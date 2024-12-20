قوالب تقويم التسويق المجانية لبرنامج Excel

هل تمنع الحملات غير المنظمة والمهام المتعددة المستمرة فريق التسويق لديك من تحقيق أهدافه المتعلقة بالإيرادات؟ 55.2% من مستخدمي الإنترنت الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا يشترون شيئًا ما عبر الإنترنت كل أسبوع. قوالب تقويم التسويق في Excel يمكن أن تساعدك على تنظيم خطتك التسويقية دون عناء لضمان أقصى قدر من الجذب.

باستخدام هذه القوالب، يمكنك تنظيم الأهداف وتخطيط الحملات وإدارة المواعيد النهائية لمدة أسبوع أو شهر أو حتى عام.

لذا، سواء كنت تدير وكالة تسويق أو تتعامل مع التسويق لشركتك الصغيرة ، الآن هو أفضل وقت لتحقيق أهدافك التسويقية مع هذه النماذج سهلة الاستخدام.

استعد لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك باستخدام قوالب تقويم التسويق المجانية هذه لبرنامج Excel.

ما الذي يجعل قالب تقويم التسويق جيدًا؟

مفتاح نجاح التقويم التسويقي تقويم التسويق هو قدرته على تتبع حملاتك التسويقية أثناء التخطيط لحملاتك التسويقية. عند اختيار أفضل قالب، إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك:

تفاصيل الحملة: القوالب التي تتضمن أقسامًا للأهداف والجمهور والميزانية والقنوات والمواعيد النهائية ستساعدك على نظرة شاملة لخارطة طريقك التسويقية الوسائل البصرية المساعدة: يمكن أن تساعدك القوالب ذات المهام المرمزة بالألوان على تحديد المهام ذات الأولوية القصوى والمهام القادمة والمهام المكتملة بسهولة

القوالب التي تتضمن أقسامًا للأهداف والجمهور والميزانية والقنوات والمواعيد النهائية ستساعدك على نظرة شاملة لخارطة طريقك التسويقية المرونة والتعاون: يجب أن يتيح التقويم الجيد سهولة التعاون والتخصيص، مما يتيح لك إجراء تعديلات في الوقت الفعلي بسهولة على برامج التسويق سهولة الاستخدام: يجب أن تعمل القوالب على تبسيط التخطيط وليس تعقيده. إذا كنت تعاني من أعمدة لا نهاية لها وتخطيطات معقدة، فقد حان وقت التغيير

يجب أن يتيح التقويم الجيد سهولة التعاون والتخصيص، مما يتيح لك إجراء تعديلات في الوقت الفعلي بسهولة على برامج التسويق

قوالب تقويم التسويق

يجب أن يكون قالب التقويم الجيد مرنًا، مما يسمح لك بتخصيصه وفقًا لسير عملك. فيما يلي بعض قوالب تقويم التسويق المجانية الرائعة:

1. قالب تقويم محتوى Excel من Vertex42

عبر Vertex42.com إن قالب تقويم محتوى Excel من Vertex42 يتكون من تقويم سنوي مع 12 تقويم شهري منفصل.

التخصيص سهل - يمكنك دمج الخلايا للحملات الموسعة وتعديل السمات لتناسب علامتك التجارية.

إنه مثالي للتخطيط لمبادراتك التسويقية قبل وقت كافٍ، خاصة لدعم الأنشطة الترويجية الأخرى مثل تخطيط الفعاليات . يمكنك أيضًا إضافة بعض المرح والذوق مع ملصقات التقويم الرقمي!

✨ ✨مثالي ل: محترفي التسويق، ومنسقي الفعاليات، والمؤسسات التي تخطط لمحتوى سنوي

2. قالب تقويم Excel للتسويق من ProjectManager

عبر مدير المشروع الـ قالب تقويم Excel للتسويق من ProjectManager يوفر طرق عرض متعددة للمشروع ولوحة تحكم في الوقت الفعلي، مما يسمح لك بتتبع التقدم المحرز عبر الحملات بسهولة.

هذا القالب قابل للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك إضافة أعمدة أو حقول وفقًا لاحتياجات فريقك. يمكنك حتى إضافة شعارك لإضفاء لمسة شخصية فريدة لعلامتك التجارية!

باستخدام قالب تقويم التسويق الخاص ب ProjectManager، يمكنك بسهولة تنظيم حملتك التسويقية عبر الأشهر، مع إظهار كل شهر كعلامة تبويب فردية.

✨ ✨مثالي ل: فرق التسويق التي تتطلع إلى تعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز بكفاءة

3. قالب تقويم محتوى البودكاست من المعامل

عبر Coefficient.io إذا كنت تعمل مع البودكاست، فإن قالب تقويم محتوى البودكاست من المعامل سيبقيك على المسار الصحيح مع تذكيرات تلقائية لكل مرحلة من مراحل التسجيل والتحرير والنشر.

يمكنك تخصيص السير الذاتية للضيوف وعناوين الحلقات والملاحظات الخاصة وتعديل كل حقل ليناسب احتياجات البودكاست الخاصة بك.

يتكامل هذا القالب بسلاسة مع تقويم Google والأدوات المماثلة لتوحيد سير العمل.

✨ ✨مثالي ل: أصحاب البودكاست والوكالات التي تدير تسويق البودكاست من البداية إلى النهاية

4. قالب تقويم محتوى اليوتيوب بواسطة معامل

عبر معاملالمعاملo هذا مجاني قالب تقويم محتوى اليوتيوب من المعامل يساعدك على تخطيط وجدولة محتوى اليوتيوب الخاص بك بسهولة، وتتبع كل التفاصيل من الموضوع إلى جدول النشر.

يمكنك تخطيط أفكار المحتوى لكل مقطع فيديو، وتخطيط تواريخ التحميل للحفاظ على جدول نشر ثابت، وحتى تتبع الإعجابات والتعليقات والمشاركات لمقاطع الفيديو الخاصة بك!

✨ ✨مثالي لـ: مستخدمو اليوتيوب و مديرو العلامات التجارية الذين يحتاجون إلى استراتيجية نشر متسقة

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5. قالب تقويم المحتوى الشهري من المعامل

عبر Coefficient.io باستخدام قالب خطة التسويق لتخطيط أنشطتك قبل شهر مقدماً يمكن أن يمنحك ميزة حاسمة.

هذا قالب تقويم المحتوى الشهري حسب المعامل نظرة عامة على خطتك التسويقية للشهر بأكمله، مع استكمال أنواع المحتوى، وتخصيصات المؤلف/المالك، والتقسيمات اليومية.

استخدم هذا القالب للحصول على إشعارات منتظمة حول أجزاء المحتوى القادمة. سيحافظ قالب التقويم التسويقي الشهري هذا على مواءمة فريقك واستراتيجيتك القوية طوال الشهر.

✨مثالي ل: منشئو المحتوى والمسوقون الذين يخططون لاستراتيجيات شهرية مع العديد من مخرجات المحتوى

💡 نصيحة احترافية: راجع الأشهر الثلاثة القادمة في بداية كل ربع سنة لاكتشاف أي حملات متداخلة وعطلات واتجاهات موسمية قد ترغب في ربطها بالمحتوى الخاص بك.

6. قالب جدول Excel للتسويق من Ganttpro

عبر جانت برو هذا قالب جدول تسويق إكسل التسويقي من Ganttpro قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ومثالي للمشاريع المعقدة خطط مشاريع التسويق عبر مشاريع مختلفة

يتيح لك هذا القالب المفصل بدء العمل على مشاريعك على الفور. يوفر وظائف سهلة للتخصيص والتعاون والتنقل.

✨مثالي لـ: مدراء التسويق وفرق المشاريع والوكالات التي تتطلع إلى تنفيذ الحملات بسلاسة

7. التقويم التحريري لمنصة التواصل الاجتماعي من Microsoft365

عبر مايكروسوفت هذا التقويم التحريري لمنصة التواصل الاجتماعي من Microsoft365 يتيح لك تخطيط وإدارة نشر المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي دون عناء.

يمكنك إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك بسهولة من خلال المواعيد النهائية المرمزة بالألوان، وإضافة رسوم متحركة أو مقاطع فيديو لجعل التقويم الخاص بك جذاباً بصرياً.

هذا قالب سهل الوصول إليه وجاهز للاستخدام لتخطيط تقويم المحتوى عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

✨✨مثالي لـ: العاملون المستقلون والوكالات الصغيرة التي تدير منصات متعددة

8. قالب تقويم التسويق البسيط من Excel بواسطة Template.net

عبر القالب.net قم بتخطيط أفكار محتوى الحملة وجدولتها باستخدام هذا التطبيق البسيط والقابل للتخصيص بالكامل قالب تقويم التسويق البسيط من Template.net يمكن استخدامه أيضًا كتقويم تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني

وهو متوفر بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك تلك التي يدعمها Word أو محرر مستندات Google أو Excel أو جداول بيانات Google أو Apple Pages أو Apple Numbers أو حتى كملف PDF.

✨ ✨مثالي لـ: الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة الراغبين في تنظيم المواد التسويقية

حدود استخدام Excel لإنشاء تقويمات التسويق

يعد Excel أداة مستخدمة على نطاق واسع، ولكن له قيود:

التحديثات اليدوية: تتطلب الأخطاء سحبها يدويًا، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً

تتطلب الأخطاء سحبها يدويًا، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً لا يوجد تكامل: لا يدعم Excel التكامل مع أدوات التسويق لوسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو التحليلات

لا يدعم Excel التكامل مع أدوات التسويق لوسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو التحليلات مشكلات التعاون: قد يكون التعاون في الوقت الحقيقي صعبًا مقارنةً بـ برنامج تقويم التسويق الاحترافي خاصة إذا كان هناك عدة أعضاء في الفريق يعملون على نفس التقويم في نفس الوقت

قد يكون التعاون في الوقت الحقيقي صعبًا مقارنةً بـ برنامج تقويم التسويق الاحترافي خاصة إذا كان هناك عدة أعضاء في الفريق يعملون على نفس التقويم في نفس الوقت الافتقار إلى الإشعارات: لا يمكن لبرنامج Excel إرسال تنبيهات في الوقت الفعلي، مما قد يؤدي إلى تفويت المواعيد النهائية

قوالب تقويم التسويق البديلة

إذا كنت تجد Excel مرهقًا أو تواجه بعض القيود المذكورة أعلاه, انقر فوق يقدم بدائل رائعة. إليك بعض نماذج تقويم التسويق من ClickUp التي يمكنك استخدامها:

1. قالب تقويم التسويق ClickUp

نظِّم جميع مشاريعك التسويقية في مكان واحد. إن قالب تقويم التسويق ClickUp يجعل من السهل تتبع عمليات الإطلاق والمواعيد النهائية وأنشطة الفريق.

قالب تقويم ClickUp للتسويق

يحتوي على ميزات مثل الأتمتة والعروض المخصصة وتحذيرات التبعية.

إليك ما يجعل هذا القالب قويًا:

الحالات المخصصة: تتبع التقدم المحرز في كل مهمة مع حالات مثل "يحتاج إلى اهتمام" و"قيد المراجعة" و"مكتمل"، مما يضمن بقاء فريقك متناسقًا وتحرك المهام بسلاسة عبر خط سير العمل

تتبع التقدم المحرز في كل مهمة مع حالات مثل "يحتاج إلى اهتمام" و"قيد المراجعة" و"مكتمل"، مما يضمن بقاء فريقك متناسقًا وتحرك المهام بسلاسة عبر خط سير العمل طرق عرض مخصصة: يمكنك الوصول إلى ست طرق عرض مختلفة، مثل "طريقة عرض جدول الميزانية" لمراقبة الإنفاق و"طريقة عرض قائمة عمليات التسويق" لتقسيم المشاريع المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها

يمكنك الوصول إلى ست طرق عرض مختلفة، مثل "طريقة عرض جدول الميزانية" لمراقبة الإنفاق و"طريقة عرض قائمة عمليات التسويق" لتقسيم المشاريع المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها ميزات متقدمة: الاستفادة من التحذيرات التبعية لتحديد علاقات المهام، ودمج رسائل البريد الإلكتروني للتواصل السلس، وتطبيق علامات الأولوية لتسليط الضوء على المهام الحرجة، مما يضمن عدم تفويت المواعيد النهائية

الاستفادة من التحذيرات التبعية لتحديد علاقات المهام، ودمج رسائل البريد الإلكتروني للتواصل السلس، وتطبيق علامات الأولوية لتسليط الضوء على المهام الحرجة، مما يضمن عدم تفويت المواعيد النهائية التعاون في الوقت الفعلي: ترك الملاحظات وتعيين المهام ومشاركة التحديثات دون عناء داخل المنصة، مما يعزز تعاون الفريق وكفاءته

✨مثالي ل: محترفو الوكالات وأصحاب الأعمال الفردية الذين يديرون حملات متعددة

2. قالب إدارة الحملات التسويقية ClickUp

قم بإدارة حملاتك التسويقية وتخطيطها وتنفيذها باستخدام المستوى المتوسط قالب إدارة الحملات التسويقية ClickUp الذي يحافظ على سير مشاريعك بسلاسة.

قالب إدارة الحملات التسويقية ClickUp

سواءً كنت تدير حملة تسويقية طويلة الأجل أو مشروعاً قصير الأجل، إليك بعض الأسباب التي تجعل هذا القالب رائعاً بالنسبة لك:

من خلال 11 سمة مخصصة مثل "المحتوى النهائي" و"المسودة" و"المرجع" و"الموافقة" و"الفريق المعين"، يمكنك التأكد من سهولة الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة

يوفر القالب سبع طرق عرض مميزة، بما في ذلك "طريقة عرض قائمة حملة إطلاق المنتج"، و"طريقة عرض قائمة تعقب الميزانية"، و"طريقة عرض التقويم"، للحصول على وجهات نظر شاملة حول حملاتك

✨مثالي ل: الوكالات الإبداعية والشركات الناشئة التي تبحث عن طريقة منظمة لإدارة الحملات

3. قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

إدارة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنظيمها حسب الموضوع والقناة وتواريخ النشر باستخدام قالب الوسائط الاجتماعية ClickUp .

قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

إليك كيفية تعظيم إمكانات هذا القالب:

تحسين سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي وتتبع الوقت: استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي وميزات تتبع الوقت في ClickUp لتحسين عملياتك والوفاء بالمواعيد النهائية بكفاءة

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي وميزات تتبع الوقت في ClickUp لتحسين عملياتك والوفاء بالمواعيد النهائية بكفاءة تنظيم المحتوى بشكل استراتيجي: قم بتصنيف المنشورات حسب الموضوع والقناة وعلامات التصنيف، وحدد تواريخ نشر واضحة لتتبع استراتيجية المحتوى الخاص بك وتعزيزها بفعالية

قم بتصنيف المنشورات حسب الموضوع والقناة وعلامات التصنيف، وحدد تواريخ نشر واضحة لتتبع استراتيجية المحتوى الخاص بك وتعزيزها بفعالية استخدام طرق عرض متعددة للتخطيط: قم بالتبديل بين طرق العرض المختلفة، مثل طريقة عرض التقويم للجدولة وطريقة عرض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للتتبع التفصيلي، للتخطيط بذكاء أكبر

قم بالتبديل بين طرق العرض المختلفة، مثل طريقة عرض التقويم للجدولة وطريقة عرض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للتتبع التفصيلي، للتخطيط بذكاء أكبر تبسيط الإدارة باستخدام الأدوات المتكاملة: توظيف أدوات سير العمل التسويقية مثل تتبع الوقت والتعليقات والتحليلات المدمجة لتبسيط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

سواء كنت تدير حسابًا واحدًا أو عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا القالب اليوم مصمم لجعل سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر كفاءة وتنظيمًا.

✨ ✨مثالي لـ: العاملون المستقلون ووكالات التسويق الذين يديرون حملات متعددة

4. قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى ClickUp

قم بإدارة استراتيجية المحتوى بالكامل باستخدام قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى ClickUp .

قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى ClickUp

هذا القالب يجعل إدارة تسويق المحتوى أسهل من أي وقت مضى. إليك ما ستحصل عليه:

أضف سمات مفصلة مثل كاتب النسخ، والموافق، ومصمم الرسومات لالتقاط تفاصيل محددة لكل جزء من المحتوى

تتبع المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز وتبسيط الإنتاج للحفاظ على استراتيجية المحتوى الخاص بك في مسارها الصحيح

الوصول إلى التقويم التحريري الخاص بك من خلال أربعة تكوينات: "دليل البدء"، و"لوحة التقدم"، و"تقويم النشر"، و"خطة المحتوى"، مما يوفر مرونة في إدارة استراتيجية المحتوى الخاص بك

استفد من الحالات والحقول والعروض المخصصة المصممة لإنشاء المحتوى، مما يزوّدك بالأدوات اللازمة لإنشاء استراتيجية محتوى ناجحة وتخطيطها وتتبعها

✨ ✨مثالي ل: مديري المحتوى والمدونين الراغبين في تنظيم جهودهم التسويقية بشكل جيد

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5. قالب قائمة التقويم التحريري لـ ClickUp Editorial Calendar List Template

إن قالب قائمة التقويم التحريري ClickUp رائع للمحررين الذين يحتاجون إلى إدارة جداول المحتوى لمواقع الويب والمدونات.

قالب قائمة التقويم التحريري ClickUp Editorial Calendar List

يتيح لك هذا القالب

التبديل بسهولة بين طرق عرض القائمة أو التقويم أو اللوحة لتصور خطتك التحريرية بالطريقة التي تناسب سير عملك

أضف تفاصيل مثل المواعيد النهائية، ونوع المحتوى، والجمهور المستهدف، والقنوات الترويجية لإنشاء لقطة شاملة لكل قطعة في لمحة سريعة

قم بتعيين المهام وتحديد الأولويات وترك التعليقات مباشرةً داخل القالب، مما يضمن بقاء فريقك متناسقاً ومطلعاً

قم بصياغة مدوناتك ومراجعتها قبل النشر، باستخدام حالات ClickUp المخصصة لتتبع التقدم المحرز خلال كل مرحلة من مراحل إنشاء المحتوى

✨مثالي ل: محرري المدونات ومديري الحملات الذين يحتاجون إلى أدوات جدولة فعالة

6. قالب تقويم النشر في ClickUp

تتبع جميع منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجداول المدونة باستخدام قالب تقويم النشر ClickUp .

قالب تقويم النشر ClickUp

قم بتعيين المهام وإضافة المواعيد النهائية والتعاون بسلاسة مع فريقك.

إليك كيفية الاستفادة من ميزات هذا القالب بفعالية:

تتبّع رحلة المحتوى الخاص بك مع حالات مثل "كتابة المحتوى" و"التصميم" و"الموافقة"، مما يضمن وضوحاً في تقدم كل مهمة

الوصول إلى المعلومات من خلال طرق عرض مختلفة، مثل "نوع المحتوى" و"التقويم"، للعثور على ما تحتاج إليه بالضبط

تسجيل التفاصيل الرئيسية مثل تواريخ النشر، والمنصات (على سبيل المثال، إنستغرام، لينكد إن)، وأنواع المحتوى (مدونة، منشور اجتماعي، فيديو)، مما يسهل فرز تقويم المحتوى الخاص بك وتصفيته

تعيين المهام، وترك الملاحظات، ووضع علامات على زملائك في الفريق مباشرةً داخل التقويم، مما يضمن سلاسة التواصل وسرعة الموافقات

✨ ✨مثالي ل: فرق العمل الصغيرة ومنشئي المحتوى المنفردين الذين يواكبون جداول النشر

7. قالب التقويم الافتتاحي لمدونة ClickUp

قالب قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp يساعد المدونين في الحفاظ على اتساق استراتيجية المحتوى الخاصة بهم.

قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp

تتضمن الفوائد الرئيسية لقالب التقويم التحريري للمدونة ما يلي:

حالات مخصصة: راقب التقدم المحرز في كل منشور في المدونة باستخدام حالات مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ"، مما يضمن الوضوح في كل مرحلة

راقب التقدم المحرز في كل منشور في المدونة باستخدام حالات مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ"، مما يضمن الوضوح في كل مرحلة عروض متعددة: الوصول إلى التقويم التحريري الخاص بك من خلال تكوينات مختلفة، بما في ذلك "دليل البدء" و"مكتبة المدونة" و"مرحلة المدونة" و"تقويم المدونة"، من أجل المرونة في تصور جدول المحتوى الخاص بك وإدارته

الوصول إلى التقويم التحريري الخاص بك من خلال تكوينات مختلفة، بما في ذلك "دليل البدء" و"مكتبة المدونة" و"مرحلة المدونة" و"تقويم المدونة"، من أجل المرونة في تصور جدول المحتوى الخاص بك وإدارته المواءمة مع أهداف المحتوى: يضمن القالب أن تكون المنشورات في الوقت المناسب وذات صلة ومتماشية مع أهداف المحتوى الخاص بك، مما يسهل استراتيجية محتوى متماسكة

✨مثالي ل: المدونون المستقلون وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحتاجون إلى تقويم محتوى منظم

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء عرض خط سير المحتوى عن طريق إعداد حالات مخصصة مثل "وضع الأفكار" و"صياغة المخطط التفصيلي" و"صياغة المحتوى" و"التحرير" و"جاهز للنشر" و"منشور" للحصول على نظرة عامة على مرحلة اكتمال كل مقالة في المدونة. لا تتردد في إضافة حالاتك حسب الحاجة!

8. قالب تقويم محتوى ClickUp

قم بمحاذاة استراتيجيتك التسويقية بالكامل مع قالب تقويم المحتوى القابل للتخصيص بالكامل قالب تقويم محتوى ClickUp .

قالب تقويم محتوى ClickUp

قم بتخطيط وتنظيم وإدارة ومزامنة خط أنابيب المحتوى الخاص بك بدقة باستخدام هذا القالب. باستخدامه، يمكنك:

تصنيف المحتوى حسب النوع أو الجمهور المستهدف أو مرحلة دورة حياة المشتري لضمان اتباع نهج منظم واستراتيجي

استخدام ميزات مثل تعيينات المهام، والتعليقات، ومرفقات الملفات لتسهيل التواصل والعمل الجماعي بسلاسة

التقط التفاصيل الأساسية لكل جزء من المحتوى باستخدام سبعة حقول مخصصة - الأسبوع، وركيزة المحتوى، والملفات ذات الصلة، والقيمة، وموافقة العميل، وتاريخ النشر، والملاحظات

قم بتخصيص هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل في تنسيقات مختلفة، مثل تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني أو تقويم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتناسب مع متطلباتك الخاصة

✨ ✨مثالي ل: فرق التسويق الرقمي التي تخطط لحملات شاملة

حقق أهداف عملك التجاري في وقت قصير مع قوالب تقويم التسويق من ClickUp

اليوم، يمكنك خربشة أفكار الحملات التسويقية على منديل أو ترميز المهام بالألوان في جدول بيانات. ولكن مع نمو طموحاتك التسويقية ستحتاج إلى طريقة أفضل لتحقيق أهداف عملك. وهنا يأتي دور الأدوات المناسبة.

يمكن أن تساعدك قوالب تقويم التسويق على إتقان فن تنظيم الحملات. توفر قوالب تقويم التسويق من ClickUp الهيكلية والوضوح والقدرة على التكيف التي تحتاجها أعمالك المتنامية. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم وشاهد كيف يمكنه تغيير سير عملك. ستشكرك حملاتك الإعلانية وسلامة عقلك وأهداف عملك!