب التركيز والتميز اليومي

يحفّز الهدف الأساسي على العمل ويدفع فريقك إلى التفكير فيما وراء الاحتمالات الفورية. الأهداف الجريئة مثل "تحويل إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العالمية" تتطلب التركيز والتميز اليومي يتماشى مع هدفك الأساسي: يرتبط الهدف الأساسي الفعال للأهداف الأساسية مباشرةً برسالة مؤسستك، مما يضمن أن كل جهد يبذل لدعم هدف مشترك. فهو يعمل كنجم شمالي إرشادي للاستراتيجية وصنع القرار

يرتبط الهدف الأساسي الفعال للأهداف الأساسية مباشرةً برسالة مؤسستك، مما يضمن أن كل جهد يبذل لدعم هدف مشترك. فهو يعمل كنجم شمالي إرشادي للاستراتيجية وصنع القرار يُلهم فريقك ويجذب أفضل المواهب: يلهم الهدف الأساسي الكبير أعضاء الفريق الحاليين ويجذب أفضل المواهب التي تتماشى مع رؤيتك. فالأهداف الكبيرة والتحويلية تعزز الابتكار وتجذب أولئك الذين يتوقون إلى مواجهة التحديات ذات المغزى

يلهم الهدف الأساسي الكبير أعضاء الفريق الحاليين ويجذب أفضل المواهب التي تتماشى مع رؤيتك. فالأهداف الكبيرة والتحويلية تعزز الابتكار وتجذب أولئك الذين يتوقون إلى مواجهة التحديات ذات المغزى تحفّز النجاح على المدى الطويل: تتطلب الأهداف ذات الأهداف الكبيرة التطور والمجازفة، مما يدفع المؤسسات نحو تحقيق إنجازات كبيرة. النجاح يعيد تعريف الهوية، ويضعك في مكانة رائدة في مجال عملك

في جوهرها، تحوّل الأهداف ذات الأهداف الاستراتيجية القصوى تركيز شركتك من المكاسب قصيرة الأجل إلى نوع من التقدم طويل الأجل ذي الرؤية التي تغير الصناعات.

💡 نصيحة احترافية: لضمان ألا يكون هدفك الأساسي للنجاح مجرد حلم كبير، قم بتقسيمه إلى مراحل قابلة للتنفيذ والقياس. هذا يخلق مسارًا واضحًا للنجاح مع إبقاء فريقك متحمسًا وعلى المسار الصحيح.

الأنواع الأربعة للأهداف الرئيسية الأربعة

تأتي الأهداف النبيلة في أربعة أنواع متميزة، كل منها يلبي احتياجات وطموحات تنظيمية محددة:

1. الأهداف الموجهة نحو الهدف

الأهداف الموجهة نحو الهدف هي النوع الأكثر شيوعًا وتقليدية، حيث تركز على تحقيق هدف محدد ضمن إطار زمني محدد. يمكن أن تكون هذه الأهداف إما كمية، مثل تحقيق إنجاز معين في الإيرادات، أو نوعية، مثل تحقيق إنجاز ضخم في الابتكار أو المساهمة المجتمعية.

كيفية تحديد الأهداف الموجهة نحو الهدف: تأكد من أن الهدف المختار كبير وملهم، ويتطلب عقدًا أو أكثر لتحقيقه. وينبغي أن يلخص هذا الهدف الرؤية الأكبر لمؤسستك بدلاً من مجرد أهداف قصيرة الأجل.

📌أمثلة على ذلك:

هدف مايكروسوفت الشهير المتمثل في وضع "جهاز كمبيوتر على كل مكتب وفي كل منزل"

طموح وول مارت في التسعينيات في الوصول إلى 125 مليار دولار من المبيعات بحلول عام 2000

⚠️ المزالق المحتملة: يجب أن يكون الهدف الموجه نحو تحقيق الأهداف طموحًا وواقعيًا في الوقت ذاته. وينبغي أن يلهم الشركة بأكملها، وليس فقط قلة مختارة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الهدف نوعيًا، يجب وضع طريقة واضحة لقياس التقدم المحرز للحفاظ على التركيز والتحفيز.

2. الأهداف الطموحة التنافسية

تم تصميم الهدف التنافسي التنافسي التنافسي لحشد الفريق حول منافس مشترك، مما يعزز الشعور بالإلحاح وروح الفريق. من خلال التركيز على التفوق على منافس رئيسي أو الريادة في سوق معين، تساعد هذه الأهداف ذات الأهداف التنافسية على بناء شعور مشترك بالهدف وتحفيز التقدم إلى الأمام.

كيفية تحديد الأهداف الرئيسية التنافسية: حدد منافسًا رئيسيًا أو رائدًا في السوق وحدد ما إذا كنت تريد التفوق عليه في مجال معين أو في جميع المجالات. شارك هذه الرؤية مع فريقك لتحفيزهم على المنافسة.

📌أمثلة على ذلك:

كان هدف ناسا لإنزال رجل على سطح القمر قبل عام 1970 مدفوعًا بالمنافسة مع الاتحاد السوفيتي

كان هدف نايكي الأصلي في الستينيات هو "سحق أديداس"

⚠️ المزالق المحتملة: تعمل الأهداف التنافسية ذات الأهداف التنافسية القصوى بشكل أفضل عندما يكون هناك قائد واضح يجب تجاوزه. وتكون أقل فعالية إذا كانت المنافسة غامضة أو إذا كانت الشركة قريبة بالفعل من القمة. ابحث عن زاوية إبداعية إذا لم تكن أنت المستضعف، مثل السيطرة على حصة سوقية معينة ضد جميع المنافسين.

3. نموذج BHAGs النموذجي

تدور أهداف BHAGs النموذجية حول محاكاة نجاح شركة أو مؤسسة رائدة، خاصةً عندما لا يكون الابتكار المباشر هو محور التركيز الأساسي. وهي تعمل بشكل جيد مع الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية التي تطمح إلى تحقيق تقدير أو تميز مماثل في مجالها.

كيفية تحديد أهداف BHAGs النموذجية: اختر مؤسسة ناجحة أو إنجازًا معياريًا ناجحًا يثير إعجابك. ركز على تكرار جانب واحد محدد من جوانب نجاحها بدلاً من محاكاة نموذجها بالكامل.

📌مثال على ذلك: هدف جامعة ستانفورد أن تكون "هارفارد الغرب"، على الرغم من أنها تأسست بعد قرون من تأسيس هارفارد

⚠️ المزالق المحتملة: يمكن أن تكون أهداف القدوة غير فعالة إذا كان التركيز على التقليد بدلاً من التكيف. يجب على المؤسسات تحديد ما الذي يجعل النموذج الذي يحتذى به ناجحًا ومن ثم تكييف أهدافها الرئيسية لتعكس نقاط قوتها الفريدة.

4. أهداف التحول الداخلي

تركز أهداف التحول الداخلي على التغيير الجذري داخل المؤسسة نفسها، وغالبًا ما تنطوي على تحول في استراتيجية الشركة أو ثقافة الشركة أو عملياتها التشغيلية. وتُعد هذه الأهداف البعيدة المدى مثالية للشركات الراسخة التي تسعى إلى إجراء إصلاح شامل لخلق الزخم والحفاظ على قدرتها التنافسية.

كيفية وضع أهداف التحول الداخلي: تحديد التغيير الكبير المطلوب في الشركة، مثل التحول في التركيز على السوق أو إعادة هيكلة نموذج الأعمال. استخدم الهدف الرئيسي للتحول لإيصال الرؤية الجديدة ومواءمة الفريق مع هدف التحول.

📌أمثلة:

انتقال نتفليكس من خدمة تأجير أقراص الفيديو الرقمية إلى خدمة البث المباشر الرائدة في العالم

تطور Best Buy من متاجر التجزئة التقليدية إلى شركة رقمية رائدة في مجال التكنولوجيا

⚠️ المزالق المحتملة: التحوّلات الداخلية صعبة ويمكن أن تكون مدمرة إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد. تأكد من أن التغيير ضروري ومدعوم باستراتيجية قوية لإدارة التغيير للحفاظ على الروح المعنوية والإنتاجية طوال العملية.

أمثلة على الأهداف الرئيسية

فيما يلي بعض الأمثلة على الأهداف الرئيسية التي شكلت الصناعات وأحدثت تأثيرًا دائمًا:

1. جوجل: تنظيم معلومات العالم

عبر جوجل يتمثل هدف Google الكبير والجريء في تنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميًا. وقد أتاحت هذه المهمة القمرية استكشاف الإنسان للمعرفة من خلال تقنيات متقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال أدوات مثل مساعد Google، تعمل الشركة باستمرار على تحسين هذا الهدف الجريء لضمان إحراز تقدم في سد الفجوات المعرفية في جميع أنحاء العالم.

2. الإذاعة الوطنية العامة: لخلق جمهور أكثر استنارة

عبر الراديو الوطني العام يتمثل هدف الإذاعة الوطنية للإذاعة الوطنية العامة في بناء جمهور أكثر اطلاعًا من خلال الصحافة والبرامج الثقافية التي تثري الفهم. ومن خلال الاستفادة من المواهب الإبداعية ورواية القصص المتنوعة، تحفز الإذاعة الوطنية للإذاعة العامة التقدم في الخطاب العام، مما يعزز دورها كصوت موثوق به في وسائل الإعلام.

3. فيسبوك تقريب العالم من بعضه البعض

عبر مارك زوكربيرج وضع فيسبوك هدفاً جريئاً لتقريب العالم من بعضه البعض. من خلال الوصول إلى 1 مليار مستخدم بحلول عام 2012 ، فقد حققت خط نهاية واضح وتطورت لتصبح مركزًا رقميًا يربط المليارات حول العالم. يسلط بيان مهمة فيسبوك الضوء على التزامه بتعزيز روح الفريق والتقدم إلى الأمام من خلال التقنيات المبتكرة.

5. إطعام أمريكا: ضمان الحصول العادل على الطعام المغذي للجميع

عبر التغذية أميريكا يتمثل هدف منظمة Feeding America's Feeding America's Big Hairy Audacious Goal (BHAG) في ضمان حصول كل شخص في الولايات المتحدة على طعام مغذٍ. ومن خلال الأساليب المبتكرة مثل تحويل التبرعات إلى وجبات طعام، تعالج المنظمة القضايا النظامية، وتوائم بيان مهمتها مع رؤيتها للتأثير على حياة الناس.

6. سبيس إكس جعل البشرية متعددة الكواكب

شركة سبيس إكس هي شركة يمثل هدفها الأساسي المتمثل في تمكين الإنسان من استكشاف المريخ طموحاً على مستوى الهبوط على سطح القمر. من خلال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام والتقنيات المتقدمة، تخلق سبيس إكس زخمًا في الابتكار الفضائي، وتجسد جوهر الهدف الأساسي العظيم، كما حدده جيم كولينز وجيري بوراس.

7. أكاديمية خان: توفير تعليم مجاني على مستوى عالمي لأي شخص في أي مكان

عبر أكاديمية خان يتمثل الهدف الأساسي لأكاديمية خان في تقديم تعليم مجاني على مستوى عالمي، وإتاحة الفرص للمتعلمين في كل مكان. هذا الهدف الأساسي يزيل الحواجز ويحفز التقدم ويوضح قوة الأهداف النوعية في تحويل التعليم على مستوى العالم.

8. سبوتيفاي إطلاق العنان لإمكانات الإبداع البشري

عبر سبوتيفاي سبوتيفاي هي شركة ذات رؤية ثاقبة كان هدفها الجريء مكافحة قرصنة الموسيقى من خلال إنشاء منصة متاحة للفنانين والمستمعين. ومن خلال توفير بديل قانوني، أعادت الشركة تشكيل صناعة الموسيقى، ووجهت الطاقات البشرية نحو الابتكار والتعويض العادل للمبدعين.

9. مؤسسة مايكل جيه فوكس: إيجاد علاج لمرض باركنسون

يركز هدف المؤسسة على هدف واحد هو إيجاد علاج لمرض باركنسون. يجسد هذا الهدف الجريء، المدعوم بالبحث والتعاون المكثف، كيف يمكن للشركات والمؤسسات غير الربحية الراسخة أن تكون قدوة في تحقيق الأهداف التحويلية.

كيف تقارن أهداف BHAGs بمنهجيات تحديد الأهداف الأخرى

تمثل الأهداف الكبيرة الجريئة والجريئة أهدافاً جريئة وطويلة الأمد، ولكن ليس كل هدف مؤهل لأن يكون هدفاً جريئاً. وفيما يلي كيفية مقارنة الأهداف الجريئة الكبيرة الجريئة بالأهداف الجريئة الأخرى استراتيجيات تحديد الأهداف :

### BHAGs مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

هي مقاييس تتبع التقدم الذي تحرزه نحو أهداف عمل محددة. وهي عادةً ما تكون:

قصيرة المدى: غالباً ما يتم تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس ربع سنوي أو سنوي

غالباً ما يتم تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس ربع سنوي أو سنوي كيفية: تقيس مقاييس محددة، مثل نمو الإيرادات أو رضا العملاء

تقيس مقاييس محددة، مثل نمو الإيرادات أو رضا العملاء اتجاهي: تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية كبوصلة، مما يضمن أنك على الطريق الصحيح نحو أهدافك الاستراتيجية

في المقابل، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية هي:

طويلة الأجل وطموحة: تهدف إلى تحويل مستقبل مؤسستك، وغالبًا ما يستغرق تحقيقها من 10 إلى 25 عامًا

تهدف إلى تحويل مستقبل مؤسستك، وغالبًا ما يستغرق تحقيقها من 10 إلى 25 عامًا واسعة النطاق: في حين أن مؤشرات الأداء الرئيسية تتبع التقدم التدريجي، تركز الأهداف الاستراتيجية ذات الأهداف الاستراتيجية العليا على إحداث تأثير كبير ومُغيّر لقواعد اللعبة

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة لأولئك الذين يقومون بتحسين عملية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، جرّب قالب مؤشرات الأداء الرئيسية الخاص ب ClickUp

. يوفر هذا القالب إطارًا منظمًا لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبعها وقياسها، مما يضمن التوافق مع أهدافك ورصد التقدم المحرز القابل للتنفيذ.

BHAGs مقابل OKRs

الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) هي إطار عمل آخر لتحديد الأهداف من أجل

قياس ما هو مهم حقًا للأعمال التجارية

. وهي تتكون عادةً من:

الأهداف: الأهداف الشاملة التي يتم تحديدها على أساس سنوي أو ربع سنوي

الأهداف الشاملة التي يتم تحديدها على أساس سنوي أو ربع سنوي النتائج الرئيسية: النتائج القابلة للقياس التي تتبع التقدم المحرز نحو كل منها هدف قابل للقياس ، والتي يمكن أن تمتد من شهر إلى سنة

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مقارنةً بأهداف BHAGs

توسيع الأفق: في حين أن أهداف OKRs تساعد على تحقيق إنجازات قصيرة الأجل، فإن أهداف BHAGs تحدد الرؤية للمكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل البعيد

في حين أن أهداف OKRs تساعد على تحقيق إنجازات قصيرة الأجل، فإن أهداف BHAGs تحدد الرؤية للمكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل البعيد التركيز على التحول: يمكن أن تساعدك سلسلة من الاستعراضات الإيجابية الناجحة على مدى عقد أو أكثر على الاقتراب من تحقيق هدفك الأساسي

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في البدء باستخدام OKRs وتبحث عن دليل عملي حول

كيفية تنفيذ OKRs للأعمال

قم بالاطلاع على

قالب OKRs الخاص بـ ClickUp

. يحتوي هذا القالب على أقسام مخصصة لتحديد الأهداف، وتتبع النتائج الرئيسية بمقاييس قابلة للقياس، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد المواعيد النهائية، ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

BHAGs مقابل الأهداف الذكية

تضمن الأهداف الذكية أن يكون كل هدف:

محددة: محددة بوضوح

محددة بوضوح قابلة للقياس: يمكن تتبع التقدم المحرز فيها

يمكن تتبع التقدم المحرز فيها قابلة للتحقيق: واقعية وقابلة للتحقيق

واقعية وقابلة للتحقيق ذات صلة بالموضوع: تتماشى مع أهداف العمل الأوسع نطاقاً

تتماشى مع أهداف العمل الأوسع نطاقاً محددة زمنياً: محددة ضمن إطار زمني واضح

وعلى سبيل المقارنة، فإن الأهداف التي يمكن تحقيقها هي:

طموحة وجريئة للغاية: تدفع شركتك للتفكير فيما يتجاوز القدرات المباشرة

تدفع شركتك للتفكير فيما يتجاوز القدرات المباشرة طويلة الأمد: مصممة لتمتد على مدى عقد من الزمن أو أكثر، على عكس الأهداف الذكية المحددة زمنياً

👀 هل تعلم؟

قالب أهداف SMART Goals الخاص ب ClickUp

غني بالميزات وقابل للتكيف بسهولة ويحتوي على فئات فرعية قابلة للتخصيص بالكامل لمساعدتك في ترجمة رؤيتك إلى خطة عمل ملموسة.

BHAGs مقابل التخطيط الاستراتيجي

التخطيط الاستراتيجي

هو نهج منهجي لتحقيق أهداف طويلة الأجل، وعادةً ما يمتد على المدى الطويل:

3-5 سنوات: تقدم الخطة الاستراتيجية خارطة طريق واضحة للمستقبل القريب

تقدم الخطة الاستراتيجية خارطة طريق واضحة للمستقبل القريب التوجيه خطوة بخطوة: تقسم الأهداف الكبيرة إلى خطوات يمكن التحكم فيها

تقسم الأهداف الكبيرة إلى خطوات يمكن التحكم فيها التركيز والوضوح: تضمن بقاء شركتك متماشية مع أهدافها الرئيسية

ومن ناحية أخرى، فإن الأهداف الاستراتيجية:

تتجاوز نطاق الخطط الاستراتيجية: تحدد رؤية أكبر بكثير، والتي تساعد الخطط الاستراتيجية على تحقيقها بمرور الوقت

تحدد رؤية أكبر بكثير، والتي تساعد الخطط الاستراتيجية على تحقيقها بمرور الوقت تكون بمثابة نجم الشمال: تلهم الأهداف الاستراتيجية العليا وتوجه جميع الجهود الاستراتيجية، وتوفر هدفًا لخطط استراتيجية متعددة على مر السنين

BHAGs مقابل بيانات الرؤية

كلاهما

بيانات الرؤية

تنظر بيانات الرؤية و BHAGs إلى مستقبل مؤسستك على المدى الطويل، لكنهما يختلفان في نهجهما:

بيانات الرؤية: تهدف بيانات الرؤية إلى إلهام المنظمة وتحديد الخطوط العريضة للمكان الذي تريد أن تكون عليه. فهي توفر إحساسًا بالهدف مثال على ذلك: بيان رؤية TED "نشر الأفكار"

تهدف بيانات الرؤية إلى إلهام المنظمة وتحديد الخطوط العريضة للمكان الذي تريد أن تكون عليه. فهي توفر إحساسًا بالهدف بيانات الرؤية: تدفع المنظمة إلى الحلم بشكل أكبر وتحقيق شيء يبدو بعيد المنال تقريبًا مثال: قد يكون هدف مثل "أن تصبح المنصة الرائدة عالميًا في مجال المعرفة المشتركة" أكثر انسجامًا مع هدف BHAG ل TED

تدفع المنظمة إلى الحلم بشكل أكبر وتحقيق شيء يبدو بعيد المنال تقريبًا

👉🏼 للاطلاع على نهج أكثر تفصيلاً لإنشاء إطار عمل رؤيوي، راجع

قالب سبورة الرؤية من ClickUp

.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مزيجًا من هذه المنهجيات لتحديد الاتجاه الجريء والصحيح مع BHAG مع تتبع التقدم المحرز باستخدام أدوات مثل مؤشرات الأداء الرئيسية و OKRs.

إليك جدول يلخص الاختلافات:

الميزات مؤشرات الأداء الرئيسية أهداف ذكية التخطيط الاستراتيجي بيانات الرؤية ------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------------------------------ ---------------------------------------- ------------------------------------------ التركيز تحول طويل الأجل وطموح تقدم كمي قصير الأجل تقدم كمي قصير الأجل نتائج قابلة للقياس نحو الأهداف محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، محددة زمنيًا خارطة طريق قريبة الأجل، إرشادات خطوة بخطوة ملهمة وتحدد المستقبل المنشود الإطار الزمني 10-25 سنة ربع سنوي/سنوي ربع سنوي/سنوي/شهري محدد زمنيًا (إطار زمني محدد) 3-5 سنوات طويل الأجل، طموح النطاق تأثير واسع النطاق، تغيير قواعد اللعبة مقاييس محددة (على سبيل المثال، الإيرادات، رضا العملاء) نتائج قابلة للقياس مرتبطة بالأهداف محددة ومركزة خطوات قابلة للإدارة نحو أهداف طويلة الأجل الاتجاه العام والغرض الدور النجم الشمالي، الرؤية التوجيهية بوصلة التقدم تحقيق المعالم قصيرة المدى ضمان وضوح الأهداف والتركيز عليها توفير خارطة طريق لتحقيق الأهداف إلهام وتحفيز المؤسسة

تتبع أهدافك الكبيرة والجريئة واستكمالها

قد يبدو تحقيق الأهداف الجريئة الكبيرة أمرًا شاقًا، ولكن مع اتباع النهج والأدوات الصحيحة، يمكن أن تصبح الأهداف قابلة للإدارة وحتى ملهمة. يضمن التتبع الفعال للأهداف أن يحافظ فريقك على تركيزه وتماسكه وتحفيزه لتحقيق أكثر الأهداف طموحًا.

أدوات وموارد لتتبع الأهداف الطموحة

لا يتطلب تحقيق الأهداف ذات الأولوية القصوى رؤية واضحة فحسب، بل يتطلب أيضًا الأدوات المناسبة لتتبع التقدم المحرز وتحفيزه بفعالية. وباستخدام الموارد المناسبة، يمكنك مراقبة المعالم الرئيسية وتعيين المسؤوليات وإجراء التعديلات على طول الطريق.

تساعد هذه الأدوات على ضمان استمرار توافق فريقك مع أهدافك الطموحة، وتوفير رؤى في الوقت الفعلي وتعزيز التعاون.

كيف تساعدك ميزة تتبع الأهداف في ClickUp على البقاء على المسار الصحيح

تتيح لك ميزة تتبُّع الأهداف في ClickUp تتبُّع أهداف BHAGs بفعالية وتعديلها في الوقت الفعلي

يتطلب تحديد أهداف BHAGs تتبعاً فعالاً. خاصية تتبع الأهداف في ClickUp تمكنك من تعيين أهدافك ومراقبتها وتعديلها في الوقت الفعلي.

وباستخدام إطار عمل SMART - محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً - يمكنك إنشاء أهداف منظمة تجعلك مسؤولاً ومركزاً. سواءً كنت ترغب في إكمال سباق 10 كيلومترات أو الحصول على عملاء جدد، يتيح لك ClickUp تقسيم هذه الأهداف إلى أهداف قابلة للإدارة والقياس من أجل مسار واضح للنجاح.

استخدام لوحات معلومات ClickUp لتصور التقدم المحرز في تحقيق أهدافك

احصل على مؤشرات الأداء الرئيسية BHAG الرئيسية على شاشة واحدة باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard

يُعد تصور التقدم الذي تحرزه أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف BHAGs، و ClickUp Dashboards تقدم عرضًا شاملاً لأهدافك. باستخدام البطاقات والرسوم البيانية القابلة للتخصيص، يمكنك تتبع المقاييس الرئيسية والمواعيد النهائية وأداء الفريق في مكان واحد.

يساعدك هذا العرض المركزي على تقييم التقدم المحرز، وتحديد الاختناقات، والتأكد من أن الجميع متوافقون نحو الأهداف نفسها. يمكن أن يؤدي تحديث لوحة المعلومات بانتظام إلى تسهيل المناقشات والتعديلات الهادفة، مما يضمن بقاء مشاريعك على المسار الصحيح.

في حديثه عن ClickUp، يقول كارتيكيا ثابليال، مدير المنتج في smallcase,

_ يسهل تتبع الأهداف على مستوى المنظمة ويصبح التخطيط أسهل حيث يمكننا التحقق مما إذا كنا نتماشى مع الأهداف على نطاق أوسع كارتيكيا ثابليال ، مدير المنتجات في smallcase

أتمتة تتبع BHAG باستخدام أتمتة ClickUp

قم بإعداد التذكيرات وتعيينات المهام وتحديثات الحالة دون تدخل يدوي باستخدام أتمتة ClickUp

يمكن أن تؤدي الأتمتة إلى تحسين الكفاءة بشكل كبير في تتبع أهداف BHAGs. أتمتة ClickUp تتيح لك إعداد التذكيرات وتعيين المهام وتحديثات الحالة دون تدخل يدوي.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء أتمتة تُحدِّث حالة المهمة المتعلقة بالمهام ذات الصلة ب BHAG إلى "قيد التقدم" بمجرد تعيينها لأحد أعضاء الفريق. أو قم بإعداد تذكيرات لتنبيه فريقك عند اقتراب المواعيد النهائية، مما يضمن عدم إهمال أي مهمة رئيسية.

من خلال أتمتة المهام المتكررة، يمكنك التركيز أكثر على المبادرات الاستراتيجية. تضمن لك هذه الميزة أن تكون أنت وفريقك على اطلاع دائم على حالة أهدافك الاستراتيجية، مما يسهل تعديلها حسب الحاجة.

التعاون والحصول على التعليقات باستخدام مستندات وتعليقات ClickUp Docs والتعليقات

تعاون مع فريقك للتخطيط وجمع الملاحظات باستخدام ClickUp Docs

التعاون الفعال أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف BHAGs. مستندات ClickUp تمكين التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتعليق واقتراح التعديلات وتتبع التغييرات على المستندات المشتركة. استخدم التعليقات لتقديم تعليقات على أقسام محددة من مستنداتك، مما يضمن جمع كل المدخلات والاعتراف بها.

ويمكنك أيضاً تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يحافظ على سير عمل سلس من مرحلة التفكير إلى التنفيذ. تعزز هذه البيئة التعاونية المساءلة وتحافظ على تفاعل الجميع مع المشروع.

دليل خطوة بخطوة لتحقيق أهداف BHAGs

يمكن أن يؤدي تحديد وتحقيق الأهداف ذات الأولوية القصوى إلى تحويل رؤية مؤسستك إلى خطوات قابلة للتنفيذ. يوفر ClickUp منصة قوية لإدارة هذه الأهداف الطموحة بفعالية. فيما يلي كيفية إعداد الأهداف الطموحة وتحقيقها باستخدام ClickUp.

إعداد الأهداف ذات الأولوية القصوى في ClickUp

تحديد هدفك الأساسي: ابدأ بصياغة هدفك الأساسي بوضوح. يجب أن يكون هدفًا طويل الأجل يلهم فريقك ويتحدى فريقك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هدفك الأساسي هو "زيادة الحصة السوقية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس القادمة." أنشئ هدفًا في ClickUp: استخدم الأهداف في ClickUp لإدخال هدفك الأساسي. تأكد من تحديد مقاييس محددة لقياس النجاح، مثل نمو الإيرادات أو معدلات اكتساب العملاء. من خلال الاستفادة منقوالب الأهداف الذكية، يمكنك التأكد من أن هدفك منظم وقابل للتحقيق تقسيم هدفك إلى مراحل أصغر قابلة للتنفيذ: قسّم هدفك إلى مراحل أصغر قابلة للتنفيذ. سيسهل ذلك على فريقك فهم الخطوات المطلوبة لتحقيق الهدف الأكبر. من خلال القيام بذلك، يمكنك الحفاظ على الزخم والحفاظ على تركيز الفريق

تعيين المهام والمعالم الرئيسية

إسناد المسؤوليات: بمجرد تحديد أهدافك الرئيسية وتقسيمها إلى مراحل، قم بتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق داخل ClickUp. تأكد من أن كل مهمة واضحة ولها موعد نهائي محدد إنشاء مراحل رئيسية: استخدم معالم ClickUp Milestones لتعيين نقاط مرجعية مهمة في طريقك إلى هدفك الرئيسي. تساعد المعالم على إبقاء الجميع منسجمين وخاضعين للمساءلة وتسمح بإجراء تقييمات منتظمة للتقدم المحرز استخدم الأهداف المتتالية: ضع في اعتباركتنفيذ نهج الأهداف المتتاليةحيث يمكن لأعضاء الفريق وضع أهداف فردية تتماشى مع الأهداف المتتالية للأهداف الرئيسية الشاملة. تعزز هذه المواءمة التعاون وتضمن أن يعمل الجميع على تحقيق نفس الرؤية

مراجعة الأهداف وتعديلها بانتظام

جدولة المراجعات المنتظمة: ضع جدولاً زمنيًا متكررًا لمراجعة أهدافك الرئيسية والأهداف الرئيسية المرتبطة بها. يتيح ذلك لفريقك تقييم التقدم المحرز والاحتفال بالإنجازات وتحديد أي تحديات تحتاج إلى معالجة التعديل حسب الضرورة: أثناء مراجعة أهدافك الرئيسية، كن منفتحًا لإجراء التعديلات. قد تتغير ظروف السوق أو الديناميكيات الداخلية، مما يتطلب منك إعادة تنظيم أهدافك. استخدم ميزات تتبع الأهداف في ClickUp لتعديل المهام والمعالم وفقًا لذلك. قم بتقييم الأهداف متوسطة المدى: أثناء التركيز على أهدافك متوسطة المدى، تأكد أيضًا من أنك وضع أهداف متوسطة المدى ومراجعتها التي تدعم رؤيتك طويلة المدى. تعمل الأهداف متوسطة الأجل كنقطة انطلاق، مما يبقي فريقك على المسار الصحيح

الوصول إلى ما هو استثنائي: حدّد أهدافك اليوم

تُعد الأهداف ذات الأولوية القصوى أدوات قوية لتحقيق النجاح على المدى الطويل وتعزيز ثقافة الطموح داخل مؤسستك. فهي تدفع فرق العمل إلى التفكير فيما هو أبعد من المعتاد وتهدف إلى تحقيق إنجازات غير عادية، مما يخلق رؤية واضحة توجه كل قرار وعمل. من خلال

وضع هذه الأهداف الطموحة والقابلة للتحقيق في نفس الوقت

فإنك تفتح سبلاً جديدة للنمو وتوجه مؤسستك نحو مستقبل واعد.

باستخدام ClickUp، يمكنك نقل أهدافك من الرؤية إلى الواقع. بدءًا من تتبع الأهداف ولوحات المعلومات إلى الأدوات التعاونية والأتمتة، يمكّن ClickUp فريقك من الحفاظ على التوافق والتركيز والتحفيز طوال الرحلة. كما أن ميزاته القوية تجعل إدارة الأهداف الأكثر جرأةً سلسة، مما يساعدك على تقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

حان الوقت الآن ل

تسخير قوة BHAGs مع ClickUp

. تبنَّ التحدي، وقم بمواءمة رؤيتك، وحدد أهدافك الرئيسية اليوم لإلهام فريقك وتحقيق إنجازات كنت تعتقد أنها مستحيلة.