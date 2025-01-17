كيفية عمل بودكاست باستخدام NotebookLM

في الآونة الأخيرة، انتشر على موقع ريديت مثالاً على قدرات NotebookLM. وقد عرض البودكاست محادثة بين اثنين من مضيفي الذكاء الاصطناعي كانت مقنعة للغاية لدرجة أنها أثارت نقاشات حول قدرة الذكاء الاصطناعي على إدراك الأشياء أو الشعور بها.

وقد جعل هذا العرض المثير للإعجاب لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي الكثيرين يشيدون بإمكانيات NotebookLM. _ولكن ما مدى جودة الأداة؟

_وكيف يمكنك تسخير هذه الأداة القوية لإنشاء تدويناتك الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

في هذه المقالة، سنتعرف في هذه المقالة على خطوات إنشاء بودكاست بالذكاء الاصطناعي باستخدام NotebookLM، وسنناقش حدود الأداة، ونقترح بعض أفضل الممارسات لرحلتك في إنشاء البودكاست.

وكمكافأة إضافية، سنقدم أيضًا بديلًا وقوالب قابلة للتطبيق لمساعدتك في تعزيز جهودك في إنشاء بودكاست بالذكاء الاصطناعي.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

الجمع بين الذكاء الاصطناعي، والإبداع الشخصي، والتحليلات، وتحسين محركات البحث من أجل بودكاست أفضل

يقوم NotebookLM بتحويل المستندات والمدونات والشرائح ومقاطع الفيديو إلى بودكاست صوتي

قم بتحميل ما يصل إلى 50 مصدرًا (ملفات PDF، فيديوهات يوتيوب، مستندات جوجل) وانقر فوق إنشاء لإنشاء البودكاست الخاص بك

إضفاء الطابع الشخصي مع تعليمات النغمة أو الموضوع

يحتوي برنامج NotebookLM على قيود مثل الحد الأقصى للبودكاست الذي لا يتجاوز 30 دقيقة، وخيارات صوتية محدودة بالذكاء الاصطناعي

لتخطيط أفضل للبودكاست، يوفر ClickUp Brain ميزات الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام وإنشاء المحتوى

الشروع في العمل مع NotebookLM

_إذن ما هو NotebookLM من Google؟

إنها أداة دفتر ملاحظات تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مختبرات Google مصممة لتحويل طريقة تعلمنا وتنظيمنا للمعلومات من خلال تنسيق محادثة.

وعلى عكس نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، تنشئ NotebookLM نموذجًا لغويًا مخصصًا استنادًا إلى المستندات التي يقدمها المستخدم، مما يجعلها حليفًا قويًا للبحث والمشاريع الشخصية.

💡 نصيحة احترافية: "هل أنت بصدد إنشاء بودكاست؟ قبل أن تقوم بإنتاج أول تدوين صوتي لك - إليك قائمة بـ 15 بودكاست عن الإنتاجية لتحفيزك ._"

إنشاء بودكاست للذكاء الاصطناعي باستخدام NotebookLM

إليك كيفية إنشاء بودكاست الذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة باستخدام NotebookLM.

الخطوة 1: ادخل إلى NotebookLM وأنشئ دفتر ملاحظاتك

توجه إلى notebooklm.google.com وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Google. يتيح لك تسجيل الدخول الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك، حيث سيتم تخزين جميع مشاريعك وإدارتها.

بعد ذلك، إذا كنت مستخدمًا لأول مرة، فانقر على "إنشاء جديد"؛ وإلا اختر "دفتر ملاحظات جديد" يقوم هذا الدفتر الجديد بإعداد لوحة جديدة لمشروع البودكاست الخاص بك.

الخطوة 2: تحميل المواد المصدرية

يسمح لك NotebookLM بإضافة ما يصل إلى 50 مستنداً مصدرياً. يمكن أن تشمل هذه المستندات ملفات PDF ومواقع الويب وروابط فيديو YouTube ومحرّر مستندات Google والشرائح.

يمكنك سحب الملفات وإسقاطها أو الاختيار من مصادر مختلفة، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر الخاص بك و Google Drive.

لماذا تحميل الكثير من المصادر، كما تقول؟ حسناً، من خلال تنويع مدخلاتك، فإنك تزود الذكاء الاصطناعي بمجموعة غنية من المعلومات للاستفادة منها، مما يؤدي إلى مناقشات صوتية أكثر تفصيلاً وجاذبية.

🎉 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح "بودكاست" من خلال الجمع بين "iPod" و"البث" وفي حين أن الاسم نشأ مع جهاز آبل الشهير، إلا أن صناعة البودكاست تطورت منذ ذلك الحين إلى ما هو أبعد من ارتباطها الأولي. واليوم، يتم استهلاك ملفات البودكاست على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وحتى مكبرات الصوت الذكية، مما يجعلها في متناول الملايين حول العالم.

الخطوة 3: مراجعة المصادر وتنظيمها

تظهر الملفات التي تم تحميلها في الشريط الجانبي الأيسر.

يمكنك إضافة المزيد بالنقر على أيقونة زائد. قم بإلغاء تحديد أي ملفات لا تريد تضمينها في الملخص.

وبهذه الطريقة، يمكنك ضبط مدخلات البودكاست الخاص بالذكاء الاصطناعي بحيث لا "يهلوس"، مما يساعده على تركيز المناقشة على المعلومات الأكثر صلة.

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الخطوة 4: إنشاء البودكاست

الآن، هذا هو المكان الذي يحدث فيه السحر.

انتقل إلى قسم "دليل دفتر الملاحظات" وحدد موقع ميزة "نظرة عامة على الصوت". انقر على زر "إنشاء" لتحويل المحتوى الخاص بك إلى محادثة على غرار البودكاست.

سيقوم الذكاء الاصطناعي في NotebookLM بتحليل المواد المصدرية الخاصة بك وإنشاء نص محادثة جديدة بين اثنين من مضيفي الذكاء الاصطناعي لم يسبق إنتاجهما!

يقوم بتقطير النقاط الرئيسية من مستنداتك إلى تنسيق صوتي جذاب.

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الخطوة 5: تخصيص البودكاست (اختياري)

للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا، انقر على "تخصيص" بدلاً من "إنشاء"

في نافذة تخصيص نظرة عامة على الصوت، أضف تعليمات محددة لتوجيه الذكاء الاصطناعي في إنشاء البودكاست الخاص بك.

تضيف التعليمات المخصصة "الفروق الدقيقة" التي يمكن أن تساعد في توجيه الذكاء الاصطناعي. فهي تتيح لك التركيز على مواضيع معينة، أو اعتماد نبرة معينة، أو هيكلة المحادثة بطريقة تناسب احتياجاتك.

الخطوة 6: الاستماع والتنقيح

تتعلق هذه الخطوة الأخيرة بمراقبة الجودة والتكرار.

بمجرد إنشائه، استخدم زر التشغيل وشريط التمرير للتحكم في التشغيل. يمكنك الإيقاف المؤقت والاستئناف والتحرك للأمام أو للخلف خلال البودكاست.

إذا لم تكن راضيًا عن النتيجة، يمكنك تقييمها وتقديم ملاحظات، ثم إعادة الإنشاء بتعليمات معدّلة، مثل "تحدث بأسلوب جو روجان"، "اطرح الأسئلة كما يفعل ليكس فريدمان في تدويناته الصوتية"، وهكذا.

لا تتوقف حتى ترضى عن المخرجات "النهائية"، وهذا كل شيء! لقد أنشأت للتو أول بودكاست لك في ثوانٍ بمساعدة NotebookLM.

💡 نصيحة احترافية: ادمج المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي من NotebookLM مع الرؤى الشخصية أو الحكايات لإنشاء صوت فريد من نوعه يلقى صدى لدى جمهورك. بينما يوفر الذكاء الاصطناعي الكفاءة، فإن لمستك الشخصية تضمن لك المصداقية والتواصل.

إليك مثال على بودكاست

يثبت البودكاست التجريبي التالي مدى سهولة إنشاء ملفات بودكاست باستخدام NotebookLM.

كمصدر، تم تحميل ناتج تم إنشاؤه من ChatGPT للسؤال "المنطق مقابل الحدس وكيفية تطبيقه على غليان الماء"، إلى جانب رابط فيديو على يوتيوب حول نفس الموضوع.

استمتع بالمحادثة! 😄

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قيود استخدام NotebookLM لإنشاء البودكاست

على الرغم من أن ميزة البودكاست في NotebookLM مبتكرة، إلا أنها تأتي مع العديد من القيود التي يجب أن يكون منشئو المحتوى على دراية بها. يمكن أن تؤثر هذه القيود على جودة البودكاست الذي يتم إنشاؤه.

1. مدة البودكاست محددة بـ 30 دقيقة

نعم، تشكل قيود الطول تحديًا كبيرًا. عادةً ما تحدد NotebookLM حلقات البودكاست بحوالي 30 دقيقة، مع إبلاغ بعض المستخدمين عن حدود أقصر من 3 إلى 15 دقيقة. يمكن أن يعيق هذا القيد المبدعين الذين يتطلعون إلى إنتاج حلقات متعمقة وشاملة حول مواضيع معقدة.

2. عدم اختيار الصوت والمعاينة

خيارات الصوت هي مجال آخر حيث تقصر فيه NotebookLM. تقدم الأداة صوتين مركبين فقط - أحدهما ذكر والآخر أنثى. هذا الاختيار المحدود يمكن أن يجعل من الصعب على المبدعين إنشاء هوية فريدة للعلامة التجارية أو تلبية تفضيلات الجمهور المتنوعة.

علاوة على ذلك، وبدون ميزة معاينة الصوت، لا يمكن للمستخدمين اختبار كيف سيبدو المحتوى الخاص بهم قبل إنشاء البودكاست الكامل.

💡 نصيحة احترافية: تم تدريب الذكاء الاصطناعي في NotebookLM على تقليل الأخطاء، ولكن لا يزال بإمكانه "الهلوسة" من خلال إدخال أخطاء أو اختلاق تفاصيل غير موجودة في المادة المصدر الأصلية. لهذا السبب من المهم مراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي قبل النشر.

3. قابلية تخصيص أقل

التخصيص هو نقطة ضعف رئيسية. يوفر مولد البرنامج النصي الآلي في NotebookLM الحد الأدنى من التحكم في الضبط الدقيق أو إضافة الفروق الإبداعية. يمكن أن يؤدي هذا النقص في المرونة إلى ملفات بودكاست عامة أو الفشل في التقاط النغمة والأسلوب المقصودين للمُنشئ.

4. لا يوجد دعم متعدد اللغات

يعد دعم اللغة قيدًا مهمًا آخر. يدعم NotebookLM حاليًا اللغة الإنجليزية فقط، مستبعدًا غير الناطقين بالإنجليزية والمبدعين الذين يستهدفون جمهورًا متعدد اللغات. يحد هذا القيد بشدة من إمكانية تطبيق الأداة عالميًا.

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5. تحرير الصوت المتقدم غير متوفر

إمكانيات تحرير الصوت أساسية في أحسن الأحوال. يفتقر NotebookLM إلى خيارات متقدمة لضبط التنغيم، أو سرعة الصوت، أو تحسينات ما بعد الإنتاج. وهذا يعني أن منشئي المحتوى قد يحتاجون إلى الاعتماد على برامج إضافية لصقل ملفات البودكاست الخاصة بهم - مما يضيف خطوة إضافية إلى عملية الإنتاج.

6. الهلوسة العرضية

قد تكون دقة المحتوى مصدر قلق. بينما يهدف NotebookLM إلى الالتزام بالمواد المصدر، إلا أنه في بعض الأحيان يقدم معلومات غير دقيقة أو يختلق تفاصيل لم تكن موجودة في المحتوى الأصلي. قد يكون ذلك مشكلة خاصة لمنشئي المحتوى الذين ينتجون محتوى واقعي أو تعليمي.

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7. مخرجات غير قابلة للقياس

خيارات تحقيق الدخل غير موجودة في NotebookLM. لا تسمح الأداة بإدراج الإعلانات أو الرعاية، وهو ما يمكن أن يكون عيبًا كبيرًا لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحقيق إيرادات من البودكاست الخاص بهم.

8. تفتقر إلى قدرات التكامل

أخيرًا، قد يكون عدم التكامل مع الأدوات والمنصات الخارجية أمرًا محبطًا. لا يتصل NotebookLM مباشرة بمنصات استضافة البودكاست أو برامج تحرير الصوت الخارجية، مما يتطلب خطوات يدوية لنشر المحتوى وتنقيحه.

"هل تفكر في بدائل لاحتياجاتك من البودكاست؟ اطلع على قوائمنا المنتقاة لأفضل 10 أدوات برامج البودكاست و أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي البودكاست "

## استخدام ClickUp Brain لتخطيط البودكاست وإنشائه

بالنظر إلى القيود المذكورة أعلاه، قد يبدو تنظيم بودكاست عالي الجودة الآن أمرًا صعبًا.

ولكن ليس عندما يكون لديك انقر فوق للعمل مع.

ClickUp هي أداة شاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع تساعدك على تحقيق أهدافك. ClickUp Brain وهي خاصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل منصة ClickUp، تقدم لمنشئي البودكاست حلاً كاملاً لتبسيط عملية الإنتاج. فهو يجمع بين إدارة المهام وتنظيم المحتوى ومساعدة الذكاء الاصطناعي لتحسين تخطيط البودكاست وإنشائه.

يساعد ClickUp Brain في توليد الأفكار من خلال تحليل مسودات المحتوى الحالي أو الخطوط العريضة واقتراح مواضيع جديدة. يمكن أن يساعد في العصف الذهني لعناوين الحلقات وإنشاء الخطوط العريضة ومسودات النصوص بناءً على مدخلاتك.

اربط هذا مع ميزات إدارة المهام وتخطيط المحتوى في ClickUp، ويمكنك توفير الوقت والحصول على الجدول الزمني للمشروع على المسار الصحيح - خاصةً إذا كنت تعمل مع فريق وتحتاج إلى تواصل سريع.

للحصول على أفضل تعاون الفريق ، يمكن لـ ClickUp Brain تحديد الاختناقات في عملية الإنتاج الخاصة بك والتوصية بحلول لتعزيز الكفاءة.

📌 📌مثال: أنت تعمل مع فريق لإنتاج سلسلة بودكاست عن الاتجاهات التقنية الناشئة. في منتصف المشروع، تتأخر المواعيد النهائية، وتشك في وجود مشكلات في سير العمل. باستخدام ClickUp Brain، تقوم بتحليل أنماط إنجاز المهام وتحدد أن تحرير النص يتأخر باستمرار بسبب تداخل المسؤوليات. يقترح الذكاء الاصطناعي إعادة توزيع المهام من خلال تعيين محرر مخصص وتقسيم مراحل التحرير.

قالب البودكاست الخاص بـ ClickUp

قالب بودكاست ClickUp

قوالب ClickUp القابلة للتخصيص مفيدة جدًا لتخطيط البودكاست. إن قالب بودكاست ClickUp ، على سبيل المثال، يتيح للمستخدمين تنظيم الحلقات وتتبع التقدم المحرز وإدارة الموارد بكفاءة.

ويتضمن أقساماً لأفكار الحلقات وملاحظات البحث وجداول الإنتاج.

يجعل هذا القالب تخطيط وجدولة الحلقات أسهل بينما يساعدك أيضًا في إدارة الأصول مثل المقاطع الصوتية والأعمال الفنية. يمكنك تتبع التقدم المحرز عبر الحلقات والمواسم، مما يبقي كل شيء على المسار الصحيح.

📌 📌مثال: تخيل أنك تخطط لسلسلة بودكاست مع العديد من المضيفين والضيوف. باستخدام قالب بودكاست ClickUp، يمكنك إنشاء مهام للعصف الذهني والبحث والتسجيل. عيّن مواعيد نهائية لكل مرحلة وراقب التقدم المحرز باستخدام حقول مخصصة مثل "حالة التسجيل" و "حالة التحرير" على سبيل المثال، يمكنك استخدام عرض اللوحة لتصور الحلقات المخطط لها والمسجلة والجاهزة للإصدار - كل ذلك في لمحة واحدة.

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قالب تقويم البودكاست الخاص ب ClickUp

قالب تقويم البودكاست الخاص بـ ClickUp

قالب تقويم البودكاست الخاص ب ClickUp يساعد في تخطيط وتصور جدول إصدار المحتوى الخاص بك.

يقدم هذا القالب عرضًا شاملاً للحلقات القادمة ومشاركات الضيوف والموضوعات القادمة، مما يجعل تخطيط البودكاست وتتبعه أمرًا سهلاً. يمكنك أيضًا مراقبة حالة النصوص وإدارة ملاحظات العرض وتتبع الرعاة.

يضمن هذا القالب إنتاج البودكاست بسلاسة مع ميزات مثل تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية.

📌 📌مثال: أنت تدير سلسلة بودكاست تضم مقابلات أسبوعية مع الضيوف. باستخدام قالب تقويم بودكاست ClickUp، يمكنك تعيين مواعيد نهائية لكل مرحلة من مراحل الحلقة - البحث والتسجيل والتحرير والإصدار. على سبيل المثال، يتيح لك الحقل المخصص "ظهور الضيف" تتبع جداول الضيوف المؤكدة والمعلقة، بينما توفر لك طريقة عرض التقويم جدولًا زمنيًا مرئيًا لضمان تباعد الحلقات بشكل متساوٍ. وبفضل تحذيرات التبعية، يتم تنبيهك في حالة تأخر إعداد النص، مما يسمح لك بتعديل المهام وتجنب تعطيل جدول الإصدار.

فيما يلي نموذج لعملية تخطيط وإنشاء البودكاست باستخدام ClickUp

الخطوة 1 - وضع الأفكار: استخدم ClickUp Brain لتوليد أفكار ومخططات للحلقات.

الخطوة 2 - التخطيط: استخدم قالب ClickUp Podcast لتنظيم الحلقات والمهام.

الخطوة 3 - البرمجة النصية: تعاون مع فريقك في كتابة النصوص باستخدام مستندات ClickUp بمساعدة الذكاء الاصطناعي

الخطوة 4 - التسجيل: تتبع جلسات التسجيل وإدارة الملفات الصوتية داخل ClickUp.

الخطوة 5 - التحرير: تعيين مهام التحرير ومراقبة التقدم المحرز باستخدام ميزات إدارة المهام في ClickUp.

الخطوة 6 - النشر: يقوم قالب تقويم البودكاست بجدولة وتتبع إصدارات الحلقات.

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أفضل الممارسات لإنشاء البودكاست بالذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أداة قوية للحفاظ على صوتك الفريد وأصالتك، إلا أنك تحتاج إلى إضافة عامل "أنت" من خلال إضافة لمسات شخصية إلى المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.

لتحسين البودكاست الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي:

افهم تفضيلات وسلوكيات جمهورك باستخدام التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه البيانات توجيه استراتيجية المحتوى الخاص بك ومساعدتك في إنشاء حلقات أكثر جاذبية.

باستخدام التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه البيانات توجيه استراتيجية المحتوى الخاص بك ومساعدتك في إنشاء حلقات أكثر جاذبية. قم بتبسيط مهام ما بعد الإنتاج ، مثل تقليل الضوضاء وتسوية الصوت وإزالة كلمات الحشو باستخدام الذكاء الاصطناعي إلىتوفير الوقتوتحسين الجودة.

، مثل تقليل الضوضاء وتسوية الصوت وإزالة كلمات الحشو باستخدام الذكاء الاصطناعي إلىتوفير الوقتوتحسين الجودة. تعزيز قابلية الاكتشاف من خلال إنشاء ملاحظات عرض غنية بالكلمات الرئيسية وأوصاف الحلقات والعناوين الجاذبة للانتباه باستخدام الذكاء الاصطناعي. قبل الاستماع إلى ما يقوله البودكاست الخاص بك، يحتاج المستمعون إلى فكرة عامة عن موضوعك. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملاحظات عرض مقنعة وأوصاف مقنعة للحلقات مع دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتعزيز إمكانية اكتشافك عبر الإنترنت.

من خلال إنشاء ملاحظات عرض غنية بالكلمات الرئيسية وأوصاف الحلقات والعناوين الجاذبة للانتباه باستخدام الذكاء الاصطناعي. قبل الاستماع إلى ما يقوله البودكاست الخاص بك، يحتاج المستمعون إلى فكرة عامة عن موضوعك. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملاحظات عرض مقنعة وأوصاف مقنعة للحلقات مع دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتعزيز إمكانية اكتشافك عبر الإنترنت. عزّز المشاركة، وزد من نسبة الظهور ونسب النقر إلى الظهور بعناوين تجذب الانتباه وتتضمن كلمات رئيسية مهمة. يمكنك أيضًا استخدامبرنامج النسخ للحصول على نص دقيق وقابل للبحث يعزز إمكانية الوصول وتحسين محركات البحث.

📌مثال: بعد إنشاء حلقة بودكاست عن اتجاهات التسويق، يمكنك استخدام أداة ذكاء اصطناعي مثل ClickUp Brain لإنشاء ملاحظات مفصلة للعرض. عند مراجعة الملاحظات، تقترح أداة تحسين محركات البحث إضافة كلمات رئيسية مثل "الذكاء الاصطناعي في التسويق" و"أتمتة المحتوى" لتحسين الرؤية. يتم بعد ذلك جدولة هذه الملاحظات للإصدار في قالب تقويم ClickUp Podcast، مما يضمن النشر في الوقت المناسب مع أقصى تأثير لتحسين محركات البحث.

اجعل البودكاست الخاص بك جاهزًا للنشر مع ClickUp!

يعمل إنشاء البودكاست المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تغيير إنتاج المحتوى، مما يوفر لمنشئي المحتوى مجموعة متنوعة من الأدوات لتحسين سير عملهم.

ويمثل كل من NotebookLM و ClickUp Brain الوتيرة المتسارعة لهذا التغيير، مما يتيح لمنشئي البودكاست إنشاء المحتوى وتخطيطه وتحسينه بكفاءة ملحوظة في إطار زمني قصير.

وبينما توفر أدوات الذكاء الاصطناعي قدرات مذهلة، إلا أنها ليست بديلاً عن الإبداع البشري. تمزج أنجح ملفات البودكاست على YouTube أو Spotify بين القوة التحليلية للذكاء الاصطناعي والصوت والمنظور الفريد للمبدع.

من خلال الجمع بين قوالب ClickUp التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ClickUp وتوليد الصوت في NotebookLM، يمكنك تقليل وقت الإنتاج بشكل كبير وإطلاق العنان لإمكانيات إبداعية جديدة للبودكاست الخاص بك.

لذا، ضع سماعات الرأس وجهّز أدوات الذكاء الاصطناعي والمطالبات. فجمهورك في انتظارك.

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