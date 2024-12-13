كيف تنتقل من المبيعات إلى التسويق؟

الأسواق مزدحمة بالخيارات - فكّر في أي ممر من ممرات السوبر ماركت، وستوافقني الرأي. لقد أصبح كل شيء رقمياً; تتزايد المبيعات عبر الإنترنت أسرع من أي وقت مضى. أصبح العملاء ينفرون بشكل متزايد من البيع لهم; يفضلون الخدمة الذاتية . في الواقع، يطالب الجيل Z، وهو أول جيل من المواطنين الرقميين الحقيقيين، بتجربة عالية التقنية ومتعددة القنوات.

وقد أدت كل هذه العوامل إلى تغيير جذري في كيفية بيع المؤسسات لعملائها. فالبيع الاستشاري، والتسويق الداخلي، والتسويق الموجه إلى السوق، والتسويق القائم على المنتجات، ونجاح العملاء، أصبحت لها الأسبقية على النماذج التقليدية.

في المؤسسات الحديثة، مثل شركات البرمجيات كخدمة SaaS، يجتمع التسويق والمبيعات ونجاح العملاء معًا تحت وظيفة واحدة، يُطلق عليها عادةً "النمو". وتعمل هذه الوظائف الفرعية معًا على بناء استراتيجيات تسويق متكاملة التي تغذي اكتساب العملاء. لذا، إذا كنت محترف مبيعات تتطلع إلى الانخراط في مجال التسويق، فقد حانت اللحظة المناسبة لك!

في هذه المدونة، سنطلعك في هذه المدونة على كيفية الانتقال من المبيعات إلى التسويق.

لماذا الانتقال من المبيعات إلى التسويق؟

حتى مندوبي المبيعات المتمرسين قد يفكرون في الانتقال إلى التسويق لعدة أسباب، مثل

تداخل المهارات

يتطلب كل من المبيعات والتسويق، باعتبارهما دورين يركزان على العملاء، تواصلاً قويًا وبناء علاقات وفهمًا لاحتياجات العملاء. وهذا يجعل عملية الانتقال أكثر عضوية، إن لم يكن أسهل.

عمل متعدد الأبعاد

غالبًا ما تكون مهنة المبيعات أحادية الأبعاد، أي العثور على العملاء المحتملين، ومقابلتهم، وإتمام الصفقات. وباعتبارها مهنة أعلى في قمة القمع، يقدم التسويق نطاقًا أوسع من الأنشطة، مثل التسويق الرقمي، والإعلان، والفعاليات، والمحتوى، وما إلى ذلك.

النمو الوظيفي

يوفر التسويق فرصًا متنوعة في الاستراتيجية، وإدارة العلامات التجارية، والأدوات الرقمية. كما أنه يخلق أساسًا رائعًا لمهنة ريادة الأعمال إذا كنت تميل إلى ذلك.

السبل الإبداعية

يوفر التسويق المزيد من الفرص لفرد عضلاتك الإبداعية في شكل كتابة النسخ، ونصوص الفيديو، وموجزات التصميم، والعروض التقديمية، وما إلى ذلك، والتي قد تكون أقل في المبيعات.

المزيد من الفرص

يتزايد عدد وظائف التسويق المتاحة في الولايات المتحدة بمعدل أسرع من المبيعات. على سبيل المثال، فإن دور مهندسو المبيعات التي يُعرّفها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأنها "بيع منتجات أو خدمات تجارية، مثل البرمجيات أو الدعم، التي تتطلب خبرة فنية"، تنمو بنسبة 6% بينما تنمو أدوار مديري التسويق بنسبة 8%.

قراءة إضافية: كيفية الدخول في مبيعات التكنولوجيا .

ولكن إذا كنت تفكر في كيفية إجراء تغيير مهني ، ابدأ بفهم الاختلافات بين الدورين بوضوح.

## فهم الفروق بين المبيعات والتسويق

قبل أن نقوم بأي تمييز، من المهم أن نعرف أن أحدهما ليس أفضل من الآخر. فكل مهنة لها إيجابياتها وسلبياتها الخاصة بها، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لمن يمتلكون المهارات المناسبة.

ولتحديد مهاراتك، إليك كتاب تمهيدي عن الفروق بين المبيعات والتسويق.

ميزة المبيعات التسويق الهدف تلبية الطلب الحالي خلق طلب جديد التركيز إبرام الصفقات، وتوليد الإيرادات خلق الوعي، وتوليد عملاء محتملين النهج فردي، وعادةً ما يكون فرديًا، خاصةً في مجال الأعمال بين الشركات جماعي، وعادةً ما يستهدف الشرائح المستهدفة الأنشطة التنقيب عن العملاء المحتملين الاتصال المباشر، الاتصال البارد، العرض التوضيحي، التعامل مع الاعتراضات إنشاء المحتوى، حملات البريد الإلكتروني، الإعلانات عبر الإنترنت، الندوات عبر الإنترنت المقاييس إجمالي الإيرادات، ومعدل تحويل الفرص إلى صفقات، ومدة الدورة، ومعدل الفوز، والقيمة الدائمة للعميل ومعدل تحويل الانطباعات إلى عميل محتمل، ومعدل تحويل MQL إلى SQL، ومعدل فتح البريد الإلكتروني، ومعدل النقر، والعائد على الإنفاق الإعلاني

الفروق بين المبيعات والتسويق

## المهارات الأساسية للتسويق

في الأعمال التجارية الحديثة، تبدأ المبيعات من حيث ينتهي التسويق. على سبيل المثال، يعمل التسويق على خلق الوعي وتوليد العملاء المحتملين وتأهيلهم. بعد ذلك، يتم تسليم العملاء المحتملين إلى المبيعات، التي ترعاهم وتحولهم إلى عملاء.

ولإحداث هذه النقلة إلى اليسار، إليك مهارات التسويق التي تحتاجها.

التواصل

تمنحك خبرتك في المبيعات مهارات تواصل رائعة. قم بنقلها وتكييفها وصقلها نحو التسويق.

حسِّن مهارات التواصل الكتابي للتسويق عبر البريد الإلكتروني، والبيانات الصحفية، وما إلى ذلك.

طوّر موهبتك في التصميم (استخدم مهاراتك في إنشاء الشرائح هنا) لكتابة ملخصات للافتات والملصقات والإعلانات وما إلى ذلك.

حسِّن مهاراتك في التواصل المنطوق لكتابة نصوص الفيديو

إنشاء المحتوى

ارتقِ من التواصل إلى المحتوى وعزز مهارتك في التسويق. المحتوى لا يعني الكتابة فقط. إنه يشمل:

الاستراتيجية : بناء استراتيجية شاملة لتسويق المحتوى متعدد القنوات عبر وسائل الإعلام المملوكة والمدفوعة والمكتسبة

: بناء استراتيجية شاملة لتسويق المحتوى متعدد القنوات عبر وسائل الإعلام المملوكة والمدفوعة والمكتسبة نهج متعدد الوسائط : إنشاء محتوى مكتوب ومرئي وصوتي وفيديو ومحتوى تفاعلي

: إنشاء محتوى مكتوب ومرئي وصوتي وفيديو ومحتوى تفاعلي إعادة استخدام المحتوى : العثور على طرق مبتكرة لاستخدام أفكار المحتوى نفسها عبر المنصات والتنسيقات نفسها

: العثور على طرق مبتكرة لاستخدام أفكار المحتوى نفسها عبر المنصات والتنسيقات نفسها إدارة سير العمل: يشمل خط سير المحتوى النموذجي الكتّاب والمحررين والمصممين والمطورين والعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وعمليات التسويق وغيرها. تعلّم كيفية استخدام وإدارة سير العمل هذا

إدارة الحملات

نشاط أكثر تخصصًا وربما أكثر تقنية هو إدارة الحملات التسويقية عبر البحث أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. تطوير المهارات في تخطيط الحملات التسويقية وتنفيذها وقياسها.

تحليل البيانات

يتمتع مندوبو المبيعات بموهبة تحليل البيانات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعائد على الاستثمار. من ناحية أخرى oKRs التسويقية تحتاج إلى رؤية أكثر دقة للمقاييس والبيانات. تعلّم كيف:

تفسير اتجاهات السوق وبيانات العملاء

ربط النقاط بين مختلف القنوات والحملات والمحتوى نحو استراتيجيات تسويق قائمة على عائد الاستثمار

فهم التسويق متعدد القنوات وتأثير إحدى القنوات على الأخرى

قياس التأثير على المدى الطويل، بما في ذلك CLTV

إذا كنت متحمسًا لاكتساب هذه المهارات والانتقال، فإليك خارطة طريق لمساعدتك.

التحضير لعملية الانتقال

إن الانتقال من المبيعات إلى التسويق هو أمر طبيعي أكثر بكثير من أن تكون محامياً وتصبح مصوراً فوتوغرافياً لحفلات الزفاف. هذا لا يعني أنها عملية خطية. قبل أن تقوم بالانتقال، قم بإعداد نفسك للنجاح.

قم بتقييم مهاراتك الحالية

ابدأ بفهم وضعك الحالي. قيّم مهاراتك الحالية من خلال:

الرجوع إلى تعليمك المدرسي/الجامعي وتحديد مؤهلاتك

التعمق في دورك الحالي وكل ما تقوم به

التفكير في أي تدريب داخلي أو عمل تطوعي قد تكون قمت به

القيام ببعض التفكير في الأمور غير الملموسة، مثل النشرات الإخبارية التي تقرأها، وقادة الفكر الذين تتابعهم، ومن الذين تتعلم منهم وما إلى ذلك.

من بين جميع مهاراتك الحالية، حدد تلك التي لها علاقة بالتسويق. حتى لو لم تكن مرتبطة بالتسويق، فكر في كل ما يمكن نقله.

احصل على التعليم

للانتقال السلس إلى التسويق، من المفيد أن تحصل على بعض التدريب. ابدأ بالمعرفة العامة وتخصص تدريجيًا. يمكنك الالتحاق بدورات تدريبية عبر الإنترنت، أو معسكرات تدريبية، أو الحصول على شهادة. أي شيء يوضح معرفتك بالتسويق يساعدك في الحصول على مقابلة عمل.

⚡️ أرشيف القوالب: حاول تطبيق ما تعلمته باستخدام قوالب خارطة طريق التسويق أو قوالب خطة التسويق .

فهم السوق

أثناء حصولك على تعليمك، من المفيد أيضًا أن تبحث في السوق عن الفرص المحتملة. تعرّف على نوع الوظائف المتاحة، والمهارات التي تتطلبها، والأهداف التي من المتوقع أن تحققها. سيساعدك ذلك على الإبحار في المستقبل وتوجيه جهودك في الاتجاه الصحيح.

بناء علامة تجارية شخصية

يعتمد التسويق الداخلي بالكامل تقريبًا على العلامة التجارية الجيدة. لذا، قم بإنشاء علامة تجارية شخصية قوية لنفسك. قم بتحديث ملفاتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. انضم إلى المجموعات والمجتمعات ذات الصلة.

انشر محتوى هادف وقيّم حول المبيعات أولاً ثم انتقل ببطء إلى الموضوعات المتعلقة بالتسويق.

وبذلك، تكون جاهزًا للانتقال فعليًا. لنبدأ العمل.

خطوات للانتقال بنجاح من المبيعات إلى التسويق

لا يحدث الانتقال الوظيفي بين عشية وضحاها. لذا، لا تترك وظيفة المبيعات في عجلة من أمرك. انتقل خطوة بخطوة بصبر. إليك الطريقة.

ضع أهدافاً مهنية واضحة

استنادًا إلى فهمك للسوق من الإعدادية، ضع أهدافًا مهنية. ضع هدفاً كبيراً طويل الأجل، مثل "الحصول على وظيفة تسويق بحلول نهاية العام."

ويمكنك تقسيم ذلك إلى أهداف أصغر قصيرة المدى، مثل:

تطوير المهارات : على سبيل المثال، تعلم أساليب أبحاث السوق بحلول نهاية الشهر

: على سبيل المثال، تعلم أساليب أبحاث السوق بحلول نهاية الشهر الشهادة : على سبيل المثال، الحصول على شهادة كورسيرا في التسويق المؤثر بحلول الربع القادم

: على سبيل المثال، الحصول على شهادة كورسيرا في التسويق المؤثر بحلول الربع القادم البحث عن وظيفة : على سبيل المثال، تحديد ثلاث وظائف للتقدم لها بحلول نهاية الربع القادم

: على سبيل المثال، تحديد ثلاث وظائف للتقدم لها بحلول نهاية الربع القادم الخبرة: على سبيل المثال، إكمال دورتين تدريبيتين لمدة شهر واحد بحلول نهاية العام

ابدأ التواصل

أفضل طريقة للانتقال من المبيعات إلى التسويق هي الحصول على دعم الأشخاص المناسبين. لذا، وسّع نطاق وصولك وتواصل مع الأشخاص المناسبين. وأثناء القيام بذلك، ابحث عن نوعين من الأشخاص.

1. المتخصصون في التسويق

حدد أولئك الذين لديهم بالفعل المهنة التي تبحث عنها في مجال التسويق. تحدث إليهم حول طبيعة عملهم، وما الذي يقومون به في اليوم، ونوع النمو الذي حققوه في يومهم، وما إلى ذلك.

2. المسوقون الذين انتقلوا من المبيعات

تحدث إلى أولئك الذين ساروا في هذا الطريق قبلك حتى يتمكنوا من إرشادك إلى الطريق. تابع رحلتهم والتحديات التي واجهوها وكيف تغلبوا عليها. افهم ما هي يوم في حياة مدير مبيعات وكيف تختلف عن دورهم الحالي في التسويق. تعلّم من خبراتهم.

ابحث عن مرشد

ستواجه عقبات واعتراضات ورفضاً وشكاً ذاتياً معيقاً. سيجعل المرشد المتعاطف كل ذلك أسهل بكثير عليك.

تواصل مع المرشدين المحتملين واطلب الإرشاد. تحدث إلى عدة أشخاص قبل أن تقرر الشخص المناسب لك. حدد أهداف الإرشاد، وناقش التحديات التي تواجهك، واستفد من نصائح مرشدك لتسريع عملية انتقالك.

قراءة إضافية: كيفية العثور على مرشد تسويق .

قم ببناء ملفك الشخصي

لأي بحث عن وظيفة، أنت بحاجة إلى سيرة ذاتية وبعض الرسائل التعريفية. استخدم أداة مثل ClickUp Docs لتكرار الإصدارات المختلفة من سيرتك الذاتية. شاركها بأمان مع مرشديك للحصول على تعليقاتهم (يمكنهم حتى إضافة تعليقات!).

ابحث عن التحويلات الداخلية

أفضل مكان للعثور على أول وظيفة تسويق لك كمندوب مبيعات هو البحث في مؤسستك الحالية. استكشف فرص النقل الداخلي. تقدم للوظائف المتاحة وتحدث إلى مدرائك المحتملين.

فالفريق يعرفك بالفعل ويقدر مهاراتك. كما أن لديك معرفة كبيرة بالمؤسسة ومنتجاتها وخدماتها. استخدم ذلك لصالحك.

تقدم لأدوار تسويقية خارج

إذا لم ينجح التحويل الداخلي، فابحث في الخارج.

تواصل مع معارفك الذين قد يرشحونك لوظائف شاغرة

استكشف الوظائف الشاغرة المنشورة على لوحات الوظائف وLinkedIn

حدد المؤسسات التي ترغب في العمل فيها وتقدم إلى الوظائف الشاغرة فيها

اذهب إلى الفعاليات التسويقية وعرض نفسك للفرص المحتملة

إذا أصبح بحثك عن وظيفة غير عملي في أي مرحلة من المراحل، فقم بترتيب الأمور مع قالب البحث عن وظيفة الخاص ب ClickUp . استخدمه لتتبع فرص العمل الشاغرة وطلباتك وسيرتك الذاتية وموارد المقابلات والمزيد.

قد تحصل على بعض الرفض وبعض الرفض، ولكن مع المهارات الصحيحة واستراتيجية العمل الصحيحة، ستكون في طريقك إلى مهنة التسويق. بمجرد وصولك إلى هناك، تأكد من استخدام النصائح التالية.

الاستفادة من خبرة المبيعات في دور التسويق

لا تشعر بأنك مبتدئ في مجال التسويق. أنت محترف بارع ولديك مهارات مبيعات قوية. لذا، اجلب كل ما لديك إلى دورك الجديد.

التركيز على العملاء

بصفتك مندوب مبيعات، فأنت الأقرب إلى العميل. أنت تفهمهم بشكل عميق وبديهي. استفد من هذه المعرفة في إدارة المحتوى والحملة.

💡 نصيحة احترافية: على سبيل المثال، أثناء كتابة منشور مدونة، استفد من فهمك لتحديات العميل ونقاط الألم التي يواجهها.

إدارة علاقات العملاء

إدارة علاقات العملاء بشكل سلس مع ClickUp

في أي مؤسسة، يمكن القول إن مندوب المبيعات هو أكثر من يستخدم إدارة علاقات العملاء (CRM). أضف هذه الخبرة إلى دورك التسويقي.

استفد من أداة مثل ClickUp CRM لإدارة بيانات العملاء

تحديد شرائح العملاء وتقسيمها إلى شرائح لإرسال حملات مستهدفة

استكشاف سلوك العملاء وتفضيلاتهم لتصميم المحتوى

تحديد نقاط البيانات التي يمكنك استخدامها لتخصيص تجربة العميل

إعداد التقارير المستندة إلى البيانات

التسويق المستند إلى مؤشرات الأداء الرئيسية مع ClickUp

إذا كنت كمندوب مبيعات، إذا كنت قد طورت موهبة النظر إلى البيانات الدقيقة، فقم بالتصغير قليلاً لرؤية الصورة الكبيرة كمسوق. قم بإعداد تقارير تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية على أداة مثل ClickUp Dashboards لمراجعة كيفية عمل جهود التسويق المختلفة معًا.

تصور التقدم المحرز في حملاتك التسويقية، وقياس مرات الظهور/التحويلات على المحتوى الخاص بك، وربط كل ذلك بالإيرادات من خلال ClickUp لفرق المبيعات .

الأتمتة

أتمتة البريد الإلكتروني بدون عناء مع ClickUp

إذا كانت الحياة كمسوق مرهقة، فلا تجبر نفسك على القيام بكل شيء بنفسك. استخدم أتمتة ClickUp للتعامل مع المهام المتكررة. إعداد التقاط العملاء المحتملين المخصصين باستخدام نماذج ClickUp وأتمتة الوسم/التجزئة لهم. أنشئ عمليات أتمتة البريد الإلكتروني بناءً على المشغلات المخصصة التي تهمك.

الكتابة باستخدام ClickUp Brain

هل تشعر بأنك عالق في دورك؟ أطلق بعض الإلهام مع ClickUp Brain . استخدم الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول المحتوى، وكتابة المحتوى، وتلخيص التقارير، وإنشاء نصوص الكلمات الرئيسية، وإنشاء الجداول، ونسخ مقاطع الفيديو. والأكثر من ذلك؟ قم بالتدقيق اللغوي وتحسين الجودة باستخدام المدقق الإملائي المدمج.

على الرغم من أفضل الأدوات والجهود، ستواجه تحديات. دعنا نرى كيفية التغلب عليها.

## التغلب على التحديات الشائعة

يواجه المسوقون المهنيون أنفسهم الكثير من التحديات كل يوم. وبصفتك مسوقاً منتقلاً من المبيعات، ستواجه بعض العقبات الفريدة من نوعها. إليك ما من المحتمل أن تواجهه وكيفية التغلب عليها.

التكيف مع عقلية جديدة

تتعلق المبيعات بإتمام الصفقات الفردية، بينما يتعلق التسويق بالوصول إلى جمهور أوسع. يحصل مندوبو المبيعات على التحقق من صحة النتائج الملموسة في شكل صفقات مغلقة، لكن المسوقين يجب أن يكونوا سعداء بالانطباعات والعملاء المحتملين.

مقاييس المبيعات ومؤشرات الأداء أكثر وضوحًا من التسويق. علاوة على ذلك، فإن المبيعات دور مركّز، بينما يمكن أن يكون للتسويق نطاق أوسع.

عندما تنتقل من المبيعات إلى التسويق، يجب أن تكون قادرًا على التكيف مع الدور الجديد.

تأمل وفهم التغييرات التي تحتاجها

استثمر الوقت في التعاون في المشاريع الإبداعية

تعلم كيفية إعطاء وتلقي الملاحظات النوعية

قم بإعداد مراجعات دورية لأدائك

معالجة الثغرات المعرفية

التسويق مجال واسع الانتشار ويتطور باستمرار. ستدرك من حين لآخر أن لديك ثغرات معرفية. ضع استراتيجية تطوير شخصية للتغلب عليها.

قم بمراجعة عملك من وقت لآخر لتحديد الثغرات

اطلب تعليقات من زملائك ومديريك حول مهاراتك

اشترك في دورات أو ورش عمل عبر الإنترنت

مارس مهاراتك من خلال المشاريع التجريبية والمهام الشخصية وما إلى ذلك.

بمجرد أن تكون لديك خطة، قم بتنظيمها مع مهام النقر فوق المهام . قم بإعداد المهام والمهام الفرعية والمواعيد النهائية والأولويات والمزيد.

إنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بك

أثناء قيامك بالدورات التدريبية وبرامج تنمية المهارات عبر الإنترنت، استخدم Clickup Docs لتدوين الملاحظات. ويمكنك حتى ربط ملاحظاتك بالمهام، وإنشاء شبكة من المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق البحث.

تركيب

إذا كنت تشعر بأنك في غير مكانك قليلاً كمندوب مبيعات في قسم التسويق، فلا تقلق. فلا بد أن يحدث ذلك. افهم أن يوم في حياة مدير التسويق .

راقب زملاءك الجدد في الفريق وتعلم من سلوكياتهم

استمع بعناية واطرح الأسئلة

كن واثقًا من وجهة نظرك وقدم مدخلات مفيدة

طوّر علاقاتك ومجتمعك

نصائح وموارد من أجل انتقال سلس

قبل أن نختتم، دعنا نلقي نظرة على بعض الموارد القيّمة لجعل انتقالك أكثر سلاسة.

الدورات التدريبية والشهادات عبر الإنترنت

جرّب أياً مما يلي لتجعل نفسك متقدماً في الانتقال إلى التسويق:

💡 نصيحة احترافية: للمزيد، اطلع على أفضل 10 شهادات التسويق لتنمية حياتك المهنية

أفضل كتب التسويق

إحدى أفضل الطرق لتكييف تفكيرك لتكون مسوقًا هي القراءة على نطاق واسع. يعد كتاب سيث غودين "Permission Marketing" و"البقرة الأرجوانية" و"هذا هو التسويق" من أفضل نقاط الانطلاق.

لشيء أكثر تقليدية، جرب كتاب أوجلفي عن التسويق. للتسويق للشركات الناشئة، اقرأ كتاب "اختراق النمو" لشون إليس ومورغان براون. لتعلّم المحتوى، اقرأ كتاب Content Inc لجو بوليزي. إذا كنت تعمل في مجال التكنولوجيا، استكشف أيًا مما يلي كتب تسويق المنتجات .

بعض المدونات الشهيرة

اشترك واقرأ بعضًا من أفضل المحتويات المتعلقة بالتسويق في المدينة:

كوبي بلوجر لموارد تسويق المحتوى وكتابة الإعلانات

ماري فورليو (ومنشوراتها على يوتيوب/بودكاست) للتسويق للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية

هاب سبوت مدونة التسويق الداخلي

الأدوات التي تساعد في التسويق

إتقان مجموعة تقنيات التسويق والتي تحتوي عادةً على أدوات لـ

التحليلات : تتبّع حركة المرور على الموقع الإلكتروني، بما في ذلك مرات الظهور، ومشاهدات الصفحة، والنقرات، وملء النماذج، ورحلات المستخدمين، وغير ذلك باستخدام Google Analytics. احتفظ أيضًا ببعض قوالب التحليلات مفيد

: تتبّع حركة المرور على الموقع الإلكتروني، بما في ذلك مرات الظهور، ومشاهدات الصفحة، والنقرات، وملء النماذج، ورحلات المستخدمين، وغير ذلك باستخدام Google Analytics. احتفظ أيضًا ببعض قوالب التحليلات مفيد CRM : إدارة بيانات العملاء من خلال HubSpot أو Salesforce أو ClickUp CRM

: إدارة بيانات العملاء من خلال HubSpot أو Salesforce أو ClickUp CRM التصميم : قم بإعداد صور مرئية للكتيبات والنشرات ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك بسرعة باستخدام Canva

: قم بإعداد صور مرئية للكتيبات والنشرات ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك بسرعة باستخدام Canva تحسين محركات البحث/التصميم : إدارة الكلمات الرئيسية وتحسين المحتوى وتشغيل الحملات باستخدام أدوات مثل Semrush و Ahrefs

: إدارة الكلمات الرئيسية وتحسين المحتوى وتشغيل الحملات باستخدام أدوات مثل Semrush و Ahrefs إدارة المشاريع: اجمع جميع مهامك التسويقية معًا وشاهد الصورة الكبيرة مع ClickUp # ## انتقل إلى التسويق باستخدام ClickUp

التسويق هو انتقال طبيعي نحو النمو والقيادة بالنسبة للعديد من مندوبي المبيعات في جميع أنحاء العالم. في الواقع، قد تؤدي خلفية المبيعات إلى تقوية المسوقين الطموحين وتزويدهم بالمعرفة الميدانية التي يحتاجونها للازدهار. ومع التغير في مشاعر العملاء ضد "أن يتم بيعهم"، يصبح دور المسوّق أكثر أهمية في مجال الأعمال.

في الواقع، من خلال العمل في مجال التسويق ثم نجاح العملاء، يمكنك تطوير مهاراتك كقائد للنمو، وهو دور مطلوب بشدة بين الشركات الناشئة والشركات على حد سواء.

ومع ذلك، فإن المزايا العديدة لا تجعل الانتقال سهلاً. هناك طلب كبير على أدوار التسويق، كما أن المقابلات الشخصية تنافسية. يتطلب الانتقال من المبيعات إلى التسويق جهدًا استراتيجيًا وتراكميًا.

فأنت بحاجة إلى اكتساب المهارات، ووضعها موضع التنفيذ، والحصول على الشهادات، وقراءة الكتب، والعثور على التدريب، والتواصل، وبناء علامة تجارية شخصية، وإنشاء سيرة ذاتية، والتقدم إلى الوظائف، واجتياز المقابلات - كل هذا قبل أن تبدأ عملية الانتقال!

لا تدع الخدمات اللوجستية لكل هذا تصيبك بالحيرة. استخدم أداة مرنة لإدارة المشاريع مثل ClickUp للمسوقين لتخطيط انتقالك إلى التسويق وتنفيذه. جرّب ClickUp مجانًا اليوم . حظاً موفقاً في حياتك المهنية!