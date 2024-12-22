كيفية إنشاء معايير قبول فعّالة لفريقك

متى تعتبر المهمة منجزة؟ عندما تفي المهمة بمتطلباتها. ومع ذلك، يمكن أن تكون المتطلبات غامضة عمدًا أو مكتوبة من مستوى عالٍ. في حين أن المتطلبات تخبرنا بما يجب أن يفعله المنتج بشكل عام، إلا أنها لا تحدد جميع المعايير التي يجب أن يفي بها.

هذه مهمة أخرى إدارة المشاريع الرشيقة قطعة أثرية تسمى معايير القبول. في منشور المدونة هذا، نستكشف ما هي معايير القبول، ولماذا تحتاج إليها، وكيفية كتابة معايير القبول لمشروعك.

ما هي معايير القبول؟

نشأت معايير القبول في هندسة البرمجيات، وهي عبارة عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها الميزة/الإضافة الجديدة لتعتبر مكتملة.

من الناحية الحرفية، هذه هي المعايير التي على أساسها يتم قبول الميزة من قبل مالك المنتج أو العميل.

## خصائص معايير القبول الفعالة

معايير القبول هي نقطة التحقق الأخيرة لمعرفة ما إذا كان المنتج/الميزة جاهزة للمستخدم أم لا. إنها ختم الموافقة على أن المنتج/الميزة جيدة بما فيه الكفاية للإنتاج.

ولكي تكون معايير القبول فعالة، يجب أن تكون:

تركز على المستخدم: تضع الفرق معايير القبول من منظور المستخدم لضمان التوافق مع أهداف العمل.

مدفوعة بالنتائج: على عكس قصة المستخدم، تحدد معايير القبول النتيجة المرجوة. لذلك، يجب أن تكون قابلة للقياس.

محددة: يجب أن يكون كل معيار محدداً وقابلاً للتطبيق على جانب واحد من الميزة.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون معيار "يجب أن يكون متوافقًا مع أهم عشر ثغرات أمنية في OWASP" معيارًا فعالاً لأنه خاص بالأمان وحده.

دقيقة: يجب أن تكون جمل قصيرة. يجب أن تستخدم لغة وتسميات يستخدمها فريق التطوير ويرتاح لها.

مستقلة: من الجيد التأكد من أن أحد معايير القبول لا يعتمد على معيار قبول آخر، مما يخلق شبكة من التعقيدات.

قابلة للاختبار: هذا هو الجانب الأكثر أهمية. يجب أن يكون معيار القبول الجيد قابلاً للاختبار. عادةً ما يكون في شكل نتائج بنعم أو لا.

لماذا تعتبر معايير القبول مهمة؟

يعرف كل فريق برمجيات كيفية جمع المتطلبات في أجايل لتحديد ما يحتاجه مالك المنتج/العميل بالضبط. لماذا نحتاج إذن إلى قطعة أثرية أخرى؟ إليك السبب.

السياق العام

تخلق معايير القبول فهمًا مشتركًا بين مالكي المنتج والمطورين ومحللي الجودة حول كل ميزة. فهي تتجنب الالتباس والتفسير الذاتي وسوء الفهم المحتمل.

مواءمة المنتج

تعتبر معايير القبول بمثابة المقياس الذي يقيس مدى توافق المنتج/الميزة مع المتطلبات والأهداف والغايات. فهي تربط الكود بالأعمال.

كفاءة الاختبار

عندما يكون لديك معايير قبول محددة بوضوح، يمكن لفرق الجودة لديك أتمتة وتسريع عملية الاختبار الرشيق عملية. كما أنها تخلق إمكانية التكرار عبر سباقات السرعة.

كفاءة إدارة المشروع

تمكّن معايير القبول الجيدة من تحسين إجراءات المراقبة والتتبع والتحكم في المشروع. فهي توفر رؤية واضحة لسبب عودة ميزة ما إلى إعادة العمل، مما يساعد مديري المشاريع على تحسين العمليات.

الإغلاق الإيجابي

تحدد معايير القبول في جوهرها الخطوط العريضة لـ تعريف الإنجاز في أجايل المشاريع. لذا، عندما يتم استيفاء جميع معايير القبول، يمكنك شحن المنتج بثقة وأنت تعلم أنك أنجزت كل ما هو مطلوب.

إذا كان هذا قد أقنعك بدمج معايير القبول في مشاريعك، فإليك كيفية البدء.

## كيفية كتابة معايير القبول

قد يكون الأمر مغرياً، إلا أن كتابة معايير القبول ليست مهمة شخص واحد. لكي تكون فعالة، يجب أن تتضمن معايير القبول مدخلات مختلف أصحاب المصلحة. يكتب مالك المنتج عادةً معايير القبول مع مدخلات فنية من فريق التطوير.

وفيما يلي نهج استراتيجي وشامل لكتابة معايير القبول بشكل تعاوني بمساعدة أداة إدارة المنتج مثل ClickUp .

1. فهم الغرض من معايير القبول

الخطوة الأولى هي استكشاف سبب كتابة معايير القبول. هل هي فقط من أجل ضمان الجودة لإجراء الاختبارات؟ هل هي محددة من قبل العميل؟ هل هذه متطلبات الامتثال؟ هل هذه إثبات المفهوم ? فهم الغرض من معايير القبول للتأكد من أنها فعالة لهذا الجمهور والحاجة.

في حين أن معايير القبول الفعلية ستكون واضحة وقابلة للاختبار، فإن وثيقة الغرض ستستكشف السبب بالتفصيل. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد معايير القبول هو "تمكين مخطط التباين لضعاف البصر"

قد تقول وثيقة الغرض: "ميزات ضعف البصر أساسية لتطبيقنا لأننا نخدم العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. إن المنتج الذي يسهل استخدامه لهذا الجمهور سيقلل بشكل كبير من عبء الزيارات المنزلية لفريقنا على الأرض." مستندات ClickUp هو مكان رائع لجمع كل المعلومات معًا وتحديد هدفك. استخدم هذا كمرجع للقراءة لجعل جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة (حرفيًا!) حول الحاجة إلى معايير القبول وأهميتها.

تعاون في الوقت الفعلي، وقم بإجراء التعديلات وترك التعليقات ووضع علامات على الأشخاص للحصول على تعليقاتهم. عند الانتهاء، يمكنك أيضًا إنشاء المهام مباشرةً من داخل مستندات ClickUp Docs.

اكتبها واجعلها واضحة باستخدام مستندات ClickUp Docs

مكافأة: كتاب تمهيدي عن الملاحم مقابل الميزات لمساعدتك في كتابة قصص المستخدم الخاصة بك.

2. ابدأ بقصص المستخدم

الآن بعد أن تم تعيين السياق الخاص بك، حان الوقت للبدء في الكتابة. ابدأ بقصة المستخدم. انظر من خلال رحلة المستخدم التي يجب على كل ميزة تمكينها واكتب معايير القبول المقابلة.

أثناء استخدام مهام النقر فوق المهام لقصص المستخدم الخاصة بك، يمكنك إنشاء حقول مخصصة لتفاصيل محددة مثل دور المستخدم، والهدف، والنتيجة المرجوة، والتبعيات، وما إلى ذلك. مع وجود كل هذه المعلومات في مكان واحد، فكر في الشكل الذي يجب أن تبدو عليه كلمة "تم".

إذا كنت جديدًا تمامًا في هذا المجال، فإليك نموذجًا مناسبًا للمبتدئين لتبدأ به. استخدم قالب قصة المستخدم في ClickUp لإدارة القصص، وتقسيمها إلى مهام، وتحديد أولويات الميزات، وتطويرها، وشحن منتجات ذات مستوى عالمي.

3. اكتب معايير القبول

استنادًا إلى قصة المستخدم، اكتب معايير القبول. أبسط طريقة للقيام بذلك هي كقائمة مرجعية. على سبيل المثال، عندما تقوم ببناء نموذج حقل واحد للاشتراكات في الرسائل الإخبارية، قد تبدو قائمة معايير القبول الخاصة بك كما يلي

يجب أن يكون المستخدم قادرًا على إدخال عنوان بريده الإلكتروني

يجب أن يرسل النظام رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المقدم والمصادق عليه قوائم التحقق من مهام ClickUp التعامل مع كل هذا داخل المهمة التي أنشأتها لقصة المستخدم. تحت كل مهمة، أضف قوائم مراجعة لمعايير القبول المطبقة عليها.

هل لديك معايير أمان أو معايير أداء مشتركة تنطبق على جميع المهام؟ لا مشكلة! أنشئ قالب قائمة تدقيق وطبقه تلقائيًا على جميع المهام ذات الصلة.

حافظ على معايير القبول الخاصة بك قريبة من المهمة مع النقر فوق

4. استخدم تنسيق معين-متى-ثم

هناك طريقة أخرى لتحديد معايير القبول وهي استخدام تنسيق Given-When-Then (GWT). ببساطة، هذا ما يبدو عليه الأمر.

معطى : الحالة الأولية أو السياق الأولي للبرنامج

: الحالة الأولية أو السياق الأولي للبرنامج متى : الإجراء أو الحدث الذي يقوم به المستخدم

: الإجراء أو الحدث الذي يقوم به المستخدم ثم: النتيجة المتوقعة: النتيجة المتوقعة

بشكل أساسي، يُترجم هذا إلى أنه في حالة وجود <سيناريو معين>، عندما يقوم المستخدم المقصود بـ <إجراء معين>، يجب أن تحدث <النتيجة المتوقعة>. لنرى ذلك كمثال.

عندما تقوم ببناء نفس ميزة الاشتراك في النشرة الإخبارية,

المعطى : يحاول المستخدم الاشتراك في النشرة الإخبارية

: يحاول المستخدم الاشتراك في النشرة الإخبارية عندما : يقوم المستخدم بإدخال عنوان بريده الإلكتروني الرسمي الصحيح

: يقوم المستخدم بإدخال عنوان بريده الإلكتروني الرسمي الصحيح ثم: يتم إرسال بريد إلكتروني تلقائي لتأكيد اشتراكه

5. التعاون مع أصحاب المصلحة

لا تتم كتابة معايير القبول الجيدة في صومعة. عادةً ما يجلب مديرو المنتجات منظور المستخدم واحتياجات العمل. يركز فريق التصميم على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وما إلى ذلك. يساهم فريق التطوير في المواصفات الفنية. ويهتم فريق DevOps بالأداء واستخدام الموارد.

لضمان تلبية منتجك لجميع هذه المتطلبات، تحتاج إلى كتابة معايير القبول بشكل تعاوني. مع ClickUp، يمكن أن يكون ذلك بسيطاً بشكل مخادع.

لكل مهمة من مهام قصة المستخدم، أضف معايير القبول، إما كقائمة مرجعية أو حقل مخصص أو وصف أو تعليق. استخدم التعليقات المتداخلة في ClickUp لمناقشة كل معيار من معايير القبول و @إشارة إلى تواصل أصحاب المصلحة . تعيين عناصر العمل والمزيد.

الحقول المخصصة، والتعليقات، والجهد التعاون في المشروع مهام النقر فوق المهام

6. اجعلها بسيطة ومختصرة

حاول ألا تستخدم حروف العطف في معايير القبول الخاصة بك. لا تستخدم "و" أو "أو" اجعلها قصيرة، ويفضل أن تكون جملة واحدة بسيطة. استخدم الكلمات "ينبغي" و"يجب" بدلاً من "يمكن" أو "قد" أو "قد"

7. تأكد من قابلية الاختبار

لضمان استيفاء معايير القبول الخاصة بك، تحتاج إلى اختبارها. تلعب الطريقة التي تكتب بها المعيار دورًا حاسمًا في ذلك. تأكد من أن معيار القبول الخاص بك يفسح المجال لكتابة حالات الاختبار. دعنا نوسع المثال السابق.

إذا كان معيار القبول هو "يجب أن يكون المستخدم قادرًا على إدخال عنوان بريده الإلكتروني"، فإن حالة الاختبار ستكون:

الخطوات:

اكتب عنوان البريد الإلكتروني

اضغط على إدخال

النتيجة:

إذا كان الجواب لا، تظهر رسالة "الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الرسمي"

التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني كعنوان رسمي

إذا كانت الإجابة نعم، اعرض الرسالة "شكرًا لاشتراكك. لقد أرسلنا لك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني"

8. مراجعة ومراجعة

طوال عملية التطوير، قم بمراقبة معايير القبول الخاصة بك وتحسينها. باستخدام ClickUp، يمكنك أيضًا إعداد تقارير لكل منها لمعرفة ما يحتاج إلى اهتمامك.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لإنشاء أدوات قابلة للتخصيص لمعايير القبول التي تهمك. تعرف على الميزات المتخلفة عن الركب وقم بتطوير استراتيجيات لمعالجة السبب الجذري.

قياس ما هو مهم مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

وبذلك تكون قد تعلمت ما يجب فعله. والآن، دعنا ننتقل إلى ما لا يجب فعله.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء كتابة معايير القبول

عبر المعايير التقنية والوظيفية والتشغيلية، يمكنك ارتكاب أي عدد من الأخطاء أثناء كتابة معايير القبول. فيما يلي الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الفرق بشكل عام.

القيام بذلك بمفردك

غالبًا ما يشعر مالكو المنتجات بالضغط لكتابة معايير القبول بمفردهم. حتى لو كان ذلك بحسن نية، فإن هذا النهج يمكن أن يفوت على فريق التطوير الخبرة الفنية لفريق التطوير.

احرص دائمًا على كتابة معايير القبول بشكل تعاوني.

تجاهل المستخدم

نظرًا لأن معايير القبول تقع في نهاية عملية التطوير، فمن السهل نسيان تجربة المستخدم. وهذا خطأ فادح.

قم دائمًا بإنشاء معايير القبول الخاصة بك حول المستخدم النهائي.

التركيز على كيفية

لا تتعلق معايير القبول بكيفية عمل الأداة البرمجية. إنها تتعلق بالنتائج التي يجب أن تنتجها. يمكن أن تؤدي كتابة معايير القبول التي تحدد "كيفية" كتابة الميزة إلى نتائج عكسية.

ركز دائمًا على النتائج والنتائج المتوقعة.

إبقائها غامضة

تؤدي معايير القبول الغامضة أو الفضفاضة إلى عكس ما تهدف إليه: فهي تتركها مفتوحة للتفسير. وهذا يعني أن النتيجة قد تختلف بناءً على المختبر أو الظروف أو حتى البيئة.

اجعل دائمًا معايير القبول واضحة ومحددة ولا لبس فيها.

إضافة الكثير من

على الرغم من عدم وجود مقياس للعدد المعقول، إلا أنه من الخطأ الفادح أن تكتب عددًا كبيرًا جدًا. في الواقع، قد يشير وجود عدد كبير جدًا من معايير القبول إلى أنك بحاجة إلى تقسيم قصة المستخدم نفسها إلى أجزاء أخرى أصغر. انظر إلى نقاط القصة الرشيقة على قصة المستخدم لتأكيد هذه النظرية.

قم دائمًا بإدراج معايير القبول الضرورية للغاية فقط.

## أفضل الممارسات لكتابة معايير القبول

تعتبر معايير القبول مهمة التواصل التعاوني أداة لفرق تطوير البرمجيات. سنركز في هذا القسم على كيفية جعلها فعالة قدر الإمكان.

كن واضحًا

اجعل معايير القبول واضحة لكل أصحاب المصلحة. يحتاج المطور إلى فهم ما تعنيه معايير القبول. ويحتاج محلل الجودة إلى معرفة كيفية تحويل ذلك إلى حالة اختبار.

استخدم لغة بسيطة

اكتب معايير القبول بلغة إنجليزية بسيطة. لا تستخدم لغة تقنية. لا تنحرف بشكل خاص إلى إخبار المطور كيف يجب كتابة الكود.

اجعل النتائج ثنائية

معيار القبول إما مستوفى أو غير مستوفى. لا يوجد استيفاء جزئي أو اكتمال بنسبة 80%. لذا، اكتب معايير القبول كبيانات نجاح أو فشل.

اجعلها قابلة للقياس

إن أبسط طريقة لتحقيق نتائج النجاح أو الفشل هي جعلها قابلة للقياس. على سبيل المثال، إذا كان معيار القبول الخاص بك هو "سرعة تحميل الصفحة أقل من 3 ثوانٍ"، فمن السهل اختباره واجتيازه.

ضع افتراضات معقولة فقط

في كثير من الأحيان، قد يعتقد مالكو المنتج أن شيئًا ما "واضحًا"، نظرًا لقربهم من المستخدم. قد لا يكون الأمر واضحًا بالنسبة للمطور. لذلك، لا تضع افتراضات على الإطلاق، إذا كان بإمكانك تجنب ذلك. عندما تحتاج إلى ذلك، ضع افتراضات معقولة بالتعاون مع الفريق.

## أمثلة على معايير القبول

دعنا نستكشف بعض الأمثلة على معايير القبول في العالم الحقيقي، ليس فقط في تطوير البرمجيات، ولكن في وظائف أخرى أيضًا.

مثال 1: تطوير البرمجيات (باستخدام طريقة قائمة المراجعة)

المهمة: وظيفة البحث على موقع إلكتروني قائم على المحتوى.

معايير القبول:

يجب أن يكون هناك مربع نصي للمستخدمين لكتابة استعلام البحث الخاص بهم

يجب عرض النتائج كقائمة

يجب أن تفتح النتائج على صفحة جديدة

يجب أن تكون النتائج مرتبة حسب الصفحات

مثال 2: تطوير البرامج (باستخدام طريقة GTW)

المهمة: ميزة حجز المواعيد

معايير القبول:

إذا كان العميل الحالي يرغب في حجز موعد

يقوم بإدخال معرّف بريده الإلكتروني واختيار الموعد المفضل لديه

يجب حجز موعدهم وتأكيده عبر البريد الإلكتروني

مثال 3: كتابة المحتوى (باستخدام طريقة قائمة التحقق)

المهمة: كتابة منشور مدونة من 1000 كلمة عن أحدث أفلام توم كروز

معايير القبول:

استخدم اللغة الإنجليزية الأمريكية

استخدام فاصلة أكسفورد

اجعل المقدمة أقل من 200 كلمة

تضمين 3-5 روابط داخلية

مثال 4: التسويق (باستخدام طريقة GTW)

المهمة: تشغيل حملة إعلانية قائمة على النوايا على بحث Google

معايير القبول:

مستخدم معين على أي من واجهات بحث Google

عندما يكتب المستخدم كلمة مفتاحية في قائمة <الكلمات المفتاحية ذات الغرض>

ثم اعرض <إعلانًا معينًا>

## دور معايير القبول في المنهجيات الرشيقة

إذا كانت أجايل تدور حول تقسيم الأجزاء المتجانسة إلى أجزاء صغيرة يمكن إدارتها وبناءها بشكل تدريجي، فإن معايير القبول تبرز ذلك.

على سبيل المثال، يمكنك تقسيم منصة التجارة الإلكترونية الكبيرة الخاصة بك إلى أجزاء صغيرة، أحدها ميزة الإضافة إلى عربة التسوق.

ضمن ميزة الإضافة إلى عربة التسوق، قد تكون هناك العديد من الوظائف الصغيرة، مثل ماذا لو كان المنتج غير متوفر في المخزون أو كيف يمكن للمستخدم تعديل الكمية المراد إضافتها إلى عربة التسوق. تساعد معايير القبول المكتوبة جيدًا في تكبير هذه التفاصيل الدقيقة.

ضمن المنهجيات الرشيقة، تساعد معايير القبول في:

تحديد النتائج: تخبر معايير القبول فريق الجودة كيف تبدو الميزة المكتملة.

تيسير المناقشات: التطوير الرشيق لا يتعلق فقط بالتعليمات البرمجية. إنه يتعلق بحل مشاكل العمل باستخدام التكنولوجيا. تساعد معايير القبول في تسهيل هذه المناقشات لتمكين المفاضلات الصحيحة والقرارات ذات الصلة.

جمع الفرق متعددة الوظائف: يكتسب كل من مالكي المنتجات ومحللي الأعمال والمصممين والمطورين والمختبرين وفرق العمليات فهمًا مشتركًا للمنتج بناءً على معايير القبول.

تمكين التقدم: بمجرد استيفاء معايير القبول، تنتقل المهمة إلى المرحلة التالية في دورة حياة تطوير البرمجيات.

## شحن منتجات أفضل بشكل أسرع مع ClickUp

إحدى الخطوات الرئيسية في بناء البرمجيات الجيدة هي استيفاء معايير القبول المعلنة. ولكن، بين عشرات الوثائق والتقارير والاجتماعات والتخطيط والمناقشات، من الشائع أن تسقط بعض العناصر من خلال الشقوق. تجنب ذلك باستخدام أداة إدارة المنتج مثل ClickUp.

ClickUp ليس مجرد مدير مهام. إنها منصة شاملة مصممة مع وضع فرق تطوير المنتجات في الاعتبار. باستخدام مهام ClickUp Tasks القوية، يمكنك تخطيط وجدولة قصص المستخدمين، وإضافة معايير القبول، وربطها بحالات الاختبار، ونقلها إلى أسفل خط الإنتاج بسرعة وفعالية.

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