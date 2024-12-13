كيف يمكن للاستقصاء السياقي أن يحول أبحاث تجربة المستخدم الخاصة بك

لنفترض أنك تعمل على تطبيق مساعد للمعلمين. لكي تفهم حقًا كيف سيستخدمونه، تحتاج إلى رؤيتهم في الفصل الدراسي، حيث يتعاملون مع العديد من المهام في وقت واحد ويتعاملون مع الانقطاعات المستمرة.

يمكن أن تساعدك مراقبتهم أثناء العمل على اكتشاف التحديات الحقيقية، مثل إدارة التكنولوجيا أثناء التدريس. يساعدك هذا النهج في تصميم حل يناسب روتينهم اليومي.

تشير الدراسات إلى أن 42% من العملاء على استعداد لدفع المزيد للحصول على تجربة أكثر ودًا وترحيبًا، كما أن الشركات التي تركز على تجربة العملاء ترى موظفين أكثر تفاعلاً.

يمنحك الاستفسار السياقي رؤى قيّمة لإنشاء تصميمات تلبي احتياجات المستخدمين. في منشور المدونة هذا، سنستكشف الاستقصاء السياقي وخطواته الرئيسية وأمثلة لإرشادك في بحثك الخاص.

ما هو الاستقصاء السياقي؟

يتضمن الاستقصاء السياقي مراقبة مستخدمي تطبيقك في سياقهم الطبيعي لفهم تصرفاتهم وكيفية تأثير أفكارهم على تلك التصرفات.

سيساعدك هذا النهج العملي على مشاهدة كيفية استخدام الأشخاص لتطبيقك، وتحديد الميزات التي يحبها الأشخاص، و أن تصبح أكثر توجهاً نحو العملاء .

الاستقصاء السياقي مقابل الدراسة الميدانية ### الاستقصاء السياقي مقابل الدراسة الميدانية

في الدراسة الميدانية، أنت في وسط غرفة الطوارئ، تراقب بصمت كيف تعمل الممرضات وتحاول فهم يومهن حتى تتمكن من إنشاء تطبيق فعال لهن باستخدام أدوات تصميم تجربة المستخدم . لكنك لا تتفاعل معها.

مع الاستفسار السياقي، أنت تتواصل معهم.

إليك كيف يختلف الاستقصاء السياقي عن الدراسة الميدانية.

الاستقصاء السياقي الاستقصاء السياقي الدراسة الميدانية مستوى التفاعل مستوى عالٍ؛ يتضمن المشاركة النشطة مع المشاركين منخفض؛ رصد في المقام الأول دون مقاطعة جمع البيانات يجمع بين الملاحظة والمقابلات في الوقت الفعلي يركز على بيانات الملاحظة فقط دور المستخدم يقود المستخدمون الجلسة بصفتهم خبراء في الموضوع المستخدمون هم أشخاص سلبيون يتم ملاحظتهم المرونة قابلة للتكيف بناءً على استجابات المشاركين أقل قابلية للتكيف؛ تتبع خطة مراقبة محددة مسبقًا عمق الرؤية يوفر رؤى عميقة حول دوافع المستخدمين وسياقهم يقدم رؤى واسعة حول سلوك المستخدم

المكونات الرئيسية للاستقصاء السياقي

| ما يقوله الناس وما يفعله الناس وما يقولون أنهم يفعلونه أشياء مختلفة تمامًا

مارغريت ميد، عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية

تسمح لك طريقة الاستقصاء السياقي بمراقبة كل جانب من جوانب تفاعل المستخدم لفهم ما هو مهم.

دعنا نراجع المبادئ الثلاثة للاستقصاء السياقي.

1. الملاحظة

للحصول على رؤى حقيقية، ادخل إلى عالم المستخدم - كن ذبابة على الحائط في مكان عمله أو في المنزل أو في أي مكان يتفاعل فيه مع المنتج.

هل تقوم بتصميم نظام مسح ضوئي أسرع للباريستا؟ راقب الطرق المختصرة أو الحلول الذكية أو لفة العين العرضية. كل تنهيدة أو نظرة على ساعتهم هي دليل. دوّن كل ذلك!

تمنحك هذه الملاحظة المباشرة رؤى أولية غير مصفاة حول ما يفعلونه، ولماذا يفعلون ذلك، وما الذي يدفعهم - أو يحبطهم.

2. الاستفسار

الآن، حان الوقت للتفاعل مع المستخدمين من خلال مقابلة سياقية.

لديك خياران

الاستفسار السلبي: دعهم ينتهون، ثم اسألهم "_ما الذي كان يدور في رأسك؟" هذا يبقي الأمر هادئًا ويخرج رؤى صادقة

دعهم ينتهون، ثم اسألهم "_ما الذي كان يدور في رأسك؟" هذا يبقي الأمر هادئًا ويخرج رؤى صادقة الاستفسار النشط: اقفز في منتصف المهمة بأسئلة مثل "ما الذي جعلك تنقر على ذلك؟" مثالي لالتقاط تلك اللحظات التي ها!

تمنحك كلتا الطريقتين لماذا وراء أفعالهم.

3. التوثيق

حان الوقت لتوثيق نتائجك! اجمع الملاحظات ومقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمقابلات السياقية - حتى تلك غير الواضحة التي يبدو فيها المستخدمون مستعدين لرمي أجهزتهم.

كل التفاصيل مهمة، من لحظات "_أوه، لم أكن أعرف ذلك!" إلى نظرات الإحباط.

هذه الأفكار هي منجمك الذهبي لاكتشاف الأنماط وتوجيهها عملية التصميم القرارات. ستدعم النتائج الموثقة بشكل جيد عرضك التقديمي لما ينجح وما لا ينجح ولماذا لأصحاب المصلحة.

أين يمكنك تنفيذ مكونات طرق البحث هذه؟ دعنا نستكشفها الآن!

أمثلة على الاستقصاء السياقي

نناقش مثالين للاستقصاء السياقي، ونعرض كيف قام أفراد بتطبيق هذه التقنية بنجاح لتوضيح كيف يمكنك تطبيقها لتلبية متطلباتك الخاصة.

1. استخدام مقابلة الاستفسار السياقي لفهم سلوك العملاء في متجر Trader Joe's، إحدى سلاسل البقالة الشهيرة في أمريكا تقول ماجي لين، مصممة تجربة المستخدم، إن "لفهم سلوك العملاء وأولوياتهم في متجر Trader Joe's، قمت بإجراء استفسارين سياقيين مع جيل وجاستن. ما اكتشفته كان مثيرًا للاهتمام

_فإن جيل، على سبيل المثال، دائمًا ما تسحب المنتجات من الموضع الثاني على الرف. لماذا؟ لأنها تعتقد أن الموضع الأول "متناول اليد" ومن المحتمل أن يكون أقل نضارة. وإذا كان الخيار الثاني لا يفي بمعاييرها، فإنها تتفقد البقعة الثالثة. بسيطة ولكنها رائعة

على الرغم من أن جاستن لديه قائمة تسوق، إلا أنه يتفقد كل ممر للتأكد من أنه لا يفوته أي شيء. الأمر يتعلق بعدم إغفال أي شيء حتى لو لم يكن موجوداً في القائمة.

إنه لأمر مدهش كيف تكشف تصرفات المستخدمين عن أشياء لم يدركوها بأنفسهم مثلما تلاحظ عاداتك أثناء مراقبتك للآخرين!"

2. استخدام الاستفسار السياقي لتحسين منتجات SharkNinja

"_المستهلكون قد لا يعرفون حتى مشاكلهم مع منتجاتهم الحالية." مارك باروكاس يشارك رئيس شركة SharkNinja، وهي شركة عالمية لتصميم المنتجات والتكنولوجيا، قصة عن مجموعة تركيز العملاء التي أوقعته في حيرة من أمره وعلمته درسًا في مجال الأعمال غيّر قواعد اللعبة.

فقد ذهبوا وراقبوا كيفية استخدام الناس للمكانس الكهربائية في منازلهم. وقد ساعدهم ذلك على إعادة تصميم وتحسين عروضهم. إنه تذكير مثالي بأن أفضل الأفكار تأتي أحيانًا من المستخدمين، وليس من مجلس الإدارة. بصفتك مصمم منتجات، ستقدّر كيف يمكن حتى لأكثر التعليقات غير المتوقعة أن تعيد تشكيل نهجك.

اقرأ أيضًا: إدارة التصميم - نصائح وقوالب وأدوات التصميم والآن، دعنا نفهم كيفية إجراء جلسات الاستفسار السياقية. سنستكشف ذلك بعمق في الفقرات التالية.

كيفية إجراء الاستفسار السياقي

⚡️ استقصاء العالم الحقيقي

مصممة تجربة المستخدم نيكي أندرسون ستانير جربت أساليب مختلفة للمقابلات السياقية قبل العثور على أكثرها فعالية.

مشكلتها؟

تأثير هاوثورن - حيث يقوم الناس بتعديل سلوكهم لأنهم يعلمون أنهم مراقبون.

أثناء الاستفسارات السياقية، قد يؤدي المشاركون المهام بعناية أكبر أو يتبعون الإجراءات بشكل أكثر صرامة من المعتاد لأنهم يدركون أنهم مراقبون. وهذا يمكن أن يؤدي إلى بيانات لا تعكس تماماً سلوكيات العالم الحقيقي.

دعنا الآن نضع لك الأساس لتطوير نهج الاستقصاء السياقي الخاص بك.

1. خطط للاستقصاء

ستقوم بمراقبة الأشخاص في سياقهم الطبيعي. وهذا يتطلب خطة منهجية!

الخطوة الأولى هي فهم المستخدمين. جرّب قوالب شخصية المستخدم لتخطيط كيف تعتقد أنهم سيتعاونون مع الرؤى التي تجمعها من أساليب البحث الاستقصائي السياقي.

ثم قم بتوضيح أساليب البحث النوعي التي تريد الإجابة عنها في عملية الاستقصاء السياقي.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على تطوير أداة جديدة للمعلمين، يمكن أن تتضمن أسئلتك ما يلي

كيف يدير المعلمون حاليًا تخطيط الدروس؟

ما هي التحديات التي يواجهونها مع الأنظمة الحالية؟

يمكنك أيضًا إنشاء نموذج ملاحظات لجمع مدخلات المشاركين في استفسارك السياقي.

يمكنك القيام بكل ذلك يدويًا أو بسهولة باستخدام انقر فوق أثناء التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين. ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المهام وإدارة المعرفة وأدوات التواصل والتعاون في واجهة واحدة لضمان حصولك على جميع المعلومات المطلوبة في متناول يدك! يساعدك هذا على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

مع نماذج ClickUp ، يمكنك بسهولة تمكين المشاركين في الدراسة الذين يراقبون المستخدمين أو أي من أصحاب المصلحة الآخرين من مشاركة ملاحظات المنتج وتنظيم بيانات الاستجابة للإجراء تلقائيًا.

استخدم نماذج ClickUp لجمع تفاصيل المشاركين بسرعة

ClickUp مناسب تمامًا للاجتماعات، وملء النماذج، وجمع البيانات، وإدارة المهام اليومية، وإدارة النطاق الترددي للفريق، وإدارة العمل عندما يكون أعضاء الفريق خارج المكتب في الإجازات أو الإجازات المرضية، والبيانات التاريخية، وجيد لمعرفة مقدار الأموال والحملات التي لمسها فريقنا على مدار العام كريسي بويل كبيرة مديري الحملات، شركة بنسك ميديا كوربوريشن_

إن قالب خطة بحث المستخدم ClickUp سيساعدك على التواصل وتنظيم وتنفيذ كل مرحلة واكتساب رؤى عميقة حول سلوكيات المستخدمين واحتياجاتهم ودوافعهم في بيئتهم الطبيعية.

قالب خطة بحث المستخدم ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

اكتشاف وتصنيف احتياجات المستخدمين وخصائصهم بسهولة

تطوير استبيانات بحثية فعالة لدعم بحثك

قيادة الاستراتيجيات القائمة على البيانات لتحسين ميزتك/منتجك/خدمتك

والنتيجة؟ يتسنى لك التركيز على تقديم منتجات وحلول عالية الجودة تلبي توقعات المستخدمين.

لتنفيذ خططك، قم بجدولة المقابلات وجلسات المراقبة وتعيين المهام لأعضاء الفريق المعنيين باستخدام انقر فوق المهام . سيساعدك هذا في إدارة تصميم المشاريع بفعالية وإنشاء أنظمة تركز على العملاء.

جمع المعلومات ذات الصلة وتمكين فريقك من إنجاز العمل باستخدام مهام ClickUp Tasks

2. إجراء الملاحظات

عندما تبدأ في إجراء ملاحظات المستخدم، قم بإنشاء علاقة مع المشاركين لمساعدتهم على الشعور بالراحة. إذا كنت لا تعرف المشارك، ابدأ بتقديم نفسك!

اطرح أسئلة الإحماء الأساسية، مثل "كيف يومك؟" أو "ما هي هوايتك المفضلة؟ سيمنحك هذا وقتًا لبناء علاقة مع المشارك وتمييز ذلك عن طرق البحث الأخرى.

تحدث معهم حول توقعاتك لممارسات العمل وما يمكن أن يتوقعوه منك. على سبيل المثال، أخبرهم مثلاً: "_سأراقبك وأنت تعمل بشكل طبيعي وقد أطرح أسئلة سريعة - فقط ركز على مهامك كما لو كنت غير مرئي!"

سيساعدك ذلك على إشراكهم بشكل أكبر. خلال الملاحظات، يمكنك الاستمرار في تدوين ملاحظات مفصلة للحصول على رؤى قيمة.

💡 نصيحة احترافية: يجب أن تتضمن ملاحظاتك ما يلي:

إجراءات المستخدم: ما هي المهام المحددة التي يقومون بها؟ كيف يتفاعلون مع الأدوات أو المنتجات؟

ما هي المهام المحددة التي يقومون بها؟ كيف يتفاعلون مع الأدوات أو المنتجات؟ السياق البيئي: لاحظ التصميم المادي والموارد المتاحة والتفاعلات الاجتماعية ذات الصلة

لاحظ التصميم المادي والموارد المتاحة والتفاعلات الاجتماعية ذات الصلة الاستجابات العاطفية: سجّل أي إحباطات واضحة أو رضا واضح عبّر عنه المستخدم

استخدم ClickUp Notepad لتحويل ملاحظات المستخدم من جلسات الاستفسار السياقي إلى مهام قابلة للتتبع

مع انقر فوق المفكرة يمكنك تدوين أفكارك وأفكارك وملاحظاتك ومهامك المتعلقة بالمقابلات أثناء التنقل. هل أثار إجراء سريع لأحد المشاركين فكرة لميزة محتملة؟ قم بتدوينها على الفور في المفكرة.

قم بتنظيم هذه الأفكار في مهام قابلة للتنفيذ، مثل "تنفيذ ملاحظات الباحث"، واحتفظ بها في أي مكان، مما يضمن عدم انزلاق أي تفاصيل قيّمة من خلال أي مكان.

قم بجدولة جلسات مراقبة الاستفسار السياقي بسهولة وتتبع التواريخ المهمة في طريقة عرض التقويم في ClickUp

للحفاظ على بحثك منظمًا وفي الموعد المحدد، استخدم عرض تقويم ClickUp وتتبع التواريخ المهمة. سواء أكنت تخطط لملاحظات فردية أو تضع تذكيرات لمقابلات المتابعة، تتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص وإمكانيات السحب والإفلات في التقويم جدولة الجلسات بسهولة.

3. إجراء الاستفسار

بمجرد إجراء الملاحظات الأولية للمستخدم، حان الوقت للتعمق أكثر وإجراء جلسة استفسار. اطرح أسئلة سريعة ومفتوحة لتوضيح ما تراه.

إذا كانوا يتصارعون مع ميزة ما، اسأل "ما الهدف هنا؟" أو "كيف تستخدم هذا عادةً؟

على سبيل المثال، تحقق مما إذا كان شخص ما ينقر باستمرار قبل العثور على الزر الصحيح. "_ هل هناك شيء تبحث عنه تحديدًا؟"

اجعلها محادثة، وشجعهم على طرح أسئلة المتابعة، وكن مستعدًا للتكيف إذا ذكروا شيئًا غير متوقع. ولا تتردد في التقاط الصور أو مقاطع الفيديو (بعد الحصول على إذن) لالتقاط الفروق الدقيقة التي قد تفوتك الملاحظات.

يمنحك هذا الاستفسار المرن في الوقت الحقيقي رؤى صريحة وصادقة لا يمكن لأي نص مكتوب أن يتنبأ بها، مما يحدد الأنظمة التي تركز على العميل.

إن قالب دراسات المستخدم ClickUp يقدم نهجًا منظمًا لجمع ملاحظات المستخدمين وتنظيمها والتوصية بتغييرات قابلة للتنفيذ.

نموذج دراسات المستخدم ClickUp

سوف يقوم القالب بـ

يوفر لك الوقت من خلال توفير هيكلية

يسهل عليك التقاط بيانات المستخدم وتحليلها

مساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات بشأن تغييرات التصميم والمنتج

ضمان الاتساق في النتائج عبر دراسات متعددة

استخدمه لتحليل تجارب المستخدم بالتفصيل، والتحقق من صحة النتائج، وتحديد أولويات التحسينات التي يمكن أن تجعل تطبيقك أو موقعك الإلكتروني أكثر سهولة واستجابة وسهولة في الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: اختتم بملخص سريع لما تعلمته واسألهم عما إذا كانوا يريدون مشاركة أي شيء آخر. ستندهش من عدد المرات التي تتسلل فيها أفضل رؤى التصميم السياقية في النهاية!

4. توثيق البيانات وتنظيمها وتحليلها

بعد كل جلسة، قم بتنظيم ملاحظاتك في فئات مثل "ملاحظات الباحث" بناءً على موضوعات أو أهداف بحثية محددة.

يمكن أن يشمل ذلك

احتياجات المستخدم

نقاط الألم

سير العمل

العوامل البيئية

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لتنظيم ومراجعة جميع الأفكار والمعلومات الخاصة بك ومراجعتها بحثًا عن أنماط التصميم السياقية المتكررة:

السلوكيات أو التحديات المتشابهة التي يواجهها العديد من المستخدمين

العوامل البيئية المشتركة التي تؤثر على تصرفات المستخدم

رؤى حول دوافع المستخدمين بناءً على تعليقاتهم أثناء الاستفسار

على سبيل المثال، يمكن لأحد أعضاء فريقك إجراء تصميم سياقي مع شخص آخر. يمكنك إضافة ملاحظاتك إلى هذا المستند المركزي ومراجعتها لاحقًا.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء أدلة مقابلة تعاونية

قم بإشراك أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة في عملية التحليل لتعزيز الفهم المشترك واكتساب وجهات نظر متنوعة حول نتائج طريقة البحث.

يمكن أن تساعد المناقشات الجماعية في التحقق من صحة تفسيرات مقابلات المستخدمين والكشف عن رؤى إضافية لتحقيق الفعالية استراتيجية تجربة المستخدم .

أفضل جزء؟ التعاون الفوري والمباشر من ClickUp تُعلم أعضاء الفريق عندما يقوم الآخرون بتحرير المستند نفسه. وهي تساعد على منع التعارضات وتضمن التعاون السلس في الوقت الفعلي.

5. مراجعة وتنقيح

استخدم الرؤى المكتسبة في الاستقصاء السياقي لتنقيح السياق عملية التصميم والمفاهيم والنماذج الأولية والأفكار.

وهذا يجعل من الضروري إجراء اختبار قابلية الاستخدام مع المستخدمين خلال كل تكرار لعملية تصميم الاستفسار السياقي في كل مرة، مما يضمن التحقق من صحة خيارات التصميم ومواءمتها مع الاستخدام الواقعي.

إن برنامج ClickUp Design Design لإدارة المشاريع يوفر نهجًا يركز على المستخدم يركز على فهم مهام المستخدمين وبيئاتهم لإنشاء منتجات تناسب احتياجاتهم وسير عملهم بسلاسة.

بعد ذلك، قم بإنشاء تقرير متماسك يسلط الضوء على الملاحظات الرئيسية للتحليل وسلوكيات المستخدم والتحديات والرؤى. مع ClickUp Dashboards يمكنك تحويل جميع الرؤى التي تم جمعها حتى الآن إلى مخططات ورسوم بيانية غنية بالمعلومات.

قم بتحسين رؤية مشروعك باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

إذا كنت ترغب في فهم عدد الأشخاص الذين طلبوا ميزة معينة في جلساتك، يمكنك طرح أسئلة الذكاء الاصطناعي، و ClickUp Brain بالبحث في البيانات على لوحات المعلومات ذات الصلة في مساحة العمل الخاصة بك لتوفير رؤى سريعة ومتعمقة.

أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم باستخدام ClickUp Brain

فوائد الاستفسار السياقي

نحن نعلم الآن أن الاستقصاء السياقي أداة قوية للكشف عن رؤى عميقة للمستخدمين من خلال مراقبة المستخدمين والتفاعل معهم في بيئتهم الطبيعية. وإليك سبب أهميته:

إنه يعزز حوارًا ثنائي الاتجاه، مما يسمح لك بالمزامنة مع المستخدمين وإنشاء تدفقات عمل تناسبهم وتناسب العمل

يمكنك اتخاذ خيارات تصميم أكثر ذكاءً تقلل من التخمين من خلال تأسيس القرارات على سلوك المستخدم الحقيقي

يمكنك الحصول على إحساس حقيقي بكيفية تصرف المستخدمين في بيئتهم الطبيعية، وليس فقط في الإعدادات الخاضعة للرقابة

تساعدك على تحديد عوامل مثل العوائق المادية أو الثقافية أو التقنية التي قد تغفل عنها أثناء تصميم تجربة المستخدم

💡 نصيحة احترافية: لزيادة تأثير الاستقصاء السياقي إلى أقصى حد، فكر في استخدام مجموعة أدوات الاستقصاء السياقي. يمكن أن يشمل ذلك قائمة مرجعية للملاحظة، وأسئلة المقابلات المتكررة، ودفتر ملاحظات ميداني لتسجيل النتائج التي توصلت إليها.

التحديات أثناء الاستقصاء السياقي

بينما تقدم الاستفسارات السياقية رؤى قيمة، إلا أنها تأتي أيضًا مع تحديات فريدة من نوعها. فيما يلي بعض العقبات الرئيسية التي قد تواجهها:

يتطلب تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ الكثير من الإبداع والتفكير المنهجي

قد تواجهك معلومات تتجاوز العمليات المنظمة؛ فقد لا تتناسب الحكايات الشخصية والرؤى غير المتوقعة مع فئات محددة مسبقاً

قد تؤثر توقعاتك أو آراؤك أو تحيزاتك على ما تتصوره أو تسجله في الدراسة أو تتحيز له

قد تجد أكثر من شخص واحد في جلستك في وقت واحد لأنهم يفترضون أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الملاحظات

الاستقصاء السياقي يضع المستخدمين في المقدمة

يعد الاستقصاء السياقي أداة قوية لسد الفجوة بين المستخدمين والمصممين. هانسجان كاميرلنغ مدير المنتج والمؤسس المشارك في Adaptify AI يقول

_ أوصي بإجراء استفسارات سياقية في السيناريوهات التي تكون فيها تفاعلات المستخدم معقدة ومتعددة الطبقات ويكون المنتج مدمجًا بشكل كبير في الروتين اليومي للمستخدمين

هانسجان كامرلينج، مدير المنتج والمؤسس المشارك في Adaptify AI

للقيام بذلك، من المؤكد أن أداة مثل ClickUp ستساعد في ذلك - مع ميزات مثل النماذج لجمع ملاحظات المستخدمين، ولوحات المعلومات لتتبع التحسينات بناءً على الاستفسارات السياقية، والمستندات لتسجيل جميع ملاحظات الاختبار من البداية إلى النهاية.

هل أنت مستعد لجعل بحث المستخدم أسهل؟ اشترك في ClickUp اليوم لتحسين نهج التصميم الذي يركز على المستخدم.