كيفية استخدام الاتصالات المرئية في سير عملك (+ أمثلة)

يقولون إن الصورة تغني عن ألف كلمة. لأن الصورة المرئية الواضحة والقوية يمكن أن تساعد على الإحساس بالمعلومات وفهمها والتفاعل معها وتذكرها بشكل أكثر فعالية بكثير مما يمكن لأطول وصف أن يفعله.

بالنظر إلى متوسط فترة انتباه الإنسان هي 47 ثانية فقط أصبح التواصل المرئي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

نستكشف في هذه المدونة ما هو التواصل المرئي وكيف يمكنك استخدامه لتحسين فعالية عملك.

ما هو التواصل المرئي؟

التواصل المرئي هو عملية استخدام العناصر المرئية، مثل الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والرسومات، كجزء من الرسالة. إنه عملية إعطاء الأولوية للتأثير البصري للرسالة على الجوانب اللفظية.

هذا لا يعني أنه يتجنب الكلمات تمامًا. في الواقع، يستفيد التواصل المرئي الفعال من أساليب متعددة لرسم صورة واضحة وشاملة.

أنواع التواصل المرئي

التواصل المرئي موجود في كل مكان. إنه موجود في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) التي نستخدمها على هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، وفي الرموز التعبيرية/الصور المتحركة التي نرسلها لبعضنا البعض، وفي القوائم والعروض التقديمية التي نقدمها. فيما يلي بعض أكثر أنواع التواصل المرئي شيوعًا.

الصور والصور الفوتوغرافية

منذ اختراعه في القرن التاسع عشر، كان التصوير الفوتوغرافي شكلاً ممتازاً لسرد القصص المرئية. وقد استخدمته الصحف والمجلات لإلهام الناس وإيقاف الحروب وإحداث تغيير اجتماعي كبير.

خلفية بليس لنظام التشغيل ويندوز XP بواسطة تشارلز أورير (المصدر: ويكيميديا كومنز )

في العالم الرقمي، احتلت الصور، بلا منازع، مركز الصدارة في العالم الرقمي.

فمع التحسن الهائل في براعة التصوير الفوتوغرافي للهاتف الذكي العادي، أصبح بإمكانك اليوم التقاط صورة جيدة مثل أي شخص واستخدامها لتثقيف الناس وتحريكهم.

الرسوم التوضيحية والرسوم البيانية

تمثل الرسوم التوضيحية والإنفوجرافيك مفهومًا أو عملية أو بيانات بصريًا في شكل رسوم توضيحية ومخططات انسيابية وخرائط وعروض تقديمية وما إلى ذلك. وهي تتميز بقدرتها على:

تبسيط المفاهيم المجردة أو ارتباطات البيانات

جعل المعلومات الكثيفة سهلة المنال ومقبولة

جذب الجماهير للتركيز على ما يهمهم

تسهيل التذكر على المدى الطويل

في عالم الأعمال، تستخدم فرق العمل الرسوم البيانية وخرائط العمليات والمخططات الدائرية وما إلى ذلك طوال الوقت.

_مخطط معلومات بياني عن كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp لـ ClickUp كليك أب

الرموز والأيقونات

تنقل الرموز والأيقونات الرسائل بسرعة وكفاءة باستخدام إشارات بصرية معترف بها عالمياً. وهي رائعة بشكل خاص في المواقف التي تحتاج فيها إلى تواصل محايد من حيث اللغة. تعد الرموز التعبيرية مثالاً رائعاً على ذلك.

على سبيل المثال، من السهل فهم علامة 👍 في الدردشة المكتبية. من السهل تذكر أيقونة 💾 في مستند Word.

الواجهات الرقمية وتصميم تجربة المستخدم

بالحديث عن زر الحفظ، تستخدم الواجهات الرقمية من حولنا التواصل المرئي لإنشاء منتجات بديهية وتفاعلية مثل التطبيقات ومواقع الويب والبرامج.

صورة الشعار، والزر، والاقتباس، ومربعات المعلومات، ورسائل الخطأ - كل جانب من جوانب تصميم تجربة المستخدم (UX) هو جزء من استراتيجية التواصل المرئي.

مثال لصفحة 404 المرئية (المصدر: أووارد )

فيديوهات ورسوم متحركة

خطوة واحدة إلى الأمام من الصور المرئية الثابتة هي الصور المتحركة. نظرًا لانخفاض تكلفة إنتاج الفيديو والرسوم المتحركة مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن هذا الشكل من أشكال التواصل المرئي يكتسب شعبية متزايدة.

ولكن لا تفكر فقط في مقاطع الفيديو على يوتيوب أو الأفلام أو الإعلانات التلفزيونية. يعد تسجيل الشاشة البسيط لعملية ما لأغراض تعليمية طريقة رائعة لاستخدام مقاطع الفيديو أيضًا.

_عينة صورة GIF تعرض حالة استخدام لـ ClickUp Brain

الطباعة

لا يجب أن تكون الكلمات مجرد كلمات. بل يمكن أن تكون مرئية أيضًا، عندما تستخدم الطباعة الجيدة، واختيارًا استراتيجيًا للخطوط والأحجام والمسافات والتخطيط للنص. في الواقع، تُعد الطباعة جزءًا لا يتجزأ من الطباعة الحديثة سير عمل التصميم الجرافيكي .

إعلان تويوتا من عام 2009 (المصدر:٪) إعلانات العالم )

على الرغم من فوائده العديدة، غالبًا ما تتجاهل المؤسسات التواصل المرئي، وتلتزم بالنثر الطويل في رسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والمذكرات الداخلية وما إلى ذلك. ومن خلال القيام بذلك، فإنك تضيع فرصة هائلة.

## لماذا التواصل المرئي مهم

المرئيات هي طريقة أسرع وأبسط وأفضل لتوصيل أي رسالة. إليك ما يجعل التواصل المرئي مهمًا.

سهولة الوصول

يزيل التواصل المرئي الحواجز اللغوية والثقافية - فالجميع يفهم إشارات المرور في كل مكان في جميع أنحاء العالم! فهو يبني جسراً بين جماهير متنوعة، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن في التواصل الدولي.

السرعة

إن تصفح رسم بياني يوفر الوقت مقارنة بقراءة تقرير مكون من 10,000 كلمة. يمكن للرسوم البيانية والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية تلخيص الأفكار المعقدة، مما يوفر وقت القائم بالتواصل والجمهور.

البساطة

تخيل أن تشرح لشخص ما ما هو الفيل دون استخدام كلمة "فيل" أو مرادفاتها. كم عدد الكلمات التي تحتاجها؟ الآن، تخيل رسم واحد.

المرئيات تبسط الأمور. من رحلات المستخدم إلى هندسة البرمجيات، يسهّل التواصل المرئي على جميع أصحاب المصلحة فهم السياق والتفاصيل.

قابلية الفهم

تجعل المرئيات العلاقات واضحة بطرق لا يمكن للكلمات أن توضحها. انظر إلى ما يلي مثال على خريطة المفاهيم لمنطقة جيمس كلير للنمو على المدى الطويل. إنه مجرد خطين ومنحنى. لكنه قوي جداً في إظهار ما هو واضح.

المصدر: JamesClear.com

اتخاذ القرار

عندما تكون المعلومات واضحة وموجزة وواضحة، تكون عملية اتخاذ القرار أفضل وأسرع. إن أبسط مثال على أداة مرئية لصنع القرار هو مخطط انسيابي أو شجرة قرار. ومع ذلك، يمكنك استخلاص الرؤى وإجراء التعديلات بشكل أفضل باستخدام أي تقرير مرئي تقريبًا.

_ماذا تقول لوحة معلومات ClickUp Dashboard عن ساعات العمل المدفوعة للفريق؟

الاهتمام والاحتفاظ

الصورة جذابة وملفتة للانتباه. يعالج الدماغ البشري المحتوى المرئي 60,000 مرة أسرع من النص . وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات في دماغك في 47 ثانية من التركيز.

من ناحية أخرى، للعناصر البصرية تأثير أكبر على الذاكرة. يقول الباحثون: "بعد ثلاثة أيام من قراءة النص، يمكننا أن نتذكر 10% من المعلومات، ولكن عندما يقترن ذلك مع صورة، فمن المحتمل أن نتذكر 65% من تلك المعلومات"

بالإضافة إلى كل هذا، يساعد استخدام التواصل المرئي على تحسين التعرف على العلامة التجارية والثقة بها بشكل كبير. يؤدي الاستخدام المتسق للعناصر المرئية، مثل الشعارات ومخططات الألوان والطباعة، إلى جعل العلامة التجارية في مقدمة اهتماماتك. وبمرور الوقت، تخلق هذه العناصر اعترافًا وثقة بين الجماهير، مما يشجع الولاء والثقة في العلامة التجارية.

دعنا نرى كيف يتحقق ذلك على أرض الواقع.

أمثلة على التواصل المرئي

يميل الشكل الأكثر شيوعًا للتواصل المرئي إلى أن يكون في التسويق. من المعروف أن الإعلانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وما إلى ذلك هي أشكال مرئية للغاية. ولكن هذا مجرد غيض من فيض.

بصرف النظر عن الدور الذي تلعبه داخل مؤسستك، يمكنك استخدام التواصل المرئي في سير عملك اليومي. إليك بعض الأمثلة.

إدارة المشاريع

تتعلق الإدارة الجيدة للمشروع بتقديم منتج عالي الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وأفضل طريقة لتتبع هذا الأمر هي رحلة بصرية، مع تحديد الوقت المتبقي والميزانيات المتبقية. الإدارة المرئية للمشروع يفعل ذلك بالضبط.

_الحصول على رؤية واضحة للمهام باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt

على سبيل المثال، يساعد مخطط جانت في تمثيل الجدول الزمني للمشروع، مع تسليط الضوء على تبعيات المهام والاختناقات المحتملة. تساعد طريقة عرض التقويم في معرفة مقدار العمل المجدول كل يوم أو أسبوع أو شهر. تُظهر طريقة عرض عبء العمل مدى انشغال كل عضو في الفريق.

دعم العملاء

تستخدم فرق دعم العملاء الوسائل البصرية لتعزيز الوضوح وأوقات حل المشكلات. على سبيل المثال، يمكنك تقديم دليل تفصيلي خطوة بخطوة مع لقطات شاشة مشروحة أو فيديو توضيحي يوضح كيفية إعداد حساب في برنامجك.

تقلل هذه العناصر المرئية من الارتباك وتساعد العملاء على استكشاف المشكلات وإصلاحها بشكل مستقل، مما يحسن الرضا ويقلل من عبء عمل الدعم.

التدريب والتأهيل تقنيات التصور تحسين نتائج التعلم. يساعد استخدام مقاطع الفيديو التعليمية أو الرسوم البيانية التفاعلية الموظفين على فهم مؤسستك بسرعة. هل هناك أفضل من مخطط تنظيمي جيد لمساعدة الموظفين على فهم المشهد العام لشركتك؟

مخطط تنظيمي منذ أكثر من 100 عام! (المصدر: ويكيميديا كومنز )

الإدارة المالية

لنفترض أنك أنفقت 2 مليون دولار على الإعلانات هذا العام. هل هذا شيء جيد أم سيء؟

الحقائق، بمفردها، ليس لها معنى يذكر. إنها تكتسب معنى في سياقها. على سبيل المثال، إذا ربحت 4 ملايين دولار، فهذا أمر جيد. إذا أنفقت 100,000 دولار فقط لكسب 3 ملايين دولار العام الماضي، فهذا أمر سيء! لتقديم الحقائق في سياقها، تستخدم الفرق المالية الرسوم البيانية الشريطية، والمخططات الدائرية، ومخططات فِن، وما إلى ذلك.

الاستثمار العالمي في التحول في الطاقة (المصدر:_٪)

[Wikimedia Commons](https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_finance#/media/File:20210119_Renewable_enerewable_energy_investment__________2004_BloombergNEF.svg)

## التواصل، على طريقتك مع ClickUp

يعتمد العمل المعرفي الحديث بشكل شبه كامل على التواصل الفعال بين أعضاء الفريق. ومع ذلك، فإننا نعاني من تضاؤل فترات الانتباه، وكثرة الأدوات، وإرهاق الزووم، والفجوات الهائلة في نقل المعرفة.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، تعمل منصة ClickUp الشاملة لإدارة المشاريع على سد هذه الفجوات من خلال العديد من الميزات المدروسة حول التعاون في مكان العمل.

بالنسبة للرسومات والصور، هناك السبورات البيضاء والخرائط الذهنية. لتسجيل الفيديو، هناك ClickUp Clips. لإعداد التقارير المرئية التفاعلية، هناك لوحات المعلومات. أما إذا كنت تعتقد أن أفضل طريقة هي استخدام الكلمات، فهناك ClickUp Docs لذلك أيضاً. أيًا كانت الطريقة التي تعتقد أنها أفضل طريقة لتوصيل رسالتك، فإن ClickUp لديه ميزة تناسبك. جرب ClickUp مجاناً الآن .