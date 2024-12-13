أفضل 11 برنامجًا لإدارة علاقات العملاء للموارد البشرية لتبسيط عمليات الموارد البشرية

قد يبدو عمل الموارد البشرية في بعض الأحيان وكأنه عمل روتيني لا نهاية له. يمكن أن يتراكم بسرعة تتبع التوظيف وكشوف الرواتب والمزايا والتدريب وأداء الموظفين.

وهنا يصبح برنامج إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية منقذًا في إدارة عمليات الموارد البشرية .

هل تحتاج إلى مساعدة في إدارة طلبات التوظيف؟ تم. هل تريد تتبع أداء الموظفين أو جدولة الدورات التدريبية؟ تم. هل تعاني في إدارة الرواتب أو المزايا؟ البرنامج يوفر لك كل ما تحتاجه.

إليك تقرير عن أفضل برامج إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية لمساعدتك على توفير الوقت وخفض التكاليف وتحسين مشاركة الموظفين.

⏰ ملخص 60 ثانية

أفضل 11 برنامج لإدارة علاقات العملاء للموارد البشرية لتبسيط عمليات الموارد البشرية:

ClickUp : الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية وعلاقات الموظفين

: الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية وعلاقات الموظفين Rippling : الأفضل لأتمتة دورة حياة الموظفين

: الأفضل لأتمتة دورة حياة الموظفين Bamboo HR: الأفضل لمركزية بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير

الأفضل لمركزية بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير Paycor: الأفضل للامتثال لكشوف المرتبات

الأفضل للامتثال لكشوف المرتبات Workday HCM: الأفضل لاتخاذ قرارات الموارد البشرية القائمة على البيانات

الأفضل لاتخاذ قرارات الموارد البشرية القائمة على البيانات TriNet: الأفضل لإدارة مزايا الموظفين

الأفضل لإدارة مزايا الموظفين بيتريكس 24: الأفضل للتواصل والتعاون في مجال الموارد البشرية

الأفضل للتواصل والتعاون في مجال الموارد البشرية Workable: الأفضل للبحث عن المرشحين والتوظيف

الأفضل للبحث عن المرشحين والتوظيف Monday.com: الأفضل لبناء سير عمل الموارد البشرية القابل للتخصيص والتوسع

الأفضل لبناء سير عمل الموارد البشرية القابل للتخصيص والتوسع UKG Pro: الأفضل لإدارة القوى العاملة الشاملة

الأفضل لإدارة القوى العاملة الشاملة غوستو: الأفضل لإدارة المواهب

ما هو نظام إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية؟

برنامج HR CRM (إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية) يجمع بين أفضل ميزات الموارد البشرية وأدوات إدارة علاقات العملاء لتبسيط إدارة القوى العاملة. فهو يتعامل مع كل شيء من التوظيف إلى مشاركة الموظفين والتدريب وإدارة الأداء.

وبالتالي، يقلل برنامج إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية من تعقيد عمليات الموارد البشرية ويحسن من رضا الموظفين بشكل عام.

إدارة الموارد البشرية مقابل إدارة علاقات العملاء

تتمحور إدارة الموارد البشرية (إدارة الموارد البشرية) حول إدارة الأفراد في المؤسسة، بما في ذلك التوظيف والتدريب وتقييم الأداء والامتثال لقوانين العمل. من ناحية أخرى إدارة علاقات العملاء (CRM) تركز على إدارة التفاعلات مع العملاء وتتبع المبيعات وتحسين خدمة العملاء.

تقوم إدارة علاقات العملاء (CRM) بتكييف قدرات بناء العلاقات التي توفرها أدوات إدارة علاقات العملاء التقليدية لمساعدتك على رعاية وإدارة العلاقات مع موظفيك. وهذا يعني أن فرق الموارد البشرية يمكنها تجاوز مهام الإدارة التقليدية وبناء علاقات أقوى وأكثر جدوى مع القوى العاملة لديها.

إن المزج بين إدارة الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء يوفر طريقة لتغيير قواعد اللعبة لإدارة القوى العاملة لديك. ولكن ما الذي يجعل إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية مفيدة للغاية؟

إليك مزايا دمج إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية في عملك:

بناء علاقات قوية ودائمة مع الموظفين من خلال التعامل معهم كأصحاب مصلحة مهمين

إنشاء ملفات تعريفية للموظفين، وتتبع الفجوات في مهارات الموظفين، وتقديم خطط تعلم وتطوير مخصصة لتحسين تجارب الموظفين

التنبؤ بمخاطر دوران الموظفين، ومعدل رضا الموظفين، واحتياجات المواهب المستقبلية لاتخاذ قرارات مستنيرة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية؟

عند اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية، من الضروري مراعاة العوامل التالية لضمان تلبية البرنامج لاحتياجات مؤسستك:

📌ميزات التوظيف الفعالة: أدوات التوظيف مع نظام تتبع المتقدمين ( ATS) القوالب والجدولة الآلية للمقابلات يمكن أن توفر ساعات من الجهد اليدوي. كما يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء الجيد للموارد البشرية أيضًا على إدارة خطوط المرشحين ومراقبة تقدم التوظيف بسلاسة

📌 ميزات إشراك الموظفين: تُعد أدوات التقييم والتقدير والتواصل ضرورية لتحفيز القوى العاملة لديك. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية على جعل هذه العمليات مركزية، مما يضمن شعور الموظفين بالتواصل والتقدير

📌 تتبع الأداء: يجب أن يكون تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز ومراجعة الأداء أمراً سهلاً ومباشراً. ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بقياس مراجعات الأداء وتوجيه تطوير الموظفين بفعالية

📌 إدارة كشوف المرتبات والامتثال: يمكن أن تكون إدارة الرواتب والامتثال لقوانين العمل معقدة. يجب أن تقوم أنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بالموارد البشرية بأتمتة هذه المهام، مما يقلل من مخاطر الأخطاء اليدوية

📌 خيارات التخصيص: لكل مؤسسة احتياجات فريدة من نوعها، لذلك يجب أن يوفر البرنامج ميزات التخصيص. اختر الأداة التي توفر سير عمل مخصص، وميزات مخصصة لوحات معلومات الموارد البشرية وخيارات إعداد التقارير المرنة

أفضل 11 إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية

دعنا نلقي نظرة فاحصة على أفضل منصات إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية وميزاتها الرئيسية.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية وعلاقات الموظفين)

_تعزيز التفاعل بين الموظفين وضمان التواصل السلس من خلال برنامج ClickUp لإدارة علاقات العملاء

العلاقة الإيجابية بين صاحب العمل والموظف هي المفتاح لنمو أي مؤسسة ونجاحها على المدى الطويل. ومع ذلك، يمكن أن تشكل المواءمة بين التوقعات المختلفة للموظفين والمؤسسة تحديًا كبيرًا. وهنا يأتي دور ClickUp CRM يساعد من خلال جمع أصحاب العمل والموظفين على نفس الصفحة وتقوية العلاقة بينهم.

يمكنك تخصيص أداة ClickUp CRM لـ تركيز بيانات الموظفين وعرض السجل الوظيفي لكل موظف وبيانات الأداء وأنشطة التدريب والتطوير. من خلال دمج أدوات مثل أهداف ClickUp يمكّنك من تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية ذات الصلة (OKRs) وبناء ثقافة التحسين المستمر.

يساعدك ClickUp CRM أيضًا على تتبع إسهامات الموظفين على مدار فترة عملهم من خلال لوحات معلومات مخصصة. يمكّنك ذلك من تحليل عائد الاستثمار في تدريب الموظفين وتحديد الموظفين الأكثر قيمة للمؤسسة.

هذا ليس كل شيء! تمامًا مثلما يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء على جعل التواصل مع العملاء مركزيًا، يساعدك نظام ClickUp لإدارة علاقات العملاء في ClickUp على إدارة جميع اتصالات الموظفين في مكان واحد، بدءًا من رسائل التوظيف إلى استبيانات التعليقات.

حتى أنه يتيح لك تتبع حالة كل موظف في جميع أنحاء المؤسسة، سواء كان في مرحلة الإعداد أو التدريب أو الاختبار أو مراجعة الأداء. وهذا يمنحك الرؤية التي تحتاجها لتقديم دعم ومكافآت مخصصة، مما يجعلهم يشعرون بالتقدير.

قم ببناء خط أنابيب للتوظيف وتبسيط عملية التأهيل باستخدام برنامج ClickUp للموارد البشرية

هل تريد تعزيز مشاركة الموظفين بشكل أكبر؟ ClickUp لفرق الموارد البشرية يجعل ذلك ممكنًا. يمكنك استخدام مهام النقر فوق المهام لإنشاء عملية تهيئة مخصصة من خلال إضافة مهام خطوة بخطوة مصممة خصيصًا لدور كل موظف.

أفضل جزء هو أن ClickUp يساعدك على توظيف أفضل المواهب من خلال تبسيط عملية التوظيف.

مع قالب المرشح للتوظيف في ClickUp ، يمكنك ربط أدوات مثل ClickUp Form و Google Form و Typeform عبر Zapier لإنشاء مهام لكل مرشح تلقائيًا ومقارنة المتقدمين. يتيح لك ذلك التركيز على تقييم المرشح وتحسين تجربة المرشح أكثر من العمليات التشغيلية.

نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين في ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

أتمتة مهام التوظيف، مثل جدولة التقويم، وإدارة مستندات الموظفين، وتتبع الوقت والحضور باستخدام أتمتة ClickUp تتبع مقاييس أداء الموظفين الرئيسية، وتصور التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ في عرض واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp إنشاء وإدارة مهام سير العمل وتصور الجداول الزمنية للمشروعات باستخدام طرق عرض ClickUp المخصصة تواصل مع فريقك، وقدم ملاحظاتك، وشارك في المناقشات، وأرفق المستندات، واربط المهام باستخدام ClickUp الدردشة إنشاء كتيبات الشركة والموظفين لسرد جميع السياسات والإجراءات وتعيين أذونات التحكم باستخدام مستندات ClickUp قيود ClickUp

يمكن أن تبدو خيارات التخصيص الواسعة النطاق مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

الشفافية المؤسسية هي واحدة من أكثر المزايا تأثيرًا التي تحققت منذ طرح ClickUp على الفريق. والآن، في ClickUp، يمكن لأي شخص في المؤسسة أن يرى كل فرد في فريقنا OKRs الخاصة بكل فريق، ومن يمتلكها، والتقدم الذي أحرزه. إذا نظرنا إلى الوراء الآن، قبل ClickUp، لم يكن لدينا هذا المستوى من الشفافية، لذلك كانت جميع أقسامنا غير مترابطة.

أندريا بارك، منسقة عمليات الأعمال في Spekit

➡️ اقرأ المزيد: 12 قالب مجاني لإدارة علاقات العملاء: Excel، وجداول بيانات جوجل، و ClickUp

2. ريبلينج (الأفضل لأتمتة دورة حياة الموظف)

عبر التموج تعمل شركة Rippling على أتمتة دورة حياة الموظف، بدءًا من التوظيف إلى التعيين إلى التأهيل والتطوير والاحتفاظ بالموظفين والخروج. على سبيل المثال، إذا انتقل الموظف إلى ولاية مختلفة، تقوم Rippling تلقائيًا بحساب الضرائب وفقًا للقوانين المعمول بها.

يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء سير عمل مخصص للموارد البشرية، مثل إعداد تذكيرات للمناسبات السنوية للموظفين وإرسال إشعارات بانخفاض أداء الموظف. ميزته البارزة هي جدولة مخصصة، والتي تتيح لك تعيين مهام محددة للعملاء للموظفين بناءً على طلبهم ومهاراتهم وشهاداتهم وما إلى ذلك.

أفضل ميزات #### Rippling

تتبع وقت الموظفين وحضورهم في الوقت الفعلي لتحديد اتجاهات التوظيف أو العمل الإضافي

إدارة متطلبات الامتثال المحلية والإقليمية والوطنية للموارد البشرية وإنشاء خطط عمل لمتابعة الامتثال

إنشاء مراحل مخصصة للمقابلات بناءً على احتياجات التوظيف في المؤسسة

قيود التموجات

يتطلب الدفع السنوي، مع وجود عقوبات للإلغاء المبكر وعدم تقديم نسخة تجريبية مجانية

أسعار الريبلينج

التسعير المخصص

تقييم ومراجعات ريبلينج

G2: 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تقلل أتمتة Rippling من العمل اليدوي وتساعد على منع الأخطاء. كما تتصل المنصة أيضًا بالعديد من التطبيقات الأخرى، مما يجعلها مرنة لكل ما يحتاجه عملك/شركتك. بشكل عام، يزيل ريبلينج الكثير من الصداع من إدارة الموظفين ويتيح للفرق التركيز على أشياء أكثر أهمية. يمكن أن تكون بعض الميزات، مثل إعداد التقارير أو التخصيصات، أكثر سهولة.

مراجعة G2

3. Bamboo HR (الأفضل لمركزية بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير)

عبر BambooHR BambooHR هو حل رائع لإدارة بيانات الموظفين وتحليلها. يمكنك عرض تقارير مفصلة عن مدة خدمة الموظفين ومعدل دورانهم وإجازاتهم وما إلى ذلك، كما أنه يحتوي على وحدة إدارة الأداء التي تساعد على تبسيط مراجعات الموظفين وملاحظاتهم وتقاريرهم من أجل اتخاذ قرارات أفضل.

يمكنك قياس درجات رضا الموظفين من خلال إجراء استبيانات eNPS مجهولة المصدر، مما يتيح لك تنفيذ تغييرات مؤثرة.

Bamboo HR أفضل الميزات

توحيد بيانات الموظفين من أجل معالجة سلسة لكشوف الرواتب وإعداد تقارير شاملة وإعداد ملفات ضريبية خالية من المتاعب

إنشاء منشورات الوظائف وتتبع الطلبات والتعليق على السير الذاتية وتقييم المرشحين، مما يجعل عملية التوظيف سلسة وتعاونية

إنشاء تقارير مخصصة حول مجموعة كبيرة من بيانات الموارد البشرية، بدءاً من تقارير تكافؤ فرص العمل (EEO-1) إلى الملفات الشخصية للعمر والجنس

قيود بامبو للموارد البشرية

عمليات التكامل مع Google وSlack مقيِّدة، وتتطلب إجراء مكالمات مخصصة لواجهة برمجة التطبيقات لمزامنة البيانات بالكامل

Bamboo HR التسعير

التسعير المخصص

Bamboo HR التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

يقوم Bamboo HR بإنشاء المهام تلقائيًا لأي شخص تريده، ويجعل من السهل جدًا التأكد من توقيع الموظفين على جميع الوثائق المطلوبة وتقديمها. وباعتبارنا مؤسسة متوسطة الحجم، فإن هذا مفيد للغاية في ضمان اكتمال عملية التأهيل بشكل كامل بسرعة وفعالية. وحدة إدارة الأداء مقيدة قليلاً بعدد الأسئلة التي يمكنك طرحها.

مراجعة G2

4. Paycor (الأفضل لامتثال الرواتب)

via بايكور يعمل Paycor على أتمتة معالجة كشوف المرتبات وإدارة جميع بيانات الموظفين في مكان واحد. يساعدك على البقاء على اطلاع على الامتثال الضريبي ويضمن حصول فريقك على رواتبهم بدقة وفي الوقت المحدد. تعمل ميزات مثل وظيفة الدفع عند الطلب ووظيفة التشغيل التلقائي على التخلص من العمل اليدوي، بينما تجعل خدمات الدعم الذاتي للموظفين الأمور أكثر ملاءمة للجميع.

بالإضافة إلى أدوات فعالة لإعداد التقارير, قوالب كشوف المرتبات والتنبيهات القانونية والأدلة المفيدة تجعل العمليات أكثر سلاسة. يمكن للموظفين تحديث المعلومات الشخصية وإدارة مزاياهم بسهولة، مما يقلل العبء على الموارد البشرية.

Paycor أفضل الميزات

جدولة كشوف المرتبات وتشغيلها تلقائياً في التاريخ والوقت اللذين تختارهما

تتبُّع ساعات عمل الموظفين، وإدارة الإجازات، وإنشاء الجداول الزمنية، وكل ذلك متزامن مباشرةً مع كشوف المرتبات

الحصول على إجابات سريعة على أسئلة بيانات القوى العاملة بلغة طبيعية باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي

قيود Paycor

يفتقر إلى التكامل مع الأدوات الشائعة مثل QuickBooks

تسعير بايكور

التسعير المخصص

تقييم ومراجعات بايكور #### تقييم ومراجعات بايكور

G2: 3.9/5 (أكثر من 700 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

تعجبني وظائف Paycor لجميع الأمور المتعلقة بالموارد البشرية تقريبًا. هذا النظام سهل الاستخدام لكشوف رواتب الموظفين والمزايا وضبط الوقت والتعويضات وغيرها. يمكن تخصيص الكثير من الأشياء، ولكن بعض الخيارات هي مقاس واحد يناسب الجميع لشركتك بأكملها. هذا أمر محبط بشكل خاص مع إدارة الأداء لأن جميع الشركات لا تقوم بنفس الشيء.

مراجعة G2

5. Workday HCM (الأفضل لاتخاذ قرارات الموارد البشرية المستندة إلى البيانات)

عبر_

٪ / href/ https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/overview.html Workday HCM //%href/

إذا كنت ترغب في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتعزيز الرضا الوظيفي، وتحسين كفاءة الموظفين بشكل عام، فإن Workday يوفر الأدوات اللازمة للقيام بذلك.

فهو يغطي كل شيء بدءاً من إدارة المواهب إلى كشوف المرتبات والتعويضات وتتبع الوقت وتخطيط القوى العاملة. يوفر Workday أيضًا حلولاً إضافية مثل إدارة الإنفاق والتحليلات وإعداد التقارير واكتساب المواهب لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

يعمل Workday على تبسيط مهام الموارد البشرية المعقدة من خلال ميزات مثل سحابة المهارات التي تتيح إدارة المهارات وإعداد التقارير بكفاءة. كما يوفر أدوات لإدارة الحالات وملاحظات الموظفين وتخطيط القوى العاملة لتبسيط وظائف الموارد البشرية.

أفضل ميزات Workday HCM

احصل على وصول مركزي إلى معلومات الموظفين لتعزيز إدارة الموارد البشرية وتحسين عملية اتخاذ القرار

تتبع أداء الموظفين وأهدافهم وتطورهم، مما يضمن النمو المستمر والتوافق مع أهداف الشركة

تمكين التواصل السلس بين الموارد البشرية والموظفين، وتعزيز المشاركة والدعم من خلال قنوات مختلفة

قيود Workday HCM

أقل سهولة في الوصول إليها بالنسبة للشركات الصغيرة، خاصة تلك التي لديها ميزانيات محدودة

أسعار إدارة رأس المال البشري في Workday HCM

التسعير المخصص

تقييم ومراجعات Workday HCM

G2: 4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

Workday HCM قابل للتطوير بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات من جميع الأحجام. يمكن أن ينمو مع الشركة ويتكيف مع الاحتياجات المتغيرة دون حدوث اضطرابات كبيرة. قد يكون تخصيص Workday HCM ليناسب احتياجات مؤسسية محددة أمرًا معقدًا وقد يتطلب خبرة فنية.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة مواهب الموارد البشرية

6. TriNet (الأفضل لإدارة مزايا الموظفين)

عبر تراي نت TriNet (TriNet Zenefits سابقاً) هي منصة موارد بشرية مخصصة لإدارة مزايا الموظفين. فهي تساعدك على تسجيل الموظفين بسهولة في خطط التأمين الطبي وتأمين الأسنان والرؤية والتأمين على الحياة. يمكنك أيضًا إرسال إشعارات مخصصة للموظفين استنادًا إلى خطط المزايا الخاصة بهم وحالة التسجيل وما إلى ذلك.

يوفر TriNet للموظفين إمكانية وصول الموظفين أثناء التنقل إلى تفاصيل التأمين وحسابات الإنفاق الخاصة بهم، مما يعزز الشفافية وزيادة مشاركة الموظفين. تمنحك مكتبة الموارد البشرية وصولاً سريعاً إلى الموارد القيّمة، بما في ذلك ملخصات قوانين الولاية وتحديثات إصلاح الرعاية الصحية.

أفضل ميزات TriNet

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لمزايا الموظفين مع إمكانية التسجيل والإدارة عبر الإنترنت بنسبة 100%

إضافة موظفين جدد تلقائياً إلى كشوف المرتبات، مع مزايا مختارة وشيكات الرواتب الأولى التناسبية

تحديث كشوف المرتبات تلقائياً عند انتقال الموظف أو ترقيته أو حصوله على إجازة

قيود TriNet

يفتقر إلى وحدة مستقلة لقانون الرعاية الميسرة (ACA) ويتطلب شراء خطة نظام معلومات الموارد البشرية بالكامل للوصول إليه

تسعير TriNet

الأساسيات: 8 دولارات/موظف/شهريًا

8 دولارات/موظف/شهريًا النمو: 16 دولارًا أمريكيًا/موظف/شهريًا

16 دولارًا أمريكيًا/موظف/شهريًا زين: 21 دولاراً/موظف/شهرياً

تقييمات ومراجعات ثلاثي نت

G2: 4.6/5 (أكثر من 440 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 440 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

من أفضل الأشياء في ترينيت هو وجود خيارات ممتازة لخطط التأمين الطبي/التأمين على الأسنان/التأمين الصحي/التأمين التكميلي المدمجة مباشرةً في المنصة وتكاليف الرواتب والتقارير. أحد مجالات الإحباط بشكل خاص هو مشاكل ضرائب الرواتب.

مراجعة G2

7. Bitrix24 (الأفضل للتواصل والتعاون في مجال الموارد البشرية)

via بيتريكس 24 يتميز Bitrix24 بمزجه بين التعاون وإدارة المشاريع واتصالات الموارد البشرية في منصة موحدة.

إنها مساحة عمل ديناميكية حيث يمكن لفرق الموارد البشرية إدارة كل شيء من المهام إلى تتبع الوقت ومشاركة المستندات وتعاون الموظفين. تشجع واجهته الفريدة من نوعها على غرار وسائل التواصل الاجتماعي على مشاركة الموظفين من خلال الإعجابات والتعليقات والإشعارات.

بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج ، يساعد Bitrix24 على أتمتة مهام سير عمل الموارد البشرية، مما يوفر الوقت للمهام الأكثر أهمية.

أفضل ميزات Bitrix24

الجمع بين أدوات إدارة الموظفين والعملاء المحتملين والعملاء في منصة واحدة

تحديد موقع سجلات الموظفين بسهولة باستخدام فلاتر قابلة للتخصيص حسب تاريخ الإنشاء أو الحالة أو أعضاء الفريق المعينين

تمكين تنسيق الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة وتتبع النشاط والتواصل حول مشاريع محددة

قيود Bitrix24

يقدم خيارات محدودة لتخصيص الواجهة حسب التفضيلات الفردية

تسعير Bitrix24

أساسي: 49 دولارًا أمريكيًا/ 5 مستخدمين/شهرًا

49 دولارًا أمريكيًا/ 5 مستخدمين/شهرًا قياسي: 99 دولارًا/50 مستخدمًا/شهريًا

99 دولارًا/50 مستخدمًا/شهريًا احترافي: 199 دولارًا/ 100 مستخدم/شهرًا/مستخدمين/شهرًا

199 دولارًا/ 100 مستخدم/شهرًا/مستخدمين/شهرًا المؤسسات 250: 399 دولارًا/ 250 مستخدمًا/شهريًا

تقييم ومراجعات بيتريكس 24

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

Bitrix24 هو برنامج يساعدك على إدارة عملائك وفريق الدعم والتواصل وفريق العمل والملفات وحملات البريد الإلكتروني. إنه ميسور التكلفة للغاية ورائع للشركات الجديدة والميزانيات الصغيرة.

مراجعة G2

8. قابل للتطبيق (الأفضل في البحث عن المرشحين والتوظيف)

عبر قابل للتطبيق إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية القابلة للتطبيق التي تجعل التوظيف أسرع وأسهل. يمكنك نشر الوظائف على أكثر من 200 لوحة، والاستفادة من قاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون ملف شخصي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الفرز، وجدولة المقابلات، وإدارة العروض دون عناء.

تساعدك ميزاته المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني المخصصة، ومجموعات المقابلات الجاهزة للاستخدام، والتقارير المفصلة في تنظيم عملية التوظيف.

سواء كنت تدير شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، أو تدير فريق رعاية صحية، أو تنمي شركة ضيافة، يمكنك الاعتماد على هذا برنامج إدارة الموظفين لمساعدتك في بناء فرق عمل عالية الأداء.

أفضل الميزات القابلة للتطبيق

انشر إعلانات الوظائف الشاغرة على العديد من لوحات الوظائف ومنصات التواصل الاجتماعي على الفور، مما يوفر الوقت والجهد

البحث والتواصل مع المرشحين السلبيين على منصات مثل LinkedIn وGitHub وTwitter مباشرةً من Workable

استخدام قوالب التقييم لجمع الملاحظات بشكل منهجي وضمان اتخاذ قرارات توظيف متسقة

قيود قابلة للتطبيق

يفتقر إلى ميزات مخصصة لرعاية المتقدمين السابقين للفرص المستقبلية

يقدم إمكانيات محدودة لإعداد التقارير مقارنة بالمنصات الأخرى

تسعير قابل للتطبيق

تجربة مجانية

المبتدئ: 189 دولارًا شهريًا

189 دولارًا شهريًا المعيار: 378 دولارًا في الشهر

378 دولارًا في الشهر الرئيسية: 628 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييم ومراجعات قابلة للتطبيق

G2: 4.6/5 (أكثر من 440 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 440 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

Workable عبارة عن منصة سهلة الاستخدام ومتكاملة تجعل إدارة إعلانات الوظائف الشاغرة وخطوط المرشحين وسير عمل التوظيف سلسة وفعالة. تضمن الواجهة سهلة الاستخدام أنه حتى أعضاء الفريق الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا يمكنهم التنقل والاستفادة من ميزاته دون أي متاعب.

مراجعة G2

9. كوم (الأفضل لبناء سير عمل للموارد البشرية قابل للتخصيص وقابل للتطوير)

via Monday.com تبحث عن CRM بسيط لـ تبسيط عمليات الموارد البشرية ? يمكنك تجربة Monday.com. فهو يساعدك على إنشاء خط توظيف مخصص من خلال التنسيق مع مديري التوظيف مباشرةً داخل المنصة. بالإضافة إلى أنه يوفر رؤية كاملة لأداء الموظفين اليومي حتى تتمكن من تحديد مجالات التحسين.

كما يتيح لك Monday.com أيضاً تصميم نماذج لجمع بيانات الموظفين، مما يقلل من الإدخال اليدوي أثناء عمليات التأهيل أو التوظيف.

أفضل ميزات موقع Monday.com

أتمتة متابعة المقابلات والتذكير بالدورات التدريبية والموافقات على طلبات الإجازات لتوفير الوقت

ربط لوحات الموارد البشرية لتتبع دورات حياة الموظفين، من التوظيف إلى مراجعات الأداء

التكامل بسلاسة مع منصات مثل Slack وGmail وOutlook وغيرها لمزامنة اتصالات الموارد البشرية وإدارة المهام

قيود موقع Monday.com

التنقل المعقد في بعض الأحيان، مما يجعل من الصعب الوصول إلى جميع الميزات

تسعير موقع Monday.com

الأساسي: 12 دولارًا/مستخدم/شهرًا

12 دولارًا/مستخدم/شهرًا المعيار: 14 دولارًا/مستخدم/شهرًا

14 دولارًا/مستخدم/شهرًا المحترف: 24 دولارًا/مستخدم/شهريًا

24 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييم والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

يعجبني أنه يمكنك إنشاء لوحات متعددة والاحتفاظ بجميع المستندات في مكان واحد. لست مضطرًا لمشاركة كل شيء مع جميع الأشخاص أيضًا! ومع ذلك، يمكنك تحميل المستندات حتى يتمكن الأشخاص من عرض وإضافة مستنداتهم الخاصة. هذا ممتاز لمساعدتك على البقاء منظمًا. أستخدم هذا للتوظيف/الموارد البشرية وتتبع الأصول. مراجعة G2 10. UKG Pro (الأفضل للإدارة الشاملة للقوى العاملة)

via UKG Pro UKG Pro عبارة عن منصة شاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات مصممة لجعل إدارة القوى العاملة سهلة. بدءاً من تتبع الوقت إلى إدارة المزايا و الجدولة الآلية والتحليلات القوية، فهي توفر جميع الأدوات التي تحتاجها الشركات لتحسين عمليات الموارد البشرية.

إن برنامج سير عمل الموارد البشرية يتيح الخدمة الذاتية السلسة للموظفين، مما يحسن من استقلالية العمل وكفاءته. كما أنه يوفر قاعدة معرفية مفصلة للموظفين لاكتشاف إجابات سريعة لجميع الأسئلة المتعلقة بالموارد البشرية.

UKG Pro أفضل الميزات

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليلات الموارد البشرية واتخاذ قرارات استراتيجية للأعمال

توظيف مواهب عالية الجودة من خلال تخصيص تجربة التوظيف لكل مرشح

تتبُّع تسجيل دخول الموظفين وخروجهم بفعالية لإدارة الحضور والانصراف بشكل مبسَّط

قيود UKG Pro

يحتوي على واجهة معقدة تؤثر على تجربة المستخدم بشكل عام

تسعير UKG Pro

التسعير المخصص

تقييم ومراجعات UKG Pro

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

يعجبني أن لديهم الدعم ليس فقط لإصلاح الأشياء ولكن لمساعدتنا في تدريب الموظفين الذين يستخدمون النظام. لديهم توافر لمنصة التحدث للموظفين حتى يتمكنوا من تغطية المناوبات، وتوافرهم للمساعدة في أتمتة الجداول الزمنية.

مراجعة G2

11. غوستو (الأفضل لإدارة المواهب)

via جوستو Gusto هي منصة شهيرة لإدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب. وهي تساعد الشركات على رعاية المواهب والاحتفاظ بها من خلال تطبيقات إدارة الأداء المتكاملة وتطبيقات التعلم والتطوير. يمكن للموظفين تقييم أدائهم ذاتيًا، وطلب تعليقات المدير، والوصول إلى موارد التطوير الوظيفي.

يمكنك تتبع تقدم الموظفين، وتحديد الثغرات في مهاراتهم، ووضع خطط تطوير شخصية. يشجع هذا التطبيق الموظفين على الوعي الذاتي ويجعلهم يشعرون بالدعم في نموهم الوظيفي، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالمواهب بشكل أفضل.

غوستو أفضل الميزات

أتمتة إعلانات الوظائف، وتوقيع المستندات، والتخزين الإلكتروني لإعداد الموظفين بسلاسة

إدارة التأمين الطبي، وطب الأسنان، والرؤية، و401 (ك)، والمبالغ المستردة من التأمين الصحي مع خصومات تلقائية من كشوف المرتبات

الوصول إلى عمليات التكامل المدمجة مسبقاً مع العديد من تطبيقات الموارد البشرية الخارجية، مثل JazzHR وLattice

قيود غوستو

يمكن أن تؤدي الميزات الإضافية إلى زيادة التكلفة الشهرية لكل موظف بسرعة

تسعير #### Gusto

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا و6 دولارات أمريكية لكل موظف/شهريًا

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا و6 دولارات أمريكية لكل موظف/شهريًا الإضافة: 80 دولارًا شهريًا و12 دولارًا لكل موظف/شهريًا

80 دولارًا شهريًا و12 دولارًا لكل موظف/شهريًا القسط: تسعير مخصص

تقييم ومراجعات غوستو

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

يعمل Gusto على تبسيط مهام كشوف المرتبات والموارد البشرية من خلال نظامه الأساسي سهل الاستخدام، حيث يوفر سهولة في إعداد الموظفين وإيداع الضرائب وإدارة المزايا. تجعل واجهته البديهية ودعم العملاء الممتاز منه حلاً مثالياً للشركات التي تهدف إلى تبسيط عملياتها الإدارية. إمكانيات إعداد التقارير محدودة إلى حد ما مقارنةً بخيارات برامج الموارد البشرية الأكثر قوة المتاحة في السوق.

مراجعة G2

ارتقِ بمكان عملك باستخدام ClickUp

وأخيراً، وصلنا إلى نهاية هذا الدليل! يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء للموارد البشرية أن يجعل بيانات الموظفين مركزية، ويبسط عمليات الموارد البشرية، ويخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وإنتاجية.

ومع ذلك، فإن العديد من منصات الموارد البشرية تقتصر على ميزات الرواتب والامتثال وتتبع الوقت. إذا كنت تبحث عن منصة فعالة لإدارة علاقات العملاء للموارد البشرية لبناء علاقات قوية مع الموظفين وتحسين إدارة الموظفين، فإن ClickUp هو الحل الأمثل.

فهو يسهل عملية تأهيل الموظفين وتتبع التقدم المحرز والتواصل بشكل منهجي لتعزيز الإنتاجية في مكان العمل. هل أنت مستعد لإجراء تغيير؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد كيف يمكن أن يحول إدارة الموارد البشرية لديك!