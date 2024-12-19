أفضل 11 أداة شعبية بديلة لإدارة علاقات العملاء الشعبية

أنت تستخدم Folk CRM منذ فترة، ولكن في الآونة الأخيرة، لم يكن يلبي توقعاتك.

ربما يكون من الصعب تنظيم بيانات عملائك، أو ربما كنت تستكشف أحد بدائل Folk CRM لمعرفة ما إذا كان هناك بديل أفضل يناسب احتياجاتك. في كلتا الحالتين، أنت في المكان المناسب! 😀

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة بعضًا من أفضل بدائل Folk CRM لمساعدتك على تنظيم بياناتك بشكل أفضل، وأتمتة جهود التسويق، وتحسين تعاون الفريق. 👇

## ⏰ ملخص 60 ثانية

ClickUp: إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع الكل في واحد

إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع الكل في واحد HubSpot CRM: أتمتة التسويق والمبيعات والخدمات

أتمتة التسويق والمبيعات والخدمات Airtable: إدارة علاقات العملاء المرنة مع تدفقات عمل قابلة للتخصيص

إدارة علاقات العملاء المرنة مع تدفقات عمل قابلة للتخصيص Pipedrive: خطوط مبيعات مبسطة للفرق الصغيرة

خطوط مبيعات مبسطة للفرق الصغيرة Copper: إدارة علاقات العملاء المتكاملة مع Google Workspace

إدارة علاقات العملاء المتكاملة مع Google Workspace مركز مبيعات Salesforce Sales Hub: تحليلات المبيعات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تحليلات المبيعات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي Monday CRM: تتبع المبيعات المرئية وسير العمل

تتبع المبيعات المرئية وسير العمل Bigin من Zoho CRM: إدارة علاقات العملاء خفيفة الوزن وقائمة على خطوط الأنابيب

إدارة علاقات العملاء خفيفة الوزن وقائمة على خطوط الأنابيب مايكروسوفت دايناميكس 365: إدارة علاقات العملاء المؤسسية مع أدوات مايكروسوفت

إدارة علاقات العملاء المؤسسية مع أدوات مايكروسوفت Nimble: إدارة علاقات العملاء المتكاملة مع وسائل التواصل الاجتماعي

إدارة علاقات العملاء المتكاملة مع وسائل التواصل الاجتماعي جناح فريش سيلز سويت: إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لنمو المبيعات

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل إدارة علاقات العملاء الشعبية؟

قد تحتاج إلى بديل Folk CRM إذا كنت تحتاج إلى ميزات أكثر تقدمًا، مثل إدارة قوية لخطوط الإنتاج، أو تحليلات مبيعات مفصلة، أو نظام أقوى استراتيجية إدارة علاقات العملاء للتعامل مع قوائم جهات الاتصال الكبيرة - وهي المجالات التي قد يقصر فيها Folk.

عند استكشاف البدائل، من المهم أن تجد حلاً يعالج هذه الثغرات ويتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك. إليك ما يجب البحث عنه. 👀

تحليلات وتقارير متقدمة: ابحث عن أداة تقدم رؤى متعمقة حول أداء المبيعات واتجاهات العملاء وتوليد العملاء المحتملين لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات

ابحث عن أداة تقدم رؤى متعمقة حول أداء المبيعات واتجاهات العملاء وتوليد العملاء المحتملين لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: اختر أداة إدارة علاقات العملاء التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى قيّمة حول سلوك العملاء، والتنبؤ باتجاهات المبيعات، وأتمتة المهام مثل تسجيل العملاء المحتملين والمتابعة

اختر أداة إدارة علاقات العملاء التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى قيّمة حول سلوك العملاء، والتنبؤ باتجاهات المبيعات، وأتمتة المهام مثل تسجيل العملاء المحتملين والمتابعة التتبع الآلي: اختر برنامجًا يتتبع المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن دقة البيانات

اختر برنامجًا يتتبع المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن دقة البيانات خيارات التخصيص: اختر نظام إدارة علاقات العملاء مع تدفقات عمل مرنة، وحقول مخصصة، وخطوط أنابيب قابلة للتكيف لاستيعاب عمليات المبيعات المعقدة

اختر نظام إدارة علاقات العملاء مع تدفقات عمل مرنة، وحقول مخصصة، وخطوط أنابيب قابلة للتكيف لاستيعاب عمليات المبيعات المعقدة قنوات الاتصال المتكاملة: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يدمج قنوات الاتصال المختلفة (البريد الإلكتروني، الهاتف، الدردشة، إلخ) لتركيز جميع التفاعلات

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يدمج قنوات الاتصال المختلفة (البريد الإلكتروني، الهاتف، الدردشة، إلخ) لتركيز جميع التفاعلات تطبيق الهاتف المحمول: تأكد من أن بديل Folk CRM يوفر تطبيقًا للهاتف المحمول لإدارة جهات الاتصال والصفقات أثناء التنقل، مما يجعلك على اتصال وإنتاجية أينما كنت

## أفضل 11 بديلًا من بدائل Folk CRM

فيما يلي 11 من أفضل بدائل Folk CRM لمساعدتك على تحسين إدارة علاقات العملاء وتعزيز الإنتاجية. 📋

1. ClickUp (الأفضل لتكامل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع الكل في واحد للفرق)

تتبع العملاء المحتملين، وإدارة العملاء، والإشراف على عمليات تسليم المشاريع باستخدام مهام سير العمل المخصصة في ClickUp CRM ClickUp عبارة عن منصة شاملة تجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع مع المبيعات، مما يجعله الحل المتكامل المثالي. من خلال جمع كل ما تحتاجه في مكان واحد، يُلغي ClickUp الحاجة إلى أدوات متعددة، مما يساعد فرقك على العمل بكفاءة وفعالية أكبر.

إنه بديل ممتاز لإدارة علاقات العملاء الشعبية، حيث يوفر ميزات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وأدوات تعاونية لإدارة علاقات العملاء، وتعزيز إنتاجية الفريق، وتصور خطوط الأنابيب.

إن حل ClickUp CRM يتجاوز الوظائف التقليدية من خلال دمج إدارة المشاريع مع إدارة علاقات العملاء. وبهذه الطريقة، يصبح من الأسهل إدارة العملاء المحتملين وتفاعلات العملاء وعمليات المبيعات.

بينما يركّز نظام إدارة علاقات العملاء (Folk CRM) على العلاقات مع العملاء، يضيف ClickUp ميزات مثل الأتمتة والتقارير، مما يمنح الفرق منصة موحدة لإدارة علاقات العملاء وما بعدها. مبيعات ClickUp يجمع مسار المبيعات بالكامل في مكان واحد، مما يسهل تتبع نشاط الحساب والتعاون في الصفقات وأتمتة عمليات المبيعات. تساعدك أدوات مثل حسابات الأعمدة في تتبع أحجام الصفقات أو النماذج المخصصة لتأهيل العملاء المحتملين، مما يضمن لك أن تكون دائمًا متقدمًا بخطوة.

يوفر ClickUp أيضًا إمكانية التخصيص بالكامل قوالب إدارة علاقات العملاء التي توفر الوقت وتتيح لك البدء بأنظمة بسيطة أو التوسع إلى أنظمة أكثر تعقيدًا حسب الحاجة.

نموذج إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp

ال قالب ClickUp CRM يساعد الشركات من جميع الأحجام على إدارة علاقات العملاء بكفاءة. فهو يوفر نظامًا منظمًا لتتبع العملاء المحتملين، وإدارة خطوط أنابيب المبيعات، ومركزية معلومات العملاء.

يمكنك أيضًا تبسيط التواصل وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت لمزيد من الجهود الاستراتيجية. يساعد هذا القالب أيضًا في:

تتبع العملاء المحتملين والفرص في كل مرحلة

تخزين جميع تفاصيل جهات الاتصال والصفقات والحسابات

تنظيم المهام حسب مراحل المبيعات للتركيز على الأنشطة الأكثر أهمية

الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تفاعلات العملاء

انقر فوق أفضل الميزات

قاعدة بيانات العملاء القابلة للتخصيص: قم ببناء النظام المثالي لتخزين وتحليل جهات الاتصال والصفقات وتفاصيل العملاء. استخدم الروابط بين المهام والمستندات وسير العمل لإبقاء كل شيء متصل ببعضه البعض

قم ببناء النظام المثالي لتخزين وتحليل جهات الاتصال والصفقات وتفاصيل العملاء. استخدم الروابط بين المهام والمستندات وسير العمل لإبقاء كل شيء متصل ببعضه البعض أدوات تعاونية: اعمل مع فريقك على حسابات العملاء باستخدام مستندات ClickUp , دردشة و تعيين التعليقات . تعاون في الوقت الفعلي أو اترك تعليقاتك أو قم بتبادل الأفكار لإتمام الصفقات بشكل أسرع

اعمل مع فريقك على حسابات العملاء باستخدام مستندات ClickUp , دردشة و تعيين التعليقات . تعاون في الوقت الفعلي أو اترك تعليقاتك أو قم بتبادل الأفكار لإتمام الصفقات بشكل أسرع إدارة الحسابات المنظمة: إنشاء تسلسلات هرمية قابلة للتطوير باستخدام المجلدات والقوائم لإدارة الحسابات. تعيين أذونات دقيقة للتحكم في من يرى ماذا، مما يجعل إدارة الحساب آمنة ومنظمة

إنشاء تسلسلات هرمية قابلة للتطوير باستخدام المجلدات والقوائم لإدارة الحسابات. تعيين أذونات دقيقة للتحكم في من يرى ماذا، مما يجعل إدارة الحساب آمنة ومنظمة الأتمتة المخصصة: أتمتة المهام المتكررة مثل عمليات التسليم وتحديثات الحالة والمتابعة باستخدام أتمتة ClickUp لوحات معلومات بديهية: تتبع المقاييس الرئيسية مثل القيمة الدائمة للعميل وأحجام الصفقات باستخدام لوحات معلومات ClickUp . أكثر من 50 أداة قابلة للتخصيص تساعدك في عرض بياناتك في مكان واحد

أتمتة المهام المتكررة مثل عمليات التسليم وتحديثات الحالة والمتابعة باستخدام أتمتة ClickUp قوالب مبنية مسبقًا: ابدأ في إدارة علاقات العملاء بسرعة باستخدامقالب ClickUp CRMمثالي للمبتدئين الذين يبحثون عن حل بسيط وفعال. للاحتياجات المتقدمة، فإننموذج ClickUp Sales CRM للمبيعات يوفر قاعدة بيانات قوية بدون تعليمات برمجية لتحسين خط أنابيبك

قيود #### قيود ClickUp للمبيعات

يمكن أن تكون ميزات التخصيص الشاملة في ClickUp منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

قد لا يقدم تطبيق الهاتف المحمول نفس وظائف تطبيق سطح المكتب

تسعير تطبيق ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ مفهوم إدارة علاقات العملاء في الثمانينيات مع التسويق عبر قواعد البيانات، حيث كانت الشركات تسجل بيانات العملاء لتخصيص البريد المباشر. وقد تطورت هذه الممارسة مع التكنولوجيا الجديدة، مما أدى إلى ظهور برامج إدارة علاقات العملاء المبكرة في التسعينيات.

2. HubSpot CRM (الأفضل للتسويق الشامل والمبيعات وأتمتة خدمة العملاء)

عبر هبسبوت HubSpot هي منصة CRM تجمع بين أدوات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في حل واحد سلس. وهي تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، وتقديم تجارب أفضل للعملاء، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

باستخدام HubSpot، يمكنك أيضًا أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات وتحليل أداء الفريق، مع الحفاظ على كل شيء منظم وقابل للتنفيذ.

أفضل ميزات HubSpot CRM

احصل على عرض 360 درجة لكل تفاعل مع العملاء في قاعدة بيانات مركزية للبقاء على اطلاع كامل

استخدم خط أنابيب الصفقات القابل للتخصيص والسحب والإفلات لمراقبة الصفقات أثناء انتقالها خلال كل مرحلة

أنشئ مسودات بريد إلكتروني مخصصة في ثوانٍ باستخدام كاتب البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي في HubSpot

السماح للعملاء المحتملين بحجز الاجتماعات مباشرة مع فريقك باستخدام تكامل تقويم HubSpot

إنشاء سير عمل CRM في HubSpot لإضافة البيانات تلقائيًا إلى جداول بيانات Google Sheets

قيود HubSpot CRM

يمكن أن يكون سير العمل مربكًا وصعبًا في التنقل

يركز البرنامج على الشركات الكبيرة، مما يحد من استخدامه للفرق الصغيرة أو الأفراد

تسعير HubSpot CRM

مجاني للأبد: مجاناً

مجاناً البداية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

3. Airtable (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المرنة والتعاونية مع خيارات سير العمل القابلة للتخصيص)

عبر الجدول الجوي Airtable عبارة عن نظام أساسي مرن قائم على جداول البيانات يتضاعف كحل خفيف لإدارة علاقات العملاء. سواء أكنت تتعقب العملاء المحتملين أو تدير خط أنابيب المبيعات أو تنظم بيانات العملاء، فإن Airtable يجعل من السهل إنشاء تدفقات عمل مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

إنه إدارة علاقات العملاء التعاونية الذي يوسع وظائفه من خلال الاتصال بتطبيقات الطرف الثالث مثل Slack و Zapier و Google Workspace.

أفضل الميزات القابلة للتطبيق

توحيد مهام سير العمل الهامة مثل إدارة العملاء المحتملين والمتابعة والإعداد، مما يضمن تجربة متسقة للعملاء

خصص طريقة عرض بياناتك بخيارات مثل لوحات كانبان والتقويمات وطرق عرض المعرض

إنشاء قواعد بيانات CRM مخصصة لتتبع المعلومات باستخدام قوالب معدة مسبقًا

تمكين التعاون في الوقت الفعلي بين فرق العمل وكسر الصوامع لضمان سلاسة تسليم العملاء

قيود قابلة للتطبيق

لا يوجد خيار لتحميل أيقونات مخصصة للقواعد، مما يقيد التخصيص

يمكن أن تكون واجهة المستخدم معقدة، مع عدم كفاية التوثيق في الحقول المرتبطة

تسعير قابل للتخصيص

مجاني للأبد: مجاني

مجاني الفريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقياس الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 10.34% من 2024 إلى 2029 ، من المتوقع أن تصل قيمة سوق برمجيات إدارة علاقات العملاء إلى 145.60 مليار دولار بحلول عام 2029. يسلط هذا التوسع المطرد الضوء على الطلب العالمي المتزايد على هذه الحلول البرمجية.

4. Pipedrive (الأفضل لإدارة خطوط أنابيب المبيعات المبسطة للفرق الصغيرة والشركات الناشئة)

عبر Pipedrive Pipedrive هي أداة لإدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لإدارة خطوط أنابيب المبيعات، وأتمتة المهام المتكررة، وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

وباعتبارها إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة ، فإن تصميم Pipedrive البديهي وتركيزه على البساطة يجعله متاحًا للفرق التي لديها الحد الأدنى من الخبرة التقنية.

أفضل ميزات Pipedrive

إدارة العملاء المحتملين غير المؤهلين في صندوق بريد مخصص حتى تكون مستعدًا للتصرف

احصل على إشعارات عندما تظل الصفقات معطلة لفترة طويلة، مما يساعدك على تجنب الفرص الضائعة

إنشاء كتالوج لمنتجاتك أو خدماتك مع وصف تفصيلي والتكاليف والملاحظات

تفاعل مع زائري الويب مباشرةً مع روبوت الدردشة الآلي من Pipedrive، الذي يتفاعل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجمع البيانات وتأهيل العملاء المحتملين

قيود Pipedrive

يفتقر إلى ميزات تسويقية قوية، مع التركيز بشكل أساسي على المبيعات

يتطلب وقتًا لاستكشاف جميع الميزات والاستفادة منها بشكل كامل، خاصة للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير بايب درايف

أساسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

5. النحاس (الأفضل للتكامل السلس مع تطبيقات جوجل لبناء العلاقات)

عبر النحاس التالي في القائمة هو Copper، وهو حل CRM سهل الاستخدام قائم على السحابة مصمم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تقدر البساطة والكفاءة. يتكامل مع Google Workspace، مما يجعله مناسبًا إذا كنت تستخدم بالفعل Gmail أو تقويم Google أو Google Drive.

يعطي Copper الأولوية لبناء العلاقات على بناء العلاقات بدلاً من التعقيدات إدارة العملاء تقدم تجربة بديهية تساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية - عملائك.

أفضل ميزات النحاس

العمل مباشرةً من Gmail وتقويم Google لإدارة جهات الاتصال وتتبُّع المحادثات وتحديث إدارة علاقات العملاء

استخدم أدوات مثل "مراحل العلاقة" و"أحداث الحياة" لتتبع المعالم الشخصية والمهنية

تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام ميزة "دمج البريد" مباشرةً في Gmail وتسجيل تفاعلات بريدك الإلكتروني تلقائيًا للحصول على سجل اتصالات واضح

تتبع تقدم الصفقات وتحديد الفرص من خلال ميزات بديهية ومرئية

قيود النحاس

تعتمد بشكل كبير على Google Workspace، مما يجعلها أقل ملاءمة لمن هم خارج نظام Google البيئي

مجموعة الميزات المحدودة تجعله غير مناسب للشركات سريعة النمو

التسعير النحاسي

البداية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 134 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2: 4.5/5 (1,120+ تقييم)

4.5/5 (1,120+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (580+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: 10 نماذج مجانية لتقرير المبيعات (يومي، أسبوعي، شهري)

6. Salesforce Salesforce Sales Hub (الأفضل لتحليلات المبيعات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعاون الفريق)

عبر فريق المبيعات Salesforce Salesforce Sales Hub هو حل تقني معترف به عالميًا وموثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام.

يتيح لك استكشاف المحتوى المنسق، بما في ذلك الأدلة والمقالات والوحدات النمطية لصقل مهاراتك في المبيعات. بدءاً من إتقان التنقيب عن العملاء المحتملين وحتى إدارة الصفقات المتقدمة، يقدم لك مركز المبيعات موارد تتناسب مع خبراتك.

أفضل ميزات مركز مبيعات Salesforce Sales Hub

الاستفادة من أدوات مثل Einstein AI لتحديد أولويات العملاء المحتملين والتنبؤ بالمبيعات وتحليل الأداء

تسهيل تعاون الفريق مع لوحات المعلومات المشتركة وإدارة المهام والاتصالات المتكاملة

استخدم أدوات Salesforce Salesforce Sales Engagement لتخصيص التواصل وتتبع التفاعلات ومتابعة العملاء المحتملين في الوقت المناسب

تواصل مع محترفي المبيعات الآخرين من خلال مجتمع Salesblazer

قيود مركز مبيعات Salesforce Sales Hub

يتطلب النظام إدخال البيانات وإدارتها بدقة؛ وبدون الاستخدام الدقيق، قد تفتقر المخرجات إلى الدقة أو الموثوقية

يمكن أن تكون تجارب خدمة العملاء دون المستوى، مع وجود تقارير عن تفاعلات غير مفيدة ومحبطة

تسعير مركز مبيعات Salesforce Sales Hub

جناح المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الجناح الاحترافي: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

100 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) آينشتاين: 500 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم (يتم إصدار فاتورة سنوياً)

تقييمات ومراجعات مركز مبيعات Salesforce Hub

G2: 4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,400 صوت)

🔍 هل تعلم؟ تتباين معدلات اعتماد إدارة علاقات العملاء عبر الصناعات، مع 71% من الشركات المصنعة و75% من شركات خدمات الأعمال التي تدمج إدارة علاقات العملاء في عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد الإنفاق على إدارة علاقات العملاء، حيث تخطط 57% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع لزيادة استثماراتها في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الأدوات في استراتيجيات الأعمال.

7. الاثنين CRM (الأفضل لتتبع المبيعات المرئي وتدفقات العمل القابلة للتخصيص للفرق الصغيرة والمتوسطة)

عبر الاثنين Monday هو بديل آخر لإدارة علاقات العملاء من Folk CRM يوفر منصة مرنة وجذابة بصريًا للجمع بين أدوات إدارة المبيعات والمشروعات. وهو يساعد فرق المبيعات على إغلاق المزيد من الصفقات والتعاون بشكل أفضل.

هذا مثال على برنامج CRM يوفر مزيجًا من تتبع المبيعات المرئي، وسير العمل القابل للتخصيص، والأدوات الملائمة للتكامل، مما يجعله مناسبًا للشركات الناشئة الصغيرة أو فريق المبيعات المتنامي.

أفضل ميزات برنامج إدارة علاقات العملاء

استخدم لوحات بنمط كانبان لتتبع الصفقات وتحديث حالات العملاء المحتملين والتعاون بصريًا مع فريق المبيعات لديك

إنشاء مهام سير عمل مخصصة أو استخدام مهام سير عمل معدة مسبقًا قوالب رحلة العميل لتبسيط عملية المبيعات

أتمتة رعاية العملاء المحتملين واستخدام تكوين البريد الإلكتروني بمساعدة الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل بريد إلكتروني أسرع وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة بشكل جماعي

تتبع المبيعات المتوقعة مقابل المبيعات الفعلية، مقسمة حسب الشهر أو مندوب المبيعات أو مرحلة الصفقة

قيود إدارة علاقات العملاء

قد تكون واجهة المستخدم بطيئة، وإصدار سطح المكتب لنظام التشغيل Mac أقل موثوقية من الإصدار عبر الإنترنت

أدوات محدودة لتحديد أولويات المهام وتوحيد الإجراءات غير المكتملة لجهة اتصال واحدة

أسعار إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين

إدارة علاقات العملاء الأساسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CRM قياسي: 20 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم إدارة علاقات العملاء الاحترافية: 33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. Bigin من Zoho CRM (الأفضل لإدارة علاقات العملاء خفيفة الوزن والقائمة على خط أنابيب لفرق العمل الصغيرة)

عبر بيجين من زوهو CRM Bigin من Zoho هو نظام CRM خفيف الوزن ولكنه مليء بالميزات مصمم للشركات الصغيرة والفرق التي تتطلع إلى تجاوز جداول البيانات أو استبدال الأنظمة القديمة المعقدة.

فهو يوفر تخطيطًا سهل الاستخدام وقائمًا على خط أنابيب ينظم كل خطوة من خطوات رحلة العميل، بدءًا من التقاط العملاء المحتملين إلى إدارة مهام ما بعد البيع - كل ذلك في منصة واحدة. باستخدام Bigin، يمكنك البدء في أقل من 30 دقيقة وتخصيص مهام سير العمل لتناسب أهداف المبيعات .

أفضل الميزات أفضل الميزات

ابق على اتصال مع العملاء من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي ونماذج الويب دون تبديل المنصات

إنشاء مهام سير عمل للتعامل مع المهام المتكررة مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو تحديث مراحل الصفقات

سجِّل المكالمات أو تتبَّع الصفقات أو حدِّث معلومات العملاء أثناء التنقل من أي مكان باستخدام تطبيق Bigin المتوافق مع الهاتف المحمول

نظِّم المبيعات، وإعداد العملاء، وتسليم الطلبات، والمزيد باستخدام خطوط أنابيب فريق Bigin

قيود بيجين

يمكن أن تؤدي الأعطال العرضية إلى تعطيل سير العمل، على الرغم من أنه يتم حلها في النهاية

يفتقر إلى التخصيص الآلي للعملاء المحتملين، مما قد يكون محبطاً للمستخدمين

تسعير بيجين

مجاني

الإكسبريس: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الرئيسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بيجين 360: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بيجين

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: إنشاء شخصيات فعالة للمستخدمين من أجل التوعية المستهدفة

9. مايكروسوفت ديناميكس 365 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسات مع تكامل سلس في أدوات مايكروسوفت)

عبر مايكروسوفت ديناميكس 365 Microsoft Dynamics 365 هو نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء قائم على السحابة يتجاوز الأساسيات. فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات Microsoft الأخرى، مما يجعله خياراً جيداً للشركات من جميع الأحجام.

فهو يتيح لك العمل دون عناء عبر Office 365 وTeams وPower Platform. من تتبع العملاء المحتملين في Excel إلى التعاون على Teams، يتصل كل شيء للحصول على تجربة موحدة.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المضمنة مثل Copilot للتنبؤ باحتياجات العملاء وتحديد الفرص وإغلاق الصفقات بشكل أسرع

تصميم حملات مخصصة وتنفيذها وتتبعها باستخدام تجزئة متقدمة للوصول إلى الجمهور المناسب

إدارة استفسارات العملاء وحالات الدعم بكل سهولة ومنح فريقك الأدوات اللازمة للاستجابة السريعة

تكييف Dynamics 365 لإنشاء تدفقات عمل وتطبيقات مخصصة بدون خبرة واسعة في الترميز

قيود مايكروسوفت دايناميكس 365

ميزات المنصة الواسعة تجعلها معقدة في التنفيذ والاستخدام، مما يتطلب تدريبًا ودعمًا كبيرًا

قد تتسبب مجموعات البيانات الكبيرة في حدوث تباطؤ في الأداء، وقد يمثل الاعتماد على الاتصال بالإنترنت تحديًا في المناطق التي لا يمكن الاعتماد عليها

أسعار مايكروسوفت ديناميكس 365

الأسعار الأساسية: 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت دايناميكس 365

G2: 4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

10. Nimble (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المتكاملة لوسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب المشاريع الفردية والفرق الصغيرة)

عبر نيمبل Nimble هو برنامج CRM لبناء علاقات العملاء ورعايتها. فهو يدمج جهات الاتصال والتقويمات ورسائل البريد الإلكتروني وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد.

والأكثر من ذلك، يحتفظ Nimble بسجل لجميع تفاعلات العملاء، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. يمنحك هذا سجلاً كاملاً لمحادثاتك، مما يساعدك على بناء علاقات هادفة.

أفضل ميزات Nimble

استخدم Nimble للعثور على العملاء المحتملين على منصات مثل LinkedIn وTwitter

جمع بيانات جهات الاتصال وتحديثها وإدارتها مباشرةً من أي مكان على الويب واستخدام الذكاء الاصطناعي لملء التفاصيل المفقودة مثل رسائل البريد الإلكتروني

التعامل مع العديد من خطوط أنابيب المبيعات مع البقاء على رأس المهام والمكالمات والمتابعة باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

إعداد تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة لإشراك العملاء المحتملين والمتابعة تلقائياً

قيود ذكية

يتطلب إعادة تحميل الصفحة بشكل متكرر عند استخدام الاختصارات، مما يعطل سير العمل

قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الأقل خبرة

تسعير ذكي

29.90$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ذكية

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

11. مجموعة Freshsales Suite (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المبيعات وتحسين إنتاجية الفريق)

عبر جناح المبيعات الطازجة Freshsales Suite هو نظام إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لتبسيط المبيعات وتحسين إنتاجية الفريق وزيادة الإيرادات. تساعدك هذه الأداة على إدارة خط أنابيب المبيعات وتبسيط العمليات وتقديم تجارب عملاء رائعة - كل ذلك في مكان واحد.

يمكنك أيضًا تتبع مراحل الصفقات واستخدام رؤى فريدي للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالصفقات والتوصية بها.

أفضل ميزات جناح المبيعات المنعشة

تحديد أولويات العملاء المحتملين حسب المنطقة أو القواعد الأخرى، مما يضمن تركيز فريقك على الفرص المناسبة

تصور كل تفاعل قام به العميل مع عملك لفهم رحلته مع الجدول الزمني للنشاط

تواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب والدردشة المباشرة وحتى المكالمات الهاتفية مباشرةً من إدارة علاقات العملاء

قم بأتمتة عمليات المتابعة والتذكير من خلال الحملات اليومية أو الحملات التي يتم تشغيلها حسب السلوك

تسليط الضوء على أكثر العملاء المحتملين الواعدين، والتنبؤ بنجاح الصفقات، وحتى أتمتة المهام مثل كتابة البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي فريدي

قيود مجموعة فريشسالز سويت

يتم تمكين الفوترة التلقائية بشكل افتراضي، وقد يكون من الصعب حل نزاعات الفوترة

قد يكون تحديد المناطق الزمنية للعملاء أو عناوين الشحن غير ملائم للشركات العالمية

تسعير فريش سيلز سويت

النمو: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 71 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جناح المبيعات الجديدة

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

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# ## ClickUp يتحقق من جميع صناديق CRM الخاصة بك

يمكن أن يؤدي اختيار CRM المناسب إلى تغيير طريقة تعاون فريقك وتحقيق النتائج. إذا كنت تبحث عن أداة ليست مجرد أداة لإدارة علاقات العملاء بل حل شامل، فإن ClickUp يبرز كأفضل المنافسين.

من تتبع خطوط أنابيب المبيعات إلى إدارة علاقات العملاء وتبسيط إدارة المهام، يغطي ClickUp كل شيء. ما يميزه عن غيره هو مرونته. فسواء كنت بحاجة إلى لوحة تحكم مفصلة للمبيعات، أو أدوات إدارة المشاريع، أو التعاون في الوقت الفعلي، فمن السهل تخصيص المنصة.

مع وجود كل شيء في مكان واحد، يكتسب فريقك الوضوح ويمكنه الحفاظ على التوافق على الأولويات، مما يجعل ClickUp قوة إنتاجية كاملة. اشترك في ClickUp وابدأ في بناء سير العمل المثالي لإدارة علاقات العملاء!