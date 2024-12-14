أفضل 13 تطبيقاً للاجتماعات لعام 2025

تعتبر الاجتماعات، سواء كنت تحبها أو تكرهها، ضرورية لإنجاز العمل. ولكن لنكن صريحين: كم مرة تغادر اجتماعاً وأنت تشعر أنه كان من الممكن أن يكون بريداً إلكترونياً؟

أو ما هو أسوأ من ذلك، قضاء الدقائق القليلة الأولى في المصارعة مع مواطن الخلل في مشاركة الشاشة، وانقطاع الاتصالات، والسؤال الحتمي "هل أنا مسموع؟

لقد تطورت تطبيقات الاجتماعات إلى ما هو أبعد من مجرد استضافة غرف افتراضية. فهي توفر ميزات متميزة لجدولة سلسة، وتعاون في الوقت الفعلي، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعل المحادثات أكثر إنتاجية وجاذبية.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات، ما هي الأداة التي تعزز حقاً سير العمل؟ في هذه المدونة، سنستكشف 13 من أفضل تطبيقات الاجتماعات لمساعدتك في العثور على التطبيق الأمثل، سواء كنت تقود فريق عمل عن بُعد أو تدير شركة متنامية. 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص لأفضل 13 تطبيقًا للاجتماعات + أفضل 13 تطبيقًا للاجتماعات + ما هي أفضل تطبيقاتها:

ClickUp (أفضل تطبيق للاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت) Zoom (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو على نطاق واسع) Google Meet (الأفضل للتكامل السلس مع Google Workspace) مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتعاون والتواصل الجماعي الشامل) 1 اجتماعات Webex (الأفضل لاجتماعات المؤسسات الآمنة والموثوقة) جيتسي (أفضل حل لعقد مؤتمرات الفيديو مفتوحة المصدر) Livestorm (الأفضل للندوات عبر الإنترنت والأحداث عبر الإنترنت) سلاك (الأفضل لرسائل الفريق والتكاملات) حيثما (الأفضل لاجتماعات الفيديو الفورية بدون تنزيلات) ClickMeeting (الأفضل للندوات عبر الإنترنت والاجتماعات عبر الإنترنت القابلة للتخصيص) Meeting Owl (الأفضل للاجتماعات المختلطة بفيديو 360 درجة) أوتر (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وتدوين الملاحظات) RingCentral (أفضل منصة اتصالات متكاملة)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الاجتماعات؟

على الرغم من أن العامل الأهم الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الاجتماعات هو قدرتها على ملاءمة سير عملك، إلا أن هناك أيضاً بعض الأمور التي يجب أن تبحث عنها.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يجب أن تراقبها عند اتخاذ قرارك. 👀

جودة الفيديو والصوت: ابحث عن الأدوات التي توفر فيديو وصوتاً عالي الجودة لتجنب الانقطاعات أثناء الاجتماعات. ومن المزايا الإضافية الميزات المتقدمة مثل الإلغاء الذكي للضوضاء

ابحث عن الأدوات التي توفر فيديو وصوتاً عالي الجودة لتجنب الانقطاعات أثناء الاجتماعات. ومن المزايا الإضافية الميزات المتقدمة مثل الإلغاء الذكي للضوضاء قدرات التكامل: اختر تطبيقات الاجتماعات التي تتكامل مع أدوات الإنتاجية مثل تقويم Google وتطبيقات Google Workspace الأخرى مثل Gmail

اختر تطبيقات الاجتماعات التي تتكامل مع أدوات الإنتاجية مثل تقويم Google وتطبيقات Google Workspace الأخرى مثل Gmail ميزات إدارة الاجتماعات: اختر تطبيقات الاجتماعات التي توفر خيارات التسجيل للرجوع إليها لاحقًا وغرف فرعية لتقسيم الاجتماعات الصغيرة إلى مجموعات أصغر

اختر تطبيقات الاجتماعات التي توفر خيارات التسجيل للرجوع إليها لاحقًا وغرف فرعية لتقسيم الاجتماعات الصغيرة إلى مجموعات أصغر إجراءات الأمان: إعطاء الأولوية لتطبيقات الاجتماعات ذات الأمان القوي مثل التشفير من طرف إلى طرف وإعدادات الخصوصية لحماية المعلومات الحساسة التي تتم مشاركتها أثناء الاجتماعات الجماعية

إعطاء الأولوية لتطبيقات الاجتماعات ذات الأمان القوي مثل التشفير من طرف إلى طرف وإعدادات الخصوصية لحماية المعلومات الحساسة التي تتم مشاركتها أثناء الاجتماعات الجماعية خيارات التخصيص: ابحث عن تطبيقات الاجتماعات ذات الخلفيات الافتراضية والفلاتر والتخطيطات القابلة للتعديل لإنشاء تجربة اجتماعات مخصصة

## أفضل 13 تطبيق اجتماعات

في هذا القسم، سنستعرض أفضل 13 تطبيقًا للاجتماعات، مع تسليط الضوء على أفضل ميزاتها وسهولة استخدامها وكيفية تكاملها مع سير عملك.

لنبدأ! 💪

1. ClickUp (أفضل تطبيق للاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت) كليك أب هي منصة قوية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي.

إذا كنت جزءًا من فريق عمل متعدد الوظائف عن بُعد, اجتماعات ClickUp هو الأداة المثلى لتنظيم جوانب متعددة لمؤتمر فيديو.

هذا برنامج إدارة الاجتماعات يوفر منصة مركزية لتدوين الملاحظات، وإدارة جداول الأعمال، وتحديد بنود العمل، وضمان المساءلة بين أعضاء الفريق.

دعنا نلقي نظرة على بعض ميزات ClickUp التي يمكنك استخدامها لإجراء اجتماعات سلسة وجذابة. 🤩

عرض تقويم ClickUp

خطط لعمليات تسجيل الحضور ومزامنة الجداول الزمنية بسلاسة مع ClickUp Calendar View

تصور جدولك الزمني دون عناء باستخدام عرض تقويم ClickUp . يتيح لك الاطلاع على المهام اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية للتحضير للاجتماعات والوفاء بالمواعيد النهائية.

يمكنك تصفية المهام للتركيز على الأولويات وتتبع التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك واجهة السحب والإفلات إجراء تعديلات أثناء التنقل. تكامل التكبير/التصغير في ClickUp يتيح لك بدء اجتماع مباشرةً من مهام النقر فوق المهام مما يجعل العمل عن بُعد أكثر كفاءة وتعاوناً. بالإضافة إلى ذلك, تكامل تقويم Google الخاص بـ ClickUp يضمن مزامنة سلسة للجدول الزمني.

تذكيرات ClickUp ClickUp Reminders

إنشاء تذكيرات بسرعة مباشرة من التعليقات باستخدام تذكيرات ClickUp Reminders

هل نسيت الاجتماعات الأسبوعية؟ تذكيرات ClickUp قد قام بتغطيتك.

فهو يتيح لك إضافة مرفقات، وتعيين تواريخ استحقاق، وإنشاء جداول زمنية متكررة لتتناسب مع سير عملك. قم بتعيين تذكيرات لأعضاء الفريق لتعزيز التعاون والمساءلة.

مستندات ClickUp Docs

قم بتدوين ملاحظات الاجتماعات السريعة مع زملائك باستخدام ClickUp Docs ClickUp Docs لا يقدر بثمن لتوثيق محاضر الاجتماعات وضمان تسجيل المناقشات وتنظيمها وسهولة الوصول إليها. تتيح إمكانات التعاون في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق المتعددين العمل على نفس المستند في نفس الوقت.

تحويل المناقشات التفصيلية إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعدك الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يبسّط عملية إنشاء ملاحظات الاجتماعات التفصيلية وتنظيمها.

فهو يسترجع التفاصيل الأساسية أثناء الاجتماعات أو بعدها، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى المهام أو التعليقات أو مستندات الفريق. لا مزيد من البحث اليدوي - فقط ملاحظات اجتماع شاملة ودقيقة.

قوالب اجتماعات ClickUp Meeting Templates

يوفر ClickUp أيضًا مجموعة من القوالب لتبسيط إدارة الاجتماعات.

للبدء، فإن قالب اجتماعات ClickUp يركز بنود جدول الأعمال والملاحظات والمتابعة في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب محضر اجتماع ClickUp يضمن لك تسجيل نقاط المناقشة الرئيسية وعناصر الإجراءات بكل سهولة.

وأخيراً، فإن قالب جدول أعمال ClickUp يوفر هيكلاً واضحاً للاجتماع، مما يساعد المشاركين على الحفاظ على التنسيق والاستعداد.

أفضل ميزات #### ClickUp

اتصال مبسط: الاحتفاظ بجميع المحادثات المتعلقة بالاجتماعات في مكان واحد من خلال دمج الدردشات والمهام والمشاريع لإضافة سياق إضافي

الاحتفاظ بجميع المحادثات المتعلقة بالاجتماعات في مكان واحد من خلال دمج الدردشات والمهام والمشاريع لإضافة سياق إضافي تكامل المهام: ربط مناقشات الاجتماع مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ؛ حيث يتم ربط القرارات التي يتم اتخاذها خلال الاجتماعات بالمشاريع والتقدم المحرز على الفور

ربط مناقشات الاجتماع مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ؛ حيث يتم ربط القرارات التي يتم اتخاذها خلال الاجتماعات بالمشاريع والتقدم المحرز على الفور إشعارات قابلة للتخصيص: تخصيص الإشعارات للتركيز على تحديثات الاجتماع والمتابعة مع تقليل عوامل التشتيت

تخصيص الإشعارات للتركيز على تحديثات الاجتماع والمتابعة مع تقليل عوامل التشتيت ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماع أو إنشاء ملخصات مناقشة لإطلاع الجميع على آخر المستجدات

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماع أو إنشاء ملخصات مناقشة لإطلاع الجميع على آخر المستجدات خيارات الملاحظات الديناميكية: استخدم مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو لمشاركة التحديثات أو شرح الأفكار أو تقديم ملاحظات داخل مساحة العمل

قيود النقر فوق

منحنى تعليمي حاد

قد يجد المستخدمون أن تطبيق الهاتف أقل سهولة في الاستخدام

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: أ قالب ملاحظات الاجتماع يوفر لك الوقت بفضل تنسيقه المنظم مسبقًا لالتقاط التفاصيل الأساسية أثناء الاجتماعات.

2. Zoom (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو على نطاق واسع)

عبر البحث المتكامل تشتهر Zoom بإمكانيات عقد مؤتمرات الفيديو عالية الجودة، وهي مثالية للاجتماعات واسعة النطاق.

فهو يوفر ميزات مثل غرف الاستراحة، ومشاركة الشاشة، والتدوين في الوقت الفعلي، والتكامل السلس مع أدوات الإنتاجية بما في ذلك Slack وتقويم Google. تجعل واجهة Zoom سهلة الاستخدام من Zoom وسيلة مفضلة للتعاون الافتراضي و اجتماعات مثمرة .

أفضل ميزات التكبير

استمتع بالصوت والفيديو عالي الجودة، والفيديو، وكبح الضوضاء، والخلفيات القابلة للتخصيص

الدردشة مع أعضاء فريقك قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها باستخدام الدردشة الجماعية

التعاون مع فريقك عبر Zoom ولوحات المعلومات والمستندات والملاحظات وحتى متصفحات مواقع الويب الخاصة بالجهات الخارجية

زيادة إمكانية الوصول من خلال التعليقات التوضيحية والترجمات متعددة اللغات

قيود التكبير

إنه ثقيل الموارد، خاصةً على الأجهزة القديمة، مما يتسبب في تأخر أو تعطل بعض الأحيان

على الرغم من تحسن ميزات الأمان، إلا أنها تتطلب إعدادات إضافية

تسعير التكبير

مجاني

المحترفين: 15.99 دولارًا شهريًا ل 1-9 مستخدمين

15.99 دولارًا شهريًا ل 1-9 مستخدمين الشركات: 21.99 دولارًا شهريًا ل 10-250 مستخدمًا

21.99 دولارًا شهريًا ل 10-250 مستخدمًا الشركة بلس: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التكبير

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

🤝 تذكير ودي: تجنب "إجهاد التكبير/التصغير" من خلال التشجيع على أخذ فترات راحة والمباعدة بين الاجتماعات على مدار اليوم.

3. Google Meet (الأفضل للتكامل السلس مع Google Workspace)

عبر الكلمة الرئيسية يتكامل Google Meet بسهولة مع تطبيقات Workspace، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يعتمدون على نظام Google البيئي. وتتضمن ميزاته التعليقات المباشرة، ومشاركة الشاشة، والجدولة من خلال تقويم Google، مما يضمن تجربة اجتماعات سلسة لفرق العمل.

ويتم ضبط Google Meet تلقائيًا لتحسين جودة الفيديو والصوت، حتى في ظروف الشبكة المختلفة.

أفضل ميزات Google Meet

جدولة الوقت والانضمام إلى الاجتماعات من خلال تقويم Google أو Gmail

استخدام التسميات التوضيحية المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للنسخ في الوقت الفعلي أثناء المكالمات

مشاركة شاشتك بالكامل أو نافذة محددة أو علامة تبويب متصفح لتقديم المستندات أو الوسائط المتعددة

استفد من أدوات المضيف لكتم صوت المشاركين أو إزالة الحاضرين أو تثبيت المتحدثين النشطين للحصول على تدفق أكثر سلاسة للاجتماع

اختر من بين تخطيطات متعددة مثل الشريط الجانبي أو الأضواء الكاشفة أو طرق العرض المتجانبة لتناسب ديناميكيات اجتماعك

قيود اجتماع Google Meet

بالنسبة للحسابات المجانية، تقتصر الاجتماعات التي تضم ثلاثة مشاركين أو أكثر على 60 دقيقة فقط

يسمح بمشاركة شاشة واحدة فقط في كل مرة، مما يعقّد العروض التقديمية التي تحتاج إلى مقارنات متعددة أو وسائل مرئية

لا يحتوي على غرفة انتظار للمشاركين، مما يؤدي إلى مخاوف أمنية أو عدم التنظيم أثناء الاجتماعات

أسعار Google Meet

مجانًا

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,800 تقييم)

4. مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتعاون والتواصل الشامل للفريق)

عبر مايكروسوفت تجمع Microsoft Teams بين مؤتمرات الفيديو وأدوات التعاون القوية، مثل مشاركة الملفات وتطبيقات Office 365 المدمجة وقنوات الفريق للمناقشات.

وهو يتميز بمزيجه السلس بين الدردشة والمهام والاجتماعات، مما يخلق منصة موحدة لتواصل الفريق وتعاونه. يساعد ذلك فرقك في الحفاظ على التوافق بين نتائج الاجتماعات ويعزز المساءلة بشكل أفضل.

أفضل ميزات مايكروسوفت تيمز

عقد مؤتمرات وندوات آمنة على الويب لما يصل إلى 1,000 مشارك وعمليات بث لما يصل إلى 10,000 شخص

تعزيز عملية اتخاذ القرار باستخدام Microsoft 365 Copilot في Teams، باستخدام المطالبات الذكية لتصور الأفكار وصقلها دون عناء

تسجيل الاجتماعات، بما في ذلك الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة، وتخزينها بأمان في السحابة لسهولة الوصول إليها لاحقاً

تخصيص التواصل باستخدام الرموز التعبيرية المخصصة والمشاركة التفاعلية باستخدام ردود الفعل المباشرة

قيود مايكروسوفت تيمز

مشاكل المزامنة العرضية عند تسجيل دخول الفرق على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

التأخير في تلقي إيصالات القراءة وإرسال الرسائل النصية

تسعير مايكروسوفت تيمز

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً)

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً) مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم دفعها سنوياً)

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم دفعها سنوياً) مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً)

12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً) مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات فرق مايكروسوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,600 تقييم)

5. اجتماعات Webex (الأفضل لاجتماعات المؤسسات الآمنة والموثوقة)

عبر سيسكو Webex هو المفضل لاجتماعات المؤسسات الآمنة. فهو يوفر مكالمات فيديو مشفرة، وتطبيقات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزات تفاعلية مثل اللوحات البيضاء الافتراضية.

تعمل أدوات النسخ والترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إتاحة الاجتماعات لفرق العمل المتنوعة. يدعم Webex ميزات تفاعلية مثل استطلاعات الرأي، وجلسات الأسئلة والأجوبة، ورفع الأيدي الافتراضية، والتي تعزز المشاركة.

أفضل ميزات اجتماعات Webex

استخدم Webex Assistant للأوامر التي يتم تنشيطها صوتيًا للانضمام إلى الاجتماعات ومشاركة الشاشات والمزيد

انضم إلى الاجتماعات مباشرةً من متصفح الويب الخاص بك دون الحاجة إلى تنزيلات أو مكونات إضافية

استفد من قفل غرفة الاجتماعات، والأقفال التلقائية للغرف الشخصية، وتفويض FedRAMP لتلبية الاحتياجات الأمنية العالية

احصل على خاصية منع الضوضاء في الوقت الفعلي التي تعمل على تصفية أصوات الخلفية المزعجة

قيود اجتماعات الويبكس

يمكن أن تتأثر جودة الصوت باتصالات الشبكة البطيئة، مما يؤدي إلى تجربة أقل موثوقية

لا يمكن إنشاء غرف جانبية من تطبيق الويب، ولا يمكن للمستخدمين التبديل إلى تطبيق سطح المكتب أثناء وجودهم في جلسة جانبية نشطة

تسعير اجتماعات الويبكس

مجانًا

Webex Meet: 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Webex Suite: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات اجتماعات الويبكس

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: مكالمات الفيديو تحافظ على تركيزك! بينما 57% من الموظفين يعترفون بأنهم يقومون بمهام متعددة أثناء المكالمات الهاتفية، بينما 4% فقط يفعلون ذلك أثناء مؤتمرات الفيديو، مما يثبت أن التفاعل وجهاً لوجه، حتى لو كان افتراضياً، يمكن أن يحقق المعجزات في المشاركة.

6. جيتسي (أفضل حل مفتوح المصدر لمؤتمرات الفيديو)

عبر جيتسي Jitsi هي أداة مفتوحة المصدر وقابلة للتخصيص بشكل كبير لعقد مؤتمرات الفيديو. وهي تدعم مكالمات الفيديو المشفرة، ومشاركة الشاشة، والتكامل مع منصات مختلفة، مما يجعلها مثالية للمطورين والمؤسسات التي تسعى إلى المرونة دون المساس بالأمان.

تدعم الأداة عمليات النشر على نطاق واسع من خلال Jitsi Videobridge، والتي تعمل على توجيه تدفقات الفيديو بكفاءة لتقليل حمل الخادم.

أفضل ميزات جيتسي

احصل على اجتماعات مجانية تمامًا دون قيود زمنية للاجتماعات اليومية مع Jitsi Meet

تكييف ميزات الأداة وتوسيعها وفقًا للاحتياجات المرنة مع وظائفها مفتوحة المصدر

مشاركة المستندات النصية على Etherpad أثناء الاجتماعات

احصل على إحصائيات وقت التحدث للمشاركين والدردشة على نسخة المتصفح الخاصة به وقفل الغرفة بكلمة مرور

قيود جيتسي

لا يحفظ سجل الدردشة إذا قمت بإغلاق علامة التبويب وإعادة فتحها

تطبيق الهاتف المحمول بطيء، ويبدو غير مصقول، ويفتقر إلى الميزات الموجودة في نسخة سطح المكتب

لا يحتوي على غرف استراحة فردية أو لوحة بيضاء افتراضية

تسعير جيتسي

مجاني

تقييمات ومراجعات جيتسي

G2: 4.3/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

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7. Livestorm (الأفضل للندوات عبر الإنترنت والأحداث عبر الإنترنت)

عبر ليفستورم تم تصميم Livestorm للندوات عبر الإنترنت والأحداث عبر الإنترنت. يوفر ميزات مثل نماذج التسجيل واستطلاعات الرأي المباشرة والتحليلات. كما أنه يوفر منصة تفاعلية لاستضافة الأحداث التفاعلية ومناقشة جداول أعمال الاجتماعات .

بعد الحدث، يمكنك توفير إمكانية الوصول عند الطلب إلى المحتوى الخاص بك، مما يسمح للمسجلين بمشاهدة الندوات عبر الإنترنت في الوقت الذي يناسبهم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الدردشة المباشرة والأسئلة والأجوبة وردود فعل الجمهور في الحفاظ على تفاعل الحضور أثناء الندوات والفعاليات عبر الإنترنت.

أفضل ميزات #### Livestorm

تخصيص الاجتماعات مع ميزات مثل مشاركة الملفات وتصميم غرفة مخصصة والمزيد

الوصول إلى معلومات تفصيلية عن أي جهة اتصال، بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني والحضور

إرسال دعوات التقويم التلقائي إلى المسجلين في الفعالية

تمكين التسميات التوضيحية المغلقة للرد بأكثر من 100 لغة أثناء الندوات عبر الإنترنت

قيود Livestorm

يتطلب تبديل علامات التبويب لعرض التعليقات أثناء العروض التقديمية

أداء أبطأ على Firefox و Safari و Opera و Edge

تسعير Livestorm

المحترف: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Livestorm

G2: 4.4/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

8. سلاك (الأفضل لمراسلة الفريق والتكاملات)

عبر سلاك يركز Slack على مراسلة الفريق ولكنه يعزز الاجتماعات من خلال عمليات التكامل مثل Zoom وGoogle Meet. فهو يتيح لك مشاركة الملفات، وإنشاء سلاسل رسائل للمناقشات، والانتقال من الدردشات إلى مكالمات الفيديو، مما يضمن التواصل الفعال.

وباستخدام Slack، يمكنك تخصيص إعدادات الإشعارات لتجنب تشتيت الانتباه من خلال تلقي التحديثات فقط على المحادثات أو الأحداث الأكثر أهمية.

أفضل ميزات سلاك

تبادل رسائل الفيديو وإرسال التسجيلات الصوتية ومشاركة الشاشات مع "Huddles

إنشاء تفاعلات هادفة وممتعة مع ردود أفعال الرموز التعبيرية والخلفيات الملونة والتأثيرات الأخرى

الوصول إلى الروابط والمستندات والرسائل التي تمت مشاركتها أثناء الاجتماع بعد انتهائه

قيود سلاك

الحد الأقصى لمكالمات الاجتماعات الجماعية هو 15 مشاركًا في المرة الواحدة، وهو أمر مقيد للمؤسسات الكبيرة والاجتماعات المكثفة

لا يحتوي على ميزات مدمجة لتسجيل الاجتماعات

تسعير سلاك

مجاني

المحترف: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركة + المحترفين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ بحلول عام 2025, 50% من الأحداث الافتراضية للمؤسسات من المتوقع أن تتم على منصات اجتماعات الفيديو التي تستخدمها المؤسسات بالفعل يوميًا، مما يسهل التواصل واستضافة الفعاليات.

9. حيث (الأفضل لاجتماعات الفيديو الفورية دون تنزيل)

عبر حيث يتميز برنامج Whereby ببساطته وملاءمته، مما يجعله خيارًا جيدًا للاجتماعات السريعة والخالية من المتاعب.

تعمل ميزات مثل مشاركة الشاشة ووضع صورة داخل صورة وإمكانيات التسجيل على تعزيز الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل تطبيق Whereby مع تطبيقات مثل Trello وYouTube، مما يتيح للمستخدمين التعاون بفعالية أثناء الاجتماعات.

أفضل ميزات تطبيق أين بي

الانضمام إلى اجتماع دون تنزيل التطبيق مباشرةً من متصفحك

تخصيص غرفة "أين باي" الخاصة بك بأسماء وعناوين URL وعلامات تجارية مخصصة

إدارة الفصول والفعاليات وورش العمل الفعالة باستخدام المجموعات الفرعية

التكامل مع ميرو للوحات البيضاء ومحرّر مستندات Google وYouTube وOutlook

قيود المكان

يفتقر إلى ميزات مثل المشاركة الانتقائية ومشاركة الصوت

لا يعرض أكثر من 12 شخصًا على الكاميرا

يفتقر إلى إمكانية التسجيل المدمج في الإصدار المجاني ويستخدم إضافات

التسعير

مجاني

المحترف: 8.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

8.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 11.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 20 برنامج لإدارة المهام

10. ClickMeeting (الأفضل للندوات والاجتماعات عبر الإنترنت القابلة للتخصيص)

عبر كابيرا ClickMeeting هو أداة متعددة الاستخدامات للاجتماعات الصغيرة والندوات الكبيرة عبر الإنترنت. وهي توفر أدوات لتخصيص ما قبل الاجتماعات، مثل غرف الانتظار ذات العلامات التجارية ونماذج التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه تطبيق الجدولة يوفر ميزات المشاركة المباشرة مثل الإشراف على الدردشة، واستطلاعات الرأي، والجلسات الجانبية والقدرة على مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب أثناء مشاركة الشاشة المباشرة.

أفضل مزايا تطبيق #### ClickMeeting

تعيين مقدمي العروض، وتشغيل الدردشات الخاصة وإدارة المناقشات

جدولة الاجتماعات لتاريخ ووقت محددين؛ يمكنك دعوة ما يصل إلى 40 مشاركًا

اجمع البيانات من خلال الاستبيانات المباشرة وجلسات الأسئلة والأجوبة والتعليقات والمناقشات المباشرة في الدردشة الخاصة به

قيود ClickMeeting

يمكن لثمانية مقدمين فقط استخدام الميكروفونات والكاميرات، على الرغم من توفر 14 مقعدًا

يتطلب متصفحات محدثة لأن الإصدارات القديمة قد تسبب مشاكل

تسعير #### ClickMeeting

مجاناً

مباشر: 32 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

32 دولارًا أمريكيًا/شهريًا أوتوماتيكي: 48 دولارًا شهريًا

48 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### ClickMeeting

G2: 4.2/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لرسالة الفيديو أن تجعل التواصل أكثر خصوصية وجاذبية، حيث تتيح لك مشاركة كلماتك وتعبيراتك في الوقت الفعلي، مما يعزز التواصل بشكل أعمق.

11. Meeting Owl (الأفضل للاجتماعات المختلطة مع فيديو 360 درجة)

عبر مختبرات البومة تطبيق Meeting Owl، الذي طورته شركة Owl Labs، هو تطبيق مصاحب يعزز الاجتماعات الهجينة ويكمل كاميرا الفيديو 360 درجة الخاصة بالشركة.

يتوفر التطبيق على نظامي iOS وAndroid، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام للوصول إلى الميزات المتقدمة ومراقبة أداء الجهاز.

أفضل ميزات تطبيق "Meting Owl"

قم بتسمية وإدارة العديد من "بومة الاجتماعات" داخل مؤسستك

إنشاء تجربة غامرة لسد الفجوة بين الحضور الشخصي والحضور عن بُعد

تمكين أو تعطيل ميزات مثل مُحسِّن المُقدِّم لتحديد أولويات المتحدثين في الإطار

التكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom وMicrosoft Teams وWebex لبيئات العمل المختلطة

قيود بومة الاجتماعات

يقتصر على أجهزة iOS و Android، مع عدم وجود إصدار لسطح المكتب

يعمل فقط مع أجهزة Meeting Owl

تسعير اجتماع البومة

مجاناً

تقييمات ومراجعات البومة الاجتماع

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

12. أوتر (الأفضل للنسخ وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي)

عبر كلب الماء يعد Otter مثاليًا لالتقاط سجلات الاجتماعات التفصيلية مع النسخ وتدوين الملاحظات. يستخدم تحديد هوية المتحدث والطوابع الزمنية لضمان الوضوح والتنظيم.

يمكنك وضع تعليقات توضيحية على النصوص وإبراز النقاط الرئيسية ومشاركة الملاحظات مع أعضاء الفريق. تضمن ميزة الأرشيف القابل للبحث أن يتمكن المستخدمون من استرجاع المناقشات السابقة بسرعة.

أفضل ميزات أوتر

اسمح لـ OtterPilot بالانضمام التلقائي إلى اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Team للحصول على ملاحظات وملخصات وعناصر إجراءات تلقائية للاجتماعات

احصل على إجابات وأنشئ محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات الحالة باستخدام محادثة Otter AI Chat عبر جميع الاجتماعات

اجمع بين المحادثات المباشرة والتحديثات غير المتزامنة مع قنوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به

قيود أوتر

توجد أخطاء في النسخ مع المتحدثين السريعين، أو الأفراد ذوي اللكنة الشديدة، أو كلمات الحشو أو أنماط الكلام غير المنتظمة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل وظائف الاقتراع المدمجة أو وظائف الأسئلة والأجوبة أثناء الجلسات المباشرة

تسعير أوتر

مجاني

المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: كجزء من ممارسة جيدة آداب الاجتماع الافتراضي أبقِ الميكروفون صامتًا ما لم تكن تتحدث لتقليل الضوضاء في الخلفية ومشتتات الانتباه.

13. RingCentral (أفضل منصة اتصال شاملة)

عبر رينج سنترال RingCentral عبارة عن منصة اتصالات شاملة تجمع بين مكالمات الفيديو والمراسلة وخدمات الهاتف. وهي تتكامل مع أدوات شائعة مثل Slack وMicrosoft Teams، مما يجعلها خياراً متعدد الاستخدامات لتلبية الاحتياجات التنظيمية المتنوعة.

توفر المنصة تحليلات متعمقة لتتبع جودة المكالمات ومشاركة الاجتماعات ونشاط المستخدم، مما يساعد الفرق على تحديد مجالات التحسين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم RingCentral ميزات مركز الاتصال مثل التوزيع الآلي للمكالمات والاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) والتحليلات لتحسين كفاءة خدمة العملاء.

أفضل ميزات RingCentral

إنشاء نصوص الاجتماعات والتعليقات التوضيحية المغلقة بالإضافة إلى ملخصات ما بعد الاجتماعات، والنقاط البارزة والرؤى

الانضمام إلى الاجتماعات من متصفحات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيق الهاتف المحمول

تعاون على اللوحات البيضاء التفاعلية وملاحظات الاجتماعات

احصل على عناصر تحكم ديناميكية في المضيف، وغرف انتظار، وتشفير شامل للأمان

قيود القيود المركزية

من الصعب إعداد تطبيق الهاتف ويستغرق الكثير من الوقت

بطء التكامل مع Salesforce

تسعير RingCentral

الأساسية: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 1-5 مستخدمين

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 1-5 مستخدمين متقدم: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لعدد 1-5 مستخدمين

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لعدد 1-5 مستخدمين متقدم: 45 دولاراً شهرياً لكل مستخدم ل 1-5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات مركزية

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ يحضر الموظف النموذجي ما لا يقل عن 8 اجتماعات في الأسبوع . بالنسبة للمديرين والمديرين التنفيذيين، غالبًا ما يتضاعف هذا العدد حيث يتنقلون بين مزامنة الفريق وجلسات التخطيط الاستراتيجي ومناقشات العملاء.

## ClickUp: الأداة التي "تلبي" جميع توقعاتك

مع تطور تطبيقات الاجتماعات، أصبح اختيار التطبيق المناسب لفريقك أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يجب أن تقدم أفضل تطبيقات الاجتماعات ميزات فريدة من نوعها وأن تتكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية، مما يضمن التواصل السلس وتتبع عناصر العمل دون عناء.

تتخطى ClickUp عمليات التكامل الأساسية من خلال تقديم تقارب بين جميع الأدوات التي يحتاجها فريقك. وبفضل أدوات مثل ClickUp Meetings لجداول الأعمال المبسطة، و ClickUp Docs لتدوين الملاحظات التعاونية، و ClickUp Brain للرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإن هذا التطبيق يُغيِّر طريقة تخطيط الفرق وتوثيقها والتصرف بناءً على نتائج الاجتماعات. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅