كيفية استخدام تطبيق واتساب لإدارة علاقات العملاء للأعمال لتبسيط العمليات

ماذا لو كان بإمكانك مقابلة عملائك أينما كانوا على واتساب؟

مع ما يقرب من 3 مليارات مستخدم حول العالم واتساب هو المكان الذي تجري فيه المحادثات الحقيقية كل يوم. فهو سريع ومألوف وموثوق به، مما يجعله الأداة المثالية لتبسيط تفاعلات العملاء.

وسواء كان ذلك من خلال الردود الفورية أو الدعم المخصص أو مشاركة الملفات بسرعة، فقد غيّر واتساب طريقة تواصل الشركات مع جمهورها.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيف يمكن لواتساب للأعمال تبسيط سير العمل وتخفيف الضغط على عملائك وإسعادهم أكثر من أي وقت مضى.

⏰ ملخص 60 ثانية

يوفر واتساب للأعمال ميزات فعالة لإدارة علاقات العملاء

تمكين التواصل في الوقت الفعلي والوسائط المتعددة ومشاركة كتالوج المنتجات

إعداد واتساب لإدارة علاقات العملاء للأعمال بسيط

يعمل التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء على تبسيط سير العمل وتتبع بيانات العملاء

نصائح أساسية لاستخدام واتساب للأعمال كإدارة علاقات العملاء

يفتقر واتساب للأعمال إلى التحليلات المتقدمة، مما يحد من استخدامه للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة لإدارة علاقات العملاء

للحصول على ميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة، يوفر ClickUp قوالب قابلة للتخصيص، ولوحات معلومات، وأتمتة

ما هو واتساب لإدارة علاقات العملاء في واتساب للأعمال؟

يُعد واتساب لإدارة علاقات العملاء للأعمال مزيجًا مثاليًا بين التواصل وإدارة العملاء. على الرغم من أنه مصمم في المقام الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلا أنه يعمل أيضًا بمثابة إدارة علاقات العملاء من خلال المساعدة في إدارة بيانات العملاء وتفاعلاتهم واستفساراتهم.

الميزات الرئيسية

👤 الملف التعريفي للنشاط التجاري شارك التفاصيل الأساسية مثل معلومات الاتصال ورابط موقع الويب ووصف موجز لنشاطك التجاري

💬 الردود السريعة: توفير الوقت من خلال الردود المكتوبة مسبقاً على الأسئلة المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد لكلا الطرفين

📌 الرسائل الآلية: قم بإعداد رسائل ترحيبية أو رسائل خارجية للحفاظ على تفاعل العملاء، حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت

🔶 التسميات: تنظيم الدردشات في فئات لحالات العملاء أو أنواعها أو استفساراتهم أو أولوياتهم بسهولة

## فوائد استخدام واتساب للأعمال كإدارة علاقات العملاء

دعنا نرى كيف يمكن لتطبيق واتساب للأعمال تحويل إدارة علاقات العملاء لديك:

### 🌟 تعزيز التواصل مع العملاء

مع كون واتساب أحد أكثر تطبيقات واتساب استخدامًا منصات الدردشة على مستوى العالم، فليس من المستغرب أن يفضلها العملاء للاتصالات التجارية.

فالقدرة على إرسال الرسائل واستقبالها بسرعة تسمح بالتواصل في الوقت الفعلي، وهو أمر ضروري لتقديم خدمة عملاء رائعة. تساعد الردود الفورية على الاستفسارات أو المشكلات في بناء شعور بالتقارب، مما يؤدي إلى علاقات أقوى مع العملاء.

🌟 تكامل سير العمل بشكل سلس

بدلاً من إدارة منصات متعددة أو الاعتماد على جداول بيانات لا نهاية لها، يتكامل واتساب للأعمال بسلاسة مع سير العمل الحالي. فهو يعمل دون عناء جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع، مما يجعل جميع بيانات العملاء والاتصالات مركزية في مكان واحد.

وبهذه الطريقة، يمكنك تتبع كل شيء - من مناقشات المبيعات إلى خدمة العملاء - دون التبديل المستمر بين التطبيقات.

🌟 زيادة مشاركة العملاء

إن طبيعة المحادثة التي يتميز بها واتساب تجعله مثاليًا للتفاعلات التجارية الأكثر تفاعلاً. يمكنك إرسال محتوى الوسائط المتعددة مثل الصور والملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو، مما يجعل التواصل أكثر شخصية وتفاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك واتساب بإرسال التحديثات والعروض الترويجية والإشعارات، مما يجعله قناة رئيسية لإبقاء العملاء متفاعلين ومطلعين على كل جديد.

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كيفية استخدام واتساب للأعمال التجارية كـ CRM؟

هل أنت مستعد لتحويل حسابك على واتساب للأعمال إلى أداة كاملة لإدارة علاقات العملاء؟ إليك كيفية القيام بذلك.

قم بإعداد واتساب للأعمال

إن إنشاء حساب واتساب للأعمال أمر بسيط. إليك كيفية البدء:

1. قم بتثبيت تطبيق واتساب للأعمال: قم بتنزيله من Google Play أو متجر تطبيقات Apple.

2. تحقق من رقم عملك: أدخل رقم هاتف عملك، واختر بلدك، وأدخل الرمز المكوّن من 6 أرقام الذي أرسله واتساب. لإضافة جهات اتصال إلى حساب واتساب للأعمال، قم بتمكين وصول التطبيق إلى جهات اتصال جهازك.

3. أدخل معلومات نشاطك التجاري: انتقل إلى الإعدادات > أدوات العمل > الملف الشخصي لإدخال اسم نشاطك التجاري وفئته وصورة ملفك الشخصي وعنوانه ووصفه. تأكد من أن وصفك جذاب لجذب العملاء.

تحديث ملفك الشخصي على واتساب للأعمال

4. استكشف أدوات الأعمال: قم بالوصول إلى الإعدادات > أدوات الأعمال للوصول إلى ميزات مثل الملصقات وكتالوجات المنتجات والروابط القصيرة والرسائل الآلية. تساعد هذه الأدوات في تبسيط تفاعلات العملاء مباشرةً داخل التطبيق.

تحسين التواصل باستخدام ميزات مثل التسميات والرسائل التلقائية

يمكن أن يعمل واتساب للأعمال بمثابة إدارة علاقات العملاء البسيطة من خلال السماح لك بتنظيم وإدارة تفاعلات العملاء مباشرةً داخل التطبيق. ولكن، للاستفادة من إمكاناته الكاملة، فكّر في دمجه مع أدوات إدارة علاقات العملاء المخصصة من طرف ثالث.

دمج برنامج إدارة علاقات العملاء مع واتساب تكامل CRM يتيح ميزات متقدمة مثل تتبع بيانات العملاء، وتحليل مقاييس التواصل، ومزامنة التفاعلات بين الفرق.

إليك كيفية البدء:

1. قم بإعداد واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال: يتيح ذلك للشركات ربط واتساب مع برامج إدارة علاقات العملاء التابعة لجهات خارجية. للبدء، تقدم بطلب للحصول على حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات من خلال مزود حلول الأعمال (BSP) مثل Twilio أو 360dialog أو شركاء Meta المعتمدين.

2. اختر نظام إدارة علاقات العملاء: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر التكامل مع واتساب إما محليًا أو من خلال أدوات التكامل من طرف ثالث. تتضمن بعض الخيارات الشائعة لإدارة علاقات العملاء ClickUp و HubSpot و Salesforce.

3. ربط إدارة علاقات العملاء بواجهة برمجة تطبيقات واتساب: استخدم برامج وسيطة تابعة لجهات خارجية مثل Zapier أو Make (Integromat سابقًا) أو المكونات الإضافية الخاصة بإدارة علاقات العملاء لربط واتساب مع إدارة علاقات العملاء. قد تقدم بعض أدوات إدارة علاقات العملاء أيضًا خيارات تكامل مباشر لواجهة برمجة التطبيقات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة.

4. تخصيص التكامل: قم بإعداد مهام سير العمل التي تدير محادثات واتساب مباشرةً في إدارة علاقات العملاء لديك. ويشمل ذلك:

✅ تسجيل تفاعلات العملاء تلقائيًا

✅ تعيين العملاء المحتملين إلى مندوبي المبيعات المناسبين

✅ استخدام قوالب الدردشة للحفاظ على تناسق الرسائل

5. الأتمتة والتحسين: أتمتة المهام مثل إرسال التذكيرات والمتابعة والإشعارات عبر واتساب. استخدم التحليلات التي تم إنشاؤها من خلال تكامل CRM لتتبع المقاييس الرئيسية مثل وقت الاستجابة وأداء الرسائل ومشاركة العملاء بشكل عام.

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## نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام واتساب للأعمال على تطبيق واتساب لإدارة علاقات العملاء بفعالية

فيما يلي كيفية استخدام واتساب للأعمال كإدارة علاقات العملاء لتقديم تجارب استثنائية للعملاء:

الاستفادة من الرسائل والقوالب الآلية

عندما تتعامل مع العديد من الاستفسارات اليومية، تصبح الأتمتة ضرورية. يتيح لك تطبيق واتساب لإدارة علاقات العملاء تبسيط التواصل من خلال ميزات مثل الردود السريعة والقوالب الآلية رسائل الأعمال .

لنرى كيف:

💬 إعداد رسالة ترحيب: انطباعك الأول مهم. رحّب بالعملاء الجدد برسالة ترحيبية تهيئ الأجواء لتفاعل دافئ. يمكنك تضمين CTA لتشجيع اتخاذ إجراء فوري، مثل تصفح كتالوج المنتجات أو حجز موعد.

مثال: مرحبًا [اسم العميل]! 👋 مرحبًا بك في [اسم عملك]. نحن سعداء بوجودك هنا! اطلع على كتالوج منتجاتنا هنا: [الرابط]، أو احجز موعدًا اليوم: [رابط]. أخبرنا كيف يمكننا مساعدتك!

🤖 استخدم الردود الآلية على الاستفسارات الشائعة: غالبًا ما يطرح العملاء أسئلة متكررة، مثل "متى سيصل طلبي؟" أو "ما هي ساعات العمل لديكم؟

وفر الوقت من خلال إنشاء قوالب للأسئلة الشائعة للإجابة على مثل هذه الأسئلة المتكررة. تضمن هذه الردود المُعدّة مسبقاً حصول العملاء على إجابات فورية دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

مثال: شكراً لتواصلك معنا! سيتم تسليم طلبك في غضون 3-5 أيام عمل. 🚚 يمكنك تتبعه هنا: [رابط التتبع ]. أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة!

⭕ استفد من الرسائل "البعيدة": خلال ساعات العمل غير ساعات العمل، استخدم الرسائل البعيدة لإبلاغ العملاء بأنك سترد عليهم لاحقًا. يمكنك حتى تضمين خيارات الخدمة الذاتية مثل روابط للأسئلة الشائعة أو روبوت الدردشة للاستفسارات الأساسية.

مثال: مرحباً [الاسم]، شكراً لتواصلك معنا! نحن مغلقون حاليًا، ولكن قسم الأسئلة الشائعة قد يساعدك: [رابط ]. سنعاود الاتصال بك بحلول الساعة 9 صباحًا غدًا.

💡نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا توجيه العملاء إلى العروض المستمرة لإبقائهم متفاعلين أثناء انتظارهم!

مثال: نحن حاليًا غير متصلين بالإنترنت، ولكننا سنعود في الساعة 9 صباحًا. في غضون ذلك، لماذا لا تتفقد تخفيضات الجمعة البيضاء: [رابط ]

استخدم الملصقات لتنظيم جهات الاتصال

تتيح لك تصنيفات واتساب للأعمال تصنيف الدردشات حسب اللون، مما يسهل عليك إدارة عدد كبير من الاستفسارات أو الحملات.

تبسيط إدارة الدردشة باستخدام التسميات في واتساب للأعمال

إليك كيفية استخدامها بفعالية:

تصنيف جهات الاتصال: قم بتعيين تسميات واضحة ومحددة مثل عميل محتمل جديد أو متابعة أو عميل في انتظار الدفع أو عميل مهم لتقسيم جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على تفاعلها أو حالتها

قم بتعيين تسميات واضحة ومحددة مثل عميل محتمل جديد أو متابعة أو عميل في انتظار الدفع أو عميل مهم لتقسيم جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على تفاعلها أو حالتها تحديد أولويات المهام: تصفية المحادثات حسب التسميات لتحديد المهام العاجلة أو المتابعة بسرعة. على سبيل المثال، ركز على دردشات "المتابعة" لإعادة إشراك العملاء المحتملين و"الدفع المعلق" لإتمام المعاملات

تصفية المحادثات حسب التسميات لتحديد المهام العاجلة أو المتابعة بسرعة. على سبيل المثال، ركز على دردشات "المتابعة" لإعادة إشراك العملاء المحتملين و"الدفع المعلق" لإتمام المعاملات تتبع نتائج الحملة: تجميع العملاء حسب تفاعلهم مع الحملة بتسميات مثل "الحملة أ - مهتم" أو "الحملة ب - تم الشراء" لتتبع أداء جهود التسويق

💡 نصيحة احترافية: ادمج التسميات مع قوائم البث للحصول على رسائل مخصصة لمجموعات عملاء محددة دون إنشاء مجموعات جديدة.

📌 مثال: يقوم متجر للعناية بالبشرة عبر الإنترنت بتصنيف العملاء على أنهم "أول من يشترون لأول مرة" أو "متسوقون متكررون" عندما يتم إطلاق منتج جديد، يتلقى عملاء "الشراء الأول" رمز خصم على عملية الشراء التالية، بينما يحصل عملاء "المتسوقون المتكررون" على إمكانية الوصول المبكر إلى التخفيضات والعروض الحصرية.

تتبع بيانات العملاء وتفاعلاتهم

يكون نظام إدارة علاقات العملاء جيداً بقدر قدرته على مساعدتك على فهم عملائك وخدمتهم بشكل أفضل. استخدم واتساب لجمع بيانات العملاء وتنظيمها مع تتبع تفاعلاتهم.

إليك الطريقة:

احفظ سجل الدردشة: يتيح لك واتساب للأعمال تخزين ومراجعة التفاعلات السابقة مع العملاء. يمكنك تتبع الأسئلة أو المشكلات أو التعليقات الشائعة لتحسين منتجاتك وخدماتك

يتيح لك واتساب للأعمال تخزين ومراجعة التفاعلات السابقة مع العملاء. يمكنك تتبع الأسئلة أو المشكلات أو التعليقات الشائعة لتحسين منتجاتك وخدماتك الاستفادة من الإحصائيات : يوفر واتساب للأعمال تحليلات أساسية لمساعدة الشركات على تتبع مقاييس الرسائل الرئيسية، مثل الرسائل المرسلة والمُرسلة والمستلمة والمقروءة. يتيح ذلك للشركات قياس فعالية جهود التواصل، وفهم مستويات تفاعل العملاء، وتحديد أي مشكلات محتملة (مثل فشل التسليم أو انخفاض معدلات القراءة)

: يوفر واتساب للأعمال تحليلات أساسية لمساعدة الشركات على تتبع مقاييس الرسائل الرئيسية، مثل الرسائل المرسلة والمُرسلة والمستلمة والمقروءة. يتيح ذلك للشركات قياس فعالية جهود التواصل، وفهم مستويات تفاعل العملاء، وتحديد أي مشكلات محتملة (مثل فشل التسليم أو انخفاض معدلات القراءة) مزامنة البيانات مع أداة إدارة علاقات العملاء: استخدم عمليات التكامل مع ClickUp أو HubSpot أو Salesforce لتتبع تفضيلات العملاء وشكاواهم وسجل الشراء

استخدم ميزة الرسائل المميزة بنجمة في واتساب لتسليط الضوء على معلومات العملاء المهمة مثل تفاصيل التسليم أو الطلبات العاجلة. قم بتصدير هذه الرسائل المميزة بنجمة إلى نظام إدارة علاقات العملاء الأساسي لديك لسهولة الرجوع إليها.

📌 مثال: تستخدم إحدى وكالات السفر تطبيق واتساب للأعمال لتأكيد الحجوزات وتتبع تفضيلات العملاء (على سبيل المثال، المقاعد في الممر أو الوجبات النباتية). بعد المزامنة مع نظام إدارة علاقات العملاء، يمكنهم تعيين مهام المتابعة للوكلاء، مما يضمن تلبية جميع الطلبات الخاصة قبل رحلة العميل.

اقرأ المزيد: مكونات إدارة علاقات العملاء: كيفية إدارة وتحسين إدارة علاقات العملاء لديك

حدود إدارة علاقات العملاء في واتساب للأعمال

على الرغم من أن واتساب للأعمال أداة مفيدة، إلا أنها لا تخلو من القيود.

أدوات تحليلية محدودة

على عكس بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء المتكاملة، يفتقر واتساب للأعمال إلى أدوات التحليل وإعداد التقارير المتقدمة. وهذا قد يجعل من الصعب تتبع المقاييس التفصيلية مثل رضا العملاء أو فعالية الحملة أو معدلات الاستجابة.

تحديات قابلية التوسع

تم تصميم واتساب للأعمال CRM للشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك قد يواجه صعوبة في التوسع مع قواعد العملاء الكبيرة أو سير العمل المعقد. قد تحتاج الشركات الأكبر حجماً إلى أنظمة أكثر تقدماً للتعامل مع فرق عمل أكبر حجماً وأكثر تعقيداً عمليات إدارة علاقات العملاء .

ومن ثم، بالنسبة للشركات التي تبحث عن ميزات أكثر قوة، فإن استكشاف بدائل واتساب مع قدرات إدارة علاقات العملاء المتقدمة يمكن أن تكون المفتاح للبقاء في المقدمة.

لماذا تختار ClickUp لإدارة علاقات العملاء؟

يمكن أن تكون إدارة أدوات متعددة لإدارة علاقات العملاء أمرًا مربكًا - بيانات غير متصلة، ومتابعات فائتة، ووقت ضائع في التنقل بين التطبيقات. من الصعب البقاء على رأس احتياجات العملاء عندما يكون كل شيء مبعثرًا.

وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في

إنه ليس فقط لإدارة المشاريع؛ إنه أداة فعالة برنامج إدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء الذي يوحد إدارة المهام وتتبع المشاريع ومشاركة المستندات وتخزين البيانات في مكان واحد.

بفضل التذكيرات التلقائية، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والتكامل السلس للأدوات، لم يكن البقاء على اطلاع على تفاعلات العملاء أسهل من أي وقت مضى. إنه إدارة علاقات العملاء، ولكن بشكل أفضل. _تعرف على كيفية إعداد إدارة علاقات العملاء المخصصة في مساحة عمل ClickUp

إدارة العلاقات مع العملاء بكفاءة أثناء تتبع المهام والمشاريع في ClickUp CRM

مع مرونة عالية أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة في ClickUp تصبح إدارة علاقاتك مع العملاء وخطوط المبيعات سلسة.

إن عرض لوحة كانبان يمنحك رؤية واضحة لمكان كل صفقة أو مشروع، مما يسهل عليك تتبع التقدم المحرز خلال المراحل المختلفة من خط سير المبيعات. للحصول على إدارة مهام أكثر تفصيلاً وبيانات منظمة، فإن عرض القائمة يوفر تخطيطًا فعالاً.

وعلاوة على ذلك، إذا كنت تبحث عن رؤى رقمية أو نظرة شاملة لمشاريعك، فإن عرض الجدول يوفر حلاً مثاليًا.

بغض النظر عن سير عملك، تساعدك طرق عرض ClickUp متعددة الاستخدامات على البقاء على رأس كل شيء.

قم بتنظيم وتصور معلومات العملاء وحالة المشروع باستخدام طرق العرض المخصصة في ClickUp لوحات معلومات ClickUp اعرض جميع بيانات عملائك في عرض تفاعلي واحد في الوقت الفعلي. مع أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم للاختيار من بينها، يمكنك بسهولة عرض المقاييس الأساسية مثل توقعات الإيرادات والقيمة الدائمة للعميل ومعدلات تحويل المبيعات.

تصوَّر بيانات إدارة علاقات العملاء، وخط سير المبيعات، وأداء الفريق في لمحة سريعة باستخدام ClickUp Dashboards

هذا ليس كل شيء! أتمتة ClickUp تقلل من عبء المهام المتكررة، مما يجعل سير العمل أكثر كفاءة. يتم تعيين المهام تلقائيًا أثناء تقدمها، وتقوم المشغلات بإخطار الفرق أو العملاء عند حدوث تغييرات مهمة.

قم بتبسيط سير عملك من خلال إعداد أتمتة ClickUp للمهام المتكررة وتعيين المهام

لنلقِ نظرة على هذه الأمثلة

مشغّل الأتمتة البرنامج النصي للإجراء مثال على حالة استخدام إدارة علاقات العملاء عندما يتم إنشاء مهمة إرسال بريد إلكتروني إلى مندوب المبيعات المعين مع تفاصيل المهمة يرسل ClickUp تلقائيًا بريدًا إلكترونيًا يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة إلى المندوب المعين عندما تتغير الحالة تغيير الشخص المعين وإخطاره عبر البريد الإلكتروني عندما تنتقل مهمة عرض مبيعات إلى "مطلوب الموافقة"، تقوم ClickUp بإعادة تعيينها إلى رئيس القسم للمراجعة النهائية والموافقة عليها عندما يتغير حقل مخصص إضافة تعليق إلى المهمة لإخطار الفريق بالتغيير إذا تغير الحقل المخصص "الأولوية" من "متوسط" إلى "مرتفع"، يضيف ClickUp CRM تعليقًا لإبلاغ الفريق بشأن التصعيد

الحديث عن التواصل, البريد الإلكتروني لـ ClickUp تتيح لك ميزة إرسال تحديثات المشروع، والتواصل مع العملاء، وإدارة سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، كل ذلك من داخل ClickUp CRM . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط رسائل البريد الإلكتروني بمهام محددة، مما يضمن تنظيم جميع الاتصالات المتعلقة بمهمة أو مشروع في مكان واحد.

يمكن لأعضاء الفريق الدردشة حول المهام والتحديثات واحتياجات العميل مباشرةً داخل انقر فوق الدردشة . وهذا يجعل المحادثات سريعة ومركزة - دون التبديل بين التطبيقات المختلفة.

ابق على اطلاع على جميع اتصالات العملاء وفريق العمل مع واجهة ClickUp Chat سهلة الاستخدام

يمكنك أيضًا إنشاء المهام وإدارتها مباشرةً داخل الدردشة. على سبيل المثال، أثناء مناقشة احتياجات العميل، يمكنك على الفور تحويل الرسائل إلى مهام، مما يضمن تتبع المتابعة وعناصر الإجراءات دون مغادرة الدردشة.

💡 نصيحة احترافية: ClickUp Brain يعمل كمساعد ذكي يساعدك في البحث عن المعلومات المتعلقة بالمهام أو الإجابات على الأسئلة أو المحادثات السابقة واسترجاعها. وهذا يوفر عليك الوقت من خلال توفير الرؤى ذات الصلة عندما تحتاج إليها مباشرةً.

علاوةً على ذلك، يحتوي ClickUp على كنزٍ دفين من الأدوات المجانية الجاهزة للاستخدام قوالب إدارة علاقات العملاء .

إن قالب ClickUp CRM هو الحل المثالي للشركات التي تتطلع إلى إدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء ومخططات المبيعات بكفاءة في منصة مركزية واحدة. صُمم هذا المجلد الجاهز للاستخدام والقابل للتخصيص بالكامل للمبتدئين، ويتيح لك هذا المجلد الجاهز للاستخدام والقابل للتخصيص بالكامل البدء في ثوانٍ معدودة، مع الحد الأدنى من الإعدادات المطلوبة.

قالب ClickUp CRM

يوفر أيضًا طرق عرض متعددة لإدارة العملاء المحتملين وتفاعلات العملاء:

طريقة عرض التقويم: حدد التواريخ الرئيسية مثل المتابعة أو تجديد العقود أو إطلاق الحملات. _مثال: يمكن لفرق المبيعات جدولة عمليات التحقق الأسبوعية مع العملاء المحتملين المهمين للحفاظ على الزخم

حدد التواريخ الرئيسية مثل المتابعة أو تجديد العقود أو إطلاق الحملات. _مثال: يمكن لفرق المبيعات جدولة عمليات التحقق الأسبوعية مع العملاء المحتملين المهمين للحفاظ على الزخم عرض المستند: توفير الوقت من خلال تخزين العقود أو المقترحات أو العروض التقديمية في مكان واحد. مثال: يمكن للمصمم المستقل الاحتفاظ بملاحظات العميل وتسليماته بسهولة

توفير الوقت من خلال تخزين العقود أو المقترحات أو العروض التقديمية في مكان واحد. مثال: يمكن للمصمم المستقل الاحتفاظ بملاحظات العميل وتسليماته بسهولة طريقة عرض القائمة: تنظيم العملاء المحتملين ومعلومات الاتصال ومراحل الصفقات في قائمة نظيفة قابلة للتمرير. مثال: يمكن للوكلاء العقاريين تتبع المشترين المحتملين وتفضيلات العقار وجداول المواعيد

بالإضافة إلى ذلك، تجعل الحالات المخصصة من السهل معرفة موقف كل صفقة:

مغلقة [رابحة ]: وضع علامة على الصفقات التي فازت بالجائزة الكبرى والتركيز على تأهيل العميل

وضع علامة على الصفقات التي فازت بالجائزة الكبرى والتركيز على تأهيل العميل مغلقة [ضائعة]: تتبع الفرص الضائعة وإضافة ملاحظات لتحسين العروض المستقبلية. مثال: يمكن لوكالة التسويق وضع علامة على أسباب مثل "مشكلات في الميزانية" أو "المنافس المفضل" من أجل متابعة أكثر ذكاءً في وقت لاحق.

يمكنك أيضًا استخدام قالب إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp لتعزيز العلاقات مع العملاء من خلال تتبع العملاء المحتملين والفرص المتاحة، ومركزية معلومات الاتصال، وتحديد أولويات المهام بناءً على مرحلة المبيعات من أجل إدارة أفضل.

علاوة على ذلك، فإن نموذج ClickUp Sales CRM للمبيعات يحافظ على تنظيم فريق المبيعات لديك، ويعزز تتبع الأداء، ويوفر رؤية واضحة لتفاعلات العملاء. كما أنه يساعدك على تحديد العملاء المحتملين وإتمام الصفقات بشكل أسرع واتخاذ قرارات ذكية قائمة على البيانات.

تحكَّم في علاقاتك مع العملاء باستخدام ClickUp

يُعد تطبيق واتساب للأعمال رائعًا للمراسلات السريعة بين العملاء، ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة علاقات العملاء على نطاق أوسع، فإنه لا يفي بالغرض. وهنا يأتي دور ClickUp CRM.

باستخدام طرق العرض المخصصة، يمكنك تنظيم بيانات العملاء بالطريقة التي تريدها بالضبط. هل تحتاج إلى تتبع العملاء المحتملين أو معرفة أداء فريقك؟ تمنحك لوحات المعلومات لمحة واضحة عن خط أنابيب المبيعات والتقدم المحرز - كل ذلك في لمحة سريعة.

الإعداد؟ سهل. تساعدك قوالب إدارة علاقات العملاء المجانية من ClickUp على بدء العمل. سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو تتوسع بسرعة، فإن هذه القوالب جاهزة للحفاظ على العملاء المحتملين والصفقات وتفاصيل العملاء بالترتيب.

بينما يتعامل واتساب للأعمال مع الدردشات السريعة، يمنحك ClickUp الأدوات اللازمة لبناء علاقات دائمة مع العملاء وتوسيع نطاق جهودك دون فوضى.

هل تريد الارتقاء بعلاقاتك مع العملاء إلى المستوى التالي؟ اشترك في ClickUp اليوم