كيفية استخدام ChatGPT لفرق الموارد البشرية (حالات استخدام وأمثلة)

أنت مدفون تحت كومة من السير الذاتية، وتسعى جاهداً لإعداد مراجعات الأداء أثناء إدارة برامج التأهيل لعشرات الموظفين الجدد.

قد يبدو لك البقاء في صدارة كل هذه المهام وكأنه سباق لا ينتهي.

وهنا يأتي دور ChatGPT للموارد البشرية. 💻

سنستكشف في هذه المدونة كيف يمكن لمحترفي الموارد البشرية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لتسهيل عملهم وتحسين النتائج. 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

تعمل ChatGPT على تعزيز كفاءة الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل توصيف الوظائف، وفحص السير الذاتية، ومشاركة الموظفين

يسمح لأخصائيي الموارد البشرية بالتركيز على مهام أكثر استراتيجية، مما يوفر الوقت ويقلل من التوتر

على الرغم من أن ChatGPT مفيد، إلا أنه يفتقر إلى الذكاء العاطفي المطلوب لإدارة الموارد البشرية الأساسية، ويمكن أن يؤدي إلى تحيزات، لذلك من المهم توخي الحذر

يؤدي استخدام ClickUp، مع ClickUp Brain، إلى تحسين سير عمل الموارد البشرية من خلال الأتمتة والقوالب القابلة للتخصيص والدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يساعد دمج كلتا الأداتين فرق الموارد البشرية في الحفاظ على التنظيم وتحسين التواصل وتحسين العمليات

## فهم ChatGPT للموارد البشرية استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية يمكن أن يحسن بشكل كبير كيفية إدارة الفرق لمهامها الإدارية اليومية.

على سبيل المثال، يساعد ChatGPT على أتمتة العمليات المتكررة ويعزز التواصل المؤسسي. بدعم من معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يفهم ChatGPT اللغة البشرية ويستجيب لها بشكل طبيعي وبديهي.

في التوظيف، يساعد في تبسيط العملية من خلال مراجعة السير الذاتية وحتى التعامل مع المقابلات الأولية. بالنسبة ل إشراك الموظفين، يساعد ChatGPT في إنشاء رسائل مخصصة، وجمع الملاحظات، وتتبع رضا الموظفين. كما أنه يجعل توضيح السياسات أسهل من خلال الإجابة على أسئلة الموظفين حول قواعد الشركة أو المزايا.

🔍 هل تعلم؟ من بين جميع المؤسسات التي بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية، 64% منها تستخدمه لاكتساب المواهب، و43% للتعلم والتطوير، و25% لإدارة الأداء، وفقًا للتقارير SHRM .

## كيفية استخدام ChatGPT للموارد البشرية

تُعد ChatGPT أداة رائعة لـ تبسيط عمليات الموارد البشرية ولكنه جيد فقط بقدر جودة مطالباتك. يكمن مفتاح تحقيق أقصى استفادة منه في التفاعل معه.

لتبسيط ذلك، يمكنك استخدام موجهات ClickUp ChatGPT لقالب الموارد البشرية . يساعد على توليد أفكار لإدارة فريقك وتحفيزه، وطرح أفكار لإشراك الموظفين، وإنشاء محتوى لبرامج تأهيل وتدريب فعالة.

دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام ChatGPT لوظائف الموارد البشرية مع مطالبات مجربة ومختبرة. 💁

1. إنشاء الأوصاف الوظيفية

يكتب ChatGPT توصيفاً موجزاً للوظائف، مما يسمح لمسؤولي التوظيف بإنشاء منشورات وظيفية جذابة بشكل أسرع. ما عليك سوى إدخال تفاصيل مثل المسمى الوظيفي والمسؤوليات والمؤهلات والمهارات للحصول على مسودة مصقولة تتماشى مع مجال شركتك وثقافتها.

يساعد ذلك على جذب المرشحين المناسبين، مما يجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفاصيل الوظيفة مصممة خصيصاً لتناسب المتطلبات الفريدة لكل وظيفة.

📌مطلب: قم بإنشاء وصف وظيفي لوظيفة مدير تسويق يركز على استراتيجيات التسويق الرقمي وإنشاء المحتوى، ويتطلب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في هذا المجال.

إنشاء أوصاف وظيفية مفصلة لمختلف الأدوار في شركتك

2. فحص السير الذاتية الذكاء الاصطناعي للتوظيف تبسيط عملية فحص السيرة الذاتية وتحديد المهارات والخبرات ذات الصلة.

يفهم ChatGPT السياق والمعنى وراء الكلمات، ويكتشف المهارات والخبرات ذات الصلة حتى لو لم تتطابق المصطلحات مع الكلمات الرئيسية. يؤدي ذلك إلى عملية توظيف أكثر شمولاً لأنها تركز على المؤهلات وليس على التفاصيل الشخصية.

📌مطلب: لديّ مجموعة من السير الذاتية لوظيفة أخصائي موارد بشرية. هل يمكنك تحليلها وتحديد أفضل ثلاثة مرشحين بناءً على مهارات الموارد البشرية في إدارة المواهب والتطوير التنظيمي والعمل الجماعي؟

تحليل السير الذاتية للعثور على أفضل مرشح لمدير التوظيف

🔍 هل تعلم؟ في دراسة أجرتها Gartner ، يعتقد 76% من قادة الموارد البشرية أنه إذا لم تتبنى مؤسساتهم حلول الذكاء الاصطناعي أو تطبقها مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال ال 12 إلى 24 شهرًا القادمة، فسوف تتأخر في النجاح المؤسسي.

3. توليد أسئلة المقابلات الشخصية

يعمل ChatGPT على تبسيط عملية توليد أسئلة المقابلات الشخصية لأدوار محددة واحتياجات الشركة.

قدم وصفاً للوظيفة أو حدد الكفاءات الرئيسية، وستحصل على قائمة أسئلة مصممة خصيصاً لتقييم المهارات الفنية والملاءمة الثقافية. سيوفر ذلك الوقت ويعزز جودة المقابلة، مما يساعدك على طرح الأسئلة المناسبة للعثور على أفضل المرشحين.

📌موجه: قم بإنشاء قائمة من 10 أسئلة للمقابلات الشخصية لوظيفة مسوق رقمي، مع التركيز على المهارات التحليلية والعمل الجماعي.

إضافة معايير محددة لأسئلة المقابلة الشخصية للحصول على أسئلة متخصصة

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4. المساعدة أثناء التأهيل

تقدم ChatGPT دعمًا مخصصًا لتوجيه الموظفين الجدد من خلال المعلومات الأساسية مثل سياسات الشركة.

ويمكنه إنشاء أدلة مفيدة، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، والمشاركة في محادثات تفاعلية بناءً على تفضيلات محددة.

📌موجه: أحتاج إلى دليل تفصيليّ خطوة بخطوة للتأهيل يساعد ممثلي خدمة العملاء الجدد على فهم أنظمة مؤسستنا وعملياتها.

قم بتأهيل موظفيك بنجاح مع ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: استخدم ChatGPT و برنامج قاعدة بيانات الموظفين لتبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد، مما يجعل العملية أسرع وأكثر تخصيصًا.

5. إنشاء استبيانات مشاركة الموظفين

ينشئ ChatGPT استبيانات الموظفين الجاهزة للاستخدام، مما يسهّل تصميم البيانات وتحليلها وتفسيرها.

وهي تساعد متخصصي الموارد البشرية على صياغة أسئلة استبيانات مخصصة تغطي مجالات رئيسية مثل رضا الموظفين، والمشاركة، وثقافة مكان العمل. يمكن للأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضاً تحليل الإجابات المفتوحة لاكتشاف الاتجاهات والمشاعر، مما يوفر رؤى قيّمة لدفع عجلة التحسين.

📌موجه: قم بإنشاء مجموعة من الأسئلة لاستبيان مشاركة الموظفين تتضمن أسئلة مقياس التصنيف والأسئلة المفتوحة التي تركز على ديناميكيات الفريق والرضا الوظيفي الفردي.

إنشاء استبيانات توظيف شاملة للموظفين باستخدام ChatGPT

🧠 حقيقة ممتعة: 64% من الأشخاص أنهم يفضلون الوثوق بالذكاء الاصطناعي أكثر من مديرهم، وقد لجأ نصفهم بالفعل إلى روبوت بدلاً من مديرهم للحصول على المشورة.

6. دعم مراجعات الأداء

يقوم ChatGPT بإنشاء مراجعات أداء واضحة ومنظمة تسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية ومجالات النمو. فهو يجمع بين المدخلات من التقييمات الذاتية وملاحظات الأقران، مما يوفر منظورًا شاملاً.

يمكنك تخصيص النتائج بسهولة للتأكد من أنها خاصة بكل موظف وسياق محدد، مما يوفر الوقت مع الحفاظ على الملاءمة. لوحات معلومات الموارد البشرية تساعد في تصور هذه المراجعات بفعالية.

📌موجه: اكتب مراجعة أداء لـ [اسم الموظف]، الذي تميز في إدارة المشاريع خلال العام الماضي من خلال قيادة ثلاث عمليات إطلاق ناجحة للمنتجات، وتحسين تعاون الفريق، وتعزيز درجات رضا العملاء. قم بتضمين أمثلة محددة للإنجازات ومجالات التطوير.

احصل على مراجعات مفصلة لأداء الموظفين مع ChatGPT

7. صياغة سياسات الشركة

يعمل ChatGPT على تبسيط عملية إنشاء سياسات الشركة من خلال توفير إطار عمل للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مما يساعد المؤسسات على معالجة المخاطر المحتملة مثل خصوصية البيانات والمعلومات الخاطئة.

وهو يدعم صياغة السياسات التي تتماشى مع قيم الشركة، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والإشراف البشري لتعزيز السلوك الأخلاقي في جميع أنحاء المؤسسة.

📌مطلب: قم بصياغة سياسة الشركة فيما يتعلق باستخدام ChatGPT في اتصالات الموظفين، مع التركيز على خصوصية البيانات والمبادئ التوجيهية الأخلاقية.

صياغة سياسات شركة موثوقة مع ChatGPT

8. إنشاء مواد تدريبية

يعمل ChatGPT على تبسيط عملية إنشاء المواد التدريبية من خلال إنشاء مخططات منظمة ومحتوى مخصص بناءً على المطالبات. فهو يساعد على العصف الذهني للموضوعات، وتطوير الخطوط العريضة للدورة التدريبية، واقتراح أفكار دروس جذابة، مما يوفر وقت المعلمين والمدربين مع تقليل عبء العمل عليهم.

📌مطلب: إنشاء مخطط تفصيلي لبرنامج تدريبي حول مهارات التواصل الفعال للمديرين الجدد، بما في ذلك أهداف التعلم الرئيسية والأنشطة المقترحة.

إنشاء مخطط تفصيلي لبرنامج تدريبي لتعزيز الإنتاجية

9. تيسير جلسات التغذية الراجعة للموظفين

يساعد ChatGPT في تخطيط وهيكلة جلسات التغذية الراجعة من خلال إنشاء مطالبات للمناقشة وأسئلة إرشادية. ويمكنه أيضاً تخصيص الأسئلة لموضوعات محددة، مثل الأداء أو الأهداف أو ثقافة مكان العمل، مما يجعل كل جلسة أكثر ملاءمة وتأثيراً.

وبمساعدة ChatGPT، يمكن لفرق الموارد البشرية تعزيز التواصل المفتوح، وتحديد اتجاهات الأداء، وتحسين تجربة الموظفين بشكل عام.

📌موجه: ما هي مطالبات المناقشة التي يمكنني استخدامها لتسهيل جلسة تعليقات مع فريقي حول تحسين التعاون والتواصل؟

إضافة معايير محددة لجلسات التغذية الراجعة الموجزة

10. تعزيز الاتصالات الداخلية

يساعد ChatGPT فرق الموارد البشرية على تبسيط التواصل الداخلي. فهو يقوم بصياغة رسائل واضحة ومتسقة، مثل الإعلانات على مستوى الشركة وتحديثات السياسة والنشرات الإخبارية. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً إنشاء تحديثات خاصة بكل فريق، مما يضمن حصول الجميع على المعلومات الصحيحة.

باستخدام ChatGPT، يمكن لفرق العمل التواصل بكفاءة أكبر، وتوصيل الرسائل التي تلقى صدى لدى مجموعات الموظفين المختلفة.

📌مطلب: هل يمكنك صياغة إعلان واضح ومتسق على مستوى الشركة حول تغيير قادم في السياسة؟ يُرجى تضمين التفاصيل التالية:

اسم تغيير السياسة

الغرض أو سبب التغيير

الأقسام أو الفرق المتأثرة

التغييرات الرئيسية التي يجب أن يكون الموظفون على دراية بها

الجدول الزمني للتنفيذ

أي إجراءات يحتاج الموظفون إلى اتخاذها

معلومات الاتصال للاستفسارات أو الاستفسارات

الاستفادة من ChatGPT لكتابة ردود ورسائل مخصصة للاتصالات الداخلية

🤝 تذكير ودّي: دائماً تحقق مرة أخرى من الردود التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في اتصالات الموظفين لتجنب الأخطاء غير المقصودة أو التفسيرات الخاطئة.

## قيود استخدام ChatGPT لعمليات الموارد البشرية

إضافة ChatGPT إلى خطة الموارد البشرية تقدم العديد من الفوائد؛ ومع ذلك، من المهم إدراك حدودها. مثل أي أداة، فإن حدودها قد لا تجعلها مناسبة لكل مهمة.

لنلقِ نظرة على حدودها. 👇

الذكاء العاطفي: لا يمكنه تقديم اللمسة الإنسانية المتعاطفة التي غالبًا ما تكون مطلوبة في المواقف الحساسة التي تتطلب تفاعلًا إنسانيًا مثل حل النزاعات أو تقديم الدعم العاطفي للموظفين

لا يمكنه تقديم اللمسة الإنسانية المتعاطفة التي غالبًا ما تكون مطلوبة في المواقف الحساسة التي تتطلب تفاعلًا إنسانيًا مثل حل النزاعات أو تقديم الدعم العاطفي للموظفين الإبداع المحدود: في حين أن ChatGPT يمكنها توليد الأفكار أو الاقتراحات، إلا أنها قد لا تقدم دائمًا حلولاً إبداعية أو فريدة من نوعها، خاصة عند التعامل مع تحديات الموارد البشرية المتخصصة

في حين أن ChatGPT يمكنها توليد الأفكار أو الاقتراحات، إلا أنها قد لا تقدم دائمًا حلولاً إبداعية أو فريدة من نوعها، خاصة عند التعامل مع تحديات الموارد البشرية المتخصصة التحيز والتمييز: يمكن أن يعكس التحيزات من البيانات التي تم التدريب عليها، مما يؤدي إلى معاملة غير عادلة في عمليات مثل التوظيف أو التقييمات

يمكن أن يعكس التحيزات من البيانات التي تم التدريب عليها، مما يؤدي إلى معاملة غير عادلة في عمليات مثل التوظيف أو التقييمات مخاطر أمنية: هناك مخاوف بشأن مشاركة بيانات الموظفين لأن أقسام الموارد البشرية غالبًا ما تتعامل مع معلومات سرية للغاية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للاجتماعات ومساعدي الاجتماعات

## استخدام ClickUp لفرق الموارد البشرية

ال برنامج ClickUp للموارد البشرية طريقة رائعة للبقاء منظماً وفعالاً. تدعم ميزاته القابلة للتخصيص تتبع مقدمي الطلبات، وأتمتة سير العمل، والتوظيف، والتأهيل، وإدارة الموظفين.

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل ميزاته لإدارة فرق الموارد البشرية. ✅

### ClickUp Brain

أنشئ رسائل بريد إلكتروني للتوظيف والتأهيل بالنغمة التي تريدها باستخدام ClickUp Brain

لتبسيط جهودك في التواصل، يمكنك اللجوء إلى ClickUp Brain وهو مساعد ممتاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومُدمج في المنصة.

فهو يُنشئ مطالبات خاصة بالأدوار لتحليل البيانات، وإنشاء التقارير، والتوصية بالحلول المحتملة لمشاكل الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، فهو أداة ممتازة لتغيير نبرة رسالتك اعتماداً على الشخص الذي تتحدث إليه - سواء كان محترفاً أو غير رسمي، اختر أنت!

هذا أداة الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية يمكن استخدامها في كل مرحلة من مراحل سير عملك لتوفير الوقت.

النقر فوق الأتمتة

أتمتة جلسات التغذية الراجعة والمهام المتكررة الأخرى باستخدام أتمتة ClickUp أتمتة ClickUp Automations أن تُزيح الكثير من المهام الروتينية عن كاهل فريق الموارد البشرية لديك.

على سبيل المثال، عند بدء تعيين موظف جديد, انقر فوق إرسال بريد إلكتروني ترحيبي مخصص لهم تلقائيًا، مما يجعلهم يشعرون بالتفاعل منذ البداية. ويمكنه أيضًا الحفاظ على تحديث سجلات الموظفين من خلال تحديث المعلومات تلقائيًا بناءً على محفزات معينة، مثل تغيير في المنصب أو القسم.

بالإضافة إلى ذلك، يصبح تتبُّع الأداء سهلاً من خلال التذكيرات التلقائية للمراجعات والتحقق من التقدم.

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نماذج النقر فوق النماذج

استخدم نماذج ClickUp للحصول على ملاحظات دقيقة من الموظفين نماذج ClickUp يتيح لك إنشاء نماذج مخصصة لجمع ملاحظات الموظفين وإجراء الاستبيانات وجمع البيانات حول المبادرات الجديدة.

على سبيل المثال، إذا كنت تطرح برنامجاً صحياً ، يمكنك إنشاء استبيان لجمع تعليقات حول رأي الموظفين ومدى استفادتهم منه. يمكنك أيضًا جمع رؤى حول برامج التدريب أو الرضا الوظيفي أو ديناميكيات الفريق للمساعدة في تشكيل القرارات المستقبلية.

باستخدام نماذج ClickUp، يمكنك الحصول على بيانات في الوقت الفعلي تساعدك على اتخاذ خيارات أكثر استنارة وتحسين تجربة الموظفين بشكل عام.

النماذج

يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب مجانية للموارد البشرية لتبسيط سير عملك.

قالب كتيب كتيب الموارد البشرية الخاص بـ ClickUp

ال نموذج دليل الموارد البشرية ClickUp هو مركز مركزي لجميع الوثائق المتعلقة بالموارد البشرية، مما يضمن وصول الموظفين إلى أحدث السياسات والمزايا والإرشادات.

يسمح لك هذا القالب القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بتخصيصه حسب احتياجات مؤسستك. يمكنك تنظيم أقسام التأهيل، وإدارة الأداء، وسياسات الإجازات، وتطوير الموظفين. علاوة على ذلك، يمكنك تضمين إرشادات للعمل عن بُعد، أو بروتوكولات السلامة، أو جهود التنوع والشمول.

للمضي قدماً في هذا الأمر، يساعد ClickUp Brain في إنشاء وتنظيم المحتوى، ويقدم اقتراحات لتحسين السياسات أو صياغة إرشادات جديدة أو إنشاء أسئلة وأجوبة بناءً على استفسارات الموظفين.

على سبيل المثال، قد يقوم البرنامج بكتابة مسودة تحديث للسياسة بناءً على التعليقات الواردة من استطلاع حديث أو اقتراح عروض مزايا جديدة بناءً على توجهات الموظفين الحالية.

ال قالب قاعدة معارف ClickUp للموارد البشرية أداة رائعة أخرى لمحترفي الموارد البشرية. إنها مستودع مركزي لجميع الوثائق والسياسات والإجراءات الأساسية، مما يساعدك على توثيق وتتبع عمليات الموارد البشرية الرئيسية. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain مع هذا.

حوّل سير عمل الموارد البشرية لديك باستخدام ClickUp

الذكاء الاصطناعي أداة لا تُقدَّر بثمن لفرق الموارد البشرية، مما يجعل المهام أكثر كفاءة وأقل إرهاقاً.

ومع ذلك، على الرغم من أن ChatGPT أداة رائعة، إلا أنها ليست حلاً واحداً يناسب الجميع. فهو يفتقر إلى الذكاء العاطفي الضروري للمواقف الحساسة، ومن المحتمل أن يُدخل التحيز في عملياتك.

يقدم ClickUp حلاً أكثر شمولاً لإدارة مهام الموارد البشرية المتعددة - مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد وضمان الشفافية والمساءلة عبر الفريق. إذا كنت تتطلع إلى تعزيز إنتاجية الموارد البشرية، وإدارة مهام سير العمل المعقدة، والتعاون بفعالية، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. اشترك في ClickUp اليوم!