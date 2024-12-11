لقد عانى المبرمجون ومحللو البيانات من صعوبة في التعامل مع ChatGPT في الماضي.

في حين أن الأداة كانت تقدم الكثير من الوظائف النصية، مثل البحث والتفكير والكتابة والتلخيص، إلا أنها فشلت في تلبية احتياجات مثل إنشاء البرامج النصية وتحليل البيانات - حتى وقت قريب!

مع إدخال الإضافات، زادت براعة ChatGPT، خاصةً في جانب البرمجة. بفضل مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT، يمكنك الآن معالجة مجموعات البيانات للحصول على النتائج المطلوبة.

في هذه المدونة، سنلقي نظرة على كيفية استخدام مترجم الكود لتحسين سير عملك ومهاراتك في إدارة المشاريع.

ما هو مُفسِّر الكود ChatGPT؟

مُفسّر الكود ChatGPT، المعروف الآن باسم محلل البيانات، هو مُلحق GPT من OpenAI الذي يوسّع الوظائف الأساسية لمنصة ChatGPT.

تقوم الأداة بتحليل البيانات، والعثور على أخطاء الترميز لتحسين الكفاءة، وإنشاء مقتطفات شيفرة لسير العمل الحالي. كما أنها تُحسّن مهاراتك في إدارة مشروعك من خلال أتمتة المهام، وتصورات البيانات، وتوليد البرامج النصية لأدوات تعاون الفريق!

بينما يقوم ChatGPT بتوفير الإجابات أو تلخيص النص أو كتابة ما تريده أن يكتبه (بما في ذلك التعليمات البرمجية)، يقوم محلل البيانات بوظائف أكثر تعقيدًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل البيانات أو نسخ الصوت على الوسائط أو الملفات النصية. 🧩

يُرجى ملاحظة: في البداية، كان محلل الشيفرات البرمجية ميزة متميزة متاحة فقط لمشتركي ChatGPT Plus. ولكن بعد تغيير علامتها التجارية إلى محلل البيانات، أصبحت متاحة للجميع. ومع ذلك، سنستمر في هذه المقالة بتسميتها بمُفسِّر الشيفرات البرمجية؛ لأن الاسم لا يزال شائعاً بين المستخدمين.

الميزات الأساسية وحالات استخدام مترجم الشفرة من ChatGPT

يمكن تجميع معظم استخدامات مفسر الكود من ChatGPT في أربع حالات استخدام رئيسية، وهي مفصلة أدناه:

1. تحليل البيانات وتصورها

لستَ بحاجة إلى إنفاق رسوم باهظة على محللي البيانات عندما يكون لديك المكون الإضافي ChatGPT Code Interpreter. يمكنه تحليل بياناتك وتقديم تفسيرات سهلة الفهم، كاملة مع تصورات ورسوم بيانية، لمساعدتك على فهم مجموعات البيانات الخاصة بك. 🧠

على سبيل المثال، إذا كنت متداولاً في الأسهم، يمكنك أن تأخذ مجموعة بيانات تجمع بيانات حجم التداول وتحركات السوق لأسهم S&P 500 لمدة شهر في ملف CSV. قم بتحميل الملف إلى برنامج ChatGPT Code Interpreter، واطلب منه العثور على الأنماط في بياناتك. سوف يكتشف جميع الأنماط بين تحركات السوق والحجم، ويشاركها معك في نص عادي ورسوم بيانية.

2. تصحيح الكود واختباره

إذا كنت مطورًا تتساءل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات يعد مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT مكانًا جيدًا للبدء. يمكنك استخدامه لتصحيح واختبار التعليمات البرمجية الخاصة بك.

يمكنك تحميل ملف (ملفات) التعليمات البرمجية الخاصة بك واطلب منه تحديد جميع الأخطاء التي قد تتسبب في إرجاع التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى أخطاء.

قوس مفتوح هنا وهناك، أو متغير غير صحيح يتم استدعاؤه في مكان ما، أو ربما دالة نسيت تعريفها - يمكن لمترجم الكود اكتشافها جميعًا وإصلاحها من خلال المطالبة الدقيقة ومساعدتك أن تصبح مبرمجًا أفضل . لقد حان الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على إعدادات مراجعة التعليمات البرمجية الممكّنة للذكاء الاصطناعي.

3. معالجة الملفات

إلى جانب مساعدتك في التعامل مع تحليل البيانات و تحديات تطوير البرمجيات ، يتيح لك مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT تحويل ملفاتك واقتصاصها وحتى تحريرها.

على سبيل المثال، يمكنك تحميل صورة بتنسيق واحد وكتابة مطالبة تطلب من المكوّن الإضافي أن:

تحويلها إلى تنسيق آخر

اقتصاصها أو تغيير حجمها (مع أو بدون ضغط)

توفير نسخة بتدرج الرمادي منها

ينطبق الأمر نفسه على الملفات النصية أيضًا - يمكنك تحميل ملفك بتنسيق نصي واحد، أو طلب إخراج بتنسيق آخر، أو الطلب من مترجم الشفرة إجراء تغييرات على الملف. 📝

4. حل المعادلات الرياضية

يمكن لمُترجم كود ChatGPT Code Interpreter أيضًا حل معادلات الرياضيات المعقدة التي قد تجد صعوبة في حلها باستخدام الإصدار الأساسي من ChatGPT. كلما وجدت مسألة معقدة في كتاب الرياضيات المدرسي، يمكنك النقر على صورة لها وتحميلها إلى Code Interpreter، وتطلب منه حل المعادلة في صورتك.

لن يزودك بالإجابة الصحيحة فحسب، بل سيشرح لك أيضًا كيف توصل إلى الإجابة بالتفصيل الكامل. إنه كابوس لمعلمي الرياضيات المتشككين في طلابهم، أليس كذلك؟ 😉

يمكن أن تكون هذه الدالة مفيدة في التعليم، والتشفير، ونمذجة البيانات، والبناء.

كيف يتم تفعيل البرنامج الإضافي لمترجم الشفرة ChatGPT؟

الآن بعد أن عرفت ما يمكنك تحقيقه مع مُفسِّر الكود ChatGPT، لا بد أنك تتساءل عن كيفية البدء باستخدامه، أليس كذلك؟ حسناً، الأمر بسيط للغاية.

ومع ذلك، قبل أن تتمكن من استخدامه، تحتاج إلى تفعيله. اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

الخطوة 1: اذهب إلى استكشاف GPTs

سجّل الدخول إلى ChatGPT بحسابك إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل. إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب. بمجرد تسجيل الدخول، سترى خيار استكشاف GPTs في الشريط الجانبي. انقر عليه لفتح قائمة ملحقات ChatGPT المتاحة للاستخدام.

عبر ChatGPT

الخطوة 2: البحث عن محلل البيانات GPT

الخطوة التالية هي العثور على محلل البيانات GPT. للقيام بذلك، يمكنك إما التمرير لأسفل والانتقال إلى قسم "By ChatGPT" أو ببساطة البحث عنه من شريط البحث. بمجرد العثور عليه، انقر عليه.

في النافذة المنبثقة لمحلل البيانات، يمكنك أن ترى أن قدراته تشمل "محلل الكود وتحليل البيانات" . انقر على زر "بدء الدردشة" لتفعيل محلل البيانات GPT بدلاً من ChatGPT القياسي.

الخطوة 3: انقر فوق الزر بدء المحادثة

الخطوة 4: ابدأ الدردشة والعمل

سينتهي بك الأمر الآن في نافذة دردشة جديدة لمحلل البيانات. هذا هو المكان الذي يمكنك العمل فيه مع مترجم الشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحميل ملفاتك لتحليل البيانات ومعالجتها.

كيف تستخدم مترجم الكود؟

استخدام مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT بسيط جداً. قم بإرفاق الملف الذي تريد العمل به، ثم أرسله مع المطالبة التي تريدها. 📎

يمكن أن يكون ملفاً برمجياً، أو صورة، أو مستنداً نصياً، أو جدول بيانات Excel، أو أي نوع آخر من الملفات (باستثناء الملفات التنفيذية).

سيقوم مترجم الكود بتحليله لك، وتنفيذ الإجراء الذي تريده، وإرجاع الإخراج. بعد ذلك، يمكنك تنزيل ملف الإخراج أو طلب المزيد من التعديلات إذا لم تكن راضيًا عن النتيجة. دعنا نستكشف العملية بالتفصيل.

الخطوة 1: قم بتحميل بياناتك أو ملفك

الخطوة الأولى هي تحميل أي بيانات أو ملفات تريد أن يقوم مترجم كود ChatGPT بتحليلها:

كيف يتم تحميل الملفات إلى ChatGPT باستخدام مترجم الكود؟

يمكنك رفع ملفاتك إلى ChatGPT Code Interpreter تماماً كما ترفعها إلى بريد إلكتروني أو رسالة نصية على واتساب. انقر على أيقونة مشبك الورق بجانب مربع النص لإضافة ملف بياناتك كمرفق مع مطالبتك/تعليماتك.

يُسمح بالاختيارات المتعددة، لذا يمكنك الضغط على مفتاح Ctrl على لوحة المفاتيح أثناء تحديد الملفات إذا كنت تريد تحميل ملفات متعددة. 📚

الخطوة 2: تفسير بياناتك

بمجرد تحميل بياناتك، يجب عليك أن تطلب من مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT تحليلها حتى يتمكن من فهم محتويات الملف. يمكنك إرسال مطالبة مثل هذه مع ملفك المرفوع:

"فسر هذه البيانات"

بمجرد إرسال ملفك مع هذه المطالبة، سيحلل مترجم الشيفرة البرمجية الملف ويخبرك بما وجده في الملف.

يمكنك التحقق مما إذا كانت تفسيراته صحيحة أم لا. إذا كان هناك شيء خاطئ، يمكنك إرسال مطالبة أخرى للإشارة إلى الخطأ، وسيقوم البرنامج بتصحيح تفسيره للبيانات في الخلفية.

الخطوة 3: نظف بياناتك

الشيء التالي الذي تريد القيام به هو تنظيف بياناتك لإزالة الصفوف الفارغة أو التكرارات أو أي نوع آخر من المشكلات التي قد تؤثر على نتائج تحليل بياناتك. للقيام بذلك، قم بإرسال المطالبة التالية إلى مفسر الكود ChatGPT:

"تنظيف هذه البيانات وإزالة أي أخطاء يمكن أن تؤثر على جودة المخرجات."

بمجرد إرسال هذه المطالبة، سيقوم مترجم الكود بتنظيف بياناتك وتلخيص التغييرات التي طرأت عليها وأسبابها. بإمكانه اكتشاف نوع البيانات وأخطائها الشائعة، وتنظيفها دون الحاجة إلى أي تعليمات من طرفك. 🙌

الخطوة 4: استخراج الاتجاهات وإجراء التغييرات

استناداً إلى ما تريد أن تتعلمه من بياناتك، يمكنك البدء بإرسال مطالبات لاستخراج تلك المعلومات. يمكنك استخراج الاتجاهات والأنماط والحالات الشاذة والأخطاء وأنواع أخرى من المعلومات من بياناتك أو ملفك. يمكنك أيضًا إجراء تغييرات على الملف عن طريق إرسال مطالبة تحرير.

🌟 قوالب المطالبة بالدردشة لاستخراج النتائج وإجراء التغييرات على بياناتك

"تحليل الأنماط المخفية في هذه البيانات"

"تحليل الاتجاهات في هذه البيانات"

"تحديد القيم المتطرفة في مجموعة البيانات هذه"

"تحديد الحالات الشاذة في مجموعة البيانات هذه"

"شاركني 10 دروس مهمة مستفادة من هذه البيانات"

"تقديم رسومات بيانية فردية لكل اتجاه/نمط/تعلم"

"ابحث عن الأخطاء في هذا الرمز"

"تحرير هذا الملف لإزالة جميع حالات [أيًا كان ما تريد إزالته]"

"تصحيح هذا الرمز"

هذه مجرد أمثلة قليلة. إذا كنت تريد تنفيذ أي إجراء آخر، فيمكنك تعديل هذه المطالبات أو حتى كتابة مطالبات جديدة حسب متطلباتك.

الخطوة 5: تنزيل النتائج

أخيرًا، وبناءً على أي مطالبات أرسلتها، سيقوم مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT بإجراء التحليل الذي تريده وتقديم مخرجات.

إذا كنت قد طلبت الاتجاهات أو الأنماط، فسيقدم شرحًا للاتجاهات المحددة مع رسوم بيانية وتصورات. إذا كنت قد طلبت تصحيح كودك أو تحرير ملف، فسيقدم ملف إخراج بعد إجراء التغييرات التي طلبتها.

ثم يمكنك تنزيل الملف واستخدامه كما تراه مناسبًا. 🤩

كيف يمكن تنزيل الملفات من ChatGPT باستخدام مترجم التعليمات البرمجية؟

إن تنزيل ملفات الإخراج من ChatGPT Code Interpreter بنفس سهولة تنزيلها من رسالة بريد إلكتروني أو رسالة دردشة. يمكنك تنزيلها من خلال النقر على الرابط القابل للتنزيل المرفق مع المخرجات.

إذا لم يكن هناك رابط للملف (كما يحدث عادةً مع الاتجاهات والأنماط)، يمكنك أن تطلب من مترجم الشفرة إنشاء ملف قابل للتنزيل يحتوي على تلك المعلومات. إليك المطالبة للقيام بذلك:

"ضع هذه المعلومات في ملف مستند/ملف PDF قابل للتنزيل وشارك رابط التنزيل."

بمجرد إرسال هذه المطالبة، ستتم مشاركة الناتج معك بصيغة الملف الذي طلبته. يمكنك النقر على الرابط القابل للتنزيل وتنزيل الملف.

اعتبارات الأمان لمترجم الشيفرة البرمجية

جيد جداً حتى الآن. ومع ذلك، فإن وظيفة تنفيذ التعليمات البرمجية تأتي أيضًا مع بعض المخاوف الأمنية، مثل إمكانية حقن التعليمات البرمجية والعيوب غير المصححة. لا يختلف مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT عن ذلك.

فقدرته على تنفيذ شيفرة Python والوصول إلى مواقع ويب تابعة لجهات خارجية جعلته عرضة لهجمات الحقن الفوري، والتي تسمح للمهاجمين بتنفيذ نصوص برمجية خبيثة من موقع ويب آخر.

يمكن لهذه البرامج النصية أن تطلب من الإضافة تنفيذ أي إجراء على الخادم. على سبيل المثال، يمكن أن تطلب استخراج محتوى الملفات الموجودة داخل مجلد معين. أجهزة توم استكشفت هذه الثغرة بالتفصيل، موضحةً كيف يتم خداع مترجم التعليمات البرمجية ChatGPT لتنفيذ نصوص برمجية خبيثة من خادم طرف ثالث. عندما سألت مترجم الكود على وجه التحديد عما إذا كان الذكاء الاصطناعي الخاص به عرضة لهجمات الحقن الفوري أم لا، إليك ما قاله:

من الواضح أنه لا أحد يقبل عيوبه! ولا حتى الذكاء الاصطناعي. 😄

اكتُشفت هذه الثغرة لأول مرة في نوفمبر 2023\ نوفمبر 2023. ومع ذلك، لم يقدم OpenAI أي دليل مباشر على إصلاح هذه المشكلة حتى الآن.

كما أن هذه الهجمات معقدة في تنفيذها، فهي تتطلب من المستخدمين إرسال أمر يطلب منهم الدخول إلى أي موقع خبيث. وعلى الرغم من إمكانية خداع الأشخاص لإرسال مثل هذه الأوامر باستخدام الهندسة الاجتماعية، إلا أن الاحتمالات منخفضة إلى حد ما.

قيود مترجم الشيفرة البرمجية

على الرغم من أن مترجم الشيفرات البرمجية هو أحد أكثر ميزات ChatGPT تقدماً، إلا أنه لا يخلو من مجموعة من القيود الخاصة به. هناك العديد من القيود على ما يمكنك وما لا يمكنك فعله به، بما في ذلك:

قيود حجم الملف: لا يمكنك تحميل ملف أكبر من 100 ميغابايت

لا يمكنك تحميل ملف أكبر من 100 ميغابايت قيود الوقت: هناك قيود على مقدار الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المهمة. إذا استغرقت أي مهمة أكثر من 60 ثانية، فسيؤدي ذلك إلى انتهاء المهلة

هناك قيود على مقدار الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المهمة. إذا استغرقت أي مهمة أكثر من 60 ثانية، فسيؤدي ذلك إلى انتهاء المهلة قيود على نوع الملف: في حين أن معظم تنسيقات الملفات النصية والصور الشائعة (PNG وJPEG وCSV وJSON) مدعومة، فإن ملفات الفيديو وصور GIF المتحركة وتنسيقات الملفات الخاصة الأخرى غير مدعومة

في حين أن معظم تنسيقات الملفات النصية والصور الشائعة (PNG وJPEG وCSV وJSON) مدعومة، فإن ملفات الفيديو وصور GIF المتحركة وتنسيقات الملفات الخاصة الأخرى غير مدعومة التسلسل: يتم تنفيذ الطلبات بالتتابع، لذلك لا يمكن تنفيذ عمليات متعددة في وقت واحد

وُضعت هذه القيود لضمان أن يظل مترجم الشيفرة البرمجية ChatGPT مفيداً للمستخدمين.

إذا كنت ترغب بالتغلب عليها ومعالجة ملفات أكبر تتطلب وقتاً حسابياً أكبر، يمكنك محاولة تقسيمها إلى عدة ملفات أصغر قبل تحميلها إلى مترجم الكود. 🙌

كيف يحسّن ClickUp سير عملك مع مترجم الكود ChatGPT

إذا كنت مطور برمجيات أو محلل بيانات تتطلع إلى تعزيز إنتاجيتك باستخدام مترجم الشفرة ChatGPT، فأنت على الطريق الصحيح.

لكن يمكنك أن ترتقي إلى المستوى التالي حقاً إذا قمتَ بدمج ClickUp مع مترجم الكود. انقر فوق هو تطبيق كل شيء للعمل مع ميزات قوية لإدارة المهام والتعاون والذكاء الاصطناعي تتيح لك إدارة جميع جوانب عملك من مكان واحد.

إن الجمع بين نقاط قوة إدارة المشاريع في ClickUp مع تحليلات البيانات المتقدمة وقدرات الأتمتة لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل مترجم الكود يفتح لك مستوى فائقًا من الكفاءة.

دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام مُفسِّر الكود ChatGPT مع ClickUp.

1. أكمل شفرتك البرمجية بشكل أسرع

مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp, ClickUp Brain يساعدك على إكمال مشاريع البرمجة الخاصة بك بشكل أسرع من خلال تقديم اقتراحات برمجية أثناء كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بك (الكثير من مثل GitHub Copilot ).

إنه يعمل بشكل مثالي مع جميع لغات البرمجة الشائعة، لذا ستحصل على اقتراحات بغض النظر عن اللغة التي تبرمج بها. هذا يجعل منه أداة قوية بديل ChatGPT للمبرمجين .

احصل على اقتراحات الترميز من ClickUp Brain

ولكن عبقرية ClickUp لمطوري البرامج لا تنتهي عند هذا الحد.

إن تكامل Github لـ ClickUp يتيح التحكم في الإصدار المدمج دون التنقل بين المنصات المختلفة. يمكنك الاطلاع على نشاط Github بالكامل ضمن موجز ClickUp والتصرف بناءً على طلبات السحب من داخل بيئة ClickUp.

وينطبق الشيء نفسه على تحديث تقدم عملك في ClickUp من Github - قم بتحديث حالات المهام من Github نفسه من خلال ذكر معرف المهمة أو وصفها في رسائل الالتزام الخاصة بك. بمجرد إكمال الشيفرة البرمجية الخاصة بك باستخدام هذه الميزات، استخدم مترجم الشيفرة البرمجية لـ ChatGPT لتصحيحها واختبارها. 🧪

2. تبسيط تعاون الفريق

في قسم تعاون الفريق ليس لدى ClickUp أي منافسة من ChatGPT .

حيث تتيح لك ميزات التعاون القوية العمل مع أعضاء فريقك على ملفات الترميز. يمكنك مشاركة ملفات البرمجة مع أعضاء الفريق داخل بيئة ClickUp ومناقشة أي تغييرات ضرورية في تعليقات المهام أو دردشة ClickUp وظيفة الدردشة المدمجة في المنصة.

يمكن للمديرين أيضًا تعيين ملفات أكواد مختلفة لأعضاء الفريق بناءً على عبء العمل. بمجرد الانتهاء من العمل، ما عليك سوى وضع علامة على عملك على أنه تم في انقر فوق المهام تحديث التقدم الإجمالي للمشروع تلقائيًا. ✅

قم بتعيين تعليقات لأعضاء الفريق في مهام ClickUp لتعزيز المساءلة والتعاون

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريقك يستخدم Slack للتواصل، يمكنك أيضًا استخدام تكامل سلاك الخاص بـ ClickUp لتبسيط التواصل ومشاركة الملفات.

3. تنظيم مشاريع البرمجة الخاصة بك

وأخيراً، يمكنك أيضاً تتبع التقدم المحرز في جميع مشاريع البرمجة الخاصة بك باستخدام لوحات معلومات ClickUp .

تصوّر عبء عمل الفريق والإنتاجية الفردية وسرعة العدو والمزيد على لوحات المعلومات الخاصة بك ومشاركتها مع عملائك إذا لزم الأمر.

أنشئ لوحات تحكم متعددة لتتبع المشاريع أو المعلمات المختلفة، واجلب المعلومات بسهولة من أي لوحة تحكم عن طريق طرح أسئلة على ClickUp Brain.

احصل على نظرة عامة على أعباء العمل والتقدم المحرز في المهام والمعالم الرئيسية ومراحل العمل مع لوحات معلومات ClickUp

قم بتعظيم قدراتك في تحليل البيانات باستخدام ClickUp ومترجم التعليمات البرمجية ClickUp وChatGPT

أصبح تعزيز إنتاجيتك باستخدام الذكاء الاصطناعي هو القاعدة، خاصةً في مشاريع تطوير البرمجيات وتحليل البيانات.

يساعدك استخدام منصات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp، إلى جانب أدوات مثل ChatGPT Code Interpreter، على زيادة كفاءتك وإنتاجيتك، مما يضمن لك أن تكون دائماً في الطليعة. جرّب ClickUp مجاناً واجمع أفضل قدرات الذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع معًا في منصة واحدة.