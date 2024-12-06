أهم 20 اتجاهًا في مجال الاتصالات تشكل مستقبل العمل

الحوار السريع والفعال والمتمحور حول الفريق أمر ضروري، ومفهوم التواصل الجماعي يتطور بشكل أسرع من أي وقت مضى.

على ما يبدو 88% من وقت عملنا يتم إنفاقه في التواصل، حيث يقوم 84% من الموظفين الآن بالتواصل مع فرقهم بفعالية أكثر من ذي قبل.

فماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل العمل؟

يعيد المتخصصون والقادة في مجال الاتصالات الداخلية التفكير في هذا التواصل الرقمي المكثف مع وضع الصحة النفسية للموظفين في الاعتبار. مع متاهة قنوات التواصل المتاحة، نشهد ظهور بعض الاتجاهات الرائدة في هذا المجال.

من أدوات المراسلة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وقنوات الاتصال الداخلية إلى سير العمل عن بُعد، إليك 20 اتجاهًا في مجال التواصل لا يقتصر دورها على تشكيل مساحات العمل فحسب، بل إنها تُغيّر طريقة تواصل الفرق وتعاونها ونموها في عالم حديث ومختلط.

الوضع الحالي للاتصالات في مكان العمل

تُظهر دراسة حديثة أجرتها مؤسسة غالوب حول التواصل في مكان العمل اتجاهاً خفياً ولكنه واعد: فقد انخفض عدد العاملين غير المنخرطين في العمل من 18٪ في عام 2022 إلى 16٪ في عام 2023 .

ما الذي يغذي هذا التغيير الإيجابي؟ يبرز نهج واحد قوي وبسيط في نفس الوقت: المحادثات المنتظمة والهادفة بين المديرين وأعضاء الفريق

يؤكد بحث غالوب على أن محادثة واحدة مدروسة أسبوعيًا بين المديرين والموظفين تبني علاقات عالية الأداء بشكل أكثر فعالية من أي تكتيك قيادي آخر.

مؤسسات مثل مايكروسوفت زيادة القدرة التعاونية داخل الفرق الداخلية باستخدام مجموعة منتجاتها. وإدراكًا من مايكروسوفت لإمكانيات أدوات الاتصال غير المتزامن قامت بدمج Microsoft Teams في سير العمل اليومي لموظفيها.

وقد صممت المنصة لتلائم سيناريوهات العمل الشائعة؛ بدءًا من الأعمال الروتينية الصباحية التي تتضمن البريد الإلكتروني والتقويم والدردشة إلى العمل عن بُعد والاجتماعات وحتى محادثة مبرد المياه ، قامت Microsoft بنسج Teams بسلاسة في نسيج العمل الحديث.

➡️ اقرأ أيضًا: البريد الإلكتروني مقابل الدردشة في العمل: أيهما أفضل لفريقك؟

دور التكنولوجيا في تشكيل التواصل ## دور التكنولوجيا في تشكيل التواصل

تُحدث التكنولوجيا ثورة في طريقة تواصلنا في مكان العمل، مما يجعلها أسرع وأكثر ذكاءً. تطبيقات التواصل الجماعي مثل MS Teams، وGoogle Meet، وZoom، والتي تتصدرها ميزات الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق على التغلب على الحواجز اللغوية.

وبالإضافة إلى مكالمات الفيديو، يعيد الذكاء الاصطناعي أيضاً تشكيل طريقة تعاملنا مع أحد أكبر التحديات في مكان العمل: طوفان البريد الإلكتروني. تساعد أدوات البريد الإلكتروني التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المهنيين على إدارة البريد الوارد بسهولة ، وتحدد أولويات الرسائل المهمة، وتقترح ردوداً سريعة وموجزة ، بل وتحلل نبرة التواصل والمشاعر.

🧠 هل تعلم؟ يمكن للتحسينات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تنقذ العاملين في مجال المعرفة ما يصل إلى ستة أسابيع في السنة -أسابيع يمكن إعادة استثمارها في عمل وابتكار أكثر جدوى.

خلاصة القول؟ لا تعمل التكنولوجيا على تسهيل التواصل فحسب، بل تعمل على الارتقاء به وتمكين العاملين من التركيز بشكل أكبر على المهام الاستراتيجية عالية التأثير.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية تجنب سوء التواصل في مكان العمل (مع أسباب وأمثلة شائعة)

أهم 20 اتجاهًا للاتصالات التي تشكل مستقبل العمل

إن التواصل في مكان العمل آخذ في التحول، ولديك فرصة ذهبية لتحقيق أقصى استفادة منه.

بصرف النظر عن مناقشة 20 اتجاهًا للاتصالات التي تحدث ضجة كبيرة، سنناقش منصة تمنح الشركات بالفعل ميزة من خلال كونها برنامجًا متكاملًا للإنتاجية وإدارة العمل - كليك أب .

دعونا نناقش الاتجاهات الآن:

1. الأتمتة منتشرة في كل مكان

في هذه الأيام، يمكن أتمتة المهام اليدوية ومراجعات الملاحظات والإشعارات والتذكير بالاجتماعات حتى لا يضيع الناس وقتهم في الجري وراء المديرين من أجل ذلك. تحافظ الاستجابات الآلية والتحديثات في الوقت الفعلي، مثل إشعارات المشاريع والتذكير بالاجتماعات والمهام المتكررة على الشفافية والمواءمة بين أعضاء الفريق.

أدوات مثل أتمتة ClickUp في طليعة هذا الاتجاه، مما يسمح للشركات بتبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية.

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تعمل أتمتة ClickUp Automations على تسهيل سير العمل وتعزيز الإنتاجية. يضمن التعيين التلقائي للمهام الانتقال السلس للمهام مع تطور الفرق، بينما يوفر التهيئة التلقائية للمهام الوقت ويقلل من الأخطاء.

2. احتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة

✅ التحقق من الحقائق: معظم الشركات (75%) تستخدم الذكاء الاصطناعي الآن في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال. وعلاوة على ذلك، تستفيد نصف هذه الشركات من الذكاء الاصطناعي في وظائف متعددة، مما يدل على زيادة سريعة في اعتماد الذكاء الاصطناعي منذ عام 2023.

هل تريد تجربة هذه القوة؟ جرِّب ClickUp Brain .

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ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي داخل ClickUp. إليك ما يمكنه فعله من أجلك:

إدارة المهام: إنشاء مهام جديدة في مساحة العمل الخاصة بك مع جميع التفاصيل الضرورية

إنشاء مهام جديدة في مساحة العمل الخاصة بك مع جميع التفاصيل الضرورية رؤى مساحة العمل: احصل على رؤى حول مساحة العمل في ClickUp من خلال استرجاع وتلخيص أنشطة المستخدم، والبحث عن مهام أو مستندات محددة، والحصول على نظرة عامة على تقدم فريقك

احصل على رؤى حول مساحة العمل في ClickUp من خلال استرجاع وتلخيص أنشطة المستخدم، والبحث عن مهام أو مستندات محددة، والحصول على نظرة عامة على تقدم فريقك البحث والاسترجاع: ابحث في مساحة عملك عن معلومات محددة، مثل المهام أو التعليقات أو المستندات. يمكنك أيضًا البحث في مركز مساعدة ClickUp للحصول على إرشادات حول استخدام ميزات ClickUp

ابحث في مساحة عملك عن معلومات محددة، مثل المهام أو التعليقات أو المستندات. يمكنك أيضًا البحث في مركز مساعدة ClickUp للحصول على إرشادات حول استخدام ميزات ClickUp رؤى التواصل: استرجاع وتلخيص أنشطة التواصل داخل مساحة العمل الخاصة بك

بالإضافة إلى المهام الخاصة بـ ClickUp، يمكنه المساعدة في مختلف المواضيع، وتقديم التفسيرات والإجابة عن الأسئلة مثل مساعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة. فقط، يعيش مساعد الذكاء الاصطناعي هذا داخل مساحة عملك.

3. تفوز القيادة الأصيلة

يرغب الموظفون في المزيد من التواصل المدروس والمفصل من قادتهم. إنهم يريدون أن يسمعوا من قادتهم بشكل أكثر تواترًا وأن يتلقوا تحديثات باستمرار.

في كتابه القيادة الأصيلة, بيل جورج يؤكد الرئيس التنفيذي السابق الشهير على أن خمسة مبادئ رئيسية تدعم القيادة الأصيلة: الهدف والقيم والقلب والانضباط الذاتي والعلاقات، ويقول إن القادة الذين يجسدون هذه المبادئ يخلقون قيمة أكبر بكثير من أولئك الذين يركزون فقط على المقاييس المالية.

4. الوعي الاجتماعي أمر لا بد منه

يبحث المستهلكون اليوم بشكل متزايد عن العلامات التجارية التي تتماشى مع قيمهم ومعتقداتهم، لا سيما تلك الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وقد أجبر هذا التحول الشركات على دمج الاعتبارات الأخلاقية في استراتيجيات الاتصال الخاصة بها.

✅ التحقق من الحقائق: 73% من المستهلكين يتوقعون أن تتخذ العلامات التجارية إجراءات بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية، في حين يعتقد ثلثا الأمريكيين أن على الرؤساء التنفيذيين للشركات معالجة القضايا الاجتماعية.

كارين جولدفيدر، نائب رئيس تطوير الأعمال في منظمة DoSomething، وهي منظمة عالمية غير ربحية, لا تخفي كلماتها وهي تصف هذا الاتجاه :

إنه من الأساسيات بالنسبة للعلامات التجارية أن تقول أن لديها رسالة قضية. أصبح من المطلوب الآن أن تقول كيف ستظهر في هذه اللحظة المحورية حقًا في التاريخ وتظهر ما تمثله علامتك التجارية، وأين ستقدم تنازلات وأين لن تقدم تنازلات.

كارين جولدفيدر، نائب رئيس تطوير الأعمال في DoSomething

5. أدوات التواصل مبسطة

تعمل أدوات الاتصال الموحدة على إعادة تشكيل طريقة عمل الشركات.

فمن خلال دمج قنوات الاتصال المختلفة في منصة واحدة، يمكنك التخلص من الفوضى وعدم الكفاءة المرتبطة بأدوات متعددة في أداة واحدة. وتوفر أدوات مثل Microsoft Teams وSlack وZoom مرونة ملحوظة، مما يتيح للشركات التكيف مع العمل عن بُعد وترتيبات العمل المختلطة.

✅ تحقق من الحقائق: من المتوقع أن ينمو سوق الاتصالات والتعاون الموحد العالمي بمعدل 13% معدل نمو سنوي مركب ليصل إلى 141.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. تكامل ClickUp على سبيل المثال، تتيح لك توصيل أكثر من 1000 أداة مجاناً. أنشئ عمليات تكامل مخصصة وتطبيقات ClickUp باستخدام واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بنا.

اعثر على جميع التطبيقات التي ستحتاج إليها في منصة واحدة مع تكاملات ClickUp

سواء كنت تريد تحويل رسائل Slack إلى مهام ClickUp أو أتمتة الإجراءات بين ClickUp و HubSpot، كل ذلك ممكن مع عمليات التكامل.

لا تثق بكلامنا! اقرأ ما قاله أحد مستخدمي ClickUp, كريس بويل مدير أول للحملات في شركة بنسك ميديا، تقول

_ClickUp مناسب تمامًا للاجتماعات، وملء النماذج، وجمع البيانات، وإدارة المهام اليومية، وإدارة النطاق الترددي للفريق، وإدارة العمل عندما يكون أعضاء الفريق خارج المكتب في الإجازات أو الإجازات المرضية، والبيانات التاريخية، ومن الجيد معرفة مقدار الأموال والحملات التي لمسها فريقنا على مدار العام نستخدم لوحات معلومات مختلفة للاجتماعات لضمان تغطية كل شيء والبقاء على المسار الصحيح. ويستخدمها فريقنا للمتعة أيضًا! لدينا لوحة ترابط خاصة نتشارك فيها الصور والاقتباسات والأشياء التي نستمع إليها/ نشاهدها/ نتسوق من أجلها. إنها أفضل مزيج بين العمل واللعب، وتبقينا منظمين للغاية

كريس بويل، مدير أول للحملات في شركة بنسك ميديا

ألا تريد التبديل بين Slack أو ClickUp أو أي أدوات أخرى؟ دردشة ClickUp مصمم لتعزيز المراسلة الفورية في العمل عن طريق دمج الدردشة مع عملك الفعلي. هذا صحيح، قل وداعًا لضريبة التبديل تلك والضغط المعرفي الزائد.

استخدم ClickUp Chat للاستفادة من قوة المراسلة الفورية مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك دون الحاجة إلى تغيير الأدوات

إليك كيفية تعزيز الإنتاجية

التواصل والمشاريع المتكاملة : الدردشة ليست للمحادثات فقط؛ فهي تتصل مباشرة مع القوائم والمشاريع والمستندات والنماذج واللوحات البيضاء، مما يضمن بقاء كل شيء محدثًا دون فقدان السياق

: الدردشة ليست للمحادثات فقط؛ فهي تتصل مباشرة مع القوائم والمشاريع والمستندات والنماذج واللوحات البيضاء، مما يضمن بقاء كل شيء محدثًا دون فقدان السياق المتابعة : يمكن فرز الرسائل المهمة لمنع ضياعها وسط الضوضاء، مما يضمن بقاء عناصر العمل الرئيسية مرئية

: يمكن فرز الرسائل المهمة لمنع ضياعها وسط الضوضاء، مما يضمن بقاء عناصر العمل الرئيسية مرئية تحويل الرسائل إلى مهام (باستخدام الذكاء الاصطناعي) : تحويل أي رسالة إلى مهمة يدويًا أو السماح للذكاء الاصطناعي بالتقاط السياق تلقائيًا وإنشاء مهمة جاهزة للتنفيذ

: تحويل أي رسالة إلى مهمة يدويًا أو السماح للذكاء الاصطناعي بالتقاط السياق تلقائيًا وإنشاء مهمة جاهزة للتنفيذ مزامنة المهام : حافظ على توافق جميع أعضاء الفريق مع مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية المباشرة. تعمل ميزات مثل مشاركة الشاشة، وربط المهام، والملخصات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي على تعزيز التعاون

: حافظ على توافق جميع أعضاء الفريق مع مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية المباشرة. تعمل ميزات مثل مشاركة الشاشة، وربط المهام، والملخصات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي على تعزيز التعاون المشاركات : أنشئ محتوى أطول في سلاسل رسائل المحادثة، وصنّفها كتحديثات أو إعلانات أو أفكار لتنظيم أفضل

: أنشئ محتوى أطول في سلاسل رسائل المحادثة، وصنّفها كتحديثات أو إعلانات أو أفكار لتنظيم أفضل ملفات تعريف أعضاء الفريق والجدولة: عرض أولويات زملائك في الفريق وحجز الاجتماعات مباشرةً داخل الدردشة

💡 نصيحة احترافية: استخدم مصفوفة اتصالات الفريق ومصفوفة الاجتماعات الخاصة بـ ClickUp لإعداد جداول زمنية فعالة لاجتماعات الفريق، وإنشاء جداول زمنية للمشاريع القادمة، وتفصيل مسؤوليات الجميع، واتخاذ إجراءات بشأن المهام الضرورية بعد الاجتماعات.

6. المنصات القائمة على السحابة هي القاعدة

توفر الأدوات المستندة إلى السحابة مرونة وإمكانية وصول لا مثيل لها، مما يسمح للفرق بالتعاون بسلاسة من أي مكان في جميع أنحاء العالم.

ClickUp مثال قوي على أداة قائمة على السحابة تتيح للفرق التعاون بفعالية. إليك الطريقة:

الاتصالات المركزية المتعلقة بالمشروع وتحرير المستندات التعاونية

تعزيز عملية اتخاذ القرار في جميع أنحاء المؤسسة من خلال الرؤى الفورية التي يتيحها ClickUp Brain

7. الحلول المتنقلة المطلوبة

🌍 الصورة الكبيرة: من المتوقع أن ينمو سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة بمعدل معدل النمو السنوي المركب 14.3% من 2024 إلى 2030 . يؤكد هذا النمو الهائل على الهيمنة التي لا يمكن إنكارها لحلول الهاتف المحمول في تشكيل مستقبل الاتصالات والتجارة.

فالجميع يفعلون كل شيء على هواتفهم الآن! فهم يقرأون الملفات، ويحررونها ويشاركونها في الوقت الفعلي، ويحضرون الاجتماعات، ويتحدثون في العمل، ويملأون الجداول الزمنية، ويدونون الملاحظات أثناء التنقل. اعتبارًا من عام 2022، يقضي معظمنا في المتوسط 4.8 ساعة يوميًا على أجهزتنا.

ومن الآمن أن نفترض أن الرقم في ارتفاع مستمر.

➡️ اقرأ أيضًا: تسخير آداب الدردشة الجماعية في العمل لتحقيق التعاون الأمثل

8. تعد CGI والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) من أفضل أصدقاء التسويق

✅ ✅ تحقق من الحقائق: من المتوقع أن يحقق سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي إيرادات قدرها 40.4 مليارات دولار في عام 2024 . ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يبلغ 8.97% (معدل النمو السنوي المركب 2024-2029)، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع يبلغ 62 مليار بحلول عام 2029.

تعمل تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع الممتد (XR) على إعادة تشكيل طريقة تواصلنا وتفاعلنا مع العالم الرقمي بسرعة.

📌مثال على ذلك: مستشفى سينسيناتي للأطفال لديها قسم يسمى سينسيناتي لتكنولوجيا DX للأطفال. يعمل هذا القسم المتطور على الاستفادة من التقنيات، بما في ذلك التصوير الطبي، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي والمعزز، والتجارب الرقمية الغامرة، لإحداث ثورة في رعاية المرضى والأبحاث الطبية.

أحد الأمثلة البارزة على تأثير DX Tech هو جهاز محاكاة جهاز المساعدة البطينية للقلب، حيث يمكن للجراحين استخدام بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الفعلية للمريض، والتي يتم تحويلها إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، للتخطيط التفاعلي للإجراءات المعقدة في بيئة افتراضية.

9. رحلات العملاء أكثر تخصيصًا 71% من المستهلكين يطلبون اليوم تفاعلات مخصصة، و 76% منهم على استعداد لتبديل العلامات التجارية إذا لم تتحقق توقعاتهم. يجب على تجار التجزئة التركيز على تخصيص رحلة العميل بأكملها لتلبية هذه التوقعات المتزايدة وضمان رضا العملاء.

مثال على ذلك: أدركت فنادق ومنتجعات هيلتون الاحتياجات المتطورة للمسافرين العصريين، وخاصةً جيل الألفية وجيل Z، الذين يفضلون تجارب رقمية سلسة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية. طورت هيلتون تطبيق "هيلتون أونورز" لتلبية احتياجات هذه الفئة السكانية وتعزيز تجربة الضيوف بشكل عام. ويستفيد هذا التطبيق المبتكر من التكنولوجيا لتبسيط عملية السفر.

وبفضل ميزات مثل المفتاح الرقمي وفتح المصعد في الخلفية، يمكن للضيوف تجاوز إجراءات تسجيل الوصول التقليدية والاستمتاع بإقامة خالية من المتاعب. يتيح التطبيق أيضاً للنزلاء التحكم في التكنولوجيا داخل الغرفة، والتواصل مع موظفي الفندق، وإجراء عمليات الدفع، وكل ذلك من أجهزتهم المحمولة المريحة.

10. إنشاء المحتوى منجم ذهب

هل تتذكر عندما كنت تحلم بتحويل هواياتك إلى عمل بدوام كامل؟ لقد جعل اقتصاد المبدعين هذا الحلم حقيقة لعدد لا يحصى من الأفراد. يمكنك مشاركة إبداعاتك، وتكوين متابعين مخلصين، وتوليد الدخل من خلال طرق مختلفة:

تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك: تتيح لك منصات مثل YouTube كسب المال من خلال مشاركة عائدات الإعلانات. يمكنك أيضًا بيع المنتجات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية أو الدورات التدريبية أو الأعمال الفنية في الأسواق عبر الإنترنت

تتيح لك منصات مثل YouTube كسب المال من خلال مشاركة عائدات الإعلانات. يمكنك أيضًا بيع المنتجات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية أو الدورات التدريبية أو الأعمال الفنية في الأسواق عبر الإنترنت بناء مجتمع: يمكن أن يكون إنشاء محتوى حصري للأعضاء أو تقديم التدريب والتوجيه الشخصي طرقًا مربحة لتحقيق الدخل

يمكن أن يكون إنشاء محتوى حصري للأعضاء أو تقديم التدريب والتوجيه الشخصي طرقًا مربحة لتحقيق الدخل الشراكة مع العلامات التجارية: يمكن أن يوفر التعاون مع العلامات التجارية للمحتوى المدعوم وتأييد المنتجات فرصًا مالية كبيرة

يمكن أن يوفر التعاون مع العلامات التجارية للمحتوى المدعوم وتأييد المنتجات فرصًا مالية كبيرة التمويل الجماعي: تتيح لك منصات مثل Patreon تلقي الدعم مباشرة من معجبيك

نقل البث المباشر اقتصاد المبدعين إلى آفاق جديدة. لقد أحدثت منصات مثل Twitch ثورة في صناعة الألعاب، حيث وفرت مساحة للاعبين للتفاعل مع جمهورهم في الوقت الفعلي.

11. الهجين هو شكل محبوب من أشكال أسلوب العمل

✅ تحقق من الحقائق: كشفت دراسة العمل الهجين العالمية أن 72% من الموظفين إيجابيون بشأن العودة إلى المكتب لبعض الوقت، بينما يعتقد 47% منهم أن مساحة العمل تناسب العمل المختلط.

📌مثال على ذلك: شركة يونيليفر تعيد تعريف مستقبل العمل بمرونتها المبتكرة ونهجها المبتكر في تمكين الموظفين.

تقدم سياسة U-Work التي تتبعها الشركة مزيجاً فريداً من الحرية والأمان، مما يسمح للموظفين بالعمل في مهام متنوعة مع التمتع بمزايا الوظيفة التقليدية. ويحصل الموظفون على مكافأة شهرية وحزمة مزايا شاملة، مما يضمن الاستقرار المالي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.

العطاء نموذج استراتيجية الاتصال الداخلي وخطة عمل ClickUp للاتصالات الداخلية محاولة لرفع مستوى الاتصالات على مستوى الشركة وإدارتها وتتبعها في مكان عملك المختلط.

ClickUp استراتيجية الاتصال الداخلي ونموذج خطة العمل واستراتيجية الاتصال الداخلي

تم تصميم قالب استراتيجية وخطة عمل ClickUp للاتصالات الداخلية للحفاظ على توافق الجميع ضمن منصة واحدة سلسة.

استخدم هذا القالب من أجل:

تقييم الممارسات الحالية: تقييم أساليب التواصل الداخلي الحالية لديك

تقييم أساليب التواصل الداخلي الحالية لديك تحديد أهداف واضحة: وضع أهداف تواصل محددة مصممة خصيصاً لكل من الموظفين عن بُعد والموظفين في المكتب

وضع أهداف تواصل محددة مصممة خصيصاً لكل من الموظفين عن بُعد والموظفين في المكتب تحديد القنوات المناسبة: تحديد قنوات التواصل الأكثر فعالية لفريقك المختلط: رسائل البريد الإلكتروني؟ الرسائل الإخبارية؟ مؤتمرات الفيديو؟ منصات المراسلة الفورية؟ تأكد من أن هذه القنوات تلبي تفضيلات كل من الموظفين عن بُعد والموظفين في الموقع لتعزيز الشمولية

تحديد قنوات التواصل الأكثر فعالية لفريقك المختلط: رسائل البريد الإلكتروني؟ الرسائل الإخبارية؟ مؤتمرات الفيديو؟ منصات المراسلة الفورية؟ تأكد من أن هذه القنوات تلبي تفضيلات كل من الموظفين عن بُعد والموظفين في الموقع لتعزيز الشمولية ضع خطة عمل مفصلة: حدد مهام محددة مع مواعيد نهائية لكل مبادرة تواصل

حدد مهام محددة مع مواعيد نهائية لكل مبادرة تواصل تتبع التقدم المحرز وجمع الملاحظات: راقب بانتظام فعالية استراتيجية التواصل الخاصة بك من خلال أدوات التتبع في ClickUp

12. العلاقات العامة القائمة على البيانات (العلاقات العامة) ورواية القصص ستكتسب زخمًا

✅ تحقق من الحقائق: وفقًا لتقرير الاتصالات العالمية لعام 2024، في حين أن 45% من قادة الاتصالات يعطون الأولوية لإنشاء المحتوى، فإن 33% فقط يشعرون بالثقة في صياغة روايات مقنعة للعلامة التجارية.

وهذا يعني أن سرد القصص في مجال العلاقات العامة بالرؤى سوف ينمو في السنوات القادمة. ولكن ماذا أيضاً؟ إليك بعض الاتجاهات الناشئة في مجال العلاقات العامة:

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين التواصل: تستخدم فرق العلاقات العامة الآن الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، وكشف الاتجاهات وتفضيلات المستهلكين

تستخدم فرق العلاقات العامة الآن الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، وكشف الاتجاهات وتفضيلات المستهلكين إنشاء اتصالات مخصصة من خلال التحليلات: تمكّن التحليلات المتقدمة أخصائيي العلاقات العامة من إنشاء حملات أكثر تكيفاً وفي الوقت الحقيقي

تمكّن التحليلات المتقدمة أخصائيي العلاقات العامة من إنشاء حملات أكثر تكيفاً وفي الوقت الحقيقي تمكين العلامات التجارية من خلال اقتصاد المبدعين: تتخطى العلامات التجارية التأييد التقليدي

تتخطى العلامات التجارية التأييد التقليدي تشجيع الشمولية من خلال المشاركة المجتمعية: من خلال الحملات الشاملة التي تركز على المجتمع، يقوم أخصائيو العلاقات العامة بإنشاء حملات تتواصل مع مختلف المجتمعات

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية تكييف أنماط التواصل الفعال في مكان العمل

14. أقسام الموارد البشرية تتحول إلى الرقمية

لقد غيرت تطبيقات الموارد البشرية على الأجهزة المحمولة الطريقة التي يتفاعل بها الموظفون مع الموارد البشرية. توفر هذه التطبيقات طريقة ملائمة للموظفين للوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات وإدارة مهامهم المتعلقة بالموارد البشرية.

ببضع نقرات فقط، يمكن للموظفين:

الخدمة الذاتية: الوصول إلى معلومات مثل قسائم الرواتب وأرصدة الإجازات وسياسات الشركة

الوصول إلى معلومات مثل قسائم الرواتب وأرصدة الإجازات وسياسات الشركة إرسال الطلبات: تقديم طلبات الإجازات والمطالبات بالمصروفات والطلبات الأخرى بسهولة

تقديم طلبات الإجازات والمطالبات بالمصروفات والطلبات الأخرى بسهولة التسجيل في المزايا: التسجيل في برامج المزايا وإجراء تغييرات على التغطية الخاصة بهم

تتبع الوقت للمهام، وإنشاء الجداول الزمنية يدويًا أو آليًا، والمزيد باستخدام ClickUp Project Time Tracking

على سبيل المثال ClickUp تتبع وقت المشروع يمكن أن يساعد فرق الموارد البشرية على رقمنة عملياتها. يوفر حلاً شاملاً لمراقبة وتحليل استخدام وقت الموظفين، مما يضمن الدقة والكفاءة.

إليك كيف يمكن أن يساعدك:

تتبع الوقت دون عناء: تسجيل الوقت المستغرق في المهام بسهولة مباشرةً

تسجيل الوقت المستغرق في المهام بسهولة مباشرةً جداول زمنية مفصّلة: إنشاء جداول زمنية مفصّلة تقسم استخدام الوقت حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو أي نطاق مخصص

إنشاء جداول زمنية مفصّلة تقسم استخدام الوقت حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو أي نطاق مخصص تتبع الوقت التراكمي: احصل على رؤى حول إجمالي الوقت المستغرق في مهام أو مشاريع محددة من قبل أعضاء الفريق الفردي أو الفريق بأكمله

احصل على رؤى حول إجمالي الوقت المستغرق في مهام أو مشاريع محددة من قبل أعضاء الفريق الفردي أو الفريق بأكمله إعداد تقارير قوية: إنشاء تقارير مخصصة لتحليل أنماط استخدام الوقت وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

إنشاء تقارير مخصصة لتحليل أنماط استخدام الوقت وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات عمليات تكامل سلسة: التكامل مع أدوات تتبع الوقت الشائعة مثل Toggl وHarvest وEverhour لدمج بيانات الوقت من مصادر مختلفة

14. التعاون في الوقت الحقيقي

برزت الملاحظات في الوقت الفعلي، وهي استراتيجية تتضمن تقديم ملاحظات فورية للموظفين، كأداة قوية لإدارة الأداء. تساعد التغذية الراجعة المنتظمة وفي الوقت المناسب الموظفين على البقاء على المسار الصحيح وإجراء التعديلات اللازمة.

✅ التحقق من الحقائق: الموظفون 3.6 مرات أكثر احتمالاً على أنهم يوافقون بشدة على أنهم متحمسون للقيام بعمل متميز عندما يقدم مديرهم ملاحظات يومية (مقابل ملاحظات سنوية).

قدم ملاحظاتك في الوقت الفعلي وحسِّن التواصل بين فريقك باستخدام تعليقات ClickUp المعينة

يمكنك استخدام انقر فوق التعليقات المعينة لنقل التعليقات في الوقت الفعلي إلى أعضاء الفريق. يمكن أن تكون طرق عرض مرنة متعددة تعمل عليها أو مستندات ClickUp. كل ما عليك فعله هو تحديد الأشخاص الذين تريد تعيين التعليقات لهم (تقديم الملاحظات)، أو في المستندات، حدد نصًا لتعيين التعليقات.

يجمع كشف التعاون في الوقت الفعلي في ClickUp Docs جميع أعضاء فريقك معًا لتبادل الأفكار والكتابة وإبداء الملاحظات في الوقت الفعلي ClickUp Docs مصممة لمساعدة الفرق على التعاون بسلاسة. فهي تتيح التحرير في الوقت الفعلي، والتعاون المدمج، والمشاركة الآمنة، وتكامل الوسائط الغنية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب خطة اتصال ClickUp بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف منذ عام 2019. تيموثي أرمو وهو مليونير يبلغ من العمر 29 عامًا باع شركته للتسويق المؤثر بثمانية أرقام,

"لقد رأيت صعود التسويق المؤثر في الولايات المتحدة. لست بحاجة دائمًا إلى ابتكار شيء جديد كرائد أعمال، بل يمكنك بدلاً من ذلك خدمة الطلب الحالي

تيموثي أرمو

يتطور مشهد التسويق المؤثر باستمرار، مع هذه الاتجاهات التي تشكل الصناعة:

المؤثرون متعددو المنصات: يستفيد كبار المؤثرين اليوم من قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة للوصول إلى جمهور أوسع والتفاعل مع متابعيهم بطرق مختلفة

يستفيد كبار المؤثرين اليوم من قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة للوصول إلى جمهور أوسع والتفاعل مع متابعيهم بطرق مختلفة التسوق المباشر: تستخدم العلامات التجارية والشخصيات المؤثرة البث المباشر للفيديو لعرض المنتجات والإجابة عن الأسئلة وزيادة المبيعات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن للأشخاص تسوّق المنتجات مباشرةً من البث المباشر للمؤثرينعلى Instagram

عبر العمل

شراكات طويلة الأجل: تبتعد العديد من العلامات التجارية عن الحملات التي تُنظم لمرة واحدة وتختار شراكات طويلة الأجل مع المؤثرين. على سبيل المثال، روّجت تشارلي داميليو، وهي أكثر منشئي محتوى تيك توك متابعةً على تطبيق تيك توك مع 140 مليون متابع، باستمرار لدانكن دوناتس من خلال محتوى تيك توك، بما في ذلكحملة فيروسية تسمى #CharliXDunkinContest #CharliXDunkinContest ### 16. مبادرات إعادة المهارات ورفع مستوى المهارات موجودة لتبقى

✅ تحقق من الحقائق: انخفاض مشاركة الموظفين يكلف الاقتصاد العالمي 8.9 تريليون دولار أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ما الحل؟ برامج تدريبية للمساعدة في زيادة مستويات المشاركة.

من خلال مواءمة برامجها التدريبية مع اتجاهات الاتصال في الصناعة، تستفيد أمازون من أدوات وقنوات الاتصال التي تسهل التواصل الداخلي، وتضع معيارًا للاتصال الاستباقي للأعمال التجارية وتطوير القوى العاملة.

📌مثال على ذلك: برنامج Amazon's Upskilling 2025 الخاص بشركة أمازون هو استثمار بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي يهدف إلى مساعدة الموظفين على تعلم المهارات الأساسية اللازمة لشغل الوظائف المطلوبة ذات الأجور الأعلى في المجالات التقنية وغير التقنية.

17. العلامة التجارية لصاحب العمل أولوية قصوى

وفقًا لتقرير نشرته شركة LinkedIn Talent Solutions, 72% من قادة التوظيف في جميع أنحاء العالم على أن العلامة التجارية لصاحب العمل تؤثر بشكل كبير على التوظيف. وبالمقارنة، فإن 75% من الباحثين عن عمل يأخذون في الاعتبار العلامة التجارية لصاحب العمل قبل حتى التقدم لوظيفة.

عبر NVIDIA.com 📌مثال على ذلك: قامت شركة NVIDIA، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتسارعة، ب استفادت بشكل فعال من العلامة التجارية لصاحب العمل لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. تتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية في السماح للموظفين بمشاركة خبراتهم ووجهات نظرهم.

من خلال عرض اقتباسات من الموظفين الحاليين على صفحة ثقافة الشركة، تسمح NVIDIA للقوى العاملة لديها بنقل التأثير الإيجابي لبيئة العمل في الشركة بشكل حقيقي.

18. ديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعي تتغير

هناك نمو سنوي بنسبة 5.2% من المستخدمين بمعدل 8.1 مستخدم جديد كل ثانية ينضم إلى وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي:

العلامات التجارية المرحة: تلاشت أيام العلامات التجارية الحادة التي كانت تتسم بالحدة والحدة. تتبنى العلامات التجارية الآن أسلوباً أكثر مرحاً وقابلية للتواصل، باستخدام الفكاهة والإبداع للتواصل مع الجماهير

تلاشت أيام العلامات التجارية الحادة التي كانت تتسم بالحدة والحدة. تتبنى العلامات التجارية الآن أسلوباً أكثر مرحاً وقابلية للتواصل، باستخدام الفكاهة والإبداع للتواصل مع الجماهير وسائل التواصل الاجتماعي كمحرك بحث: مع تزايد لجوء جيل Z إلى منصات مثل TikTok للحصول على المعلومات، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي محرك بحث قوي. وباستخدام الكلمات الرئيسية والهاشتاجات والنصوص البديلة ذات الصلة، يمكن للعلامات التجارية زيادة ظهورها

مع تزايد لجوء جيل Z إلى منصات مثل TikTok للحصول على المعلومات، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي محرك بحث قوي. وباستخدام الكلمات الرئيسية والهاشتاجات والنصوص البديلة ذات الصلة، يمكن للعلامات التجارية زيادة ظهورها قوة البيانات الاجتماعية: يمكن لبيانات وسائل التواصل الاجتماعي أن تفيد عملية صنع القرار في المؤسسة بأكملها. تحليل البيانات الاجتماعية حتى تتمكن الشركات من الحصول على رؤى حول سلوك المستهلك وتفضيلات المنتجات والاتجاهات الناشئة

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19. بناء المجتمع والعلامات التجارية أمر ضروري للعلامات التجارية

تُعد الفاندومز (Fandoms) هي الشيء السائد، وهي تتطور وتنمو بطرق متنوعة:

الشمولية: أصبحت الفاندومز أكثر شمولاً وترحب بالمعجبين من جميع مناحي الحياة

أصبحت الفاندومز أكثر شمولاً وترحب بالمعجبين من جميع مناحي الحياة المجتمعات عبر الإنترنت: سهّلت وسائل التواصل الاجتماعي تشكيل مجتمعات نابضة بالحياة على الإنترنت لتواصل المعجبين ومشاركة شغفهم

سهّلت وسائل التواصل الاجتماعي تشكيل مجتمعات نابضة بالحياة على الإنترنت لتواصل المعجبين ومشاركة شغفهم النمو العضوي: يمكن لمجتمعات المعجبين أن تنمو وتتوسع بشكل عضوي، مما يؤدي إلى مشاركة العلامة التجارية على المدى الطويل

يمكن لمجتمعات المعجبين أن تنمو وتتوسع بشكل عضوي، مما يؤدي إلى مشاركة العلامة التجارية على المدى الطويل إنشاء المحتوى: يساهم المعجبون في إنشاء محتوى وأفكار وتفسيرات جديدة

يساهم المعجبون في إنشاء محتوى وأفكار وتفسيرات جديدة الزخم والانتشار: الزخم هو المحرك الرئيسي للاتجاهات الفيروسية. على سبيل المثال، فإناتجاه TikTok، "Gentleminions أثناء إصدار فيلم Minions: The Rise of Gru، %ref_ حيث ارتدى الناس ملابس التوابع لمشاهدة الفيلم مثل المعجبين المجتمعيين

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20. التواصل عبر الفيديو في كل مكان

أصبح التواصل عبر الفيديو بسرعة حجر الزاوية في الاتصالات التجارية -خاصة مع ظهور محتوى الفيديو القصير.

فقبل عشرين عامًا، كان الشخص العادي يستطيع التركيز لمدة دقيقتين ونصف تقريبًا؛ أما اليوم فقد تضاءل هذا الرقم إلى 45 ثانية فقط!

تُظهر الاتجاهات الحديثة أن يمكن أن تتواصل مقاطع الفيديو بشكل أكثر فعالية من الطرق التقليدية الطويلة للتدريب أو الاجتماعات أو التحديثات الداخلية. في بعض الأحيان تكون مقاطع الفيديو الصغيرة الحجم هذه هي كل ما تحتاجه في بعض الأحيان لتحل محل جلسات التأهيل المطولة أو اجتماعات الشركة، وهو ما يفيد الفرق لعدة أسباب. التواصل غير المتزامن عن طريق الفيديو القصير يسمح للموظفين بمشاهدة النقاط الرئيسية واستيعابها بالسرعة التي تناسبهم، مما يعزز المرونة وإمكانية الوصول لجميع أعضاء الفريق.

استخدم ClickUp Clips لتوصيل أي فكرة أو محادثة بوضوح من خلال تسجيل مقاطع فيديو متعمقة

على سبيل المثال كليك أب كليب تسريع وتوضيح وإشراك تواصل الفريق. فبدلاً من الخوض في سلاسل التعليقات التي لا تنتهي، يمكن لأعضاء الفريق تسجيل مقطع فيديو ومشاركة الأفكار مباشرةً والتخلص من خطر سوء التفسير.

تجعل المقاطع التعاون سلساً من خلال السماح بالتعليقات داخل الفيديو نفسه. يمكن لأعضاء الفريق النقر على أي جزء من مقطع لإضافة تعليقات أو ملاحظات، وسيظهر الطابع الزمني جميع التعليقات على الفيديو.

قم بتعزيز تواصل فريقك في المستقبل باستخدام ClickUp

مستقبل العمل هنا، والذي يتشكل من خلال اتجاهات التواصل التي تعيد تعريف كيفية تواصلنا وتعاوننا وازدهارنا في أماكن العمل الديناميكية اليوم.

مع وجود التواصل الداخلي في صميم الإنتاجية، فإن قنوات الاتصال الناشئة هذه - بدءًا من الرسائل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى تحديثات الفيديو المخصصة - ضرورية لأي فريق حديث. تأتي ClickUp في طليعة اتجاهات التواصل الداخلي هذه.

سواء كان ذلك من خلال تبسيط الاتصالات الداخلية، أو إدارة المشاريع، أو استخدام أدوات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحافظ ClickUp على إمكانية الوصول إلى جميع قنوات الاتصال وتنظيمها، مما يضمن عدم تفويت أي رسالة أو مشروع أو تحديث. لذا, اشترك في ClickUp اليوم!