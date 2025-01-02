كيف تعزّز أسلوب القيادة السريعة في فريقك

هناك قول مأثور قديم مفاده أن كل فريق يكون سريعًا بقدر سرعة أبطأ أعضاء الفريق. وفي حين أن هذا صحيح، إلا أن هناك ما هو أصدق من ذلك وأكثر صلة بالموضوع. فكل فريق لا يمكن أن يكون سريعًا إلا بالسرعة التي يحددها قائده.

على سبيل المثال، إذا كان القائد متحمسًا للذكاء الاصطناعي التوليدي ويشجع أعضاء الفريق على استخدامه، فإن تبنيه، وبالتالي النتائج، سيتحسن، حتى لو كانت المخاطر أعلى.

ومع ذلك، إذا كان القائد متشككًا واختار الانتظار والمراقبة، فقد تخسر الشركة ميزة المحرك الأول.

من حيث الجوهر، فإن الوتيرة التي يتكيف بها القائد مع التغيرات في السوق ستحدد سرعة التغيير في المؤسسة. وتسمى هذه الظاهرة بالقيادة السريعة.

في هذه المدونة، نستكشف في هذه المدونة ماهيتها وسبب نجاحها وكيف يمكنك دمجها في مؤسستك.

ما هو أسلوب القيادة المسرعة؟

إن أسلوب القيادة في تحديد السرعات هو نهج لإدارة الأعمال يعطي الأولوية لدور القائد في الحصول على نتائج عالية الجودة من فريق عمل متحمس وعالي الأداء.

وقد قدم دانيال غولمان، وهو عالم نفس ومؤلف مشهور، هذا النمط القيادي إلى جانب خمسة أنماط أخرى في كتابه

القيادة البدائية

. ويحدد ستة أنماط قيادية:

الرؤيوي: يلهم أعضاء الفريق برؤية وتوجيه واضحين

يلهم أعضاء الفريق برؤية وتوجيه واضحين توجيهي: يركز على التطوير الشخصي للموظفين لتعزيز نقاط قوتهم والتغلب على نقاط الضعف لديهم

يركز على التطوير الشخصي للموظفين لتعزيز نقاط قوتهم والتغلب على نقاط الضعف لديهم انتمائي: يركز على بناء الانسجام بين أعضاء الفريق والبقاء على تواصلهم

يركز على بناء الانسجام بين أعضاء الفريق والبقاء على تواصلهم ديمقراطي: يبني تعاون الفريق وتوافق الآراء

يبني تعاون الفريق وتوافق الآراء قيادي حل المشاكل بشكل رسمي

حل المشاكل بشكل رسمي محدد المواعيد: يضع معايير الأداء ويقود بالقدوة

لكل من هذه الأساليب القيادية احتياجاتها الفريدة وإمكانية تطبيقها. في هذه المقالة، نركز في هذه المقالة على أسلوب القيادة في تحديد المكانة.

قبل أن ندخل في التفاصيل، من المهم أن نلاحظ أن "تحديد الخطوات" لا يعني التسريع. فهو لا يتطلب منك تلقائيًا تحريك الأمور بشكل أسرع. في الواقع، خلال حالات الأزمات أو التغيير، قد يكون من المفيد تحديد وتيرة أبطأ لضمان أن يكون الجميع على دراية وراحة.

والآن، دعنا نرى كيف تبدو القيادة التي تحدد السرعة في الممارسة العملية.

📖 اقرأ المزيد: اطلع على

ملخصات الكتب

صفحة للحصول على ملخصات لبعض أهم النصوص في العالم حول القيادة وإدارة الوقت والإنتاجية وغيرها.

الخصائص الأساسية للقيادة التي تحدد الخطوات

لا يكتفي القائد الجيد في تحديد الخطوات بتحديد وتيرة العمل. بل يحدد أيضًا خارطة الطريق ووجهة الرحلة. لذلك، فهو يتميز بما يلي.

وضع معايير عالية

يضع القادة الذين يضعون معايير عالية ويتوقعون من الفريق الوفاء بها. وعلاوة على ذلك، فإنهم غالبًا ما

القيادة بالقدوة

وإظهار كيف يبدو رفع مستوى الأداء. وهذا يخلق ثقافة يسعى فيها أعضاء الفريق إلى تحقيق التميز باستمرار، وهي سمة مميزة للقادة الذين يضعون معايير عالية.

التوجه نحو النتائج

يضع أسلوب القيادة الذي يركز على تحديد الخطوات أهدافًا كبيرة ويركز على تحقيقها. فهو يدفع الفريق نحو تحقيق نتائج محددة، ويحسن باستمرار إنتاجية الفرد والفريق.

تحسين الكفاءة

من الجوانب المتأصلة في مصطلح "السرعة" أيضًا جوانب الاتساق والتكرار. عندما يحدد القادة الذين يحددون الوتيرة الأهداف، فإنهم يطالبون بتنفيذ أسرع دون المساس بالجودة. وهذا أمر مثالي للبيئات سريعة الوتيرة مع الفرق عالية الأداء.

كفاءة عالية

تعمل القيادة المحددة للوتيرة بشكل أفضل مع القادة ذوي الكفاءة العالية, الفرق ذاتية الإدارة . وهذا يعني أنه من المتوقع أن يتولى أعضاء الفريق ملكية المهام وتنفيذها بكفاءة عالية.

تسامح منخفض مع التقصير في الأداء

تعتمد وتيرة المشروع بالكامل تقريبًا على قدرة الفريق على مواكبة المشروع. وهذا يعني أن القادة الذين يحددون وتيرة العمل لا يتحلون بالصبر على ضعف الأداء. وغالبًا ما يعالجون المشكلات بشكل مباشر وسريع للحفاظ على معايير عالية.

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن القيادة التي تحدد الخطوات ليست مناسبة لجميع أنواع المواقف. إليك هذا الدليل التمهيدي حول متى تستخدم هذا الأسلوب القيادي. ولكن قبل ذلك، إذا لم تكن قائدًا من قبل، فإليك بعض النصائح حول كيفية اكتساب الخبرة القيادية .

## متى يتم استخدام القيادة بالترتيب الزمني

في كتابه، كتب جولمان أن قيادة تحديد الخطوات غالبًا ما يكون لها تأثير سلبي للغاية على مناخ الشركة لأنها غالبًا ما تُنفذ بشكل سيء للغاية. وهذا يدل على أن القيادة التمهيدية تعمل فقط في الظروف والبيئات المناسبة.

إذا كنت تتبنى هذا

قيادة الفريق

أسلوب، ضع في اعتبارك المؤشرات التالية.

عندما يكون لديك أهداف صعبة ومثيرة

تُعد القيادة السريعة أمرًا رائعًا في المواقف المحورية في الأعمال التجارية. سواء كنت شركة ناشئة تهدف إلى التوسع أو مؤسسة تعمل على الاندماج أو شركة صغيرة تعمل على الإنترنت، فإن التحدي الكبير يستدعي القيادة المحورية.

أثناء التحولات التنظيمية

عندما تفشل المؤسسة وتحتاج إلى دفعة قوية، فإن القيادة المسرعة تساعد في ذلك. يمكن للمؤسسات أن تتغلب على التحديات المالية وضعف الروح المعنوية ونقص الابتكار من خلال اتباع قائد يحدد السرعة ويقود بالقدوة.

في الأزمات أو أثناء الإبحار في تغيير واسع النطاق

يعد أسلوب تحديد الخطوات رائعًا أيضًا في

القيادة من خلال التغيير

. يزدهر القادة الذين يتمتعون بهذا الأسلوب في حالات الأزمات من خلال تحديد المشكلة بسرعة، ووضع توقعات واضحة، والمشاركة في حل المشاكل على أرض الواقع.

عندما تكون الجودة ضرورية

يعتقد الناس خطأً أن تحديد الخطوات هو أمر يجعل الأمور تسير بشكل أسرع. وفي حين أن هذا صحيح، إلا أن تحديد الخطوات يتعلق بالسرعة بقدر ما يتعلق بالتميز. يضع القادة الذين يضعون معايير عالية ويتوقعون مخرجات عالية الجودة، مما يجعلهم الأنسب لبناء منتجات متميزة.

عند ملاحقة المواعيد النهائية

أخيرًا، يمكن للقيادة التي تحدد السرعة أن تحسن السرعة بشكل كبير. فهي تضمن لك التركيز على الهدف، والبقاء على المسار الصحيح، وإكمال المهام في الوقت المحدد أو قبله. وهذا يغير قواعد اللعبة عندما تلاحق المواعيد النهائية الضيقة.

كيف سيبدو قائد ضبط السرعة؟ لدينا بعض الأمثلة.

## أمثلة على القيادة المضبوطة السرعة

يقدم دانيال جولمان مثالاً على ذلك مارك لوهر، الرئيس التنفيذي لشركة ساوندفيو للتكنولوجيا في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، والذي قاد فريقه خلال الاضطرابات العاطفية التي حدثت في ذلك الوقت. ويكتب قائلاً: "على مدار الأيام التالية، كان لور موجودًا بينما كان الناس يبكون معًا"، مما يدل على الحاجة إلى

الذكاء العاطفي في القيادة

كذلك

حددت تلك الأزمة نوع القائد الذي كان لور. وإليك قادة آخرين خرجوا من الأزمات والظروف والفرص التي واجهتهم.

إيلون ماسك (تسلا، سبيس إكس، إكس)

من المعروف أن إيلون ماسك يعمل 120 ساعة أسبوعيًا بانتظام. ومن المعروف عنه أيضًا أنه رئيس متطلب، ويتوقع أن يعمل فريقه لساعات مماثلة. وقد كتب في إحدى المذكرات: "كلما كنت في منصب أعلى، يجب أن يكون حضورك أكثر وضوحاً. لهذا السبب قضيت الكثير من الوقت في المصنع."

ومن خلال هذا الموقف، يحدد ويقود الوتيرة التي تعمل بها مؤسساته في تسلا وسبيس إكس وإكس (المعروفة سابقًا باسم تويتر).

ستيف جوبز (أبل)

يعد ستيف جوبز مثالاً كلاسيكيًا للقائد الذي يحدد السرعة. فهو لم يكتفِ بتحديد الوتيرة في مؤسسته، بل أيضًا في الصناعة بشكل عام. فقد قاد الابتكار وإطلاق منتجات رائدة مثل iPod للموسيقى، وiPhone للهواتف الذكية، وiPad للأجهزة اللوحية.

منذ أن أوشكت الشركة على الإفلاس في عام 1997، عندما انضم ستيف إلى شركة Apple مرة أخرى، قادها نحو أن تصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

جاك ويلش (جنرال إلكتريك)

لقد رأينا أعلاه أن القادة الذين يتصدرون الصفوف لا يتسامحون مع ضعف الأداء. وجاك ويلش مثال رائع على ذلك. لدرجة أنه ابتكر نموذجًا رسميًا يسمى منحنى الحيوية، والذي يصنف جميع الموظفين إلى ثلاث فئات:

أعلى 20% وهم الأكثر إنتاجية

الـ70% الأوسط الذين هم أساسيون ومنتجون بشكل معقول

الـ 10% الأدنى وهم غير منتجين ويجب طردهم

إن مدى الجدية التي تأخذ بها تكتيكات أسلوب تحديد الخطى يعود إليك وإلى

تحديات القيادة

.

على سبيل المثال، قد لا تقوم بطرد الـ 10% من الموظفين الذين هم في أسفل السلم الوظيفي ولكن عليك دعمهم بشكل أفضل من خلال التدريب والأدوات.

وبصفتك قائدًا متمرسًا، يمكنك اختيار كيفية الاستجابة لأي موقف في مكان عملك. ومع ذلك، يمكن لبعض أفضل الممارسات أن تهيئك للنجاح.

## الاستراتيجيات الأساسية لتعزيز أسلوب القيادة السريعة

تتمحور القيادة الجيدة حول الوضوح والاتساق. وبصفتك قائدًا محدد الخطوات، يجب أن تكون واضحًا بشأن توقعاتك ومتسقًا في سلوكياتك. والطريقة الأكثر فعالية لتحقيق كليهما هي من خلال التواصل المنتظم والتعاون مع فرقك. وهنا يأتي دور منصة مكان العمل الافتراضية مثل ClickUp يمكن أن يساعدك.

1. وضع توقعات واضحة

القائد الذي يضع معايير عالية ويحرص على أن يفهمها جميع أفراد الفريق. وإليك الطريقة.

ضع أهدافًا محددة وذكية : بيّن للفريق ما يتوقع منهم تحقيقه

: بيّن للفريق ما يتوقع منهم تحقيقه ضع مبادئ توجيهية : تقديم مجموعة من الاقتراحات أو خارطة طريق حول كيفية تحقيق أهدافهم

: تقديم مجموعة من الاقتراحات أو خارطة طريق حول كيفية تحقيق أهدافهم فرض الجداول الزمنية: حدد موعدًا نهائيًا لكل مهمة ودرب أعضاء الفريق على الوفاء بها

أداة شاملة مثل أهداف النقر فوق الأهداف طريقة رائعة لجعل أهدافك وتقدمك مرئيًا في مكان واحد. حدد الأهداف، وعيّن المهام، وقم بتعيين المهام، وقم بوضع علامات على الأشخاص، وقم بتنظيمها في مجلدات، وراقب التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

التتبع الدقيق للعملية باستخدام ClickUp Goals

2. تقديم ملاحظات وتقدير منتظم

تحتاج القيادة الجيدة إلى تواصل جيد. وهذا ينطبق على الأهداف والموجزات والتعليمات وكذلك التقدير والتغذية الراجعة.

على سبيل المثال، في مهام النقر فوق المهام قد تكتب تعليمات واضحة ومعايير قبول واضحة لكل مهمة لمشروع يعمل وفق مواعيد نهائية ضيقة. أثناء سير المشروع، قد ترغب في أن تكون متاحًا للإجابة عن الأسئلة أو دعم أعضاء الفريق في انقر فوق الدردشة .

استخدم ClickUp Chat للتواصل في الوقت الفعلي في السياق

إذا كنت في حالة أزمة، يمكنك استخدام أداة مثل ClickUp Whiteboards لتخطيط عملية التفكير الخاصة بك وإظهار رؤيتك للفريق. في نهاية العام أو في المنظورات الاستعراضية، يمكنك استخدام

أساليب التواصل في القيادة

تقديم الملاحظات أو التدريب

3. القيادة بالقدوة

مارس القيادة بالقدوة من خلال القيام بعمل صعب. خاصةً عندما تطارد أهدافًا كبيرة أو مواعيد نهائية ضيقة، قم بمهمة صعبة وأظهر كيف يتم ذلك. فهذا يساعد على بناء الثقة والإبداع بين أعضاء الفريق.

أحد أكبر مخاطر القيادة بالقدوة هو أن يعتقد الفريق أن مهمة معينة هي وظيفتك. على سبيل المثال، قد تُظهر لفريقك كيف يجب برمجة ميزة ما من خلال كتابة الكود الخاص بها. ونتيجة لذلك، قد يفترض فريقك أنك مطور أيضًا وستساعدهم في كل ميزة.

تجنب مثل هذه الاحتمالات مع

قالب خطة إدارة فريق ClickUp

. استخدم هذا لتحديد من يقوم بماذا، ومدى جودة أدائه، وكيف يبدو النجاح الجماعي.

4. تشجيع الاستقلالية والمساءلة

تعمل القيادة السريعة بشكل أفضل في فرق العمل ذات الإدارة الذاتية وذات الأداء العالي التي تتمتع بالاستقلالية و

مساءلة الفريق

. لذا، قم بتمكينهم من:

تحدي الوضع الراهن وطرح الأسئلة الصعبة

استكشاف طرق مبتكرة لحل المشاكل

التجريب والفشل في سعيهم لتحقيق التميز

تحمل المسؤولية عن أفعالهم والتحسين المستمر

من الطرق البسيطة لتفعيل المساءلة في مؤسستك استخدام مصفوفة RACI. يقسم إطار العمل هذا الفريق إلى مسؤول، وخاضع للمساءلة، ومستشار، ومطلع (RACI)، مما يمنح الجميع وضوحًا بشأن دورهم في العملية.

هل أنت مستعد للبدء؟ قالب مصفوفة إسناد المسؤوليات في ClickUp جاهز للتشغيل. يعد هذا القالب الملائم للمبتدئين والقابل للتخصيص بالكامل مثاليًا لتحديد وتيرة سير العمل بناءً على مهارات وأدوار كل عضو من أعضاء الفريق.

مكافأة: استكشاف أخرى

قوالب مخطط RACI

لبدء الأمور. إذا كنت غير متأكد من المصطلحات، راجع RACI مسؤول مقابل مسؤول .

5. تتبع التقدم

كيف تعرف ما إذا كانت وتيرتك تعمل إذا لم تراقب النتائج؟ استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع الأداء على كل من المقاييس التي قمت بتعيينها. بدءًا من الحملات التسويقية إلى سباقات التطوير، يمكن أن تساعدك لوحات المعلومات القوية هذه على عرض التقارير في الوقت الفعلي.

احصل على رؤى فورية مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

6. تعزيز ثقافة التحسين المستمر

لا تحدد الوتيرة وتبتعد. قم بتقييم الوتيرة - والنتائج - باستمرار - وقم بالتحسين وفقًا لذلك. قد يعني ذلك

جمع التغذية الراجعة : السعي للحصول على تغذية راجعة منتظمة من الفريق حول الوتيرة، والثغرات، والاختناقات، وما إلى ذلك، للعمل المستقبلي

: السعي للحصول على تغذية راجعة منتظمة من الفريق حول الوتيرة، والثغرات، والاختناقات، وما إلى ذلك، للعمل المستقبلي تقييم الأداء : تقييم الأداء: استقراء ما حدث وما كان يمكن أن يكون أفضل في نهاية كل مشروع أو مهمة

: تقييم الأداء: استقراء ما حدث وما كان يمكن أن يكون أفضل في نهاية كل مشروع أو مهمة تعديل العمليات : الاستفادة من الرؤى المستخلصة من الملاحظات والاستبطان لتحسين العمليات للمستقبل

: الاستفادة من الرؤى المستخلصة من الملاحظات والاستبطان لتحسين العمليات للمستقبل إعادة التقييم: إعادة التقييم: مواصلة دورة التحسين من خلال عمليات إعادة التقييم والتعديلات المنتظمة نموذج التقرير المرحلي لـ ClickUp نقطة انطلاق رائعة للتحسين المستمر و

إدارة الفريق

. يساعد في تتبع المقاييس المهمة لتحديد ثغرات الإنتاجية وأوجه القصور وغيرها من المخاوف.

إذا كان ذلك قد أقنعك بتبني دور قيادي في مؤسستك، فإليك تقييمًا موضوعيًا لإيجابياته وسلبياته.

## إيجابيات وسلبيات القيادة المحددة للسرعة

إن أسلوب القيادة التمهيدية ليس الطريقة الوحيدة. في الواقع، يتوسع دانيال جولمان نفسه في شرح إيجابيات وسلبيات خمسة أساليب قيادية أخرى.

ولكن إذا كنت تميل إلى أن تكون قائدًا يعتمد على تحديد الخطوات، فإليك مزاياها وعيوبها.

## ✅ الإيجابيات

الأداء العالي: تدفع قيادة تحديد الخطوات الفرق إلى تحقيق نتائج استثنائية من خلال وضع أهداف طموحة. يمكن لهذا النهج أن ينشط فريق العمل الذي يتمتع بمهارات عالية، وبناء ثقافة الشركة في التميز والمساءلة.

التحفيز: تضمن قيادة تحديد السرعة أن يعرف الجميع إلى أين هم ذاهبون. وهذا يحافظ على تحفيزهم وتركيزهم على النتائج. علاوة على ذلك، عندما تكون القيادة بالقدوة، تشعر الفرق أيضًا بالإلهام للقيام بأشياء عظيمة.

التركيز على النتائج: يركز تحديد الخطوات على النتائج القابلة للقياس لمواءمة الجهود نحو الأهداف التنظيمية. وهذا يحسن الكفاءة ويقلل من الهدر.

تطوير المهارات: تدفع التوقعات العالية من القائد الذي يركز على ضبط السرعات الموظفين إلى تجاوز حدودهم وتطوير مهارات جديدة. وبمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى خلق مجموعة قوية من الموظفين ذوي الكفاءة الفريدة.

❌ ❌ سلبيات

التركيز على المدى القصير: على الرغم من أن القيادة السريعة فعالة في تحقيق نتائج فورية، إلا أنها قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل. أنت تخاطر بإهمال رفاهية الموظفين وتطويرهم وثقافتهم الصحية.

تجنب هذه العواقب من خلال مراقبتها بشكل استباقي. على سبيل المثال، يمكنك دمج برامج الصحة النفسية والرفاهية في مؤسستك لدعم الموظفين.

أو يمكنك إنشاء ميثاق تنظيمي بشأن مستندات ClickUp لتوضيح كيف تبدو ثقافة مكان العمل الصحية. لذلك، عندما يشعر الموظف بالتقصير، يمكنه الرجوع إلى هذه الوثائق/الكتيبات وإثارة المشكلة معك.

إرهاق الموظفين: يمكن أن تشعرك المطالب المرتفعة المستمرة والتركيز المستمر على الأداء بلا هوادة وكأنك تسير على عجلة الهامستر. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الروح المعنوية والإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين.

احترس من الإرهاق. اجمع ملاحظات الموظفين بشكل متكرر باستخدام عرض نموذج ClickUp . بناءً على الردود، قم بتبسيط العمليات لمنع الإرهاق.

نقص الدعم: بصفتك قائدًا رائدًا، إذا كنت تأخذ الاستقلالية على محمل الجد، فقد تترك الموظفين يشعرون بأنهم يفتقرون إلى الدعم. عزز ثقافة التعاون من خلال التواجد مع فرقك دون المساس باستقلاليتهم.

خنق الابتكار: قد يؤدي السعي وراء السرعة والتميز في بعض الأحيان إلى منع الموظفين من التجريب أو المخاطرة. في مثل هذه البيئات، قد يعطي أعضاء الفريق الأولوية لتلبية التوقعات على استكشاف الحلول المبتكرة، مما قد يحد من النمو على المدى الطويل.

💡 نصيحة احترافية: خصص وقتًا للابتكار. تعلم أن تسأل، "هل هناك طريقة أفضل للقيام بذلك؟ اضبط الوتيرة لاستيعاب التأخير في الابتكار. استخدم أدوات مثل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار مع الفريق وأظهر لهم أنه لا بأس بذلك.

ضبط وتيرتك بفعالية باستخدام ClickUp

غالبًا ما يُفهم تحديد السرعات بشكل خاطئ على أنه تحديد السرعة. وعلى الرغم من أن هذه هي الطريقة الشائعة التي يعمل بها القادة الذين يحددون السرعة، إلا أن القادة الجيدين يعرفون أيضًا أن يحددوا وتيرة عملهم بشكل صحيح.

فمثل عدّاء المسافات الطويلة الذي يبدأ السباق ببطء للحفاظ على الطاقة، يستخدم القادة سرعتهم لتحقيق التوازن بين الفريق خلال مشروع كبير. فهم يجسدون سلوكيات القيادة مثل أن تكون قدوة يحتذى بها، وإدارة المهام بفعالية، وتحمل المخاطر المحسوبة لدفع الفريق إلى الأمام. كما أنها تخلق بيئة عمل صحية تعزز مشاركة الموظفين.

كما أنهم يجمعون بين تحديد وتيرة العمل وأسلوب القيادة التوجيهي لرفع مستوى الموظفين. وهم يدمجونها مع أسلوب القيادة الديمقراطية حيث يجمعون الملاحظات بانتظام ويبقون على اطلاع دائم بالرؤى على أرض الواقع.

كما أنهم يستعينون أيضًا بـ أدوات القيادة مثل ClickUp للبقاء على المسار الصحيح. سواء كان الأمر يتعلق بتحديد الأهداف، أو كتابة التعليمات، أو التعاون الإبداعي، أو تتبع التقدم، فإن ClickUp لديه كل ما يحتاجه القائد لضبط الإيقاع وتحديد الأشرعة. جربه بنفسك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم .