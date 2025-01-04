35 وسيلة ممتعة لتكبير الاجتماعات الافتراضية من خلال تطبيق Zoom Icebreakers لتنشيط الاجتماعات الافتراضية

يمكن أن تبدو الاجتماعات الافتراضية في كثير من الأحيان وكأنها لعبة "من يتحدث أولاً؟" - مليئة بالتوقفات المحرجة والنظرات الفارغة والمقدمات الجامدة. ولكن لا يجب أن تكون كذلك.

يمكن لكاسر الجليد المناسب أن يحول الدقائق القليلة الأولى إلى لحظات مفعمة بالحيوية والضحك التي تثير المحادثات وتقرب بين الأشخاص.

سواء كنت تجمع فريق عمل عن بُعد، أو تستضيف مكالمة هاتفية مع عميل، أو تخطط لجلسة افتراضية لبناء فريق عمل، فإن كاسحات الجليد هي العنصر السري لتحويل الاجتماع من اجتماع عادي إلى اجتماع لا يُنسى.

في هذه المقالة، سوف تكتشف في هذه المقالة أدوات كسر الجليد الافتراضية المبتكرة والسريعة والجذابة لإضفاء الدفء على اجتماعات Zoom وتهيئة الأجواء المثالية للنجاح. تابع القراءة! 🚀

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن كاسحات الجليد لاستخدامها في اجتماع زووم القادم لجعل الناس يتحدثون وتتدفق الأفكار:

كاسحات الجليد على زووم تقضي على الصمت المحرج، وتشجع على المشاركة، وتبني علاقات أقوى في الاجتماعات الافتراضية 🤝

من حقيقتان وكذبة إلى هل تفضل؟ كاسحات الجليد تثير المحادثات والضحك والإبداع 🎤

سواءً كانت مقدمة فريق صغير أو تجمع افتراضي كبير، نناقش 35 خياراً قابلاً للتخصيص لتناسب كل جمهور 🧩

نصيحة احترافية: استخدم التوافه أو اللوحات البيضاء الافتراضية أو الخلفيات لإشراك الحضور وتنشيط الاجتماعات باستخدام أدوات ملائمة للتعاون مثل ClickUp 🎯

قوة كاسحات الجليد في الاجتماعات الافتراضية

في اجتماعات Zoom، حيث لغة الجسد و

تفاعلات مبرد المياه

غالبًا ما تكون مفقودة، فإن كاسحات الجليد تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التواصل وخلق شعور بالصداقة الحميمة.

إليك بعض الأسباب التي تجعل كاسحات الجليد ضرورية لاجتماعات زووم:

* 💜 كسر حاجز الصمت: تستبدل كاسرات الجليد فترات التوقف المحرجة بالطاقة والسهولة، مما يضفي طابعًا إيجابيًا على الاجتماع. فهي تساعد المشاركين على الشعور بمزيد من الراحة والاستعداد للمشاركة منذ البداية 💜 تشجيع المشاركة : تدعو كاسحات الجليد عبر التكبير/التصغير الجميع للمساهمة، مما يجعل حتى أكثر الحاضرين هدوءًا يشعرون بأنهم مشمولون. يضمن ذلك إجراء محادثة أكثر توازناً وتفاعلاً طوال الاجتماع

: تدعو كاسحات الجليد عبر التكبير/التصغير الجميع للمساهمة، مما يجعل حتى أكثر الحاضرين هدوءًا يشعرون بأنهم مشمولون. يضمن ذلك إجراء محادثة أكثر توازناً وتفاعلاً طوال الاجتماع 💜 بناء العلاقات : تخلق كاسحات الجليد لحظات من التفاعل التي تساعد المشاركين على الترابط، حتى في الأماكن البعيدة. يمكن لهذه الاتصالات أن تعزز علاقات الفريق وتحسن التعاون مع مرور الوقت

: تخلق كاسحات الجليد لحظات من التفاعل التي تساعد المشاركين على الترابط، حتى في الأماكن البعيدة. يمكن لهذه الاتصالات أن تعزز علاقات الفريق وتحسن التعاون مع مرور الوقت 💜 تعزيز الإبداع والتعاون : يشجع الجو المريح على التواصل المفتوح ومشاركة الأفكار. عندما يشعر المشاركون بالراحة، فمن المرجح أن يفكروا خارج الصندوق ويساهموا بأفكار مبتكرة

: يشجع الجو المريح على التواصل المفتوح ومشاركة الأفكار. عندما يشعر المشاركون بالراحة، فمن المرجح أن يفكروا خارج الصندوق ويساهموا بأفكار مبتكرة 💜 تخفيف الإرهاق الافتراضي: الأنشطة الممتعة أو المحادثات المرحة تجعل الاجتماعات عبر الإنترنت أقل استنزافًا. تساعد هذه اللحظات المرحة على إعادة تنشيط المشاركين وإبقائهم متفاعلين، خاصة خلال الجلسات الطويلة

## 35 نشاطًا من أنشطة التكبير/التصغير لتكسير الجليد لأي اجتماع افتراضي

سواء كنت تبحث عن فريق عمل كبير أو كاسحات الجليد للمجموعات الصغيرة لقد قمنا بتغطيتك.

إليك 35 لعبة زووم ممتعة ألعاب كسر الجليد التي تنجح :

1. مقدمات قصيرة

اطلب من الجميع تقديم أنفسهم في عشر كلمات أو أقل. المهم؟ يجب أن تكون هذه الكلمات العشر فريدة من نوعها وتعكس شخصيتهم أو هواياتهم أو مزاجهم الحالي. هذا يحافظ على سرعة المقدمات ويجنبك الإحراج الطويل المعتاد. 👋

2. هل تفضل؟

قم بطرح معضلات ممتعة مثل "هل تفضل الانتقال الفوري إلى أي مكان أم أن تكون غير مرئي؟ يجب على أعضاء الفريق شرح اختياراتهم، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى قصص مضحكة أو اكتشافات مفاجئة. 🤨

تثير هذه اللعبة التي تكسر الجليد المحادثة وتضيف الطاقة إلى اجتماع خامل. إنها طريقة رائعة لتشجيع التفاعل والضحك مع الحفاظ على المزاج العام خفيفًا وجذابًا.

3. هذا أو ذاك

الطرح هذا أو ذاك أسئلة، مثل "قهوة أم شاي؟" أو "صيف أم شتاء؟ يختار المشاركون جانبًا ويوضحون اختيارهم. ➡️⬅️

تثير هذه اللعبة التي تكسر الجليد نقاشات ودية وتساعد الجميع على الترابط حول التفضيلات المشتركة (أو المتعارضة!).

عبر كرافتلاب

4. حقيقتان وكذبة واحدة

لعبة كلاسيكية أخرى للتعرف على بعضنا البعض، حقيقتان وكذبة تتضمن مشاركة كل شخص ثلاث عبارات: اثنتان صحيحتان وواحدة خاطئة. وعلى المجموعة تخمين أيهما الكذبة.

تُعد لعبة التواصل هذه طريقة سهلة لاكتشاف حكايات مثيرة للاهتمام عن فريقك مع إثارة الضحك.

💡 لعبة الاختراق الودي: تتساءل عن كيفية تحقيق أقصى استفادة من ألعاب التواصل للفرق ?

إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها:

اجعلها بسيطة وممتعة لضمان شعور الجميع بالراحة في المشاركة 🎉

وضع أهداف واضحة للعبة لضمان توافقها مع أهداف الاجتماع 🎯

شجّع أعضاء الفريق على مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم لتعزيز التواصل المفتوح 💬

5. مشاركة حقيقة غير معروفة

اطلب من الجميع مشاركة شيء مفاجئ عن أنفسهم قد لا يعرفه الآخرون. يمكن أن تكون موهبة خفية، أو عادة غريبة، أو هواية غير عادية. من خلال هذا النشاط، يتواصل فريقك على مستوى أعمق، ويكون لدى الجميع شيء جديد لمناقشته.

على سبيل المثال، قد يكشف أحد أعضاء الفريق عن قدرته على التلاعب بالألعاب، بينما يمتلك عضو آخر مجموعة رائعة من البطاقات البريدية القديمة. هذه الحقائق غير المتوقعة تجعل الاجتماع أكثر متعة وتمنح الجميع شيئًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام للحديث عنه.

سواء كان فريقك يعمل من نفس المكتب أو عبر مناطق زمنية متعددة, انقر فوق هو الأداة الإنتاجية المتكاملة المثالية لتعزيز روابط الفريق وتحسين التواصل وتبسيط سير العمل.

على سبيل المثال، يمكنك تجميع حقائق ممتعة في مستندات ClickUp كجزء من وثيقة "تعرّف على فريقك" للموظفين الجدد.

قم بإنشاء وتذكر حقائق ممتعة عن الزملاء على ClickUp Docs

إليك ما يمكنك فعله باستخدام المستندات:

تخزين جميع مستندات الفريق في مكان واحد

قم بتحرير المستند والمساهمة فيه في وقت واحد مع أعضاء فريقك

استخدم القوالب المعدة مسبقاً أو قم بإنشاء قوالب خاصة بك لتنظيم أنشطة مثل "تعرّف على فريقك

قسّم المستند إلى أقسام حسب الفريق أو القسم باستخدام صفحات متداخلة، بحيث يمكن للموظفين الجدد العثور بسهولة على الحقائق الممتعة لزملائهم

شارك الرابط مع الفريق حتى يتمكن الجميع من الوصول إليه والتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل

6. لم يسبق لي أن

يشارك كل شخص بشيء لم يفعله أبداً، بدءاً من "لم يسبق لي أبداً..." إذا كان الآخرون قد فعلوا ذلك، يرفعون أيديهم أو يتفاعلون.

هذه طريقة رائعة للعثور على القواسم المشتركة وتبادل الضحكات على الاكتشافات غير المتوقعة.

7. أتجسس

قم بوصف شيء مرئي في خلفية زووم الخاص بك، وعلى الآخرين تخمين ما هو. تشجع هذه اللعبة الممتعة على الإبداع وهي طريقة ممتعة لجعل الجميع ينظرون عن كثب إلى ما يحيط بهم.

8. مسابقات تافهة

استضف جلسة مسابقات تافهة ذات طابع خاص مع فئات مثل الثقافة الشعبية أو التاريخ أو الأسئلة المتعلقة بالصناعة. سيجيب المشاركون في الدردشة، ويفوز صاحب أسرع إجابة صحيحة. تضيف المسابقات التافهة ميزة تنافسية وتعمل بشكل جيد لبناء الفريق.

تكبير كاسحات الجليد: توليد الأفكار مع ClickUp Brain

يمكنك استخدام ClickUp Brain لجعل هذه اللعبة سهلة. سيساعدك على إنشاء قائمة من الأسئلة بناءً على موضوع ما أو بشكل عشوائي مسبقاً لإبقاء الأمور مفعمة بالحيوية.

🧠 باستخدام Brain، يمكنك:

إعداد الأسئلة بسرعة لمجموعات متنوعة

الحفاظ على تدفق المحادثة مع مطالبات غير متوقعة

تشجيع الإجابات الإبداعية والإجابات المفاجئة

تخصيص كاسحات الجليد لتتناسب مع الحالة المزاجية للاجتماع

توفير الوقت من خلال أتمتة عملية توليد الأسئلة

9. عرض وإخبار

اطلب من المشاركين التقاط عنصر مثير للاهتمام بالقرب منهم ومشاركة قصته. من الهدايا التذكارية الغريبة إلى التذكارات العاطفية، هذا النشاط يدعو إلى سرد القصص ويثير محادثات هادفة.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من شخص ما عرض تذكار من إجازته الأخيرة أو هدية تحمل قيمة عاطفية. يساعد هذا النشاط البسيط والفعال في الوقت نفسه أعضاء الفريق على معرفة المزيد عن بعضهم البعض ويعزز الشعور بالتواصل.

10. الحزورات

قم بتمثيل الأفلام أو الكتب أو العبارات بينما يقوم الآخرون بالتخمين. إنها لعبة كلاسيكية تعمل بشكل رائع عبر Zoom. استخدم ميزة تسليط الضوء في Zoom لتسليط الضوء على المؤدي لمزيد من المتعة.

أنشئ قائمة بالمطالبات في انقر فوق المفكرة للحفاظ على تنظيم اللعبة وسيرها بسلاسة.

ميزة المفكرة في ClickUp بسيطة وبديهية لتدوين الملاحظات السريعة

إليك كيف ستساعدك خاصية المفكرة 🗒️

يولد بدايات محادثة إبداعية على الفور ✨

تحافظ على سلاسة النشاط وفعاليته ⏱ تحافظ على سلاسة وفعالية النشاط ⏱

تساعد على تتبع من شارك ماذا للمناقشات اللاحقة 📝

يحافظ على تفاعل الجميع من خلال مجموعة متنوعة من المطالبات 🎉

يجعل من السهل الانتقال إلى الشخص التالي بكل سهولة 🔄

11. الألغاز

اطرح لغزاً ممتعاً أو صعباً على المجموعة ودعهم يحلونه معاً. على سبيل المثال: ما الذي يحتوي على مفاتيح ولا يحتوي على أقفال؟ (الإجابة: بيانو🎹).

تحفز الألغاز التفكير النقدي وتشجع على التعاون مع الحفاظ على الجو العام خفيفًا. ستندهش من مدى تنافس الناس على حلها أولاً!

12. ما هي المفضلة لديك؟

اسأل المشاركين عن الأشياء المفضلة لديهم: الكتب أو الأفلام أو أماكن العطلات أو الوجبات الخفيفة. مع هذه اللعبة التي تكسر الجليد يكتشف الجميع الاهتمامات المشتركة أو التفضيلات الفريدة. إنها خفيفة وسهلة وتصلح لأي حجم مجموعة.

➡️ اقرأ المزيد: 10 أسئلة استكشافية ستستمتع بها الفرق بالفعل

13. خمن الاختصار

قدم اختصارًا عشوائيًا (حقيقيًا أو مختلقًا)، ودع المشاركين يخمنون معناه.

على سبيل المثال، يمكن أن يرمز B.E.A.R. إلى الطاقة الكبيرة والمرونة. يمكنك أيضًا استخدام الاختصارات الفعلية في مكان العمل مثل OOO، COB، إلخ.

إنها طريقة مرحة لإثارة الإبداع والضحك. قد تعثر حتى على أفكار ممتعة لشعارات الفريق!

14. ماذا تعلمت هذا الأسبوع؟

يشارك كل شخص شيئًا واحدًا مثيرًا للاهتمام تعلمه خلال الأسبوع، سواء كان متعلقًا بالعمل أو شخصيًا. يمكن أن يكون حقيقة أو أي شيء عشوائي تعلموه. هذا الأمر يعزز الفضول ويظهر كيف ينمو الناس في مجالات مختلفة. بالإضافة إلى أنها طريقة رائعة لبدء المناقشات وتبادل النصائح.

15. أكمل القصة

تبدأ كاسحة الجليد هذه بجملة بسيطة: "في أحد الأيام، وجد فريقنا خريطة غامضة..." على كل مشارك إضافة جملة لإكمال القصة.

وغالباً ما ينتج عن ذلك تحولات مضحكة وغير متوقعة، مما يجعل هذا النشاط نشاطاً إبداعياً وتعاونياً.

16. ارسم حالتك المزاجية

المصدر اطلب من المشاركين رسم ما يشعرون به باستخدام أداة رسم أو سبورة بيضاء مشتركة. سواء كان وجهًا سعيدًا أو غيمة عاصفة أو رسمة مشوشة، فإن هذه الطريقة المبتكرة للتعرف على مزاج الجميع هي طريقة مبتكرة للتحقق من مزاج الجميع.

هنا، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards للتفكير ورسم مشاعرك وعواطفك إلى جانب وقتك. وبهذه الطريقة، يمكن لجميع أعضاء فريقك عن بُعد مشاركة مزاجهم، مما يساعدك على ضبط إيقاع الاجتماع.

17. تخمين المكتب

شارك صورة أو فيديو جولة افتراضية لمكاتب أعضاء فريقك عن بُعد بشكل مجهول. سيقوم باقي أعضاء المجموعة بتخمين مساحة العمل الخاصة بأعضاء فريقك.

سوف يستمتع فريقك بتخمين لمن تعود المكاتب بناءً على شخصيات الآخرين.

18. أرضية مشتركة

إذا كنت ترغب في طريقة سريعة لبناء الألفة بين أفراد فريقك، فقم بلعب لعبة الأرضية المشتركة. انقسموا إلى غرف فرعية واطلبوا من كل مجموعة من المجموعات الأصغر حجماً أن تجدوا خمسة أشياء مشتركة بينهم جميعاً. يمكن أن تتراوح هذه الأشياء من البرامج التلفزيونية المفضلة إلى الهوايات المشتركة أو حتى نفس نوع كوب القهوة

19. إطلاق النار السريع

اطرح على المشاركين أسئلة سريعة مثل "ما هو الرمز التعبيري المفضل لديك؟" أو "اذكر أغنية تحبها الآن"

المفتاح هو الحفاظ على الوتيرة السريعة حتى لا يبالغ أحد في التفكير في إجاباته. تعمل هذه الطريقة على تنشيط المجموعة وتشجع على العفوية.

20. حارة الذاكرة

ادعُ المشاركين لمشاركة ذكريات مفضلة من العمل أو الطفولة أو إجازتهم الأخيرة. يساعد سماع القصص الشخصية على بناء شعور بالتواصل ويسمح للجميع باستعادة اللحظات الإيجابية معًا.

على سبيل المثال، اطلب من أعضاء الفريق أن يصفوا لعبة أحبوها في طفولتهم أو أكثر حدث لا يُنسى من رحلتهم الأخيرة. هذا يثير الحنين إلى الماضي والضحك، مما يعمق الروابط داخل المجموعة.

21. مسابقة خلفية افتراضية

شجِّع الجميع على تغيير خلفية Zoom الخاصة بهم إلى أطرف صورة وجدوها أو أكثرها إبداعاً أو أجملها.

استخدم أدوات التصويت، مثل استطلاعات الرأي، للسماح للمجموعة بتحديد الفائز. ولإضافة المزيد من التنظيم والإثارة، شارك مواضيع مثل "عطلة الأحلام" أو "أطرف ميمي" لتعيين الخلفية.

22. لقاء الفضائيين

اطلب من كل شخص أن يتخيل أنه قابل للتو كائنًا فضائيًا ويحتاج إلى وصف وظيفته دون استخدام مصطلحات خاصة بالصناعة. وغالباً ما تكون النتائج مضحكة ومثيرة للضحك عندما يحاول المشاركون ترجمة عملهم إلى لغة ملائمة للفضائيين. 👽

23. الورد والشوكة

في هذا النشاط، يتعين على كل مشارك مشاركة "وردة 🌹" (نجاح أو تسليط الضوء) و"شوكة" (تحدٍ) من أسبوعه. هذا يوازن بين الإيجابية والصدق، مما يمنح الفريق لحظة للتفكير ودعم بعضهم البعض.

المصدر

24. وصف يومك في عنوان أغنية

اطلب من الجميع اختيار عنوان أغنية يمثل ما يشعرون به اليوم. 🎶

نقاط إضافية إذا قاموا بترديد سطر أو اثنين! هذه الطريقة الممتعة للتعبير عن المشاعر بطريقة إبداعية واكتشاف الأذواق الموسيقية المشتركة.

🔍 هل تعلمون؟ يمكن للموسيقى أن إثارة المشاعر والذكريات مما يجلب الأحداث والأشخاص والأماكن من ماضينا إلى الواجهة. هذه الظاهرة، المعروفة باسم ذاكرة السيرة الذاتية التي تستثيرها الموسيقى، هي شيء نختبره جميعًا. 🎶

25. خمن الصوت

هذه لعبة مختلفة عن اللعبة السابقة. في هذه اللعبة، عليك أن تطلب من أحد أعضاء الفريق إيقاف تشغيل الفيديو الخاص به ثم استخدام شيء عشوائي لإصدار صوت.

يجب على الأعضاء الآخرين تخمين ما استخدمه عضو الفريق لإصدار الصوت.

26. بيكشن

لعبة Pictionary الكلاسيكية تحصل على لمسة افتراضية! استخدم كليك أب السبورة البيضاء أو أي تطبيق رسم لرسم دليلك بينما يخمن الآخرون. يمكنك استخدام تطبيق مولد الكلمات العشوائي للحصول على مطالبات الرسم على الفور.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أفكار السبورة المكتبية للعمل

27. من قالها؟

شارك اقتباسًا مضحكًا أو ملهمًا من شخص ما في الفريق (تم جمعه مسبقًا) واطلب من الآخرين تخمين من قالها. يخلق هذا النشاط شعوراً بالصداقة الحميمة مع إبراز الشخصيات الفريدة.

28. ارقص من قلبك

ارفع صوت الموسيقى واطلب من الجميع القيام بأفضل (أو أسخف) حركات الرقص أمام الكاميرا لمدة 30 ثانية أو دقيقة. 💃

اجعل الجلسة مبهجة من خلال اختيار مقطوعات موسيقية مبهجة وشجع المشاركين على الانطلاق.

💡 نصيحة احترافية: نظّم قائمة تشغيل جماعية حيث يمكن للجميع إضافة أغانيهم المفضلة. تعد مكتبة الموسيقى المشتركة طريقة رائعة للحفاظ على تدفق الطاقة!

29. عرض المواهب

امنح الجميع فرصة لعرض موهبة خفية، من ألعاب الخفة والخدع السحرية إلى إلقاء الشعر أو الرسم. إنها طريقة ممتازة للاحتفال بالمهارات الفريدة داخل الفريق وتعلم شيء جديد عن بعضهم البعض.

30. التعبير عن الامتنان

ادعُ المشاركين لمشاركة شيء ما يشعرون بالامتنان من أجله - سواء كان متعلقاً بالعمل أو شخصياً. يساعد هذا النشاط البسيط والهادف في بناء جو إيجابي وتعزيز التواصل وتشجيع اليقظة الذهنية. يمكنك أيضًا أن تطلب من الجميع مشاركة ملاحظاتهم دون الكشف عن هويتهم.

31. غرفة الهروب

استضف تحدي غرفة الهروب الافتراضية حيث يقوم المشاركون بحل الألغاز والأحاجي "للهروب" معاً. منصات الإنترنت مثل Enchambered أو Escape Live تعمل بشكل جيد لهذا الغرض. إنه نشاط تعاوني يختبر مهارات حل المشكلات ويعزز العمل الجماعي.

32. من ستأخذ؟

اطرح سيناريوهات افتراضية للبقاء على قيد الحياة مثل: "أنت عالق على جزيرة صحراوية. أي زميلين في الفريق ستصطحب معك، ولماذا؟" إنه مزيج من الإبداع والفكاهة واللحظات الصادقة بينما يشرح الناس اختياراتهم.

33. المحرمات

استعدوا للعبة تخمين الكلمات الممتعة وسريعة الإيقاع! في هذا النشاط الكلاسيكي، يتناوب المشاركون على وصف كلمة ما لفريقهم دون استخدام قائمة من الكلمات "المحرمة" المتعلقة بهذا المصطلح.

على سبيل المثال، لوصف كلمة "شاطئ"، لا يمكن للاعبين استخدام كلمات مثل "رمل" أو "ماء" أو "محيط" إنه سباق ضد الساعة حيث يحاول أعضاء الفريق تخمين الكلمة بناءً على أوصاف مبتكرة ومضحكة في كثير من الأحيان!

تُشجع هذه اللعبة على التفكير السريع ومهارات التواصل والضحك الجيد، مما يجعلها مثالية للاسترخاء تكبير الاجتماعات .

34. اختبارات الشخصية

اطلب من الجميع إجراء اختبار شخصية خفيف على الإنترنت ومشاركة النتائج في المجموعة. سيساعد ذلك في الكشف عن تفضيلات واهتمامات زملائك في الفريق.

المصدر استخدم اختبارات شخصية ممتعة مثل أي شخصية من شخصيات هاري بوتر أنت؟ " من Brainfall أو اختبارات من مواقع إلكترونية مثل 16 شخصية.

35. بيع شيء ما

امنح المشاركين عنصرًا عشوائيًا (حقيقيًا أو مصطنعًا) و60 ثانية "لبيعه" للمجموعة. سواء كانت "الوسادة التي تغني التهويدات" أو القلم الذي يستخدمونه، فإن هذا النشاط يُخرج إبداع الجميع وروح الدعابة.

أفضل الممارسات لتكبير كاسحات الجليد في زووم

يمكن لألعاب Zoom الممتعة لكسر الجليد أن تنشط اجتماعات فريقك وتعزز المشاركة.

إليك بعض أفضل الممارسات لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة منها:

### 🎤 حدد النغمة مبكرًا

ابدأ اجتماع التكبير/التصغير الخاص بك بجلسة تفاعلية جذابة يمكن أن تغير الجو العام بأكمله. الهدف هو كسر الصمت وتخفيف التوتر وخلق بيئة ترحيبية.

سيؤدي تحديد نغمة إيجابية في البداية إلى إعطاء إشارة لفريقك بأن الاجتماع سيكون تعاونيًا ومريحًا. يشجع هذا الزخم المبكر الجميع على المشاركة والاستعداد الذهني لجلسة مثمرة بنشاط.

كن شاملًا

تأكد من أن كاسحات الجليد تجذب جميع المشاركين. بالنسبة للفرق الافتراضية ذات المساحة المحدودة، تجنب الألعاب التي تتطلب حركة بدنية وتأكد من مشاركة الجميع بغض النظر عن الموقع أو الخبرة التقنية.

تتبع المدة

يجب أن تكون كاسحة الجليد الناجحة موجزة ومؤثرة، وليست ساحقة. يضمن إبقاؤها في مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق أن تخدم الغرض منها دون أن تطغى على جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع. إذا استغرقت جلسات كسر الجمود وقتًا طويلاً، فقد تتسبب في فك الارتباط وتقلل من التركيز في بقية الجلسة.

يتيح لك تحقيق التوازن الصحيح بين المتعة والكفاءة تنشيط فريقك دون إضاعة وقت ثمين.

خلق مساحة آمنة

في بعض الأحيان، يكون الأشخاص خجولين أو مترددين في التحدث في الأماكن الافتراضية. لدعمهم، قم بإنشاء مساحة آمنة وغير قضائية.

احرص على تمكين الجميع من المشاركة دون الشعور بالضغط. إذا بدا شخص ما متردداً، اعرض عليه طريقة منخفضة الضغط لكسر الجليد، مثل كلمة واحدة أو اللون المفضل، لحثه على التحدث.

اجعلها خفيفة وممتعة

من المفترض أن تكون المواضيع التي تكسر الجليد ممتعة ومرحة، لذا تجنب المواضيع التي قد تجعل الناس غير مرتاحين. التزم بالأسئلة أو الأنشطة الممتعة وغير المثيرة للجدل. الفكاهة تقطع شوطاً طويلاً في إشراك فريقك!

➡️اقرأ المزيد: 20 نصيحة وحيلة للتكبير/التصغير من أجل اجتماعات فيديو أفضل

كيف يساعد ClickUp في بناء فريق العمل

يعتمد بناء فريق العمل الفعال على التعاون السلس والأدوات الإبداعية والميزات التي تساعد الفرق البعيدة على الشعور بمزيد من التواصل.

إليك بعض الميزات البارزة التي تجعل ClickUp مثاليًا لبناء فرق عمل أقوى:

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اجتماعات ClickUp

غالباً ما تكون الاجتماعات سريعة الوتيرة، مع ظهور أفكار جديدة بسرعة. للحفاظ على سير الأمور، قم بتحويل هذه المناقشات إلى بنود عمل واضحة لفريقك.

مع اجتماعات ClickUp ، يمكنك بسهولة إنشاء مهام من هذه الوجبات الجاهزة. يمكنك توثيق الاجتماعات، وإضافة تعليقات، وإنشاء قوائم مراجعة، وتعيين مهام متكررة، وغير ذلك الكثير لإبقاء اجتماعاتك على المسار الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد إنشاء المهام، يمكنك تعيينها لأعضاء الفريق باستخدام انقر فوق تعيين التعليقات مما يجعل تفويض المسؤوليات مباشرة في تعليقات المهام أمرًا سهلاً.

بالإضافة إلى ذلك تكامل التكبير/التصغير في ClickUp يتيح لفريقك استخدام أدوات تعاونية مثل السبورة البيضاء والمستندات أثناء الاجتماع للعمل الجماعي السلس. وبهذه الطريقة، فإنه يعزز التعاون ويحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

لنلقِ نظرة على ميزات ClickUp التعاونية:

مستندات ClickUp

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مستندات ClickUp

استخدم مستندات ClickUp Docs لتجميع أنشطة بناء الفريق أو مطالبات كسر الجمود أو النقاط البارزة بعد الاجتماع. تتيح لك خيارات التنسيق الغنية الخاصة به إنشاء قوالب أو أدلة جذابة بصرياً لفريقك. يمكنك أيضًا تعيين التعليقات أو عناصر الإجراءات مباشرةً داخل المستندات.

تساعدك المستندات على:

الاحتفاظ بجميع مواد بناء الفريق وملاحظات الاجتماعات في مكان واحد لسهولة الوصول إليها

إنشاء مستندات جذابة ومنظمة بشكل جيد تعزز تعاون الفريق

تعيين المهام ومتابعة عناصر العمل مباشرةً من داخل المستندات لتحسين المساءلة

➡️اقرأ المزيد: 10 أفكار لاجتماعات فريق العمل لاجتماعات ممتعة ومنتجة وجذابة

ClickUp Whiteboards

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كليك أب السبورات البيضاء

اللوحات البيضاء ClickUp هي لوحة افتراضية لفريقك للعصف الذهني والتفكير والتعاون الإبداعي. وهي مثالية لألعاب كسر الجليد مثل Pictionary أو جلسات العصف الذهني الجماعية، حيث تتيح للجميع إضافة الملاحظات أو الرسم أو إنشاء مهام سير العمل في الوقت الفعلي.

كما أنها تساعدك:

تعزيز الإبداع والتعاون من خلال السماح لأعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار على الفور

تصور مهام سير العمل والمفاهيم بسهولة، مما يعزز فهم الفريق

حافظ على مشاركة الجميع أثناء جلسات العصف الذهني من خلال ميزات تفاعلية مثل الرسم وتدوين الملاحظات

انقر فوق الدردشة

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ClickUp Chat

الاستخدام انقر فوق الدردشة لبدء الاجتماعات باستخدام كاسحات الجليد السريعة، أو مشاركة التحديثات اليومية، أو حتى تشغيل تحديات الفريق المصغرة. تتكامل الدردشة بسلاسة مع مهامك ومشاريعك، مما يساعدك على التواصل بفعالية دون الانتقال بين المنصات.

قوالب ClickUp

يقدم ClickUp أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص قوالب كاسحة الجليد, مما يجعل من السهل إعداد أنشطة ممتعة وجذابة لفريقك.

تكبير كاسحات الجليد قالب السبورة البيضاء لكاسر الجليد من ClickUp

قالب قالب السبورة البيضاء ClickUp Ice Breaker يساعدك على بدء المحادثات وتشجيع المنافسة الودية. اطرح أسئلة مثيرة للتفكير، وتصور إجابتك، وتأكد من مشاركة جميع الأعضاء.

يقدم القالب طريقتين مخصصتين - ابدأ هنا وطريقة عرض السبورة. استخدم طريقة عرض السبورة لإضافة أسئلة أو مطالبات ومشاركة الرابط في الاجتماع لضمان وصول الجميع إليه.

مثالي ل: لقادة الفرق أو خبراء الموارد البشرية أو المديرين الراغبين في تعزيز المشاركة وتشجيع التعاون في الاجتماعات الافتراضية أو جلسات العصف الذهني.

قم بتنزيل هذا القالب

قالب رائع آخر يمكنك استخدامه هو جدول أعمال الاجتماع الممتع الخاص ب ClickUp . يوفر هيكلاً سهل الاستخدام لتخطيط وتنظيم اجتماعاتك.

يضمن لك القالب أن تظل اجتماعاتك في الموضوع وتتماشى مع الأهداف مع تحفيز الجميع على المشاركة. عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات التفاعلية فإنه يساعدك على تخطيط الأنشطة التفاعلية والحفاظ على تركيز الفريق وإدارة الجدول الزمني للاجتماع بفعالية باستخدام الحقول المخصصة وطرق العرض المتعددة.

مثالي ل: أخصائيي الموارد البشرية والمديرين الذين يتطلعون إلى تنظيم الاجتماعات التي تحفز المشاركة ومواءمة الأهداف.

تنزيل هذا القالب

➡️ اقرأ المزيد:

10 تطبيقات وبرامج لبناء الفريق للفرق عن بُعد

إجراء اجتماعات تكبير لا تنسى باستخدام ClickUp

إن كاسحات الجليد، سواء من خلال ضحكة سريعة أو قصة مشتركة أو نشاط تعاوني، تحدد نغمة الاجتماعات المثمرة والجذابة.

وينقل ClickUp كاسحات الجليد إلى المستوى التالي. ClickUp هي أداة إنتاجية وتعاونية شاملة مصممة لتعزيز إنتاجية الفريق والتواصل.

وبفضل أدوات مثل ClickUp Docs لتنظيم الأنشطة، و ClickUp Chat للترابط غير الرسمي، و Brain للأفكار الجديدة، و Whiteboard للإبداع في الوقت الفعلي، فإن اجتماعاتك الافتراضية مهيأة للنجاح.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp وابدأ في جعل اجتماعاتك أكثر جاذبية وفعالية اليوم!