الإغلاق عن بُعد: الفصل التالي من عملية المبيعات الحديثة

هل يمكنك أن تتخيل يوماً ما أن تنهي صفقة مبيعات عالية المخاطر دون أن تطأ قدمك مكتباً أو تقابل عميلاً وجهاً لوجه؟

لقد أصبح هذا الأمر حقيقة واقعة على نحو متزايد، وذلك بفضل إغلاق الصفقات عن بُعد.

يسمح الإغلاق عن بُعد لمحترفي المبيعات بإتمام الصفقات عن بُعد من أي مكان، شريطة أن يكون لديهم اتصال ثابت بالإنترنت. يمثل اتجاه المبيعات عن بُعد نقلة نوعية ويعيد تعريف كيفية تفاعل الشركات مع العملاء العالميين.

ولكن ما الذي يتطلبه الأمر للتفوق في إتمام الصفقات عن بُعد؟ نحن نلقي نظرة عن كثب على المهارات والأدوات والاستراتيجيات التي تحتاجها لتزدهر في هذه المهنة. سواء كنت مندوب مبيعات متمرسًا أو وافدًا جديدًا يتطلع إلى اقتحام مجال المبيعات عن بُعد، فإن هذا الدليل هو خارطة طريقك للنجاح. ✨

## ⏰ ملخص 60 ثانية

🛠️ الإغلاق عن بُعد هو دور مبيعات حديث حيث يقوم المحترفون بإغلاق الصفقات دون حضور شخصي، معتمدين على الأدوات الافتراضية والتواصل القوي. على عكس الإغلاق التقليدي، يركز الإغلاق عن بُعد على القدرة على التكيف وإتقان الإقناع والاستراتيجيات الموجهة نحو الهدف. ⭐

✅ تشمل المزايا المرونة، والاستقلالية في الموقع، وإمكانات الكسب المتنوعة.

🛠️ ومع ذلك، تتطلب تحديات مثل بناء علاقة عبر الإنترنت وإتقان أدوات الإغلاق عن بُعد مهارات أساسية مثل التواصل غير اللفظي والقدرة على التكيف والتوجه نحو الهدف.

🚀 كيف تبدأ:

اكتساب خبرة في المبيعات

صياغة سيرة ذاتية مقنعة

استكشاف فرص العمل عن بُعد

الاستفادة من أدوات إدارة الطلبات والربط الشبكي

🏆 الأدوات الأساسية للنجاح:

برامج إدارة علاقات العملاء القوية، مثل ClickUp ✅ برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء

مؤتمرات الفيديو ✅ مؤتمرات الفيديو ✅

أتمتة المبيعات ✅ أتمتة المبيعات

منصات التوقيع الإلكتروني ✅ منصات التوقيع الإلكتروني ✅

التحليلات ✅ التحليلات

## فهم الإغلاق عن بُعد

قبل أن نشاركك كيفية أن تصبح مقرباً عن بُعد للحصول على المزيد من المبيعات الواردة، عليك أن تتعرف على العملية والأطراف المعنية.

لنبدأ!

ما هو الإغلاق عن بُعد؟

الإغلاق عن بُعد هو عملية مبيعات يقوم فيها المحترفون بإدارة الصفقات وإتمامها عبر الإنترنت دون تفاعلات وجهاً لوجه. وهي تنطوي على التفاعل مع العملاء المحتملين من خلال قنوات الاتصال الافتراضية مثل مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية ومنصات المراسلة.

على عكس المبيعات التقليدية، يركز الإغلاق عن بُعد على بناء الثقة والعلاقة في بيئة افتراضية. أساليب الإقناع والإصغاء النشط والمعرفة العميقة بالمنتج معالجة احتياجات العملاء عن بُعد وتوجيههم نحو الشراء.

ونتيجةً لذلك، اكتسب هذا النهج شعبية كبيرة مع ظهور الأدوات الرقمية وبيئات العمل عن بُعد، مما مكّن الشركات من توسيع نطاق انتشار مبيعاتها عبر الحدود الجغرافية.

دور موظفي الإغلاق عن بُعد في المبيعات الحديثة

يعد الإغلاق عن بُعد جزءًا أساسيًا في الأسواق المترابطة اليوم، حيث تلبي الشركات احتياجات الجمهور العالمي من خلال الإنترنت.

فكر في الأمر على أنه فن فن البيع المزود بقوة التكنولوجيا.

إذًا، ما هو دور موظف الإغلاق عن بُعد الحديث؟

يتواصل القريب الحديث عن بُعد مع العملاء، ويبني الثقة، ويتغلب على الاعتراضات، ويحقق أهداف المبيعات، حتى لو لم يكن في نفس الغرفة مع العميل! وهذا ما يجعل موظفي التقريب عن بُعد بمثابة الجسر بين الشركات الحديثة والعملاء المحتملين.

فهم يلعبون دورًا حاسمًا في توجيه العملاء المحتملين خلال المراحل النهائية لقمع المبيعات، ومعالجة المخاوف أو الاستفسارات، وإتمام الصفقات عن بُعد في نهاية المطاف. ⚡

🔎 هل كنت تعلم؟ الإغلاق عن بُعد شائع في مجال تكنولوجيا المعلومات و مبيعات التكنولوجيا حيث تلبي الشركات احتياجات جمهور عالمي. في هذه الحالات، يستخدمون التكنولوجيا لفهم مشاكل العملاء، وتقديم حلول مصممة خصيصًا لهم، وتعزيز الثقة، حتى بدون القرب المادي. تؤدي الكفاءة والمرونة وقابلية التوسع الناتجة عن ذلك إلى إعادة تصور دورة المبيعات بشكل إيجابي. 📶

الإغلاق عن بُعد مقابل الإغلاق التقليدي

دعنا أولاً نقارن ونقارن التأثير التحويلي للإغلاق عن بُعد على دورات المبيعات الحديثة مع المبيعات التقليدية. إليك مقارنة جدولية:

الإغلاق عن بُعد الإغلاق التقليدي يتم إجراؤه افتراضيًا من أي مكان ✅ يتطلب اجتماعات وتفاعلات شخصية يعتمد على أدوات مثل مكالمات الفيديو، وبرامج إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، وأدوات الجدولة، وما إلى ذلك. يعتمد على الوثائق الورقية، والاجتماعات المباشرة وجهاً لوجه، والتقويمات، وما إلى ذلك. ❌ يوفر مرونة في الوقت والمكان ✅ يعمل ضمن جداول زمنية وساعات عمل ثابتة ومحدودة ❌ يستخدم أدوات أتمتة سير العمل من أجل عملية مبسطة يعتمد بشكل كبير على العمليات اليدوية ❌ لها امتداد عالمي ✅ لها امتداد محلي أو إقليمي ❌ يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال تقليل نفقات السفر والنفقات التشغيلية يجذب تكاليف أعلى بسبب السفر وإدارة الموارد المادية ❌ توفير الوقت من خلال الاجتماعات الافتراضية، والمتابعة الآلية، والجداول الزمنية في الوقت الفعلي، وما إلى ذلك ✅ تستغرق وقتًا طويلاً لأنها تتطلب حضورًا ماديًا ❌ تتطلب مزيدًا من الجهد لتعزيز الثقة والعلاقة والحفاظ عليها ❌ التفاعلات الجسدية تضيف لمسة شخصية لزيادة الثقة والمشاركة ✅

باختصار، يعتمد الإغلاق التقليدي بشكل كبير على التفاعل الشخصي والسفر. من ناحية أخرى، تستخدم معظم وظائف الإغلاق عن بُعد التكنولوجيا لجعل إغلاق المبيعات أكثر فعالية من حيث التكلفة وفي متناول الجميع.

➡️ اقرأ المزيد: 10 أمثلة على أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام

## فوائد إغلاق المهام عن بُعد

تشهد صناعة الإغلاق عن بُعد إقبالاً كبيراً من قبل العديد من المهنيين والشركات على حد سواء، حيث تعد بمجموعة من الفوائد لكل من المهنيين والشركات.

وتشمل بعض هذه المزايا ما يلي:

الوصول إلى الفرص العالمية : يمتلك موظفو الإغلاق عن بُعد المهارة والكفاءة للعمل مع العملاء أو العملاء المحتملين في جميع أنحاء العالم. وهذا، إلى جانب شبكة علاقاتهم المهنية وخبراتهم الثرية، يجعلهم مصدر قوة لأي مؤسسة 🗺️

: يمتلك موظفو الإغلاق عن بُعد المهارة والكفاءة للعمل مع العملاء أو العملاء المحتملين في جميع أنحاء العالم. وهذا، إلى جانب شبكة علاقاتهم المهنية وخبراتهم الثرية، يجعلهم مصدر قوة لأي مؤسسة 🗺️ ترتيب عمل مرن : مع عدم وجود قيود جغرافية، يعمل الشخص في وظيفة أقرب عن بُعد من أي مكان ويختار المناوبات في الوقت الذي يشعر فيه بأنه أكثر إنتاجية 🤸‍♂️

: مع عدم وجود قيود جغرافية، يعمل الشخص في وظيفة أقرب عن بُعد من أي مكان ويختار المناوبات في الوقت الذي يشعر فيه بأنه أكثر إنتاجية 🤸‍♂️ تحسين التوازن بين العمل والحياة : يسمح تجنب التنقلات الطويلة وساعات العمل الصارمة للموظفين الذين يعملون عن بُعد بإدارة حياتهم الشخصية والمهنية بفعالية ⚖️

: يسمح تجنب التنقلات الطويلة وساعات العمل الصارمة للموظفين الذين يعملون عن بُعد بإدارة حياتهم الشخصية والمهنية بفعالية ⚖️ توفير التكاليف : بصرف النظر عن جذب أفضل المواهب، فإن فرص العمل عن بُعد توفر على أصحاب العمل من خلال تقليل نفقات السفر والمكتب والنفقات التشغيلية 🎉

: بصرف النظر عن جذب أفضل المواهب، فإن فرص العمل عن بُعد توفر على أصحاب العمل من خلال تقليل نفقات السفر والمكتب والنفقات التشغيلية 🎉 استمرارية الأعمال: يضفي العمل عن بُعد والعمليات عن بُعد مرونة أكبر حيث تظل الأعمال تعمل حتى أثناء حالات عدم اليقين ♾️

💡 نصيحة احترافية: خطة المبيعات المصممة جيدًا هي خارطة طريق فريقك للنجاح، ولكن بناء خطة من الصفر يستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك، مع وجود قالب خطة المبيعات الصحيح ، يمكنك تبسيط العملية والتركيز على ما هو أكثر أهمية - تحقيق أهدافك. 💯

## المهارات الأساسية للمقربين عن بُعد

إن الإغلاق عن بُعد هو أكثر من مجرد تأمين المبيعات؛ فهو يتعلق ببناء العلاقات، وتطوير الثقة، وتقديم الحلول - كل ذلك دون الاستفادة من التفاعل الشخصي.

وعلى هذا النحو، يجب أن يمتلك القائمون على الإغلاق عن بُعد مهارات متنوعة للتكيف مع متطلبات دورة المبيعات الافتراضية. ففي النهاية، يجب أن يقوموا بكل ما يقوم به موظفو المبيعات عن بُعد دون أن يكونوا حاضرين شخصياً!

فيما يلي أربع مهارات أساسية تميّز موظفي المبيعات عن بُعد الناجحين:

### المهارة 1: مهارات التواصل غير اللفظي

في بيئة العمل عن بُعد، تحمل الإشارات غير اللفظية مثل نبرة الصوت وتعبيرات الوجه ولغة الجسد وزناً إضافياً

فبدون الحضور الجسدي، فإن إتقان آداب مكالمات الفيديو وفهم الإشارات الخفية من ردود أفعال العميل يؤدي إلى إبرام صفقة أو إفشالها. إن التعرف على مشاعر العميل وربطها بتقنيات البيع هي السمة المميزة لنجاحك في إتمام الصفقة عن بُعد، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عندما تمتلك الذكاء العاطفي.

كما أن الانتباه إلى التواصل البصري من خلال الكاميرا، والحفاظ على وضعية ودودة، واستخدام خطاب واضح وواثق من مهارات التواصل الحيوية التي تساعد على بناء الثقة والعلاقة خلال الاجتماعات عن بُعد. 📢

### المهارة 2: إتقان الإقناع

الإقناع هو جوهر الإغلاق عن بُعد. فهو يتطلب فهمًا عميقًا لمشاكل العميل والقدرة على تقديم الحلول بشكل مقنع.

ويستخدم موظفو الإغلاق عن بُعد الفعالون سرد القصص والإصغاء النشط والرسائل المصممة خصيصًا للتواصل مع العملاء المحتملين على المستوى العاطفي وتحسين مهارات التفاوض. كما أنهم يستخدمون أيضاً الرؤى المستندة إلى البيانات لدعم حججهم، ويوازنون بين المنطق والتعاطف للتأثير على عملية صنع القرار. 🤝

المهارة 3: التوجه نحو الهدف

يتوقف النجاح في الإغلاق عن بُعد على عقلية مدفوعة بالنتائج.

يضع موظفو الإغلاق الموجهون نحو تحقيق الأهداف أهداف واضحة، ويتتبعون الأداء، ويصقلون نهجهم باستمرار لتحقيق الأهداف. ويتضمن ذلك استخدام إنتاجية المبيعات أدوات لتنظيم سير العمل ومراقبة العملاء المحتملين وضمان عدم إهدار أي فرص. 🎯

المهارة 4: القدرة على التكيف

يتسم المشهد الرقمي بالديناميكية، مما يتطلب من موظفي الإغلاق عن بُعد أن يظلوا مرنين. سواء أكان تخصيص العروض التقديمية للصناعات المتنوعة أو التغلب على العوائق التقنية، فإن القادرين على التكيف يزدهرون من خلال الحفاظ على الهدوء وسعة الحيلة. ⚙️

### المهارة 5: الكفاءة التقنية

يجب أن يتمتع الشخص الناجح في الإغلاق عن بُعد بإجادة تقنية في هذه الأدوات لتعزيز الإنتاجية والمساعدة في تحسين عملية الإغلاق عن بُعد. 🦾

## التحديات في الإغلاق عن بُعد

في حين أن وظائف الإغلاق عن بُعد توفر العديد من المزايا، إلا أن العديد من القائمين على الإغلاق عن بُعد أفادوا بأنهم يواجهون نصيبهم العادل من التحديات. وتشمل هذه التحديات ما يلي:

العزلة : إن العمل عن بُعد يترك مجالاً للشعور بالوحدة والانفصال عن الآخرين. ويؤثر ذلك سلباً على ديناميكيات الفريق ويؤثر على مستويات التحفيز والمشاركة لدى العاملين عن بُعد

: إن العمل عن بُعد يترك مجالاً للشعور بالوحدة والانفصال عن الآخرين. ويؤثر ذلك سلباً على ديناميكيات الفريق ويؤثر على مستويات التحفيز والمشاركة لدى العاملين عن بُعد التشتت في المنزل : قد يعني أيضاً ضعف التوازن بين العمل والحياة الشخصية أن المسؤوليات المنزلية قد تتداخل مع ساعات العمل. قد يضطر العاملون عن بُعد إلى التعامل مع المشتتات في المنزل، مما يعطل التركيز والكفاءة

: قد يعني أيضاً ضعف التوازن بين العمل والحياة الشخصية أن المسؤوليات المنزلية قد تتداخل مع ساعات العمل. قد يضطر العاملون عن بُعد إلى التعامل مع المشتتات في المنزل، مما يعطل التركيز والكفاءة تهديدات الأمن السيبراني : أصبحت تهديدات الأمن السيبراني قابلة للتكيف بشكل متزايد، مما يجعل حتى العملاء المؤهلين تأهيلاً عالياً حذرين من الاقتراب منهم. وهذا، مقترنًا بحقيقة أن مسؤولي الإغلاق عن بُعد مسؤولون عن الحفاظ على أمن وسلامة بيانات العملاء السرية، مما يضع الكثير على المحك

: أصبحت تهديدات الأمن السيبراني قابلة للتكيف بشكل متزايد، مما يجعل حتى العملاء المؤهلين تأهيلاً عالياً حذرين من الاقتراب منهم. وهذا، مقترنًا بحقيقة أن مسؤولي الإغلاق عن بُعد مسؤولون عن الحفاظ على أمن وسلامة بيانات العملاء السرية، مما يضع الكثير على المحك اختلافات المناطق الزمنية : يصبح التعاون مع العملاء العالميين أمرًا صعبًا عند العمل عبر المناطق الزمنية. كما يمكن أن يؤدي عدم انتظام ساعات العمل إلى الإرهاق بين موظفي الإغلاق عن بُعد

: يصبح التعاون مع العملاء العالميين أمرًا صعبًا عند العمل عبر المناطق الزمنية. كما يمكن أن يؤدي عدم انتظام ساعات العمل إلى الإرهاق بين موظفي الإغلاق عن بُعد العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير : يعتمد العمل عن بُعد بشكل كبير على الأدوات الرقمية. مشاكل الاتصال ومواطن الخلل في البرمجيات تعطل بسهولة المفاوضات الهامة أو توقف محادثات الاستجواب

: يعتمد العمل عن بُعد بشكل كبير على الأدوات الرقمية. مشاكل الاتصال ومواطن الخلل في البرمجيات تعطل بسهولة المفاوضات الهامة أو توقف محادثات الاستجواب الحفاظ على الإنتاجية: التنظيم الذاتي والإدارة الذاتية مرهقان إلى حد ما. إن الاضطرار إلى البقاء على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات وتقديم النتائج دون إشراف مباشر يؤدي إلى زلات في الإنتاجية بين الحين والآخر.

🧠 حقيقة طريفة: أول تسجيل للاتصال البارد عبر الهاتف يعود تاريخه إلى أغسطس 1914، عندما استخدمه مكتب مبيعات آلات الثلج في مدينة كانساس سيتي!

## كيف تصبح مقرباً عن بُعد

الآن بعد أن فهمت فوائد وتحديات وظائف الإغلاق عن بُعد، حان الوقت لكي تتقن دور القريب عن بُعد. فيما يلي بعض الأفكار القيّمة حول كيفية أن تصبح موظف إغلاق عن بُعد ناجحاً:

الخطوة 1: اكتساب الخبرة في مجال المبيعات

موظفو الإغلاق عن بُعد الناجحون عن بُعد هم محترفو مبيعات ناجحون.

تتمثل الخطوة الأولى في اكتساب الخبرة في وظيفة مبيعات للمبتدئين. سيعطيك هذا فكرة عن تطبيق تقنيات المبيعات المختلفة، والتعامل مع العملاء، والتفاوض على الشروط، وبناء الأساس لإغلاق الصفقات. إن وظيفة موظف المبيعات عن بُعد هي في الأساس القيام بكل ذلك - باستثناء عدم تواجده فعلياً. ✅

الخطوة 2: إعداد الطلب والسيرة الذاتية

غالبًا ما تكون سيرتك الذاتية هي أول انطباع لدى أصحاب العمل المحتملين عنك. قم ببنائها لتسليط الضوء على إنجازاتك في المبيعات وخبرتك في العمل عن بُعد وإلمامك بالأدوات الافتراضية. اغتنم كل فرصة لإظهار قدرتك على جذب العملاء المحتملين أو التواصل مع العملاء المحتملين.

قم بتضمين النتائج القابلة للقياس، مثل النسبة المئوية للزيادات في المبيعات أو الصفقات البارزة التي تم إبرامها. ✅

الخطوة 3: استكشاف الفرص عن بُعد

استفد من شبكاتك المهنية أو استكشف لوحات الوظائف عبر الإنترنت لاكتشاف فرص العمل عن بُعد في مجال المبيعات. يمكنك استخدام أدوات مثل ClickUp لتنظيم قوائم الوظائف المختلفة، وإدارة عملية تقديم طلبات التوظيف، وتبسيط عملية البحث عن وظيفة. ✅

الخطوة 4: التقدم إلى وظائف الإغلاق عن بُعد

قم بتخصيص سيرتك الذاتية أو طلبك لإبراز مهاراتك الضرورية، وأخلاقيات العمل، والفطنة في العمل، وتقنيات المبيعات، وغيرها من الصفات الأخرى لتتماشى مع الوصف الوظيفي. بمجرد أن تكون راضيًا عن المسودة النهائية لطلبك، أرسلها! ✅

الخطوة 5: انتقل إلى عملية المقابلة الشخصية

استعد للمقابلات الافتراضية من خلال التدرب على الردود على الأسئلة الشائعة وإظهار إلمامك وبراعتك في أدوات المبيعات عن بُعد، وبرامج إدارة علاقات العملاء، ومنصات التواصل عبر الفيديو، وأنظمة أتمتة المبيعات.

تدرّب على مكالمات وعروض وهمية لإظهار مهارتك في أنشطة المبيعات المختلفة. تعلّم كيفية الرد على الأسئلة السلوكية التي تسلط الضوء على مهاراتك في حل المشاكل، وقدرتك على التكيف والقدرة على إتمام الصفقات عن بُعد. ✅

الخطوة 6: فهم إمكانات الربح

غالبًا ما تنطوي وظائف إغلاق الصفقات عن بُعد على إمكانات ربح مربحة، مع فرص للحصول على عمولات وحوافز قائمة على الأداء.

ابحث عن متوسط الرواتب، ونطاقات الرواتب، وهياكل العمولات لوظائف الإغلاق عن بُعد في مجال عملك ومنطقتك لتحديد توقعات واقعية لحزمة التعويضات.

وبمجرد وصولك إلى هذه المرحلة، سيؤهلك ذلك أيضاً لجولة التفاوض على الراتب. ناقش هياكل الأرباح أثناء المقابلات ووضح كيفية احتساب العمولات أو المكافآت في الأدوار عن بُعد. ✅

💡 تذكير ودي: اجعل التعلم المستمر جزءًا لا يتجزأ من شخصيتك كمندوب مبيعات. ابق على اطلاع دائم على اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات من خلال التعليم الرسمي أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت. شارك في برامج الشهادات واستمر في تحسين مهاراتك لتبقى قادراً على المنافسة. 🤓

أدوات وتقنيات للتقريب عن بُعد

يجب على محترف المبيعات أن يعرف كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الرئيسية ليصبح مقرباً عن بُعد. ومع ذلك، ربما تكون قد رأيت بعض المقربين عن بُعد الآخرين يفسدون سير عملهم باستخدام أدوات متعددة وينتهي بهم الأمر إلى الكثير من البيانات في أماكن كثيرة جداً.

هذه المشكلة تم حلها من خلال منصة الإنتاجية ClickUp's برنامج إدارة مشاريع المبيعات . يجمع ClickUp جميع الأدوات التي لا غنى عنها للتقريب عن بُعد في برنامج واحد حتى تتمكن من الحفاظ على تركيزك.

دعنا نستكشفها معاً.

### برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)

إدارة كل شيء من مشاركة العملاء والطلبات إلى خطوط أنابيب المبيعات باستخدام ClickUp CRM إدارة علاقات العملاء هو حجر الزاوية في إدارة المبيعات الفعالة. حيث يستخدمه موظفو المبيعات عن بُعد لتنظيم بيانات العملاء، ومراقبة خط المبيعات، وتتبع تفاعلات العملاء، والحفاظ على مشاركة العملاء، والترويج التعاون في المبيعات وتقديم الاتساق عبر القنوات.

كقاعدة بيانات مركزية، استخدم ClickUp CRM لتخزين تفاصيل الاتصال وتسجيل سجل الاتصالات ومراقبة تقدم الصفقات - كل ذلك في مكان واحد.

قالب ClickUp CRM

قالب ClickUp CRM

القالب قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp يأخذ هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم منصة قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. من خلال عمليات التكامل لتحديثات المهام في الوقت الفعلي وتتبع البريد الإلكتروني، يمنح قالب CRM المجاني رؤية لعملية المبيعات بأكملها.

بدءًا من تصور خطوط أنابيب المبيعات إلى أتمتة عمليات المتابعة، يجعل ClickUp من السهل البقاء منظمًا والتركيز على إتمام الصفقات. وتجعل هذه الشفافية خط أنابيب المبيعات قابلاً للتنفيذ وتشجع فرق المبيعات على العمل معاً.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن لك التصميم البديهي قضاء وقت أقل في إدارة البيانات ووقت أطول في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين.

إليك ما سيعجبك فيه:

إدارة المهام بشكل أفضل من خلال تحديد أولوياتها حسب مرحلة المبيعات ✅️

توفير الوقت للأنشطة الأكثر إلحاحًا من خلال أتمتة المهام المتكررة ✅️

دفع نمو الأعمال من خلال رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات العملاء ✅️

### أدوات مؤتمرات الفيديو والتواصل

تسمح أدوات مؤتمرات الفيديو للمقربين عن بُعد بإعادة خلق اللمسة الشخصية التي توفرها المؤتمرات الشخصية اجتماعات العملاء . سواء كنت تقدم عرضًا مقنعًا أو تجيب على الأسئلة في الوقت الفعلي، فإن مكالمات الفيديو ستمكنك من نقل الاحترافية والثقة.

وعلى نفس المنوال، تعمل أدوات التواصل الرقمي على ترسيخ الثقة والعلاقة من خلال إبقاء العميل وفريق المبيعات عن بُعد على اتصال وثيق مع فريق المبيعات والعميل، بغض النظر عن الموقع.

استخدم هذه الأدوات للمحادثات الختامية أو العروض التوضيحية للمنتجات أو استشارات الخبراء أو المواقف الأخرى التي قد تكون هناك حاجة إلى اجتماعات مختلطة .

توثيق اجتماعاتك الأسبوعية وإدارتها باستخدام ClickUp Meetings

مع اجتماعات ClickUp جدولة واستضافة مكالمات افتراضية دون عناء. ويمكنك أيضاً إنشاء جداول أعمال، ومشاركة الملاحظات، وتعيين مهام المتابعة، وتتبع نتائج الاجتماعات دون الحاجة إلى تبديل السياق.

تسجيل العروض الإرشادية والعروض التوضيحية للمنتج باستخدام ClickUp Clips

بالإضافة إلى ذلك, كليك أب كليب يقوي التواصل غير المتزامن من خلال السماح للمقربين بمشاركة إرشادات حول المنتج أو البرامج التعليمية والرسائل المخصصة، مما يزيد من المشاركة.

وأخيراً، تتيح لك ClickUp SyncUps تشغيل واستضافة مكالمات فيديو عالية المستوى مع مشاركة الشاشة والأمان القوي.

أدوات أتمتة المبيعات أتمتة المبيعات يوفر الوقت والجهد للمهام المتكررة مثل تعيينات العملاء المحتملين والمتابعة وإعدادات المواعيد وتحديثات خط سير العملاء المحتملين. فهو يقلل من التدخل البشري، ويزيل الأخطاء اليدوية، ويضمن الاتساق، ويوفر الوقت الثمين الذي يمكن أن يخصصه القائمون على الإغلاق لبناء اتصالات ذات مغزى وإنهاء الصفقات.

تلخيص ملاحظات الاجتماع في لمح البصر باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain يزيل المتاعب من مهامك اليومية من خلال إنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية دون عناء، وتلخيص النقاط الرئيسية من ملاحظات مكالمات المبيعات، وتحليل مشاعر العملاء بدقة.

يعمل هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط سير عملك وتقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية. ونتيجةً لذلك، يمكنك التركيز على رعاية وتعزيز العلاقات الهادفة مع عملائك.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات

الاعتناء بالمهام الروتينية والمتكررة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

بالإضافة إلى ذلك، فإن أتمتة ClickUp تتيح للمقربين إعداد مشغلات للمهام المتكررة. يعمل هذا على تحسين سير العمل من خلال إعداد المشغلات والإجراءات، مثل إرسال رسالة شكر عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا بعد الاجتماع، أو تحديث سجلات CRM، أو إعداد المواعيد.

منصات إدارة العقود مع التوقيعات الإلكترونية

يتطلب إبرام الصفقات عن بُعد عملية منظمة لصياغة العقود ومراجعتها وتوقيعها.

تساعد المنصات الفعالة لإدارة العقود على تجنب التأخير، والحفاظ على الامتثال من خلال سجلات دقيقة، وتبسيط المفاوضات من خلال تدفقات العمل المركزية. تعمل التوقيعات الرقمية، أو التوقيعات الإلكترونية، على فرض صحة هذه العقود.

قالب إدارة العقود على ClickUp

قالب إدارة العقود على ClickUp

هنا، يمكنك استخدام قالب إدارة العقود على ClickUp لتتبع العقود عبر المراحل المختلفة. قم بتخصيص هذا القالب ليشمل الشروط الخاصة بالعميل، وقم بتعيين تذكيرات تلقائية للتجديد، وتخزين الاتفاقيات النهائية في بيئة آمنة.

من التذكيرات التلقائية للتوقيعات المعلقة إلى التحكم في الإصدار، يضمن لك قالب ClickUp هذا إمكانية متابعة جميع المراحل النهائية لدورة المبيعات.

إليك ما ستحبه فيه:

تأمين أحدث اتفاقيات الامتثال والاتفاقيات القانونية للعقود ✅️

احصل على رؤية أكبر لحالات العقود وتواريخ تجديدها ✅️

تتبّع التكاليف المرتبطة بكل عقد بدقة ✅️

برنامج التحليلات وإعداد التقارير

نظرًا لأن الإدارة الذاتية هي عنصر أساسي في الإغلاق عن بُعد، يجب أن يكون لدى القائمين على الإغلاق إمكانية الوصول إلى أدوات التحليلات لتقييم أدائهم وتحديد الاتجاهات وتحسين استراتيجيات المبيعات.

كما يقدم برنامج إعداد التقارير الجيد أيضًا رؤى قابلة للتنفيذ تغذي القرارات المستندة إلى البيانات، سواء لتحسين الأداء الفردي أو تبسيط عملية المبيعات ككل!

تصوَّر تقدمك من خلال لوحات المعلومات النابضة بالحياة والتفاعلية على ClickUp لوحات معلومات ClickUp ترجمة مجموعات البيانات إلى رؤى مرئية مقنعة وقابلة للتنفيذ.

وبفضل القدرة على تخصيص الأدوات، يمكن للعاملين عن بُعد الاستفادة من لوحات المعلومات التفاعلية هذه لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات إغلاق الصفقات وإيرادات المبيعات وصحة خط الأنابيب وما إلى ذلك في الوقت الفعلي. تشارك أدوات إعداد التقارير على ClickUp التحديثات الديناميكية، مما يسمح لمندوبي المبيعات بالبقاء في المقدمة.

➡️ اقرأ المزيد: استكشاف يوم في حياة مدير المبيعات: الواجبات والتحديات والموارد اللازمة للنجاح

إغلاق صفقات المبيعات عن بُعد باستخدام ClickUp

يُعد الإغلاق عن بُعد نهجًا تحويليًا للمبيعات الحديثة، حيث يمزج بين المرونة وقوة التكنولوجيا لإتمام الصفقات من أي مكان.

تأخذ هذه الطريقة المبيعات إلى ما هو أبعد من المكالمات الهاتفية والتفاعلات وجهاً لوجه، وتمنح إمكانية الوصول إلى فرص المبيعات العالمية، وتوفر مرونة لا مثيل لها. علاوة على ذلك، فهي تتطلب مجموعة فريدة من المهارات والقدرة على التكيف والقدرة على بناء الثقة في البيئات الافتراضية.

تُسهّل أدوات مثل ClickUp على موظفي المبيعات عن بُعد صقل مهاراتهم في المبيعات وإتمام المزيد من الصفقات. وسواء كنت خبيراً في المبيعات أو مبتدئاً، فإن ClickUp يمكن أن تفتح لك عدداً كبيراً من الفرص للموظفين الذين يعملون عن بُعد لإتمام الصفقات عن بُعد للحصول على مهنة مُرضية.

هل تتساءل عن كيفية أن تصبح مقرباً عن بُعد؟ اشترك في ClickUp وابدأ باستخدام أداة البيع عن بُعد المثالية!