كيفية تتبع مقاييس تأهيل المستخدمين من أجل تفاعل أفضل

هل فكرت في سبب اشتراك المستخدم في منتجك ولكنه غادر خلال مرحلة الإعداد الحاسمة؟ هل طلبت الكثير من المعلومات في خطوة واحدة؟ هل كان هناك نقص في الوضوح؟ هل قمت بتحفيز المستخدم ومكافأته؟ هل اختبروا وفهموا قيمة المنتج؟

حسنًا، قد تكون الإجابة أيًا من هذه الأسئلة.

اليوم، أصبح لدى العملاء الآن خيارات أكثر من أي وقت مضى لكل منتج أو خدمة، وبصراحة، مع وجود عثرة واحدة صغيرة في عملية الإعداد، لن يفكر المستخدمون مرتين قبل القفز من السفينة.

لذا، ما الذي يمكن لشركتك أن تفعله لتحسين عملية تأهيل العملاء وتقليل معدلات ترك الخدمة؟

تكمن الإجابة في مراقبة مقاييس تأهيل المستخدمين. تعمل هذه المقاييس كدليل لك، حيث تساعدك على تحديد المجالات التي يجب الاحتفاظ بها أو تعديلها أو تحسينها في عملية تأهيل المستخدم.

في هذه المدونة، سوف نستكشف كيفية تحسين رحلة العميل لديك، مع التركيز على تدفق عملية التأهيل.

⏰ ملخص 60 ثانية

حدد المقاييس الرئيسية لتهيئة المستخدم مثل الوقت اللازم لتحقيق القيمة (TTV)، ومعدل الاحتفاظ، ومعدل تبني الميزات التي تنطبق بشكل أفضل على منتجك

ثم استخدم الأدوات القائمة على البيانات للتتبع المركزي والأتمتة والرؤى. ClickUp مثال جيد على ذلك.

لتحسين أداء مقاييس تأهيل المستخدمين، قم بتقسيم المستخدمين وتخصيص رحلات تأهيلهم للحصول على تجربة مصممة خصيصاً لهم

استخدم قوائم المراجعة والتلعيب للحفاظ على تفاعل المستخدمين وتحفيزهم

الاستفادة من موارد الخدمة الذاتية داخل التطبيق لتمكين المستخدمين وتقليل عبء الدعم

إعادة إشراك المستخدمين بشكل منتظم من خلال رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات والتحديثات لتعزيز الاحتفاظ بهم

إجراء اختبار A/B لتحسين تدفقات التأهيل وتقليل نقاط الاحتكاك

استخدم ميزات مثل لوحات المعلومات والقوالب وطريقة عرض النماذج والحقول المخصصة لتصور وتحليل بيانات التأهيل لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ

ما هي مقاييس تأهيل المستخدم؟

عندما تحب صورة على Instagram، فإنك تشاركها على قصتك. وعندما تستمتع بإقامتك في فندق، فإنك تنشرها بتقييم 5 نجوم على Google.

المصداقية، أليس كذلك؟ تزدهر الشركات على ذلك.

ومع ذلك، نادراً ما يكون هناك زر إرضاء فوري أو نافذة منبثقة "قيّم تجربتي في عملية التأهيل" للمستخدمين الذين يقومون بالتأهيل. إذن، كيف تعرف ما إذا كانت عملية التأهيل ناجحة؟

هذا هو المكان الذي تتدخل فيه مقاييس تأهيل العملاء كمقيّمين صامتين. تساعدك هذه التحليلات ومؤشرات الأداء الرئيسية لتهيئة العملاء على تحديد ما الذي يجذب المستخدمين لديك، وما الذي يدفعهم بهدوء بعيداً. فهي تكشف عن الثغرات في تدفق عملية التأهيل وتوضح لك بالضبط أين يجب أن تركز جهودك في التأهيل

نحن نتحدث هنا عن تتبع المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية، مثل معدل إكمال الخطوات، والنسبة المئوية للمستخدمين الذين يستمرون بعد فترة تجريبية، وحتى تحليل ملاحظات العملاء للحصول على رؤى تحتاجها لضبط استراتيجية التأهيل الخاصة بك.

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مقاييس تأهيل المستخدم الرئيسية

ألا تريد أن يتوقف عملاؤك في منتصف الطريق أثناء التسجيل في منتجك لمجرد عدم وضوح العملية لديهم؟

إليك مقاييس تأهيل العملاء المهمة التي ستساعدك على فتح معدلات تنشيط عالية، وعملاء محتملين يدفعون.

1. الوقت اللازم لتحقيق القيمة (TTV)

الوقت اللازم لتقدير القيمة (TTV) هو الوقت الذي يستغرقه المستخدمون لتجربة اللحظة التي يقولون فيها "آها، هذا بالضبط ما كنت أبحث عنه!"

🔍 ما يدل على ذلك: يعني الوقت القصير الذي يستغرقه المستخدمون للوصول إلى اللحظة التي توصلهم إلى اللحظة التي توصلهم إلى الفكرة بسرعة، مما يقلل من فرصة التخلي عن المنتج. TTV طويل؟ هذه علامة حمراء - قد لا يجد المستخدمون القيمة بسرعة كافية.

🔮 معادلة: قم بقياس الوقت بين اشتراك المستخدم واللحظة التي يختبر فيها القيمة الأساسية لمنتجك. كلما أسرعوا في الوصول إلى هناك، كان ذلك أفضل.

📈 كيفية تحسينها:

إعطاء الأولوية للمكاسب السريعة: أظهر للمستخدمين كيفية تحقيق انتصارات صغيرة في وقت مبكر (على سبيل المثال، إكمال مشروعهم الأول، أو الحصول على مهمة معينة)

أظهر للمستخدمين كيفية تحقيق انتصارات صغيرة في وقت مبكر (على سبيل المثال، إكمال مشروعهم الأول، أو الحصول على مهمة معينة) تقليل الاحتكاك في عملية الإعداد: التخلص من الخطوات غير الضرورية التي تؤخر تحقيق القيمة

📌مثال: تتابع منصة تصميم جرافيك مثل Canva قيمة الأداة من خلال قياس مدى سرعة المستخدمين في إنشاء أول تصميم لهم باستخدام قالب، مما يساعدهم على إدراك قيمة الأداة ببضع نقرات فقط.

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2. معدل الاحتفاظ بالعملاء

معدل الاستبقاء هو بمثابة عامل "ثبات" منتجك. فهو يُظهر مدى نجاحك في الحفاظ على عودة المستخدمين وتجديد اشتراكاتهم.

🔍 ما الذي يشير إليه: معدل الاحتفاظ المرتفع يعني أن معدل الاحتفاظ المرتفع يعني أن عملية التهيئة تؤدي وظيفتها - يشعر المستخدمون بالقيمة ويبقون في الجوار.

🔮 المعادلة: معدل الاستبقاء = (المستخدمون الباقون/المستخدمون المبدئيون) × 100

على سبيل المثال، إذا بدأت بـ 100 مستخدم ولا يزال 80 مستخدمًا يستخدمون المنتج بعد شهر، فإن معدل الاحتفاظ بالعملاء في الشهر الأول هو 80%. وعكس الاحتفاظ هو معدل الاحتفاظ بالعملاء هو زبد العملاء، لذا فإن معدل الزبد هو 20%.

📌مثال: فكر في سبوتيفاي: تم تصميم عملية التهيئة الخاصة بهم لجذب المستخدمين من خلال جعلهم ينشئون قائمة تشغيل بسرعة. إذا لم يعودوا بعد الجلسة الأولى، تقل فرص الاحتفاظ بهم بشكل كبير. يشير معدل الاستبقاء المرتفع إلى أنهم يستمتعون بالموسيقى ويلتزمون بقوائم التشغيل الخاصة بهم ويستخدمون التطبيق بنشاط.

📈 كيفية تحسينه:

إضفاء طابع شخصي على تجربة التهيئة لتتماشى مع أهداف المستخدم (على سبيل المثال، تقديم قوائم تشغيل بناءً على عادات الاستماع، في حالة Spotify)

تنفيذ استراتيجيات المشاركة مثل الإشعارات أو العروض الخاصة لجذب المستخدمين مرة أخرى

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3. معدل التفعيل

يقيس معدل التفعيل عدد المستخدمين الذين وصلوا إلى المراحل المهمة في الأيام القليلة الأولى من استخدام المنتج.

🔍 ما الذي يشير إليه: إذا وصل المستخدمون إلى نقاط التفعيل، فهذا يدل على أن عملية التهيئة فعالة وتساعد المستخدمين على التفاعل مع الميزات الرئيسية. أما إذا لم يفعلوا ذلك؟ فقد حان الوقت لإعادة النظر في التدفق.

🔮 المعادلة: معدل التنشيط = (المستخدمون الذين وصلوا إلى نقطة التنشيط / إجمالي المستخدمين) × 100

على سبيل المثال، إذا قام 60 مستخدمًا من أصل 100 مستخدم بإعداد حملتهم الأولى على أداة أتمتة التسويق في غضون 7 أيام، فهذا يعني أن معدل التفعيل يبلغ 60%.

📌 📌مثال: بالنسبة لأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، قد يكون الوصول إلى نقطة التنشيط هو إنشاء أول حملة وإرسالها. إذا تمكن المستخدمون الجدد من الوصول إلى هذه المرحلة بسهولة أثناء عملية الإعداد، فهذا يشير إلى أن الأداة بديهية، وأن المستخدمين يحصلون على القيمة بسرعة.

📈 كيفية تحسينها:

تحديد المعالم الرئيسية وتحسينها (على سبيل المثال، إرسال أول حملة بريد إلكتروني)

توفير إرشادات إرشادية وتلميحات الأدوات لتوجيه المستخدمين خلال الإجراءات الأولى

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4. معدل الإكمال

يحسب معدل الإكمال العدد الإجمالي للمستخدمين الذين ينهون عملية التهيئة الخاصة بك. يعني المعدل المنخفض أن المستخدمين يضيعون في الطريق أو يشعرون بالإرهاق - وكلاهما علامات سيئة.

🔍 ما الذي يشير إليه: يشير معدل الإكمال المرتفع إلى أن المستخدمين يفهمون قيمة منتجك ويشعرون بالراحة في مواصلة رحلتهم.

🔮 المعادلة: معدل الإكمال = (المستخدمون الذين أنهوا التأهيل / إجمالي المستخدمين) × 100

على سبيل المثال، إذا أنهى 70 من أصل 100 مستخدم عملية التأهيل الكاملة، يكون معدل الإكمال 70%.

📌 📌مثال: يتتبع أحد تطبيقات اللياقة البدنية معدلات الإكمال من خلال ملاحظة عدد المستخدمين الذين يكملون عملية الإعداد الأولية، مثل إدخال أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم، ومزامنة أجهزتهم القابلة للارتداء، وبدء أول تمرين لهم. يُظهر المعدل المرتفع أن المستخدمين متفاعلون ومستعدون للالتزام برحلة اللياقة البدنية الخاصة بهم.

📈 كيفية تحسينه:

اجعل التهيئة قصيرة ولطيفة مع الخطوات الأساسية فقط

أضف مؤشرات التقدم لتُظهر للمستخدمين مقدار ما تبقى عليهم القيام به

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5. معدل اعتماد الميزات

يقيس معدل تبني الميزات عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع الميزات الرئيسية لمنتجك.

🔍 ما الذي يشير إليه: يشير معدل تبني الميزات المرتفع إلى أن المستخدمين يجدون الأدوات التي يحتاجونها ويستخدمونها بأقصى إمكاناتها. قد يشير الاعتماد المنخفض إلى الارتباك أو عدم التوافق بين ميزات منتجك واحتياجات المستخدمين.

🔮 المعادلة: معدل تبني الميزة = (المستخدمون الذين يستخدمون الميزة / إجمالي المستخدمين) × 100

على سبيل المثال، إذا كان 40 من أصل 100 مستخدم يستخدمون بانتظام ميزة جديدة (مثل أداة الأتمتة) في SaaS الخاص بك، فإن معدل اعتماد الميزة هو 40%.

📌 📌مثال: لنفترض أن مستخدمًا على أداة إدارة المشاريع مثل Asana لم يستخدم ميزة "عرض الجدول الزمني" أثناء الإعداد. إذا تتبعت أسانا هذا الأمر ولاحظت انخفاض معدل التبني، فيمكنها إنشاء برامج تعليمية أو مطالبات محددة لتشجيع الاستخدام.

📈 كيفية تحسينها:

تسليط الضوء على الميزات أثناء التأهيل، خاصة تلك الأكثر فائدة لأهداف المستخدم

تسهيل فهم سبب أهمية الميزة من خلال تلميحات الأدوات أو النصائح داخل التطبيق

6. نقاط جهد العميل (CES)

ما مقدار الجهد الذي يتطلبه المستخدمون للتنقل في منتجك؟ نقطة جهد العميل (CES) هي مقياس يتتبع مدى سهولة أو صعوبة تفاعل المستخدمين مع منتجك.

🔍 ما الذي يشير إليه المقياس: يعني انخفاض مقياس جهد العميل (CES) أن عملية التهيئة سلسة ويمكن للمستخدمين العثور على القيمة بسهولة.

🔮 المعادلة: يُقاس عادةً بسؤال المستخدمين، "ما مدى سهولة إكمال [إجراء محدد]؟" على مقياس من 1 إلى 7. تشير الدرجة الأقل إلى بذل جهد أقل.

📌مثال: فكر في منصة تعلم عبر الإنترنت مثل Udemy. إذا كان المستخدمون يشعرون بأنهم يبحثون باستمرار عن الدورة التدريبية المناسبة أو يكافحون من أجل استخدام الميزات، فستكون درجة CES عالية. أما إذا كانت المنصة توفر مرشحات بسيطة وتصفحاً سهلاً، فسيقوم المستخدمون بتقييم التجربة على أنها سهلة.

📈 كيفية تحسينها:

تبسيط عملية التصفح، مع توفير معلومات كافية فقط دون إرباك المستخدمين

تحسين الواجهة لتقليل النقرات والقرارات غير الضرورية

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7. عدد تذاكر الدعم

عندما يواجه المستخدمون تحديات أثناء الإعداد، فإنهم غالباً ما يلجأون إلى الدعم. يمكن أن تخبرك مراقبة عدد تذاكر الدعم بالكثير عن كيفية تفاعل المستخدمين مع عملية التأهيل.

🔍 ما الذي تشير إليه: ارتفاع عدد تذاكر الدعم يعني أن هناك نقطة احتكاك في عملية التأهيل لا يمكن للمستخدمين اكتشافها بمفردهم. قد يشير أيضًا إلى ضعف تجربة المستخدم أو الارتباك حول كيفية استخدام ميزات معينة.

🔮 كيفية قياسها: تتبع عدد تذاكر الدعم المقدمة بالنسبة لعدد المستخدمين النشطين. تعد الزيادة خلال مراحل الإعداد علامة حمراء.

📈 كيفية تحسينه:

استخدم إرشادات داخل التطبيق مثل تلميحات الأدوات أو الإرشادات التفاعلية لتقليل الارتباك

إنشاء أسئلة شائعة واضحة أو وثائق مساعدة ذاتية حتى يتمكن المستخدمون من حل المشكلات البسيطة دون تدخل الدعم

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كيفية تتبع مؤشرات الأداء وحسابها لمقاييس تأهيل المستخدمين

القاعدة الأولى لتتبع نجاح التأهيل هي اختيار بعض المقاييس الرئيسية وقياسها باستمرار. تذكّر: الاتساق هو المفتاح هنا.

إليك بعض الاستراتيجيات التي تساعدك على المضي قدماً.

مراقبة المشاركة وجمع تحليلات التهيئة

1. إعداد تحليلات لنجاح التأهيل

لتتبع المقاييس الأساسية مثل معدل إكمال التأهيل والوقت اللازم لتحقيق القيمة، تحتاج إلى إعداد تحليلات قوية.

لأنه، دعنا نواجه الأمر، لا يمكنك تحسين ما لا يمكنك قياسه، أليس كذلك؟ قد يعتمد نشاطك التجاري SaaS بالفعل على أدوات مثل Google Analytics أو Mixpanel لمراقبة تفاعلات المستخدمين.

ومع ذلك، إذا كنت تعطي الأولوية لرؤية 360 درجة لتقدمك في الإعداد مقترنة بالتعاون في الوقت الفعلي, ClickUp هو الخيار الأمثل.

على وجه التحديد, لوحات معلومات ClickUp .

لوحات تحكم ClickUp Dashboards تتيح لك تتبع مقاييسك المخصصة ببضع نقرات بسيطة

إليك السبب: هذه ليست مجرد أدوات تتبع بياناتك العادية. إن المغير الحقيقي للعبة هو التخصيص، مما يسمح لك باختيار المقاييس التي تريد مراقبتها وتحويل البيانات الأولية إلى مرئيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

2. قياس تفاعل العملاء ونقاط الاتصال

شاشة الترحيب الخاصة بك ليست مجرد "ترحيب" ودية؛ إنها فرصتك الأولى لجمع البيانات الهامة. استغل هذه الفرصة للسؤال عن أهداف المستخدم أو حجم الشركة أو الوظائف التي يحتاجون إلى القيام بها.

لماذا؟ تسمح لك هذه التجزئة بتخصيص تجربة التهيئة حسب احتياجاتهم الخاصة.

يمكنك حتى إنشاء قوائم مراجعة توجه المستخدمين نحو التفعيل. يمكن القيام بذلك في دقائق باستخدام عرض نموذج ClickUp الذي يتيح لك تحويل الردود على الاستبيانات إلى مهام قابلة للتنفيذ أو جمع معلومات حيوية من خلال استبيانات العملاء.

📌 📌مثال على الأسئلة التي يجب تضمينها:

ما الأهداف التي تريد تحقيقها من خلال منتجنا؟

ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي تستهدفها خلال الأشهر الستة المقبلة؟

من هم أصحاب المصلحة الرئيسيون في فريقك؟

💡 نصيحة احترافية: استخدم أداة مركزية مثل ClickUp لأتمتة الحملات عبر القنوات المختلفة. بدءًا من البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية، تضمن الأتمتة تفاعلات سلسة مع العملاء وتجربة متسقة عبر كل نقطة اتصال.

3. الاستفادة من أدوات وأساليب جمع البيانات

تعتمد عملية التأهيل الجيدة على جمع البيانات حيث أن 63% من المستهلكين يقدرون الرسائل المخصصة .

يجب عليك استكشاف استراتيجيات مختلفة لجمع البيانات لجعل عملائك يشعرون بالتقدير. على سبيل المثال

اطلب بيانات العملاء مقدمًا : ابدأ بمطالبة المستخدمين بتعبئة النماذج أثناء الإعداد. اجمع تفاصيل مثل الاسم وحجم الشركة والأهداف ومعلومات الاتصال. تتيح لك معرفة الهدف الأساسي للمستخدمين تحديد أولويات الميزات الأكثر صلة بهم

: ابدأ بمطالبة المستخدمين بتعبئة النماذج أثناء الإعداد. اجمع تفاصيل مثل الاسم وحجم الشركة والأهداف ومعلومات الاتصال. تتيح لك معرفة الهدف الأساسي للمستخدمين تحديد أولويات الميزات الأكثر صلة بهم استخدم الاستطلاعات للحصول على رؤى أعمق: الاستطلاعات هي طريقة مجربة وصحيحة لجمع ملاحظات المستخدمين. أثناء التهيئة، يمكنك تضمين أسئلة حول توقعات المستخدم وتفضيلاته ونقاط الألم المحتملة

📌 📌مثال على الأسئلة التي يجب تضمينها:

ما هو هدفك الرئيسي من استخدام هذا المنتج؟

ما سبب الاحتكاك أثناء التسجيل؟

ما التحديات التي تواجهك أثناء استخدامه؟

تتبع اشتراكات البريد الإلكتروني ونقاط الاتصال : شجّع المستخدمين على الاشتراك في النشرة الإخبارية أو تحديثات الإعداد. من خلال البريد الإلكتروني، يمكنك مشاركة النصائح والموارد وتحديثات التقدم، والحفاظ على تفاعل المستخدمين أثناء جمع البيانات حول تفضيلاتهم

: شجّع المستخدمين على الاشتراك في النشرة الإخبارية أو تحديثات الإعداد. من خلال البريد الإلكتروني، يمكنك مشاركة النصائح والموارد وتحديثات التقدم، والحفاظ على تفاعل المستخدمين أثناء جمع البيانات حول تفضيلاتهم مراقبة سلوك المستخدم داخل التطبيق : يعد تتبع النشاط داخل التطبيق أحد أفضل الطرق لفهم تفاعل المستخدم. حدد الميزات المستخدمة، وعدد المرات، وأين يواجه المستخدمون الاحتكاك. على سبيل المثال، إذا تخلى العديد من المستخدمين عن ميزة معينة بعد أول استخدام، فقد تحتاج إلى شرح أوضح أو إعادة تصميمها

: يعد تتبع النشاط داخل التطبيق أحد أفضل الطرق لفهم تفاعل المستخدم. حدد الميزات المستخدمة، وعدد المرات، وأين يواجه المستخدمون الاحتكاك. على سبيل المثال، إذا تخلى العديد من المستخدمين عن ميزة معينة بعد أول استخدام، فقد تحتاج إلى شرح أوضح أو إعادة تصميمها تحليل الملاحظات من تفاعلات العملاء: يمكن أن توفر تذاكر الدعم والمحادثات المباشرة وملاحظات المستخدمين رؤى قيمة حول نقاط الألم الشائعة. قم بتصنيف الملاحظات لتحديد المشكلات المتكررة، واستخدم هذه المعلومات لتحسين كل من الإعداد ومنتجك بشكل عام

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4. تحسين عملية الإعداد باستخدام اختبار A/B

فكر في اختبار A / B كتجربة لاستراتيجية الإعداد الخاصة بك. يمكنك تحديد النهج الذي يحقق أفضل صدى لدى المستخدمين من خلال إنشاء نسختين من الإعداد (أ و ب).

خطوات البدء:

قم بصياغة فرضية : على سبيل المثال، "ستؤدي إضافة فيديو تعليمي إلى زيادة معدلات الإكمال"

: على سبيل المثال، "ستؤدي إضافة فيديو تعليمي إلى زيادة معدلات الإكمال" أنشئ نسختين: الإصدار أ (التدفق الأصلي) والإصدار ب (مع الفيديو التعليمي)

قم بتعيين مستخدمين عشوائيًا لكل إصدار وتتبع المقاييس الرئيسية

مقاييس للمراقبة:

معدلات الإنجاز : كم عدد المستخدمين الذين ينهون عملية التأهيل في كل إصدار؟

: كم عدد المستخدمين الذين ينهون عملية التأهيل في كل إصدار؟ نقاط التوقف : أين يتعثر المستخدمون أو يغادرون؟

: أين يتعثر المستخدمون أو يغادرون؟ ملاحظات المستخدمين: ما هي الملاحظات النوعية التي يقدمها المستخدمون حول كل إصدار؟

اقرأ أيضًا: كيفية قياس نقاط جهد العملاء (CES)

قالب مؤشر الأداء الرئيسي لـ ClickUp

قالب ClickUp KPI

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لـ ClickUp يمنحك أنت وفريقك رؤية واضحة تمامًا للتقدم المحرز في تحقيق نتائج الأداء الرئيسية من خلال السماح لك بتتبع مقاييس النجاح.

الجزء الأفضل؟ يساعد هذا القالب في الحفاظ على التوافق مع أهداف الفريق، ويراقب الأداء بمرور الوقت من خلال مرئيات سهلة القراءة، ويبسط عملية اتخاذ القرار من خلال تصميم التقرير الشامل.

كما أنه محترف في مساعدتك في قياس تفاعل العملاء ونقاط الاتصال - تحدث عن حل شامل!

كيف يعمل ClickUp على تبسيط عملية إعداد المستخدم المستندة إلى البيانات

تعرّف على ليا، وهي مديرة مشروع لديها الكثير من المهام على عاتقها. ومن ثم، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه هو الحفاظ على التنظيم، وتخصيص رحلات المستخدمين، وتقليل الجهد اليدوي المبذول في تحديد المشكلات وحلها.

ومع ذلك، فقد عثرت على ClickUp، لنرى كيف يساعدها في ذلك.

المستوى 1: فهم تقسيم المستخدمين

الهدف: إدارة تجزئة المستخدمين وتقديم تجارب تأهيل مخصصة.

تجد ليا نفسها تتنقل بين الكثير من بيانات العملاء، بما في ذلك درجات الملاحظات وتفضيلات المنتج وتاريخ الشراء. التخصيص هو مفتاح إدارة كل هذه البيانات.

✅ السلاح السري: الحقول المخصصة في ClickUp

إعداد انقر فوق الحقول المخصصة لالتقاط نقاط بيانات العملاء مثل الأهداف أو حجم الشركة أو سلوك الشراء.

إنشاء حقول لتتبع أي بيانات تحتاجها، من ميزانيات المشاريع إلى ملاحظات العملاء

على سبيل المثال، يمكن ليا إنشاء حقل مخصص لدرجات الملاحظات واستخدام هذه البيانات لإرسال توصيات مخصصة. تضمن هذه الحقول أن تكون رحلة تأهيل كل مستخدم على متن التطبيق مخصصة وليست عامة.

اقرأ أيضًا: طرق بحث المستخدم لتحسين تجربة المستخدم

المستوى 2: تفسير مقاييس المشاركة

الهدف: فك رموز أنماط المشاركة ومقاييس التسويق لتحسين الاستراتيجيات.

للتقدم، يجب على ليا فك شفرة المقاييس الرئيسية مثل معدلات المشاركة والعائد على الاستثمار واتجاهات حركة المرور.

✅✅ السلاح السري: انقر فوق الدماغ

اطرح أسئلة بلغة طبيعية مثل "ما هو معدل التحويل في هذا الربع من العام؟

قم بتحليل الاتجاهات بمرور الوقت لتحديد ما ينجح وما لا ينجح

معالجة بيانات التسويق وتفسيرها لتحديد الاتجاهات والفرص باستخدام ClickUp Brain

اقرأ أيضًا: كيف يستخدم ClickUp دعم العملاء ClickUp

المستوى 3: تصور رؤى البيانات

الهدف: تصور رؤى البيانات الرئيسية ومشاركتها بوضوح.

تستخدم ليا لوحات معلومات ClickUp Dashboards، حيث تتحول البيانات الأولية إلى مرئيات قابلة للتنفيذ، وتحقق الفوز لأصحاب المصلحة.

✅✅ السلاح السري: لوحات المعلومات القابلة للتخصيص

إنشاء تصورات في الوقت الفعلي لمقاييس الإعداد وعائد الاستثمار للحملة

مشاركة لوحات المعلومات التفاعلية مع فريقها من أجل تعاون أفضل

تعيين تنبيهات للبقاء على اطلاع على التغييرات المهمة في سلوك المستخدم

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة الأداء وتحديد الفرص باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء خريطة تعاطف فعالة لرؤى المستخدمين

المستوى 4: تبسيط عمليات سير العمل باستخدام الأتمتة

الهدف: التخلص من المهام المتكررة والتركيز على الاستراتيجية.

تختبر ساحة الأتمتة قدرة ليا على التعامل مع المستخدمين غير النشطين والمهام المتأخرة والتذكيرات التي لا تنتهي.

✅ السلاح السري: انقر فوق الأتمتة

وضع علامة على المستخدمين غير النشطين وإرسال تذكيرات تلقائيًا

ضبط المواعيد النهائية بشكل ديناميكي لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح

أتمتة مهام سير العمل المتكررة، مما يوفر الوقت الثمين

_إنشاء مهام سير عمل تلقائية وتعيين التذكيرات بسهولة باستخدام ClickUp Automation_s

المستوى 5: تكامل الأدوات للبيانات المركزية

الهدف: مركزية البيانات وتسهيل العمليات من خلال ربط أدوات متعددة.

التحدي الأخير الذي تواجهه ليا هو إدارة البيانات المجزأة المنتشرة عبر المنصات. ولتحقيق النجاح، تحتاج إلى توحيد أدواتها في نظام واحد سلس.

✅ السلاح السري: تكاملات ClickUp

المزامنة مع Google Analytics و Mixpanel وأدوات أخرى لجمع البيانات بشكل مركزي

تقليل تعقيد إدارة أنظمة إعداد التقارير المتعددة

مشاركة الرؤى الموحدة مع فريقها لاتخاذ قرارات أفضل

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## أفضل الممارسات لتحسين مقاييس إعداد المستخدم على متن الطائرة

إن إتقان مقاييس تأهيل المستخدم يعني أن تتقن استخدام مقاييس تأهيل المستخدم يعني أن تتدخل في مكان عملائك.

تحتاج إلى صياغة تجربة تلقى صدى لدى المستخدمين. دعنا نتعمق في أفضل الممارسات لمساعدتك على تحسين عملية التأهيل والحفاظ على ارتفاع هذه المقاييس:

1. فهم المستخدمين واحتياجاتهم

لماذا يحتاج المستخدمون إلى منتجك؟ يمكن أن يكون هذا السؤال البسيط هو المفتاح لإطلاق تجربة تأهيل استثنائية.

كيف تبدأ:

إنشاء شخصيات مفصلة للمستخدمين

إجراء استبيانات ومقابلات مع المستخدمين الحاليين

استخدام استبيانات رضا العملاء داخل التطبيق لجمع الملاحظات في الوقت الفعلي

تحليل أنماط سلوك المستخدم

إجراء اختبار قابلية الاستخدام مع المستخدمين الحاليين والجدد

بمجرد فهمك العميق لأهداف المستخدم وتفضيلاته ونقاط الألم، يصبح تصميم عملية تأهيل فعالة أسهل بكثير.

2. قم بتقسيم وتخصيص كل رحلة مستخدم

ليس كل المستخدمين متشابهين - فبعضهم يريد الغوص في العملية، بينما يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة. ما يجب فعله:

تقسيم المستخدمين حسب الدور أو المجال أو مستوى الخبرة

تخصيص عملية الإعداد بناءً على أهداف المستخدم (على سبيل المثال، يسأل Canva عن الاستخدام المقصود بعد التسجيل)

تخصيص الإرشادات الإرشادية والرسائل داخل التطبيق والبرامج التعليمية

📌مثال: قد يحتاج المستخدم المبتدئ إلى إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة، بينما سيقدّر المستخدم المحترف خيار التخطي مباشرةً إلى الميزات المتقدمة. تخصيص التجربة يجعل عملية التهيئة أكثر جاذبية وفعالية.

3. استخدم قوائم مراجعة الإعداد لإبقاء المستخدمين على المسار الصحيح

فكر في قائمة مراجعة الإعداد كجهاز تحديد المواقع العالمي الموثوق به للمستخدمين. فهي توفر خارطة طريق منظمة، وتضمن أنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله وما هو التالي.

تساعد المستخدمين على تتبع تقدمهم

تشجّع على الاستكشاف من خلال المكاسب الصغيرة القابلة للتحقيق

يحافظ على تركيز المستخدمين على الخطوات الرئيسية

على سبيل المثال، قد ترشد قائمة التحقق المستخدمين خلال مهام مثل إعداد ملف شخصي أو استكشاف ميزة أو إكمال مشروعهم الأول. تعزز هذه "المعالم الصغيرة" ثقة المستخدم وتحفيزه.

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4. تلعيب عملية الإعداد

يمكن أن تكون عملية التأهيل مثل الارتقاء في لعبة فيديو، لذا لا تنسَ إضافة بعض المرح إلى التجربة!

إليك بعض أفكار التلعيب:

احتفل بإنجازات المستخدم من خلال الشارات أو المكافآت

استخدم تتبع التقدم لتحفيز إكمال المهام

تقديم نقاط لإكمال الإجراءات والمعالم الرئيسية

فتح محتوى حصري كلما تقدم المستخدمون

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يكافئ تطبيق الإنتاجية المستخدمين بشارات لإكمال مهام الإعداد أو تحقيق أهداف استخدام محددة، مما يجعل العملية جذابة وممتعة.

5. تقديم موارد الخدمة الذاتية داخل التطبيق

في بعض الأحيان، يفضل المستخدمون حل مشاكلهم بأنفسهم بدلاً من طلب الدعم.

تتضمن خيارات الخدمة الذاتية ما يلي:

قواعد المعرفة القابلة للبحث

الأسئلة الشائعة والأدلة الإرشادية

تلميحات الأدوات السياقية والبرامج التعليمية

📌مثال : يضمن مركز المساعدة الذي يمكن الوصول إليه من خلال واجهة المستخدم الخاصة بالمنتج أن يتمكن المستخدمون من العثور على الإجابات بسرعة دون مقاطعة سير عملهم. مكافأة: هذا يقلل من العبء على فريق الدعم الخاص بك.

مقاييس التأهيل أصبحت سهلة مع ClickUp أكثر من 90% من العملاء يشعرون أن الشركات التي يشترون منها "يمكنها أن تفعل ما هو أفضل" عندما يتعلق الأمر بتأهيل المستخدمين/العملاء الجدد.

هذا صحيح، يمكن أن تكون لعبة التأهيل الخاصة بك لحظة حاسمة في اكتساب العملاء.

لذا، إذا كنت تريد أن تكون عملية التهيئة سلسة وجذابة ولا تترك للمستخدمين أي أسئلة بدون إجابات، فأنت بحاجة إلى استخدام حل يمكنه القيام بكل شيء إلى جانبك.

ويجعل ClickUp هذا الأمر سهلاً من خلال تقديم أدوات مثل الحقول المخصصة للتخصيص، ولوحات المعلومات للتتبع في الوقت الفعلي، والأتمتة للتعامل مع المهام المتكررة. وهذا يمنحك في نهاية المطاف عملية تأهيل تعتمد على البيانات وتعمل كالسحر.

هل أنت جاهز لتحويل عملية التأهيل إلى آلة استبقاء؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد عملك يرتفع!